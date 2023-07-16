Тур: 1. Стадион: Би-Си Плэйс.
3:1
Второй тайм: 73'
0'
1:0
2' ГолУайт Брайан
9' Желтая карточкаМавинга Крис
2:0
10' ГолГолд Райан
22' Вторая желтая карточкаМавинга Крис
3:0
23' ПенальтиГолд Райан
23' Желтая карточкаПуч Рикард
48' Желтая карточкаШёпф Алессандро
3:1
61' ГолБругман Гастон
Ход матча
2'
1:0
9'
10'
2:0
22'
23'
3:0
23'
48'
61'
3:1
18
Такаока
Ёхеи
14
Мартинш
Луиш
20
Кубас
Андрес
45
Pedro
Vite
27
Рапосо
Райан
24
Уайт
Брайан
25
Голд
Райан
2
Calegari
17
Мавинга
Крис
10
Коста
Дуглас
11
Бойд
Тайлер
- Основной состав
-
18 Такаока ЁхеиВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Мартинш ЛуишЗащитник
-
20 Кубас АндресПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 Pedro ViteПолузащитник
-
27 Рапосо РайанПолузащитник
-
24 Уайт БрайанНападающий
-
25 Голд РайанНападающий
- Запасные игроки
-
32 Бёмер ИсаакВратарь
-
22 Али АхмедПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Simon Becher
-
-
-
Главный тренер: Michael D'Agostino
- Основной состав
- Вратарь
-
2 CalegariЗащитник
- Защитник
-
17 Мавинга КрисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Коста ДугласНападающий
- Нападающий
-
11 Бойд ТайлерНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
93 Альфаро ТониЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
31 Preston Judd
-
Главный тренер: Вэнни Грег
История личных встреч
Ванкувер Уайткэпс
Лос-Анджелес Гэлакси
15 матчей
73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
60%
6.7%
5 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
73.3%
20%
6.7%
11 побед 3 ничьи 0 побед
18 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 11 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 13 побед
33 матча
33.3%
21.2%
45.5%
11 побед 7 ничьих 15 побед
Первый тайм
15.2%
51.5%
33.3%
5 побед 17 ничьих 11 побед
Второй тайм
33.3%
27.3%
39.4%
11 побед 9 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
15
Голов в среднем за матч
1.47
0.83
Среднее время на гол
61
108
Всего голов
29
20
Голов в среднем за матч
1.61
1.33
Среднее время на гол
55
67
Всего голов
51
35
Голов в среднем за матч
1.55
1.06
Тотал матчей
2.5
30
Больше 91%
Меньше 9%
3
24
Больше 73%
Меньше 27%
9
17
Больше 52%
Меньше 48%
16
7
Больше 21%
Меньше 79%
26
3
Больше 9%
Меньше 91%
30
3
Больше 9%
Меньше 91%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
Среднее время на гол
58
84
Бомбардиры внутри турнира
Ванкувер Уайткэпс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уайт Брайан
|8
|0.36
|Голд Райан
|7 (3)
|0.32
|Simon Becher
|4
|0.18
|Pedro Vite
|4
|0.18
|Грессель Юлиан
|3
|0.14
|Веселинович Ранко
|2
|0.09
|Али Ахмед
|1
|0.05
|Браун Джавейн
|1
|0.05
|Берхальтер Себастьян
|1
|0.05
|Шёпф Алессандро
|1
|0.05
|Кордова Серхио
|1
|0.05
|Блэкмон Тристан
|1
|0.05
|Кубас Андрес
|0
|0
|Рапосо Райан
|0
|0
Лос-Анджелес Гэлакси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бойд Тайлер
|4
|0.18
|Пуч Рикард
|3
|0.14
|Preston Judd
|3
|0.14
|Йовелич Деян
|2
|0.09
|Касерес Мартин
|2
|0.09
|Дельгадо Марко
|1
|0.05
|Леердам Келвин
|1
|0.05
|Чичарито
|1
|0.05
|Родригес Мемо
|1
|0.05
|Бругман Гастон
|1 (1)
|0.05
|Эдвардс Рахим
|1
|0.05
|Нил Джален
|1
|0.05
|Daniel Aguirre
|1
|0.05
|Коста Дуглас
|0
|0
|Calegari
|0
|0
Карточки
Ванкувер Уайткэпс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Mathias Laborda
