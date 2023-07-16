Тур: 15. Стадион: Boraas Arena. Зрители: 14379
0'
0:1
29' ГолКарлен Адам
37' Желтая карточкаБернхардссон Александер
1:1
46' ГолФрик Пер
63' Желтая карточкаЛагербильке Густав
63' Желтая карточкаБерг Маркус
68' Желтая карточкаЛарссон Йохан
90' Желтая карточкаНорлин Густаф
90'
Ход матча
29'
0:1
46'
1:1
63'
68'
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 3
-
5 Угловые 0
-
1 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 15
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
69 Владение мячом, % 31
Прогноз на матч от Liveresult
23
Хульт
Никлас
18
Касем
Ахмед
17
Вендт
Оскар
28
Lucas
Kahed
21
Карлен
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Хульт НикласЗащитник
-
18 Касем АхмедПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Роннинг ТимВратарь
-
21 Боман АндреЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Фрик ПерНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Jimmy Thelin
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Вендт ОскарЗащитник
-
28 Lucas KahedПолузащитник
-
21 Карлен АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Гасем АлайЗащитник
- Защитник
-
22 Амброз ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Аскоу Йенс Бертель
История личных встреч
Эльфсборг
Гётеборг
18 матчей
61.1%
38.9%
11 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
61.1%
9 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.1%
33.3%
5.6%
11 побед 6 ничьих 0 побед
14 матчей
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 11 побед
32 матча
34.4%
37.5%
28.1%
11 побед 12 ничьих 9 побед
Первый тайм
28.1%
56.3%
15.6%
9 побед 18 ничьих 5 побед
Второй тайм
34.4%
31.3%
34.3%
11 побед 10 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
16
Голов в среднем за матч
1.24
1.07
Среднее время на гол
72
84
Всего голов
30
10
Голов в среднем за матч
2
0.59
Среднее время на гол
45
153
Всего голов
51
26
Голов в среднем за матч
1.59
0.81
Тотал матчей
2.5
28
Больше 88%
Меньше 13%
4
21
Больше 66%
Меньше 34%
11
13
Больше 41%
Меньше 59%
19
9
Больше 28%
Меньше 72%
23
3
Больше 9%
Меньше 91%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
Среднее время на гол
56
110
Бомбардиры внутри турнира
Эльфсборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ондрейка Якоб
|7
|0.47
|Оккельс Йеппе
|5
|0.33
|Гудьонсен Свейнн
|5
|0.33
|Бернхардссон Александер
|4
|0.27
|Ларссон Йохан
|3
|0.2
|Лагербильке Густав
|2
|0.13
|Хульт Никлас
|1
|0.07
|Michael Baidoo
|1
|0.07
|Фрик Пер
|1
|0.07
|Лав Джек Купер
|1
|0.07
|Рёмер Андре
|1
|0.07
|Седерберг Ноа
|1
|0.07
|Касем Ахмед
|0
|0
|Besfort Zeneli
|0
|0
Гётеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ольссон Себастьян
|4
|0.27
|Берг Маркус
|3 (1)
|0.2
|Норлин Густаф
|2 (1)
|0.13
|Хаген Элиас
|1
|0.07
|Вендт Оскар
|1
|0.07
|Свенссон Густаф
|1
|0.07
|Карлен Адам
|1
|0.07
|Саломонссон Эмиль
|0
|0
|Хауснер Себастиан
|0
|0
|Муколли Арбнор
|0
|0
Карточки
Эльфсборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Michael Baidoo
|4
|0
|Рёмер Андре
|3
|0
|Лагербильке Густав
|3
|0
|Хульт Никлас
|2
|0
|Хольмен Себастьян
|2
|0
|Гудьонсен Свейнн
|2
|0
|Ондрейка Якоб
|2
|0
|Седерберг Ноа
|2
|0
|Касем Ахмед
|2
|0
|Ларссон Йохан
|1
|0
|Фрик Пер
|1
|0
|Хенрикссон Густав
|1
|0
|Бернхардссон Александер
|1
|0
|Emmanuel Boateng2
|1
|0
|Хольмен Кевин
|1
|0
|Besfort Zeneli
|1
|0
|Timothy Noor Ouma
|1
|0
Гётеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Трондсен Андерс
|1
|2
|Карлен Адам
|4
|0
|Свенссон Густаф
|3
|0
|Эрикссон Себастьян
|2
|0
|Хауснер Себастиан
|2
|0
|Норлин Густаф
|2
|0
|Гасем Алай
|2
|0
|Берг Маркус
|1
|0
|Абдуллахи Сулейман
|1
|0
|Дальберг Понтус
|1
|0
|Хаген Элиас
|1
|0
|Карлстранд Линус
|1
|0
Результаты матчей
Эльфсборг
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
Гётеборг
