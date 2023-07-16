Тур: 1. Стадион: Дикс Спортинг Гудс Парк.
0:0
Конец матча
Ход матча
30'
45'
72'
80'
13
Гутман
Эндрю
20
Ронен
Коннор
21
Акоста
Бриан
23
Бассетт
Коул
77
Япи
Даррен
12
Кларк
Стив
31
Micael
16
Эррера
Эктор
18
Алию
Ибрахим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Гутман ЭндрюЗащитник
-
20 Ронен КоннорПолузащитник
-
21 Акоста БрианПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Бассетт КоулПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Япи ДарренНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Николсон СэмЗащитник
-
15 Лейва ДэнниПолузащитник
- Полузащитник
-
64 Бомбито МойсПолузащитник
- Нападающий
-
91 Кабрал КевинНападающий
-
Главный тренер: Robin Fraser
- Основной состав
-
12 Кларк СтивВратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 MicaelЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Эррера ЭкторПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Алию ИбрахимНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Бэрд КориПолузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Ben Olsen
История личных встреч
Колорадо Рэпидс
Хьюстон Динамо
18 матчей
66.7%
33.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
44.4%
22.3%
6 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
44.4%
12 побед 8 ничьих 0 побед
12 матчей
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
75%
25%
0 побед 9 ничьих 7 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 4 победы
30 матчей
40%
36.7%
23.3%
12 побед 11 ничьих 7 побед
Первый тайм
20%
56.7%
23.3%
6 побед 17 ничьих 7 побед
Второй тайм
40%
46.7%
13.3%
12 побед 14 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
19
21
Голов в среднем за матч
1.36
1.31
Среднее время на гол
66
68
Всего голов
20
13
Голов в среднем за матч
1.25
0.93
Среднее время на гол
72
96
Всего голов
39
34
Голов в среднем за матч
1.3
1.13
Тотал матчей
2.5
26
Больше 87%
Меньше 13%
4
21
Больше 70%
Меньше 30%
9
14
Больше 47%
Меньше 53%
16
9
Больше 30%
Меньше 70%
21
3
Больше 10%
Меньше 90%
27
Среднее время на гол
69
79
Бомбардиры внутри турнира
Колорадо Рэпидс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барриос Майкл
|2
|0.09
|Абубакар Лалас
|2
|0.09
|Бассетт Коул
|2
|0.09
|Кабрал Кевин
|2
|0.09
|Ронен Коннор
|1 (1)
|0.04
|Рубио Диего
|1
|0.04
|Уилсон Дэнни
|1
|0.04
|Николсон Сэм
|1
|0.04
|Махсо Андреас
|1
|0.04
|Льюис Джонатан
|1
|0.04
|Max Alves
|1
|0.04
|Гальван Бриан
|1 (1)
|0.04
|Харрис Кельвин
|0
|0
|Япи Даррен
|0
|0
Хьюстон Динамо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Басси Амине
|8 (5)
|0.35
|Эррера Эктор
|3
|0.13
|Бэрд Кори
|3
|0.13
|Thor Ulfarsson
|3
|0.13
|Ivan Franco
|2
|0.09
|Стирс Дэниэл
|1
|0.04
|Карраскилья Адальберто
|1
|0.04
|Алию Ибрахим
|1
|0.04
|Nelson Quinones
|1
|0.04
|Micael
|1
|0.04
|Эскобар Франко
|1
|0.04
|Шмитт Тейт
|1
|0.04
|Дорси Гриффин
|0
|0
Карточки
Колорадо Рэпидс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абубакар Лалас
|7
|1
|Кабрал Кевин
|7
|0
|Акоста Бриан
|6
|0
|Николсон Сэм
|5
|0
|Присо-Мбонге Ральф
|5
|0
|Бомбито Мойс
|2
|1
|Гальван Бриан
|0
|2
|Уилсон Дэнни
|3
|0
|Барриос Майкл
|3
|0
|Бассетт Коул
|3
|0
|Max Alves
|3
|0
|Розенберри Киган
|2
|0
|Япи Даррен
|2
|0
|Рубио Диего
|1
|0
|Прайс Джек
|1
|0
|Махсо Андреас
|1
|0
|Гутман Эндрю
|1
|0
