Тур: 1. Стадион: Lumen Field.
1:1
Конец матча
0'
1:0
32' Гол в свои воротаДжункуа Сэм
1:1
42' ГолBernard Kamungo
44' Желтая карточка_Geovane Jesus
47' Желтая карточкаЛлетгет Себастьян
82' Желтая карточкаTsiki Ntsabeleng
86' Желтая карточкаФакундо Киньон
87' Желтая карточкаРуснак Альберт
90'+6
Ход матча
32'
1:0
42'
44'
82'
86'
87'
Прогноз на матч от Liveresult
24
Фрай
Стефан
28
Гомес
Еймар
73
Варгас
Обед
23
Leo
Chu
30
Пас
Мартен
29
Джункуа
Сэм
20
Alan
Velasco
- Основной состав
-
24 Фрай СтефанВратарь
- Защитник
-
28 Гомес ЕймарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
73 Варгас ОбедПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Leo ChuПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Эбер АраужоНападающий
- Нападающий
-
-
-
33 Cody Baker
-
Главный тренер: Шметцер Брайан
- Основной состав
-
30 Пас МартенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Джункуа СэмЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Alan VelascoНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
11 Сили ДантеПолузащитник
- Нападающий
-
31 Анса ЮджинНападающий
-
-
21 Jose Mulato
-
-
32 Nolan Norris
-
Главный тренер: Nico Estevez
История личных встреч
Сиэтл Саундерс
Даллас
22 матча
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
18 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
45.5%
31.8%
22.7%
10 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
68.2%
36.4%
15 побед 8 ничьих 0 побед
16 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 10 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 10 ничьих 11 побед
Второй тайм
43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 8 побед
38 матчей
47.4%
26.3%
26.3%
18 побед 10 ничьих 10 побед
Первый тайм
26.3%
44.7%
29%
10 побед 17 ничьих 11 побед
Второй тайм
39.5%
39.5%
21%
15 побед 15 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
41
17
Голов в среднем за матч
2.16
0.89
Среднее время на гол
41
100
Всего голов
27
13
Голов в среднем за матч
1.42
0.68
Среднее время на гол
63
131
Всего голов
68
30
Голов в среднем за матч
1.79
0.79
Тотал матчей
2.5
34
Больше 89%
Меньше 11%
4
29
Больше 76%
Меньше 24%
9
20
Больше 53%
Меньше 47%
18
8
Больше 21%
Меньше 79%
30
4
Больше 11%
Меньше 89%
34
2
Больше 5%
Меньше 95%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
37
Среднее время на гол
50
114
Бомбардиры внутри турнира
Сиэтл Саундерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моррис Джордан
|9
|0.38
|Руидиас Рауль
|4
|0.17
|Leo Chu
|3
|0.13
|Эбер Араужо
|2
|0.08
|Руснак Альберт
|2
|0.08
|Ролдан Кристиан
|2
|0.08
|Лодейро Николас
|1 (1)
|0.04
|Монтеро Фреди
|1
|0.04
|Гомес Еймар
|1
|0.04
|Paul Rothrock
|1
|0.04
|Атенсио Джошуа
|1
|0.04
|Jackson Ragen
|0
|0
|Рольдан Александер
|0
|0
|Joao Paulo I
|0
|0
|Варгас Обед
|0
|0
Даллас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Феррейра Хесус
|10
|0.43
|Bernard Kamungo
|3
|0.13
|Обриан Ядер
|2
|0.09
|Alan Velasco
|2
|0.09
|Берджесс Нкоси
|2
|0.09
|Джункуа Сэм
|2
|0.09
|Фарфан Марко
|1
|0.04
|Факундо Киньон
|1
|0.04
|Ибеага Себастьен
|1
|0.04
|Мартинес Хосе VI
|1
|0.04
|Tsiki Ntsabeleng
|0
|0
|Geovane
|0
|0
|Ллетгет Себастьян
|0
|0
|Арриола Пол
|0
|0
|Хименес Хесус
|0
|0
|Помикал Пакстон
|0
|0
Карточки
Сиэтл Саундерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Joao Paulo I
|6
|1
|Jackson Ragen
|6
|0
|Лодейро Николас
|5
|0
|Руснак Альберт
|5
|0
|Рольдан Александер
|5
|0
|Толо Нуху
|4
|0
|Гомес Еймар
|3
|0
|Leo Chu
|3
|0
|Cody Baker
|3
|0
|Атенсио Джошуа
|2
|0
|Руидиас Рауль
|1
|0
|Abdoulaye Cissoko
|1
|0
Даллас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Серрильо Эдвин
|6
|0
|Обриан Ядер
|5
|0
|Помикал Пакстон
|4
|0
|Alan Velasco
|4
|0
|Geovane
|3
|0
|Факундо Киньон
|3
|0
|Фарфан Марко
|3
|0
|Берджесс Нкоси
|3
|0
|Tsiki Ntsabeleng
|3
|0
|Твумаси Эма
|1
|1
|Ллетгет Себастьян
|2
|0
|Ибеага Себастьен
|2
|0
|Феррейра Хесус
|2
|0
|_Geovane Jesus
|2
|0
|Арриола Пол
|1
|0
|Мартинес Хосе VI
|1
|0
|Пас Мартен
|1
|0
|Jose Mulato
|1
|0
|Nolan Norris
|1
|0
Результаты матчей
Сиэтл Саундерс
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
Даллас
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
82% (9)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
2
9
Сиэтл Саундерс
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
Даллас
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
67% (8)
25% (3)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
9
3
Волевые поражения
