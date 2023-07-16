Тур: 17. Стадион: Спортивный центр Универсиады Шэньчжэня. Главный судья: Jing Wang
1:4
Конец матча
0'
0:1
6' ГолШэньчао Ван
1:1
41' ПенальтиYuan Zhang2
1:2
48' ГолОскар дос Сантос
1:3
61' ГолЛэй У
1:4
72' ГолЛэй У
90'+4
Ход матча
6'
0:1
29'
41'
1:1
48'
1:2
64'
Статистика матча
-
1 Голы 4
-
2 Удары по воротам 9
-
4 Удары в створ 8
-
2 Угловые 8
-
0 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
382 Количество передач 505
-
37 Владение мячом, % 63
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
26
Юань
Миньчэн
28
Xin
Zhou2
13
Haofeng
Xu
21
Yuan
Zhang2
19
Yue
Xu
33
Yuezheng
Du
13
Чжэнь
Вэй
32
Ли
Шуай
I
16
Xin
Xu
2
Ли
Ан
14
Ли
Шенглонг
7
Лэй
У
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Юань МиньчэнЗащитник
-
28 Xin Zhou2Защитник
-
13 Haofeng XuЗащитник
- Полузащитник
-
21 Yuan Zhang2Полузащитник
-
19 Yue XuПолузащитник
- Нападающий
-
33 Yuezheng DuНападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
- Нападающий
-
32 Jiabao Ji
-
14 Li Ning
-
18 Xiangyu Chen
-
20 Yue Liu
-
37 Jiajin Hu
-
40 Lu Jiaqiang
-
Главный тренер: Jun Xiang
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Чжэнь ВэйЗащитник
-
32 Ли Шуай IЗащитник
-
16 Xin XuПолузащитник
-
2 Ли АнПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Ли ШенглонгПолузащитник
- Полузащитник
-
7 Лэй УНападающий
- Запасные игроки
-
21 Хай ЮйЗащитник
- Полузащитник
-
20 Ян ШиюаньПолузащитник
- Нападающий
-
10 Пинк МаркусНападающий
- Нападающий
-
12 Чэнь2 Вэй
-
41 Kun Liang
-
15 Ли Шеньюань
-
29 Чжан Хуачэнь
-
33 Лю Чжурун
-
45 Xiaolong Liu
-
Главный тренер: Javier Pereira
История личных встреч
Шэньчжэнь
Шанхай СИПГ
7 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 4 победы
7 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
14
7
Голов в среднем за матч
3.5
2.33
Среднее время на гол
25
38
Всего голов
15
10
Голов в среднем за матч
2.14
1.43
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
42
63
Бомбардиры внутри турнира
Шэньчжэнь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ачеампонг Франк
|5
|0.29
|Yuan Zhang2
|2 (1)
|0.12
|Hujahmat Shahsat
|2 (2)
|0.12
|Чжипэн Цзян
|1
|0.06
|Shuai Pei
|1
|0.06
|Boyu Yang
|1
|0.06
|Юань Миньчэн
|1
|0.06
|Yue Liu
|1
|0.06
|Zigui Shen
|1
|0.06
|Алессандрини Ромен
|0
|0
|Yuan Zhang1
|0
|0
|Chengkuai Wang
|0
|0
|Li Ning
|0
|0
Шанхай СИПГ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лэй У
|10
|0.59
|Оскар дос Сантос
|5 (3)
|0.29
|Шэньчао Ван
|4
|0.24
|Паулиньо Пауло
|3
|0.18
|Ли Шенглонг
|3
|0.18
|Вэньцзюнь Люй
|2
|0.12
|Мирахметджан Музеппер
|1
|0.06
|Пинк Маркус
|1
|0.06
|Браунинг Тайас
|1
|0.06
|Каллон Исса
|1
|0.06
|Ли Шуай I
|0
|0
Карточки
Шэньчжэнь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Haofeng Xu
|3
|1
|Yuan Zhang2
|4
|0
|Li Ning
|2
|1
|Чжипэн Цзян
|3
|0
|Yue Xu
|3
|0
|Yuezheng Du
|3
|0
|Алессандрини Ромен
|2
|0
|Shuai Pei
|2
|0
|Ruifeng Huang
|2
|0
|Boyu Yang
|1
|0
|Ачеампонг Франк
|1
|0
|Юань Миньчэн
|1
|0
|Yue Liu
|1
|0
|Yuan Zhang1
|1
|0
Шанхай СИПГ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Браунинг Тайас
|2
|2
|Мирахметджан Музеппер
|4
|0
|Линьпэн Чжан
|4
|0
|Ли Шуай I
|2
|0
|Чжэнь Вэй
|2
|0
|Цзюнь-Лин Янь
|1
|0
|Шэньчао Ван
|1
|0
|Хуэй-Кан Цай
|1
|0
|Ян Шиюань
|1
|0
|Цзин Фэн
|1
|0
Результаты матчей
Шэньчжэнь
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Шанхай СИПГ
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
4
3
Волевые поражения
4
1
Шэньчжэнь
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
86% (6)
14% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Шанхай СИПГ
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
22
0
Волевые поражения
1
14
Шэньчжэнь
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
Шанхай СИПГ
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
26
3
Волевые поражения
5
15
Голы по времени матча
Забито
11
17
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 7
10 Не забивали 9
0
0%
2
12%
1-15
2
18%
2
12%
16-30
3
27%
3
18%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
