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  4. Типпелиген 2023

Норвегия: Типпелиген
2023

Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Svein Torre Sinnes
Будё-Глимт
0:1
Перерыв
Хёугесунн
0'
0:1
3' Гол
Лейте Бруно
13' Желтая карточка
Бьортуфт Один Лурас

Ход матча

3'
0:1
Лейте Бруно
(Паязити Адрион)
13'
Бьортуфт Один Лурас
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 318 Количество передач 197
  • 61 Владение мячом, % 39
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Будё-Глимт
Ничья
Хёугесунн
2.35
7.40
3.20
Все Коэффициенты
12
Хайкин
Никита
20
Сьоволд
Фредрик
4
Бьортуфт
Один
Лурас
2
Лоде
Мариус
15
Бьоркан
Фредерик
8
Грёнбек
Альберт
77
Берг
Патрик
14
Салтнес
Ульрик
27
Сёрли
Сондре
29
Мумбанья
Фарис
7
Пеллегрино
Амаль
1
Сельвик
Эгиль
7
Теркильдсен
Петер
4
Anders
Baertelsen
5
Реесе
Сёрен
3
Oscar
Krusnell
6
Кристенсен
Магнус
8
Крюгор
Кевин
Мартин
27
Санде
Мадс
10
Паязити
Адрион
26
Лейте
Бруно
29
Sorry
Diarra
Будё-Глимт
4-3-3
Хёугесунн
4-2-3-1

История личных встреч

Будё-Глимт
Хёугесунн

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

90.9%
27.3%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

20 матчей

45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 побед

История матчей

Т
1:1
Т
1:4
Т
2:2
Т
2:0
Т
0:4
Т
6:1
Т
2:2
Т
1:1
Т
1:0
Т
0:3
Т
2:1
К
3:3
Т
3:4
Т
2:4
Т
1:2
ТМК
3:0
Т
1:2
Т
2:1
КН
1:1
КН
3:1

Голы

Всего голов

23
19

Голов в среднем за матч

2.3
1.9

Среднее время на гол

39
47

Всего голов

14
18

Голов в среднем за матч

1.4
1.8

Среднее время на гол

64
50

Всего голов

37
37

Голов в среднем за матч

1.85
1.85

Тотал матчей

2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 75%
Меньше 25%
5
9
Больше 45%
Меньше 55%
11
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
2
Больше 10%
Меньше 90%
18

Среднее время на гол

48
48

Бомбардиры внутри турнира

Будё-Глимт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пеллегрино Амаль 13 (1) 0.87
Мумбанья Фарис 9 0.6
Грёнбек Альберт 5 0.33
Ветлесен Уго 3 0.2
Мугиша Джоэл 3 0.2
Берг Патрик 1 0.07
Салтнес Ульрик 1 0.07
Сёрли Сондре 1 0.07
Сёренсен Адам 0 0
Конрадсен Мортен 0 0
Эспейор Рунар 0 0
Вембангомо Брис 0 0
Бьортуфт Один Лурас 0 0
Хёугесунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нжи Билал 3 0.21
Sorry Diarra 3 (1) 0.21
Лейте Бруно 2 0.14
Теркильдсен Петер 1 0.07
Санде Мадс 1 0.07
Самуэльсен Мартин 1 0.07
Oscar Krusnell 1 0.07
Кристенсен Магнус 0 0
Содерлунд Александер 0 0
Паязити Адрион 0 0

Карточки

Будё-Глимт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ветлесен Уго 3 0
Мумбанья Фарис 3 0
Лоде Мариус 1 1
Пеллегрино Амаль 2 0
Бьортуфт Один Лурас 2 0
Грёнбек Альберт 2 0
Сьоволд Фредрик 2 0
Элабделлауи Омар 1 0
Салтнес Ульрик 1 0
Берг Патрик 1 0
Хёугесунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крюгор Кевин Мартин 2 1
Кристенсен Магнус 2 1
Sorry Diarra 1 1
Самуэльсен Мартин 2 0
Эскесен Юлиус 2 0
Oscar Krusnell 2 0
Нжи Билал 2 0
Теркильдсен Петер 2 0
Паязити Адрион 2 0
Содерлунд Александер 1 0
Реесе Сёрен 1 0
Сельвик Эгиль 1 0
Лисет Сёндре 1 0
Лейте Бруно 1 0

