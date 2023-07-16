Тур: 14. Стадион: Аспмира Стадион. Главный судья: Svein Torre Sinnes
0:1
Перерыв
Ход матча
3'
0:1
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 3
-
2 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
318 Количество передач 197
-
61 Владение мячом, % 39
Прогноз на матч от Liveresult
77
Берг
Патрик
27
Сёрли
Сондре
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Берг ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Сёрли СондреНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Фет СондреПолузащитник
-
23 Кьяер ЙеппеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кьетил Кнутсен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Санде МадсПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Лейте БруноПолузащитник
-
29 Sorry DiarraНападающий
- Запасные игроки
-
12 Вишне АмуннВратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
99 Нжи БилалНападающий
-
-
-
25 Mikkel Hope
-
Главный тренер: Йостейн Гриндхауг
История личных встреч
Будё-Глимт
Хёугесунн
11 матчей
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
90.9%
27.3%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
20 матчей
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
19
Голов в среднем за матч
2.3
1.9
Среднее время на гол
39
47
Всего голов
14
18
Голов в среднем за матч
1.4
1.8
Среднее время на гол
64
50
Всего голов
37
37
Голов в среднем за матч
1.85
1.85
Тотал матчей
2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 75%
Меньше 25%
5
9
Больше 45%
Меньше 55%
11
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
Среднее время на гол
48
48
Бомбардиры внутри турнира
Будё-Глимт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пеллегрино Амаль
|13 (1)
|0.87
|Мумбанья Фарис
|9
|0.6
|Грёнбек Альберт
|5
|0.33
|Ветлесен Уго
|3
|0.2
|Мугиша Джоэл
|3
|0.2
|Берг Патрик
|1
|0.07
|Салтнес Ульрик
|1
|0.07
|Сёрли Сондре
|1
|0.07
|Сёренсен Адам
|0
|0
|Конрадсен Мортен
|0
|0
|Эспейор Рунар
|0
|0
|Вембангомо Брис
|0
|0
|Бьортуфт Один Лурас
|0
|0
Хёугесунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нжи Билал
|3
|0.21
|Sorry Diarra
|3 (1)
|0.21
|Лейте Бруно
|2
|0.14
|Теркильдсен Петер
|1
|0.07
|Санде Мадс
|1
|0.07
|Самуэльсен Мартин
|1
|0.07
|Oscar Krusnell
|1
|0.07
|Кристенсен Магнус
|0
|0
|Содерлунд Александер
|0
|0
|Паязити Адрион
|0
|0
Карточки
Будё-Глимт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ветлесен Уго
|3
|0
|Мумбанья Фарис
|3
|0
|Лоде Мариус
|1
|1
|Пеллегрино Амаль
|2
|0
|Бьортуфт Один Лурас
|2
|0
|Грёнбек Альберт
|2
|0
|Сьоволд Фредрик
|2
|0
|Элабделлауи Омар
|1
|0
|Салтнес Ульрик
|1
|0
|Берг Патрик
|1
|0
Хёугесунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крюгор Кевин Мартин
|2
|1
|Кристенсен Магнус
|2
|1
|Sorry Diarra
|1
|1
|Самуэльсен Мартин
|2
|0
|Эскесен Юлиус
|2
|0
|Oscar Krusnell
|2
|0
|Нжи Билал
|2
|0
|Теркильдсен Петер
|2
|0
|Паязити Адрион
|2
|0
|Содерлунд Александер
|1
|0
|Реесе Сёрен
|1
|0
|Сельвик Эгиль
|1
|0
|Лисет Сёндре
|1
|0
|Лейте Бруно
|1
|0
Результаты матчей
Будё-Глимт
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
86% (6)
14% (1)
0% (0)
Хёугесунн
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
1
Волевые поражения
4
1
Будё-Глимт
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Хёугесунн
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
15
8
Будё-Глимт
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
Хёугесунн
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
5
3
Волевые поражения
19
9
Голы по времени матча
Забито
21
3
7 В 1-м тайме 2
14 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 2
7 Не забивали 11
3
14%
0
0%
1-15
3
14%
2
67%
16-30
1
5%
0
0%
31-45
3
14%
0
0%
46-60
3
14%
1
33%
61-75
8
38%
0
0%
76-90
Пропущено
7
10
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
3
30%
31-45
1
14%
2
20%
46-60
0
0%
4
40%
61-75
1
14%
1
10%
76-90
Забито
15
9
8 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
4
27%
1
11%
1-15
3
20%
1
11%
16-30
1
7%
3
33%
31-45
5
33%
1
11%
46-60
2
13%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Пропущено
6
9
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
1
17%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
33%
3
33%
76-90
Забито
36
12
15 В 1-м тайме 7
21 Во 2-м тайме 5
10 Забивали первыми 5
1 Не забивали 6
7
19%
1
8%
1-15
6
17%
3
25%
16-30
2
6%
3
25%
31-45
8
22%
1
8%
46-60
5
14%
2
17%
61-75
8
22%
2
17%
76-90
Пропущено
13
19
