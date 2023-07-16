Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

Первый тайм

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Чанчунь Ятай совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Чанчунь Ятай совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Далянь Ифан совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Ву Ян взял и забрал мяч на выходе

43' Чанчунь Ятай совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Чанчунь Ятай совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Yake Wu взял и забрал мяч на выходе

42' Чанчунь Ятай совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Чанчунь Ятай совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Чжу Тин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Чанчунь Ятай совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Ву Ян взял и забрал мяч на выходе

39' Yake Wu взял и забрал мяч на выходе

39' Далянь Ифан совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Чанчунь Ятай совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Yake Wu взял и забрал мяч на выходе

34' Далянь Ифан идет вперед с потенциально опасной атакой.

32' Далянь Ифан совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Ян Ксиангчуанг навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

32' Ян Ксиангчуанг навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

31' Далянь Ифан совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Йи Тенг выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Линь Лянмин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

30' Далянь Ифан совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Далянь Ифан совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Тан Лонг на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

28' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

28' Yu Wang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Ян Ксиангчуанг навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

26' Линь Лянмин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Цуль Петер навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

25' Хорошую попытку сделал Цуль Петер . Удар в створ, но вратарь начеку

25' Чанчунь Ятай совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Йи Тенг выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Далянь Ифан совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Abduhamit Abdugheni выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Чанчунь Ятай совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Yake Wu взял и забрал мяч на выходе

19' Чанчунь Ятай совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Чанчунь Ятай совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Sabit Abdusalam совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

15' Ян Ксиангчуанг создает голевую возможность для своего партнера по команде.

14' Далянь Ифан совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Yupeng He на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

12' Abduhamit Abdugheni на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

12' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

10' Yu Wang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Sabit Abdusalam выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Chengjian Liao выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Далянь Ифан совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Далянь Ифан совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Далянь Ифан совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Далянь Ифан совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Чанчунь Ятай совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Чжу Тин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Далянь Ифан совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Чанчунь Ятай совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Чанчунь Ятай совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру