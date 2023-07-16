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  4. Аллсвенскан 2023

Швеция: Аллсвенскан
2023

Тур: 15. Стадион: . Зрители: 21132
Хаммарбю
3:1
Конец матча
Кальмар
0'
1:0
11' Гол
Jusef Erabi
2:0
32' Гол
Джуканович Виктор
2:1
76' Гол
Шамун Ноа
85' Желтая карточка
Шамун Ноа
3:1
90' Гол
Теки Тесфальдет
90'+10
1
Довин
Оливер
36
Маркус
Карлссон
4
Куртулус
Эдвин
30
Пинас
Шакилль
21
Странд
Симон
20
Бесара
Нахир
34
Alper
Demirol
33
Хаммар
Фредрик
22
Нильссон
Джоэл
19
Jusef
Erabi
7
Джуканович
Виктор
30
Jakob
Kindberg
2
Линдаль
Аксель
39
Саетра
Ларс
6
Шёстедт
Расмус
3
Олафссон
Давид-Кристьян
29
Ромариньо
Перейра
11
Скрабб
Симон
13
Карлссон
Йохан
22
Нетабай
Нахом
Гирмай
9
Mileta
Rajovic
21
Хуммет
Денис
Хаммарбю
4-3-3
Кальмар
4-3-3

История личных встреч

Хаммарбю
Кальмар

9 матчей

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

77.8%
55.6%
7 побед 5 ничьих 0 побед

14 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 8 побед

23 матча

17.4%
39.1%
43.5%
4 победы 9 ничьих 10 побед

Первый тайм

17.4%
43.5%
39.1%
4 победы 10 ничьих 9 побед

Второй тайм

30.4%
34.8%
34.8%
7 побед 8 ничьих 8 побед

История матчей

А
4:2
А
2:0
А
5:3
А
2:1
А
3:3
А
1:2
А
2:2
ТМК
1:0
А
1:1
А
0:0
А
1:1
А
2:0
А
1:1
А
2:1
А
1:1
А
0:0
А
2:2
ТМС
0:1
А
3:0
А
1:4
А
1:2
ШК
0:1
А
1:0

Голы

Всего голов

18
9

Голов в среднем за матч

1.5
0.82

Среднее время на гол

60
110

Всего голов

18
19

Голов в среднем за матч

1.64
1.58

Среднее время на гол

55
56

Всего голов

36
28

Голов в среднем за матч

1.57
1.22

Тотал матчей

2.5
21
Больше 91%
Меньше 9%
2
17
Больше 74%
Меньше 26%
6
11
Больше 48%
Меньше 52%
12
6
Больше 26%
Меньше 74%
17
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

57
73

Бомбардиры внутри турнира

Хаммарбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бесара Нахир 4 (2) 0.25
Джуканович Виктор 4 0.25
Jusef Erabi 3 0.19
Теки Тесфальдет 2 0.13
Садику Лорет 1 0.06
Налич Ади 1 0.06
Маркус Карлссон 1 0.06
Хаммар Фредрик 1 0.06
Нильссон Джоэл 1 0.06
Миккельсен Эугуст 1 0.06
Маджед Монтадер 1 0.06
Nathaniel Adjei 1 0.06
Саиди Абдельрахман 0 0
Странд Симон 0 0
Пинас Шакилль 0 0
Куртулус Эдвин 0 0
Кальмар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mileta Rajovic 7 0.47
Хуммет Денис 4 0.27
Скрабб Симон 3 0.2
Шамун Ноа 3 0.2
Нетабай Нахом Гирмай 1 0.07
Саетра Ларс 1 0.07
Ромариньо Перейра 0 0
Дженсен Кевин 0 0
Карлссон Йохан 0 0
Линдаль Аксель 0 0
Густафссон Карл 0 0

Карточки

Хаммарбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Странд Симон 4 1
Куртулус Эдвин 3 1
Nathaniel Adjei 2 1
Хаммар Фредрик 3 0
Бесара Нахир 2 0
Пинас Шакилль 2 0
Jusef Erabi 2 0
Маркус Карлссон 1 0
Фенгер Мадс 1 0
Садику Лорет 1 0
Теки Тесфальдет 1 0
Нильссон Джоэл 1 0
Миккельсен Эугуст 1 0
Довин Оливер 1 0
Джуканович Виктор 1 0
Кальмар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фридрих Рикардо 2 1
Ромариньо Перейра 3 0
Саетра Ларс 3 0
Нетабай Нахом Гирмай 3 0
Хуммет Денис 2 0
Олафссон Давид-Кристьян 2 0
Шёстедт Расмус 2 0
Шамун Ноа 2 0
Скрабб Симон 1 0
Гояни Роберт 1 0
Дженсен Кевин 1 0
Mileta Rajovic 1 0
Arash Motaraghebjafarpour 1 0
Rony Jansson 1 0

