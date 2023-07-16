Тур: 1. Стадион: Провиденс.
2:2
Второй тайм: 73'
0'
1:0
28' ГолАсприлья Дайрон
2:0
30' ГолАсприлья Дайрон
2:1
45' ГолСелараян Лукас
48' Желтая карточкаЛориа Марвин
54' Желтая карточкаЧара Диего
2:2
65' ГолСелараян Лукас
Ход матча
28'
1:0
30'
2:0
45'
48'
54'
65'
2:2
72'
29
Москера
Хуан
18
Макгро
Зак
21
Чара
Диего
44
Лориа
Марвин
25
Завадски
Шон
14
Йебоа
Яв
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Москера ХуанЗащитник
-
18 Макгро ЗакЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Чара ДиегоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
44 Лориа МарвинНападающий
- Запасные игроки
-
31 Ивачич АльязВратарь
-
15 Миллер ЭрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Чара ЙиммиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Giovanni Savarese
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Завадски ШонЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Йебоа ЯвЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Буш ИвенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Арфстен МаксПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Диас ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Кваме Ампаду
История личных встреч
Портленд Тимберс
Коламбус Крю
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
12 матчей
50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
33.3%
41.7%
25%
4 победы 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
50%
16.7%
4 победы 6 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
10
Голов в среднем за матч
1.8
1.43
Среднее время на гол
50
63
Всего голов
9
6
Голов в среднем за матч
1.29
1.2
Среднее время на гол
70
75
Всего голов
18
16
Голов в среднем за матч
1.5
1.33
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
60
67
Бомбардиры внутри турнира
Портленд Тимберс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боли Франк
|6
|0.26
|Феррейра Эвандер
|5 (1)
|0.22
|Асприлья Дайрон
|4
|0.17
|Москера Хуан
|2
|0.09
|Чара Йимми
|1
|0.04
|Nathan Fogaca
|1
|0.04
|Жупарич Дарио
|1
|0.04
|Паредес Кристиан
|1
|0.04
|Браво Клаудио III
|1
|0.04
|Незгода Ярослав
|1
|0.04
|Макгро Зак
|1
|0.04
|Tega Ikoba
|1
|0.04
|Santiago Moreno
|0
|0
|Diego Gutierrez
|0
|0
|Лориа Марвин
|0
|0
|Уильямсон Эрик
|0
|0
Коламбус Крю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Селараян Лукас
|9 (2)
|0.39
|Кристиан Рамирез
|8
|0.35
|Эрнандес Хуан
|5
|0.22
|Моррис Эйдан
|3
|0.13
|Йебоа Яв
|3
|0.13
|Завадски Шон
|3
|0.13
|Рассел-Роу Джейсен
|2
|0.09
|Арфстен Макс
|2
|0.09
|Нэйджби Дарлингтон
|2
|0.09
|Амундсен Мальте
|2
|0.09
|Мэцан Александру
|1
|0.04
|Медранда Джимми
|1
|0.04
|Кинтон Филип
|1
|0.04
|Фарси Мохамед
|0
|0
|Морейра Стивен
|0
|0
|Сандс Уилл
|0
|0
Карточки
Портленд Тимберс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Браво Клаудио III
|7
|0
|Макгро Зак
|7
|0
|Чара Диего
|6
|0
|Жупарич Дарио
|6
|0
|Мабьяла Ларрис
|3
|0
|Боли Франк
|3
|0
|Паредес Кристиан
|3
|0
|Лориа Марвин
|3
|0
|Феррейра Эвандер
|3
|0
|Santiago Moreno
|3
|0
|Асприлья Дайрон
|2
|0
|Уильямсон Эрик
|2
|0
|Nathan Fogaca
|2
|0
|Миллер Эрик
|1
|0
|Москера Хуан
|1
|0
|Бонилья Пабло
|1
|0
|Гриффит Виктор
|1
|0
|David Ayala
|1
|0
Коламбус Крю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эрнандес Хуан
