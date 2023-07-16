Тур: 15. Стадион: Теле2 Арена. Зрители: 21132
0'
1:0
11' ГолJusef Erabi
2:0
32' ГолДжуканович Виктор
2:1
76' ГолШамун Ноа
85' Желтая карточкаШамун Ноа
3:1
90' ГолТеки Тесфальдет
90'+10
Ход матча
11'
1:0
32'
76'
2:1
85'
90'
3:1
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 7
-
7 Удары в створ 3
-
4 Угловые 5
-
2 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
40 Владение мячом, % 60
Прогноз на матч от Liveresult
-
-
-
1.80 Победа «Хаммарбю»
-
21
Странд
Симон
20
Бесара
Нахир
19
Jusef
Erabi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Странд СимонЗащитник
-
20 Бесара НахирПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Jusef ErabiНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Фенгер МадсЗащитник
- Полузащитник
-
18 Садику ЛоретПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Marti Cifuentes
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
39 Саетра ЛарсЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Скрабб СимонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
21 Хуммет ДенисНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
23 Гояни РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Шамун НоаНападающий
-
-
-
25 Rony Jansson
-
-
Главный тренер: Йенсен Хенрик
История личных встреч
Хаммарбю
Кальмар
9 матчей
44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
77.8%
55.6%
7 побед 5 ничьих 0 побед
14 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 8 побед
23 матча
17.4%
39.1%
43.5%
4 победы 9 ничьих 10 побед
Первый тайм
17.4%
43.5%
39.1%
4 победы 10 ничьих 9 побед
Второй тайм
30.4%
34.8%
34.8%
7 побед 8 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
9
Голов в среднем за матч
1.5
0.82
Среднее время на гол
60
110
Всего голов
18
19
Голов в среднем за матч
1.64
1.58
Среднее время на гол
55
56
Всего голов
36
28
Голов в среднем за матч
1.57
1.22
Тотал матчей
2.5
21
Больше 91%
Меньше 9%
2
17
Больше 74%
Меньше 26%
6
11
Больше 48%
Меньше 52%
12
6
Больше 26%
Меньше 74%
17
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
Среднее время на гол
57
73
Бомбардиры внутри турнира
Хаммарбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бесара Нахир
|4 (2)
|0.25
|Джуканович Виктор
|4
|0.25
|Jusef Erabi
|3
|0.19
|Теки Тесфальдет
|2
|0.13
|Садику Лорет
|1
|0.06
|Налич Ади
|1
|0.06
|Маркус Карлссон
|1
|0.06
|Хаммар Фредрик
|1
|0.06
|Нильссон Джоэл
|1
|0.06
|Миккельсен Эугуст
|1
|0.06
|Маджед Монтадер
|1
|0.06
|Nathaniel Adjei
|1
|0.06
|Саиди Абдельрахман
|0
|0
|Странд Симон
|0
|0
|Пинас Шакилль
|0
|0
|Куртулус Эдвин
|0
|0
Кальмар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mileta Rajovic
|7
|0.47
|Хуммет Денис
|4
|0.27
|Скрабб Симон
|3
|0.2
|Шамун Ноа
|3
|0.2
|Нетабай Нахом Гирмай
|1
|0.07
|Саетра Ларс
|1
|0.07
|Ромариньо Перейра
|0
|0
|Дженсен Кевин
|0
|0
|Карлссон Йохан
|0
|0
|Линдаль Аксель
|0
|0
|Густафссон Карл
|0
|0
Карточки
Хаммарбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Странд Симон
|4
|1
|Куртулус Эдвин
|3
|1
|Nathaniel Adjei
|2
|1
|Хаммар Фредрик
|3
|0
|Бесара Нахир
|2
|0
|Пинас Шакилль
|2
|0
|Jusef Erabi
|2
|0
|Маркус Карлссон
|1
|0
|Фенгер Мадс
|1
|0
|Садику Лорет
|1
|0
|Теки Тесфальдет
|1
|0
|Нильссон Джоэл
|1
|0
|Миккельсен Эугуст
|1
|0
|Довин Оливер
|1
|0
|Джуканович Виктор
|1
|0
Кальмар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фридрих Рикардо
|2
|1
|Ромариньо Перейра
|3
|0
|Саетра Ларс
|3
|0
|Нетабай Нахом Гирмай
|3
|0
|Хуммет Денис
|2
|0
|Олафссон Давид-Кристьян
|2
|0
|Шёстедт Расмус
|2
|0
|Шамун Ноа
|2
|0
|Скрабб Симон
|1
|0
|Гояни Роберт
|1
|0
|Дженсен Кевин
|1
|0
|Mileta Rajovic
|1
|0
|Arash Motaraghebjafarpour
|1
|0
|Rony Jansson
|1
|0
Результаты матчей
Хаммарбю
