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  4. МЛС 2023

США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Сиэтл Саундерс
1:1
Второй тайм: 76'
Даллас
0'
1:0
32' Гол в свои ворота
Джункуа Сэм
1:1
42' Гол
Bernard Kamungo
44' Желтая карточка
_Geovane Jesus
47' Желтая карточка
Ллетгет Себастьян
24
Фрай
Стефан
16
Рольдан
Александер
28
Гомес
Еймар
25
Jackson
Ragen
5
Толо
Нуху
6
Joao
Paulo
I
73
Варгас
Обед
7
Ролдан
Кристиан
11
Руснак
Альберт
23
Leo
Chu
9
Руидиас
Рауль
30
Пас
Мартен
2
_Geovane
Jesus
25
Ибеага
Себастьен
17
Берджесс
Нкоси
29
Джункуа
Сэм
12
Ллетгет
Себастьян
5
Факундо
Киньон
6
Серрильо
Эдвин
77
Bernard
Kamungo
8
Обриан
Ядер
20
Alan
Velasco
Сиэтл Саундерс
4-2-3-1
Даллас
4-3-3

История личных встреч

Сиэтл Саундерс
Даллас

22 матча

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
18 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

45.5%
31.8%
22.7%
10 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

68.2%
36.4%
15 побед 8 ничьих 0 побед

16 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 10 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 10 ничьих 11 побед

Второй тайм

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 8 побед

38 матчей

47.4%
26.3%
26.3%
18 побед 10 ничьих 10 побед

Первый тайм

26.3%
44.7%
29%
10 побед 17 ничьих 11 побед

Второй тайм

39.5%
39.5%
21%
15 побед 15 ничьих 8 побед

История матчей

М
1:0
М
2:0
М
0:1
М
1:1
М
1:0
М
4:3
М
0:0
М
2:1
М
2:1
М
3:0
М
4:0
М
0:0
М
2:1
М
3:0
М
2:1
М
5:0
М
2:0
М
2:1
М
2:1
М
3:0
М
0:0
М
0:0
М
1:1
М
3:1
М
2:1
М
2:3
М
2:0
М
3:0
М
4:2
М
3:1
М
1:1
М
0:2
М
0:1
М
0:1
М
1:1
М
2:2
М
2:1
М
1:1

Голы

Всего голов

41
17

Голов в среднем за матч

2.16
0.89

Среднее время на гол

41
100

Всего голов

27
13

Голов в среднем за матч

1.42
0.68

Среднее время на гол

63
131

Всего голов

68
30

Голов в среднем за матч

1.79
0.79

Тотал матчей

2.5
34
Больше 89%
Меньше 11%
4
29
Больше 76%
Меньше 24%
9
20
Больше 53%
Меньше 47%
18
8
Больше 21%
Меньше 79%
30
4
Больше 11%
Меньше 89%
34
2
Больше 5%
Меньше 95%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
37

Среднее время на гол

50
114

Бомбардиры внутри турнира

Сиэтл Саундерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моррис Джордан 9 0.38
Руидиас Рауль 4 0.17
Leo Chu 3 0.13
Эбер Араужо 2 0.08
Руснак Альберт 2 0.08
Ролдан Кристиан 2 0.08
Лодейро Николас 1 (1) 0.04
Монтеро Фреди 1 0.04
Гомес Еймар 1 0.04
Paul Rothrock 1 0.04
Атенсио Джошуа 1 0.04
Jackson Ragen 0 0
Рольдан Александер 0 0
Joao Paulo I 0 0
Варгас Обед 0 0
Даллас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Феррейра Хесус 10 0.43
Bernard Kamungo 3 0.13
Обриан Ядер 2 0.09
Alan Velasco 2 0.09
Берджесс Нкоси 2 0.09
Джункуа Сэм 2 0.09
Фарфан Марко 1 0.04
Факундо Киньон 1 0.04
Ибеага Себастьен 1 0.04
Мартинес Хосе VI 1 0.04
Tsiki Ntsabeleng 0 0
Geovane 0 0
Ллетгет Себастьян 0 0
Арриола Пол 0 0
Хименес Хесус 0 0
Помикал Пакстон 0 0

