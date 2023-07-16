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  4. Типпелиген 2023

Норвегия: Типпелиген
2023

Тур: 14. Стадион: . Зрители: 6661 Главный судья: Svein Torre Sinnes
Будё-Глимт
2:1
Конец матча
Хёугесунн
0'
0:1
3' Гол
Лейте Бруно
13' Желтая карточка
Бьортуфт Один Лурас
1:1
46' Гол
Мумбанья Фарис
2:1
55' Гол
Сёрли Сондре
90'+6

Ход матча

3'
0:1
Лейте Бруно
(Паязити Адрион)
13'
Бьортуфт Один Лурас
 
46'
Мумбанья Фарис
(Пеллегрино Амаль)
1:1
46'
Фет Сондре
Салтнес Ульрик
 
55'
Сёрли Сондре
2:1
64'
 
Эскесен Юлиус
Лейте Бруно
64'
 
Самуэльсен Мартин
Паязити Адрион
90'
Пеллегрино Амаль
Сёрли Сондре
 
90'
Элабделлауи Омар
Сёренсен Адам
 
90'
Sorry Diarra
Мумбанья Фарис
 
90'
Эспейор Рунар
Oluwasegun Samuel Otusanya
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 2
  • 11 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 3
  • 1 Офсайды 3
  • 10 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 584 Количество передач 401
  • 57 Владение мячом, % 43
Прогноз на матч от Liveresult
12
Хайкин
Никита
20
Сьоволд
Фредрик
4
Бьортуфт
Один
Лурас
2
Лоде
Мариус
15
Бьоркан
Фредерик
8
Грёнбек
Альберт
77
Берг
Патрик
14
Салтнес
Ульрик
27
Сёрли
Сондре
29
Мумбанья
Фарис
7
Пеллегрино
Амаль
1
Сельвик
Эгиль
7
Теркильдсен
Петер
4
Anders
Baertelsen
5
Реесе
Сёрен
3
Oscar
Krusnell
6
Кристенсен
Магнус
8
Крюгор
Кевин
Мартин
27
Санде
Мадс
10
Паязити
Адрион
26
Лейте
Бруно
29
Sorry
Diarra
Будё-Глимт
4-3-3
Хёугесунн
4-2-3-1

История личных встреч

Будё-Глимт
Хёугесунн

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

90.9%
27.3%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

20 матчей

45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 побед

История матчей

Т
1:1
Т
1:4
Т
2:2
Т
2:0
Т
0:4
Т
6:1
Т
2:2
Т
1:1
Т
1:0
Т
0:3
Т
2:1
К
3:3
Т
3:4
Т
2:4
Т
1:2
ТМК
3:0
Т
1:2
Т
2:1
КН
1:1
КН
3:1

Голы

Всего голов

23
19

Голов в среднем за матч

2.3
1.9

Среднее время на гол

39
47

Всего голов

14
18

Голов в среднем за матч

1.4
1.8

Среднее время на гол

64
50

Всего голов

37
37

Голов в среднем за матч

1.85
1.85

Тотал матчей

2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 75%
Меньше 25%
5
9
Больше 45%
Меньше 55%
11
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
2
Больше 10%
Меньше 90%
18

Среднее время на гол

48
48

Бомбардиры внутри турнира

Будё-Глимт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пеллегрино Амаль 13 (1) 0.87
Мумбанья Фарис 10 0.67
Грёнбек Альберт 5 0.33
Ветлесен Уго 3 0.2
Мугиша Джоэл 3 0.2
Сёрли Сондре 2 0.13
Берг Патрик 1 0.07
Салтнес Ульрик 1 0.07
Сёренсен Адам 0 0
Конрадсен Мортен 0 0
Эспейор Рунар 0 0
Вембангомо Брис 0 0
Бьортуфт Один Лурас 0 0
Хёугесунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нжи Билал 3 0.21
Sorry Diarra 3 (1) 0.21
Лейте Бруно 2 0.14
Теркильдсен Петер 1 0.07
Санде Мадс 1 0.07
Самуэльсен Мартин 1 0.07
Oscar Krusnell 1 0.07
Кристенсен Магнус 0 0
Содерлунд Александер 0 0
Паязити Адрион 0 0

