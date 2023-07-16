Тур: 14.
Ход матча
26'
12
Robin
Frej
10
Селик
Мерван
44
Iu
Ranera
11
Энглунд
Лео
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
12 Robin FrejЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Селик МерванНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
20 Chisom Chidi
-
33 Erik Krantz
-
Главный тренер: Фредрик Холмберг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
44 Iu RaneraПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Энглунд ЛеоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
37 Torre Rafael
-
Главный тренер: Mikael Bengtsson
История личных встреч
ГАИС
Гефле
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
66.7%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
16.7%
6 побед 1 ничья 0 побед
9 матчей
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 2 победы
15 матчей
33.3%
33.3%
33.4%
5 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
20%
60%
20%
3 победы 9 ничьих 3 победы
Второй тайм
40%
46.7%
13.3%
6 побед 7 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
13
5
Голов в среднем за матч
1.86
0.63
Среднее время на гол
48
144
Всего голов
6
7
Голов в среднем за матч
0.75
1
Среднее время на гол
120
90
Всего голов
19
12
Голов в среднем за матч
1.27
0.8
Тотал матчей
2.5
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
Среднее время на гол
71
112
Бомбардиры внутри турнира
ГАИС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Линдберг Юлиус
|6 (1)
|0.43
|Селик Мерван
|4
|0.29
|Фрайди Ричард
|3
|0.21
|Gustav Lundgren
|2
|0.14
|Хольмстрём Александр Аль
|2
|0.14
|Салихович Дино
|1
|0.07
|Robin Frej
|1
|0.07
|Filip Beckman
|1
|0.07
|Линдберг Йонас
|0
|0
|Оберг Йоаким
|0
|0
|Axel Henriksson
|0
|0
|Александерссон Виктор
|0
|0
Гефле
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Энглунд Лео
|6 (2)
|0.43
|Эдквист Адриан
|2
|0.14
|Лундин Антон
|2
|0.14
|Antonio Yakoub
|2
|0.14
|Рафаэль Йорк
|1
|0.07
|Лундин Оскар
|1
|0.07
|Constantino Capotondi
|1
|0.07
|Аспгрен Кристоффер
|0
|0
|Йельте Якоб
|0
|0
|Sebastian Friman
|0
|0
Карточки
ГАИС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фрайди Ричард
|3
|1
|Норен Аксель
|4
|0
|Бинаку Эгзон
|3
|0
|Вангберг Август
|2
|0
|Хольмстрём Александр Аль
|2
|0
|Линдберг Юлиус
|2
|0
|Оберг Йоаким
|2
|0
|Селик Мерван
|1
|0
|Салихович Дино
|1
|0
|Александерссон Виктор
|1
|0
|Robin Frej
|1
|0
|Anes Cardaklija
|1
|0
|Filip Beckman
|1
|0
Гефле
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эдквист Адриан
|5
|0
|Лундин Оскар
|4
|0
|Antonio Yakoub
|3
|0
|Лундин Антон
|2
|0
|Энглунд Лео
|2
|0
|Рафаэль Йорк
|2
|0
|Ройсхенберг Мартин
|1
|0
|Аспгрен Кристоффер
|1
|0
|Kevin Persson
|1
|0
|Iu Ranera
|1
|0
|Nils Eriksson
|1
|0
|Constantino Capotondi
|1
|0
|Niclas Haakansson
|1
|0
Результаты матчей
ГАИС
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Гефле
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
3
ГАИС
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Гефле
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
6
Волевые поражения
8
11
ГАИС
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Гефле
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
23% (3)
69% (9)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
2
6
Волевые поражения
8
14
Голы по времени матча
Забито
12
4
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
2
17%
2
50%
1-15
2
17%
1
25%
16-30
2
17%
1
25%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
25%
0
0%
76-90
Пропущено
2
9
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 5
1
50%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
50%
2
22%
76-90
Забито
9
12
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
1
8%
16-30
1
11%
2
17%
31-45
1
11%
4
33%
46-60
1
11%
3
25%
61-75
2
22%
2
17%
76-90
Пропущено
5
10
3 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
4
40%
1-15
1
20%
1
10%
16-30
2
40%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
21
16
11 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 6
4 Не забивали 3
4
19%
