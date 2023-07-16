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Норвегия: Типпелиген
2023

Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Jan Morten Tennoey
Сарпсборг-08
2:3
Перерыв
Хам-Кам
0'
7' Желтая карточка
Кристиансен Андерс II
0:1
8' Пенальти
Удаль Хенрик
1:1
16' Гол
Мартинссон-Нгуали Серж
2:1
24' Гол
Лундквист Рамон-Паскаль
2:2
36' Гол
John Olav Norheim
2:3
38' Гол
Kristian Loenstad Onsrud

Ход матча

7'
Кристиансен Андерс II
 
8'
0:1
Удаль Хенрик
16'
Мартинссон-Нгуали Серж
(Лундквист Рамон-Паскаль)
1:1
24'
Лундквист Рамон-Паскаль
(Торп Виктор)
2:1
36'
2:2
John Olav Norheim
38'
2:3
Kristian Loenstad Onsrud
(Удаль Хенрик)

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 1 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 55 Владение мячом, % 45
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сарпсборг-08
Ничья
Хам-Кам
2.65
5.23
6.84
Все Коэффициенты
21
Кристиансен
Андерс
II
32
Вишне
Эйрик
4
Утвик
Бьорн
31
Скиппер
Антон
17
Солтведт
Йоахим
8
Андерсен
Йеппе
18
Мартинссон-Нгуали
Серж
25
Майгор
Миккел
29
Торп
Виктор
11
Тибблинг
Симон
10
Лундквист
Рамон-Паскаль
1
Lars
Jendal
4
Halvor
Roedoelen
Opsahl
23
Шельстад
Фредрик
6
John
Olav
Norheim
3
Гаммельбю
Йенс-Мартин
11
Tore
Andre
Soeraas
22
Кобе
Эрнандес-Фостер
7
Kristian
Loenstad
Onsrud
2
Конгсро
Вегар
16
Киркеволд
Пол
14
Удаль
Хенрик
Сарпсборг-08
4-2-3-1
Хам-Кам
3-5-2

История личных встреч

Сарпсборг-08
Хам-Кам

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 2 победы

История матчей

ТМК
2:1
Т
2:1
Т
3:2
К
1:0
ПД
3:5
ПД
4:1

Голы

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

2.67
2.33

Среднее время на гол

33
38

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

2.33
1

Среднее время на гол

38
90

Всего голов

15
10

Голов в среднем за матч

2.5
1.67

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

36
54

Бомбардиры внутри турнира

Сарпсборг-08
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Упсет Кристиан 5 0.36
Солтведт Йоахим 4 0.29
Торп Виктор 4 0.29
Майгор Миккел 3 0.21
Утвик Бьорн 3 0.21
Лундквист Рамон-Паскаль 2 0.14
Вишне Эйрик 2 0.14
Мартинссон-Нгуали Серж 1 0.07
Christopher Bonsu Baah 1 0.07
Тибблинг Симон 0 0
Андерсен Йеппе 0 0
Хам-Кам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Удаль Хенрик 5 (2) 0.36
Киркеволд Пол 3 0.21
John Olav Norheim 2 0.14
Aleksander Melgalvis 2 (1) 0.14
Kristian Loenstad Onsrud 1 0.07
Видесхейм-Пауль Расмус 1 0.07
Halvor Roedoelen Opsahl 1 0.07
Benjamin Thoresen Faraas 1 0.07
Куртович Виллиам 0 0
Шельстад Фредрик 0 0

Карточки

Сарпсборг-08
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сколевик Стеффен 4 0
Майгор Миккел 3 0
Christopher Bonsu Baah 3 0
Андерсен Йеппе 1 1
Вишне Эйрик 2 0
Кристиансен Андерс II 1 0
Мартинссон-Нгуали Серж 1 0
Тибблинг Симон 1 0
Утвик Бьорн 1 0
Торп Виктор 1 0
Скиппер Антон 1 0
Хам-Кам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
John Olav Norheim 2 0
Halvor Roedoelen Opsahl 2 0
Сандберг Маркус 0 1
Шельстад Фредрик 0 1
Aleksander Melgalvis 1 0
Гаммельбю Йенс-Мартин 1 0
Киркеволд Пол 1 0
Jakob Michelsen 1 0
Benjamin Thoresen Faraas 1 0
Кобе Эрнандес-Фостер 1 0

Результаты матчей

Сарпсборг-08
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Хам-Кам
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

1
6
Сарпсборг-08
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Хам-Кам
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

7
6

Волевые поражения

9
6
Сарпсборг-08
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Хам-Кам
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

10
6

Волевые поражения

10
12

Голы по времени матча

Забито

12
6
7 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
9 Не забивали 10
2
17%
0
0%
1-15
3
25%
1
17%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
17%
1
17%
61-75
2
17%
4
67%
76-90

Пропущено

8
22
5 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 16
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
3
38%
0
0%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
2
25%
3
14%
31-45
1
13%
5
23%
46-60
0
0%
6
27%
61-75
2
25%
5
23%
76-90

Забито

12
8
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
7 Не забивали 8
1
8%
1
13%
1-15
4
33%
1
13%
16-30
1
8%
1
13%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
3
25%
2
25%
76-90

Пропущено

8
7
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
13%
2
29%
46-60
1
13%
2
29%
61-75
3
38%
2
29%
76-90

Забито

24
14
13 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 5
3 Не забивали 5
3
13%
1
7%
1-15
7
29%
29%
2
14%
16-30
3
13%
1
7%
31-45
4
17%
0
0%
46-60
2
8%
4
29%
61-75
5
21%
6
43%
76-90

