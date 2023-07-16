  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2023

Швеция: Аллсвенскан
2023

Тур: 15. Стадион: .
Эльфсборг
0:1
Первый тайм: 42'
Гётеборг
0'
0:1
29' Гол
Карлен Адам
36' Желтая карточка
Бернхардссон Александер

Ход матча

29'
0:1
Карлен Адам
(Муколли Арбнор)
36'
Бернхардссон Александер
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 70 Владение мячом, % 30
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Эльфсборг
Ничья
Гётеборг
2.70
5.60
8.20
Все Коэффициенты
30
Вальдимарссон
Хакон-Рабн
13
Ларссон
Йохан
8
Хольмен
Себастьян
2
Лагербильке
Густав
23
Хульт
Никлас
18
Касем
Ахмед
10
Michael
Baidoo
6
Рёмер
Андре
19
Оккельс
Йеппе
11
Гудьонсен
Свейнн
12
Бернхардссон
Александер
1
Дальберг
Понтус
15
Хауснер
Себастиан
13
Свенссон
Густаф
3
Бангсбо
Йохан
17
Вендт
Оскар
28
Lucas
Kahed
21
Карлен
Адам
24
Salaou
Hachimou
29
Thomas
Santos
9
Берг
Маркус
19
Муколли
Арбнор
Эльфсборг
4-3-3
Гётеборг
4-3-3

История личных встреч

Эльфсборг
Гётеборг

18 матчей

61.1%
38.9%
11 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
61.1%
9 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.1%
33.3%
5.6%
11 побед 6 ничьих 0 побед

14 матчей

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 11 побед

32 матча

34.4%
37.5%
28.1%
11 побед 12 ничьих 9 побед

Первый тайм

28.1%
56.3%
15.6%
9 побед 18 ничьих 5 побед

Второй тайм

34.4%
31.3%
34.3%
11 побед 10 ничьих 11 побед

История матчей

А
1:3
А
3:1
К
1:0
А
1:0
А
0:1
А
0:0
К
0:1
А
0:1
А
2:0
А
3:0
А
2:2
А
1:1
А
1:2
А
1:1
А
2:2
А
1:1
А
1:1
А
1:0
А
0:0
А
0:0
А
3:1
А
0:0
А
2:1
А
1:0
А
3:2
А
1:1
А
1:1
А
5:1
А
4:0
А
2:0
А
5:2
А
3:0

Голы

Всего голов

21
16

Голов в среднем за матч

1.24
1.07

Среднее время на гол

72
84

Всего голов

30
10

Голов в среднем за матч

2
0.59

Среднее время на гол

45
153

Всего голов

51
26

Голов в среднем за матч

1.59
0.81

Тотал матчей

2.5
28
Больше 88%
Меньше 13%
4
21
Больше 66%
Меньше 34%
11
13
Больше 41%
Меньше 59%
19
9
Больше 28%
Меньше 72%
23
3
Больше 9%
Меньше 91%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
31

Среднее время на гол

56
110

Бомбардиры внутри турнира

Эльфсборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ондрейка Якоб 7 0.47
Оккельс Йеппе 5 0.33
Гудьонсен Свейнн 5 0.33
Бернхардссон Александер 4 0.27
Ларссон Йохан 3 0.2
Лагербильке Густав 2 0.13
Хульт Никлас 1 0.07
Michael Baidoo 1 0.07
Лав Джек Купер 1 0.07
Рёмер Андре 1 0.07
Седерберг Ноа 1 0.07
Касем Ахмед 0 0
Фрик Пер 0 0
Besfort Zeneli 0 0
Гётеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ольссон Себастьян 4 0.27
Берг Маркус 3 (1) 0.2
Норлин Густаф 2 (1) 0.13
Хаген Элиас 1 0.07
Вендт Оскар 1 0.07
Свенссон Густаф 1 0.07
Карлен Адам 1 0.07
Саломонссон Эмиль 0 0
Хауснер Себастиан 0 0

Карточки

Эльфсборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Michael Baidoo 4 0
Рёмер Андре 3 0
Хульт Никлас 2 0
Хольмен Себастьян 2 0
Гудьонсен Свейнн 2 0
Лагербильке Густав 2 0
Ондрейка Якоб 2 0
Седерберг Ноа 2 0
Касем Ахмед 2 0
Фрик Пер 1 0
Хенрикссон Густав 1 0
Emmanuel Boateng2 1 0
Хольмен Кевин 1 0
Besfort Zeneli 1 0
Timothy Noor Ouma 1 0
Гётеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Трондсен Андерс 1 2
Карлен Адам 4 0
Свенссон Густаф 3 0
Эрикссон Себастьян 2 0
Хауснер Себастиан 2 0
Гасем Алай 2 0
Абдуллахи Сулейман 1 0
Дальберг Понтус 1 0
Хаген Элиас 1 0
Норлин Густаф 1 0
Карлстранд Линус 1 0

