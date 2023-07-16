Тур: 14.
2:1
Первый тайм: 43'
Ход матча
29'
33'
40'
2:1
21
Сульич
Али
13
Якубу
Алию
23
Armin
Culum
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Сульич АлиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Якубу АлиюПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Armin CulumПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Leo Lif
-
-
-
-
-
Главный тренер: Robert Aastedt
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Хават ЯссинПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Kleber Saarenpaeae
История личных встреч
Сирианска Эскильстуна
Браге
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
100%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
8 матчей
25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
1.25
1
Среднее время на гол
72
90
Всего голов
3
6
Голов в среднем за матч
0.75
1.5
Среднее время на гол
120
60
Всего голов
8
10
Голов в среднем за матч
1
1.25
Тотал матчей
2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
90
72
Бомбардиры внутри турнира
Сирианска Эскильстуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Leo Lif
|2
|0.14
|Карлссон Аджей Симон
|1
|0.07
|Armin Culum
|1
|0.07
|Модиг Йеспер
|1
|0.07
|Якубу Алию
|1
|0.07
|Паломино Марсело
|1 (1)
|0.07
|Сульич Али
|0
|0
|Мааруф Самир
|0
|0
Браге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Samouil Izountouemoi
|4
|0.29
|Ieltsin Camoes
|4 (1)
|0.29
|Хеллберг Сет
|2
|0.14
|Берггрен Густав
|2
|0.14
|Kevin Appiah Nyarko
|2
|0.14
|Pontus Jonsson1
|1
|0.07
|Редин Понтус
|1
|0.07
|Henry Sletsjoee
|1
|0.07
|Тамими Джонатан
|0
|0
|Jacob Stensson
|0
|0
|Карлберг Дуглас
|0
|0
Карточки
Сирианска Эскильстуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Адольфссон Маттис
|4
|0
|Robin Sundgren
|4
|0
|Мааруф Самир
|3
|0
|Anton Ekeroth
|3
|0
|Oskar Lindberg
|3
|0
|Сульич Али
|2
|0
|Волтерс Ник
|1
|0
|Карлссон Аджей Симон
|1
|0
|Худу Абдул Халик
|1
|0
|Якубу Алию
|1
|0
|Паломино Марсело
|1
|0
|Митку Маттиас
|1
|0
|Ishak Shamoun
|1
|0
|Leo Lif
|1
|0
|Armin Culum
|1
|0
|Hussein Cabdi Mohammed
|1
|0
Браге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Редин Понтус
|4
|0
|Хеллберг Сет
|2
|1
|Зеттерстрём Александр
|2
|1
|Samouil Izountouemoi
|3
|0
|Malte Persson
|2
|0
|Henry Sletsjoee
|2
|0
|Andre Bernardini
|2
|0
|Ieltsin Camoes
|2
|0
|Jacob Stensson
|1
|0
|Pontus Jonsson1
|1
|0
|Filip Sjoeberg1
|1
|0
|Асанте Эйрик
|1
|0
|Johan Arvidsson
|1
|0
|Christopher Redenstrand
|1
|0
Результаты матчей
Сирианска Эскильстуна
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
Браге
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
2
Сирианска Эскильстуна
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Браге
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
9
2
Волевые поражения
4
12
Сирианска Эскильстуна
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
62% (8)
8% (1)
Браге
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
9
2
Волевые поражения
6
14
Голы по времени матча
Забито
3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
10 Не забивали 10
0
0%
1
25%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
4
12
3 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
1
25%
2
17%
1-15
1
25%
2
17%
16-30
1
25%
3
25%
31-45
1
25%
1
8%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
0
0%
1
8%
76-90
Забито
4
13
1 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 4
11 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
1
25%
5
38%
31-45
1
25%
3
23%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
3
23%
76-90
Пропущено
14
6
7 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
3
21%
0
0%
1-15
1
7%
2
33%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
3
21%
2
33%
46-60
3
21%
1
17%
61-75
1
7%
1
17%
76-90
Забито
7
17
2 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 5
8 Не забивали 3
0
0%
1
6%
1-15
1
14%
2
12%
16-30
1
14%
5
29%
29%
31-45
2
29%
5
29%
29%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
3
43%
3
18%
76-90
Пропущено
18
18
10 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
4
22%
2
11%
1-15
2
11%
4
22%
16-30
4
22%
3
17%
31-45
4
22%
3
17%
