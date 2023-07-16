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  4. Серия A 2023

Бразилия: Серия A
2023

Тур: 15.
Интернасьонал Порту Алегре
0:0
Конец матча
Палмейрас Сан-Паулу
0'
25' Желтая карточка
Витао
32' Желтая карточка
Менино Габриэль
38' Желтая карточка
Лопес Хосе Мануэль
82' Желтая карточка
Гомес Густаво
90'+6
31
John
Victor
16
Бустос
Фабрисио
44
Витао
25
Меркадо
Габриэль
6
Мартинс
Родригес
40
Ромуло
20
Арангис
Чарлес
14
Де
Пена
Карлос
10
Патрик
Алан
11
Вандерсон
13
Валенсия
Эннер
21
Вевертон
Перейра
2
Роша
Маркос
26
Мурило
Серкейра
15
Гомес
Густаво
22
Пикерес
Хоакин
8
Рафаэл
Жозе
25
Менино
Габриэль
23
Вейга
Рафаэль
40
Жонатан
Луис
14
Гимарайнс
Артур
18
Лопес
Хосе
Мануэль
Интернасьонал Порту Алегре
4-4-2
Палмейрас Сан-Паулу
4-4-2

История личных встреч

Интернасьонал Порту Алегре
Палмейрас Сан-Паулу

17 матчей

70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

70.6%
23.5%
5.9%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

47.1%
52.9%
8 побед 9 ничьих 0 побед

15 матчей

13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед

Первый тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Второй тайм

73.3%
26.7%
0 побед 11 ничьих 4 победы

32 матча

37.5%
21.9%
40.6%
12 побед 7 ничьих 13 побед

Первый тайм

37.5%
25%
37.5%
12 побед 8 ничьих 12 побед

Второй тайм

25%
62.5%
12.5%
8 побед 20 ничьих 4 победы

История матчей

СA
3:0
СA
2:1
СA
1:0
СA
1:2
СA
2:0
СA
1:1
СA
1:1
К
1:0
К
1:0
СA
1:0
СA
0:0
СA
1:0
К
2:1
К
1:0
СA
1:0
СA
0:1
К
3:2
К
1:1
СA
1:0
СA
1:1
БСА
0:1
СA
2:1
СA
0:1
СA
0:3
СA
2:2
СA
2:0
СA
1:1
СA
2:1
СA
2:0
СA
4:1
СA
2:1
СA
2:1

Голы

Всего голов

25
12

Голов в среднем за матч

1.56
0.75

Среднее время на гол

57
120

Всего голов

19
12

Голов в среднем за матч

1.19
0.75

Среднее время на гол

75
120

Всего голов

44
24

Голов в среднем за матч

1.38
0.75

Тотал матчей

2.5
31
Больше 97%
Меньше 3%
1
20
Больше 63%
Меньше 38%
12
12
Больше 38%
Меньше 63%
20
3
Больше 9%
Меньше 91%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
30

Среднее время на гол

65
120

Бомбардиры внутри турнира

Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вандерсон 3 0.2
Джонни 2 0.13
José Maurisio3 2 0.13
Адриано Луис 1 0.07
Jean Dias 1 0.07
Энрике Педро 1 (1) 0.07
Де Пена Карлос 1 0.07
Ромуло 1 0.07
Alexandre Zurawski 1 0.07
Патрик Алан 0 0
Nicolas Hernandez2 0 0
Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гимарайнс Артур 4 0.27
Вейга Рафаэль 4 (1) 0.27
Endrick 4 0.27
Дуду X 3 0.2
Менино Габриэль 2 0.13
Рони III 2 0.13
Майке Роша 1 0.07
Лопес Хосе Мануэль 1 0.07
Наварро Рафа 1 0.07
Луан Гарсия IV 1 0.07
Мурило Серкейра 1 0.07
Лопес Брено 0 0
Пикерес Хоакин 0 0
Гомес Густаво 0 0
Рафаэл Жозе 0 0
Vanderlan 0 0