Карточки

Сиэтл Саундерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Joao Paulo I 6 1
Jackson Ragen 6 0
Лодейро Николас 5 0
Рольдан Александер 5 0
Руснак Альберт 4 0
Толо Нуху 4 0
Гомес Еймар 3 0
Leo Chu 3 0
Cody Baker 3 0
Атенсио Джошуа 2 0
Руидиас Рауль 1 0
Abdoulaye Cissoko 1 0
Даллас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Серрильо Эдвин 6 0
Обриан Ядер 5 0
Помикал Пакстон 4 0
Alan Velasco 4 0
Geovane 3 0
Фарфан Марко 3 0
Берджесс Нкоси 3 0
Твумаси Эма 1 1
Ллетгет Себастьян 2 0
Факундо Киньон 2 0
Ибеага Себастьен 2 0
Феррейра Хесус 2 0
Tsiki Ntsabeleng 2 0
_Geovane Jesus 2 0
Арриола Пол 1 0
Мартинес Хосе VI 1 0
Пас Мартен 1 0
Jose Mulato 1 0
Nolan Norris 1 0

Результаты матчей

Сиэтл Саундерс
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Даллас
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
82% (9)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

2
7
Сиэтл Саундерс
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
Даллас
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

9
3

Волевые поражения

13
15
Сиэтл Саундерс
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
30% (7)
52% (12)
17% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (12)
30% (7)
17% (4)
Даллас
29.4%
70.6%
5 побед 12 поражений
Первый тайм
9% (2)
64% (14)
27% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (4)
45% (10)
36% (8)

Сухие победы

10
4

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

10
3

Волевые поражения

15
22

Голы по времени матча

Забито

13
9
4 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 4
15 Не забивали 14
0
0%
1
11%
1-15
2
15%
2
22%
16-30
2
15%
1
11%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
4
31%
1
11%
61-75
3
23%
4
44%
76-90

Пропущено

6
14
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 7
1
17%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
2
33%
5
36%
31-45
2
33%
4
29%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
1
17%
1
7%
76-90

Забито

15
17
5 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 6
16 Не забивали 13
1
7%
2
12%
1-15
2
13%
1
6%
16-30
2
13%
2
12%
31-45
4
27%
5
29%
29%
46-60
2
13%
2
12%
61-75
4
27%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

16
9
6 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
2
13%
1
11%
1-15
3
19%
1
11%
16-30
1
6%
1
11%
31-45
1
6%
1
11%
46-60
5
31%
2
22%
61-75
4
25%
3
33%
76-90

Забито

28
26
9 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 10
8 Не забивали 5
1
4%
3
12%
1-15
4
14%
3
12%
16-30
4
14%
3
12%
31-45
6
21%
5
19%
46-60
6
21%
3
12%
61-75
7
25%
9
35%
76-90

Пропущено

22
23
9 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 16
3
14%
2
9%
1-15
3
14%
2
9%
16-30
3
14%
6
26%
31-45
3
14%
5
22%
46-60
5
23%
4
17%
61-75
5
23%
4
17%
76-90

Результаты последних матчей

Сиэтл Саундерс
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 2:0 Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 2:3 Сиэтл Саундерс - Хьюстон Динамо 1:0 Сиэтл Саундерс - Орландо Сити 0:0
Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 1:0 Шарлотт - Сиэтл Саундерс 3:3 Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 0:0 Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Сиэтл Саундерс - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 2:0 Сиэтл Саундерс - Остин 1:2 Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 3:1 Сиэтл Саундерс - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 0:0 Сиэтл Саундерс - Сан-Диего Лойал 5:4 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 1:0 Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 4:1 Сиэтл Саундерс - Сент-Луис Сити 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 1:2
Даллас
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Колорадо Рэпидс - Даллас 2:1 Даллас - Ди Си Юнайтед 0:1 Даллас - Лос-Анджелес 2:0 Остин - Даллас 3:0
Портленд Тимберс - Даллас 1:0 Даллас - Сент-Луис Сити 2:0 Даллас - Нэшвилл 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Даллас 1:1 Даллас - Хьюстон Динамо 1:1 Даллас - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Остин - Даллас 0:1 Нэшвилл - Даллас 2:0 Миннесота Юнайтед - Даллас 0:0 Нью-Йорк Сити - Даллас 3:1 Даллас - Реал Солт-Лейк 2:1 Интер Майами - Даллас 0:1 Даллас - Портленд Тимберс 1:1 Лос-Анджелес - Даллас 2:1 Даллас - Спортинг Канзас-Сити 2:1

