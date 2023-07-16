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  4. Суперэттан 2023

Швеция: Суперэттан
2023

Тур: 14.
Сирианска Эскильстуна
2:1
Первый тайм: 43'
Браге
0'
1:0
29' Гол
Паломино Марсело
2:0
33' Гол
Emmanuel Duah
2:1
40' Пенальти
Ieltsin Camoes

Ход матча

29'
Паломино Марсело
(Худу Абдул Халик)
1:0
33'
Emmanuel Duah
(Паломино Марсело)
2:0
40'
2:1
Ieltsin Camoes
Лучшие коэффициенты
Сирианска Эскильстуна
Ничья
Браге
3.06
6.80
6.10
Все Коэффициенты
1
Волтерс
Ник
4
Модиг
Йеспер
25
Адольфссон
Маттис
21
Сульич
Али
3
Фрайерс
Зеки
43
Худу
Абдул
Халик
6
Ryan
Williams
II
13
Якубу
Алию
10
Паломино
Марсело
23
Armin
Culum
20
Emmanuel
Duah
13
Andre
Bernardini
22
Тамими
Джонатан
2
Зеттерстрём
Александр
5
Редин
Понтус
4
Malte
Persson
10
Берггрен
Густав
7
Викстрём
Эмиль
16
Samouil
Izountouemoi
21
Henry
Sletsjoee
12
Ieltsin
Camoes
19
Kevin
Appiah
Nyarko
Сирианска Эскильстуна
4-2-3-1
Браге
4-1-4-1

История личных встреч

Сирианска Эскильстуна
Браге

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
100%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

8 матчей

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы

История матчей

С
2:3
С
1:1
С
2:1
С
1:0
С
1:3
С
1:2
С
0:0
С
0:0

Голы

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1.25
1

Среднее время на гол

72
90

Всего голов

3
6

Голов в среднем за матч

0.75
1.5

Среднее время на гол

120
60

Всего голов

8
10

Голов в среднем за матч

1
1.25

Тотал матчей

2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

90
72

Бомбардиры внутри турнира

Сирианска Эскильстуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Leo Lif 2 0.14
Карлссон Аджей Симон 1 0.07
Armin Culum 1 0.07
Модиг Йеспер 1 0.07
Якубу Алию 1 0.07
Паломино Марсело 1 (1) 0.07
Сульич Али 0 0
Мааруф Самир 0 0
Браге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Samouil Izountouemoi 4 0.29
Ieltsin Camoes 4 (1) 0.29
Хеллберг Сет 2 0.14
Берггрен Густав 2 0.14
Kevin Appiah Nyarko 2 0.14
Pontus Jonsson1 1 0.07
Редин Понтус 1 0.07
Henry Sletsjoee 1 0.07
Тамими Джонатан 0 0
Jacob Stensson 0 0
Карлберг Дуглас 0 0

Карточки

Сирианска Эскильстуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Адольфссон Маттис 4 0
Robin Sundgren 4 0
Мааруф Самир 3 0
Anton Ekeroth 3 0
Oskar Lindberg 3 0
Сульич Али 2 0
Волтерс Ник 1 0
Карлссон Аджей Симон 1 0
Худу Абдул Халик 1 0
Якубу Алию 1 0
Паломино Марсело 1 0
Митку Маттиас 1 0
Ishak Shamoun 1 0
Leo Lif 1 0
Armin Culum 1 0
Hussein Cabdi Mohammed 1 0
Браге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Редин Понтус 4 0
Хеллберг Сет 2 1
Зеттерстрём Александр 2 1
Samouil Izountouemoi 3 0
Malte Persson 2 0
Henry Sletsjoee 2 0
Andre Bernardini 2 0
Ieltsin Camoes 2 0
Jacob Stensson 1 0
Pontus Jonsson1 1 0
Filip Sjoeberg1 1 0
Асанте Эйрик 1 0
Johan Arvidsson 1 0
Christopher Redenstrand 1 0

Результаты матчей

Сирианска Эскильстуна
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
Браге
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
2
Сирианска Эскильстуна
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Браге
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

