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Китай: Суперлига
2023

Тур: 17. Стадион: . Главный судья: Jing Wang
Шэньчжэнь
1:4
Конец матча
Шанхай СИПГ
0'
0:1
6' Гол
Шэньчао Ван
1:1
41' Пенальти
Yuan Zhang2
1:2
48' Гол
Оскар дос Сантос
1:3
61' Гол
Лэй У
1:4
72' Гол
Лэй У
90'+4

Ход матча

6'
0:1
Шэньчао Ван
(Оскар дос Сантос)
29'
 
Лю Чжурун
Ли Шенглонг
41'
Yuan Zhang2
1:1
48'
1:2
Оскар дос Сантос
(Лэй У)
57'
Xiangyu Chen
Yuezheng Du
 
61'
1:3
Лэй У
(Ли Шуай I)
63'
Yue Liu
Xin Zhou2
 
64'
Jiajin Hu
Yuan Zhang2
 
70'
Донкин Уилл
Hujahmat Shahsat
 
70'
Алессандрини Ромен
Yue Xu
 
72'
1:4
Лэй У
(Ли Шуай I)
75'
 
Ян Шиюань
Лю Чжурун
75'
 
Паулиньо Пауло
Варгас Матиас
75'
 
Вэньцзюнь Люй
Ли Шуай I
82'
 
Ли Шеньюань
Шэньчао Ван

Статистика матча

  • 1 Голы 4
  • 2 Удары по воротам 9
  • 4 Удары в створ 8
  • 2 Угловые 8
  • 0 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 382 Количество передач 505
  • 37 Владение мячом, % 63

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
1
Minzhe
Wei
36
Guoliang
Chen
5
Ziyi
Tian
26
Юань
Миньчэн
28
Xin
Zhou2
13
Haofeng
Xu
30
Ruifeng
Huang
21
Yuan
Zhang2
19
Yue
Xu
34
Hujahmat
Shahsat
33
Yuezheng
Du
1
Цзюнь-Лин
Янь
4
Шэньчао
Ван
5
Линьпэн
Чжан
13
Чжэнь
Вэй
32
Ли
Шуай
I
16
Xin
Xu
2
Ли
Ан
24
Варгас
Матиас
14
Ли
Шенглонг
8
Оскар
дос
Сантос
7
Лэй
У
Шэньчжэнь
5-3-2
Шанхай СИПГ
4-2-3-1

История личных встреч

Шэньчжэнь
Шанхай СИПГ

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 4 победы

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

История матчей

С
3:2
С
0:3
С
2:0
С
3:1
С
1:3
С
6:0
С
0:1

Голы

Всего голов

14
7

Голов в среднем за матч

3.5
2.33

Среднее время на гол

25
38

Всего голов

15
10

Голов в среднем за матч

2.14
1.43

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

42
63

Бомбардиры внутри турнира

Шэньчжэнь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ачеампонг Франк 5 0.29
Yuan Zhang2 2 (1) 0.12
Hujahmat Shahsat 2 (2) 0.12
Чжипэн Цзян 1 0.06
Shuai Pei 1 0.06
Boyu Yang 1 0.06
Юань Миньчэн 1 0.06
Yue Liu 1 0.06
Zigui Shen 1 0.06
Алессандрини Ромен 0 0
Yuan Zhang1 0 0
Chengkuai Wang 0 0
Li Ning 0 0
Шанхай СИПГ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лэй У 10 0.59
Оскар дос Сантос 5 (3) 0.29
Шэньчао Ван 4 0.24
Паулиньо Пауло 3 0.18
Ли Шенглонг 3 0.18
Вэньцзюнь Люй 2 0.12
Мирахметджан Музеппер 1 0.06
Пинк Маркус 1 0.06
Браунинг Тайас 1 0.06
Каллон Исса 1 0.06
Ли Шуай I 0 0

Карточки

Шэньчжэнь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Haofeng Xu 3 1
Yuan Zhang2 4 0
Li Ning 2 1
Чжипэн Цзян 3 0
Yue Xu 3 0
Yuezheng Du 3 0
Алессандрини Ромен 2 0
Shuai Pei 2 0
Ruifeng Huang 2 0
Boyu Yang 1 0
Ачеампонг Франк 1 0
Юань Миньчэн 1 0
Yue Liu 1 0
Yuan Zhang1 1 0
Шанхай СИПГ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Браунинг Тайас 2 2
Мирахметджан Музеппер 4 0
Линьпэн Чжан 4 0
Ли Шуай I 2 0
Чжэнь Вэй 2 0
Цзюнь-Лин Янь 1 0
Шэньчао Ван 1 0
Хуэй-Кан Цай 1 0
Ян Шиюань 1 0
Цзин Фэн 1 0

Результаты матчей

Шэньчжэнь
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Шанхай СИПГ
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

