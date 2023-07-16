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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Портленд Тимберс
3:2
Конец матча
Коламбус Крю
0'
1:0
28' Гол
Асприлья Дайрон
2:0
30' Гол
Асприлья Дайрон
2:1
45' Гол
Селараян Лукас
48' Желтая карточка
Лориа Марвин
54' Желтая карточка
Чара Диего
2:2
65' Гол
Селараян Лукас
72' Желтая карточка
Рассел-Роу Джейсен
3:2
80' Гол
Бланко Себастьян
81' Желтая карточка
Бланко Себастьян
90'+7
1
Бингэм
Дэвид
29
Москера
Хуан
18
Макгро
Зак
13
Жупарич
Дарио
5
Браво
Клаудио
III
22
Паредес
Кристиан
21
Чара
Диего
20
Феррейра
Эвандер
27
Асприлья
Дайрон
7
Боли
Франк
44
Лориа
Марвин
28
Шульте
Патрик
31
Морейра
Стивен
25
Завадски
Шон
18
Амундсен
Мальте
23
Фарси
Мохамед
14
Йебоа
Яв
8
Моррис
Эйдан
6
Нэйджби
Дарлингтон
10
Селараян
Лукас
17
Кристиан
Рамирез
19
Рассел-Роу
Джейсен
Портленд Тимберс
4-3-3
Коламбус Крю
3-4-1-2

История личных встреч

Портленд Тимберс
Коламбус Крю

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

12 матчей

50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

33.3%
41.7%
25%
4 победы 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
50%
16.7%
4 победы 6 ничьих 2 победы

История матчей

М
1:1
М
1:3
М
3:2
М
3:2
М
2:1
М
1:2
М
1:2
М
3:3
М
1:0
М
0:0
М
1:0
М
1:0

Голы

Всего голов

9
10

Голов в среднем за матч

1.8
1.43

Среднее время на гол

50
63

Всего голов

9
6

Голов в среднем за матч

1.29
1.2

Среднее время на гол

70
75

Всего голов

18
16

Голов в среднем за матч

1.5
1.33

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

60
67

Бомбардиры внутри турнира

Портленд Тимберс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боли Франк 6 0.26
Феррейра Эвандер 5 (1) 0.22
Асприлья Дайрон 4 0.17
Москера Хуан 2 0.09
Чара Йимми 1 0.04
Nathan Fogaca 1 0.04
Жупарич Дарио 1 0.04
Паредес Кристиан 1 0.04
Браво Клаудио III 1 0.04
Бланко Себастьян 1 0.04
Незгода Ярослав 1 0.04
Макгро Зак 1 0.04
Tega Ikoba 1 0.04
Santiago Moreno 0 0
Diego Gutierrez 0 0
Лориа Марвин 0 0
Уильямсон Эрик 0 0
Коламбус Крю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Селараян Лукас 10 (2) 0.43
Кристиан Рамирез 8 0.35
Эрнандес Хуан 5 0.22
Моррис Эйдан 3 0.13
Йебоа Яв 3 0.13
Завадски Шон 3 0.13
Рассел-Роу Джейсен 2 0.09
Арфстен Макс 2 0.09
Нэйджби Дарлингтон 2 0.09
Амундсен Мальте 2 0.09
Мэцан Александру 1 0.04
Медранда Джимми 1 0.04
Кинтон Филип 1 0.04
Фарси Мохамед 0 0
Морейра Стивен 0 0
Сандс Уилл 0 0

