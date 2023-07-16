Тур: 14.
2:1
Конец матча
0'
1:0
29' ГолПаломино Марсело
2:0
33' ГолEmmanuel Duah
2:1
40' ПенальтиIeltsin Camoes
50' Желтая карточкаSamouil Izountouemoi
82' Желтая карточкаПаломино Марсело
90'+6
Ход матча
29'
33'
40'
2:1
82'
21
Сульич
Али
13
Якубу
Алию
23
Armin
Culum
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Сульич АлиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Якубу АлиюПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Armin CulumПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Leo Lif
-
-
-
-
-
Главный тренер: Robert Aastedt
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Хават ЯссинПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Kleber Saarenpaeae
История личных встреч
Сирианска Эскильстуна
Браге
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
100%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
8 матчей
25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
1.25
1
Среднее время на гол
72
90
Всего голов
3
6
Голов в среднем за матч
0.75
1.5
Среднее время на гол
120
60
Всего голов
8
10
Голов в среднем за матч
1
1.25
Тотал матчей
2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
90
72
Бомбардиры внутри турнира
Сирианска Эскильстуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Leo Lif
|2
|0.14
|Паломино Марсело
|2 (1)
|0.14
|Карлссон Аджей Симон
|1
|0.07
|Armin Culum
|1
|0.07
|Модиг Йеспер
|1
|0.07
|Якубу Алию
|1
|0.07
|Emmanuel Duah
|1
|0.07
|Сульич Али
|0
|0
|Худу Абдул Халик
|0
|0
|Мааруф Самир
|0
|0
Браге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ieltsin Camoes
|5 (2)
|0.36
|Samouil Izountouemoi
|4
|0.29
|Хеллберг Сет
|2
|0.14
|Берггрен Густав
|2
|0.14
|Kevin Appiah Nyarko
|2
|0.14
|Pontus Jonsson1
|1
|0.07
|Редин Понтус
|1
|0.07
|Henry Sletsjoee
|1
|0.07
|Тамими Джонатан
|0
|0
|Jacob Stensson
|0
|0
|Карлберг Дуглас
|0
|0
Карточки
Сирианска Эскильстуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Адольфссон Маттис
|4
|0
|Robin Sundgren
|4
|0
|Мааруф Самир
|3
|0
|Anton Ekeroth
|3
|0
|Oskar Lindberg
|3
|0
|Сульич Али
|2
|0
|Паломино Марсело
|2
|0
|Волтерс Ник
|1
|0
|Карлссон Аджей Симон
|1
|0
|Худу Абдул Халик
|1
|0
|Якубу Алию
|1
|0
|Митку Маттиас
|1
|0
|Ishak Shamoun
|1
|0
|Leo Lif
|1
|0
|Armin Culum
|1
|0
|Hussein Cabdi Mohammed
|1
|0
Браге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Samouil Izountouemoi
|4
|0
|Редин Понтус
|4
|0
|Хеллберг Сет
|2
|1
|Зеттерстрём Александр
|2
|1
|Malte Persson
|2
|0
|Henry Sletsjoee
|2
|0
|Andre Bernardini
|2
|0
|Ieltsin Camoes
|2
|0
|Jacob Stensson
|1
|0
|Pontus Jonsson1
|1
|0
|Filip Sjoeberg1
|1
|0
|Асанте Эйрик
|1
|0
|Johan Arvidsson
|1
|0
|Christopher Redenstrand
|1
|0
Результаты матчей
Сирианска Эскильстуна
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
86% (6)
0% (0)
Браге
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
2
3
Сирианска Эскильстуна
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Браге
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
9
2
Волевые поражения
4
12
Сирианска Эскильстуна
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
64% (9)
7% (1)
Браге
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
14% (2)
21% (3)
64% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
10
2
Волевые поражения
6
15
Голы по времени матча
Забито
5
5
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
10 Не забивали 10
0
0%
1
20%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
1
20%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
5
14
4 В 1-м тайме 9
1 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