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
2
5
Эльфсборг
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Гётеборг
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
0
4
Волевые поражения
12
9
Эльфсборг
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
13% (2)
40% (6)
Гётеборг
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
1
4
Волевые поражения
14
14
Голы по времени матча
Забито
20
5
5 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 2
8 Не забивали 12
2
10%
2
40%
1-15
1
5%
1
20%
16-30
2
10%
1
20%
31-45
8
40%
0
0%
46-60
5
25%
1
20%
61-75
2
10%
0
0%
76-90
Пропущено
5
11
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
0
0%
2
18%
1-15
2
40%
1
9%
16-30
1
20%
1
9%
31-45
0
0%
4
36%
46-60
2
40%
1
9%
61-75
0
0%
2
18%
76-90
Забито
12
11
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
2
17%
2
18%
1-15
3
25%
2
18%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
3
25%
1
9%
46-60
2
17%
1
9%
61-75
2
17%
4
36%
76-90
Пропущено
8
5
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
1
20%
16-30
3
38%
1
20%
31-45
1
13%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
1
20%
76-90
Забито
32
16
10 В 1-м тайме 9
22 Во 2-м тайме 7
10 Забивали первыми 5
2 Не забивали 7
4
13%
4
25%
1-15
4
13%
3
19%
16-30
2
6%
2
13%
31-45
11
34%
1
6%
46-60
7
22%
2
13%
61-75
4
13%
4
25%
76-90
Пропущено
13
16
7 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
0
0%
2
13%
1-15
3
23%
2
13%
16-30
4
31%
2
13%
31-45
1
8%
6
38%
46-60
2
15%
1
6%
61-75
3
23%
3
19%
76-90
Результаты последних матчей
Эльфсборг
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Кальмар - Эльфсборг 0:4 Эльфсборг - Хаммарбю 2:0 Эльфсборг - Варберг БоИС 6:1 АИК - Эльфсборг 1:2
Эльфсборг - Юргорден 1:1 Эльфсборг - Мальмё 3:0 ИФК Норрчепинг - Эльфсборг 1:2 Эльфсборг - Вернаму 2:0 Сириус - Эльфсборг 3:4 Эльфсборг - Хальмстад 6:1 Мьельбю - Эльфсборг 0:1 Дегерфорс - Эльфсборг 1:2 Эльфсборг - Броммапойкарна 5:0 Варберг БоИС - Эльфсборг 0:0 Эльфсборг - Хеккен 0:2 Хальмстад - Эльфсборг 0:0 Эльфсборг - Дегерфорс 1:1 Эльфсборг - Брейдаблик 2:1 Эльфсборг - Брентфорд 2 4:1 Эльфсборг - Одд 2:2
Гётеборг
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Гётеборг - Варберг БоИС 1:2 Хальмстад - Гётеборг 0:0 Мальмё - Гётеборг 0:1 Сириус - Гётеборг 2:0
Гётеборг - Мьельбю 0:1 Хеккен - Гётеборг 4:1 Гётеборг - Хаммарбю 1:1 АИК - Гётеборг 2:2 Броммапойкарна - Гётеборг 0:0 Гётеборг - Дегерфорс 6:0 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:1 Юргорден - Гётеборг 1:0 Гётеборг - Мальмё 0:1 Кальмар - Гётеборг 2:0 Гётеборг - Вернаму 0:1 Гётеборг - Сарпсборг-08 1:1 Гётеборг - Йёнчёпинг 1:0 Гётеборг - Мариехамн 1:1 Гётеборг - Виборг 0:3 Тромсё - Гётеборг 0:2
Результаты матчей
Эльфсборг
Гётеборг
Точный счет
1:1
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%
0:1
3 раза 43%
1:1
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
6:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
6
1 раз 13%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
6
1 раз 14%
Точный счет
1:2
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
0:0
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
4
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
Точный счет
1:2
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
0:1
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 33%
1
3 раза 20%
0
2 раза 13%
4
2 раза 13%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%
0
8 раз 53%
1
5 раз 33%
2
1 раз 7%
6
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Эльфсборг
Гётеборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
43
53
16
35
16
26
16
26
16
17
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
35
52
17
25
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
78
105
213
510
114
411
114
213
114
114
114
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|11
|3
|1
|35 - 11
|36
|2.