Хьюстон Динамо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эррера Эктор
|5
|2
|Micael
|5
|1
|Эскобар Франко
|6
|0
|Artur Moraes III
|5
|0
|Nelson Quinones
|3
|1
|Святченко Эрик
|4
|0
|Кларк Стив
|4
|0
|Карраскилья Адальберто
|4
|0
|Luis Caicedo III
|4
|0
|Бартлоу Итан
|3
|0
|Басси Амине
|1
|1
|Ivan Franco
|2
|0
|Бэрд Кори
|2
|0
|Дорси Гриффин
|2
|0
|Стирс Дэниэл
|1
|0
|Carlos Ferreira III
|1
|0
|Гаспер Чейз
|1
|0
|Шмитт Тейт
|1
|0
|Алию Ибрахим
|1
|0
|Thor Ulfarsson
|1
|0
Результаты матчей
Колорадо Рэпидс
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (10)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
Хьюстон Динамо
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
5
6
Колорадо Рэпидс
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Хьюстон Динамо
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
42% (5)
58% (7)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
16
4
Волевые поражения
7
19
Колорадо Рэпидс
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
17% (4)
70% (16)
13% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
48% (11)
22% (5)
Хьюстон Динамо
16.7%
83.3%
3 победы 15 поражений
Первый тайм
9% (2)
61% (14)
30% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (2)
30% (7)
61% (14)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
2
10
Волевые победы
17
4
Волевые поражения
12
25
Голы по времени матча
Забито
7
7
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
18 Не забивали 17
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
3
43%
2
29%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
1
14%
61-75
1
14%
1
14%
76-90
Пропущено
10
23
6 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 9
6 Не пропускали 10
1
10%
4
17%
1-15
2
20%
3
13%
16-30
3
30%
2
9%
31-45
3
30%
7
30%
46-60
0
0%
3
13%
61-75
1
10%
4
17%
76-90
Забито
9
19
2 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 6
18 Не забивали 15
2
22%
3
16%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
16%
31-45
1
11%
2
11%
46-60
2
22%
5
26%
61-75
4
44%
6
32%
76-90
Пропущено
20
8
7 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 5
3
15%
1
13%
1-15
2
10%
3
38%
16-30
2
10%
1
13%
31-45
2
10%
0
0%
46-60
4
20%
1
13%
61-75
7
35%
2
25%
76-90
Забито
16
26
5 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 8
13 Не забивали 9
2
13%
4
15%
1-15
0
0%
2
8%
16-30
3
19%
5
19%
31-45
2
13%
2
8%
46-60
4
25%
6
23%
61-75
5
31%
7
27%
76-90
Пропущено
30
31
13 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 17
10 Пропускали первыми 13
15 Не пропускали 15
4
13%
5
16%
1-15
4
13%
6
19%
16-30
5
17%
3
10%
31-45
5
17%
7
23%
46-60
4
13%
4
13%
61-75
8
27%
6
19%
76-90
Результаты последних матчей
Колорадо Рэпидс
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 0:0 Колорадо Рэпидс - Даллас 2:1 Сент-Луис Сити - Колорадо Рэпидс 2:0 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0
Орландо Сити - Колорадо Рэпидс 2:0 Колорадо Рэпидс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Коламбус Крю - Колорадо Рэпидс 3:2 Колорадо Рэпидс - Цинциннати 0:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 0:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 2:3 Атланта Юнайтед - Колорадо Рэпидс 4:0 Колорадо Рэпидс - Филадельфия Юнион 1:2 Сакраменто Репаблик - Колорадо Рэпидс 2:4 Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо Рэпидс 1:3 Ванкувер Уайткэпс - Колорадо Рэпидс 0:0 Колорадо Рэпидс - Нортерн Колорадо Хейлсторм 3:1 Колорадо Рэпидс - Сент-Луис Сити 1:1 Шарлотт - Колорадо Рэпидс 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Колорадо Рэпидс 0:1 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 0:0