Карточки

Будё-Глимт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ветлесен Уго 3 0
Мумбанья Фарис 3 0
Лоде Мариус 1 1
Пеллегрино Амаль 2 0
Бьортуфт Один Лурас 2 0
Грёнбек Альберт 2 0
Сьоволд Фредрик 2 0
Элабделлауи Омар 1 0
Салтнес Ульрик 1 0
Берг Патрик 1 0
Хёугесунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крюгор Кевин Мартин 2 1
Кристенсен Магнус 2 1
Sorry Diarra 1 1
Самуэльсен Мартин 2 0
Эскесен Юлиус 2 0
Oscar Krusnell 2 0
Нжи Билал 2 0
Теркильдсен Петер 2 0
Паязити Адрион 2 0
Содерлунд Александер 1 0
Реесе Сёрен 1 0
Сельвик Эгиль 1 0
Лисет Сёндре 1 0
Лейте Бруно 1 0

Результаты матчей

Будё-Глимт
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
88% (7)
13% (1)
0% (0)
Хёугесунн
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
1

Волевые поражения

4
2
Будё-Глимт
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Хёугесунн
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

15
8
Будё-Глимт
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
20% (3)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
20% (3)
27% (4)
Хёугесунн
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

6
3

Волевые поражения

19
10

Голы по времени матча

Забито

23
4
7 В 1-м тайме 3
16 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 3
7 Не забивали 11
3
13%
1
25%
1-15
3
13%
2
50%
16-30
1
4%
0
0%
31-45
5
22%
0
0%
46-60
3
13%
1
25%
61-75
8
35%
0
0%
76-90

Пропущено

8
12
6 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
3
38%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
3
25%
31-45
1
13%
4
33%
46-60
0
0%
4
33%
61-75
1
13%
1
8%
76-90

Забито

15
9
8 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
4
27%
1
11%
1-15
3
20%
1
11%
16-30
1
7%
3
33%
31-45
5
33%
1
11%
46-60
2
13%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Пропущено

6
9
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
1
17%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
33%
3
33%
76-90

Забито

38
13
15 В 1-м тайме 8
23 Во 2-м тайме 5
10 Забивали первыми 6
1 Не забивали 6
7
18%
2
15%
1-15
6
16%
3
23%
16-30
2
5%
3
23%
31-45
10
26%
1
8%
46-60
5
13%
2
15%
61-75
8
21%
2
15%
76-90

Пропущено

14
21
8 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 12
4
29%
1
5%
1-15
1
7%
2
10%
16-30
3
21%
3
14%
31-45
3
21%
6
29%
46-60
0
0%
5
24%
61-75
3
21%
4
19%
76-90

Результаты последних матчей

Будё-Глимт
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Хам-Кам - Будё-Глимт 0:2 Одд - Будё-Глимт 0:2 Будё-Глимт - Молде 2:2 Будё-Глимт - Тромсё 3:2
Стрёмсгодсет - Будё-Глимт 2:0 Будё-Глимт - Хам-Кам 3:0 Ранхейм - Будё-Глимт 0:2 Волеренга - Будё-Глимт 1:3 Юнкерен - Будё-Глимт 1:2 Будё-Глимт - Викинг 5:1 Мушёэн - Будё-Глимт 0:3 Тромсё - Будё-Глимт 2:3 Будё-Глимт - Русенборг 3:2 Лиллестрём - Будё-Глимт 1:2 Будё-Глимт - Одд 2:0 Будё-Глимт - Бранн 2:2 Лиллестрём - Будё-Глимт 1:0 Олесунн - Будё-Глимт 0:3 Будё-Глимт - Стабек 4:0 Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 0:2
Хёугесунн
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Викинг - Хёугесунн 2:0 Хёугесунн - Одд 2:1 Молде - Хёугесунн 1:0 Хёугесунн - Саннефьёрд 3:2
Браттвог - Хёугесунн 2:1 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 1:2 Стур - Хёугесунн 1:3 Хёугесунн - Тромсё 1:2 Стол Йорпеланн - Хёугесунн 1:2 Русенборг - Хёугесунн 1:0 Хёугесунн - Волеренга 1:1 Олесунн - Хёугесунн 0:0 Хёугесунн - Сарпсборг-08 0:0 Стабек - Хёугесунн 3:0 Хёугесунн - Хам-Кам 3:2 Бранн - Хёугесунн 3:0 Хёугесунн - Викинг 1:1 Русенборг - Хёугесунн 0:0 Санднес - Хёугесунн 0:3 Бранн - Хёугесунн 3:1