4
3

Волевые поражения

4
1
Шэньчжэнь
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
86% (6)
14% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Шанхай СИПГ
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

22
0

Волевые поражения

1
14
Шэньчжэнь
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
Шанхай СИПГ
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

26
3

Волевые поражения

5
15

Голы по времени матча

Забито

11
17
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 7
10 Не забивали 9
0
0%
2
12%
1-15
2
18%
2
12%
16-30
3
27%
3
18%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
1
9%
6
35%
61-75
5
45%
3
18%
76-90

Пропущено

21
4
10 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 2
8 Пропускали первыми 1
10 Не пропускали 4
4
19%
0
0%
1-15
4
19%
0
0%
16-30
2
10%
2
50%
31-45
4
19%
0
0%
46-60
6
29%
0
0%
61-75
1
5%
2
50%
76-90

Забито

5
15
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 10
1 Забивали первыми 6
13 Не забивали 9
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
1
20%
4
27%
46-60
2
40%
2
13%
61-75
1
20%
4
27%
76-90

Пропущено

23
10
8 В 1-м тайме 3
15 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 7
3
13%
1
10%
1-15
1
4%
0
0%
16-30
4
17%
2
20%
31-45
3
13%
0
0%
46-60
5
22%
5
50%
61-75
7
30%
2
20%
76-90

Забито

16
32
6 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 20
3 Забивали первыми 13
6 Не забивали 1
1
6%
2
6%
1-15
2
13%
5
16%
16-30
3
19%
5
16%
31-45
1
6%
5
16%
46-60
3
19%
8
25%
61-75
6
38%
7
22%
76-90

Пропущено

44
14
18 В 1-м тайме 5
26 Во 2-м тайме 9
14 Пропускали первыми 3
17 Не пропускали 11
7
16%
1
7%
1-15
5
11%
0
0%
16-30
6
14%
4
29%
31-45
7
16%
0
0%
46-60
11
25%
5
36%
61-75
8
18%
4
29%
76-90

Результаты последних матчей

Шэньчжэнь
(20 матчей)
15%
10%
75%
3 победы 2 ничьи 15 поражений
Циндао Чжуннэн - Шэньчжэнь 5:0 Бэйцзин Гоань - Шэньчжэнь 5:0 Шэньчжэнь - Ухань Три Таунс 1:3 Шэньчжэнь - Ченду Беттер Сити 0:3
Наньтун Хаймен Кодион - Шэньчжэнь 1:1 Чанчунь Ятай - Шэньчжэнь 4:1 Чжэцзян Профессионал - Шэньчжэнь 3:0 Шэньчжэнь - Мэйчжоу Хакка 3:2 Шаньдун Тайшань - Шэньчжэнь 3:0 Наньтун Чжиюнь - Шэньчжэнь 1:1 Шэньчжэнь - Далянь Ифан 2:1 Шэньчжэнь - Шанхай Шеньхуа 1:3 Шэньчжэнь - Шицзячжуан 0:1 Шэньчжэнь - Хэнань Цзянье 1:1 Шэньчжэнь - Тянцзинь Тэда 0:2 Шанхай СИПГ - Шэньчжэнь 3:2 Шэньчжэнь - Циндао Чжуннэн 2:1 Шанхай Шеньхуа - Шэньчжэнь 2:0 Шэньчжэнь - Гуанчжоу Фули 0:3 Хэнань Цзянье - Шэньчжэнь 3:0
Шанхай СИПГ
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Шанхай СИПГ - Ухань Три Таунс 3:1 Шанхай СИПГ - Далянь Ифан 1:1 Шаньдун Тайшань - Шанхай СИПГ 1:1 Бэйцзин Гоань - Шанхай СИПГ 1:2
Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай СИПГ 1:3 Шанхай СИПГ - Наньтун Чжиюнь 2:1 Шанхай СИПГ - Ченду Беттер Сити 0:1 Чанчунь Ятай - Шанхай СИПГ 0:3 Шанхай СИПГ - Хэнань Цзянье 3:2 Мэйчжоу Хакка - Шанхай СИПГ 0:2 Чжэцзян Профессионал - Шанхай СИПГ 1:2 Шанхай СИПГ - Циндао Чжуннэн 2:1 Тянцзинь Тэда - Шанхай СИПГ 0:0 Шанхай СИПГ - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шицзячжуан - Шанхай СИПГ 0:1 Шанхай СИПГ - Шэньчжэнь 3:2 Ухань Три Таунс - Шанхай СИПГ 0:2 Чжэцзян Профессионал - Шанхай СИПГ 0:0 Ченду Беттер Сити - Шанхай СИПГ 0:4 Шанхай СИПГ - Ченду Беттер Сити 4:0

Результаты матчей

Шэньчжэнь
Шанхай СИПГ

Точный счет

2:1
2 раза 20%
1:3
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
2:1
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
3:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
3
3 раза 38%
2
2 раза 25%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%

