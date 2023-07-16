Тур: 17. Стадион: Воркерс. Главный судья: Yinhao Shen
1:1
Конец матча
Ход матча
13'
15'
1:0
28'
35'
45'
46'
59'
61'
65'
75'
81'
1:1
87'
87'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
3 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 4
-
3 Угловые 3
-
5 Офсайды 2
-
24 Нарушения правил 15
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
27
Gang
Wang
32
Нгадеу
Майкл
26
Yang
Bai
43
Wenhao
Jiang
45
Адеми
Ариян
22
Дабао
Юй
18
Hao
Fang
22
Лю
Дяньцзо
17
Chen
Yuhao
18
Имин
Лю
19
Wentao
Zhang
28
Denny
Wang
21
Чао
Хэ
11
Давидсон
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Gang WangЗащитник
-
32 Нгадеу МайклЗащитник
-
26 Yang BaiЗащитник
-
43 Wenhao JiangЗащитник
- Полузащитник
-
45 Адеми АриянПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Дабао ЮйНападающий
-
18 Hao FangНападающий
- Запасные игроки
-
14 Dehai ZouВратарь
-
34 Сень ХоуВратарь
-
16 Boxuan FengЗащитник
-
28 Чендун ЧжанЗащитник
- Полузащитник
-
10 Чжанг СичжеПолузащитник
-
-
15 Tianyi Gao
-
44 Dezhi Duan
-
20 Ziming Wang
-
39 Yaki Yan
-
Главный тренер: Соариш Рикарду
- Основной состав
-
22 Лю ДяньцзоВратарь
-
17 Chen YuhaoЗащитник
-
18 Имин ЛюЗащитник
-
19 Wentao ZhangЗащитник
-
28 Denny WangЗащитник
-
21 Чао ХэПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 ДавидсонПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
14 Jing LuoПолузащитник
-
16 Kuo YangПолузащитник
-
30 Се ПэнфэйПолузащитник
- Нападающий
-
1 Fei Wu
-
-
38 Tianle Yu
-
37 Zixi Min
-
2 Yang Li3
-
40 Zhang Hui
-
24 Liuyu Duan
-
Главный тренер: Tsutomu Takahata
История личных встреч
Бэйцзин Гоань
Ухань Три Таунс
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
2
Голов в среднем за матч
3
2
Среднее время на гол
30
45
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
2
1.33
Тотал матчей
2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
45
67
Бомбардиры внутри турнира
Бэйцзин Гоань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ziming Wang
|7
|0.41
|Кан Сан-У
|4 (1)
|0.24
|Liyn Yang
|4
|0.24
|Соуза Жосеф
|3
|0.18
|Чжанг Сичже
|2 (1)
|0.12
|Hao Fang
|2
|0.12
|Tianyi Gao
|1
|0.06
|Адеми Ариян
|1
|0.06
|Boxuan Feng
|1
|0.06
|Mohemati Naibijiang
|1
|0.06
|Пяо Чэн
|1
|0.06
|Адегбенро Самуэль
|1
|0.06
|Yang Bai
|1
|0.06
|Gang Wang
|0
|0
|Йеннарис Никлас
|0
|0
|Дабао Юй
|0
|0
|Нгадеу Майкл
|0
|0
|Dezhi Duan
|0
|0
Ухань Три Таунс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Якубу Абдул-Азиз
|7 (1)
|0.41
|Ademilson
|4 (1)
|0.24
|Qianglong Tao
|3
|0.18
|Се Пэнфэй
|2
|0.12
|Вэй Ши-Хао
|2
|0.12
|Давидсон
|2 (1)
|0.12
|Ханьвэнь Дэн
|2
|0.12
|Yang Li3
|2
|0.12
|Dinghao Yan
|1
|0.06
|Станчу Николае
|0
|0
|Xiaobin Zhang II
|0
|0
Карточки
Бэйцзин Гоань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нгадеу Майкл
|4
|0
|Jiaqi Han
|4
|0
|Соуза Жосеф
|3
|0
|Ли Лэй
|3
|0
|Дабао Юй
|3
|0
|Чи Чжунго
|3
|0
|Чендун Чжан
|2
|0
|Gang Wang
|2
|0
|Yang Bai
|2
|0
|Адеми Ариян
|1
|0
|Кан Сан-У
|1
|0
|Boxuan Feng
|1
|0
|Tianyi Gao
|1
|0
|Hao Fang
|1
|0
Ухань Три Таунс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Се Пэнфэй
|5
|0
|Гао Чжуньи
|4
|0
|Имин Лю
|3
|0
|Чао Хэ
|3
|0
|Хан Жэнь
|1
|1
|Вэй Ши-Хао
|1
|1
|Dinghao Yan
|2
|0
|Yang Li3
|2
|0
|Станчу Николае
|1
|0
|Сантос Уоллес
|1
|0
|Xiaobin Zhang II
|1
|0
|Давидсон
|1
|0
|Ханьвэнь Дэн
|1
|0
|Якубу Абдул-Азиз
|1
|0
|Denny Wang
|1
|0
|Fei Wu
|1
|0
Результаты матчей
Бэйцзин Гоань
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
Ухань Три Таунс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
2
Волевые поражения
3
6
Бэйцзин Гоань
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Ухань Три Таунс
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
8
2
Волевые поражения
5
6
Бэйцзин Гоань
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Ухань Три Таунс
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
19% (3)
75% (12)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
13
4
Волевые поражения
8
12
Голы по времени матча
Забито
19
19
8 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 5
9 Не забивали 7
1
5%
2
11%
1-15
3
16%
1
5%
16-30
4
21%
6
32%
31-45
3
16%
4
21%
46-60
3
16%
3
16%
61-75