Результаты матчей

Эльфсборг
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Гётеборг
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

1
4
Эльфсборг
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Гётеборг
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

0
4

Волевые поражения

12
9
Эльфсборг
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
14% (2)
43% (6)
Гётеборг
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

1
4

Волевые поражения

13
13

Голы по времени матча

Забито

19
4
5 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 1
8 Не забивали 12
2
11%
2
50%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
2
11%
1
25%
31-45
7
37%
0
0%
46-60
5
26%
1
25%
61-75
2
11%
0
0%
76-90

Пропущено

4
10
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
0
0%
2
20%
1-15
1
25%
1
10%
16-30
1
25%
1
10%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
2
50%
1
10%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Забито

12
11
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
2
17%
2
18%
1-15
3
25%
2
18%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
3
25%
1
9%
46-60
2
17%
1
9%
61-75
2
17%
4
36%
76-90

Пропущено

8
5
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
1
20%
16-30
3
38%
1
20%
31-45
1
13%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
1
20%
76-90

Забито

31
15
10 В 1-м тайме 8
21 Во 2-м тайме 7
10 Забивали первыми 4
2 Не забивали 7
4
13%
4
27%
1-15
4
13%
2
13%
16-30
2
6%
2
13%
31-45
10
32%
1
7%
46-60
7
23%
2
13%
61-75
4
13%
4
27%
76-90

Пропущено

12
15
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 9
0
0%
2
13%
1-15
2
17%
2
13%
16-30
4
33%
2
13%
31-45
1
8%
5
33%
46-60
2
17%
1
7%
61-75
3
25%
3
20%
76-90

Результаты последних матчей

Эльфсборг
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Кальмар - Эльфсборг 0:4 Эльфсборг - Хаммарбю 2:0 Эльфсборг - Варберг БоИС 6:1 АИК - Эльфсборг 1:2
Эльфсборг - Юргорден 1:1 Эльфсборг - Мальмё 3:0 ИФК Норрчепинг - Эльфсборг 1:2 Эльфсборг - Вернаму 2:0 Сириус - Эльфсборг 3:4 Эльфсборг - Хальмстад 6:1 Мьельбю - Эльфсборг 0:1 Дегерфорс - Эльфсборг 1:2 Эльфсборг - Броммапойкарна 5:0 Варберг БоИС - Эльфсборг 0:0 Эльфсборг - Хеккен 0:2 Хальмстад - Эльфсборг 0:0 Эльфсборг - Дегерфорс 1:1 Эльфсборг - Брейдаблик 2:1 Эльфсборг - Брентфорд 2 4:1 Эльфсборг - Одд 2:2
Гётеборг
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Гётеборг - Варберг БоИС 1:2 Хальмстад - Гётеборг 0:0 Мальмё - Гётеборг 0:1 Сириус - Гётеборг 2:0
Гётеборг - Мьельбю 0:1 Хеккен - Гётеборг 4:1 Гётеборг - Хаммарбю 1:1 АИК - Гётеборг 2:2 Броммапойкарна - Гётеборг 0:0 Гётеборг - Дегерфорс 6:0 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:1 Юргорден - Гётеборг 1:0 Гётеборг - Мальмё 0:1 Кальмар - Гётеборг 2:0 Гётеборг - Вернаму 0:1 Гётеборг - Сарпсборг-08 1:1 Гётеборг - Йёнчёпинг 1:0 Гётеборг - Мариехамн 1:1 Гётеборг - Виборг 0:3 Тромсё - Гётеборг 0:2

Результаты матчей

Эльфсборг
Гётеборг

Точный счет

2:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
6:1
1 раз 14%
0:1
3 раза 43%
1:1
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
6:0
1 раз 14%

Точное количество голов

2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
6
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
6
1 раз 14%

Точный счет

1:2
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
4
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
0
5 раз 71%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%

