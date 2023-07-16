Тур: 17. Стадион: Rugao Olympic Sports Center. Главный судья: Haixin Li
1:1
Конец матча
0'
11' Undefined phrase: football_event_Жадсон II
15' Красная карточкаЖадсон II
30' Желтая карточкаYuanyi Li
42' Желтая карточкаHaoqian Zheng
45' Желтая карточкаБрессан Матеус
53' Желтая карточкаYeljan Shinar
55' Желтая карточкаZilei Jiang
57' Желтая карточкаKang Cao
0:1
65' ГолКризан
68' Желтая карточкаМойсес Лима
81' Желтая карточкаXiangbin Li
1:1
90' ГолКастильо Роман
90'+7
Ход матча
11'
15'
30'
42'
45'
46'
53'
55'
57'
65'
0:1
68'
78'
81'
90'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
4 Удары по воротам 6
-
4 Удары в створ 4
-
5 Угловые 8
-
1 Офсайды 2
-
21 Нарушения правил 12
-
6 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 5
-
431 Количество передач 289
-
59 Владение мячом, % 41
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
23
Xiaodong
Shi
15
Wei
Liu2
25
Kang
Cao
16
Пуцлин
Давид
28
Hong
Gui
14
Ван
Да-Лэй
37
Цзи
Сян
27
Кэ
Ши
19
Guowen
Sun
21
Лю
Биньбинь
10
Мойсес
Лима
22
Yuanyi
Li
29
Chen
Pu
9
Кризан
- Основной состав
-
23 Xiaodong ShiВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Wei Liu2Защитник
- Защитник
-
25 Kang CaoПолузащитник
-
16 Пуцлин ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Hong GuiНападающий
- Запасные игроки
-
33 Song WangПолузащитник
- Нападающий
-
-
32 Qinghao Xue
-
2 Lai Wei
-
3 Jie Wang
-
5 Sheng Ma
-
36 Zhongyi Qiu
-
30 Xiangbin Li
-
-
-
21 Jiahao Wang
-
Главный тренер: Gabri
- Основной состав
-
14 Ван Да-ЛэйВратарь
-
37 Цзи СянЗащитник
- Защитник
-
27 Кэ ШиЗащитник
-
19 Guowen SunЗащитник
- Полузащитник
-
21 Лю БиньбиньПолузащитник
-
10 Мойсес ЛимаПолузащитник
-
22 Yuanyi LiПолузащитник
-
29 Chen PuПолузащитник
-
9 КризанНападающий
- Запасные игроки
-
18 Rongze HanВратарь
-
11 Лю ЯнЗащитник
-
16 Hailong LiЗащитник
-
2 Lei TongЗащитник
-
39 Long SongЗащитник
- Защитник
-
13 Chi ZhangПолузащитник
-
20 Ляо ЛишэнПолузащитник
-
24 Jinghang HuПолузащитник
-
-
34 Feifan Jia
-
-
Главный тренер: Kang-Hee Choi
История личных встреч
Наньтун Чжиюнь
Шаньдун Тайшань
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
1
0.5
Тотал матчей
1.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
90
180
Бомбардиры внутри турнира
Наньтун Чжиюнь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кастильо Роман
|5
|0.29
|Балде Ромарио
|3
|0.18
|Song Wang
|1
|0.06
|Морелатто Лукас
|1
|0.06
|Haoqian Zheng
|1
|0.06
|Kang Cao
|1
|0.06
|Пуцлин Давид
|1
|0.06
|Ming Yang Yang
|0
|0
|Yeljan Shinar
|0
|0
|Junmin Xu
|0
|0
|Sheng Ma
|0
|0
Шаньдун Тайшань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кризан
|6
|0.35
|Феллайни Маруан
|5
|0.29
|Chen Pu
|5
|0.29
|Мойсес Лима
|2
|0.12
|Лю Биньбинь
|2
|0.12
|Жадсон II
|2
|0.12
|Fernandinho V
|1
|0.06
|Zhengyu Huang
|1
|0.06
|Ляо Лишэн
|1
|0.06
|Guowen Sun
|1
|0.06
|Чжэн Чжэн
|0
|0
|Yuanyi Li
|0
|0
|Лю Ян
|0
|0
|Tong Wang1
|0
|0
Карточки
Наньтун Чжиюнь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Балде Ромарио
|5
|0
|Брессан Матеус
|5
|0
|Ming Yang Yang
|4
|0
|Yeljan Shinar
|4
|0
|Xiangbin Li
|3
|0
|Haoqian Zheng
|3
|0
|Кастильо Роман
|2
|0
|Kang Cao
|2
|0
|Junmin Xu
|2
|0
|Морелатто Лукас
|2
|0
|Xiaodong Shi
|2
|0
|Sheng Ma
|2
|0
|Hong Gui
|1
|0
|Zilei Jiang
|1
|0
|Wei Liu2
|1
|0
Шаньдун Тайшань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жадсон II
|1
|2
|Феллайни Маруан
|4
|0
|Yuanyi Li
|4
|0
|Мойсес Лима
|3
|0
|Кризан
|2
|0
|Чжэн Чжэн
|1
|0
|Лю Ян
|1
|0
|Цзи Сян
|1
|0
|Ван Да-Лэй
|1
|0
|Fernandinho V
|1
|0
|Кэ Ши
|1
|0
|Jinghang Hu
|1
|0
|Lei Tong
|1
|0
|Long Song
|1
|0
|Hailong Li
|1
|0
|Guowen Sun
|1
|0
Результаты матчей
Наньтун Чжиюнь
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Шаньдун Тайшань
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
0% (0)
86% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
5
9
Наньтун Чжиюнь
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Шаньдун Тайшань
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
7
0
Волевые поражения
3
15
Наньтун Чжиюнь
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
Шаньдун Тайшань
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
7
0
Волевые поражения
8
24
Голы по времени матча
Забито