Результаты матчей

Будё-Глимт
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
86% (6)
14% (1)
0% (0)
Хёугесунн
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

4
1
Будё-Глимт
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Хёугесунн
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

15
8
Будё-Глимт
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
Хёугесунн
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

5
3

Волевые поражения

19
9

Голы по времени матча

Забито

21
3
7 В 1-м тайме 2
14 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 2
7 Не забивали 11
3
14%
0
0%
1-15
3
14%
2
67%
16-30
1
5%
0
0%
31-45
3
14%
0
0%
46-60
3
14%
1
33%
61-75
8
38%
0
0%
76-90

Пропущено

7
10
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
3
30%
31-45
1
14%
2
20%
46-60
0
0%
4
40%
61-75
1
14%
1
10%
76-90

Забито

15
9
8 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
4
27%
1
11%
1-15
3
20%
1
11%
16-30
1
7%
3
33%
31-45
5
33%
1
11%
46-60
2
13%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Пропущено

6
9
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
1
17%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
33%
3
33%
76-90

Забито

36
12
15 В 1-м тайме 7
21 Во 2-м тайме 5
10 Забивали первыми 5
1 Не забивали 6
7
19%
1
8%
1-15
6
17%
3
25%
16-30
2
6%
3
25%
31-45
8
22%
1
8%
46-60
5
14%
2
17%
61-75
8
22%
2
17%
76-90

Пропущено

13
19
7 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 11
3
23%
1
5%
1-15
1
8%
2
11%
16-30
3
23%
3
16%
31-45
3
23%
4
21%
46-60
0
0%
5
26%
61-75
3
23%
4
21%
76-90

Результаты последних матчей

Будё-Глимт
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Хам-Кам - Будё-Глимт 0:2 Одд - Будё-Глимт 0:2 Будё-Глимт - Молде 2:2 Будё-Глимт - Тромсё 3:2
Стрёмсгодсет - Будё-Глимт 2:0 Будё-Глимт - Хам-Кам 3:0 Ранхейм - Будё-Глимт 0:2 Волеренга - Будё-Глимт 1:3 Юнкерен - Будё-Глимт 1:2 Будё-Глимт - Викинг 5:1 Мушёэн - Будё-Глимт 0:3 Тромсё - Будё-Глимт 2:3 Будё-Глимт - Русенборг 3:2 Лиллестрём - Будё-Глимт 1:2 Будё-Глимт - Одд 2:0 Будё-Глимт - Бранн 2:2 Лиллестрём - Будё-Глимт 1:0 Олесунн - Будё-Глимт 0:3 Будё-Глимт - Стабек 4:0 Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 0:2
Хёугесунн
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Викинг - Хёугесунн 2:0 Хёугесунн - Одд 2:1 Молде - Хёугесунн 1:0 Хёугесунн - Саннефьёрд 3:2
Браттвог - Хёугесунн 2:1 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 1:2 Стур - Хёугесунн 1:3 Хёугесунн - Тромсё 1:2 Стол Йорпеланн - Хёугесунн 1:2 Русенборг - Хёугесунн 1:0 Хёугесунн - Волеренга 1:1 Олесунн - Хёугесунн 0:0 Хёугесунн - Сарпсборг-08 0:0 Стабек - Хёугесунн 3:0 Хёугесунн - Хам-Кам 3:2 Бранн - Хёугесунн 3:0 Хёугесунн - Викинг 1:1 Русенборг - Хёугесунн 0:0 Санднес - Хёугесунн 0:3 Бранн - Хёугесунн 3:1

Результаты матчей

Будё-Глимт
Хёугесунн

Точный счет

2:2
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
3:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
3
2 раза 29%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:2
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%

Точное количество голов

3
3 раза 43%
2
3 раза 43%
0
1 раз 14%
0
6 раз 86%
2
1 раз 14%

Точный счет

0:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
6 раз 43%
3
5 раз 36%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
0
7 раз 54%
1
2 раза 15%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%

