  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Китай
  4. Суперлига 2023

Китай: Суперлига
2023

Тур: 17. Стадион: . Главный судья: Xing Guan
Далянь Ифан
0:0
Конец матча
Чанчунь Ятай
0'
11' Желтая карточка
Abduhamit Abdugheni
16' Желтая карточка
Sabit Abdusalam
50' Желтая карточка
Wei Wu III
54' Желтая карточка
Чанчэн Чэн
56' Желтая карточка
Yu Wang
86' Желтая карточка
Zhiyu Yan
90'+5

Ход матча

11'
 
Abduhamit Abdugheni
16'
 
Sabit Abdusalam
46'
 
Yufeng Zhang
Sabit Abdusalam
50'
Wei Wu III
 
54'
 
Чанчэн Чэн
56'
Yu Wang
 
63'
 
Лукич Ненад
Чанчэн Чэн
66'
Yin Shang
Мамба Стрели
 
70'
 
Zhiyu Yan
Abduhamit Abdugheni
74'
Cesar Manzoki
Ян Ксиангчуанг
 
74'
Yu Fei
Wei Wu III
 
86'
 
Zhiyu Yan
90'
Longchang Lin
Yaopeng Wang
 
90'
Цонев Борислав
Yu Wang
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 6
  • 1 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 5
  • 2 Офсайды 2
  • 18 Нарушения правил 16
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 292 Количество передач 443
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
30
Yan
Wu
18
Yupeng
He
13
Yaopeng
Wang
4
Vas
Nunez
8
Zhu
Ting
31
Пен
Лю
5
Wei
Wu
III
11
Мамба
Стрели
35
Yu
Wang
7
Линь
Лянмин
39
Ян
Ксиангчуанг
23
Yake
Wu
2
Abduhamit
Abdugheni
26
Йи
Тенг
4
Окоре
Жорес
21
Qi
Cui
11
Sabit
Abdusalam
19
Chengjian
Liao
44
Цуль
Петер
8
Jinxian
Wang
29
Тан
Лонг
13
Чанчэн
Чэн
Далянь Ифан
4-2-3-1
Чанчунь Ятай
4-4-2

История личных встреч

Далянь Ифан
Чанчунь Ятай

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

13 матчей

23.1%
30.8%
46.1%
3 победы 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

23.1%
38.5%
38.4%
3 победы 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

23.1%
46.2%
30.7%
3 победы 6 ничьих 4 победы

История матчей

С
3:2
С
2:2
С
1:1
С
3:1
С
1:2
С
2:0
С
3:0
С
1:1
С
2:1
С
2:0
С
2:2
С
1:2
С
1:2

Голы

Всего голов

10
7

Голов в среднем за матч

1.67
1

Среднее время на гол

54
90

Всего голов

14
9

Голов в среднем за матч

2
1.5

Среднее время на гол

45
60

Всего голов

24
16

Голов в среднем за матч

1.85
1.23

Тотал матчей

2.5
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

48
73

Бомбардиры внутри турнира

Далянь Ифан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ян Ксиангчуанг 4 0.24
Cesar Manzoki 4 0.24
Мамба Стрели 2 0.12
Линь Лянмин 2 0.12
Цонев Борислав 1 0.06
Yupeng He 0 0
Yin Shang 0 0
Босанчич Неманья 0 0
Чанчунь Ятай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Леонардо Родригес 12 (1) 0.71
Тан Лонг 7 0.41
Сержиньо Солер 3 0.18
Jinxian Wang 2 0.12
Цуль Петер 2 0.12
Chengjian Liao 2 0.12
Окоре Жорес 1 0.06
Yongjing Cao 1 0.06
Zhiyu Yan 1 0.06
Qi Cui 0 0
Hong Li 0 0
Yufeng Zhang 0 0

Карточки

Далянь Ифан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цонев Борислав 4 0
Zhenao Wang 4 0
Yu Wang 4 0
Yan Wu 3 0
Линь Лянмин 3 0
Yupeng He 3 0
Босанчич Неманья 3 0
Xianjun Wang 1 1
Vas Nunez 1 1
Хие Хуи 1 0
Zhu Ting 1 0
Пен Лю 1 0
Wei Wu III 1 0
Мамба Стрели 1 0
Longchang Lin 1 0
Yu Fei 1 0
Yaopeng Wang 1 0
Cesar Manzoki 1 0
Jiahui Huang 1 0
Чанчунь Ятай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тан Лонг 3 0
Цуль Петер 3 0
Окоре Жорес 2 0
Йи Тенг 2 0
Yake Wu 2 0
Chengjian Liao 2 0
Sabit Abdusalam 2 0
Abduhamit Abdugheni 2 0
Yufeng Zhang 2 0
Zhiyu Yan 2 0
Леонардо Родригес 1 0
Чанчэн Чэн 1 0
Jinxian Wang 1 0
Yun Liu 1 0
Qi Cui 1 0
Hong Li 1 0