Хьюстон Динамо
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 0:3 Хьюстон Динамо - Спортинг Канзас-Сити 2:2 Сиэтл Саундерс - Хьюстон Динамо 1:0 Остин - Хьюстон Динамо 3:0
Хьюстон Динамо - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Лос-Анджелес - Хьюстон Динамо 0:1 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес 4:0 Чикаго Файр - Хьюстон Динамо 1:4 Сент-Луис Сити - Хьюстон Динамо 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Хьюстон Динамо 6:2 Хьюстон Динамо - Остин 2:1 Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 4:0 Даллас - Хьюстон Динамо 1:1 Миннесота Юнайтед - Хьюстон Динамо 1:0 Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 0:1 Хьюстон Динамо - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 0:0 Тампа Бэй - Хьюстон Динамо 0:1 Хьюстон Динамо - Интер Майами 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Хьюстон Динамо 1:1
Результаты матчей
Колорадо Рэпидс
Хьюстон Динамо
Точный счет
0:0
6 раз 50%
1:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
7 раз 58%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%
4
2 раза 18%
3
1 раз 9%
Точный счет
4:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:0
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
6:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 55%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
0
6 раз 50%
1
5 раз 42%
2
1 раз 8%
Точный счет
0:0
7 раз 30%
0:1
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
4:0
2 раза 9%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:0
4 раза 17%
1:0
4 раза 17%
2:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
0:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%
Точное количество голов
0
13 раз 57%
1
5 раз 22%
2
4 раза 17%
3
1 раз 4%
0
9 раз 39%
1
7 раз 30%
2
4 раза 17%
4
2 раза 9%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Колорадо Рэпидс
Хьюстон Динамо
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
57
Больше Меньше
83
210
65
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
56
Больше Меньше
66
38
111
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1013
Больше Меньше
149
518
716
122
320
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|23
|13
|2
|8
|43 - 27
|41
|2.
|Заявка
|23
|10
|7
|6
|34 - 25
|37
|3.
|Заявка
|24
|10
|7
|7
|35 - 34
|37
|4.
|1:1 Заявка
|24
|10
|6
|8
|29 - 23
|36
|5.
|Заявка
|23
|9
|5
|9
|32 - 32
|32
|6.
|Заявка
|23
|8
|8
|7
|28 - 29
|32
|7.
|3:1 Заявка
|22
|8
|7
|7
|37 - 31
|31
|8.
|1:1 Заявка
|23
|8
|6
|9
|25 - 26
|30
|9.
|Заявка
|23
|8
|5
|10
|26 - 31
|29
|10.
|Заявка
|22
|7
|7
|8
|26 - 30
|28
|11.
|Заявка
|25
|6
|8
|11
|31 - 36
|26
|12.
|2:2 Заявка
|23
|5
|9
|9
|25 - 33
|24
|13.
|1:3 Заявка
|22
|5
|7
|10
|24 - 36
|22
|14.
|Заявка
|23
|3
|10
|10
|16 - 30
|19
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|23
|15
|6
|2
|39 - 25
|51
|2.
|Заявка
|23
|12
|7
|4
|42 - 28
|43
|3.
|Заявка
|23
|12
|4
|7
|39 - 26
|40
|4.
|Заявка
|24
|11
|5
|8
|31 - 22
|38
|5.
|2:2 Заявка
|23
|10
|7
|6
|45 - 32
|37
|6.
|Заявка
|23
|10
|7
|6
|34 - 28
|37
|7.
|Заявка
|24
|9
|8
|7
|42 - 39
|35
|8.
|Заявка
|23
|8
|8
|7
|31 - 31
|32
|9.
