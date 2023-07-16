  1. Футбол
  2. Матчи
  3. США
  4. МЛС 2023

США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Ванкувер Уайткэпс
4:2
Конец матча
Лос-Анджелес Гэлакси
0'
1:0
2' Гол
Уайт Брайан
9' Желтая карточка
Мавинга Крис
2:0
10' Гол
Голд Райан
22' Вторая желтая карточка
Мавинга Крис
3:0
23' Пенальти
Голд Райан
23' Желтая карточка
Пуч Рикард
48' Желтая карточка
Шёпф Алессандро
3:1
61' Гол
Бругман Гастон
3:2
74' Гол
Дельгадо Марко
4:2
90' Гол
Кордова Серхио
90'+6
18
Такаока
Ёхеи
6
Блэкмон
Тристан
4
Веселинович
Ранко
14
Мартинш
Луиш
20
Кубас
Андрес
19
Грессель
Юлиан
8
Шёпф
Алессандро
45
Pedro
Vite
27
Рапосо
Райан
24
Уайт
Брайан
25
Голд
Райан
1
Бонд
Джонатан
2
Calegari
18
Леердам
Келвин
17
Мавинга
Крис
44
Эдвардс
Рахим
8
Дельгадо
Марко
5
Бругман
Гастон
6
Пуч
Рикард
10
Коста
Дуглас
9
Йовелич
Деян
11
Бойд
Тайлер
Ванкувер Уайткэпс
3-1-4-2
Лос-Анджелес Гэлакси
4-3-3

История личных встреч

Ванкувер Уайткэпс
Лос-Анджелес Гэлакси

15 матчей

73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
60%
6.7%
5 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

73.3%
20%
6.7%
11 побед 3 ничьи 0 побед

18 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 11 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 13 побед

33 матча

33.3%
21.2%
45.5%
11 побед 7 ничьих 15 побед

Первый тайм

15.2%
51.5%
33.3%
5 побед 17 ничьих 11 побед

Второй тайм

33.3%
27.3%
39.4%
11 побед 9 ничьих 13 побед

История матчей

М
1:1
М
3:0
М
5:2
М
1:1
М
2:1
М
1:2
М
3:0
М
1:0
М
0:1
М
3:4
М
0:2
М
3:0
М
0:0
М
0:1
М
4:2
М
0:0
М
2:0
М
0:0
М
0:1
М
2:0
М
2:0
М
2:2
М
1:0
М
0:1
М
2:1
М
3:1
М
2:1
М
2:0
М
2:2
М
0:3
М
3:0
М
0:4
ТМС
1:2

Голы

Всего голов

22
15

Голов в среднем за матч

1.47
0.83

Среднее время на гол

61
108

Всего голов

29
20

Голов в среднем за матч

1.61
1.33

Среднее время на гол

55
67

Всего голов

51
35

Голов в среднем за матч

1.55
1.06

Тотал матчей

2.5
30
Больше 91%
Меньше 9%
3
24
Больше 73%
Меньше 27%
9
17
Больше 52%
Меньше 48%
16
7
Больше 21%
Меньше 79%
26
3
Больше 9%
Меньше 91%
30
3
Больше 9%
Меньше 91%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
31

Среднее время на гол

58
84

Бомбардиры внутри турнира

Ванкувер Уайткэпс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уайт Брайан 8 0.36
Голд Райан 7 (3) 0.32
Simon Becher 4 0.18
Pedro Vite 4 0.18
Грессель Юлиан 3 0.14
Веселинович Ранко 2 0.09
Кордова Серхио 2 0.09
Али Ахмед 1 0.05
Браун Джавейн 1 0.05
Берхальтер Себастьян 1 0.05
Шёпф Алессандро 1 0.05
Блэкмон Тристан 1 0.05
Кубас Андрес 0 0
Рапосо Райан 0 0
Лос-Анджелес Гэлакси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бойд Тайлер 4 0.18
Пуч Рикард 3 0.14
Preston Judd 3 0.14
Дельгадо Марко 2 0.09
Йовелич Деян 2 0.09
Бругман Гастон 2 (1) 0.09
Касерес Мартин 2 0.09
Леердам Келвин 1 0.05
Чичарито 1 0.05
Родригес Мемо 1 0.05
Эдвардс Рахим 1 0.05
Нил Джален 1 0.05
Daniel Aguirre 1 0.05
Коста Дуглас 0 0
Calegari 0 0

