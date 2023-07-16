Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

89' Xiangbin Li нанес удар, но тот был заблокирован.

88' Морелатто Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

87' Кастильо Роман нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

86' Наньтун Чжиюнь совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Наньтун Чжиюнь идет вперед с потенциально опасной атакой.

84' Кастильо Роман нанес удар головой, но Ванг Далей спокойно отбил мяч.

83' Hong Gui создает голевую возможность для своего партнера по команде.

82' Fernando Conceicao не смог попасть в створ ударом издали

81' Xiangbin Li получил желтую карточку от судьи

80' Матч возобновлен

79' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

78' Тактическая замена. Kang Cao уходит с поля и его заменяет Xiangbin Li

77' Ванг Сонг навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

74' Шаньдун Тайшань идет вперед с потенциально опасной атакой.

73' Мойсес Лима навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

72' Sheng Ma успешно блокирует удар.

71' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

69' Fernando Conceicao выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Мойсес Лима - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

68' Sheng Ma ослабляет давление, выбив мяч.

67' Ван Да-Лэй взял и забрал мяч на выходе

67' Команда Шаньдун Тайшань забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

65' Г О О О О Л - Отличный черпачок правой ногой сделал Кризан из команды Шаньдун Тайшань

65' Fernando Conceicao создает голевую возможность для своего партнера по команде.

64' Игрок из команды Шаньдун Тайшань делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

64' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Тактическая замена. Wei Liu уходит с поля и его заменяет Sheng Ma

60' Матч возобновится спорным мячом

59' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

58' Ванг Тонг оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

57' Kang Cao получил желтую карточку от судьи

57' Fernando Conceicao выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Наньтун Чжиюнь совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Zilei Jiang получил желтую карточку от судьи

55' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на своей половине поля

54' Наньтун Чжиюнь совершает вбрасывание на своей половине поля

54' Матч возобновлен

53' Кризан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

52' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

51' Хорошую попытку сделал Fernando Conceicao . Удар в створ, но вратарь начеку

46' Тактическая замена. Haoqian Zheng уходит с поля и его заменяет Zilei Jiang