Карточки

Портленд Тимберс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Браво Клаудио III 7 0
Макгро Зак 7 0
Чара Диего 6 0
Жупарич Дарио 6 0
Мабьяла Ларрис 3 0
Боли Франк 3 0
Паредес Кристиан 3 0
Лориа Марвин 3 0
Феррейра Эвандер 3 0
Santiago Moreno 3 0
Асприлья Дайрон 2 0
Уильямсон Эрик 2 0
Nathan Fogaca 2 0
Бланко Себастьян 1 0
Миллер Эрик 1 0
Москера Хуан 1 0
Бонилья Пабло 1 0
Гриффит Виктор 1 0
David Ayala 1 0
Коламбус Крю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрнандес Хуан 3 1
Нэйджби Дарлингтон 4 0
Селараян Лукас 4 0
Моррис Эйдан 4 0
Морейра Стивен 3 0
Дегенек Милош 3 0
Амундсен Мальте 3 0
Вальесилья Эксон 3 0
Завадски Шон 3 0
Йебоа Яв 2 0
Мэцан Александру 2 0
Рассел-Роу Джейсен 2 0
Кинтон Филип 2 0
Шульте Патрик 2 0
Медранда Джимми 1 0
Кристиан Рамирез 1 0
Сандс Уилл 1 0
Фарси Мохамед 1 0
Арфстен Макс 1 0

Результаты матчей

Портленд Тимберс
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
55% (6)
45% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Коламбус Крю
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

5
10
Портленд Тимберс
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (4)
67% (8)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Коламбус Крю
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

17
2

Волевые поражения

3
29
Портленд Тимберс
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (10)
57% (13)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (6)
43% (10)
30% (7)
Коламбус Крю
17.6%
82.4%
3 победы 14 поражений
Первый тайм
22% (5)
30% (7)
48% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (5)
39% (9)
39% (9)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

20
3

Волевые поражения

8
39

Голы по времени матча

Забито

18
14
11 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 6
14 Не забивали 14
3
17%
1
7%
1-15
5
28%
1
7%
16-30
3
17%
4
29%
31-45
1
6%
4
29%
46-60
2
11%
3
21%
61-75
4
22%
1
7%
76-90

Пропущено

11
22
3 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 14
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 10
1
9%
0
0%
1-15
0
0%
6
27%
16-30
2
18%
2
9%
31-45
3
27%
4
18%
46-60
2
18%
2
9%
61-75
3
27%
8
36%
76-90

Забито

11
30
2 В 1-м тайме 16
9 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 9
16 Не забивали 11
1
9%
5
17%
1-15
0
0%
4
13%
16-30
1
9%
7
23%
31-45
2
18%
5
17%
46-60
3
27%
5
17%
61-75
4
36%
4
13%
76-90

Пропущено

19
12
7 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 8
0
0%
2
17%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
5
26%
2
17%
31-45
3
16%
3
25%
46-60
5
26%
2
17%
61-75
4
21%
3
25%
76-90

Забито

29
44
13 В 1-м тайме 22
16 Во 2-м тайме 22
10 Забивали первыми 15
7 Не забивали 2
4
14%
6
14%
1-15
5
17%
5
11%
16-30
4
14%
11
25%
31-45
3
10%
9
20%
46-60
5
17%
8
18%
61-75
8
28%
5
11%
76-90

Пропущено

30
34
10 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 22
8 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 18
1
3%
2
6%
1-15
2
7%
6
18%
16-30
7
23%
4
12%
31-45
6
20%
7
21%
46-60
7
23%
4
12%
61-75
7
23%
11
32%
76-90

Результаты последних матчей

Портленд Тимберс
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 0:0 Миннесота Юнайтед - Портленд Тимберс 4:1 Портленд Тимберс - Нью-Йорк Сити 1:1 Портленд Тимберс - Чикаго Файр 1:2
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Портленд Тимберс 0:0 Портленд Тимберс - Даллас 1:0 Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 0:0 Спортинг Канзас-Сити - Портленд Тимберс 4:1 Портленд Тимберс - Миннесота Юнайтед 0:1 Реал Солт-Лейк - Портленд Тимберс 0:0 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 3:4 Портленд Тимберс - Остин 2:2 Сент-Луис Сити - Портленд Тимберс 1:2 Портленд Тимберс - Оранж Каунти 3:1 Цинциннати - Портленд Тимберс 2:1 Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 4:1 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 1:0 Даллас - Портленд Тимберс 1:1 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0
Коламбус Крю
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Коламбус Крю - Нью-Йорк Сити 1:1 Интер Майами - Коламбус Крю 2:2 Коламбус Крю - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Коламбус Крю - Нэшвилл 2:0
Нью-Йорк Сити - Коламбус Крю 1:1 Чикаго Файр - Коламбус Крю 1:2 Коламбус Крю - Шарлотт 4:2 Коламбус Крю - Колорадо Рэпидс 3:2 Нэшвилл - Коламбус Крю 3:1 Питтсбург Риверхаундз - Коламбус Крю 1:0 Цинциннати - Коламбус Крю 3:2 Коламбус Крю - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Коламбус Крю - Орландо Сити 2:2 Лоудаун Юнайтед - Коламбус Крю 1:5 Коламбус Крю - Интер Майами 1:2 Коламбус Крю - Инди Илевен 1:0 Шарлотт - Коламбус Крю 1:0 Коламбус Крю - Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Ди Си Юнайтед - Коламбус Крю 0:2 Коламбус Крю - Реал Солт-Лейк 4:0