Результаты матчей

Сиэтл Саундерс
Даллас

Точный счет

0:0
3 раза 25%
1:0
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
2:1
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
5 раз 45%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Точный счет

1:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
2:1
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
8 раз 73%
0
3 раза 27%

Точный счет

1:0
5 раз 22%
0:0
4 раза 17%
1:2
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
1:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
2:1
6 раз 27%
0:1
4 раза 18%
1:1
4 раза 18%
2:0
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%

Точное количество голов

0
9 раз 39%
1
7 раз 30%
3
3 раза 13%
2
2 раза 9%
4
2 раза 9%
1
11 раз 50%
0
5 раз 23%
2
5 раз 23%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Сиэтл Саундерс
Даллас

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
9
2
3
9
1.5
6
5
2
10
2.5
1
10
1
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
8
3
4
7
1.5
3
8
2.5
1
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
9
0.5
Больше Меньше
17
5
7
16
1.5
6
16
5
18
2.5
1
21
2
21
3.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 Заявка 23 13 2 8 43 - 27 41
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 23 10 7 6 34 - 25 37
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 24 10 7 7 35 - 34 37
4.
Сиэтл Саундерс
 1:1 Заявка 24 10 6 8 29 - 23 36
5.
Остин
 Заявка 23 9 5 9 32 - 32 32
6.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 23 8 8 7 28 - 29 32
7.
Ванкувер Уайткэпс
 3:1 Заявка 22 8 7 7 37 - 31 31
8.
Даллас
 1:1 Заявка 23 8 6 9 25 - 26 30
9.
Хьюстон Динамо
 Заявка 23 8 5 10 26 - 31 29
10.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 22 7 7 8 26 - 30 28
11.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 25 6 8 11 31 - 36 26
12.
Портленд Тимберс
 2:2 Заявка 23 5 9 9 25 - 33 24
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1:3 Заявка 22 5 7 10 24 - 36 22
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 23 3 10 10 16 - 30 19

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 23 15 6 2 39 - 25 51
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 23 12 7 4 42 - 28 43
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 23 12 4 7 39 - 26 40
4.
Нэшвилл
 Заявка 24 11 5 8 31 - 22 38
5.
Коламбус Крю
 2:2 Заявка 23 10 7 6 45 - 32 37
6.
Орландо Сити
 Заявка 23 10 7 6 34 - 28 37
7.
Атланта Юнайтед
 Заявка 24 9 8 7 42 - 39 35
8.
Чикаго Файр
 Заявка 23 8 8 7 31 - 31 32
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 24 8 6 10 32 - 34 30
10.
ФК Монреаль
 Заявка 23 9 2 12 22 - 32 29
11.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 23 6 8 9 22 - 26 26
12.
Шарлотт
 Заявка 23 6 8 9 30 - 40 26
13.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 24 5 11 8 25 - 30 26
14.
Торонто
 Заявка 24 3 10 11 18 - 33 19
15.
Интер Майами
 Заявка 22 5 3 14 22 - 36 18

