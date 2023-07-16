Тур: 17. Стадион: Huzhou Olympic Sports Center. Главный судья: Zhenlu Shi
2:1
Конец матча
0'
33' Undefined phrase: football_event_Леонардо Родригес
0:1
36' ГолБерич Роберт
1:1
71' ГолМушекви Няша
2:1
75' ГолЛеонардо Родригес
88' Желтая карточкаЛеонардо Родригес
88' Желтая карточкаДавид Андухар
90' Желтая карточкаБерич Роберт
90'+15
Ход матча
36'
0:1
63'
63'
70'
70'
71'
1:1
75'
2:1
88'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
4 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 2
-
6 Угловые 5
-
3 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
158 Количество передач 84
-
62 Владение мячом, % 38
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
33
Bo
Zhao
19
Yu
Dong
28
Xin
Yue
10
Tixiang
Li
9
Di
Gao
17
Куасси
Жан
26
Jiamin
Xu
15
Мин
Тянь
32
Yuanjie
Su
10
Фарлей
Роса
30
Qiuming
Wang
31
Yinong
Tian
38
Мерида
Фран
29
Ба
Дунь
- Основной состав
-
33 Bo ZhaoВратарь
-
19 Yu DongЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Xin YueЗащитник
- Полузащитник
-
10 Tixiang LiПолузащитник
- Полузащитник
-
9 Di GaoПолузащитник
-
17 Куасси ЖанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Цзяци ЧжанПолузащитник
-
30 Мушекви НяшаНападающий
-
12 Jinfeng Lai
-
21 Shengpan Ji
-
24 Daoxin Ye
-
-
-
31 Bin Gu
-
-
26 Jie Yin
-
Главный тренер: Jordi Vinyals
- Основной состав
-
26 Jiamin XuВратарь
-
15 Мин ТяньЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Yuanjie SuЗащитник
-
10 Фарлей РосаПолузащитник
-
30 Qiuming WangПолузащитник
-
31 Yinong TianПолузащитник
-
38 Мерида ФранПолузащитник
-
29 Ба ДуньПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Jingqi FangВратарь
-
19 Feiya ChangЗащитник
- Защитник
-
20 Jianan WangЗащитник
-
36 Hao GuoПолузащитник
- Нападающий
-
18 Huaze Gao
-
40 Yan Shi
-
23 Yumiao Qian
-
11 Weijun Xie
-
-
5 Yang Yu1
-
Главный тренер: Ю Генвей
История личных встреч
Чжэцзян Профессионал
Тянцзинь Тэда
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
3
1.5
Среднее время на гол
30
60
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
1.5
0
Среднее время на гол
60
0
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Чжэцзян Профессионал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мушекви Няша
|9
|0.53
|Di Gao
|4
|0.24
|Куасси Жан
|3 (1)
|0.18
|Андрияшевич Франко
|2
|0.12
|Junsheng Yao
|1
|0.06
|Поссиньоло Лукас
|1
|0.06
|Zheng'ao Sun
|1
|0.06
|Ulrich Ewolo
|1
|0.06
|Tixiang Li
|0
|0
|Bin Gu
|0
|0
|Xin Yue
|0
|0
|Н'Думбу Александр
|0
|0
|Yu Dong
|0
|0
|Jin Cheng
|0
|0
Тянцзинь Тэда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фарлей Роса
|5
|0.29
|Ба Дунь
|4
|0.24
|Берич Роберт
|4
|0.24
|Qiuming Wang
|3
|0.18
|Weijun Xie
|2
|0.12
|Мерида Фран
|1 (1)
|0.06
|Мин Тянь
|0
|0
|Pengfei Han
|0
|0
|Yingjie Zhao
|0
|0
Карточки
Чжэцзян Профессионал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Yu Dong
|4
|2
|Xin Yue
|3
|1
|Лён Нок-Хан
|2
|1
|Андрияшевич Франко
|3
|0
|Поссиньоло Лукас
|3
|0
|Dongsheng Wang
|3
|0
|Н'Думбу Александр
|2
|0
|Цзяци Чжан
|2
|0
|Junsheng Yao
|2
|0
|Bo Zhao
|2
|0
|Tixiang Li
|1
|0
|Di Gao
|1
|0
|Zheng'ao Sun
|1
|0
|Ulrich Ewolo
|1
|0
|Shengpan Ji
|1
|0
|Haoxiang Jin
|1
|0
|Jordi Vinyals
|1
|0
Тянцзинь Тэда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мин Тянь
|5
|1
|Берич Роберт
|4
|0
|Давид Андухар
|4
|0
|Jiamin Xu
|3
|0
|Yuanjie Su
|3
|0
|Weijun Xie
|3
|0
|Мерида Фран
|2
|0
|Hao Guo
|2
|0
|Fan Yang1
|0
|1
|Feiya Chang
|1
|0
|Qiuming Wang
|1
|0
|Pengfei Han
|1
|0
|Yinong Tian
|1
|0
|Ба Дунь
|1
|0
|Yang Yu1
|1
|0
Результаты матчей
Чжэцзян Профессионал
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Тянцзинь Тэда
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
2
3
Волевые поражения
1
4
Чжэцзян Профессионал
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Тянцзинь Тэда
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
6
0
Волевые поражения
11
11
Чжэцзян Профессионал
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Тянцзинь Тэда
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
8
3
Волевые поражения
12
15
Голы по времени матча
Забито
10
7
2 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
12 Не забивали 10
0
0%
3
43%
1-15
1
10%
1
14%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
4
40%
2
29%
61-75