|16
|11
|2
|3
|42 - 18
|35
|3.
|14
|11
|1
|2
|35 - 12
|34
|4.
|15
|8
|3
|4
|23 - 18
|27
|5.
|15
|7
|3
|5
|17 - 20
|24
|6.
|1:0
|15
|6
|4
|5
|22 - 19
|22
|7.
|15
|6
|4
|5
|19 - 21
|22
|8.
|16
|6
|4
|6
|22 - 25
|22
|9.
|15
|6
|1
|8
|19 - 24
|19
|10.
|0:1
|15
|5
|4
|6
|12 - 15
|19
|11.
|15
|4
|5
|6
|19 - 23
|17
|12.
|15
|5
|1
|9
|15 - 20
|16
|13.
|16
|4
|2
|10
|16 - 40
|14
|14.
|14
|2
|4
|8
|12 - 19
|10
|15.
|15
|1
|6
|8
|13 - 19
|9
|16.
|14
|1
|5
|8
|10 - 27
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|7
|1
|0
|15 - 4
|22
|2.
|8
|7
|0
|1
|28 - 10
|21
|3.
|8
|6
|1
|1
|22 - 7
|19
|4.
|8
|5
|2
|1
|20 - 5
|17
|5.
|7
|5
|1
|1
|14 - 8
|16
|6.
|7
|4
|1
|2
|11 - 11
|13
|7.
|8
|3
|3
|2
|7 - 6
|12
|8.
|9
|3
|2
|4
|11 - 15
|11
|9.
|0:1
|8
|2
|3
|3
|8 - 7
|9
|10.
|1:0
|7
|2
|2
|3
|9 - 10
|8
|11.
|7
|2
|1
|4
|7 - 9
|7
|12.
|7
|2
|1
|4
|10 - 12
|7
|13.
|7
|2
|0
|5
|6 - 9
|6
|14.
|7
|1
|3
|3
|7 - 10
|6
|15.
|7
|1
|2
|4
|9 - 7
|5
|16.
|7
|0
|3
|4
|3 - 14
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|1
|0
|15 - 6
|19
|2.
|6
|5
|0
|1
|13 - 5
|15
|3.
|8
|4
|2
|2
|14 - 8
|14
|4.
|1:0
|8
|4
|2
|2
|13 - 9
|14
|5.
|7
|4
|0
|3
|10 - 14
|12
|6.
|8
|4
|0
|4
|12 - 15
|12
|7.
|0:1
|7
|3
|1
|3
|4 - 8
|10
|8.
|8
|3
|1
|4
|9 - 11
|10
|9.
|8
|2
|4
|2
|9 - 11
|10
|10.
|8
|2
|3
|3
|8 - 10
|9
|11.
|9
|1
|3
|5
|8 - 17
|6
|12.
|7
|1
|2
|4
|7 - 13
|5
|13.
|7
|1
|2
|4
|8 - 14
|5
|14.
|7
|1
|1
|5
|5 - 9
|4
|15.
|8
|0
|4
|4
|4 - 12
|4
|16.
|7
|1
|0
|6
|5 - 25
|3
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Хеккен
|Траоре Бени
|12 (1)
|Мальмё
|Телин Исаак
|10 (1)
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|9 (2)
|Эльфсборг
|Ондрейка Якоб
|7 (5)
|Вернаму
|Энгвалль Густав
|7 (2)
|ИФК Норрчепинг
|Сисей Йеспер
|6
|ИФК Норрчепинг
|Лунд Марко
|1 4
|Хаммарбю
|Странд Симон
|1 4
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|5
|Хальмстад
|Сведберг Джонатан
|5