|5
|1
|Кубас Андрес
|5
|0
|Блэкмон Тристан
|5
|0
|Уайт Брайан
|4
|0
|Голд Райан
|3
|0
|Шёпф Алессандро
|3
|0
|Pedro Vite
|3
|0
|Берхальтер Себастьян
|3
|0
|Рапосо Райан
|3
|0
|Али Ахмед
|2
|0
|Мартинш Луиш
|2
|0
|Грессель Юлиан
|2
|0
|Кордова Серхио
|2
|0
|Браун Джавейн
|2
|0
|Веселинович Ранко
|2
|0
|Vanni Sartini
|1
|0
Лос-Анджелес Гэлакси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пуч Рикард
|7
|0
|Эдвардс Рахим
|5
|0
|Julian Aude
|5
|0
|Чичарито
|3
|1
|Дельгадо Марко
|4
|0
|Касерес Мартин
|2
|1
|Коста Дуглас
|2
|1
|Бругман Гастон
|3
|0
|Йовелич Деян
|3
|0
|Нил Джален
|3
|0
|Мавинга Крис
|1
|1
|Бойд Тайлер
|2
|0
|Родригес Мемо
|2
|0
|Calegari
|2
|0
|Daniel Aguirre
|2
|0
|Preston Judd
|2
|0
|Леердам Келвин
|1
|0
|Завалета Эрик
|1
|0
Результаты матчей
Ванкувер Уайткэпс
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Лос-Анджелес Гэлакси
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
6
2
Волевые поражения
5
4
Ванкувер Уайткэпс
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Лос-Анджелес Гэлакси
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
64% (7)
36% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
13
9
Волевые поражения
5
11
Ванкувер Уайткэпс
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (9)
43% (9)
14% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (10)
38% (8)
14% (3)
Лос-Анджелес Гэлакси
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
14% (3)
62% (13)
24% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (3)
48% (10)
38% (8)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
19
11
Волевые поражения
10
15
Голы по времени матча
Забито
23
7
10 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 3
11 Не забивали 17
2
9%
0
0%
1-15
4
17%
0
0%
16-30
4
17%
3
43%
31-45
6
26%
1
14%
46-60
3
13%
2
29%
61-75
4
17%
1
14%
76-90
Пропущено
15
18
6 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
1
6%
16-30
2
13%
5
28%
31-45
3
20%
3
17%
46-60
3
20%
7
39%
61-75
3
20%
2
11%
76-90
Забито
9
15
6 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 4
15 Не забивали 12
2
22%
1
7%
1-15
3
33%
2
13%
16-30
1
11%
2
13%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
1
11%
4
27%
61-75
2
22%
4
27%
76-90
Пропущено
17
16
10 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
2
12%
3
19%
1-15
2
12%
2
13%
16-30
6
35%
3
19%
31-45
3
18%
1
6%
46-60
2
12%
4
25%
61-75
2
12%
3
19%
76-90
Забито
32
22
16 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 14
12 Забивали первыми 7
5 Не забивали 8
4
13%
1
5%
1-15
7
22%
2
9%
16-30
5
16%
5
23%
31-45
6
19%
3
14%
46-60
4
13%
6
27%
61-75
6
19%
5
23%
76-90
Пропущено
32
34
16 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 20
7 Пропускали первыми 11
17 Не пропускали 17
4
13%
3
9%
1-15
4
13%
3
9%
16-30
8
25%
8
24%
31-45
6
19%
4
12%
46-60
5
16%
11
32%
61-75
5
16%
5
15%
76-90
Результаты последних матчей
Ванкувер Уайткэпс
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Ванкувер Уайткэпс - Остин 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 2:3 Спортинг Канзас-Сити - Ванкувер Уайткэпс 3:0 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 2:3
