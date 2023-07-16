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Китай: Суперлига
2023

Тур: 17. Стадион: . Главный судья: Zhenlu Shi
Чжэцзян Профессионал
2:1
Конец матча
Тянцзинь Тэда
0'
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Леонардо Родригес
0:1
36' Гол
Берич Роберт
1:1
71' Гол
Мушекви Няша
2:1
75' Гол
Леонардо Родригес
88' Желтая карточка
Леонардо Родригес
88' Желтая карточка
Давид Андухар
90' Желтая карточка
Берич Роберт
90'+15

Ход матча

33'
Леонардо Родригес
 
36'
0:1
Берич Роберт
(Ба Дунь)
63'
 
Yingjie Zhao
Мерида Фран
63'
 
Huaze Gao
Фарлей Роса
63'
 
Feiya Chang
Ба Дунь
70'
Мушекви Няша
Di Gao
 
70'
Андрияшевич Франко
Junsheng Yao
 
70'
 
Pengfei Han
Huaze Gao
70'
Haofan Liu
Поссиньоло Лукас
 
71'
Мушекви Няша
1:1
75'
Леонардо Родригес
(Куасси Жан)
2:1
78'
 
Weijun Xie
Qiuming Wang
87'
Цзяци Чжан
Андрияшевич Франко
 
88'
Dongsheng Wang
Xin Yue
 
88'
Леонардо Родригес
 
88'
 
Давид Андухар
90'
 
Берич Роберт

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 5
  • 3 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 158 Количество передач 84
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
33
Bo
Zhao
19
Yu
Dong
4
Zheng'ao
Sun
36
Поссиньоло
Лукас
28
Xin
Yue
8
Н'Думбу
Александр
10
Tixiang
Li
6
Junsheng
Yao
9
Di
Gao
17
Куасси
Жан
45
Леонардо
Родригес
26
Jiamin
Xu
15
Мин
Тянь
4
Fan
Yang1
2
Давид
Андухар
32
Yuanjie
Su
10
Фарлей
Роса
30
Qiuming
Wang
31
Yinong
Tian
38
Мерида
Фран
29
Ба
Дунь
9
Берич
Роберт
Чжэцзян Профессионал
4-2-3-1
Тянцзинь Тэда
4-5-1

История личных встреч

Чжэцзян Профессионал
Тянцзинь Тэда

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

С
2:1
С
3:0
С
1:2

Голы

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

3
1.5

Среднее время на гол

30
60

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

1.5
0

Среднее время на гол

60
0

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Чжэцзян Профессионал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мушекви Няша 9 0.53
Di Gao 4 0.24
Куасси Жан 3 (1) 0.18
Андрияшевич Франко 2 0.12
Junsheng Yao 1 0.06
Поссиньоло Лукас 1 0.06
Zheng'ao Sun 1 0.06
Ulrich Ewolo 1 0.06
Tixiang Li 0 0
Bin Gu 0 0
Xin Yue 0 0
Н'Думбу Александр 0 0
Yu Dong 0 0
Jin Cheng 0 0
Тянцзинь Тэда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фарлей Роса 5 0.29
Ба Дунь 4 0.24
Берич Роберт 4 0.24
Qiuming Wang 3 0.18
Weijun Xie 2 0.12
Мерида Фран 1 (1) 0.06
Мин Тянь 0 0
Pengfei Han 0 0
Yingjie Zhao 0 0

Карточки

Чжэцзян Профессионал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Yu Dong 4 2
Xin Yue 3 1
Лён Нок-Хан 2 1
Андрияшевич Франко 3 0
Поссиньоло Лукас 3 0
Dongsheng Wang 3 0
Н'Думбу Александр 2 0
Цзяци Чжан 2 0
Junsheng Yao 2 0
Bo Zhao 2 0
Tixiang Li 1 0
Di Gao 1 0
Zheng'ao Sun 1 0
Ulrich Ewolo 1 0
Shengpan Ji 1 0
Haoxiang Jin 1 0
Jordi Vinyals 1 0
Тянцзинь Тэда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мин Тянь 5 1
Берич Роберт 4 0
Давид Андухар 4 0
Jiamin Xu 3 0
Yuanjie Su 3 0
Weijun Xie 3 0
Мерида Фран 2 0
Hao Guo 2 0
Fan Yang1 0 1
Feiya Chang 1 0
Qiuming Wang 1 0
Pengfei Han 1 0
Yinong Tian 1 0
Ба Дунь 1 0
Yang Yu1 1 0

Результаты матчей

Чжэцзян Профессионал
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Тянцзинь Тэда
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

2
3

Волевые поражения

1
4
Чжэцзян Профессионал
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Тянцзинь Тэда
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
0

Волевые поражения

11
11
Чжэцзян Профессионал
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Тянцзинь Тэда
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