Точный счет

1:2
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
0:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 36%
0
2 раза 14%
1
2 раза 14%
4
2 раза 14%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%
0
8 раз 57%
1
4 раза 29%
2
1 раз 7%
6
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Эльфсборг
Гётеборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
3
5
2
1.5
1
6
3
4
2.5
1
6
2
5
3.5
1
6
2
5
4.5
1
6
1
6
5.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
2
5
5
2
1.5
1
6
2
5
2.5
2
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
6
8
10
4
1.5
2
12
5
9
2.5
1
13
4
10
3.5
1
13
2
12
4.5
1
13
1
13
5.5
1
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 0:1 15 11 2 2 34 - 11 35
2.
Хеккен
 16 11 2 3 42 - 18 35
3.
Мальмё
 14 11 1 2 35 - 12 34
4.
Юргорден
 15 8 3 4 23 - 18 27
5.
Хальмстад
 15 7 3 5 17 - 20 24
6.
Кальмар
 0:2 15 6 4 5 18 - 20 22
7.
Хаммарбю
 2:0 16 6 4 6 21 - 24 22
8.
ИФК Норрчепинг
 14 5 4 5 21 - 19 19
9.
Мьельбю
 14 5 4 5 12 - 14 19
10.
Броммапойкарна
 15 6 1 8 19 - 24 19
11.
Сириус
 15 4 5 6 19 - 23 17
12.
Вернаму
 15 5 1 9 15 - 20 16
13.
Дегерфорс
 16 4 2 10 16 - 40 14
14.
Гётеборг
 1:0 15 2 5 8 13 - 18 11
15.
АИК
 14 2 4 8 12 - 19 10
16.
Варберг БоИС
 14 1 5 8 10 - 27 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юргорден
 8 7 1 0 15 - 4 22
2.
Хеккен
 8 7 0 1 28 - 10 21
3.
Мальмё
 8 6 1 1 22 - 7 19
4.
Хаммарбю
 2:0 7 5 1 1 13 - 7 16
5.
Эльфсборг
 0:1 8 5 1 2 19 - 5 16
6.
Кальмар
 0:2 7 4 1 2 11 - 11 13
7.
Хальмстад
 8 3 3 2 7 - 6 12
8.
Дегерфорс
 9 3 2 4 11 - 15 11
9.
Мьельбю
 7 2 3 2 8 - 6 9
10.
ИФК Норрчепинг
 7 2 2 3 9 - 10 8
11.
Броммапойкарна
 7 2 1 4 7 - 9 7
12.
Сириус
 7 2 1 4 10 - 12 7
13.
Вернаму
 7 2 0 5 6 - 9 6
14.
АИК
 7 1 3 3 7 - 10 6
15.
Гётеборг
 1:0 7 1 2 4 9 - 7 5
16.
Варберг БоИС
 7 0 3 4 3 - 14 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 0:1 7 6 1 0 15 - 6 19
2.
Мальмё
 6 5 0 1 13 - 5 15
3.
Хеккен
 8 4 2 2 14 - 8 14
4.
Хальмстад
 7 4 0 3 10 - 14 12
5.
Броммапойкарна
 8 4 0 4 12 - 15 12
6.
ИФК Норрчепинг
 7 3 2 2 12 - 9 11
7.
Мьельбю
 7 3 1 3 4 - 8 10
8.
Вернаму
 8 3 1 4 9 - 11 10
9.
Сириус
 8 2 4 2 9 - 11 10
10.
Кальмар
 0:2 8 2 3 3 7 - 9 9
11.
Гётеборг
 1:0 8 1 3 4 4 - 11 6
12.
Хаммарбю
 2:0 9 1 3 5 8 - 17 6
13.
Варберг БоИС
 7 1 2 4 7 - 13 5
14.
Юргорден
 7 1 2 4 8 - 14 5
15.
АИК
 7 1 1 5 5 - 9 4
16.
Дегерфорс
 7 1 0 6 5 - 25 3
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан

Топ бомбардиров
Хеккен Траоре Бени 12 (1)
Мальмё Телин Исаак 10 (1)
Мальмё Нанаси Себастьян 9 (2)
Эльфсборг Ондрейка Якоб 7 (5)
Вернаму Энгвалль Густав 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
ИФК Норрчепинг Сисей Йеспер 6
ИФК Норрчепинг Лунд Марко 1 4
Хаммарбю Странд Симон 1 4
Юргорден Шуллер Расмус 5
Хальмстад Сведберг Джонатан 5
Весь список
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Эльфсборг
Ничья
Гётеборг
2.70
5.60
8.20
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Эльфсборг 0:1 Гётеборг онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

PARI



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Эльфсборг
Гётеборг
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 
1000 рублей - бесплатная ставка
Супер-кэшбэк от Winline!
Получай до 50 000 рублей
и 15% возврата каждый месяц!






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 