Тур: 14.
0'
26' Желтая карточкаЭдквист Адриан
0:1
49' ГолNils Eriksson
53' Желтая карточкаАспгрен Кристоффер
66' Желтая карточкаСелик Мерван
70' Желтая карточкаAxel Henriksson
1:1
90' ГолAnes Cardaklija
90'+6
Ход матча
26'
49'
66'
70'
90'
1:1
12
Robin
Frej
10
Селик
Мерван
44
Iu
Ranera
11
Энглунд
Лео
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
12 Robin FrejЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Селик МерванНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
20 Chisom Chidi
-
33 Erik Krantz
-
Главный тренер: Фредрик Холмберг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
44 Iu RaneraПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Энглунд ЛеоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
37 Torre Rafael
-
Главный тренер: Mikael Bengtsson
История личных встреч
ГАИС
Гефле
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
66.7%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
16.7%
6 побед 1 ничья 0 побед
9 матчей
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 2 победы
15 матчей
33.3%
33.3%
33.4%
5 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
20%
60%
20%
3 победы 9 ничьих 3 победы
Второй тайм
40%
46.7%
13.3%
6 побед 7 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
13
5
Голов в среднем за матч
1.86
0.63
Среднее время на гол
48
144
Всего голов
6
7
Голов в среднем за матч
0.75
1
Среднее время на гол
120
90
Всего голов
19
12
Голов в среднем за матч
1.27
0.8
Тотал матчей
2.5
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
Среднее время на гол
71
112
Бомбардиры внутри турнира
ГАИС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Линдберг Юлиус
|6 (1)
|0.43
|Селик Мерван
|4
|0.29
|Фрайди Ричард
|3
|0.21
|Gustav Lundgren
|2
|0.14
|Хольмстрём Александр Аль
|2
|0.14
|Салихович Дино
|1
|0.07
|Robin Frej
|1
|0.07
|Anes Cardaklija
|1
|0.07
|Filip Beckman
|1
|0.07
|Линдберг Йонас
|0
|0
|Бинаку Эгзон
|0
|0
|Оберг Йоаким
|0
|0
|Axel Henriksson
|0
|0
|Александерссон Виктор
|0
|0
Гефле
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Энглунд Лео
|6 (2)
|0.43
|Эдквист Адриан
|2
|0.14
|Лундин Антон
|2
|0.14
|Antonio Yakoub
|2
|0.14
|Рафаэль Йорк
|1
|0.07
|Лундин Оскар
|1
|0.07
|Nils Eriksson
|1
|0.07
|Constantino Capotondi
|1
|0.07
|Аспгрен Кристоффер
|0
|0
|Ройсхенберг Мартин
|0
|0
|Йельте Якоб
|0
|0
|Sebastian Friman
|0
|0
Карточки
ГАИС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фрайди Ричард
|3
|1
|Норен Аксель
|4
|0
|Бинаку Эгзон
|3
|0
|Селик Мерван
|2
|0
|Вангберг Август
|2
|0
|Хольмстрём Александр Аль
|2
|0
|Линдберг Юлиус
|2
|0
|Оберг Йоаким
|2
|0
|Салихович Дино
|1
|0
|Axel Henriksson
|1
|0
|Александерссон Виктор
|1
|0
|Robin Frej
|1
|0
|Anes Cardaklija
|1
|0
|Filip Beckman
|1
|0
Гефле
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эдквист Адриан
|5
|0
|Лундин Оскар
|4
|0
|Antonio Yakoub
|3
|0
|Лундин Антон
|2
|0
|Энглунд Лео
|2
|0
|Аспгрен Кристоффер
|2
|0
|Рафаэль Йорк
|2
|0
|Ройсхенберг Мартин
|1
|0
|Kevin Persson
|1
|0
|Iu Ranera
|1
|0
|Nils Eriksson
|1
|0
|Constantino Capotondi
|1
|0
|Niclas Haakansson
|1
|0
Результаты матчей
ГАИС
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Гефле
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
4
ГАИС
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Гефле
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
6
Волевые поражения
8
11
ГАИС