8
3

Волевые поражения

12
15

Голы по времени матча

Забито

10
7
2 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
12 Не забивали 10
0
0%
3
43%
1-15
1
10%
1
14%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
4
40%
2
29%
61-75
2
20%
1
14%
76-90

Пропущено

9
7
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
2
22%
1
14%
1-15
1
11%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
11%
1
14%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
4
44%
3
43%
76-90

Забито

14
11
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
2
14%
3
27%
1-15
4
29%
2
18%
16-30
1
7%
2
18%
31-45
5
36%
0
0%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
2
14%
2
18%
76-90

Пропущено

13
10
7 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
1
8%
3
30%
1-15
4
31%
1
10%
16-30
2
15%
3
30%
31-45
2
15%
2
20%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
2
15%
1
10%
76-90

Забито

24
18
9 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 5
4 Не забивали 3
2
8%
6
33%
1-15
5
21%
3
17%
16-30
2
8%
2
11%
31-45
7
29%
29%
0
0%
46-60
4
17%
4
22%
61-75
4
17%
3
17%
76-90

Пропущено

22
17
10 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 12
3
14%
4
24%
1-15
5
23%
2
12%
16-30
2
9%
4
24%
31-45
3
14%
3
18%
46-60
3
14%
0
0%
61-75
6
27%
4
24%
76-90

Результаты последних матчей

Чжэцзян Профессионал
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Чанчунь Ятай - Чжэцзян Профессионал 2:2 Чжэцзян Профессионал - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шицзячжуан - Чжэцзян Профессионал 2:1 Чжэцзян Профессионал - Мэйчжоу Хакка 3:0
Сычуань Цзюнью - Чжэцзян Профессионал 1:4 Хэнань Цзянье - Чжэцзян Профессионал 2:2 Чжэцзян Профессионал - Шэньчжэнь 3:0 Чжэцзян Профессионал - Бэйцзин Гоань 3:2 Далянь Ифан - Чжэцзян Профессионал 1:2 Циндао Чжуннэн - Чжэцзян Профессионал 2:2 Чжэцзян Профессионал - Шанхай СИПГ 1:2 Наньтун Чжиюнь - Чжэцзян Профессионал 1:2 Ухань Три Таунс - Чжэцзян Профессионал 0:0 Чжэцзян Профессионал - Ченду Беттер Сити 0:2 Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 2:1 Тянцзинь Тэда - Чжэцзян Профессионал 2:1 Чжэцзян Профессионал - Чанчунь Ятай 0:2 Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 2:1 Чжэцзян Профессионал - Шанхай СИПГ 0:0 Цзинань Синчжоу - Чжэцзян Профессионал 1:2
Тянцзинь Тэда
(20 матчей)
35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 поражения
Шицзячжуан - Тянцзинь Тэда 1:1 Тянцзинь Тэда - Наньтун Чжиюнь 1:1 Шанхай Шеньхуа - Тянцзинь Тэда 1:2 Тянцзинь Тэда - Циндао Чжуннэн 3:2
Вукси Вугу - Тянцзинь Тэда 0:2 Ченду Беттер Сити - Тянцзинь Тэда 0:0 Тянцзинь Тэда - Ухань Три Таунс 1:1 Далянь Ифан - Тянцзинь Тэда 0:1 Мэйчжоу Хакка - Тянцзинь Тэда 1:1 Тянцзинь Тэда - Шаньдун Тайшань 3:3 Тянцзинь Тэда - Хэнань Цзянье 1:0 Бэйцзин Гоань - Тянцзинь Тэда 1:1 Тянцзинь Тэда - Шанхай СИПГ 0:0 Чанчунь Ятай - Тянцзинь Тэда 1:1 Шэньчжэнь - Тянцзинь Тэда 0:2 Тянцзинь Тэда - Чжэцзян Профессионал 2:1 Тянцзинь Тэда - Шицзячжуан 1:1 Ухань Три Таунс - Тянцзинь Тэда 3:0 Тянцзинь Тэда - Далянь Ифан 0:3 Чжэцзян Профессионал - Тянцзинь Тэда 3:0

Результаты матчей

Чжэцзян Профессионал
Тянцзинь Тэда

Точный счет

0:2
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
3
3 раза 43%
1
1 раз 14%
1
4 раза 50%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%

Точный счет

2:1
3 раза 33%
2:2
3 раза 33%
1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
4 раза 50%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%

Точное количество голов

2
5 раз 56%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
1
5 раз 63%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%

Точный счет

1:2
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
2:2
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:1
7 раз 44%
0:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 31%
0
4 раза 25%
1
4 раза 25%
3
3 раза 19%
1
9 раз 56%
2
3 раза 19%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Чжэцзян Профессионал
Тянцзинь Тэда