Результаты матчей

Хаммарбю
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Кальмар
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

6
1

Волевые поражения

0
5
Хаммарбю
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
Кальмар
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

13
5

Волевые поражения

5
10
Хаммарбю
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (8)
38% (6)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
Кальмар
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

19
6

Волевые поражения

5
15

Голы по времени матча

Забито

14
9
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
11 Не забивали 9
2
14%
2
22%
1-15
1
7%
1
11%
16-30
3
21%
1
11%
31-45
4
29%
1
11%
46-60
1
7%
3
33%
61-75
3
21%
1
11%
76-90

Пропущено

8
9
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
0
0%
2
22%
1-15
1
13%
1
11%
16-30
1
13%
1
11%
31-45
1
13%
2
22%
46-60
2
25%
1
11%
61-75
3
38%
2
22%
76-90

Забито

8
12
3 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
11 Не забивали 8
0
0%
4
33%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
3
38%
2
17%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
0
0%
5
42%
76-90

Пропущено

17
9
9 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 5
3
18%
0
0%
1-15
1
6%
2
22%
16-30
5
29%
29%
1
11%
31-45
3
18%
3
33%
46-60
1
6%
1
11%
61-75
4
24%
2
22%
76-90

Забито

22
21
9 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 8
6 Не забивали 2
2
9%
6
29%
1-15
1
5%
2
10%
16-30
6
27%
3
14%
31-45
6
27%
1
5%
46-60
4
18%
3
14%
61-75
3
14%
6
29%
76-90

Пропущено

25
18
11 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 11
3
12%
2
11%
1-15
2
8%
3
17%
16-30
6
24%
2
11%
31-45
4
16%
5
28%
46-60
3
12%
2
11%
61-75
7
28%
4
22%
76-90

Результаты последних матчей

Хаммарбю
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Сириус - Хаммарбю 1:2 Эльфсборг - Хаммарбю 2:0 Хаммарбю - Сириус 4:1 Хаммарбю - Броммапойкарна 2:1
Хальмстад - Хаммарбю 0:0 Хаммарбю - Вернаму 0:2 Дегерфорс - Хаммарбю 2:2 Гётеборг - Хаммарбю 1:1 Хаммарбю - Юргорден 4:3 Хаммарбю - Мьельбю 0:0 ИФК Норрчепинг - Хаммарбю 2:0 Мальмё - Хаммарбю 4:2 Хаммарбю - Варберг БоИС 2:0 АИК - Хаммарбю 2:0 Хеккен - Хаммарбю 3:1 Хаммарбю - Дегерфорс 3:1 Хаммарбю - Хонка 2:2 Мьельбю - Хаммарбю 1:0 Хаммарбю - АИК 2:1 Стабек - Хаммарбю 0:1
Кальмар
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Кальмар - Эльфсборг 0:4 Мьельбю - Кальмар 1:1 Хальмстад - Кальмар 0:3 Кальмар - Дегерфорс 2:1
АИК - Кальмар 1:1 Кальмар - ИФК Норрчепинг 2:1 Вернаму - Кальмар 0:1 Кальмар - Броммапойкарна 1:3 Юргорден - Кальмар 3:1 Кальмар - Сириус 2:2 Варберг БоИС - Кальмар 0:0 Кальмар - Хальмстад 2:0 Хеккен - Кальмар 1:3 Кальмар - Гётеборг 2:0 Мальмё - Кальмар 1:0 Кальмар - Эстер 0:0 Хельсинборг - Кальмар 2:1 Кальмар - Мьельбю 0:0 Хорсенс - Кальмар 2:1 Кальмар - Мьельбю 4:1

Результаты матчей

Хаммарбю
Кальмар

Точный счет

3:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
2:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:4
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
4
1 раз 14%
2
5 раз 71%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%

Точный счет

2:0
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
1:1
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Точный счет

2:0
4 раза 25%
3:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 38%
2
5 раз 31%
1
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
1
6 раз 40%
2
5 раз 33%
0
3 раза 20%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Хаммарбю
Кальмар