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Гефле
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
29% (4)
64% (9)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
2
6
Волевые поражения
9
15
Голы по времени матча
Забито
13
5
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
2
15%
2
40%
1-15
2
15%
1
20%
16-30
2
15%
1
20%
31-45
2
15%
1
20%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
4
31%
0
0%
76-90
Пропущено
3
10
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
1
33%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
33%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
33%
3
30%
76-90
Забито
9
12
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
1
8%
16-30
1
11%
2
17%
31-45
1
11%
4
33%
46-60
1
11%
3
25%
61-75
2
22%
2
17%
76-90
Пропущено
5
10
3 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
4
40%
1-15
1
20%
1
10%
16-30
2
40%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
22
17
11 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 7
4 Не забивали 3
4
18%
2
12%
1-15
4
18%
2
12%
16-30
3
14%
3
18%
31-45
3
14%
5
29%
29%
46-60
2
9%
3
18%
61-75
6
27%
2
12%
76-90
Пропущено
8
20
4 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 11
1
13%
5
25%
1-15
1
13%
2
10%
16-30
2
25%
4
20%
31-45
1
13%
4
20%
46-60
0
0%
2
10%
61-75
3
38%
3
15%
76-90
Результаты последних матчей
ГАИС
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Сковде АИК - ГАИС 0:0 ГАИС - Эребру 4:0 Сундсвалль - ГАИС 0:3 ГАИС - Эргрюте 0:1
Сирианска Эскильстуна - ГАИС 0:0 ГАИС - Йёнчёпинг 0:1 Эстер - ГАИС 1:2 ГАИС - Треллеборг 2:1 Хельсинборг - ГАИС 2:1 ГАИС - Ландскруна 2:0 Утсиктенс - ГАИС 1:2 ГАИС - Браге 3:0 Эстерсунд - ГАИС 1:1 ГАИС - Фалькенберг 2:1 ГАИС - Твакер 2:1 ГАИС - Хельсинборг 1:0 ГАИС - Утсиктенс 2:1 ГАИС - Дегерфорс 1:0 ГАИС - Варберг БоИС 2:1 ГАИС - ИФК Мальмё 4:0
Гефле
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Гефле - Сирианска Эскильстуна 2:0 Гефле - Браге 0:1 Гефле - Эстер 3:2 Эребру - Гефле 2:0
Гефле - Сундсвалль 1:3 Эргрюте - Гефле 3:1 Браге - Гефле 1:1 Гефле - Сковде АИК 4:1 Гефле - Вестерос 0:3 Ландскруна - Гефле 1:0 Гефле - Утсиктенс 1:1 Йёнчёпинг - Гефле 2:1 Гефле - Хельсинборг 1:0 Треллеборг - Гефле 0:1 Гефле - Юргорден 0:0 Гефле - Васалунд 2:3 Гефле - Hudiksvall 2:1 Гефле - Сандвикен 1:1 Гефле - Сандвикенс АЙК 2:1 Гефле - Сирианска Эскильстуна 1:2
Результаты матчей
ГАИС
Гефле
Точный счет
0:1
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
0:0
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
1
5 раз 71%
0
2 раза 29%
Точный счет
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
1
8 раз 57%
0
3 раза 21%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
ГАИС
Гефле
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
61
43
34
25
25
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
52
34
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
113
77
311
311
212
113
113
- — Выход в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Суперэттан
- — Вылет в Эттан
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|11 (2)
|Утсиктенс
|Lucas Hedlund
|8 (2)
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|8 (2)
|Йёнчёпинг
|Pashang Abdulla
|8 (1)
|Йёнчёпинг
|Бук Робин
|7 (3)
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|6
|Утсиктенс
|Albin Skoglund
|6
|Утсиктенс
|Wilhelm Nilsson
|1 4
|Эргрюте
|Hady Saleh Karim
|1 4
|Эргрюте
|Дротт Джонатан
|5