2
13%
1-15
4
19%
2
13%
16-30
3
14%
3
19%
31-45
3
14%
4
25%
46-60
2
10%
3
19%
61-75
5
24%
2
13%
76-90
Пропущено
7
19
4 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 10
1
14%
5
26%
1-15
1
14%
2
11%
16-30
2
29%
4
21%
31-45
0
0%
4
21%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
3
43%
2
11%
76-90
Результаты последних матчей
ГАИС
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Сковде АИК - ГАИС 0:0 ГАИС - Эребру 4:0 Сундсвалль - ГАИС 0:3 ГАИС - Эргрюте 0:1
Сирианска Эскильстуна - ГАИС 0:0 ГАИС - Йёнчёпинг 0:1 Эстер - ГАИС 1:2 ГАИС - Треллеборг 2:1 Хельсинборг - ГАИС 2:1 ГАИС - Ландскруна 2:0 Утсиктенс - ГАИС 1:2 ГАИС - Браге 3:0 Эстерсунд - ГАИС 1:1 ГАИС - Фалькенберг 2:1 ГАИС - Твакер 2:1 ГАИС - Хельсинборг 1:0 ГАИС - Утсиктенс 2:1 ГАИС - Дегерфорс 1:0 ГАИС - Варберг БоИС 2:1 ГАИС - ИФК Мальмё 4:0
Гефле
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Гефле - Сирианска Эскильстуна 2:0 Гефле - Браге 0:1 Гефле - Эстер 3:2 Эребру - Гефле 2:0
Гефле - Сундсвалль 1:3 Эргрюте - Гефле 3:1 Браге - Гефле 1:1 Гефле - Сковде АИК 4:1 Гефле - Вестерос 0:3 Ландскруна - Гефле 1:0 Гефле - Утсиктенс 1:1 Йёнчёпинг - Гефле 2:1 Гефле - Хельсинборг 1:0 Треллеборг - Гефле 0:1 Гефле - Юргорден 0:0 Гефле - Васалунд 2:3 Гефле - Hudiksvall 2:1 Гефле - Сандвикен 1:1 Гефле - Сандвикенс АЙК 2:1 Гефле - Сирианска Эскильстуна 1:2
Результаты матчей
ГАИС
Гефле
Точный счет
0:1
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
0:0
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
Точный счет
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 31%
2
4 раза 31%
1
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
1
7 раз 54%
0
3 раза 23%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
ГАИС
Гефле
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
61
42
34
24
25
15
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
42
34
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
103
76
310
310
211
112
112
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|10
|2
|2
|27 - 10
|32
|2.
|13
|8
|3
|2
|23 - 9
|27
|3.
|15
|8
|2
|5
|30 - 22
|26
|4.
|0:0
|14
|7
|4
|3
|20 - 8
|25
|5.
|14
|6
|6
|2
|28 - 21
|24
|6.
|0:2
|14
|6
|2
|6
|17 - 20
|20
|7.
|14
|5
|4
|5
|20 - 16
|19
|8.
|0:0
|14
|5
|3
|6
|16 - 19
|18
|9.
|14
|5
|3
|6
|15 - 20
|18
|10.
|13
|5
|1
|7
|18 - 24
|16
|11.
|14
|4
|4
|6
|11 - 13
|16
|12.
|15
|5
|1
|9
|18 - 30
|16
|13.
|13
|3
|5
|5
|12 - 17
|14
|14.
|14
|3
|5
|6
|15 - 20
|14
|15.
|2:0
|14
|3
|5
|6
|10 - 17
|14
|16.
|14
|1
|4
|9
|10 - 25
|7
|17.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:2
|7
|5
|1
|1
|13 - 6
|16
|2.
|8
|5
|1
|2
|16 - 10
|16
|3.
|6
|5
|0
|1
|15 - 5
|15
|4.
|7
|4
|2
|1
|11 - 8
|14
|5.
|0:0
|7
|4
|1
|2
|11 - 3
|13
|6.
|0:0
|7
|4
|1
|2
|12 - 10
|13
|7.
|6
|3
|3
|0
|9 - 1
|12
|8.
|7
|4
|0
|3
|13 - 8
|12
|9.
|7
|4
|0
|3
|10 - 10
|12
|10.
|7
|3
|2
|2
|14 - 11
|11
|11.
|7
|2
|4
|1
|7 - 4
|10
|12.
|2:0
|7
|2
|3
|2
|5 - 4
|9
|13.
|7
|2
|3
|2
|11 - 10
|9
|14.
|7
|2
|2
|3
|5 - 6
|8
|15.
|8
|2
|1
|5
|10 - 17
|7
|16.
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|17.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|2
|1
|12 - 5
|17
|2.
|7
|5
|0
|2
|14 - 8
|15
|3.
|8
|4
|2
|2
|17 - 14
|14
|4.
|0:0
|7
|3
|3
|1
|9 - 5
|12
|5.
|7
|3
|0
|4
|8 - 13
|9
|6.
|6
|1
|5
|0
|12 - 11
|8
|7.
|7
|2
|2
|3
|6 - 5
|8
|8.
|7
|2
|2
|3
|6 - 7
|8
|9.
|0:0
|7
|1
|2
|4
|4 - 9
|5
|10.
|7
|1
|2
|4
|4 - 10
|5
|11.
|2:0
|7
|1
|2
|4
|5 - 13
|5
|12.
|6
|1
|1
|4
|8 - 14
|4
|13.
|6
|1
|1
|4
|5 - 13
|4
|14.
|7
|1
|1
|5
|4 - 12
|4
|15.
|0:2
|7
|1
|1
|5
|4 - 14
|4
|16.
|8
|0
|1
|7
|3 - 17
|1
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
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|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|11 (2)
|Утсиктенс
|Lucas Hedlund
|8 (2)
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|8 (2)
|Йёнчёпинг
|Pashang Abdulla
|8 (1)
|Йёнчёпинг
|Бук Робин
|7 (3)
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|6
|Утсиктенс
|Albin Skoglund
|6
|Утсиктенс
|Wilhelm Nilsson
|1 4
|Эргрюте
|Hady Saleh Karim
|1 4
|Эргрюте
|Дротт Джонатан
|5