Результаты матчей

Будё-Глимт
Хёугесунн

Точный счет

2:2
2 раза 25%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
3:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
4 раза 50%
3
2 раза 25%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:2
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
1:0
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%

Точное количество голов

3
3 раза 43%
2
3 раза 43%
0
1 раз 14%
0
6 раз 75%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%

Точный счет

0:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
7 раз 47%
3
5 раз 33%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
0
7 раз 50%
1
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%

Тоталы голов в матче

Будё-Глимт
Хёугесунн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
2.5
Больше Меньше
2
4
2
6
3.5
1
7
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
2
6
6
1
1.5
1
7
3
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
7
7
14
1
1.5
4
10
7
8
2.5
2
12
2
13
3.5
1
14
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 15 12 2 1 38 - 14 38
2.
Викинг
 14 9 2 3 31 - 21 29
3.
Тромсё
 14 8 3 3 18 - 13 27
4.
Бранн
 1:0 15 8 3 4 27 - 18 27
5.
Молде
 15 8 2 5 33 - 18 26
6.
Лиллестрём
 13 7 2 4 24 - 20 23
7.
Сарпсборг-08
 14 6 3 5 25 - 20 21
8.
Стрёмсгодсет
 0:1 14 6 2 6 19 - 17 20
9.
Одд
 15 5 4 6 13 - 15 19
10.
Стабек
 14 4 4 6 15 - 21 16
11.
Русенборг
 15 4 4 7 17 - 22 16
12.
Хёугесунн
 14 4 3 7 13 - 21 15
13.
Хам-Кам
 14 4 1 9 16 - 32 13
14.
Волеренга
 13 3 2 8 15 - 23 11
15.
Саннефьёрд
 13 2 4 7 15 - 25 10
16.
Олесунн
 14 2 1 11 9 - 28 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 8 6 2 0 23 - 8 20
2.
Бранн
 1:0 8 6 2 0 18 - 6 20
3.
Молде
 7 5 1 1 17 - 6 16
4.
Викинг
 7 5 1 1 21 - 11 16
5.
Русенборг
 9 4 1 4 11 - 12 13
6.
Стрёмсгодсет
 0:1 6 4 0 2 10 - 5 12
7.
Лиллестрём
 7 4 0 3 15 - 12 12
8.
Стабек
 8 3 3 2 9 - 6 12
9.
Хёугесунн
 6 3 2 1 10 - 8 11
10.
Тромсё
 7 3 2 2 8 - 7 11
11.
Сарпсборг-08
 7 3 1 3 14 - 11 10
12.
Хам-Кам
 7 3 1 3 7 - 8 10
13.
Саннефьёрд
 5 2 2 1 9 - 3 8
14.
Одд
 6 2 2 2 4 - 4 8
15.
Олесунн
 8 2 1 5 7 - 14 7
16.
Волеренга
 7 1 0 6 8 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 7 6 0 1 15 - 6 18
2.
Тромсё
 7 5 1 1 10 - 6 16
3.
Викинг
 7 4 1 2 10 - 10 13
4.
Лиллестрём
 6 3 2 1 9 - 8 11
5.
Сарпсборг-08
 7 3 2 2 11 - 9 11
6.
Одд
 9 3 2 4 9 - 11 11
7.
Молде
 8 3 1 4 16 - 12 10
8.
Волеренга
 6 2 2 2 7 - 7 8
9.
Стрёмсгодсет
 0:1 8 2 2 4 9 - 12 8
10.
Бранн
 1:0 7 2 1 4 9 - 12 7
11.
Стабек
 6 1 1 4 6 - 15 4
12.
Хёугесунн
 8 1 1 6 3 - 13 4
13.
Русенборг
 6 0 3 3 6 - 10 3
14.
Хам-Кам
 7 1 0 6 9 - 24 3
15.
Саннефьёрд
 8 0 2 6 6 - 22 2
16.
Олесунн
 6 0 0 6 2 - 14 0
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Лиллестрём Адамс Акор 14 (2)
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 13 (6)
Бранн Финне Бор 11 (3)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 10 (1)
Викинг Трипич Златко 7 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Олесунн Мунксгор Александер 6
Одд Валлем Конрад 6
Волеренга Олдруп-Йенсен Фредрик 1 3
Бранн Нильсен Сиверт 4
Волеренга Жута Леонард 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 13'
    Бьортуфт Один Лурас получил желтую карточку от судьи
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