13
15
Сиэтл Саундерс
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (7)
54% (13)
17% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (12)
33% (8)
17% (4)
Даллас
29.4%
70.6%
5 побед 12 поражений
Первый тайм
9% (2)
65% (15)
26% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
48% (11)
35% (8)
Сухие победы
10
4
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
10
3
Волевые поражения
15
24
Голы по времени матча
Забито
13
11
4 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 5
16 Не забивали 14
0
0%
1
9%
1-15
2
15%
2
18%
16-30
2
15%
3
27%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
4
31%
1
9%
61-75
3
23%
4
36%
76-90
Пропущено
8
14
5 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
1
13%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
4
50%
5
36%
31-45
2
25%
4
29%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
1
13%
1
7%
76-90
Забито
15
17
5 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 6
17 Не забивали 14
1
7%
2
12%
1-15
2
13%
1
6%
16-30
2
13%
2
12%
31-45
4
27%
5
29%
29%
46-60
2
13%
2
12%
61-75
4
27%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
16
9
6 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
2
13%
1
11%
1-15
3
19%
1
11%
16-30
1
6%
1
11%
31-45
1
6%
1
11%
46-60
5
31%
2
22%
61-75
4
25%
3
33%
76-90
Забито
28
28
9 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 11
9 Не забивали 5
1
4%
3
11%
1-15
4
14%
3
11%
16-30
4
14%
5
18%
31-45
6
21%
5
18%
46-60
6
21%
3
11%
61-75
7
25%
9
32%
76-90
Пропущено
24
23
11 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 16
3
13%
2
9%
1-15
3
13%
2
9%
16-30
5
21%
6
26%
31-45
3
13%
5
22%
46-60
5
21%
4
17%
61-75
5
21%
4
17%
76-90
Результаты последних матчей
Сиэтл Саундерс
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 2:0 Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 2:3 Сиэтл Саундерс - Хьюстон Динамо 1:0 Сиэтл Саундерс - Орландо Сити 0:0
Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 1:0 Шарлотт - Сиэтл Саундерс 3:3 Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 0:0 Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Сиэтл Саундерс - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 2:0 Сиэтл Саундерс - Остин 1:2 Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 3:1 Сиэтл Саундерс - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 0:0 Сиэтл Саундерс - Сан-Диего Лойал 5:4 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 1:0 Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 4:1 Сиэтл Саундерс - Сент-Луис Сити 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 1:2
Даллас
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Колорадо Рэпидс - Даллас 2:1 Даллас - Ди Си Юнайтед 0:1 Даллас - Лос-Анджелес 2:0 Остин - Даллас 3:0
Портленд Тимберс - Даллас 1:0 Даллас - Сент-Луис Сити 2:0 Даллас - Нэшвилл 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Даллас 1:1 Даллас - Хьюстон Динамо 1:1 Даллас - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Остин - Даллас 0:1 Нэшвилл - Даллас 2:0 Миннесота Юнайтед - Даллас 0:0 Нью-Йорк Сити - Даллас 3:1 Даллас - Реал Солт-Лейк 2:1 Интер Майами - Даллас 0:1 Даллас - Портленд Тимберс 1:1 Лос-Анджелес - Даллас 2:1 Даллас - Спортинг Канзас-Сити 2:1
Результаты матчей
Сиэтл Саундерс
Даллас
Точный счет
0:0
3 раза 23%
1:0
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
2:1
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
5 раз 45%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
Точный счет
1:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
1:1
3 раза 25%
2:1
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
9 раз 75%
0
3 раза 25%
Точный счет
1:0
5 раз 21%
0:0
4 раза 17%
1:2
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
1:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
2:1
6 раз 26%
1:1
5 раз 22%
0:1
4 раза 17%
2:0
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
9 раз 38%
1
8 раз 33%
3
3 раза 13%
2
2 раза 8%
4
2 раза 8%
1
12 раз 52%
0
5 раз 22%
2
5 раз 22%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Сиэтл Саундерс
Даллас
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
92
310
65
211
110
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
93
47
38
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
159
Больше Меньше
185
717
617
519
122
222
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|23
|13
|2
|8
|43 - 27
|41
|2.
|Заявка
|23
|10
|7
|6
|34 - 25
|37
|3.