9
2

Волевые поражения

4
12
Сирианска Эскильстуна
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
62% (8)
8% (1)
Браге
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

9
2

Волевые поражения

6
14

Голы по времени матча

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
10 Не забивали 10
0
0%
1
25%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

4
12
3 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
1
25%
2
17%
1-15
1
25%
2
17%
16-30
1
25%
3
25%
31-45
1
25%
1
8%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
0
0%
1
8%
76-90

Забито

4
13
1 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 4
11 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
1
25%
5
38%
31-45
1
25%
3
23%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
3
23%
76-90

Пропущено

14
6
7 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
3
21%
0
0%
1-15
1
7%
2
33%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
3
21%
2
33%
46-60
3
21%
1
17%
61-75
1
7%
1
17%
76-90

Забито

7
17
2 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 5
8 Не забивали 3
0
0%
1
6%
1-15
1
14%
2
12%
16-30
1
14%
5
29%
29%
31-45
2
29%
5
29%
29%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
3
43%
3
18%
76-90

Пропущено

18
18
10 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
4
22%
2
11%
1-15
2
11%
4
22%
16-30
4
22%
3
17%
31-45
4
22%
3
17%
46-60
3
17%
4
22%
61-75
1
6%
2
11%
76-90

Результаты последних матчей

Сирианска Эскильстуна
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Гефле - Сирианска Эскильстуна 2:0 Сирианска Эскильстуна - Вестерос 0:2 Худдинге - Сирианска Эскильстуна 6:2 Сирианска Эскильстуна - Карлшлунд 3:0
Арамейск-Сирианска - Сирианска Эскильстуна 1:0 Сирианска Эскильстуна - ИФК Нючепинг 5:2 Сирианска Эскильстуна - Хельсинборг 0:1 Сковде АИК - Сирианска Эскильстуна 1:0 Сюрианска - Сирианска Эскильстуна 0:0 Вестерос - Сирианска Эскильстуна 0:0 Сирианска Эскильстуна - ГАИС 0:0 Сирианска Эскильстуна - Эстерсунд 1:1 Фок Фарста - Сирианска Эскильстуна 4:1 Сирианска Эскильстуна - Слейпнер 3:4 Йёнчёпинг - Сирианска Эскильстуна 2:3 Ханинге - Сирианска Эскильстуна 1:0 Сирианска Эскильстуна - Утсиктенс 1:1 Сирианска Эскильстуна - Мьельбю АИ ФФ 1:1 Эребру - Сирианска Эскильстуна 3:0 Сирианска Эскильстуна - Треллеборг 1:0
Браге
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Браге - Эргрюте 4:1 Гефле - Браге 0:1 Браге - Ландскруна 2:1 Треллеборг - Браге 1:0
Браге - Эстерсунд 2:1 Йёнчёпинг - Браге 4:1 Браге - Гефле 1:1 Утсиктенс - Браге 4:1 Браге - Сундсвалль 2:0 Сковде АИК - Браге 0:0 Браге - Хельсинборг 1:0 Эребру - Браге 0:2 ГАИС - Браге 3:0 Браге - Вестерос 1:2 Дегерфорс - Браге 1:3 Броммапойкарна - Браге 0:2 Сириус - Браге 2:3 Браге - Сандвикен 3:1 Браге - Kvarnsveden 3:0 Браге - Эребру 1:1

Результаты матчей

Сирианска Эскильстуна
Браге

Точный счет

0:1
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
1
3 раза 43%
2
3 раза 43%
4
1 раз 14%

Точный счет

3:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
4:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
5 раз 71%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:1
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
8 раз 62%
1
3 раза 23%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Сирианска Эскильстуна
Браге

