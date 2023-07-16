Тур: 17. Стадион: Dalian Sports Center Stadium. Главный судья: Xing Guan
0:0
Конец матча
0'
11' Желтая карточкаAbduhamit Abdugheni
16' Желтая карточкаSabit Abdusalam
50' Желтая карточкаWei Wu III
54' Желтая карточкаЧанчэн Чэн
56' Желтая карточкаYu Wang
86' Желтая карточкаZhiyu Yan
90'+5
Ход матча
16'
50'
54'
56'
74'
86'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
3 Удары по воротам 6
-
1 Удары в створ 4
-
3 Угловые 5
-
2 Офсайды 2
-
18 Нарушения правил 16
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
292 Количество передач 443
-
40 Владение мячом, % 60
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
30
Yan
Wu
18
Yupeng
He
13
Yaopeng
Wang
8
Zhu
Ting
31
Пен
Лю
11
Мамба
Стрели
35
Yu
Wang
23
Yake
Wu
26
Йи
Тенг
21
Qi
Cui
44
Цуль
Петер
29
Тан
Лонг
13
Чанчэн
Чэн
- Основной состав
-
30 Yan WuВратарь
-
18 Yupeng HeЗащитник
-
13 Yaopeng WangЗащитник
- Защитник
-
8 Zhu TingЗащитник
-
31 Пен ЛюПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Мамба СтрелиПолузащитник
-
35 Yu WangПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
26 Ming'an Cui
-
-
23 Yin Shang
-
15 Jianbo Zhao
-
28 Yu Fei
-
38 Zhuoyi Lu
-
14 Jiahui Huang
-
-
Главный тренер: Hui Xie
- Основной состав
-
23 Yake WuВратарь
- Защитник
-
26 Йи ТенгЗащитник
- Защитник
-
21 Qi CuiЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Цуль ПетерПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Тан ЛонгНападающий
-
13 Чанчэн ЧэнНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
5 Jie SunЗащитник
-
16 Zhiyun ZhengНападающий
-
28 Zhifeng Wang
-
15 Yuda Tian
-
32 Лукич Ненад
-
34 Yiran He
-
24 Zhiyu Yan
-
17 Hong Li
-
31 Lishan Shi
-
-
20 Yufeng Zhang
-
Главный тренер: Yang Chen
История личных встреч
Далянь Ифан
Чанчунь Ятай
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
13 матчей
23.1%
30.8%
46.1%
3 победы 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
23.1%
38.5%
38.4%
3 победы 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
23.1%
46.2%
30.7%
3 победы 6 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
7
Голов в среднем за матч
1.67
1
Среднее время на гол
54
90
Всего голов
14
9
Голов в среднем за матч
2
1.5
Среднее время на гол
45
60
Всего голов
24
16
Голов в среднем за матч
1.85
1.23
Тотал матчей
2.5
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
48
73
Бомбардиры внутри турнира
Далянь Ифан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ян Ксиангчуанг
|4
|0.24
|Cesar Manzoki
|4
|0.24
|Мамба Стрели
|2
|0.12
|Линь Лянмин
|2
|0.12
|Цонев Борислав
|1
|0.06
|Yupeng He
|0
|0
|Yin Shang
|0
|0
|Босанчич Неманья
|0
|0
Чанчунь Ятай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Леонардо Родригес
|12 (1)
|0.71
|Тан Лонг
|7
|0.41
|Сержиньо Солер
|3
|0.18
|Jinxian Wang
|2
|0.12
|Цуль Петер
|2
|0.12
|Chengjian Liao
|2
|0.12
|Окоре Жорес
|1
|0.06
|Yongjing Cao
|1
|0.06
|Zhiyu Yan
|1
|0.06
|Qi Cui
|0
|0
|Hong Li
|0
|0
|Yufeng Zhang
|0
|0
Карточки
Далянь Ифан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Цонев Борислав
|4
|0
|Zhenao Wang
|4
|0
|Yu Wang
|4
|0
|Yan Wu
|3
|0
|Линь Лянмин
|3
|0
|Yupeng He
|3
|0
|Босанчич Неманья
|3
|0
|Xianjun Wang
|1
|1
|Vas Nunez
|1
|1
|Хие Хуи
|1
|0
|Zhu Ting
|1
|0
|Пен Лю
|1
|0
|Wei Wu III
|1
|0
|Мамба Стрели
|1
|0
|Longchang Lin
|1
|0
|Yu Fei
|1
|0
|Yaopeng Wang
|1
|0
|Cesar Manzoki
|1
|0
|Jiahui Huang
|1
|0
Чанчунь Ятай
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тан Лонг
|3
|0
|Цуль Петер
|3
|0
|Окоре Жорес
|2
|0
|Йи Тенг
|2
|0
|Yake Wu
|2
|0
|Chengjian Liao
|2
|0
|Sabit Abdusalam
|2
|0
|Abduhamit Abdugheni
|2
|0
|Yufeng Zhang
|2
|0
|Zhiyu Yan
|2
|0
|Леонардо Родригес
|1
|0
|Чанчэн Чэн
|1
|0
|Jinxian Wang
|1
|0
|Yun Liu
|1
|0
|Qi Cui
|1
|0
|Hong Li
|1
|0
Результаты матчей
Далянь Ифан
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Чанчунь Ятай
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
8
7
Далянь Ифан
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)
Чанчунь Ятай
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
9
7
Волевые поражения
2
13
Далянь Ифан
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