|Заявка
|24
|10
|7
|7
|35 - 34
|37
|4.
|Заявка
|24
|10
|6
|8
|29 - 23
|36
|5.
|Заявка
|23
|9
|5
|9
|32 - 32
|32
|6.
|Заявка
|23
|8
|8
|7
|28 - 29
|32
|7.
|Заявка
|22
|8
|7
|7
|38 - 32
|31
|8.
|Заявка
|23
|8
|6
|9
|25 - 26
|30
|9.
|Заявка
|23
|8
|5
|10
|26 - 31
|29
|10.
|Заявка
|22
|7
|7
|8
|26 - 30
|28
|11.
|Заявка
|23
|6
|8
|9
|26 - 33
|26
|12.
|Заявка
|25
|6
|8
|11
|31 - 36
|26
|13.
|Заявка
|22
|5
|7
|10
|25 - 37
|22
|14.
|Заявка
|23
|3
|10
|10
|16 - 30
|19
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|23
|15
|6
|2
|39 - 25
|51
|2.
|Заявка
|23
|12
|7
|4
|42 - 28
|43
|3.
|Заявка
|23
|12
|4
|7
|39 - 26
|40
|4.
|Заявка
|24
|11
|5
|8
|31 - 22
|38
|5.
|Заявка
|23
|10
|7
|6
|34 - 28
|37
|6.
|Заявка
|23
|10
|6
|7
|45 - 33
|36
|7.
|Заявка
|24
|9
|8
|7
|42 - 39
|35
|8.
|Заявка
|23
|8
|8
|7
|31 - 31
|32
|9.
|Заявка
|24
|8
|6
|10
|32 - 34
|30
|10.
|Заявка
|23
|9
|2
|12
|22 - 32
|29
|11.
|Заявка
|23
|6
|8
|9
|22 - 26
|26
|12.
|Заявка
|23
|6
|8
|9
|30 - 40
|26
|13.
|Заявка
|24
|5
|11
|8
|25 - 30
|26
|14.
|Заявка
|24
|3
|10
|11
|18 - 33
|19
|15.
|Заявка
|22
|5
|3
|14
|22 - 36
|18
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|29 - 10
|25
|2.
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|18 - 9
|25
|3.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|29 - 15
|25
|4.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|22 - 10
|24
|5.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|19 - 8
|23
|6.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|15 - 6
|22
|7.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|18 - 11
|21
|8.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|16 - 10
|20
|9.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|17 - 12
|18
|10.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|20 - 15
|17
|11.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|18 - 17
|16
|12.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|16 - 15
|14
|13.
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|12 - 12
|12
|14.
|Заявка
|12
|1
|7
|4
|7 - 10
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|11
|1
|0
|24 - 8
|34
|2.
|Заявка
|12
|9
|3
|0
|29 - 10
|30
|3.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|30 - 12
|27
|4.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|23 - 7
|26
|5.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|21 - 8
|26
|6.
|Заявка
|11
|8
|0
|3
|17 - 5
|24
|7.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|27 - 15
|24
|8.
|Заявка
|12
|5
|6
|1
|19 - 13
|21
|9.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|18 - 12
|19
|10.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|16 - 13
|19
|11.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|14 - 13
|16
|12.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|20 - 14
|16
|13.
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|11 - 11
|15
|14.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 15
|14
|15.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|15 - 17
|14
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|17 - 17
|21
|2.
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|14 - 17
|16
|3.
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|14 - 18
|16
|4.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|14 - 17
|14
|5.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|12 - 15
|13
|6.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|14 - 21
|11
|7.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|9 - 16
|10
|8.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|9 - 20
|9
|9.
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|11 - 21
|9
|10.
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|9 - 21
|8
|11.
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|9 - 22
|8
|12.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|10 - 20
|7
|13.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 17
|6
|14.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|7 - 23
|6
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|16 - 16
|18
|2.
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|15 - 17
|17
|3.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|16 - 19
|14
|4.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|12 - 20
|14
|5.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 18
|13
|6.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|10 - 14
|12
|7.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|15 - 23
|12
|8.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 18
|11
|9.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|15 - 24
|11
|10.
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|11 - 17
|10
|11.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|15 - 21
|9
|12.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|6 - 13
|7
|13.
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|5 - 27
|5
|14.
|Заявка
|11
|1
|1
|9
|7 - 21
|4
|15.
|Заявка
|12
|0
|4
|8
|7 - 22
|4
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|13 (7)
|Цинциннати
|Акоста Лусиано
|12 (6)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|12 (2)
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Эспиноса Кристиан
|11 (5)
|Коламбус Крю
|Селараян Лукас
|10 (6)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 8
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 8
|Ди Си Юнайтед
|Клих Матеуш
|1 7
|Колорадо Рэпидс
|Абубакар Лалас
|1 7
|Хьюстон Динамо
|Эррера Эктор
|2 5