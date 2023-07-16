  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2023

Швеция: Суперэттан
2023

Тур: 14.
ГАИС
0:0
Первый тайм: 43'
Гефле
0'
26' Желтая карточка
Эдквист Адриан

Ход матча

26'
 
Эдквист Адриан
Лучшие коэффициенты
ГАИС
Ничья
Гефле
1.40
7.00
9.60
Все Коэффициенты
1
Красники
Мергим
6
Вангберг
Август
12
Robin
Frej
22
Anes
Cardaklija
5
Андерсен
Никлас
II
9
Gustav
Lundgren
7
Оберг
Йоаким
25
Линдберг
Йонас
19
Фрайди
Ричард
11
Линдберг
Юлиус
10
Селик
Мерван
13
Уоллиндер
Робин
21
Nils
Eriksson
29
Ройсхенберг
Мартин
5
Niclas
Haakansson
19
Аспгрен
Кристоффер
44
Iu
Ranera
6
Лундин
Оскар
14
Sebastian
Friman
12
Эдквист
Адриан
11
Энглунд
Лео
18
Constantino
Capotondi
ГАИС
4-3-3
Гефле
3-4-3

История личных встреч

ГАИС
Гефле

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
66.7%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
16.7%
6 побед 1 ничья 0 побед

9 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 2 победы

15 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
5 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

20%
60%
20%
3 победы 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

40%
46.7%
13.3%
6 побед 7 ничьих 2 победы

История матчей

С
1:0
С
0:0
С
2:1
С
1:0
КШ
1:1
А
2:3
А
0:0
А
1:3
А
2:3
А
1:0
А
2:1
А
4:0
А
0:0
А
0:0
А
2:0

Голы

Всего голов

13
5

Голов в среднем за матч

1.86
0.63

Среднее время на гол

48
144

Всего голов

6
7

Голов в среднем за матч

0.75
1

Среднее время на гол

120
90

Всего голов

19
12

Голов в среднем за матч

1.27
0.8

Тотал матчей

2.5
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
2
Больше 13%
Меньше 87%
13

Среднее время на гол

71
112

Бомбардиры внутри турнира

ГАИС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Линдберг Юлиус 6 (1) 0.43
Селик Мерван 4 0.29
Фрайди Ричард 3 0.21
Gustav Lundgren 2 0.14
Хольмстрём Александр Аль 2 0.14
Салихович Дино 1 0.07
Robin Frej 1 0.07
Filip Beckman 1 0.07
Линдберг Йонас 0 0
Оберг Йоаким 0 0
Axel Henriksson 0 0
Александерссон Виктор 0 0
Гефле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энглунд Лео 6 (2) 0.43
Эдквист Адриан 2 0.14
Лундин Антон 2 0.14
Antonio Yakoub 2 0.14
Рафаэль Йорк 1 0.07
Лундин Оскар 1 0.07
Constantino Capotondi 1 0.07
Аспгрен Кристоффер 0 0
Йельте Якоб 0 0
Sebastian Friman 0 0

Карточки

ГАИС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фрайди Ричард 3 1
Норен Аксель 4 0
Бинаку Эгзон 3 0
Вангберг Август 2 0
Хольмстрём Александр Аль 2 0
Линдберг Юлиус 2 0
Оберг Йоаким 2 0
Селик Мерван 1 0
Салихович Дино 1 0
Александерссон Виктор 1 0
Robin Frej 1 0
Anes Cardaklija 1 0
Filip Beckman 1 0
Гефле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эдквист Адриан 5 0
Лундин Оскар 4 0
Antonio Yakoub 3 0
Лундин Антон 2 0
Энглунд Лео 2 0
Рафаэль Йорк 2 0
Ройсхенберг Мартин 1 0
Аспгрен Кристоффер 1 0
Kevin Persson 1 0
Iu Ranera 1 0
Nils Eriksson 1 0
Constantino Capotondi 1 0
Niclas Haakansson 1 0

Результаты матчей

ГАИС
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Гефле
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
3
ГАИС
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Гефле
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
6