29% (5)
65% (11)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
71% (12)
12% (2)
Чанчунь Ятай
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
24% (4)
29% (5)
47% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
10
9
Волевые поражения
10
20
Голы по времени матча
Забито
10
14
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 4
10 Не забивали 10
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
2
14%
16-30
1
10%
1
7%
31-45
1
10%
1
7%
46-60
1
10%
4
29%
61-75
4
40%
6
43%
76-90
Пропущено
7
15
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
0
0%
4
27%
1-15
3
43%
1
7%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
4
27%
61-75
2
29%
5
33%
76-90
Забито
5
15
2 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
13 Не забивали 10
1
20%
3
20%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
1
20%
3
20%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
1
20%
1
7%
61-75
2
40%
3
20%
76-90
Пропущено
11
15
6 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
1
9%
4
27%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
5
45%
3
20%
31-45
1
9%
4
27%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
4
36%
1
7%
76-90
Забито
15
29
6 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 8
6 Не забивали 3
3
20%
3
10%
1-15
1
7%
5
17%
16-30
2
13%
4
14%
31-45
1
7%
3
10%
46-60
2
13%
5
17%
61-75
6
40%
9
31%
76-90
Пропущено
18
30
9 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 13
1
6%
8
27%
1-15
3
17%
2
7%
16-30
5
28%
4
13%
31-45
2
11%
4
13%
46-60
1
6%
6
20%
61-75
6
33%
6
20%
76-90
Результаты последних матчей
Далянь Ифан
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Наньтун Чжиюнь - Далянь Ифан 1:1 Шанхай СИПГ - Далянь Ифан 1:1 Далянь Ифан - Циндао Чжуннэн 1:1 Ухань Три Таунс - Далянь Ифан 0:0
Яньбянь Лонгдинг - Далянь Ифан 0:2 Далянь Ифан - Бэйцзин Гоань 2:2 Шаньдун Тайшань - Далянь Ифан 2:0 Далянь Ифан - Тянцзинь Тэда 0:1 Далянь Ифан - Чжэцзян Профессионал 1:2 Хэнань Цзянье - Далянь Ифан 1:0 Шэньчжэнь - Далянь Ифан 2:1 Далянь Ифан - Шицзячжуан 1:1 Шанхай Шеньхуа - Далянь Ифан 1:0 Далянь Ифан - Мэйчжоу Хакка 1:1 Далянь Ифан - Ченду Беттер Сити 0:0 Чанчунь Ятай - Далянь Ифан 3:2 Далянь Ифан - Наньтун Чжиюнь 2:1 Ченду Беттер Сити - Далянь Ифан 3:0 Тянцзинь Тэда - Далянь Ифан 0:3 Ухань Цзалл - Далянь Ифан 3:0
Чанчунь Ятай
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Чанчунь Ятай - Чжэцзян Профессионал 2:2 Ухань Три Таунс - Чанчунь Ятай 2:1 Чанчунь Ятай - Хэнань Цзянье 3:1 Шаньдун Тайшань - Чанчунь Ятай 4:1
Нанкин Сити - Чанчунь Ятай 3:4 Чанчунь Ятай - Шэньчжэнь 4:1 Бэйцзин Гоань - Чанчунь Ятай 4:3 Чанчунь Ятай - Шанхай СИПГ 0:3 Чанчунь Ятай - Циндао Чжуннэн 1:0 Шицзячжуан - Чанчунь Ятай 2:4 Ченду Беттер Сити - Чанчунь Ятай 2:2 Чанчунь Ятай - Мэйчжоу Хакка 2:4 Наньтун Чжиюнь - Чанчунь Ятай 0:1 Чанчунь Ятай - Тянцзинь Тэда 1:1 Шанхай Шеньхуа - Чанчунь Ятай 1:0 Чанчунь Ятай - Далянь Ифан 3:2 Чжэцзян Профессионал - Чанчунь Ятай 0:2 Шанхай СИПГ - Чанчунь Ятай 4:0 Гуанчжоу Эвергранд - Чанчунь Ятай 1:4 Мэйчжоу Хакка - Чанчунь Ятай 1:0
Результаты матчей
Далянь Ифан
Чанчунь Ятай
Точный счет
1:1
3 раза 33%
0:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%
2
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
1:1
5 раз 29%
0:0
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
2:4
2 раза 12%
4:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 41%
1
7 раз 41%
2
3 раза 18%
1
5 раз 29%
2
4 раза 24%
0
3 раза 18%
3
3 раза 18%
4
2 раза 12%
Тоталы голов в матче
Далянь Ифан
Чанчунь Ятай
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
71
27
53
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
72
17
45
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
107
Больше Меньше
143
314
98
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу
|Чанчунь Ятай
|Леонардо Родригес
|13 (4)
|Шанхай СИПГ
|Лэй У
|10 (4)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|9 (2)
|Хэнань Цзянье
|Чович Неманья
|8 (1)
|Чанчунь Ятай
|Тан Лонг
|7 (2)
|Чжэцзян Профессионал
|Yu Dong
|2 4
|Тянцзинь Тэда
|Мин Тянь
|1 5
|Шанхай Шеньхуа
|Shenglong Jiang
|6
|Циндао Чжуннэн
|Junshuai Liu
|1 4
|Шанхай СИПГ
|Браунинг Тайас
|2 2