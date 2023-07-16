Тур: 15.
0:0
Конец матча
0'
25' Желтая карточкаВитао
32' Желтая карточкаМенино Габриэль
38' Желтая карточкаЛопес Хосе Мануэль
82' Желтая карточкаГомес Густаво
90'+6
Ход матча
25'
32'
82'
89'
31
John
Victor
44
Витао
40
Ромуло
10
Патрик
Алан
11
Вандерсон
40
Жонатан
Луис
- Основной состав
-
31 John VictorВратарь
- Защитник
-
44 ВитаоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
40 РомулоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Патрик АланПолузащитник
-
11 ВандерсонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
1 KeillerВратарь
- Полузащитник
-
45 LuccaНападающий
- Нападающий
-
36 Thauan Lara
-
-
-
41 Matheus Dias
-
-
26 Estevao
-
38 Jean Dias
-
21 Igor Gomes
-
Главный тренер: Менезес Мано
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Жонатан ЛуисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Луан ГарсияЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Лопес БреноНападающий
-
37 Кевин IV
-
34 Kaiky Naves
-
-
9 Endrick
-
27 Richard Rios
-
-
Главный тренер: Феррейра Абел
История личных встреч
Интернасьонал Порту Алегре
Палмейрас Сан-Паулу
17 матчей
70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
70.6%
23.5%
5.9%
12 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
47.1%
52.9%
8 побед 9 ничьих 0 побед
15 матчей
13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед
Первый тайм
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 12 побед
Второй тайм
73.3%
26.7%
0 побед 11 ничьих 4 победы
32 матча
37.5%
21.9%
40.6%
12 побед 7 ничьих 13 побед
Первый тайм
37.5%
25%
37.5%
12 побед 8 ничьих 12 побед
Второй тайм
25%
62.5%
12.5%
8 побед 20 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
25
12
Голов в среднем за матч
1.56
0.75
Среднее время на гол
57
120
Всего голов
19
12
Голов в среднем за матч
1.19
0.75
Среднее время на гол
75
120
Всего голов
44
24
Голов в среднем за матч
1.38
0.75
Тотал матчей
2.5
31
Больше 97%
Меньше 3%
1
20
Больше 63%
Меньше 38%
12
12
Больше 38%
Меньше 63%
20
3
Больше 9%
Меньше 91%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
Среднее время на гол
65
120
Бомбардиры внутри турнира
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вандерсон
|3
|0.2
|Джонни
|2
|0.13
|José Maurisio3
|2
|0.13
|Адриано Луис
|1
|0.07
|Jean Dias
|1
|0.07
|Энрике Педро
|1 (1)
|0.07
|Де Пена Карлос
|1
|0.07
|Ромуло
|1
|0.07
|Alexandre Zurawski
|1
|0.07
|Патрик Алан
|0
|0
|Nicolas Hernandez2
|0
|0
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гимарайнс Артур
|4
|0.27
|Вейга Рафаэль
|4 (1)
|0.27
|Endrick
|4
|0.27
|Дуду X
|3
|0.2
|Менино Габриэль
|2
|0.13
|Рони III
|2
|0.13
|Майке Роша
|1
|0.07
|Лопес Хосе Мануэль
|1
|0.07
|Наварро Рафа
|1
|0.07
|Луан Гарсия IV
|1
|0.07
|Мурило Серкейра
|1
|0.07
|Лопес Брено
|0
|0
|Пикерес Хоакин
|0
|0
|Гомес Густаво
|0
|0
|Рафаэл Жозе
|0
|0
|Vanderlan
|0
|0
Карточки
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Меркадо Габриэль
|5
|0
|Кампаньяро Густаво
|5
|0
|Патрик Алан
|3
|0
|Моледо Родриго
|3
|0
|Nicolas Hernandez2
|3
|0
|Витао
|3
|0
|Джонни
|2
|0
|Де Пена Карлос
|2
|0
|Alexandre Zurawski
|2
|0
|José Maurisio3
|2
|0
|Мартинс Родригес
|2
|0
|Lucca
|1
|0
|Ромуло
|1
|0
|John Victor
|1
|0
|Бустос Фабрисио
|1
|0
|Igor Gomes
|1
|0
|Gabriel Barros
|1
|0
|Jean Dias
|1
|0
|Matheus Dias
|1
|0
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абел Феррейра
|5
|1
|Гомес Густаво
|4
|0
|Майке Роша
|4
|0
|Рафаэл Жозе
|4
|0
|Менино Габриэль
|4
|0
|Лопес Хосе Мануэль
|3
|0
|Вейга Рафаэль
|3
|0
|Пикерес Хоакин
|3
|0
|Gustavo Garcia
|1
|1
|Жонатан Луис
|2
|0
|Endrick
|2
|0
|Наварро Рафа
|1
|0
|Луан Гарсия IV
|1
|0
|Гимарайнс Артур
|1
|0
|Мурило Серкейра
|1
|0
|Richard Rios
|1
|0
|Vanderlan
|1
|0
Результаты матчей
Интернасьонал Порту Алегре
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
86% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Палмейрас Сан-Паулу
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
0
5
Интернасьонал Порту Алегре
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Палмейрас Сан-Паулу