Ванкувер Уайткэпс - Цинциннати 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Хьюстон Динамо 6:2 Сент-Луис Сити - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 2:0 Даллас - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Ванкувер Уайткэпс - Миннесота Юнайтед 3:2 Ванкувер Уайткэпс - Колорадо Рэпидс 0:0 Остин - Ванкувер Уайткэпс 0:0 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 1:0 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 0:3 Ванкувер Уайткэпс - ФК Монреаль 5:0 Миннесота Юнайтед - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткэпс 1:1
Лос-Анджелес Гэлакси
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Лос-Анджелес Гэлакси - Филадельфия Юнион 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0
Лос-Анджелес Гэлакси - Спортинг Канзас-Сити 2:2 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Шарлотт 0:1 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Ди Си Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Коламбус Крю - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо Рэпидс 1:3 Орландо Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Остин 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 2:3 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 1:2
Результаты матчей
Ванкувер Уайткэпс
Лос-Анджелес Гэлакси
Точный счет
1:1
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
6:2
1 раз 8%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
2
3 раза 25%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%
2
5 раз 50%
1
3 раза 30%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Точный счет
1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
0:0
3 раза 27%
2:0
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
6 раз 67%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%
0
7 раз 64%
1
2 раза 18%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
Точный счет
1:1
5 раз 24%
2:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
2:3
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
6:2
1 раз 5%
0:0
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
1:1
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
2:3
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
Точное количество голов
1
11 раз 52%
0
3 раза 14%
2
3 раза 14%
3
2 раза 10%
5
1 раз 5%
6
1 раз 5%
0
8 раз 38%
2
6 раз 29%
1
5 раз 24%
3
2 раза 10%
Тоталы голов в матче
Ванкувер Уайткэпс
Лос-Анджелес Гэлакси
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
91
66
64
39
19
210
210
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
47
18
29
18
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
183
Больше Меньше
138
714
813
417
219
219
219
120
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|23
|13
|2
|8
|43 - 27
|41
|2.
|Заявка
|23
|10
|7
|6
|34 - 25
|37
|3.
|Заявка
|24
|10
|7
|7
|35 - 34
|37
|4.
|1:1 Заявка
|24
|10
|6
|8
|29 - 23
|36
|5.
|Заявка
|23
|9
|5
|9
|32 - 32
|32
|6.
|Заявка
|23
|8
|8
|7
|28 - 29
|32
|7.
|3:1 Заявка
|22
|8
|7
|7
|37 - 31
|31
|8.
|1:1 Заявка
|23
|8
|6
|9
|25 - 26
|30
|9.
|Заявка
|23
|8
|5
|10
|26 - 31
|29
|10.
|Заявка
|22
|7
|7
|8
|26 - 30
|28
|11.
|Заявка
|25
|6
|8
|11
|31 - 36
|26
|12.
|2:2 Заявка
|23
|5
|9
|9
|25 - 33
|24
|13.
|1:3 Заявка
|22
|5
|7
|10
|24 - 36
|22
|14.
|Заявка
|23
|3
|10
|10
|16 - 30
|19
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|23
|15
|6
|2
|39 - 25
|51
|2.
|Заявка
|23
|12
|7
|4
|42 - 28
|43
|3.
|Заявка
|23
|12
|4
|7
|39 - 26
|40
|4.
|Заявка
|24
|11
|5
|8
|31 - 22
|38
|5.
|2:2 Заявка
|23
|10
|7
|6
|45 - 32
|37
|6.
|Заявка
|23
|10
|7
|6
|34 - 28
|37
|7.
|Заявка
|24
|9
|8
|7
|42 - 39
|35
|8.
|Заявка
|23
|8
|8
|7
|31 - 31
|32
|9.