|3
|1
|Нэйджби Дарлингтон
|4
|0
|Селараян Лукас
|4
|0
|Моррис Эйдан
|4
|0
|Морейра Стивен
|3
|0
|Дегенек Милош
|3
|0
|Амундсен Мальте
|3
|0
|Вальесилья Эксон
|3
|0
|Завадски Шон
|3
|0
|Йебоа Яв
|2
|0
|Мэцан Александру
|2
|0
|Кинтон Филип
|2
|0
|Шульте Патрик
|2
|0
|Медранда Джимми
|1
|0
|Кристиан Рамирез
|1
|0
|Рассел-Роу Джейсен
|1
|0
|Сандс Уилл
|1
|0
|Фарси Мохамед
|1
|0
|Арфстен Макс
|1
|0
Результаты матчей
Портленд Тимберс
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (5)
50% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Коламбус Крю
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
5
8
Портленд Тимберс
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (4)
67% (8)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Коламбус Крю
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
17
2
Волевые поражения
3
29
Портленд Тимберс
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
41% (9)
59% (13)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
41% (9)
32% (7)
Коламбус Крю
18.8%
81.2%
3 победы 13 поражений
Первый тайм
23% (5)
32% (7)
45% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (5)
36% (8)
41% (9)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
18
3
Волевые поражения
8
37
Голы по времени матча
Забито
15
12
9 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 6
14 Не забивали 14
3
20%
1
8%
1-15
3
20%
1
8%
16-30
3
20%
3
25%
31-45
1
7%
4
33%
46-60
2
13%
2
17%
61-75
3
20%
1
8%
76-90
Пропущено
9
19
2 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 9
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
4
21%
16-30
1
11%
2
11%
31-45
3
33%
4
21%
46-60
1
11%
2
11%
61-75
3
33%
7
37%
76-90
Забито
11
30
2 В 1-м тайме 16
9 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 9
15 Не забивали 10
1
9%
5
17%
1-15
0
0%
4
13%
16-30
1
9%
7
23%
31-45
2
18%
5
17%
46-60
3
27%
5
17%
61-75
4
36%
4
13%
76-90
Пропущено
19
12
7 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 8
0
0%
2
17%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
5
26%
2
17%
31-45
3
16%
3
25%
46-60
5
26%
2
17%
61-75
4
21%
3
25%
76-90
Забито
26
42
11 В 1-м тайме 21
15 Во 2-м тайме 21
9 Забивали первыми 15
7 Не забивали 2
4
15%
6
14%
1-15
3
12%
5
12%
16-30
4
15%
10
24%
31-45
3
12%
9
21%
46-60
5
19%
7
17%
61-75
7
27%
5
12%
76-90
Пропущено
28
31
9 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 21
8 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 17
1
4%
2
6%
1-15
2
7%
4
13%
16-30
6
21%
4
13%
31-45
6
21%
7
23%
46-60
6
21%
4
13%
61-75
7
25%
10
32%
76-90
Результаты последних матчей
Портленд Тимберс
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 0:0 Миннесота Юнайтед - Портленд Тимберс 4:1 Портленд Тимберс - Нью-Йорк Сити 1:1 Портленд Тимберс - Чикаго Файр 1:2
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Портленд Тимберс 0:0 Портленд Тимберс - Даллас 1:0 Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 0:0 Спортинг Канзас-Сити - Портленд Тимберс 4:1 Портленд Тимберс - Миннесота Юнайтед 0:1 Реал Солт-Лейк - Портленд Тимберс 0:0 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 3:4 Портленд Тимберс - Остин 2:2 Сент-Луис Сити - Портленд Тимберс 1:2 Портленд Тимберс - Оранж Каунти 3:1 Цинциннати - Портленд Тимберс 2:1 Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 4:1 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 1:0 Даллас - Портленд Тимберс 1:1 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0