Результаты матчей

Портленд Тимберс
Коламбус Крю

Точный счет

1:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
2:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%
2
5 раз 42%
1
3 раза 25%
4
2 раза 17%
3
1 раз 8%
6
1 раз 8%

Точный счет

0:0
4 раза 33%
4:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:1
2 раза 18%
3:2
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
2 раза 17%
2
5 раз 45%
1
5 раз 45%
0
1 раз 9%

Точный счет

0:0
5 раз 22%
1:0
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
4:1
3 раза 13%
1:1
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:1
4 раза 17%
2:0
3 раза 13%
3:2
3 раза 13%
1:2
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 43%
0
7 раз 30%
2
3 раза 13%
3
2 раза 9%
4
1 раз 4%
2
10 раз 43%
1
8 раз 35%
4
2 раза 9%
0
1 раз 4%
3
1 раз 4%
6
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Портленд Тимберс
Коламбус Крю

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
4
7
1.5
9
3
3
8
2.5
4
8
1
10
3.5
3
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
10
1
2
10
1.5
5
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
7
0.5
Больше Меньше
22
1
6
17
1.5
14
9
3
20
2.5
4
19
1
22
3.5
3
20

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 Заявка 23 13 2 8 43 - 27 41
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 23 10 7 6 34 - 25 37
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 24 10 7 7 35 - 34 37
4.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 24 10 6 8 29 - 23 36
5.
Остин
 Заявка 23 9 5 9 32 - 32 32
6.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 23 8 8 7 28 - 29 32
7.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 22 8 7 7 38 - 32 31
8.
Даллас
 Заявка 23 8 6 9 25 - 26 30
9.
Хьюстон Динамо
 Заявка 23 8 5 10 26 - 31 29
10.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 22 7 7 8 26 - 30 28
11.
Портленд Тимберс
 Заявка 23 6 8 9 26 - 33 26
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 25 6 8 11 31 - 36 26
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 22 5 7 10 25 - 37 22
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 23 3 10 10 16 - 30 19

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 23 15 6 2 39 - 25 51
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 23 12 7 4 42 - 28 43
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 23 12 4 7 39 - 26 40
4.
Нэшвилл
 Заявка 24 11 5 8 31 - 22 38
5.
Орландо Сити
 Заявка 23 10 7 6 34 - 28 37
6.
Коламбус Крю
 Заявка 23 10 6 7 45 - 33 36
7.
Атланта Юнайтед
 Заявка 24 9 8 7 42 - 39 35
8.
Чикаго Файр
 Заявка 23 8 8 7 31 - 31 32
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 24 8 6 10 32 - 34 30
10.
ФК Монреаль
 Заявка 23 9 2 12 22 - 32 29
11.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 23 6 8 9 22 - 26 26
12.
Шарлотт
 Заявка 23 6 8 9 30 - 40 26
13.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 24 5 11 8 25 - 30 26
14.
Торонто
 Заявка 24 3 10 11 18 - 33 19
15.
Интер Майами
 Заявка 22 5 3 14 22 - 36 18