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 Заявка 12 8 1 3 29 - 10 25
2.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 12 7 4 1 18 - 9 25
3.
Ванкувер Уайткэпс
 3:1 Заявка 13 7 4 2 28 - 14 25
4.
Лос-Анджелес
 Заявка 12 7 3 2 22 - 10 24
5.
Хьюстон Динамо
 Заявка 11 7 2 2 19 - 8 23
6.
Сиэтл Саундерс
 1:1 Заявка 13 6 4 3 15 - 6 22
7.
Остин
 Заявка 12 6 3 3 18 - 11 21
8.
Даллас
 1:1 Заявка 11 6 2 3 16 - 10 20
9.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 12 5 2 5 20 - 15 17
10.
Портленд Тимберс
 2:2 Заявка 11 4 4 3 16 - 12 16
11.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 12 4 4 4 18 - 17 16
12.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1:3 Заявка 10 4 2 4 16 - 15 14
13.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 10 2 6 2 12 - 12 12
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 12 1 7 4 7 - 10 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 12 11 1 0 24 - 8 34
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 12 9 3 0 29 - 10 30
3.
Коламбус Крю
 2:2 Заявка 12 8 3 1 30 - 12 27
4.
Филадельфия Юнион
 Заявка 11 8 2 1 23 - 7 26
5.
Нэшвилл
 Заявка 12 8 2 2 21 - 8 26
6.
ФК Монреаль
 Заявка 11 8 0 3 17 - 5 24
7.
Атланта Юнайтед
 Заявка 12 7 3 2 27 - 15 24
8.
Чикаго Файр
 Заявка 12 5 6 1 19 - 13 21
9.
Орландо Сити
 Заявка 12 5 4 3 18 - 12 19
10.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 12 5 4 3 16 - 13 19
11.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 10 4 4 2 14 - 13 16
12.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 11 4 4 3 20 - 14 16
13.
Торонто
 Заявка 12 3 6 3 11 - 11 15
14.
Интер Майами
 Заявка 11 4 2 5 15 - 15 14
15.
Шарлотт
 Заявка 11 3 5 3 15 - 17 14

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 12 6 3 3 17 - 17 21
2.
Сент-Луис Сити
 Заявка 11 5 1 5 14 - 17 16
3.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 12 5 1 6 14 - 18 16
4.
Сиэтл Саундерс
 1:1 Заявка 11 4 2 5 14 - 17 14
5.
Лос-Анджелес
 Заявка 11 3 4 4 12 - 15 13
6.
Остин
 Заявка 11 3 2 6 14 - 21 11
7.
Даллас
 1:1 Заявка 12 2 4 6 9 - 16 10
8.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 11 2 3 6 9 - 20 9
9.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 13 1 6 6 11 - 21 9
10.
Портленд Тимберс
 2:2 Заявка 12 1 5 6 9 - 21 8
11.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1:3 Заявка 12 1 5 6 8 - 21 8
12.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 11 1 4 6 10 - 20 7
13.
Ванкувер Уайткэпс
 3:1 Заявка 9 1 3 5 9 - 17 6
14.
Хьюстон Динамо
 Заявка 12 1 3 8 7 - 23 6

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 Заявка 11 5 3 3 16 - 16 18
2.
Цинциннати
 Заявка 11 4 5 2 15 - 17 17
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 12 4 2 6 16 - 19 14
4.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 13 4 2 7 12 - 20 14
5.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 11 3 4 4 13 - 18 13
6.
Нэшвилл
 Заявка 12 3 3 6 10 - 14 12
7.
Шарлотт
 Заявка 12 3 3 6 15 - 23 12
8.
Чикаго Файр
 Заявка 11 3 2 6 12 - 18 11
9.
Атланта Юнайтед
 Заявка 12 2 5 5 15 - 24 11
10.
Коламбус Крю
 2:2 Заявка 11 2 4 5 15 - 20 10
11.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 14 1 7 6 11 - 17 10
12.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 11 1 4 6 6 - 13 7
13.
ФК Монреаль
 Заявка 12 1 2 9 5 - 27 5
14.
Интер Майами
 Заявка 11 1 1 9 7 - 21 4
15.
Торонто
 Заявка 12 0 4 8 7 - 22 4
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Нэшвилл Мукхтар Хани 13 (7)
Цинциннати Акоста Лусиано 12 (6)
Лос-Анджелес Буанга Денис 12 (2)
Сан-Хосе Эрткуэйкс Эспиноса Кристиан 11 (5)
Филадельфия Юнион Карранса Хулиан 10 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 8
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 8
Ди Си Юнайтед Клих Матеуш 1 7
Колорадо Рэпидс Абубакар Лалас 1 7
Хьюстон Динамо Эррера Эктор 2 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 44'
    Geovane Jesus получил желтую карточку от судьи
  • 42'
    Ллетгет Себастьян сделал результативную передачу.
  • 42'
    Г О О О О Л - Bernard Kamungo бьет в цель!
  • 32'
    Г О О О О Л - Джункуа Сэм уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сиэтл Саундерс
Ничья
Даллас
2.75
4.00
8.50
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Где смотреть матч Сиэтл Саундерс 1:1 Даллас онлайн

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