1
9%
6
35%
61-75
5
45%
3
18%
76-90
Пропущено
21
4
10 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 2
8 Пропускали первыми 1
10 Не пропускали 4
4
19%
0
0%
1-15
4
19%
0
0%
16-30
2
10%
2
50%
31-45
4
19%
0
0%
46-60
6
29%
0
0%
61-75
1
5%
2
50%
76-90
Забито
5
15
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 10
1 Забивали первыми 6
13 Не забивали 9
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
1
20%
4
27%
46-60
2
40%
2
13%
61-75
1
20%
4
27%
76-90
Пропущено
23
10
8 В 1-м тайме 3
15 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 7
3
13%
1
10%
1-15
1
4%
0
0%
16-30
4
17%
2
20%
31-45
3
13%
0
0%
46-60
5
22%
5
50%
61-75
7
30%
2
20%
76-90
Забито
16
32
6 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 20
3 Забивали первыми 13
6 Не забивали 1
1
6%
2
6%
1-15
2
13%
5
16%
16-30
3
19%
5
16%
31-45
1
6%
5
16%
46-60
3
19%
8
25%
61-75
6
38%
7
22%
76-90
Пропущено
44
14
18 В 1-м тайме 5
26 Во 2-м тайме 9
14 Пропускали первыми 3
17 Не пропускали 11
7
16%
1
7%
1-15
5
11%
0
0%
16-30
6
14%
4
29%
31-45
7
16%
0
0%
46-60
11
25%
5
36%
61-75
8
18%
4
29%
76-90
Результаты последних матчей
Шэньчжэнь
(20 матчей)
15%
10%
75%
3 победы 2 ничьи 15 поражений
Циндао Чжуннэн - Шэньчжэнь 5:0 Бэйцзин Гоань - Шэньчжэнь 5:0 Шэньчжэнь - Ухань Три Таунс 1:3 Шэньчжэнь - Ченду Беттер Сити 0:3
Наньтун Хаймен Кодион - Шэньчжэнь 1:1 Чанчунь Ятай - Шэньчжэнь 4:1 Чжэцзян Профессионал - Шэньчжэнь 3:0 Шэньчжэнь - Мэйчжоу Хакка 3:2 Шаньдун Тайшань - Шэньчжэнь 3:0 Наньтун Чжиюнь - Шэньчжэнь 1:1 Шэньчжэнь - Далянь Ифан 2:1 Шэньчжэнь - Шанхай Шеньхуа 1:3 Шэньчжэнь - Шицзячжуан 0:1 Шэньчжэнь - Хэнань Цзянье 1:1 Шэньчжэнь - Тянцзинь Тэда 0:2 Шанхай СИПГ - Шэньчжэнь 3:2 Шэньчжэнь - Циндао Чжуннэн 2:1 Шанхай Шеньхуа - Шэньчжэнь 2:0 Шэньчжэнь - Гуанчжоу Фули 0:3 Хэнань Цзянье - Шэньчжэнь 3:0
Шанхай СИПГ
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Шанхай СИПГ - Ухань Три Таунс 3:1 Шанхай СИПГ - Далянь Ифан 1:1 Шаньдун Тайшань - Шанхай СИПГ 1:1 Бэйцзин Гоань - Шанхай СИПГ 1:2
Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай СИПГ 1:3 Шанхай СИПГ - Наньтун Чжиюнь 2:1 Шанхай СИПГ - Ченду Беттер Сити 0:1 Чанчунь Ятай - Шанхай СИПГ 0:3 Шанхай СИПГ - Хэнань Цзянье 3:2 Мэйчжоу Хакка - Шанхай СИПГ 0:2 Чжэцзян Профессионал - Шанхай СИПГ 1:2 Шанхай СИПГ - Циндао Чжуннэн 2:1 Тянцзинь Тэда - Шанхай СИПГ 0:0 Шанхай СИПГ - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шицзячжуан - Шанхай СИПГ 0:1 Шанхай СИПГ - Шэньчжэнь 3:2 Ухань Три Таунс - Шанхай СИПГ 0:2 Чжэцзян Профессионал - Шанхай СИПГ 0:0 Ченду Беттер Сити - Шанхай СИПГ 0:4 Шанхай СИПГ - Ченду Беттер Сити 4:0
Результаты матчей
Шэньчжэнь
Шанхай СИПГ
Точный счет
2:1
2 раза 20%
1:3
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
2:1
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
3:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
3
3 раза 38%
2
2 раза 25%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
Точный счет
3:0
2 раза 29%
5:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
0:2
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
2
4 раза 44%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
1:1
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
5:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 41%
1
6 раз 35%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
2
6 раз 35%
1
4 раза 24%
3
4 раза 24%
0
2 раза 12%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Шэньчжэнь
Шанхай СИПГ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
71
37
53
19
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
81
16
63
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
107
Больше Меньше
152
413
116
116
512
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу
|Чанчунь Ятай
|Леонардо Родригес
|13 (4)
|Шанхай СИПГ
|Лэй У
|10 (4)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|9 (2)
|Хэнань Цзянье
|Чович Неманья
|8 (1)
|Чанчунь Ятай
|Тан Лонг
|7 (2)
|Чжэцзян Профессионал
|Yu Dong
|2 4
|Тянцзинь Тэда
|Мин Тянь
|1 5
|Шанхай Шеньхуа
|Shenglong Jiang
|6
|Циндао Чжуннэн
|Junshuai Liu
|1 4
|Шанхай СИПГ
|Браунинг Тайас
|2 2