Карточки

Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Меркадо Габриэль 5 0
Кампаньяро Густаво 5 0
Патрик Алан 3 0
Моледо Родриго 3 0
Nicolas Hernandez2 3 0
Витао 3 0
Джонни 2 0
Де Пена Карлос 2 0
Alexandre Zurawski 2 0
José Maurisio3 2 0
Мартинс Родригес 2 0
Lucca 1 0
Ромуло 1 0
John Victor 1 0
Бустос Фабрисио 1 0
Igor Gomes 1 0
Gabriel Barros 1 0
Jean Dias 1 0
Matheus Dias 1 0
Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абел Феррейра 5 1
Гомес Густаво 4 0
Майке Роша 4 0
Рафаэл Жозе 4 0
Менино Габриэль 4 0
Лопес Хосе Мануэль 3 0
Вейга Рафаэль 3 0
Пикерес Хоакин 3 0
Gustavo Garcia 1 1
Жонатан Луис 2 0
Endrick 2 0
Наварро Рафа 1 0
Луан Гарсия IV 1 0
Гимарайнс Артур 1 0
Мурило Серкейра 1 0
Richard Rios 1 0
Vanderlan 1 0

Результаты матчей

Интернасьонал Порту Алегре
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
86% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Палмейрас Сан-Паулу
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

0
5
Интернасьонал Порту Алегре
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Палмейрас Сан-Паулу
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

9
1

Волевые поражения

5
14
Интернасьонал Порту Алегре
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
60% (9)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Палмейрас Сан-Паулу
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

11
2

Волевые поражения

5
19

Голы по времени матча

Забито

7
11
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
11 Не забивали 10
1
14%
2
18%
1-15
1
14%
1
9%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
2
29%
2
18%
46-60
1
14%
1
9%
61-75
2
29%
4
36%
76-90

Пропущено

4
7
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
25%
2
29%
61-75
2
50%
1
14%
76-90

Забито

6
14
1 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 6
10 Не забивали 9
1
17%
1
7%
1-15
0
0%
4
29%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
1
17%
1
7%
46-60
2
33%
5
36%
61-75
2
33%
1
7%
76-90

Пропущено

12
6
8 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 6
3
25%
0
0%
1-15
2
17%
1
17%
16-30
3
25%
2
33%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
17%
1
17%
61-75
1
8%
2
33%
76-90

Забито

13
25
3 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 9
6 Не забивали 4
2
15%
3
12%
1-15
1
8%
5
20%
16-30
0
0%
3
12%
31-45
3
23%
3
12%
46-60
3
23%
6
24%
61-75
4
31%
5
20%
76-90

Пропущено

16
13
9 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 11
3
19%
0
0%
1-15
3
19%
2
15%
16-30
3
19%
4
31%
31-45
1
6%
1
8%
46-60
3
19%
3
23%
61-75
3
19%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Крузейро 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Индепендьенте Медельин 3:1 Америка Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:2
Коритиба Парана - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Васко да Гама 2:1 Насьональ Монтевидео - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Сантос - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Америка Минейро 3:1 Интернасьонал Порту Алегре - Байя 2:0 Метрополитанос - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 3:1 Америка Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Насьональ Монтевидео 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Гойяс 1:0 Алагоано - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Фламенго 2:1
Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:1 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Палмейрас Сан-Паулу 2:2
Палмейрас Сан-Паулу - Боливар 4:0 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Байя - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Барселона Гуаякиль 4:2 Палмейрас Сан-Паулу - Коритиба Парана 3:1 Форталеза Сеара - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Серро Портеньо - Палмейрас Сан-Паулу 0:3 Сантос - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Форталеза Сеара 3:0 Палмейрас Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Гремио 4:1 Гойяс - Палмейрас Сан-Паулу 0:5 Барселона Гуаякиль - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 2:1

Результаты матчей

Интернасьонал Порту Алегре
Палмейрас Сан-Паулу

Точный счет

0:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
2
3 раза 43%
1
1 раз 14%
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

2:0
3 раза 38%
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Точный счет

2:0
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
2
5 раз 33%
0
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Интернасьонал Порту Алегре
Палмейрас Сан-Паулу