Результаты матчей

Далянь Ифан
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Чанчунь Ятай
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

8
7
Далянь Ифан
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)
Чанчунь Ятай
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

9
7

Волевые поражения

2
13
Далянь Ифан
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
29% (5)
65% (11)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
71% (12)
12% (2)
Чанчунь Ятай
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
24% (4)
29% (5)
47% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

10
9

Волевые поражения

10
20

Голы по времени матча

Забито

10
14
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 4
10 Не забивали 10
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
2
14%
16-30
1
10%
1
7%
31-45
1
10%
1
7%
46-60
1
10%
4
29%
61-75
4
40%
6
43%
76-90

Пропущено

7
15
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
0
0%
4
27%
1-15
3
43%
1
7%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
4
27%
61-75
2
29%
5
33%
76-90

Забито

5
15
2 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
13 Не забивали 10
1
20%
3
20%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
1
20%
3
20%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
1
20%
1
7%
61-75
2
40%
3
20%
76-90

Пропущено

11
15
6 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
1
9%
4
27%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
5
45%
3
20%
31-45
1
9%
4
27%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
4
36%
1
7%
76-90

Забито

15
29
6 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 8
6 Не забивали 3
3
20%
3
10%
1-15
1
7%
5
17%
16-30
2
13%
4
14%
31-45
1
7%
3
10%
46-60
2
13%
5
17%
61-75
6
40%
9
31%
76-90

Пропущено

18
30
9 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 13
1
6%
8
27%
1-15
3
17%
2
7%
16-30
5
28%
4
13%
31-45
2
11%
4
13%
46-60
1
6%
6
20%
61-75
6
33%
6
20%
76-90

Результаты последних матчей

Далянь Ифан
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Наньтун Чжиюнь - Далянь Ифан 1:1 Шанхай СИПГ - Далянь Ифан 1:1 Далянь Ифан - Циндао Чжуннэн 1:1 Ухань Три Таунс - Далянь Ифан 0:0
Яньбянь Лонгдинг - Далянь Ифан 0:2 Далянь Ифан - Бэйцзин Гоань 2:2 Шаньдун Тайшань - Далянь Ифан 2:0 Далянь Ифан - Тянцзинь Тэда 0:1 Далянь Ифан - Чжэцзян Профессионал 1:2 Хэнань Цзянье - Далянь Ифан 1:0 Шэньчжэнь - Далянь Ифан 2:1 Далянь Ифан - Шицзячжуан 1:1 Шанхай Шеньхуа - Далянь Ифан 1:0 Далянь Ифан - Мэйчжоу Хакка 1:1 Далянь Ифан - Ченду Беттер Сити 0:0 Чанчунь Ятай - Далянь Ифан 3:2 Далянь Ифан - Наньтун Чжиюнь 2:1 Ченду Беттер Сити - Далянь Ифан 3:0 Тянцзинь Тэда - Далянь Ифан 0:3 Ухань Цзалл - Далянь Ифан 3:0
Чанчунь Ятай
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Чанчунь Ятай - Чжэцзян Профессионал 2:2 Ухань Три Таунс - Чанчунь Ятай 2:1 Чанчунь Ятай - Хэнань Цзянье 3:1 Шаньдун Тайшань - Чанчунь Ятай 4:1
Нанкин Сити - Чанчунь Ятай 3:4 Чанчунь Ятай - Шэньчжэнь 4:1 Бэйцзин Гоань - Чанчунь Ятай 4:3 Чанчунь Ятай - Шанхай СИПГ 0:3 Чанчунь Ятай - Циндао Чжуннэн 1:0 Шицзячжуан - Чанчунь Ятай 2:4 Ченду Беттер Сити - Чанчунь Ятай 2:2 Чанчунь Ятай - Мэйчжоу Хакка 2:4 Наньтун Чжиюнь - Чанчунь Ятай 0:1 Чанчунь Ятай - Тянцзинь Тэда 1:1 Шанхай Шеньхуа - Чанчунь Ятай 1:0 Чанчунь Ятай - Далянь Ифан 3:2 Чжэцзян Профессионал - Чанчунь Ятай 0:2 Шанхай СИПГ - Чанчунь Ятай 4:0 Гуанчжоу Эвергранд - Чанчунь Ятай 1:4 Мэйчжоу Хакка - Чанчунь Ятай 1:0

Результаты матчей

Далянь Ифан
Чанчунь Ятай

Точный счет

1:1
3 раза 33%
0:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%
2
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

1:1
5 раз 29%
0:0
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
2:4
2 раза 12%
4:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 41%
1
7 раз 41%
2
3 раза 18%
1
5 раз 29%
2
4 раза 24%
0
3 раза 18%
3
3 раза 18%
4
2 раза 12%

