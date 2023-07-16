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Китай: Суперлига
2023

Тур: 17. Стадион: . Главный судья: Haixin Li
Наньтун Чжиюнь
1:1
Конец матча
Шаньдун Тайшань
0'
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Жадсон II
15' Красная карточка
Жадсон II
30' Желтая карточка
Yuanyi Li
42' Желтая карточка
Haoqian Zheng
45' Желтая карточка
Брессан Матеус
53' Желтая карточка
Yeljan Shinar
55' Желтая карточка
Zilei Jiang
57' Желтая карточка
Kang Cao
0:1
65' Гол
Кризан
68' Желтая карточка
Мойсес Лима
81' Желтая карточка
Xiangbin Li
1:1
90' Гол
Кастильо Роман
90'+7

Ход матча

11'
 
Жадсон II
15'
 
Жадсон II
30'
 
Yuanyi Li
42'
Haoqian Zheng
 
45'
Брессан Матеус
 
46'
 
Fernandinho V
Лю Биньбинь
46'
 
Чжэн Чжэн
Zhengyu Huang
46'
 
Tong Wang1
Guowen Sun
46'
Song Wang
Ming Yang Yang
 
46'
Zilei Jiang
Haoqian Zheng
 
53'
Yeljan Shinar
 
55'
Zilei Jiang
 
57'
Kang Cao
 
63'
Балде Ромарио
Wei Liu2
 
63'
Sheng Ma
Кастильо Роман
 
65'
0:1
Кризан
(Tong Wang1)
68'
 
Мойсес Лима
78'
Xiangbin Li
Kang Cao
 
81'
Xiangbin Li
 
88'
 
Ляо Лишэн
Yuanyi Li
88'
 
Лю Ян
Chen Pu
90'
Кастильо Роман
(Sheng Ma)
1:1

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 8
  • 1 Офсайды 2
  • 21 Нарушения правил 12
  • 6 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 5
  • 431 Количество передач 289
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
23
Xiaodong
Shi
4
Yeljan
Shinar
14
Брессан
Матеус
15
Wei
Liu2
8
Морелатто
Лукас
25
Kang
Cao
16
Пуцлин
Давид
6
Ming
Yang
Yang
29
Haoqian
Zheng
11
Балде
Ромарио
28
Hong
Gui
14
Ван
Да-Лэй
37
Цзи
Сян
4
Жадсон
II
27
Кэ
Ши
19
Guowen
Sun
35
Zhengyu
Huang
21
Лю
Биньбинь
10
Мойсес
Лима
22
Yuanyi
Li
29
Chen
Pu
9
Кризан
Наньтун Чжиюнь
4-2-3-1
Шаньдун Тайшань
4-1-4-1

История личных встреч

Наньтун Чжиюнь
Шаньдун Тайшань

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

С
1:1
К
1:0

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

1
0.5

Тотал матчей

1.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

90
180

Бомбардиры внутри турнира

Наньтун Чжиюнь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кастильо Роман 5 0.29
Балде Ромарио 3 0.18
Song Wang 1 0.06
Морелатто Лукас 1 0.06
Haoqian Zheng 1 0.06
Kang Cao 1 0.06
Пуцлин Давид 1 0.06
Ming Yang Yang 0 0
Yeljan Shinar 0 0
Junmin Xu 0 0
Sheng Ma 0 0
Шаньдун Тайшань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кризан 6 0.35
Феллайни Маруан 5 0.29
Chen Pu 5 0.29
Мойсес Лима 2 0.12
Лю Биньбинь 2 0.12
Жадсон II 2 0.12
Fernandinho V 1 0.06
Zhengyu Huang 1 0.06
Ляо Лишэн 1 0.06
Guowen Sun 1 0.06
Чжэн Чжэн 0 0
Yuanyi Li 0 0
Лю Ян 0 0
Tong Wang1 0 0

Карточки

Наньтун Чжиюнь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Балде Ромарио 5 0
Брессан Матеус 5 0
Ming Yang Yang 4 0
Yeljan Shinar 4 0
Xiangbin Li 3 0
Haoqian Zheng 3 0
Кастильо Роман 2 0
Kang Cao 2 0
Junmin Xu 2 0
Морелатто Лукас 2 0
Xiaodong Shi 2 0
Sheng Ma 2 0
Hong Gui 1 0
Zilei Jiang 1 0
Wei Liu2 1 0
Шаньдун Тайшань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жадсон II 1 2
Феллайни Маруан 4 0
Yuanyi Li 4 0
Мойсес Лима 3 0
Кризан 2 0
Чжэн Чжэн 1 0
Лю Ян 1 0
Цзи Сян 1 0
Ван Да-Лэй 1 0
Fernandinho V 1 0
Кэ Ши 1 0
Jinghang Hu 1 0
Lei Tong 1 0
Long Song 1 0
Hailong Li 1 0
Guowen Sun 1 0