Тоталы голов в матче

Будё-Глимт
Хёугесунн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
2.5
Больше Меньше
2
4
2
5
3.5
1
6
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
1
6
6
1
1.5
1
6
3
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
6
7
13
1
1.5
4
9
7
7
2.5
2
11
2
12
3.5
1
13
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 0:1 15 11 2 2 36 - 14 35
2.
Викинг
 0:0 14 8 3 3 30 - 21 27
3.
Тромсё
 0:1 14 8 3 3 17 - 12 27
4.
Молде
 15 8 2 5 33 - 18 26
5.
Бранн
 14 7 3 4 26 - 18 24
6.
Лиллестрём
 3:1 13 7 2 4 23 - 19 23
7.
Сарпсборг-08
 2:3 14 6 3 5 25 - 20 21
8.
Стрёмсгодсет
 13 6 2 5 19 - 16 20
9.
Хёугесунн
 1:0 14 5 3 6 13 - 19 18
10.
Стабек
 0:0 14 4 5 5 15 - 20 17
11.
Одд
 0:0 15 4 5 6 10 - 15 17
12.
Русенборг
 1:0 15 4 4 7 16 - 21 16
13.
Хам-Кам
 3:2 14 4 1 9 16 - 32 13
14.
Волеренга
 13 3 2 8 15 - 23 11
15.
Саннефьёрд
 1:3 13 2 4 7 14 - 24 10
16.
Олесунн
 0:0 14 2 2 10 9 - 25 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 7 5 2 0 17 - 6 17
2.
Будё-Глимт
 0:1 8 5 2 1 21 - 8 17
3.
Молде
 7 5 1 1 17 - 6 16
4.
Викинг
 0:0 7 5 1 1 21 - 11 16
5.
Стабек
 0:0 8 3 4 1 9 - 5 13
6.
Русенборг
 1:0 9 4 1 4 10 - 11 13
7.
Стрёмсгодсет
 6 4 0 2 10 - 5 12
8.
Лиллестрём
 3:1 7 4 0 3 14 - 11 12
9.
Хёугесунн
 1:0 6 3 2 1 10 - 8 11
10.
Тромсё
 0:1 7 3 2 2 8 - 7 11
11.
Сарпсборг-08
 2:3 7 3 1 3 14 - 11 10
12.
Хам-Кам
 3:2 7 3 1 3 7 - 8 10
13.
Саннефьёрд
 1:3 5 2 2 1 9 - 3 8
14.
Одд
 0:0 6 2 2 2 4 - 4 8
15.
Олесунн
 0:0 8 2 2 4 7 - 11 8
16.
Волеренга
 7 1 0 6 8 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 0:1 7 6 0 1 15 - 6 18
2.
Тромсё
 0:1 7 5 1 1 9 - 5 16
3.
Лиллестрём
 3:1 6 3 2 1 9 - 8 11
4.
Сарпсборг-08
 2:3 7 3 2 2 11 - 9 11
5.
Викинг
 0:0 7 3 2 2 9 - 10 11
6.
Молде
 8 3 1 4 16 - 12 10
7.
Одд
 0:0 9 2 3 4 6 - 11 9
8.
Волеренга
 6 2 2 2 7 - 7 8
9.
Стрёмсгодсет
 7 2 2 3 9 - 11 8
10.
Бранн
 7 2 1 4 9 - 12 7
11.
Хёугесунн
 1:0 8 2 1 5 3 - 11 7
12.
Стабек
 0:0 6 1 1 4 6 - 15 4
13.
Русенборг
 1:0 6 0 3 3 6 - 10 3
14.
Хам-Кам
 3:2 7 1 0 6 9 - 24 3
15.
Саннефьёрд
 1:3 8 0 2 6 5 - 21 2
16.
Олесунн
 0:0 6 0 0 6 2 - 14 0
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Лиллестрём Адамс Акор 14 (1)
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 13 (5)
Бранн Финне Бор 11 (3)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 9 (1)
Викинг Трипич Златко 7 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Олесунн Мунксгор Александер 6
Одд Валлем Конрад 6
Волеренга Олдруп-Йенсен Фредрик 1 3
Бранн Нильсен Сиверт 4
Волеренга Жута Леонард 4
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 13'
    Бьортуфт Один Лурас получил желтую карточку от судьи
  • 3'
    Паязити Адрион сделал результативную передачу.
  • 3'
    Г О О О О Л - Лейте Бруно бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Будё-Глимт
Ничья
Хёугесунн
2.35
7.40
3.20
Все Коэффициенты
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