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
5
0.5
Больше Меньше
3
3
2
5
1.5
1
5
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
8
0.5
Больше Меньше
10
3
2
11
1.5
5
8
1
12
2.5
1
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 14 10 2 2 27 - 10 32
2.
Вестерос
 13 8 3 2 23 - 9 27
3.
Эстер
 15 8 2 5 30 - 22 26
4.
ГАИС
 0:0 14 7 4 3 20 - 8 25
5.
Йёнчёпинг
 14 6 6 2 28 - 21 24
6.
Браге
 0:2 14 6 2 6 17 - 20 20
7.
Эстерсунд
 14 5 4 5 20 - 16 19
8.
Гефле
 0:0 14 5 3 6 16 - 19 18
9.
Ландскруна
 14 5 3 6 15 - 20 18
10.
Треллеборг
 13 5 1 7 18 - 24 16
11.
Хельсинборг
 14 4 4 6 11 - 13 16
12.
Сундсвалль
 15 5 1 9 18 - 30 16
13.
Эребру
 13 3 5 5 12 - 17 14
14.
Эргрюте
 14 3 5 6 15 - 20 14
15.
Сирианска Эскильстуна
 2:0 14 3 5 6 10 - 17 14
16.
Сковде АИК
 14 1 4 9 10 - 25 7
17.
Вастерас СК
 1 1 0 0 1 - 0 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Браге
 0:2 7 5 1 1 13 - 6 16
2.
Йёнчёпинг
 8 5 1 2 16 - 10 16
3.
Утсиктенс
 6 5 0 1 15 - 5 15
4.
Ландскруна
 7 4 2 1 11 - 8 14
5.
ГАИС
 0:0 7 4 1 2 11 - 3 13
6.
Гефле
 0:0 7 4 1 2 12 - 10 13
7.
Вестерос
 6 3 3 0 9 - 1 12
8.
Эстер
 7 4 0 3 13 - 8 12
9.
Треллеборг
 7 4 0 3 10 - 10 12
10.
Эстерсунд
 7 3 2 2 14 - 11 11
11.
Эребру
 7 2 4 1 7 - 4 10
12.
Сирианска Эскильстуна
 2:0 7 2 3 2 5 - 4 9
13.
Эргрюте
 7 2 3 2 11 - 10 9
14.
Хельсинборг
 7 2 2 3 5 - 6 8
15.
Сундсвалль
 8 2 1 5 10 - 17 7
16.
Сковде АИК
 6 1 3 2 7 - 8 6
17.
Вастерас СК
 1 1 0 0 1 - 0 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 8 5 2 1 12 - 5 17
2.
Вестерос
 7 5 0 2 14 - 8 15
3.
Эстер
 8 4 2 2 17 - 14 14
4.
ГАИС
 0:0 7 3 3 1 9 - 5 12
5.
Сундсвалль
 7 3 0 4 8 - 13 9
6.
Йёнчёпинг
 6 1 5 0 12 - 11 8
7.
Эстерсунд
 7 2 2 3 6 - 5 8
8.
Хельсинборг
 7 2 2 3 6 - 7 8
9.
Гефле
 0:0 7 1 2 4 4 - 9 5
10.
Эргрюте
 7 1 2 4 4 - 10 5
11.
Сирианска Эскильстуна
 2:0 7 1 2 4 5 - 13 5
12.
Треллеборг
 6 1 1 4 8 - 14 4
13.
Эребру
 6 1 1 4 5 - 13 4
14.
Ландскруна
 7 1 1 5 4 - 12 4
15.
Браге
 0:2 7 1 1 5 4 - 14 4
16.
Сковде АИК
 8 0 1 7 3 - 17 1
17.
Вастерас СК
 0 0 0 0 0 - 0 0
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Топ бомбардиров
Эстер Вестермарк Йеспер 11 (2)
Утсиктенс Lucas Hedlund 8 (2)
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 8 (2)
Йёнчёпинг Pashang Abdulla 8 (1)
Йёнчёпинг Бук Робин 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Эстер Вестермарк Йеспер 6
Утсиктенс Albin Skoglund 6
Утсиктенс Wilhelm Nilsson 1 4
Эргрюте Hady Saleh Karim 1 4
Эргрюте Дротт Джонатан 5
Весь список
Лучшие коэффициенты
Сирианска Эскильстуна
Ничья
Браге
3.06
6.80
6.10
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Сирианска Эскильстуна 2:1 Браге онлайн

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