Волевые поражения

8
11
ГАИС
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Гефле
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
23% (3)
69% (9)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

2
6

Волевые поражения

8
14

Голы по времени матча

Забито

12
4
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
2
17%
2
50%
1-15
2
17%
1
25%
16-30
2
17%
1
25%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
25%
0
0%
76-90

Пропущено

2
9
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 5
1
50%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
50%
2
22%
76-90

Забито

9
12
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
1
8%
16-30
1
11%
2
17%
31-45
1
11%
4
33%
46-60
1
11%
3
25%
61-75
2
22%
2
17%
76-90

Пропущено

5
10
3 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
4
40%
1-15
1
20%
1
10%
16-30
2
40%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

21
16
11 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 6
4 Не забивали 3
4
19%
2
13%
1-15
4
19%
2
13%
16-30
3
14%
3
19%
31-45
3
14%
4
25%
46-60
2
10%
3
19%
61-75
5
24%
2
13%
76-90

Пропущено

7
19
4 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 10
1
14%
5
26%
1-15
1
14%
2
11%
16-30
2
29%
4
21%
31-45
0
0%
4
21%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
3
43%
2
11%
76-90

Результаты последних матчей

ГАИС
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Сковде АИК - ГАИС 0:0 ГАИС - Эребру 4:0 Сундсвалль - ГАИС 0:3 ГАИС - Эргрюте 0:1
Сирианска Эскильстуна - ГАИС 0:0 ГАИС - Йёнчёпинг 0:1 Эстер - ГАИС 1:2 ГАИС - Треллеборг 2:1 Хельсинборг - ГАИС 2:1 ГАИС - Ландскруна 2:0 Утсиктенс - ГАИС 1:2 ГАИС - Браге 3:0 Эстерсунд - ГАИС 1:1 ГАИС - Фалькенберг 2:1 ГАИС - Твакер 2:1 ГАИС - Хельсинборг 1:0 ГАИС - Утсиктенс 2:1 ГАИС - Дегерфорс 1:0 ГАИС - Варберг БоИС 2:1 ГАИС - ИФК Мальмё 4:0
Гефле
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Гефле - Сирианска Эскильстуна 2:0 Гефле - Браге 0:1 Гефле - Эстер 3:2 Эребру - Гефле 2:0
Гефле - Сундсвалль 1:3 Эргрюте - Гефле 3:1 Браге - Гефле 1:1 Гефле - Сковде АИК 4:1 Гефле - Вестерос 0:3 Ландскруна - Гефле 1:0 Гефле - Утсиктенс 1:1 Йёнчёпинг - Гефле 2:1 Гефле - Хельсинборг 1:0 Треллеборг - Гефле 0:1 Гефле - Юргорден 0:0 Гефле - Васалунд 2:3 Гефле - Hudiksvall 2:1 Гефле - Сандвикен 1:1 Гефле - Сандвикенс АЙК 2:1 Гефле - Сирианска Эскильстуна 1:2

Результаты матчей

ГАИС
Гефле

Точный счет

0:1
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

0:0
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%

Точный счет

0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 31%
2
4 раза 31%
1
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
1
7 раз 54%
0
3 раза 23%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