Результаты матчей

Наньтун Чжиюнь
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Шаньдун Тайшань
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
0% (0)
86% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

5
9
Наньтун Чжиюнь
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Шаньдун Тайшань
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
0

Волевые поражения

3
15
Наньтун Чжиюнь
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
Шаньдун Тайшань
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

7
0

Волевые поражения

8
24

Голы по времени матча

Забито

7
11
1 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
14%
4
36%
31-45
3
43%
2
18%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
3
27%
76-90

Пропущено

12
9
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
0
0%
3
33%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
2
17%
2
22%
31-45
4
33%
2
22%
46-60
1
8%
1
11%
61-75
2
17%
1
11%
76-90

Забито

5
15
4 В 1-м тайме 9
1 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
11 Не забивали 9
1
20%
2
13%
1-15
1
20%
3
20%
16-30
2
40%
4
27%
31-45
1
20%
1
7%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
0
0%
2
13%
76-90

Пропущено

10
5
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 5
2
20%
1
20%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
1
20%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
3
30%
1
20%
61-75
2
20%
2
40%
76-90

Забито

12
26
5 В 1-м тайме 15
7 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 9
5 Не забивали 2
1
8%
2
8%
1-15
1
8%
5
19%
16-30
3
25%
8
31%
31-45
4
33%
3
12%
46-60
0
0%
3
12%
61-75
3
25%
5
19%
76-90

Пропущено

22
14
9 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 11
2
9%
4
29%
1-15
4
18%
0
0%
16-30
3
14%
3
21%
31-45
5
23%
2
14%
46-60
4
18%
2
14%
61-75
4
18%
3
21%
76-90

Результаты последних матчей

Наньтун Чжиюнь
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Наньтун Чжиюнь - Далянь Ифан 1:1 Тянцзинь Тэда - Наньтун Чжиюнь 1:1 Наньтун Чжиюнь - Мэйчжоу Хакка 2:2 Шанхай Шеньхуа - Наньтун Чжиюнь 1:0
Хэйлунцзян Лава Спринг - Наньтун Чжиюнь 0:3 Шанхай СИПГ - Наньтун Чжиюнь 2:1 Наньтун Чжиюнь - Циндао Чжуннэн 1:0 Ченду Беттер Сити - Наньтун Чжиюнь 1:0 Наньтун Чжиюнь - Ухань Три Таунс 0:5 Наньтун Чжиюнь - Шэньчжэнь 1:1 Бэйцзин Гоань - Наньтун Чжиюнь 1:0 Наньтун Чжиюнь - Чжэцзян Профессионал 1:2 Наньтун Чжиюнь - Чанчунь Ятай 0:1 Шицзячжуан - Наньтун Чжиюнь 1:1 Наньтун Чжиюнь - Хэнань Цзянье 1:0 Шаньдун Тайшань - Наньтун Чжиюнь 1:1 Далянь Ифан - Наньтун Чжиюнь 2:1 Шанхай Цзядин Хуэйлун - Наньтун Чжиюнь 2:1 Наньтун Чжиюнь - Хэйлунцзян Лава Спринг 0:2 Шэньси Атлетик - Наньтун Чжиюнь 3:2
Шаньдун Тайшань
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Шаньдун Тайшань - Шанхай Шеньхуа 3:0 Хэнань Цзянье - Шаньдун Тайшань 0:1 Шаньдун Тайшань - Шанхай СИПГ 1:1 Шаньдун Тайшань - Чанчунь Ятай 4:1
Дунгуань Юнайтед - Шаньдун Тайшань 1:6 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 1:1 Шаньдун Тайшань - Далянь Ифан 2:0 Циндао Чжуннэн - Шаньдун Тайшань 0:1 Шаньдун Тайшань - Шэньчжэнь 3:0 Тянцзинь Тэда - Шаньдун Тайшань 3:3 Шицзячжуан - Шаньдун Тайшань 1:1 Ченду Беттер Сити - Шаньдун Тайшань 2:2 Мэйчжоу Хакка - Шаньдун Тайшань 2:1 Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 0:0 Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 2:1 Шаньдун Тайшань - Наньтун Чжиюнь 1:1 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 1:0 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 2:0 Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 2:1 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 0:2

Результаты матчей

Наньтун Чжиюнь
Шаньдун Тайшань

Точный счет

1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
1:1
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
4
1 раз 14%

Точный счет

1:0
3 раза 38%
1:1
3 раза 38%
2:1
2 раза 25%
0:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
0
3 раза 38%
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

1:0
5 раз 31%
1:1
5 раз 31%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
1:1
4 раза 25%
0:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
10 раз 63%
0
5 раз 31%
2
1 раз 6%
1
7 раз 44%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Наньтун Чжиюнь
Шаньдун Тайшань