Точный счет

3:0
2 раза 29%
5:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
0:2
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
2
4 раза 44%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

1:1
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
5:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 41%
1
6 раз 35%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
2
6 раз 35%
1
4 раза 24%
3
4 раза 24%
0
2 раза 12%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Шэньчжэнь
Шанхай СИПГ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
7
1
3
7
1.5
5
3
1
9
2.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
8
1
1
6
1.5
6
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
7
0.5
Больше Меньше
15
2
4
13
1.5
11
6
1
16
2.5
5
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 17 12 4 1 32 - 14 40
2.
Шанхай Шеньхуа
 16 9 4 3 17 - 12 31
3.
Ченду Беттер Сити
 16 8 6 2 25 - 16 30
4.
Шаньдун Тайшань
 17 7 8 2 27 - 15 29
5.
Тянцзинь Тэда
 17 6 10 1 22 - 16 28
6.
Чанчунь Ятай
 17 7 4 6 30 - 29 25
7.
Бэйцзин Гоань
 17 6 7 4 30 - 23 25
8.
Ухань Три Таунс
 17 5 9 3 26 - 19 24
9.
Чжэцзян Профессионал
 17 6 4 7 25 - 24 22
10.
Шицзячжуан
 16 4 6 6 19 - 25 18
11.
Мэйчжоу Хакка
 16 4 4 8 23 - 28 16
12.
Хэнань Цзянье
 16 3 6 7 13 - 19 15
13.
Циндао Чжуннэн
 16 3 4 9 20 - 22 13
14.
Наньтун Чжиюнь
 17 2 7 8 13 - 23 13
15.
Далянь Ифан
 17 1 9 7 13 - 20 12
16.
Шэньчжэнь
 17 3 2 12 15 - 45 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ченду Беттер Сити
 9 5 3 1 14 - 9 18
2.
Шаньдун Тайшань
 7 5 2 0 16 - 4 17
3.
Шанхай СИПГ
 8 5 2 1 15 - 10 17
4.
Бэйцзин Гоань
 9 4 4 1 20 - 10 16
5.
Шанхай Шеньхуа
 8 4 3 1 8 - 5 15
6.
Чанчунь Ятай
 8 4 2 2 16 - 14 14
7.
Тянцзинь Тэда
 8 3 5 0 12 - 9 14
8.
Чжэцзян Профессионал
 8 4 0 4 12 - 10 12
9.
Циндао Чжуннэн
 8 3 2 3 13 - 9 11
10.
Мэйчжоу Хакка
 8 3 1 4 12 - 12 10
11.
Хэнань Цзянье
 8 2 4 2 7 - 7 10
12.
Наньтун Чжиюнь
 9 2 4 3 8 - 13 10
13.
Шэньчжэнь
 10 3 1 6 11 - 21 10
14.
Шицзячжуан
 9 2 3 4 9 - 12 9
15.
Далянь Ифан
 9 1 6 2 8 - 9 9
16.
Ухань Три Таунс
 7 1 5 1 7 - 8 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 9 7 2 0 17 - 4 23
2.
Шанхай Шеньхуа
 8 5 1 2 9 - 7 16
3.
Ухань Три Таунс
 10 4 4 2 19 - 11 16
4.
Тянцзинь Тэда
 9 3 5 1 10 - 7 14
5.
Ченду Беттер Сити
 7 3 3 1 11 - 7 12
6.
Шаньдун Тайшань
 10 2 6 2 11 - 11 12
7.
Чанчунь Ятай
 9 3 2 4 14 - 15 11
8.
Чжэцзян Профессионал
 9 2 4 3 13 - 14 10
9.
Шицзячжуан
 7 2 3 2 10 - 13 9
10.
Бэйцзин Гоань
 8 2 3 3 10 - 13 9
11.
Мэйчжоу Хакка
 8 1 3 4 11 - 16 6
12.
Хэнань Цзянье
 8 1 2 5 6 - 12 5
13.
Наньтун Чжиюнь
 8 0 3 5 5 - 10 3
14.
Далянь Ифан
 8 0 3 5 5 - 11 3
15.
Циндао Чжуннэн
 8 0 2 6 7 - 13 2
16.
Шэньчжэнь
 7 0 1 6 4 - 24 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Чанчунь Ятай Леонардо Родригес 13 (4)
Шанхай СИПГ Лэй У 10 (4)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 9 (2)
Хэнань Цзянье Чович Неманья 8 (1)
Чанчунь Ятай Тан Лонг 7 (2)
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Топ нарушителей
Чжэцзян Профессионал Yu Dong 2 4
Тянцзинь Тэда Мин Тянь 1 5
Шанхай Шеньхуа Shenglong Jiang 6
Циндао Чжуннэн Junshuai Liu 1 4
Шанхай СИПГ Браунинг Тайас 2 2
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