Коламбус Крю
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Коламбус Крю - Нью-Йорк Сити 1:1 Интер Майами - Коламбус Крю 2:2 Коламбус Крю - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Коламбус Крю - Нэшвилл 2:0
Нью-Йорк Сити - Коламбус Крю 1:1 Чикаго Файр - Коламбус Крю 1:2 Коламбус Крю - Шарлотт 4:2 Коламбус Крю - Колорадо Рэпидс 3:2 Нэшвилл - Коламбус Крю 3:1 Питтсбург Риверхаундз - Коламбус Крю 1:0 Цинциннати - Коламбус Крю 3:2 Коламбус Крю - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Коламбус Крю - Орландо Сити 2:2 Лоудаун Юнайтед - Коламбус Крю 1:5 Коламбус Крю - Интер Майами 1:2 Коламбус Крю - Инди Илевен 1:0 Шарлотт - Коламбус Крю 1:0 Коламбус Крю - Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Ди Си Юнайтед - Коламбус Крю 0:2 Коламбус Крю - Реал Солт-Лейк 4:0
Результаты матчей
Портленд Тимберс
Коламбус Крю
Точный счет
1:0
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
2:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
2
5 раз 42%
1
3 раза 25%
4
2 раза 17%
3
1 раз 8%
6
1 раз 8%
Точный счет
0:0
4 раза 33%
4:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
2 раза 17%
1
5 раз 50%
2
4 раза 40%
0
1 раз 10%
Точный счет
0:0
5 раз 23%
1:0
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
4:1
3 раза 14%
1:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
1:1
4 раза 18%
2:0
3 раза 14%
1:2
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
10 раз 45%
0
7 раз 32%
2
3 раза 14%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
2
9 раз 41%
1
8 раз 36%
4
2 раза 9%
0
1 раз 5%
3
1 раз 5%
6
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Портленд Тимберс
Коламбус Крю
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
37
93
28
48
19
39
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
91
210
46
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
157
Больше Меньше
211
517
139
220
418
121
319
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|23
|13
|2
|8
|43 - 27
|41
|2.
|Заявка
|23
|10
|7
|6
|34 - 25
|37
|3.
|Заявка
|24
|10
|7
|7
|35 - 34
|37
|4.
|1:1 Заявка
|24
|10
|6
|8
|29 - 23
|36
|5.
|Заявка
|23
|9
|5
|9
|32 - 32
|32
|6.
|Заявка
|23
|8
|8
|7
|28 - 29
|32
|7.
|3:1 Заявка
|22
|8
|7
|7
|37 - 31
|31
|8.
|1:1 Заявка
|23
|8
|6
|9
|25 - 26
|30
|9.
|Заявка
|23
|8
|5
|10
|26 - 31
|29
|10.
|Заявка
|22
|7
|7
|8
|26 - 30
|28
|11.
|Заявка
|25
|6
|8
|11
|31 - 36
|26
|12.
|2:2 Заявка
|23
|5
|9
|9
|25 - 33
|24
|13.
|1:3 Заявка
|22
|5
|7
|10
|24 - 36
|22
|14.
|Заявка
|23
|3
|10
|10
|16 - 30
|19
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|23
|15
|6
|2
|39 - 25
|51
|2.
|Заявка
|23
|12
|7
|4
|42 - 28
|43
|3.
|Заявка
|23
|12
|4
|7
|39 - 26
|40
|4.
|Заявка
|24
|11
|5
|8
|31 - 22
|38
|5.
|2:2 Заявка
|23
|10
|7
|6
|45 - 32
|37
|6.
|Заявка
|23
|10
|7
|6
|34 - 28
|37
|7.
|Заявка
|24
|9
|8
|7
|42 - 39
|35
|8.
|Заявка
|23
|8
|8
|7
|31 - 31
|32
|9.
|Заявка
|24
|8
|6
|10
|32 - 34
|30
|10.
|Заявка
|23
|9
|2
|12
|22 - 32
|29
|11.
|Заявка
|23
|6
|8
|9
|22 - 26
|26
|12.
|Заявка
|23
|6
|8
|9
|30 - 40
|26
|13.
|Заявка
|24
|5
|11
|8
|25 - 30
|26
|14.
|Заявка
|24
|3
|10
|11
|18 - 33
|19
|15.
|Заявка
|22
|5
|3
|14
|22 - 36
|18
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|29 - 10
|25
|2.