Тоталы голов в матче

Далянь Ифан
Чанчунь Ятай

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
7
1
2
7
1.5
5
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
7
2
1
7
1.5
4
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
7
0.5
Больше Меньше
14
3
3
14
1.5
9
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 17 12 4 1 32 - 14 40
2.
Шанхай Шеньхуа
 16 9 4 3 17 - 12 31
3.
Ченду Беттер Сити
 16 8 6 2 25 - 16 30
4.
Шаньдун Тайшань
 17 7 8 2 27 - 15 29
5.
Тянцзинь Тэда
 17 6 10 1 22 - 16 28
6.
Чанчунь Ятай
 17 7 4 6 30 - 29 25
7.
Бэйцзин Гоань
 17 6 7 4 30 - 23 25
8.
Ухань Три Таунс
 17 5 9 3 26 - 19 24
9.
Чжэцзян Профессионал
 17 6 4 7 25 - 24 22
10.
Шицзячжуан
 16 4 6 6 19 - 25 18
11.
Мэйчжоу Хакка
 16 4 4 8 23 - 28 16
12.
Хэнань Цзянье
 16 3 6 7 13 - 19 15
13.
Циндао Чжуннэн
 16 3 4 9 20 - 22 13
14.
Наньтун Чжиюнь
 17 2 7 8 13 - 23 13
15.
Далянь Ифан
 17 1 9 7 13 - 20 12
16.
Шэньчжэнь
 17 3 2 12 15 - 45 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ченду Беттер Сити
 9 5 3 1 14 - 9 18
2.
Шаньдун Тайшань
 7 5 2 0 16 - 4 17
3.
Шанхай СИПГ
 8 5 2 1 15 - 10 17
4.
Бэйцзин Гоань
 9 4 4 1 20 - 10 16
5.
Шанхай Шеньхуа
 8 4 3 1 8 - 5 15
6.
Чанчунь Ятай
 8 4 2 2 16 - 14 14
7.
Тянцзинь Тэда
 8 3 5 0 12 - 9 14
8.
Чжэцзян Профессионал
 8 4 0 4 12 - 10 12
9.
Циндао Чжуннэн
 8 3 2 3 13 - 9 11
10.
Мэйчжоу Хакка
 8 3 1 4 12 - 12 10
11.
Хэнань Цзянье
 8 2 4 2 7 - 7 10
12.
Наньтун Чжиюнь
 9 2 4 3 8 - 13 10
13.
Шэньчжэнь
 10 3 1 6 11 - 21 10
14.
Шицзячжуан
 9 2 3 4 9 - 12 9
15.
Далянь Ифан
 9 1 6 2 8 - 9 9
16.
Ухань Три Таунс
 7 1 5 1 7 - 8 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 9 7 2 0 17 - 4 23
2.
Шанхай Шеньхуа
 8 5 1 2 9 - 7 16
3.
Ухань Три Таунс
 10 4 4 2 19 - 11 16
4.
Тянцзинь Тэда
 9 3 5 1 10 - 7 14
5.
Ченду Беттер Сити
 7 3 3 1 11 - 7 12
6.
Шаньдун Тайшань
 10 2 6 2 11 - 11 12
7.
Чанчунь Ятай
 9 3 2 4 14 - 15 11
8.
Чжэцзян Профессионал
 9 2 4 3 13 - 14 10
9.
Шицзячжуан
 7 2 3 2 10 - 13 9
10.
Бэйцзин Гоань
 8 2 3 3 10 - 13 9
11.
Мэйчжоу Хакка
 8 1 3 4 11 - 16 6
12.
Хэнань Цзянье
 8 1 2 5 6 - 12 5
13.
Наньтун Чжиюнь
 8 0 3 5 5 - 10 3
14.
Далянь Ифан
 8 0 3 5 5 - 11 3
15.
Циндао Чжуннэн
 8 0 2 6 7 - 13 2
16.
Шэньчжэнь
 7 0 1 6 4 - 24 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Чанчунь Ятай Леонардо Родригес 13 (4)
Шанхай СИПГ Лэй У 10 (4)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 9 (2)
Хэнань Цзянье Чович Неманья 8 (1)
Чанчунь Ятай Тан Лонг 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Чжэцзян Профессионал Yu Dong 2 4
Тянцзинь Тэда Мин Тянь 1 5
Шанхай Шеньхуа Shenglong Jiang 6
Циндао Чжуннэн Junshuai Liu 1 4
Шанхай СИПГ Браунинг Тайас 2 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 88'
      Yaopeng Wang на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 88'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 87'
      Чанчунь Ятай совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 87'
      Удар от ворот произведет Чанчунь Ятай
    • 87'
      Линь Лянмин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 86'
      Yin Shang из команды Далянь Ифан своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 86'
      Zhiyu Yan - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • 85'
      Zhiyu Yan наказан за толчок Yin Shang
    • 85'
      Чанчунь Ятай совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 84'
      Контроль мяча: Далянь Ифан: 40%, Чанчунь Ятай: 60%.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Dalian Sports Center Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Далянь Ифан 0:0 Чанчунь Ятай онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     