Карточки

Ванкувер Уайткэпс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mathias Laborda 5 1
Кубас Андрес 5 0
Блэкмон Тристан 5 0
Уайт Брайан 4 0
Голд Райан 3 0
Шёпф Алессандро 3 0
Pedro Vite 3 0
Берхальтер Себастьян 3 0
Рапосо Райан 3 0
Али Ахмед 2 0
Мартинш Луиш 2 0
Грессель Юлиан 2 0
Кордова Серхио 2 0
Браун Джавейн 2 0
Веселинович Ранко 2 0
Vanni Sartini 1 0
Лос-Анджелес Гэлакси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пуч Рикард 7 0
Эдвардс Рахим 5 0
Julian Aude 5 0
Чичарито 3 1
Дельгадо Марко 4 0
Касерес Мартин 2 1
Коста Дуглас 2 1
Бругман Гастон 3 0
Йовелич Деян 3 0
Нил Джален 3 0
Мавинга Крис 1 1
Бойд Тайлер 2 0
Родригес Мемо 2 0
Calegari 2 0
Daniel Aguirre 2 0
Preston Judd 2 0
Леердам Келвин 1 0
Завалета Эрик 1 0

Результаты матчей

Ванкувер Уайткэпс
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Лос-Анджелес Гэлакси
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

8
2

Волевые поражения

5
6
Ванкувер Уайткэпс
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Лос-Анджелес Гэлакси
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

13
9

Волевые поражения

5
11
Ванкувер Уайткэпс
80%
20%
12 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (10)
41% (9)
14% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (10)
36% (8)
18% (4)
Лос-Анджелес Гэлакси
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
14% (3)
59% (13)
27% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (4)
45% (10)
36% (8)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

21
11

Волевые поражения

10
17

Голы по времени матча

Забито

27
9
13 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 3
11 Не забивали 17
4
15%
0
0%
1-15
5
19%
0
0%
16-30
4
15%
3
33%
31-45
6
22%
1
11%
46-60
3
11%
4
44%
61-75
5
19%
1
11%
76-90

Пропущено

17
22
6 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
2
12%
2
9%
1-15
2
12%
2
9%
16-30
2
12%
5
23%
31-45
3
18%
3
14%
46-60
5
29%
29%
7
32%
61-75
3
18%
3
14%
76-90

Забито

9
15
6 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 4
16 Не забивали 13
2
22%
1
7%
1-15
3
33%
2
13%
16-30
1
11%
2
13%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
1
11%
4
27%
61-75
2
22%
4
27%
76-90

Пропущено

17
16
10 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
2
12%
3
19%
1-15
2
12%
2
13%
16-30
6
35%
3
19%
31-45
3
18%
1
6%
46-60
2
12%
4
25%
61-75
2
12%
3
19%
76-90

Забито

36
24
19 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 16
13 Забивали первыми 7
5 Не забивали 8
6
17%
1
4%
1-15
8
22%
2
8%
16-30
5
14%
5
21%
31-45
6
17%
3
13%
46-60
4
11%
8
33%
61-75
7
19%
5
21%
76-90

Пропущено

34
38
16 В 1-м тайме 17
18 Во 2-м тайме 21
7 Пропускали первыми 12
18 Не пропускали 18
4
12%
5
13%
1-15
4
12%
4
11%
16-30
8
24%
8
21%
31-45
6
18%
4
11%
46-60
7
21%
11
29%
61-75
5
15%
6
16%
76-90

Результаты последних матчей

Ванкувер Уайткэпс
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Ванкувер Уайткэпс - Остин 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 2:3 Спортинг Канзас-Сити - Ванкувер Уайткэпс 3:0 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 2:3
Ванкувер Уайткэпс - Цинциннати 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Хьюстон Динамо 6:2 Сент-Луис Сити - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 2:0 Даллас - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Ванкувер Уайткэпс - Миннесота Юнайтед 3:2 Ванкувер Уайткэпс - Колорадо Рэпидс 0:0 Остин - Ванкувер Уайткэпс 0:0 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 1:0 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 0:3 Ванкувер Уайткэпс - ФК Монреаль 5:0 Миннесота Юнайтед - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткэпс 1:1
Лос-Анджелес Гэлакси
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Лос-Анджелес Гэлакси - Филадельфия Юнион 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0
Лос-Анджелес Гэлакси - Спортинг Канзас-Сити 2:2 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Шарлотт 0:1 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Ди Си Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Коламбус Крю - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо Рэпидс 1:3 Орландо Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Остин 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 2:3 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 1:2