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|18 - 9
|25
|3.
|3:1 Заявка
|13
|7
|4
|2
|28 - 14
|25
|4.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|22 - 10
|24
|5.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|19 - 8
|23
|6.
|1:1 Заявка
|13
|6
|4
|3
|15 - 6
|22
|7.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|18 - 11
|21
|8.
|1:1 Заявка
|11
|6
|2
|3
|16 - 10
|20
|9.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|20 - 15
|17
|10.
|2:2 Заявка
|11
|4
|4
|3
|16 - 12
|16
|11.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|18 - 17
|16
|12.
|1:3 Заявка
|10
|4
|2
|4
|16 - 15
|14
|13.
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|12 - 12
|12
|14.
|Заявка
|12
|1
|7
|4
|7 - 10
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|11
|1
|0
|24 - 8
|34
|2.
|Заявка
|12
|9
|3
|0
|29 - 10
|30
|3.
|2:2 Заявка
|12
|8
|3
|1
|30 - 12
|27
|4.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|23 - 7
|26
|5.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|21 - 8
|26
|6.
|Заявка
|11
|8
|0
|3
|17 - 5
|24
|7.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|27 - 15
|24
|8.
|Заявка
|12
|5
|6
|1
|19 - 13
|21
|9.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|18 - 12
|19
|10.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|16 - 13
|19
|11.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|14 - 13
|16
|12.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|20 - 14
|16
|13.
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|11 - 11
|15
|14.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 15
|14
|15.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|15 - 17
|14
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|17 - 17
|21
|2.
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|14 - 17
|16
|3.
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|14 - 18
|16
|4.
|1:1 Заявка
|11
|4
|2
|5
|14 - 17
|14
|5.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|12 - 15
|13
|6.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|14 - 21
|11
|7.
|1:1 Заявка
|12
|2
|4
|6
|9 - 16
|10
|8.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|9 - 20
|9
|9.
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|11 - 21
|9
|10.
|2:2 Заявка
|12
|1
|5
|6
|9 - 21
|8
|11.
|1:3 Заявка
|12
|1
|5
|6
|8 - 21
|8
|12.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|10 - 20
|7
|13.
|3:1 Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 17
|6
|14.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|7 - 23
|6
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|16 - 16
|18
|2.
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|15 - 17
|17
|3.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|16 - 19
|14
|4.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|12 - 20
|14
|5.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 18
|13
|6.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|10 - 14
|12
|7.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|15 - 23
|12
|8.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 18
|11
|9.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|15 - 24
|11
|10.
|2:2 Заявка
|11
|2
|4
|5
|15 - 20
|10
|11.
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|11 - 17
|10
|12.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|6 - 13
|7
|13.
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|5 - 27
|5
|14.
|Заявка
|11
|1
|1
|9
|7 - 21
|4
|15.
|Заявка
|12
|0
|4
|8
|7 - 22
|4
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|13 (7)
|Цинциннати
|Акоста Лусиано
|12 (6)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|12 (2)
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Эспиноса Кристиан
|11 (5)
|Филадельфия Юнион
|Карранса Хулиан
|10 (2)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 8
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 8
|Ди Си Юнайтед
|Клих Матеуш
|1 7
|Колорадо Рэпидс
|Абубакар Лалас
|1 7
|Хьюстон Динамо
|Эррера Эктор
|2 5