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
6
1
5
2
1.5
5
2
3
4
2.5
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
6
2
3
6
1.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
12
3
8
8
1.5
6
9
3
13
2.5
1
14
1
15
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 15 11 3 1 35 - 11 36
2.
Хеккен
 16 11 2 3 42 - 18 35
3.
Мальмё
 14 11 1 2 35 - 12 34
4.
Юргорден
 15 8 3 4 23 - 18 27
5.
Хальмстад
 15 7 3 5 17 - 20 24
6.
ИФК Норрчепинг
 1:0 15 6 4 5 22 - 19 22
7.
Кальмар
 15 6 4 5 19 - 21 22
8.
Хаммарбю
 16 6 4 6 22 - 25 22
9.
Броммапойкарна
 15 6 1 8 19 - 24 19
10.
Мьельбю
 0:1 15 5 4 6 12 - 15 19
11.
Сириус
 15 4 5 6 19 - 23 17
12.
Вернаму
 15 5 1 9 15 - 20 16
13.
Дегерфорс
 16 4 2 10 16 - 40 14
14.
АИК
 14 2 4 8 12 - 19 10
15.
Гётеборг
 15 1 6 8 13 - 19 9
16.
Варберг БоИС
 14 1 5 8 10 - 27 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юргорден
 8 7 1 0 15 - 4 22
2.
Хеккен
 8 7 0 1 28 - 10 21
3.
Мальмё
 8 6 1 1 22 - 7 19
4.
Эльфсборг
 8 5 2 1 20 - 5 17
5.
Хаммарбю
 7 5 1 1 14 - 8 16
6.
Кальмар
 7 4 1 2 11 - 11 13
7.
Хальмстад
 8 3 3 2 7 - 6 12
8.
Дегерфорс
 9 3 2 4 11 - 15 11
9.
Мьельбю
 0:1 8 2 3 3 8 - 7 9
10.
ИФК Норрчепинг
 1:0 7 2 2 3 9 - 10 8
11.
Броммапойкарна
 7 2 1 4 7 - 9 7
12.
Сириус
 7 2 1 4 10 - 12 7
13.
Вернаму
 7 2 0 5 6 - 9 6
14.
АИК
 7 1 3 3 7 - 10 6
15.
Гётеборг
 7 1 2 4 9 - 7 5
16.
Варберг БоИС
 7 0 3 4 3 - 14 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 7 6 1 0 15 - 6 19
2.
Мальмё
 6 5 0 1 13 - 5 15
3.
Хеккен
 8 4 2 2 14 - 8 14
4.
ИФК Норрчепинг
 1:0 8 4 2 2 13 - 9 14
5.
Хальмстад
 7 4 0 3 10 - 14 12
6.
Броммапойкарна
 8 4 0 4 12 - 15 12
7.
Мьельбю
 0:1 7 3 1 3 4 - 8 10
8.
Вернаму
 8 3 1 4 9 - 11 10
9.
Сириус
 8 2 4 2 9 - 11 10
10.
Кальмар
 8 2 3 3 8 - 10 9
11.
Хаммарбю
 9 1 3 5 8 - 17 6
12.
Варберг БоИС
 7 1 2 4 7 - 13 5
13.
Юргорден
 7 1 2 4 8 - 14 5
14.
АИК
 7 1 1 5 5 - 9 4
15.
Гётеборг
 8 0 4 4 4 - 12 4
16.
Дегерфорс
 7 1 0 6 5 - 25 3
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан

Топ бомбардиров
Хеккен Траоре Бени 12 (1)
Мальмё Телин Исаак 10 (1)
Мальмё Нанаси Себастьян 9 (2)
Эльфсборг Ондрейка Якоб 7 (5)
Вернаму Энгвалль Густав 7 (2)
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Топ нарушителей
ИФК Норрчепинг Сисей Йеспер 6
ИФК Норрчепинг Лунд Марко 1 4
Хаммарбю Странд Симон 1 4
Юргорден Шуллер Расмус 5
Хальмстад Сведберг Джонатан 5
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 32'
      Куртулус Эдвин сделал результативную передачу.
    • 32'
      Г О О О О Л - Джуканович Виктор бьет в цель!
    • 11'
      Бесара Нахир сделал результативную передачу.
    • 11'
      Г О О О О Л - Jusef Erabi бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Хаммарбю 3:1 Кальмар онлайн

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