46-60
3
17%
4
22%
61-75
1
6%
2
11%
76-90
Результаты последних матчей
Сирианска Эскильстуна
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Гефле - Сирианска Эскильстуна 2:0 Сирианска Эскильстуна - Вестерос 0:2 Худдинге - Сирианска Эскильстуна 6:2 Сирианска Эскильстуна - Карлшлунд 3:0
Арамейск-Сирианска - Сирианска Эскильстуна 1:0 Сирианска Эскильстуна - ИФК Нючепинг 5:2 Сирианска Эскильстуна - Хельсинборг 0:1 Сковде АИК - Сирианска Эскильстуна 1:0 Сюрианска - Сирианска Эскильстуна 0:0 Вестерос - Сирианска Эскильстуна 0:0 Сирианска Эскильстуна - ГАИС 0:0 Сирианска Эскильстуна - Эстерсунд 1:1 Фок Фарста - Сирианска Эскильстуна 4:1 Сирианска Эскильстуна - Слейпнер 3:4 Йёнчёпинг - Сирианска Эскильстуна 2:3 Ханинге - Сирианска Эскильстуна 1:0 Сирианска Эскильстуна - Утсиктенс 1:1 Сирианска Эскильстуна - Мьельбю АИ ФФ 1:1 Эребру - Сирианска Эскильстуна 3:0 Сирианска Эскильстуна - Треллеборг 1:0
Браге
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Браге - Эргрюте 4:1 Гефле - Браге 0:1 Браге - Ландскруна 2:1 Треллеборг - Браге 1:0
Браге - Эстерсунд 2:1 Йёнчёпинг - Браге 4:1 Браге - Гефле 1:1 Утсиктенс - Браге 4:1 Браге - Сундсвалль 2:0 Сковде АИК - Браге 0:0 Браге - Хельсинборг 1:0 Эребру - Браге 0:2 ГАИС - Браге 3:0 Браге - Вестерос 1:2 Дегерфорс - Браге 1:3 Броммапойкарна - Браге 0:2 Сириус - Браге 2:3 Браге - Сандвикен 3:1 Браге - Kvarnsveden 3:0 Браге - Эребру 1:1
Результаты матчей
Сирианска Эскильстуна
Браге
Точный счет
0:1
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
1
3 раза 43%
2
3 раза 43%
4
1 раз 14%
Точный счет
3:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
4:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
5 раз 71%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:1
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
8 раз 62%
1
3 раза 23%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Сирианска Эскильстуна
Браге
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
25
Больше Меньше
33
25
15
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
58
Больше Меньше
103
211
58
112
112
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|10
|2
|2
|27 - 10
|32
|2.
|13
|8
|3
|2
|23 - 9
|27
|3.
|15
|8
|2
|5
|30 - 22
|26
|4.
|0:0
|14
|7
|4
|3
|20 - 8
|25
|5.
|14
|6
|6
|2
|28 - 21
|24
|6.
|0:2
|14
|6
|2
|6
|17 - 20
|20
|7.
|14
|5
|4
|5
|20 - 16
|19
|8.
|0:0
|14
|5
|3
|6
|16 - 19
|18
|9.
|14
|5
|3
|6
|15 - 20
|18
|10.
|13
|5
|1
|7
|18 - 24
|16
|11.
|14
|4
|4
|6
|11 - 13
|16
|12.
|15
|5
|1
|9
|18 - 30
|16
|13.
|13
|3
|5
|5
|12 - 17
|14
|14.
|14
|3
|5
|6
|15 - 20
|14
|15.
|2:0
|14
|3
|5
|6
|10 - 17
|14
|16.
|14
|1
|4
|9
|10 - 25
|7
|17.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:2
|7
|5
|1
|1
|13 - 6
|16
|2.
|8
|5
|1
|2
|16 - 10
|16
|3.
|6
|5
|0
|1
|15 - 5
|15
|4.
|7
|4
|2
|1
|11 - 8
|14
|5.
|0:0
|7
|4
|1
|2
|11 - 3
|13
|6.
|0:0
|7
|4
|1
|2
|12 - 10
|13
|7.
|6
|3
|3
|0
|9 - 1
|12
|8.
|7
|4
|0
|3
|13 - 8
|12
|9.
|7
|4
|0
|3
|10 - 10
|12
|10.
|7
|3
|2
|2
|14 - 11
|11
|11.
|7
|2
|4
|1
|7 - 4
|10
|12.
|2:0
|7
|2
|3
|2
|5 - 4
|9
|13.
|7
|2
|3
|2
|11 - 10
|9
|14.
|7
|2
|2
|3
|5 - 6
|8
|15.
|8
|2
|1
|5
|10 - 17
|7
|16.
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|17.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|2
|1
|12 - 5
|17
|2.
|7
|5
|0
|2
|14 - 8
|15
|3.
|8
|4
|2
|2
|17 - 14
|14
|4.
|0:0
|7
|3
|3
|1
|9 - 5
|12
|5.
|7
|3
|0
|4
|8 - 13
|9
|6.
|6
|1
|5
|0
|12 - 11
|8
|7.
|7
|2
|2
|3
|6 - 5
|8
|8.
|7
|2
|2
|3
|6 - 7
|8
|9.
|0:0
|7
|1
|2
|4
|4 - 9
|5
|10.
|7
|1
|2
|4
|4 - 10
|5
|11.
|2:0
|7
|1
|2
|4
|5 - 13
|5
|12.
|6
|1
|1
|4
|8 - 14
|4
|13.
|6
|1
|1
|4
|5 - 13
|4
|14.
|7
|1
|1
|5
|4 - 12
|4
|15.
|0:2
|7
|1
|1
|5
|4 - 14
|4
|16.
|8
|0
|1
|7
|3 - 17
|1
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
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|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|11 (2)
|Утсиктенс
|Lucas Hedlund
|8 (2)
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|8 (2)
|Йёнчёпинг
|Pashang Abdulla
|8 (1)
|Йёнчёпинг
|Бук Робин
|7 (3)
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|6
|Утсиктенс
|Albin Skoglund
|6
|Утсиктенс
|Wilhelm Nilsson
|1 4
|Эргрюте
|Hady Saleh Karim
|1 4
|Эргрюте
|Дротт Джонатан
|5