|Заявка
|24
|8
|6
|10
|32 - 34
|30
|10.
|Заявка
|23
|9
|2
|12
|22 - 32
|29
|11.
|Заявка
|23
|6
|8
|9
|22 - 26
|26
|12.
|Заявка
|23
|6
|8
|9
|30 - 40
|26
|13.
|Заявка
|24
|5
|11
|8
|25 - 30
|26
|14.
|Заявка
|24
|3
|10
|11
|18 - 33
|19
|15.
|Заявка
|22
|5
|3
|14
|22 - 36
|18
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|29 - 10
|25
|2.
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|18 - 9
|25
|3.
|3:1 Заявка
|13
|7
|4
|2
|28 - 14
|25
|4.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|22 - 10
|24
|5.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|19 - 8
|23
|6.
|1:1 Заявка
|13
|6
|4
|3
|15 - 6
|22
|7.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|18 - 11
|21
|8.
|1:1 Заявка
|11
|6
|2
|3
|16 - 10
|20
|9.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|20 - 15
|17
|10.
|2:2 Заявка
|11
|4
|4
|3
|16 - 12
|16
|11.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|18 - 17
|16
|12.
|1:3 Заявка
|10
|4
|2
|4
|16 - 15
|14
|13.
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|12 - 12
|12
|14.
|Заявка
|12
|1
|7
|4
|7 - 10
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|11
|1
|0
|24 - 8
|34
|2.
|Заявка
|12
|9
|3
|0
|29 - 10
|30
|3.
|2:2 Заявка
|12
|8
|3
|1
|30 - 12
|27
|4.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|23 - 7
|26
|5.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|21 - 8
|26
|6.
|Заявка
|11
|8
|0
|3
|17 - 5
|24
|7.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|27 - 15
|24
|8.
|Заявка
|12
|5
|6
|1
|19 - 13
|21
|9.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|18 - 12
|19
|10.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|16 - 13
|19
|11.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|14 - 13
|16
|12.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|20 - 14
|16
|13.
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|11 - 11
|15
|14.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 15
|14
|15.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|15 - 17
|14
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|17 - 17
|21
|2.
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|14 - 17
|16
|3.
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|14 - 18
|16
|4.
|1:1 Заявка
|11
|4
|2
|5
|14 - 17
|14
|5.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|12 - 15
|13
|6.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|14 - 21
|11
|7.
|1:1 Заявка
|12
|2
|4
|6
|9 - 16
|10
|8.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|9 - 20
|9
|9.
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|11 - 21
|9
|10.
|2:2 Заявка
|12
|1
|5
|6
|9 - 21
|8
|11.
|1:3 Заявка
|12
|1
|5
|6
|8 - 21
|8
|12.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|10 - 20
|7
|13.
|3:1 Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 17
|6
|14.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|7 - 23
|6
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|16 - 16
|18
|2.
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|15 - 17
|17
|3.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|16 - 19
|14
|4.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|12 - 20
|14
|5.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 18
|13
|6.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|10 - 14
|12
|7.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|15 - 23
|12
|8.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 18
|11
|9.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|15 - 24
|11
|10.
|2:2 Заявка
|11
|2
|4
|5
|15 - 20
|10
|11.
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|11 - 17
|10
|12.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|6 - 13
|7
|13.
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|5 - 27
|5
|14.
|Заявка
|11
|1
|1
|9
|7 - 21
|4
|15.
|Заявка
|12
|0
|4
|8
|7 - 22
|4
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|13 (7)
|Цинциннати
|Акоста Лусиано
|12 (6)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|12 (2)
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Эспиноса Кристиан
|11 (5)
|Филадельфия Юнион
|Карранса Хулиан
|10 (2)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 8
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 8
|Ди Си Юнайтед
|Клих Матеуш
|1 7
|Колорадо Рэпидс
|Абубакар Лалас
|1 7
|Хьюстон Динамо
|Эррера Эктор
|2 5