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 Заявка 12 8 1 3 29 - 10 25
2.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 12 7 4 1 18 - 9 25
3.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 13 7 4 2 29 - 15 25
4.
Лос-Анджелес
 Заявка 12 7 3 2 22 - 10 24
5.
Хьюстон Динамо
 Заявка 11 7 2 2 19 - 8 23
6.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 13 6 4 3 15 - 6 22
7.
Остин
 Заявка 12 6 3 3 18 - 11 21
8.
Даллас
 Заявка 11 6 2 3 16 - 10 20
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 11 5 3 3 17 - 12 18
10.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 12 5 2 5 20 - 15 17
11.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 12 4 4 4 18 - 17 16
12.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 10 4 2 4 16 - 15 14
13.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 10 2 6 2 12 - 12 12
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 12 1 7 4 7 - 10 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 12 11 1 0 24 - 8 34
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 12 9 3 0 29 - 10 30
3.
Коламбус Крю
 Заявка 12 8 3 1 30 - 12 27
4.
Филадельфия Юнион
 Заявка 11 8 2 1 23 - 7 26
5.
Нэшвилл
 Заявка 12 8 2 2 21 - 8 26
6.
ФК Монреаль
 Заявка 11 8 0 3 17 - 5 24
7.
Атланта Юнайтед
 Заявка 12 7 3 2 27 - 15 24
8.
Чикаго Файр
 Заявка 12 5 6 1 19 - 13 21
9.
Орландо Сити
 Заявка 12 5 4 3 18 - 12 19
10.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 12 5 4 3 16 - 13 19
11.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 10 4 4 2 14 - 13 16
12.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 11 4 4 3 20 - 14 16
13.
Торонто
 Заявка 12 3 6 3 11 - 11 15
14.
Интер Майами
 Заявка 11 4 2 5 15 - 15 14
15.
Шарлотт
 Заявка 11 3 5 3 15 - 17 14

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 12 6 3 3 17 - 17 21
2.
Сент-Луис Сити
 Заявка 11 5 1 5 14 - 17 16
3.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 12 5 1 6 14 - 18 16
4.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 11 4 2 5 14 - 17 14
5.
Лос-Анджелес
 Заявка 11 3 4 4 12 - 15 13
6.
Остин
 Заявка 11 3 2 6 14 - 21 11
7.
Даллас
 Заявка 12 2 4 6 9 - 16 10
8.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 11 2 3 6 9 - 20 9
9.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 13 1 6 6 11 - 21 9
10.
Портленд Тимберс
 Заявка 12 1 5 6 9 - 21 8
11.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 12 1 5 6 9 - 22 8
12.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 11 1 4 6 10 - 20 7
13.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 9 1 3 5 9 - 17 6
14.
Хьюстон Динамо
 Заявка 12 1 3 8 7 - 23 6

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 Заявка 11 5 3 3 16 - 16 18
2.
Цинциннати
 Заявка 11 4 5 2 15 - 17 17
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 12 4 2 6 16 - 19 14
4.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 13 4 2 7 12 - 20 14
5.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 11 3 4 4 13 - 18 13
6.
Нэшвилл
 Заявка 12 3 3 6 10 - 14 12
7.
Шарлотт
 Заявка 12 3 3 6 15 - 23 12
8.
Чикаго Файр
 Заявка 11 3 2 6 12 - 18 11
9.
Атланта Юнайтед
 Заявка 12 2 5 5 15 - 24 11
10.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 14 1 7 6 11 - 17 10
11.
Коламбус Крю
 Заявка 11 2 3 6 15 - 21 9
12.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 11 1 4 6 6 - 13 7
13.
ФК Монреаль
 Заявка 12 1 2 9 5 - 27 5
14.
Интер Майами
 Заявка 11 1 1 9 7 - 21 4
15.
Торонто
 Заявка 12 0 4 8 7 - 22 4
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Нэшвилл Мукхтар Хани 13 (7)
Цинциннати Акоста Лусиано 12 (6)
Лос-Анджелес Буанга Денис 12 (2)
Сан-Хосе Эрткуэйкс Эспиноса Кристиан 11 (5)
Коламбус Крю Селараян Лукас 10 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 8
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 8
Ди Си Юнайтед Клих Матеуш 1 7
Колорадо Рэпидс Абубакар Лалас 1 7
Хьюстон Динамо Эррера Эктор 2 5
Весь список
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    Где смотреть матч Портленд Тимберс 3:2 Коламбус Крю онлайн

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