2
20%
1
14%
76-90
Пропущено
9
7
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
2
22%
1
14%
1-15
1
11%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
11%
1
14%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
4
44%
3
43%
76-90
Забито
14
11
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
2
14%
3
27%
1-15
4
29%
2
18%
16-30
1
7%
2
18%
31-45
5
36%
0
0%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
2
14%
2
18%
76-90
Пропущено
13
10
7 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
1
8%
3
30%
1-15
4
31%
1
10%
16-30
2
15%
3
30%
31-45
2
15%
2
20%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
2
15%
1
10%
76-90
Забито
24
18
9 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 5
4 Не забивали 3
2
8%
6
33%
1-15
5
21%
3
17%
16-30
2
8%
2
11%
31-45
7
29%
29%
0
0%
46-60
4
17%
4
22%
61-75
4
17%
3
17%
76-90
Пропущено
22
17
10 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 12
3
14%
4
24%
1-15
5
23%
2
12%
16-30
2
9%
4
24%
31-45
3
14%
3
18%
46-60
3
14%
0
0%
61-75
6
27%
4
24%
76-90
Результаты последних матчей
Чжэцзян Профессионал
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Чанчунь Ятай - Чжэцзян Профессионал 2:2 Чжэцзян Профессионал - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шицзячжуан - Чжэцзян Профессионал 2:1 Чжэцзян Профессионал - Мэйчжоу Хакка 3:0
Сычуань Цзюнью - Чжэцзян Профессионал 1:4 Хэнань Цзянье - Чжэцзян Профессионал 2:2 Чжэцзян Профессионал - Шэньчжэнь 3:0 Чжэцзян Профессионал - Бэйцзин Гоань 3:2 Далянь Ифан - Чжэцзян Профессионал 1:2 Циндао Чжуннэн - Чжэцзян Профессионал 2:2 Чжэцзян Профессионал - Шанхай СИПГ 1:2 Наньтун Чжиюнь - Чжэцзян Профессионал 1:2 Ухань Три Таунс - Чжэцзян Профессионал 0:0 Чжэцзян Профессионал - Ченду Беттер Сити 0:2 Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 2:1 Тянцзинь Тэда - Чжэцзян Профессионал 2:1 Чжэцзян Профессионал - Чанчунь Ятай 0:2 Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 2:1 Чжэцзян Профессионал - Шанхай СИПГ 0:0 Цзинань Синчжоу - Чжэцзян Профессионал 1:2
Тянцзинь Тэда
(20 матчей)
35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 поражения
Шицзячжуан - Тянцзинь Тэда 1:1 Тянцзинь Тэда - Наньтун Чжиюнь 1:1 Шанхай Шеньхуа - Тянцзинь Тэда 1:2 Тянцзинь Тэда - Циндао Чжуннэн 3:2
Вукси Вугу - Тянцзинь Тэда 0:2 Ченду Беттер Сити - Тянцзинь Тэда 0:0 Тянцзинь Тэда - Ухань Три Таунс 1:1 Далянь Ифан - Тянцзинь Тэда 0:1 Мэйчжоу Хакка - Тянцзинь Тэда 1:1 Тянцзинь Тэда - Шаньдун Тайшань 3:3 Тянцзинь Тэда - Хэнань Цзянье 1:0 Бэйцзин Гоань - Тянцзинь Тэда 1:1 Тянцзинь Тэда - Шанхай СИПГ 0:0 Чанчунь Ятай - Тянцзинь Тэда 1:1 Шэньчжэнь - Тянцзинь Тэда 0:2 Тянцзинь Тэда - Чжэцзян Профессионал 2:1 Тянцзинь Тэда - Шицзячжуан 1:1 Ухань Три Таунс - Тянцзинь Тэда 3:0 Тянцзинь Тэда - Далянь Ифан 0:3 Чжэцзян Профессионал - Тянцзинь Тэда 3:0
Результаты матчей
Чжэцзян Профессионал
Тянцзинь Тэда
Точный счет
0:2
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
3
3 раза 43%
1
1 раз 14%
1
4 раза 50%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
Точный счет
2:1
3 раза 33%
2:2
3 раза 33%
1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
4 раза 50%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
Точное количество голов
2
5 раз 56%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
1
5 раз 63%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
Точный счет
1:2
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
2:2
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:1
7 раз 44%
0:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
2
5 раз 31%
0
4 раза 25%
1
4 раза 25%
3
3 раза 19%
1
9 раз 56%
2
3 раза 19%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
Чжэцзян Профессионал
Тянцзинь Тэда
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
71
34
35
34
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
71
54
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
142
88
511
313
214
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу
|Чанчунь Ятай
|Леонардо Родригес
|13 (4)
|Шанхай СИПГ
|Лэй У
|10 (4)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|9 (2)
|Хэнань Цзянье
|Чович Неманья
|8 (1)
|Чанчунь Ятай
|Тан Лонг
|7 (2)
|Чжэцзян Профессионал
|Yu Dong
|2 4
|Тянцзинь Тэда
|Мин Тянь
|1 5
|Шанхай Шеньхуа
|Shenglong Jiang
|6
|Циндао Чжуннэн
|Junshuai Liu
|1 4
|Шанхай СИПГ
|Браунинг Тайас
|2 2