|Заявка
|24
|8
|6
|10
|32 - 34
|30
|10.
|Заявка
|23
|9
|2
|12
|22 - 32
|29
|11.
|Заявка
|23
|6
|8
|9
|22 - 26
|26
|12.
|Заявка
|23
|6
|8
|9
|30 - 40
|26
|13.
|Заявка
|24
|5
|11
|8
|25 - 30
|26
|14.
|Заявка
|24
|3
|10
|11
|18 - 33
|19
|15.
|Заявка
|22
|5
|3
|14
|22 - 36
|18
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|29 - 10
|25
|2.
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|18 - 9
|25
|3.
|3:1 Заявка
|13
|7
|4
|2
|28 - 14
|25
|4.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|22 - 10
|24
|5.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|19 - 8
|23
|6.
|1:1 Заявка
|13
|6
|4
|3
|15 - 6
|22
|7.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|18 - 11
|21
|8.
|1:1 Заявка
|11
|6
|2
|3
|16 - 10
|20
|9.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|20 - 15
|17
|10.
|2:2 Заявка
|11
|4
|4
|3
|16 - 12
|16
|11.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|18 - 17
|16
|12.
|1:3 Заявка
|10
|4
|2
|4
|16 - 15
|14
|13.
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|12 - 12
|12
|14.
|Заявка
|12
|1
|7
|4
|7 - 10
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|11
|1
|0
|24 - 8
|34
|2.
|Заявка
|12
|9
|3
|0
|29 - 10
|30
|3.
|2:2 Заявка
|12
|8
|3
|1
|30 - 12
|27
|4.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|23 - 7
|26
|5.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|21 - 8
|26
|6.
|Заявка
|11
|8
|0
|3
|17 - 5
|24
|7.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|27 - 15
|24
|8.
|Заявка
|12
|5
|6
|1
|19 - 13
|21
|9.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|18 - 12
|19
|10.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|16 - 13
|19
|11.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|14 - 13
|16
|12.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|20 - 14
|16
|13.
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|11 - 11
|15
|14.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 15
|14
|15.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|15 - 17
|14
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|17 - 17
|21
|2.
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|14 - 17
|16
|3.
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|14 - 18
|16
|4.
|1:1 Заявка
|11
|4
|2
|5
|14 - 17
|14
|5.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|12 - 15
|13
|6.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|14 - 21
|11
|7.
|1:1 Заявка
|12
|2
|4
|6
|9 - 16
|10
|8.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|9 - 20
|9
|9.
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|11 - 21
|9
|10.
|2:2 Заявка
|12
|1
|5
|6
|9 - 21
|8
|11.
|1:3 Заявка
|12
|1
|5
|6
|8 - 21
|8
|12.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|10 - 20
|7
|13.
|3:1 Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 17
|6
|14.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|7 - 23
|6
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|16 - 16
|18
|2.
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|15 - 17
|17
|3.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|16 - 19
|14
|4.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|12 - 20
|14
|5.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 18
|13
|6.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|10 - 14
|12
|7.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|15 - 23
|12
|8.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 18
|11
|9.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|15 - 24
|11
|10.
|2:2 Заявка
|11
|2
|4
|5
|15 - 20
|10
|11.
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|11 - 17
|10
|12.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|6 - 13
|7
|13.
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|5 - 27
|5
|14.
|Заявка
|11
|1
|1
|9
|7 - 21
|4
|15.
|Заявка
|12
|0
|4
|8
|7 - 22
|4
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|13 (7)
|Цинциннати
|Акоста Лусиано
|12 (6)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|12 (2)
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Эспиноса Кристиан
|11 (5)
|Филадельфия Юнион
|Карранса Хулиан
|10 (2)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 8
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 8
|Ди Си Юнайтед
|Клих Матеуш
|1 7
|Колорадо Рэпидс
|Абубакар Лалас
|1 7
|Хьюстон Динамо
|Эррера Эктор
|2 5