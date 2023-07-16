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Швеция: Суперэттан
2023

Тур: 14.
ГАИС
1:1
Конец матча
Гефле
0'
26' Желтая карточка
Эдквист Адриан
0:1
49' Гол
Nils Eriksson
53' Желтая карточка
Аспгрен Кристоффер
66' Желтая карточка
Селик Мерван
70' Желтая карточка
Axel Henriksson
1:1
90' Гол
Anes Cardaklija
90'+6
1
Красники
Мергим
6
Вангберг
Август
12
Robin
Frej
22
Anes
Cardaklija
5
Андерсен
Никлас
II
9
Gustav
Lundgren
7
Оберг
Йоаким
25
Линдберг
Йонас
19
Фрайди
Ричард
11
Линдберг
Юлиус
10
Селик
Мерван
13
Уоллиндер
Робин
21
Nils
Eriksson
29
Ройсхенберг
Мартин
5
Niclas
Haakansson
19
Аспгрен
Кристоффер
44
Iu
Ranera
6
Лундин
Оскар
14
Sebastian
Friman
12
Эдквист
Адриан
11
Энглунд
Лео
18
Constantino
Capotondi
ГАИС
4-3-3
Гефле
3-4-3

История личных встреч

ГАИС
Гефле

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
66.7%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
16.7%
6 побед 1 ничья 0 побед

9 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 2 победы

15 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
5 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

20%
60%
20%
3 победы 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

40%
46.7%
13.3%
6 побед 7 ничьих 2 победы

История матчей

С
1:0
С
0:0
С
2:1
С
1:0
КШ
1:1
А
2:3
А
0:0
А
1:3
А
2:3
А
1:0
А
2:1
А
4:0
А
0:0
А
0:0
А
2:0

Голы

Всего голов

13
5

Голов в среднем за матч

1.86
0.63

Среднее время на гол

48
144

Всего голов

6
7

Голов в среднем за матч

0.75
1

Среднее время на гол

120
90

Всего голов

19
12

Голов в среднем за матч

1.27
0.8

Тотал матчей

2.5
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
2
Больше 13%
Меньше 87%
13

Среднее время на гол

71
112

Бомбардиры внутри турнира

ГАИС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Линдберг Юлиус 6 (1) 0.43
Селик Мерван 4 0.29
Фрайди Ричард 3 0.21
Gustav Lundgren 2 0.14
Хольмстрём Александр Аль 2 0.14
Салихович Дино 1 0.07
Robin Frej 1 0.07
Anes Cardaklija 1 0.07
Filip Beckman 1 0.07
Линдберг Йонас 0 0
Бинаку Эгзон 0 0
Оберг Йоаким 0 0
Axel Henriksson 0 0
Александерссон Виктор 0 0
Гефле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энглунд Лео 6 (2) 0.43
Эдквист Адриан 2 0.14
Лундин Антон 2 0.14
Antonio Yakoub 2 0.14
Рафаэль Йорк 1 0.07
Лундин Оскар 1 0.07
Nils Eriksson 1 0.07
Constantino Capotondi 1 0.07
Аспгрен Кристоффер 0 0
Ройсхенберг Мартин 0 0
Йельте Якоб 0 0
Sebastian Friman 0 0

Карточки

ГАИС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фрайди Ричард 3 1
Норен Аксель 4 0
Бинаку Эгзон 3 0
Селик Мерван 2 0
Вангберг Август 2 0
Хольмстрём Александр Аль 2 0
Линдберг Юлиус 2 0
Оберг Йоаким 2 0
Салихович Дино 1 0
Axel Henriksson 1 0
Александерссон Виктор 1 0
Robin Frej 1 0
Anes Cardaklija 1 0
Filip Beckman 1 0
Гефле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эдквист Адриан 5 0
Лундин Оскар 4 0
Antonio Yakoub 3 0
Лундин Антон 2 0
Энглунд Лео 2 0
Аспгрен Кристоффер 2 0
Рафаэль Йорк 2 0
Ройсхенберг Мартин 1 0
Kevin Persson 1 0
Iu Ranera 1 0
Nils Eriksson 1 0
Constantino Capotondi 1 0
Niclas Haakansson 1 0