ГАИС
Гефле

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
6
1
4
2
1.5
3
4
2
4
2.5
2
5
1
5
3.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
4
2
3
4
1.5
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
10
3
7
6
1.5
3
10
3
10
2.5
2
11
1
12
3.5
1
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 14 10 2 2 27 - 10 32
2.
Вестерос
 13 8 3 2 23 - 9 27
3.
Эстер
 15 8 2 5 30 - 22 26
4.
ГАИС
 0:0 14 7 4 3 20 - 8 25
5.
Йёнчёпинг
 14 6 6 2 28 - 21 24
6.
Браге
 0:2 14 6 2 6 17 - 20 20
7.
Эстерсунд
 14 5 4 5 20 - 16 19
8.
Гефле
 0:0 14 5 3 6 16 - 19 18
9.
Ландскруна
 14 5 3 6 15 - 20 18
10.
Треллеборг
 13 5 1 7 18 - 24 16
11.
Хельсинборг
 14 4 4 6 11 - 13 16
12.
Сундсвалль
 15 5 1 9 18 - 30 16
13.
Эребру
 13 3 5 5 12 - 17 14
14.
Эргрюте
 14 3 5 6 15 - 20 14
15.
Сирианска Эскильстуна
 2:0 14 3 5 6 10 - 17 14
16.
Сковде АИК
 14 1 4 9 10 - 25 7
17.
Вастерас СК
 1 1 0 0 1 - 0 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Браге
 0:2 7 5 1 1 13 - 6 16
2.
Йёнчёпинг
 8 5 1 2 16 - 10 16
3.
Утсиктенс
 6 5 0 1 15 - 5 15
4.
Ландскруна
 7 4 2 1 11 - 8 14
5.
ГАИС
 0:0 7 4 1 2 11 - 3 13
6.
Гефле
 0:0 7 4 1 2 12 - 10 13
7.
Вестерос
 6 3 3 0 9 - 1 12
8.
Эстер
 7 4 0 3 13 - 8 12
9.
Треллеборг
 7 4 0 3 10 - 10 12
10.
Эстерсунд
 7 3 2 2 14 - 11 11
11.
Эребру
 7 2 4 1 7 - 4 10
12.
Сирианска Эскильстуна
 2:0 7 2 3 2 5 - 4 9
13.
Эргрюте
 7 2 3 2 11 - 10 9
14.
Хельсинборг
 7 2 2 3 5 - 6 8
15.
Сундсвалль
 8 2 1 5 10 - 17 7
16.
Сковде АИК
 6 1 3 2 7 - 8 6
17.
Вастерас СК
 1 1 0 0 1 - 0 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 8 5 2 1 12 - 5 17
2.
Вестерос
 7 5 0 2 14 - 8 15
3.
Эстер
 8 4 2 2 17 - 14 14
4.
ГАИС
 0:0 7 3 3 1 9 - 5 12
5.
Сундсвалль
 7 3 0 4 8 - 13 9
6.
Йёнчёпинг
 6 1 5 0 12 - 11 8
7.
Эстерсунд
 7 2 2 3 6 - 5 8
8.
Хельсинборг
 7 2 2 3 6 - 7 8
9.
Гефле
 0:0 7 1 2 4 4 - 9 5
10.
Эргрюте
 7 1 2 4 4 - 10 5
11.
Сирианска Эскильстуна
 2:0 7 1 2 4 5 - 13 5
12.
Треллеборг
 6 1 1 4 8 - 14 4
13.
Эребру
 6 1 1 4 5 - 13 4
14.
Ландскруна
 7 1 1 5 4 - 12 4
15.
Браге
 0:2 7 1 1 5 4 - 14 4
16.
Сковде АИК
 8 0 1 7 3 - 17 1
17.
Вастерас СК
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в Аллсвенскан
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Аллсвенскан
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Суперэттан
  • — Вылет в Эттан

Топ бомбардиров
Эстер Вестермарк Йеспер 11 (2)
Утсиктенс Lucas Hedlund 8 (2)
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 8 (2)
Йёнчёпинг Pashang Abdulla 8 (1)
Йёнчёпинг Бук Робин 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Эстер Вестермарк Йеспер 6
Утсиктенс Albin Skoglund 6
Утсиктенс Wilhelm Nilsson 1 4
Эргрюте Hady Saleh Karim 1 4
Эргрюте Дротт Джонатан 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 26'
    Эдквист Адриан получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
ГАИС
Ничья
Гефле
1.40
7.00
9.60
Все Коэффициенты
Где смотреть матч ГАИС 0:0 Гефле онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

PARI



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
ГАИС
Гефле
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 
1000 рублей - бесплатная ставка
Супер-кэшбэк от Winline!
Получай до 50 000 рублей
и 15% возврата каждый месяц!






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 