7 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 11
3
23%
1
5%
1-15
1
8%
2
11%
16-30
3
23%
3
16%
31-45
3
23%
4
21%
46-60
0
0%
5
26%
61-75
3
23%
4
21%
76-90
Результаты последних матчей
Будё-Глимт
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Хам-Кам - Будё-Глимт 0:2 Одд - Будё-Глимт 0:2 Будё-Глимт - Молде 2:2 Будё-Глимт - Тромсё 3:2
Стрёмсгодсет - Будё-Глимт 2:0 Будё-Глимт - Хам-Кам 3:0 Ранхейм - Будё-Глимт 0:2 Волеренга - Будё-Глимт 1:3 Юнкерен - Будё-Глимт 1:2 Будё-Глимт - Викинг 5:1 Мушёэн - Будё-Глимт 0:3 Тромсё - Будё-Глимт 2:3 Будё-Глимт - Русенборг 3:2 Лиллестрём - Будё-Глимт 1:2 Будё-Глимт - Одд 2:0 Будё-Глимт - Бранн 2:2 Лиллестрём - Будё-Глимт 1:0 Олесунн - Будё-Глимт 0:3 Будё-Глимт - Стабек 4:0 Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 0:2
Хёугесунн
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Викинг - Хёугесунн 2:0 Хёугесунн - Одд 2:1 Молде - Хёугесунн 1:0 Хёугесунн - Саннефьёрд 3:2
Браттвог - Хёугесунн 2:1 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 1:2 Стур - Хёугесунн 1:3 Хёугесунн - Тромсё 1:2 Стол Йорпеланн - Хёугесунн 1:2 Русенборг - Хёугесунн 1:0 Хёугесунн - Волеренга 1:1 Олесунн - Хёугесунн 0:0 Хёугесунн - Сарпсборг-08 0:0 Стабек - Хёугесунн 3:0 Хёугесунн - Хам-Кам 3:2 Бранн - Хёугесунн 3:0 Хёугесунн - Викинг 1:1 Русенборг - Хёугесунн 0:0 Санднес - Хёугесунн 0:3 Бранн - Хёугесунн 3:1
Результаты матчей
Будё-Глимт
Хёугесунн
Точный счет
2:2
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
3:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
3
2 раза 29%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Точный счет
0:2
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
Точное количество голов
3
3 раза 43%
2
3 раза 43%
0
1 раз 14%
0
6 раз 86%
2
1 раз 14%
Точный счет
0:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
6 раз 43%
3
5 раз 36%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
0
7 раз 54%
1
2 раза 15%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
Тоталы голов в матче
Будё-Глимт
Хёугесунн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
24
25
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
16
61
16
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
67
131
49
77
211
212
113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|15
|11
|2
|2
|36 - 14
|35
|2.
|0:0
|14
|8
|3
|3
|30 - 21
|27
|3.
|0:1
|14
|8
|3
|3
|17 - 12
|27
|4.
|15
|8
|2
|5
|33 - 18
|26
|5.
|14
|7
|3
|4
|26 - 18
|24
|6.
|3:1
|13
|7
|2
|4
|23 - 19
|23
|7.
|2:3
|14
|6
|3
|5
|25 - 20
|21
|8.
|13
|6
|2
|5
|19 - 16
|20
|9.
|1:0
|14
|5
|3
|6
|13 - 19
|18
|10.
|0:0
|14
|4
|5
|5
|15 - 20
|17
|11.
|0:0
|15
|4
|5
|6
|10 - 15
|17
|12.
|1:0
|15
|4
|4
|7
|16 - 21
|16
|13.
|3:2
|14
|4
|1
|9
|16 - 32
|13
|14.
|13
|3
|2
|8
|15 - 23
|11
|15.
|1:3
|13
|2
|4
|7
|14 - 24
|10
|16.
|0:0
|14
|2
|2
|10
|9 - 25
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|2
|0
|17 - 6
|17
|2.
|0:1
|8
|5
|2
|1
|21 - 8
|17
|3.
|7
|5
|1
|1
|17 - 6
|16
|4.
|0:0
|7
|5
|1
|1
|21 - 11
|16
|5.
|0:0
|8
|3
|4
|1
|9 - 5
|13
|6.
|1:0
|9
|4
|1
|4
|10 - 11
|13
|7.
|6
|4
|0
|2
|10 - 5
|12
|8.
|3:1
|7
|4
|0
|3
|14 - 11
|12
|9.
|1:0
|6
|3
|2
|1
|10 - 8
|11
|10.
|0:1
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|11.
|2:3
|7
|3
|1
|3
|14 - 11
|10
|12.
|3:2
|7
|3
|1
|3
|7 - 8
|10
|13.
|1:3
|5
|2
|2
|1
|9 - 3
|8
|14.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|4 - 4
|8
|15.
|0:0
|8
|2
|2
|4
|7 - 11
|8
|16.
|7
|1
|0
|6
|8 - 16
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|7
|6
|0
|1
|15 - 6
|18
|2.
|0:1
|7
|5
|1
|1
|9 - 5
|16
|3.
|3:1
|6
|3
|2
|1
|9 - 8
|11
|4.
|2:3
|7
|3
|2
|2
|11 - 9
|11
|5.
|0:0
|7
|3
|2
|2
|9 - 10
|11
|6.
|8
|3
|1
|4
|16 - 12
|10
|7.
|0:0
|9
|2
|3
|4
|6 - 11
|9
|8.
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|9.
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|10.
|7
|2
|1
|4
|9 - 12
|7
|11.
|1:0
|8
|2
|1
|5
|3 - 11
|7
|12.
|0:0
|6
|1
|1
|4
|6 - 15
|4
|13.
|1:0
|6
|0
|3
|3
|6 - 10
|3
|14.
|3:2
|7
|1
|0
|6
|9 - 24
|3
|15.
|1:3
|8
|0
|2
|6
|5 - 21
|2
|16.
|0:0
|6
|0
|0
|6
|2 - 14
|0
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|14 (1)
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|13 (5)
|Бранн
|Финне Бор
|11 (3)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|9 (1)
|Викинг
|Трипич Златко
|7 (4)
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|6
|Одд
|Валлем Конрад
|6
|Волеренга
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|1 3
|Бранн
|Нильсен Сиверт
|4
|Волеренга
|Жута Леонард
|4