Результаты матчей

ГАИС
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Гефле
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
4
ГАИС
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Гефле
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
6

Волевые поражения

8
11
ГАИС
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Гефле
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
29% (4)
64% (9)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

2
6

Волевые поражения

9
15

Голы по времени матча

Забито

13
5
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
2
15%
2
40%
1-15
2
15%
1
20%
16-30
2
15%
1
20%
31-45
2
15%
1
20%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
4
31%
0
0%
76-90

Пропущено

3
10
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
1
33%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
33%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
33%
3
30%
76-90

Забито

9
12
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
1
8%
16-30
1
11%
2
17%
31-45
1
11%
4
33%
46-60
1
11%
3
25%
61-75
2
22%
2
17%
76-90

Пропущено

5
10
3 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
4
40%
1-15
1
20%
1
10%
16-30
2
40%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

22
17
11 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 7
4 Не забивали 3
4
18%
2
12%
1-15
4
18%
2
12%
16-30
3
14%
3
18%
31-45
3
14%
5
29%
29%
46-60
2
9%
3
18%
61-75
6
27%
2
12%
76-90

Пропущено

8
20
4 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 11
1
13%
5
25%
1-15
1
13%
2
10%
16-30
2
25%
4
20%
31-45
1
13%
4
20%
46-60
0
0%
2
10%
61-75
3
38%
3
15%
76-90

Результаты последних матчей

ГАИС
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Сковде АИК - ГАИС 0:0 ГАИС - Эребру 4:0 Сундсвалль - ГАИС 0:3 ГАИС - Эргрюте 0:1
Сирианска Эскильстуна - ГАИС 0:0 ГАИС - Йёнчёпинг 0:1 Эстер - ГАИС 1:2 ГАИС - Треллеборг 2:1 Хельсинборг - ГАИС 2:1 ГАИС - Ландскруна 2:0 Утсиктенс - ГАИС 1:2 ГАИС - Браге 3:0 Эстерсунд - ГАИС 1:1 ГАИС - Фалькенберг 2:1 ГАИС - Твакер 2:1 ГАИС - Хельсинборг 1:0 ГАИС - Утсиктенс 2:1 ГАИС - Дегерфорс 1:0 ГАИС - Варберг БоИС 2:1 ГАИС - ИФК Мальмё 4:0
Гефле
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Гефле - Сирианска Эскильстуна 2:0 Гефле - Браге 0:1 Гефле - Эстер 3:2 Эребру - Гефле 2:0
Гефле - Сундсвалль 1:3 Эргрюте - Гефле 3:1 Браге - Гефле 1:1 Гефле - Сковде АИК 4:1 Гефле - Вестерос 0:3 Ландскруна - Гефле 1:0 Гефле - Утсиктенс 1:1 Йёнчёпинг - Гефле 2:1 Гефле - Хельсинборг 1:0 Треллеборг - Гефле 0:1 Гефле - Юргорден 0:0 Гефле - Васалунд 2:3 Гефле - Hudiksvall 2:1 Гефле - Сандвикен 1:1 Гефле - Сандвикенс АЙК 2:1 Гефле - Сирианска Эскильстуна 1:2

Результаты матчей

ГАИС
Гефле

Точный счет

0:1
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

0:0
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
1
5 раз 71%
0
2 раза 29%

Точный счет

0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
1
8 раз 57%
0
3 раза 21%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

