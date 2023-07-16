Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

93' Рефери не любит споров - именно за это Берич Роберт сейчас получил желтую

92' Dongsheng Wang на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

91' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

90' Чжэцзян Профессионал совершает вбрасывание на половине поля противника

89' Чжэцзян Профессионал идет вперед с потенциально опасной атакой.

88' Давид Андухар получил желтую карточку от судьи

88' Леонардо Родригес получил желтую карточку от судьи

86' Тянцзинь Тэда совершает вбрасывание на своей половине поля

85' Чжэцзян Профессионал идет вперед с потенциально опасной атакой.

84' Чжэцзян Профессионал совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Чжэцзян Профессионал идет вперед с потенциально опасной атакой.

84' Матч возобновлен

83' Ох, нехорошо это выглядит. Андрияшевич Франко получил травму и медбригада забирает его с поля.

83' Андрияшевич Франко на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

82' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

78' Yingjie Zhao навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

78' Тянцзинь Тэда идет вперед с потенциально опасной атакой.

75' Чжэцзян Профессионал идет вперед с потенциально опасной атакой.

75' Чжэцзян Профессионал совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Чжэцзян Профессионал идет вперед с потенциально опасной атакой.

73' Feiya Chang не смог попасть в створ ударом издали

71' Г О О О О О Л - Мушекви Няша из команды Чжэцзян Профессионал легко справляется с задачей отправить мяч правой ногой в пустые ворота!

70' Чжэцзян Профессионал идет вперед с потенциально опасной атакой.

70' Чжэцзян Профессионал совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Чжэцзян Профессионал идет вперед с потенциально опасной атакой.

67' Jiamin Xu взял и забрал мяч на выходе

67' Матч возобновлен

66' Huaze Gao на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

65' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

65' Чжэцзян Профессионал идет вперед с потенциально опасной атакой.

65' Чжэцзян Профессионал совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Bo Zhao взял и забрал мяч на выходе

64' Берич Роберт пробует нанести удар издали, но Bo Zhao держит все под контролем

61' Тянцзинь Тэда идет вперед с потенциально опасной атакой.

60' Чжэцзян Профессионал идет вперед с потенциально опасной атакой.

60' Чжэцзян Профессионал совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Чжэцзян Профессионал идет вперед с потенциально опасной атакой.

60' Bo Zhao взял и забрал мяч на выходе

59' Н'Думбу Александр не смог попасть в створ ударом издали

59' Чжэцзян Профессионал идет вперед с потенциально опасной атакой.

57' Матч возобновлен

57' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

56' Fan Yang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Чжэцзян Профессионал идет вперед с потенциально опасной атакой.

56' Yu Dong выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Тянцзинь Тэда совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Чжэцзян Профессионал идет вперед с потенциально опасной атакой.

55' Гао Ди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Тянцзинь Тэда совершает вбрасывание на своей половине поля

54' Чжэцзян Профессионал совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Junsheng Yao выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Тянцзинь Тэда совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Junsheng Yao нанес удар головой, но Jiamin Xu спокойно отбил мяч.

51' Тянцзинь Тэда совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Чжэцзян Профессионал идет вперед с потенциально опасной атакой.

49' Чжэцзян Профессионал идет вперед с потенциально опасной атакой.

49' Чжэцзян Профессионал идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Чжэцзян Профессионал совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Хорошую попытку сделал Куасси Жан . Удар в створ, но вратарь начеку

47' Чжэцзян Профессионал идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Чжэцзян Профессионал совершает вбрасывание на половине поля противника