Результаты матчей

Ванкувер Уайткэпс
Лос-Анджелес Гэлакси

Точный счет

1:1
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
6:2
1 раз 8%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
2
3 раза 23%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%
2
5 раз 50%
1
3 раза 30%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Точный счет

1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
0:0
3 раза 25%
2:0
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 67%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%
0
7 раз 58%
1
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:1
5 раз 23%
2:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
2:3
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
6:2
1 раз 5%
0:0
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
1:1
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
2:3
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
11 раз 50%
0
3 раза 14%
2
3 раза 14%
3
2 раза 9%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
6
1 раз 5%
0
8 раз 36%
2
7 раз 32%
1
5 раз 23%
3
2 раза 9%

Тоталы голов в матче

Ванкувер Уайткэпс
Лос-Анджелес Гэлакси

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
9
1
7
6
1.5
6
4
4
9
2.5
1
9
3
10
3.5
2
11
4.5
1
12
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
5
7
1
8
1.5
3
9
1
8
2.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
3
0.5
Больше Меньше
14
8
8
14
1.5
9
13
5
17
2.5
2
20
3
19
3.5
2
20
4.5
1
21
5.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 Заявка 23 13 2 8 43 - 27 41
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 23 10 7 6 34 - 25 37
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 24 10 7 7 35 - 34 37
4.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 24 10 6 8 29 - 23 36
5.
Остин
 Заявка 23 9 5 9 32 - 32 32
6.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 23 8 8 7 28 - 29 32
7.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 22 8 7 7 38 - 32 31
8.
Даллас
 Заявка 23 8 6 9 25 - 26 30
9.
Хьюстон Динамо
 Заявка 23 8 5 10 26 - 31 29
10.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 22 7 7 8 26 - 30 28
11.
Портленд Тимберс
 Заявка 23 6 8 9 26 - 33 26
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 25 6 8 11 31 - 36 26
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 22 5 7 10 25 - 37 22
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 23 3 10 10 16 - 30 19

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 23 15 6 2 39 - 25 51
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 23 12 7 4 42 - 28 43
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 23 12 4 7 39 - 26 40
4.
Нэшвилл
 Заявка 24 11 5 8 31 - 22 38
5.
Орландо Сити
 Заявка 23 10 7 6 34 - 28 37
6.
Коламбус Крю
 Заявка 23 10 6 7 45 - 33 36
7.
Атланта Юнайтед
 Заявка 24 9 8 7 42 - 39 35
8.
Чикаго Файр
 Заявка 23 8 8 7 31 - 31 32
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 24 8 6 10 32 - 34 30
10.
ФК Монреаль
 Заявка 23 9 2 12 22 - 32 29
11.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 23 6 8 9 22 - 26 26
12.
Шарлотт
 Заявка 23 6 8 9 30 - 40 26
13.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 24 5 11 8 25 - 30 26
14.
Торонто
 Заявка 24 3 10 11 18 - 33 19
15.
Интер Майами
 Заявка 22 5 3 14 22 - 36 18