5
26%
3
16%
76-90
Пропущено
9
9
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
1
11%
1
11%
1-15
3
33%
3
33%
16-30
1
11%
1
11%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
3
33%
2
22%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Забито
10
6
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 12
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
2
33%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
2
20%
1
17%
61-75
2
20%
3
50%
76-90
Пропущено
13
9
8 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
1
8%
1
11%
1-15
5
38%
0
0%
16-30
2
15%
1
11%
31-45
2
15%
1
11%
46-60
1
8%
4
44%
61-75
2
15%
2
22%
76-90
Забито
29
25
11 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 7
1 Не забивали 3
2
7%
2
8%
1-15
4
14%
1
4%
16-30
5
17%
8
32%
31-45
6
21%
4
16%
46-60
5
17%
4
16%
61-75
7
24%
6
24%
76-90
Пропущено
22
18
13 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 12
2
9%
2
11%
1-15
8
36%
3
17%
16-30
3
14%
2
11%
31-45
3
14%
1
6%
46-60
4
18%
6
33%
61-75
2
9%
4
22%
76-90
Результаты последних матчей
Бэйцзин Гоань
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Мэйчжоу Хакка - Бэйцзин Гоань 3:1 Бэйцзин Гоань - Шэньчжэнь 5:0 Ченду Беттер Сити - Бэйцзин Гоань 0:1 Бэйцзин Гоань - Шанхай СИПГ 1:2
Цзыбо Цышэн - Бэйцзин Гоань 0:1 Далянь Ифан - Бэйцзин Гоань 2:2 Бэйцзин Гоань - Чанчунь Ятай 4:3 Чжэцзян Профессионал - Бэйцзин Гоань 3:2 Бэйцзин Гоань - Шицзячжуан 6:2 Шанхай Шеньхуа - Бэйцзин Гоань 1:1 Бэйцзин Гоань - Наньтун Чжиюнь 1:0 Бэйцзин Гоань - Тянцзинь Тэда 1:1 Хэнань Цзянье - Бэйцзин Гоань 0:1 Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 0:0 Циндао Чжуннэн - Бэйцзин Гоань 3:1 Ухань Три Таунс - Бэйцзин Гоань 1:1 Бэйцзин Гоань - Мэйчжоу Хакка 1:1 Шаньдун Тайшань - Бэйцзин Гоань 3:0 Бэйцзин Гоань - Шанхай СИПГ 0:3 Гуанчжоу Эвергранд - Бэйцзин Гоань 1:3
Ухань Три Таунс
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Шанхай СИПГ - Ухань Три Таунс 3:1 Ухань Три Таунс - Чанчунь Ятай 2:1 Шэньчжэнь - Ухань Три Таунс 1:3 Ухань Три Таунс - Далянь Ифан 0:0
Цзянси Ляньшэн - Ухань Три Таунс 1:5 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 1:1 Тянцзинь Тэда - Ухань Три Таунс 1:1 Шицзячжуан - Ухань Три Таунс 2:1 Наньтун Чжиюнь - Ухань Три Таунс 0:5 Ухань Три Таунс - Ченду Беттер Сити 3:3 Шанхай Шеньхуа - Ухань Три Таунс 1:1 Хэнань Цзянье - Ухань Три Таунс 1:1 Ухань Три Таунс - Чжэцзян Профессионал 0:0 Циндао Чжуннэн - Ухань Три Таунс 0:3 Мэйчжоу Хакка - Ухань Три Таунс 1:2 Ухань Три Таунс - Бэйцзин Гоань 1:1 Ухань Три Таунс - Шанхай СИПГ 0:2 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 2:0 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 0:3 Шаньдун Тайшань - Ухань Три Таунс 3:1
Результаты матчей
Бэйцзин Гоань
Ухань Три Таунс
Точный счет
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
6:2
1 раз 13%
0:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
6
1 раз 13%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:1
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
1:1
3 раза 33%
0:3
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
6 раз 75%
2
2 раза 25%
1
5 раз 56%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Точный счет
1:1
4 раза 25%
0:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%
1:1
5 раз 31%
0:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
10 раз 63%
2
2 раза 13%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%
1
7 раз 44%
0
3 раза 19%
3
3 раза 19%
2
2 раза 13%
5
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Бэйцзин Гоань
Ухань Три Таунс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
43
35
25
35
16
35
26
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
26
Больше Меньше
45
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
151
Больше Меньше
133
511
610
313
412
313
115
214
115
115
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу
|Чанчунь Ятай
|Леонардо Родригес
|13 (4)
|Шанхай СИПГ
|Лэй У
|10 (4)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|9 (2)
|Хэнань Цзянье
|Чович Неманья
|8 (1)
|Чанчунь Ятай
|Тан Лонг
|7 (2)
|Чжэцзян Профессионал
|Yu Dong
|2 4
|Тянцзинь Тэда
|Мин Тянь
|1 5
|Шанхай Шеньхуа
|Shenglong Jiang
|6
|Циндао Чжуннэн
|Junshuai Liu
|1 4
|Шанхай СИПГ
|Браунинг Тайас
|2 2