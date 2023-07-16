Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

Will Donkin пробует нанести удар издали, но Junling Yan держит все под контролем

Хорошую попытку сделал Will Donkin. Удар в створ, но вратарь начеку

Первый тайм

49' Команда Шанхай СИПГ имела превосходство во владении мячом, но не смогла повести в счете перед перерывом.

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Лю Чжурун пробует нанести удар издали, но Minzhe Wei держит все под контролем

48' Шанхай СИПГ совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Шэньчжэнь совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Шэньчжэнь совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь

47' Шанхай СИПГ совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Варгас Матиас не смог попасть в створ ударом издали

46' Шанхай СИПГ совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Шэньчжэнь совершает вбрасывание на своей половине поля

45' Шанхай СИПГ совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь

44' Матч возобновлен

44' Ох, нехорошо это выглядит. Xin Zhou получил травму и медбригада забирает его с поля.

44' Xin Zhou на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

44' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

43' Варгас Матиас навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

42' Шанхай СИПГ идет вперед с потенциально опасной атакой.

41' Команда Шэньчжэнь сравняла счет! Игра продолжается!

41' 'Г О О О О О Л - Yuan Zhang из команды Шэньчжэнь забивает с пенальти! Он пробил правой. Junling Yan был близок к тому, чтобы отразить мяч.'

40' После проверки VAR судья изменил решение - Шэньчжэнь пробьет пенальти!

38' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Шэньчжэнь

37' Minzhe Wei взял и забрал мяч на выходе

36' Shahzat Ghojaehmet из команды Шэньчжэнь своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

35' Шэньчжэнь совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Шэньчжэнь совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Yuezheng Du оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

34' Шэньчжэнь идет вперед с потенциально опасной атакой.

32' Шанхай СИПГ нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент

32' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь

30' Шанхай СИПГ совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь

29' Варгас Матиас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

28' Матч возобновлен

27' Ли Шенглонг на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

27' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

27' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь

26' Оскар дос Сантос навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

25' Haofeng Xu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Матч возобновлен

23' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

21' Yue Xu навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

21' Шэньчжэнь идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' Ruifeng Huang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Шанхай СИПГ совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Ли Шуай I выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Хорошую попытку сделал Лэй У . Удар в створ, но вратарь начеку

13' Оооо... вот это был удар! Ли Шенглонг должен был забить с этой позиции.

13' Хорошую попытку сделал Ли Шенглонг . Удар в створ, но вратарь начеку

13' Чжэнь Вэй создает голевую возможность для своего партнера по команде.

13' Шанхай СИПГ идет вперед с потенциально опасной атакой.

12' Шэньчжэнь совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь

6' Оскар дос Сантос навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

6' Оскар дос Сантос навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

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