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
1
7
1.5
5
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
7
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
14
2
1
15
1.5
7
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 17 12 4 1 32 - 14 40
2.
Шанхай Шеньхуа
 16 9 4 3 17 - 12 31
3.
Ченду Беттер Сити
 16 8 6 2 25 - 16 30
4.
Шаньдун Тайшань
 17 7 8 2 27 - 15 29
5.
Тянцзинь Тэда
 17 6 10 1 22 - 16 28
6.
Чанчунь Ятай
 17 7 4 6 30 - 29 25
7.
Бэйцзин Гоань
 17 6 7 4 30 - 23 25
8.
Ухань Три Таунс
 17 5 9 3 26 - 19 24
9.
Чжэцзян Профессионал
 17 6 4 7 25 - 24 22
10.
Шицзячжуан
 16 4 6 6 19 - 25 18
11.
Мэйчжоу Хакка
 16 4 4 8 23 - 28 16
12.
Хэнань Цзянье
 16 3 6 7 13 - 19 15
13.
Циндао Чжуннэн
 16 3 4 9 20 - 22 13
14.
Наньтун Чжиюнь
 17 2 7 8 13 - 23 13
15.
Далянь Ифан
 17 1 9 7 13 - 20 12
16.
Шэньчжэнь
 17 3 2 12 15 - 45 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ченду Беттер Сити
 9 5 3 1 14 - 9 18
2.
Шаньдун Тайшань
 7 5 2 0 16 - 4 17
3.
Шанхай СИПГ
 8 5 2 1 15 - 10 17
4.
Бэйцзин Гоань
 9 4 4 1 20 - 10 16
5.
Шанхай Шеньхуа
 8 4 3 1 8 - 5 15
6.
Чанчунь Ятай
 8 4 2 2 16 - 14 14
7.
Тянцзинь Тэда
 8 3 5 0 12 - 9 14
8.
Чжэцзян Профессионал
 8 4 0 4 12 - 10 12
9.
Циндао Чжуннэн
 8 3 2 3 13 - 9 11
10.
Мэйчжоу Хакка
 8 3 1 4 12 - 12 10
11.
Хэнань Цзянье
 8 2 4 2 7 - 7 10
12.
Наньтун Чжиюнь
 9 2 4 3 8 - 13 10
13.
Шэньчжэнь
 10 3 1 6 11 - 21 10
14.
Шицзячжуан
 9 2 3 4 9 - 12 9
15.
Далянь Ифан
 9 1 6 2 8 - 9 9
16.
Ухань Три Таунс
 7 1 5 1 7 - 8 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 9 7 2 0 17 - 4 23
2.
Шанхай Шеньхуа
 8 5 1 2 9 - 7 16
3.
Ухань Три Таунс
 10 4 4 2 19 - 11 16
4.
Тянцзинь Тэда
 9 3 5 1 10 - 7 14
5.
Ченду Беттер Сити
 7 3 3 1 11 - 7 12
6.
Шаньдун Тайшань
 10 2 6 2 11 - 11 12
7.
Чанчунь Ятай
 9 3 2 4 14 - 15 11
8.
Чжэцзян Профессионал
 9 2 4 3 13 - 14 10
9.
Шицзячжуан
 7 2 3 2 10 - 13 9
10.
Бэйцзин Гоань
 8 2 3 3 10 - 13 9
11.
Мэйчжоу Хакка
 8 1 3 4 11 - 16 6
12.
Хэнань Цзянье
 8 1 2 5 6 - 12 5
13.
Наньтун Чжиюнь
 8 0 3 5 5 - 10 3
14.
Далянь Ифан
 8 0 3 5 5 - 11 3
15.
Циндао Чжуннэн
 8 0 2 6 7 - 13 2
16.
Шэньчжэнь
 7 0 1 6 4 - 24 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Чанчунь Ятай Леонардо Родригес 13 (4)
Шанхай СИПГ Лэй У 10 (4)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 9 (2)
Хэнань Цзянье Чович Неманья 8 (1)
Чанчунь Ятай Тан Лонг 7 (2)
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Топ нарушителей
Чжэцзян Профессионал Yu Dong 2 4
Тянцзинь Тэда Мин Тянь 1 5
Шанхай Шеньхуа Shenglong Jiang 6
Циндао Чжуннэн Junshuai Liu 1 4
Шанхай СИПГ Браунинг Тайас 2 2
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    • 92'
      Ох, нехорошо это выглядит. Мойсес Лима получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 92'
      Мойсес Лима на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
    • 91'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 91'
      Наньтун Чжиюнь пытается что-то создать.
    • 91'
      Ван Да-Лэй из команды Шаньдун Тайшань перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 91'
      Ванг Сонг навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 90'
      Лю Ян ослабляет давление, выбив мяч.
    • 90'
      Цзи Сян из команды Шаньдун Тайшань перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 90'
      Ванг Сонг навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Rugao Olympic Sports Center. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Где смотреть матч Наньтун Чжиюнь 1:1 Шаньдун Тайшань онлайн

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