7
11
1 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
14%
4
36%
31-45
3
43%
2
18%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
3
27%
76-90
Пропущено
12
9
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
0
0%
3
33%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
2
17%
2
22%
31-45
4
33%
2
22%
46-60
1
8%
1
11%
61-75
2
17%
1
11%
76-90
Забито
5
15
4 В 1-м тайме 9
1 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
11 Не забивали 9
1
20%
2
13%
1-15
1
20%
3
20%
16-30
2
40%
4
27%
31-45
1
20%
1
7%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
0
0%
2
13%
76-90
Пропущено
10
5
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 5
2
20%
1
20%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
1
20%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
3
30%
1
20%
61-75
2
20%
2
40%
76-90
Забито
12
26
5 В 1-м тайме 15
7 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 9
5 Не забивали 2
1
8%
2
8%
1-15
1
8%
5
19%
16-30
3
25%
8
31%
31-45
4
33%
3
12%
46-60
0
0%
3
12%
61-75
3
25%
5
19%
76-90
Пропущено
22
14
9 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 11
2
9%
4
29%
1-15
4
18%
0
0%
16-30
3
14%
3
21%
31-45
5
23%
2
14%
46-60
4
18%
2
14%
61-75
4
18%
3
21%
76-90
Результаты последних матчей
Наньтун Чжиюнь
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Наньтун Чжиюнь - Далянь Ифан 1:1 Тянцзинь Тэда - Наньтун Чжиюнь 1:1 Наньтун Чжиюнь - Мэйчжоу Хакка 2:2 Шанхай Шеньхуа - Наньтун Чжиюнь 1:0
Хэйлунцзян Лава Спринг - Наньтун Чжиюнь 0:3 Шанхай СИПГ - Наньтун Чжиюнь 2:1 Наньтун Чжиюнь - Циндао Чжуннэн 1:0 Ченду Беттер Сити - Наньтун Чжиюнь 1:0 Наньтун Чжиюнь - Ухань Три Таунс 0:5 Наньтун Чжиюнь - Шэньчжэнь 1:1 Бэйцзин Гоань - Наньтун Чжиюнь 1:0 Наньтун Чжиюнь - Чжэцзян Профессионал 1:2 Наньтун Чжиюнь - Чанчунь Ятай 0:1 Шицзячжуан - Наньтун Чжиюнь 1:1 Наньтун Чжиюнь - Хэнань Цзянье 1:0 Шаньдун Тайшань - Наньтун Чжиюнь 1:1 Далянь Ифан - Наньтун Чжиюнь 2:1 Шанхай Цзядин Хуэйлун - Наньтун Чжиюнь 2:1 Наньтун Чжиюнь - Хэйлунцзян Лава Спринг 0:2 Шэньси Атлетик - Наньтун Чжиюнь 3:2
Шаньдун Тайшань
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Шаньдун Тайшань - Шанхай Шеньхуа 3:0 Хэнань Цзянье - Шаньдун Тайшань 0:1 Шаньдун Тайшань - Шанхай СИПГ 1:1 Шаньдун Тайшань - Чанчунь Ятай 4:1
Дунгуань Юнайтед - Шаньдун Тайшань 1:6 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 1:1 Шаньдун Тайшань - Далянь Ифан 2:0 Циндао Чжуннэн - Шаньдун Тайшань 0:1 Шаньдун Тайшань - Шэньчжэнь 3:0 Тянцзинь Тэда - Шаньдун Тайшань 3:3 Шицзячжуан - Шаньдун Тайшань 1:1 Ченду Беттер Сити - Шаньдун Тайшань 2:2 Мэйчжоу Хакка - Шаньдун Тайшань 2:1 Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 0:0 Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 2:1 Шаньдун Тайшань - Наньтун Чжиюнь 1:1 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 1:0 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 2:0 Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 2:1 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 0:2
Результаты матчей
Наньтун Чжиюнь
Шаньдун Тайшань
Точный счет
1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
1:1
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
4
1 раз 14%
Точный счет
1:0
3 раза 38%
1:1
3 раза 38%
2:1
2 раза 25%
0:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 63%
0
3 раза 38%
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Точный счет
1:0
5 раз 31%
1:1
5 раз 31%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
1:1
4 раза 25%
0:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
10 раз 63%
0
5 раз 31%
2
1 раз 6%
1
7 раз 44%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Наньтун Чжиюнь
Шаньдун Тайшань
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
17
52
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
72
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
142
115
79
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу
|Чанчунь Ятай
|Леонардо Родригес
|13 (4)
|Шанхай СИПГ
|Лэй У
|10 (4)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|9 (2)
|Хэнань Цзянье
|Чович Неманья
|8 (1)
|Чанчунь Ятай
|Тан Лонг
|7 (2)
|Чжэцзян Профессионал
|Yu Dong
|2 4
|Тянцзинь Тэда
|Мин Тянь
|1 5
|Шанхай Шеньхуа
|Shenglong Jiang
|6
|Циндао Чжуннэн
|Junshuai Liu
|1 4
|Шанхай СИПГ
|Браунинг Тайас
|2 2