1
20%
2
14%
1-15
1
20%
3
21%
16-30
2
40%
4
29%
31-45
1
20%
1
7%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
0
0%
1
7%
76-90
Забито
4
13
1 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 4
12 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
1
25%
5
38%
31-45
1
25%
3
23%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
3
23%
76-90
Пропущено
14
6
7 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
3
21%
0
0%
1-15
1
7%
2
33%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
3
21%
2
33%
46-60
3
21%
1
17%
61-75
1
7%
1
17%
76-90
Забито
9
18
4 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
8 Не забивали 3
0
0%
1
6%
1-15
2
22%
2
11%
16-30
2
22%
6
33%
31-45
2
22%
5
28%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
3
33%
3
17%
76-90
Пропущено
19
20
11 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 10
4
21%
2
10%
1-15
2
11%
5
25%
16-30
5
26%
4
20%
31-45
4
21%
3
15%
46-60
3
16%
4
20%
61-75
1
5%
2
10%
76-90
Результаты последних матчей
Сирианска Эскильстуна
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Гефле - Сирианска Эскильстуна 2:0 Сирианска Эскильстуна - Вестерос 0:2 Худдинге - Сирианска Эскильстуна 6:2 Сирианска Эскильстуна - Карлшлунд 3:0
Арамейск-Сирианска - Сирианска Эскильстуна 1:0 Сирианска Эскильстуна - ИФК Нючепинг 5:2 Сирианска Эскильстуна - Хельсинборг 0:1 Сковде АИК - Сирианска Эскильстуна 1:0 Сюрианска - Сирианска Эскильстуна 0:0 Вестерос - Сирианска Эскильстуна 0:0 Сирианска Эскильстуна - ГАИС 0:0 Сирианска Эскильстуна - Эстерсунд 1:1 Фок Фарста - Сирианска Эскильстуна 4:1 Сирианска Эскильстуна - Слейпнер 3:4 Йёнчёпинг - Сирианска Эскильстуна 2:3 Ханинге - Сирианска Эскильстуна 1:0 Сирианска Эскильстуна - Утсиктенс 1:1 Сирианска Эскильстуна - Мьельбю АИ ФФ 1:1 Эребру - Сирианска Эскильстуна 3:0 Сирианска Эскильстуна - Треллеборг 1:0
Браге
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Браге - Эргрюте 4:1 Гефле - Браге 0:1 Браге - Ландскруна 2:1 Треллеборг - Браге 1:0
Браге - Эстерсунд 2:1 Йёнчёпинг - Браге 4:1 Браге - Гефле 1:1 Утсиктенс - Браге 4:1 Браге - Сундсвалль 2:0 Сковде АИК - Браге 0:0 Браге - Хельсинборг 1:0 Эребру - Браге 0:2 ГАИС - Браге 3:0 Браге - Вестерос 1:2 Дегерфорс - Браге 1:3 Броммапойкарна - Браге 0:2 Сириус - Браге 2:3 Браге - Сандвикен 3:1 Браге - Kvarnsveden 3:0 Браге - Эребру 1:1
Результаты матчей
Сирианска Эскильстуна
Браге
Точный счет
0:1
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
1
3 раза 43%
2
3 раза 43%
4
1 раз 14%
Точный счет
3:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
4:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
5 раз 71%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
Точный счет
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:1
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
8 раз 57%
1
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Сирианска Эскильстуна
Браге
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
16
43
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
25
Больше Меньше
43
25
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
68
Больше Меньше
113
311
59
113
113
- — Выход в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Суперэттан
- — Вылет в Эттан
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|11 (2)
|Утсиктенс
|Lucas Hedlund
|8 (2)
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|8 (2)
|Йёнчёпинг
|Pashang Abdulla
|8 (1)
|Йёнчёпинг
|Бук Робин
|7 (3)
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|6
|Утсиктенс
|Albin Skoglund
|6
|Утсиктенс
|Wilhelm Nilsson
|1 4
|Эргрюте
|Hady Saleh Karim
|1 4
|Эргрюте
|Дротт Джонатан
|5