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
6
1
3
4
1.5
4
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
5
3
1
7
1.5
4
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
11
4
4
11
1.5
8
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 15 13 0 2 26 - 7 39
2.
Фламенго
 15 8 3 4 27 - 18 27
3.
Гремио
 14 8 2 4 24 - 20 26
4.
Сан-Паулу
 15 7 4 4 22 - 14 25
5.
Флуминенсе
 15 7 4 4 21 - 14 25
6.
Палмейрас Сан-Паулу
 15 6 7 2 25 - 13 25
7.
Ред Булл Брагантино
 15 6 6 3 22 - 16 24
8.
Атлетико Паранаэнсе
 15 7 2 6 20 - 18 23
9.
Форталеза Сеара
 15 6 5 4 16 - 12 23
10.
Крузейро
 15 6 4 5 16 - 11 22
11.
Интернасьонал Порту Алегре
 15 6 4 5 13 - 16 22
12.
Атлетико Минейро
 14 5 5 4 18 - 14 20
13.
Куяба
 15 5 4 6 14 - 17 19
14.
Сантос
 15 4 4 7 16 - 23 16
15.
Коринтианс
 14 4 3 7 12 - 17 15
16.
Байя
 15 3 4 8 15 - 23 13
17.
Гойяс
 14 3 2 9 14 - 26 11
18.
Коритиба Парана
 15 2 5 8 14 - 28 11
19.
Васко да Гама
 14 2 3 9 11 - 23 9
20.
Америка Минейро
 14 2 3 9 16 - 32 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 8 8 0 0 16 - 1 24
2.
Сан-Паулу
 8 7 0 1 18 - 7 21
3.
Атлетико Паранаэнсе
 8 6 1 1 14 - 7 19
4.
Флуминенсе
 8 5 3 0 12 - 4 18
5.
Гремио
 8 5 2 1 17 - 9 17
6.
Ред Булл Брагантино
 8 5 2 1 14 - 6 17
7.
Фламенго
 7 5 1 1 14 - 4 16
8.
Форталеза Сеара
 8 4 3 1 10 - 5 15
9.
Палмейрас Сан-Паулу
 7 4 2 1 13 - 7 14
10.
Интернасьонал Порту Алегре
 7 4 2 1 7 - 4 14
11.
Сантос
 8 3 3 2 13 - 11 12
12.
Крузейро
 8 3 1 4 4 - 6 10
13.
Коринтианс
 6 2 3 1 7 - 5 9
14.
Атлетико Минейро
 7 2 3 2 9 - 8 9
15.
Байя
 7 2 2 3 11 - 11 8
16.
Гойяс
 6 2 1 3 8 - 12 7
17.
Америка Минейро
 7 2 1 4 8 - 14 7
18.
Куяба
 7 1 3 3 7 - 10 6
19.
Коритиба Парана
 7 1 3 3 6 - 9 6
20.
Васко да Гама
 7 1 1 5 4 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 7 5 0 2 10 - 6 15
2.
Куяба
 8 4 1 3 7 - 7 13
3.
Крузейро
 7 3 3 1 12 - 5 12
4.
Атлетико Минейро
 7 3 2 2 9 - 6 11
5.
Фламенго
 8 3 2 3 13 - 14 11
6.
Палмейрас Сан-Паулу
 8 2 5 1 12 - 6 11
7.
Гремио
 6 3 0 3 7 - 11 9
8.
Форталеза Сеара
 7 2 2 3 6 - 7 8
9.
Интернасьонал Порту Алегре
 8 2 2 4 6 - 12 8
10.
Флуминенсе
 7 2 1 4 9 - 10 7
11.
Ред Булл Брагантино
 7 1 4 2 8 - 10 7
12.
Коринтианс
 8 2 0 6 5 - 12 6
13.
Васко да Гама
 7 1 2 4 7 - 13 5
14.
Байя
 8 1 2 5 4 - 12 5
15.
Коритиба Парана
 8 1 2 5 8 - 19 5
16.
Атлетико Паранаэнсе
 7 1 1 5 6 - 11 4
17.
Сантос
 7 1 1 5 3 - 12 4
18.
Сан-Паулу
 7 0 4 3 4 - 7 4
19.
Гойяс
 8 1 1 6 6 - 14 4
20.
Америка Минейро
 7 0 2 5 8 - 18 2
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 10 (4)
Атлетико Паранаэнсе Роке Витор 8 (2)
Ред Булл Брагантино Саша Эдуардо 6 (2)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 6 (2)
Сан-Паулу Кальери Хонатан 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Гремио Каннеманн Вальтер 1 8
Форталеза Сеара Emanuel Britez 1 6
Гойяс Магиньо 1 6
Крузейро Маркес Лукас 2 4
Флуминенсе Андре 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 38'
    Лопес Хосе Мануэль получил желтую карточку от судьи
  • 32'
    Менино Габриэль получил желтую карточку от судьи
  • 25'
    Витао получил желтую карточку от судьи
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