ГАИС
Гефле

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
6
1
4
3
1.5
3
4
2
5
2.5
2
5
1
6
3.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
2
3
4
1.5
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
11
3
7
7
1.5
3
11
3
11
2.5
2
12
1
13
3.5
1
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 14 10 2 2 27 - 10 32
2.
Вестерос
 13 8 3 2 23 - 9 27
3.
Эстер
 15 8 2 5 30 - 22 26
4.
ГАИС
 14 7 4 3 21 - 9 25
5.
Йёнчёпинг
 14 6 6 2 28 - 21 24
6.
Браге
 14 6 2 6 18 - 20 20
7.
Эстерсунд
 14 5 4 5 20 - 16 19
8.
Гефле
 14 5 3 6 17 - 20 18
9.
Ландскруна
 14 5 3 6 15 - 20 18
10.
Треллеборг
 13 5 1 7 18 - 24 16
11.
Хельсинборг
 14 4 4 6 11 - 13 16
12.
Сундсвалль
 15 5 1 9 18 - 30 16
13.
Эребру
 13 3 5 5 12 - 17 14
14.
Эргрюте
 14 3 5 6 15 - 20 14
15.
Сирианска Эскильстуна
 14 3 5 6 10 - 18 14
16.
Сковде АИК
 14 1 4 9 10 - 25 7
17.
Вастерас СК
 1 1 0 0 1 - 0 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Браге
 7 5 1 1 13 - 6 16
2.
Йёнчёпинг
 8 5 1 2 16 - 10 16
3.
Утсиктенс
 6 5 0 1 15 - 5 15
4.
Ландскруна
 7 4 2 1 11 - 8 14
5.
ГАИС
 7 4 1 2 12 - 4 13
6.
Гефле
 7 4 1 2 12 - 10 13
7.
Вестерос
 6 3 3 0 9 - 1 12
8.
Эстер
 7 4 0 3 13 - 8 12
9.
Треллеборг
 7 4 0 3 10 - 10 12
10.
Эстерсунд
 7 3 2 2 14 - 11 11
11.
Эребру
 7 2 4 1 7 - 4 10
12.
Эргрюте
 7 2 3 2 11 - 10 9
13.
Сирианска Эскильстуна
 7 2 3 2 5 - 5 9
14.
Хельсинборг
 7 2 2 3 5 - 6 8
15.
Сундсвалль
 8 2 1 5 10 - 17 7
16.
Сковде АИК
 6 1 3 2 7 - 8 6
17.
Вастерас СК
 1 1 0 0 1 - 0 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 8 5 2 1 12 - 5 17
2.
Вестерос
 7 5 0 2 14 - 8 15
3.
Эстер
 8 4 2 2 17 - 14 14
4.
ГАИС
 7 3 3 1 9 - 5 12
5.
Сундсвалль
 7 3 0 4 8 - 13 9
6.
Йёнчёпинг
 6 1 5 0 12 - 11 8
7.
Эстерсунд
 7 2 2 3 6 - 5 8
8.
Хельсинборг
 7 2 2 3 6 - 7 8
9.
Гефле
 7 1 2 4 5 - 10 5
10.
Эргрюте
 7 1 2 4 4 - 10 5
11.
Сирианска Эскильстуна
 7 1 2 4 5 - 13 5
12.
Треллеборг
 6 1 1 4 8 - 14 4
13.
Эребру
 6 1 1 4 5 - 13 4
14.
Ландскруна
 7 1 1 5 4 - 12 4
15.
Браге
 7 1 1 5 5 - 14 4
16.
Сковде АИК
 8 0 1 7 3 - 17 1
17.
Вастерас СК
 0 0 0 0 0 - 0 0
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Топ бомбардиров
Эстер Вестермарк Йеспер 11 (2)
Утсиктенс Lucas Hedlund 8 (2)
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 8 (2)
Йёнчёпинг Pashang Abdulla 8 (1)
Йёнчёпинг Бук Робин 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Эстер Вестермарк Йеспер 6
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    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 26'
      Эдквист Адриан получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч ГАИС 1:1 Гефле онлайн

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