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 Заявка 12 8 1 3 29 - 10 25
2.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 12 7 4 1 18 - 9 25
3.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 13 7 4 2 29 - 15 25
4.
Лос-Анджелес
 Заявка 12 7 3 2 22 - 10 24
5.
Хьюстон Динамо
 Заявка 11 7 2 2 19 - 8 23
6.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 13 6 4 3 15 - 6 22
7.
Остин
 Заявка 12 6 3 3 18 - 11 21
8.
Даллас
 Заявка 11 6 2 3 16 - 10 20
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 11 5 3 3 17 - 12 18
10.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 12 5 2 5 20 - 15 17
11.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 12 4 4 4 18 - 17 16
12.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 10 4 2 4 16 - 15 14
13.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 10 2 6 2 12 - 12 12
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 12 1 7 4 7 - 10 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 12 11 1 0 24 - 8 34
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 12 9 3 0 29 - 10 30
3.
Коламбус Крю
 Заявка 12 8 3 1 30 - 12 27
4.
Филадельфия Юнион
 Заявка 11 8 2 1 23 - 7 26
5.
Нэшвилл
 Заявка 12 8 2 2 21 - 8 26
6.
ФК Монреаль
 Заявка 11 8 0 3 17 - 5 24
7.
Атланта Юнайтед
 Заявка 12 7 3 2 27 - 15 24
8.
Чикаго Файр
 Заявка 12 5 6 1 19 - 13 21
9.
Орландо Сити
 Заявка 12 5 4 3 18 - 12 19
10.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 12 5 4 3 16 - 13 19
11.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 10 4 4 2 14 - 13 16
12.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 11 4 4 3 20 - 14 16
13.
Торонто
 Заявка 12 3 6 3 11 - 11 15
14.
Интер Майами
 Заявка 11 4 2 5 15 - 15 14
15.
Шарлотт
 Заявка 11 3 5 3 15 - 17 14

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 12 6 3 3 17 - 17 21
2.
Сент-Луис Сити
 Заявка 11 5 1 5 14 - 17 16
3.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 12 5 1 6 14 - 18 16
4.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 11 4 2 5 14 - 17 14
5.
Лос-Анджелес
 Заявка 11 3 4 4 12 - 15 13
6.
Остин
 Заявка 11 3 2 6 14 - 21 11
7.
Даллас
 Заявка 12 2 4 6 9 - 16 10
8.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 11 2 3 6 9 - 20 9
9.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 13 1 6 6 11 - 21 9
10.
Портленд Тимберс
 Заявка 12 1 5 6 9 - 21 8
11.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 12 1 5 6 9 - 22 8
12.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 11 1 4 6 10 - 20 7
13.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 9 1 3 5 9 - 17 6
14.
Хьюстон Динамо
 Заявка 12 1 3 8 7 - 23 6

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 Заявка 11 5 3 3 16 - 16 18
2.
Цинциннати
 Заявка 11 4 5 2 15 - 17 17
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 12 4 2 6 16 - 19 14
4.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 13 4 2 7 12 - 20 14
5.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 11 3 4 4 13 - 18 13
6.
Нэшвилл
 Заявка 12 3 3 6 10 - 14 12
7.
Шарлотт
 Заявка 12 3 3 6 15 - 23 12
8.
Чикаго Файр
 Заявка 11 3 2 6 12 - 18 11
9.
Атланта Юнайтед
 Заявка 12 2 5 5 15 - 24 11
10.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 14 1 7 6 11 - 17 10
11.
Коламбус Крю
 Заявка 11 2 3 6 15 - 21 9
12.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 11 1 4 6 6 - 13 7
13.
ФК Монреаль
 Заявка 12 1 2 9 5 - 27 5
14.
Интер Майами
 Заявка 11 1 1 9 7 - 21 4
15.
Торонто
 Заявка 12 0 4 8 7 - 22 4
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Нэшвилл Мукхтар Хани 13 (7)
Цинциннати Акоста Лусиано 12 (6)
Лос-Анджелес Буанга Денис 12 (2)
Сан-Хосе Эрткуэйкс Эспиноса Кристиан 11 (5)
Коламбус Крю Селараян Лукас 10 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 8
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 8
Ди Си Юнайтед Клих Матеуш 1 7
Колорадо Рэпидс Абубакар Лалас 1 7
Хьюстон Динамо Эррера Эктор 2 5
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 23'
      Пуч Рикард получил желтую карточку от судьи
    • 23'
      Г О О О О Л - Голд Райан из команды Ванкувер Уайткэпс забивает с точки!
    • 22'
      Мавинга Крис получает вторую желтую карточку. Удаление.
    • 19'
      [player1] получил желтую карточку от судьи
    • 10'
      Г О О О О Л - Голд Райан бьет в цель!
    • 9'
      Мавинга Крис получил желтую карточку от судьи
    • 2'
      Райан Рапосо сделал результативную передачу.
    • 2'
      Г О О О О Л - Уайт Брайан бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Ванкувер Уайткэпс 4:2 Лос-Анджелес Гэлакси онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     