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
9
1
Волевые поражения
5
14
Интернасьонал Порту Алегре
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
60% (9)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Палмейрас Сан-Паулу
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
11
2
Волевые поражения
5
19
Голы по времени матча
Забито
7
11
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
11 Не забивали 10
1
14%
2
18%
1-15
1
14%
1
9%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
2
29%
2
18%
46-60
1
14%
1
9%
61-75
2
29%
4
36%
76-90
Пропущено
4
7
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
25%
2
29%
61-75
2
50%
1
14%
76-90
Забито
6
14
1 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 6
10 Не забивали 9
1
17%
1
7%
1-15
0
0%
4
29%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
1
17%
1
7%
46-60
2
33%
5
36%
61-75
2
33%
1
7%
76-90
Пропущено
12
6
8 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 6
3
25%
0
0%
1-15
2
17%
1
17%
16-30
3
25%
2
33%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
17%
1
17%
61-75
1
8%
2
33%
76-90
Забито
13
25
3 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 9
6 Не забивали 4
2
15%
3
12%
1-15
1
8%
5
20%
16-30
0
0%
3
12%
31-45
3
23%
3
12%
46-60
3
23%
6
24%
61-75
4
31%
5
20%
76-90
Пропущено
16
13
9 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 11
3
19%
0
0%
1-15
3
19%
2
15%
16-30
3
19%
4
31%
31-45
1
6%
1
8%
46-60
3
19%
3
23%
61-75
3
19%
3
23%
76-90
Результаты последних матчей
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Крузейро 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Индепендьенте Медельин 3:1 Америка Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:2
Коритиба Парана - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Васко да Гама 2:1 Насьональ Монтевидео - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Сантос - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Америка Минейро 3:1 Интернасьонал Порту Алегре - Байя 2:0 Метрополитанос - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 3:1 Америка Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Насьональ Монтевидео 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Гойяс 1:0 Алагоано - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Фламенго 2:1
Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:1 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Палмейрас Сан-Паулу 2:2
Палмейрас Сан-Паулу - Боливар 4:0 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Байя - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Барселона Гуаякиль 4:2 Палмейрас Сан-Паулу - Коритиба Парана 3:1 Форталеза Сеара - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Серро Портеньо - Палмейрас Сан-Паулу 0:3 Сантос - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Форталеза Сеара 3:0 Палмейрас Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Гремио 4:1 Гойяс - Палмейрас Сан-Паулу 0:5 Барселона Гуаякиль - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 2:1
Результаты матчей
Интернасьонал Порту Алегре
Палмейрас Сан-Паулу
Точный счет
0:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
2
3 раза 43%
1
1 раз 14%
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
2:0
3 раза 38%
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
5
1 раз 13%
Точный счет
2:0
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
2
5 раз 33%
0
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Интернасьонал Порту Алегре
Палмейрас Сан-Паулу
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
61
34
43
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
53
17
44
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
114
411
87
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|10 (4)
|Атлетико Паранаэнсе
|Роке Витор
|8 (2)
|Ред Булл Брагантино
|Саша Эдуардо
|6 (2)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|6 (2)
|Сан-Паулу
|Кальери Хонатан
|6 (1)
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 8
|Форталеза Сеара
|Emanuel Britez
|1 6
|Гойяс
|Магиньо
|1 6
|Крузейро
|Маркес Лукас
|2 4
|Флуминенсе
|Андре
|1 5