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
7
1
3
4
1.5
3
5
3
4
2.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
7
1
5
4
1.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
14
2
8
8
1.5
5
11
3
13
2.5
2
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 17 12 4 1 32 - 14 40
2.
Шанхай Шеньхуа
 16 9 4 3 17 - 12 31
3.
Ченду Беттер Сити
 16 8 6 2 25 - 16 30
4.
Шаньдун Тайшань
 17 7 8 2 27 - 15 29
5.
Тянцзинь Тэда
 17 6 10 1 22 - 16 28
6.
Чанчунь Ятай
 17 7 4 6 30 - 29 25
7.
Бэйцзин Гоань
 17 6 7 4 30 - 23 25
8.
Ухань Три Таунс
 17 5 9 3 26 - 19 24
9.
Чжэцзян Профессионал
 17 6 4 7 25 - 24 22
10.
Шицзячжуан
 16 4 6 6 19 - 25 18
11.
Мэйчжоу Хакка
 16 4 4 8 23 - 28 16
12.
Хэнань Цзянье
 16 3 6 7 13 - 19 15
13.
Циндао Чжуннэн
 16 3 4 9 20 - 22 13
14.
Наньтун Чжиюнь
 17 2 7 8 13 - 23 13
15.
Далянь Ифан
 17 1 9 7 13 - 20 12
16.
Шэньчжэнь
 17 3 2 12 15 - 45 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ченду Беттер Сити
 9 5 3 1 14 - 9 18
2.
Шаньдун Тайшань
 7 5 2 0 16 - 4 17
3.
Шанхай СИПГ
 8 5 2 1 15 - 10 17
4.
Бэйцзин Гоань
 9 4 4 1 20 - 10 16
5.
Шанхай Шеньхуа
 8 4 3 1 8 - 5 15
6.
Чанчунь Ятай
 8 4 2 2 16 - 14 14
7.
Тянцзинь Тэда
 8 3 5 0 12 - 9 14
8.
Чжэцзян Профессионал
 8 4 0 4 12 - 10 12
9.
Циндао Чжуннэн
 8 3 2 3 13 - 9 11
10.
Мэйчжоу Хакка
 8 3 1 4 12 - 12 10
11.
Хэнань Цзянье
 8 2 4 2 7 - 7 10
12.
Наньтун Чжиюнь
 9 2 4 3 8 - 13 10
13.
Шэньчжэнь
 10 3 1 6 11 - 21 10
14.
Шицзячжуан
 9 2 3 4 9 - 12 9
15.
Далянь Ифан
 9 1 6 2 8 - 9 9
16.
Ухань Три Таунс
 7 1 5 1 7 - 8 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 9 7 2 0 17 - 4 23
2.
Шанхай Шеньхуа
 8 5 1 2 9 - 7 16
3.
Ухань Три Таунс
 10 4 4 2 19 - 11 16
4.
Тянцзинь Тэда
 9 3 5 1 10 - 7 14
5.
Ченду Беттер Сити
 7 3 3 1 11 - 7 12
6.
Шаньдун Тайшань
 10 2 6 2 11 - 11 12
7.
Чанчунь Ятай
 9 3 2 4 14 - 15 11
8.
Чжэцзян Профессионал
 9 2 4 3 13 - 14 10
9.
Шицзячжуан
 7 2 3 2 10 - 13 9
10.
Бэйцзин Гоань
 8 2 3 3 10 - 13 9
11.
Мэйчжоу Хакка
 8 1 3 4 11 - 16 6
12.
Хэнань Цзянье
 8 1 2 5 6 - 12 5
13.
Наньтун Чжиюнь
 8 0 3 5 5 - 10 3
14.
Далянь Ифан
 8 0 3 5 5 - 11 3
15.
Циндао Чжуннэн
 8 0 2 6 7 - 13 2
16.
Шэньчжэнь
 7 0 1 6 4 - 24 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Чанчунь Ятай Леонардо Родригес 13 (4)
Шанхай СИПГ Лэй У 10 (4)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 9 (2)
Хэнань Цзянье Чович Неманья 8 (1)
Чанчунь Ятай Тан Лонг 7 (2)
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Топ нарушителей
Чжэцзян Профессионал Yu Dong 2 4
Тянцзинь Тэда Мин Тянь 1 5
Шанхай Шеньхуа Shenglong Jiang 6
Циндао Чжуннэн Junshuai Liu 1 4
Шанхай СИПГ Браунинг Тайас 2 2
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 99'
      Куасси Жан из команды Чжэцзян Профессионал разыграл угловой с левого угла.
    • 98'
      Чжэцзян Профессионал идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 98'
      Чжэцзян Профессионал совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 97'
      ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
    • 97'
      Чжэцзян Профессионал контролирует мяч.
    • 97'
      Тянцзинь Тэда совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 97'
      Матч возобновлен
    • 96'
      VAR - КАРТОЧКА! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальная карточка для игрока из Тянцзинь Тэда.
    • 94'
      Матч возобновлен
    • 93'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Huzhou Olympic Sports Center. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Чжэцзян Профессионал 2:1 Тянцзинь Тэда онлайн

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