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Кальмар
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
6
1
Волевые поражения
0
5
Хаммарбю
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
Кальмар
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
13
5
Волевые поражения
5
10
Хаммарбю
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (8)
38% (6)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
Кальмар
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
19
6
Волевые поражения
5
15
Голы по времени матча
Забито
14
9
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
11 Не забивали 9
2
14%
2
22%
1-15
1
7%
1
11%
16-30
3
21%
1
11%
31-45
4
29%
1
11%
46-60
1
7%
3
33%
61-75
3
21%
1
11%
76-90
Пропущено
8
9
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
0
0%
2
22%
1-15
1
13%
1
11%
16-30
1
13%
1
11%
31-45
1
13%
2
22%
46-60
2
25%
1
11%
61-75
3
38%
2
22%
76-90
Забито
8
12
3 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
11 Не забивали 8
0
0%
4
33%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
3
38%
2
17%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
0
0%
5
42%
76-90
Пропущено
17
9
9 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 5
3
18%
0
0%
1-15
1
6%
2
22%
16-30
5
29%
29%
1
11%
31-45
3
18%
3
33%
46-60
1
6%
1
11%
61-75
4
24%
2
22%
76-90
Забито
22
21
9 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 8
6 Не забивали 2
2
9%
6
29%
1-15
1
5%
2
10%
16-30
6
27%
3
14%
31-45
6
27%
1
5%
46-60
4
18%
3
14%
61-75
3
14%
6
29%
76-90
Пропущено
25
18
11 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 11
3
12%
2
11%
1-15
2
8%
3
17%
16-30
6
24%
2
11%
31-45
4
16%
5
28%
46-60
3
12%
2
11%
61-75
7
28%
4
22%
76-90
Результаты последних матчей
Хаммарбю
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Сириус - Хаммарбю 1:2 Эльфсборг - Хаммарбю 2:0 Хаммарбю - Сириус 4:1 Хаммарбю - Броммапойкарна 2:1
Хальмстад - Хаммарбю 0:0 Хаммарбю - Вернаму 0:2 Дегерфорс - Хаммарбю 2:2 Гётеборг - Хаммарбю 1:1 Хаммарбю - Юргорден 4:3 Хаммарбю - Мьельбю 0:0 ИФК Норрчепинг - Хаммарбю 2:0 Мальмё - Хаммарбю 4:2 Хаммарбю - Варберг БоИС 2:0 АИК - Хаммарбю 2:0 Хеккен - Хаммарбю 3:1 Хаммарбю - Дегерфорс 3:1 Хаммарбю - Хонка 2:2 Мьельбю - Хаммарбю 1:0 Хаммарбю - АИК 2:1 Стабек - Хаммарбю 0:1
Кальмар
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Кальмар - Эльфсборг 0:4 Мьельбю - Кальмар 1:1 Хальмстад - Кальмар 0:3 Кальмар - Дегерфорс 2:1
АИК - Кальмар 1:1 Кальмар - ИФК Норрчепинг 2:1 Вернаму - Кальмар 0:1 Кальмар - Броммапойкарна 1:3 Юргорден - Кальмар 3:1 Кальмар - Сириус 2:2 Варберг БоИС - Кальмар 0:0 Кальмар - Хальмстад 2:0 Хеккен - Кальмар 1:3 Кальмар - Гётеборг 2:0 Мальмё - Кальмар 1:0 Кальмар - Эстер 0:0 Хельсинборг - Кальмар 2:1 Кальмар - Мьельбю 0:0 Хорсенс - Кальмар 2:1 Кальмар - Мьельбю 4:1
Результаты матчей
Хаммарбю
Кальмар
Точный счет
3:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
2:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:4
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
4
1 раз 14%
2
5 раз 71%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
Точный счет
2:0
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
1:1
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
3
1 раз 13%
Точный счет
2:0
4 раза 25%
3:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 38%
2
5 раз 31%
1
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
1
6 раз 40%
2
5 раз 33%
0
3 раза 20%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Хаммарбю
Кальмар
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
61
52
52
34
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
62
36
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
123
88
69
313
114
115
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|11
|3
|1
|35 - 11
|36
|2.
