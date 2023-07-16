Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон

Первый тайм

49' Команда Бэйцзин Гоань играла лучше в этом тайме.

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Чао Хэ получает желтую карточку за неспортивное поведение

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Hao Fang не смог попасть в створ ударом издали

45' Йеннарис Никлас навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

44' Хорошую попытку сделал Hao Fang . Удар в створ, но вратарь начеку

44' Соуза Жосеф создает голевую возможность для своего партнера по команде.

43' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Матч возобновлен

41' Yang Bai на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

41' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

38' Станчу Николае не смог попасть в створ ударом издали

36' Станчу Николае бьет со штрафного в створ, но Jiaqi Han держит все под контролем

35' Нгадеу Майкл получил желтую карточку от судьи

34' Лю Дяньцзо взял и забрал мяч на выходе

33' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Матч возобновлен

30' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

28' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

28' Дабао Юй получил желтую карточку от судьи

27' Qianglong Tao оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

26' Хорошую попытку сделал Hao Fang . Удар в створ, но вратарь начеку

25' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Давидсон пробует нанести удар издали, но Jiaqi Han держит все под контролем

19' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Jiaqi Han взял и забрал мяч на выходе

13' Yang Bai получил желтую карточку от судьи

9' Jiaqi Han взял и забрал мяч на выходе

8' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Матч возобновлен

6' Давидсон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

6' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

5' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Станчу Николае выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Давидсон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

1' Qianglong Tao выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Идеальный солнечный день для футбола