|16
|11
|2
|3
|42 - 18
|35
|3.
|14
|11
|1
|2
|35 - 12
|34
|4.
|15
|8
|3
|4
|23 - 18
|27
|5.
|15
|7
|3
|5
|17 - 20
|24
|6.
|1:0
|15
|6
|4
|5
|22 - 19
|22
|7.
|15
|6
|4
|5
|19 - 21
|22
|8.
|16
|6
|4
|6
|22 - 25
|22
|9.
|15
|6
|1
|8
|19 - 24
|19
|10.
|0:1
|15
|5
|4
|6
|12 - 15
|19
|11.
|15
|4
|5
|6
|19 - 23
|17
|12.
|15
|5
|1
|9
|15 - 20
|16
|13.
|16
|4
|2
|10
|16 - 40
|14
|14.
|14
|2
|4
|8
|12 - 19
|10
|15.
|15
|1
|6
|8
|13 - 19
|9
|16.
|14
|1
|5
|8
|10 - 27
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|7
|1
|0
|15 - 4
|22
|2.
|8
|7
|0
|1
|28 - 10
|21
|3.
|8
|6
|1
|1
|22 - 7
|19
|4.
|8
|5
|2
|1
|20 - 5
|17
|5.
|7
|5
|1
|1
|14 - 8
|16
|6.
|7
|4
|1
|2
|11 - 11
|13
|7.
|8
|3
|3
|2
|7 - 6
|12
|8.
|9
|3
|2
|4
|11 - 15
|11
|9.
|0:1
|8
|2
|3
|3
|8 - 7
|9
|10.
|1:0
|7
|2
|2
|3
|9 - 10
|8
|11.
|7
|2
|1
|4
|7 - 9
|7
|12.
|7
|2
|1
|4
|10 - 12
|7
|13.
|7
|2
|0
|5
|6 - 9
|6
|14.
|7
|1
|3
|3
|7 - 10
|6
|15.
|7
|1
|2
|4
|9 - 7
|5
|16.
|7
|0
|3
|4
|3 - 14
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|1
|0
|15 - 6
|19
|2.
|6
|5
|0
|1
|13 - 5
|15
|3.
|8
|4
|2
|2
|14 - 8
|14
|4.
|1:0
|8
|4
|2
|2
|13 - 9
|14
|5.
|7
|4
|0
|3
|10 - 14
|12
|6.
|8
|4
|0
|4
|12 - 15
|12
|7.
|0:1
|7
|3
|1
|3
|4 - 8
|10
|8.
|8
|3
|1
|4
|9 - 11
|10
|9.
|8
|2
|4
|2
|9 - 11
|10
|10.
|8
|2
|3
|3
|8 - 10
|9
|11.
|9
|1
|3
|5
|8 - 17
|6
|12.
|7
|1
|2
|4
|7 - 13
|5
|13.
|7
|1
|2
|4
|8 - 14
|5
|14.
|7
|1
|1
|5
|5 - 9
|4
|15.
|8
|0
|4
|4
|4 - 12
|4
|16.
|7
|1
|0
|6
|5 - 25
|3
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Хеккен
|Траоре Бени
|12 (1)
|Мальмё
|Телин Исаак
|10 (1)
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|9 (2)
|Эльфсборг
|Ондрейка Якоб
|7 (5)
|Вернаму
|Энгвалль Густав
|7 (2)
|ИФК Норрчепинг
|Сисей Йеспер
|6
|ИФК Норрчепинг
|Лунд Марко
|1 4
|Хаммарбю
|Странд Симон
|1 4
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|5
|Хальмстад
|Сведберг Джонатан
|5
Прогноз на матч от Liveresult
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1.80 Победа «Хаммарбю»
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