Пропущено

16
29
8 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 22
3 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
5
31%
0
0%
1-15
1
6%
3
10%
16-30
2
13%
4
14%
31-45
2
13%
7
24%
46-60
1
6%
8
28%
61-75
5
31%
7
24%
76-90

Результаты последних матчей

Сарпсборг-08
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Молде - Сарпсборг-08 3:1 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 5:2 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 6:1 Согндаль - Сарпсборг-08 3:4
Русенборг - Сарпсборг-08 0:3 Сарпсборг-08 - Викинг 1:3 Сарпсборг-08 - Одд 3:1 Тромсё - Сарпсборг-08 2:1 Фригг - Сарпсборг-08 3:5 Сарпсборг-08 - Олесунн 3:1 Фуннефосс/Вормсунн - Сарпсборг-08 1:3 Лиллестрём - Сарпсборг-08 1:2 Сарпсборг-08 - Бранн 2:1 Стабек - Сарпсборг-08 1:1 Хёугесунн - Сарпсборг-08 0:0 Сарпсборг-08 - Одд 0:0 Волеренга - Сарпсборг-08 0:2 Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 0:2 Сарпсборг-08 - Стабек 2:1 Гётеборг - Сарпсборг-08 1:1
Хам-Кам
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Хам-Кам - Будё-Глимт 0:2 Хам-Кам - Олесунн 2:1 Бранн - Хам-Кам 2:1 Йовик-Люн - Хам-Кам 0:5
Хам-Кам - Одд 0:1 Будё-Глимт - Хам-Кам 3:0 Берум - Хам-Кам 1:3 Русенборг - Хам-Кам 4:0 Мьёльнер - Хам-Кам 0:8 Хам-Кам - Лиллестрём 0:0 Нюбергсунд - Хам-Кам 0:5 Волеренга - Хам-Кам 3:0 Хам-Кам - Тромсё 1:2 Хам-Кам - Молде 0:4 Викинг - Хам-Кам 7:3 Хам-Кам - Стрёмсгодсет 2:0 Хёугесунн - Хам-Кам 3:2 Хам-Кам - Саннефьёрд 2:0 Тромсё - Хам-Кам 1:0 Рёуфосс - Хам-Кам 3:0

Результаты матчей

Сарпсборг-08
Хам-Кам

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
6:1
1 раз 17%
2:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
6
1 раз 17%
0
3 раза 43%
2
3 раза 43%
1
1 раз 14%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%
3:0
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
7:3
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:0
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
7:3
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
3
2 раза 15%
6
1 раз 8%
0
6 раз 46%
2
4 раза 31%
1
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Сарпсборг-08
Хам-Кам

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
3
3
3
1.5
3
4
2
4
2.5
1
5
3.5
1
5
4.5
1
5
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
3
3
4
3
1.5
2
4
1
6
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
7
6
7
6
1.5
5
8
3
10
2.5
1
12
1
12
3.5
1
12
4.5
1
12
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 0:1 15 11 2 2 36 - 14 35
2.
Викинг
 0:0 14 8 3 3 30 - 21 27
3.
Тромсё
 0:1 14 8 3 3 17 - 12 27
4.
Молде
 15 8 2 5 33 - 18 26
5.
Бранн
 14 7 3 4 26 - 18 24
6.
Лиллестрём
 3:1 13 7 2 4 23 - 19 23
7.
Сарпсборг-08
 2:3 14 6 3 5 25 - 20 21
8.
Стрёмсгодсет
 13 6 2 5 19 - 16 20
9.
Хёугесунн
 1:0 14 5 3 6 13 - 19 18
10.
Стабек
 0:0 14 4 5 5 15 - 20 17
11.
Одд
 0:0 15 4 5 6 10 - 15 17
12.
Русенборг
 1:0 15 4 4 7 16 - 21 16
13.
Хам-Кам
 3:2 14 4 1 9 16 - 32 13
14.
Волеренга
 13 3 2 8 15 - 23 11
15.
Саннефьёрд
 1:3 13 2 4 7 14 - 24 10
16.
Олесунн
 0:0 14 2 2 10 9 - 25 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 7 5 2 0 17 - 6 17
2.
Будё-Глимт
 0:1 8 5 2 1 21 - 8 17
3.
Молде
 7 5 1 1 17 - 6 16
4.
Викинг
 0:0 7 5 1 1 21 - 11 16
5.
Стабек
 0:0 8 3 4 1 9 - 5 13
6.
Русенборг
 1:0 9 4 1 4 10 - 11 13
7.
Стрёмсгодсет
 6 4 0 2 10 - 5 12
8.
Лиллестрём
 3:1 7 4 0 3 14 - 11 12
9.
Хёугесунн
 1:0 6 3 2 1 10 - 8 11
10.
Тромсё
 0:1 7 3 2 2 8 - 7 11
11.
Сарпсборг-08
 2:3 7 3 1 3 14 - 11 10
12.
Хам-Кам
 3:2 7 3 1 3 7 - 8 10
13.
Саннефьёрд
 1:3 5 2 2 1 9 - 3 8
14.
Одд
 0:0 6 2 2 2 4 - 4 8
15.
Олесунн
 0:0 8 2 2 4 7 - 11 8
16.
Волеренга
 7 1 0 6 8 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 0:1 7 6 0 1 15 - 6 18
2.
Тромсё
 0:1 7 5 1 1 9 - 5 16
3.
Лиллестрём
 3:1 6 3 2 1 9 - 8 11
4.
Сарпсборг-08
 2:3 7 3 2 2 11 - 9 11
5.
Викинг
 0:0 7 3 2 2 9 - 10 11
6.
Молде
 8 3 1 4 16 - 12 10
7.
Одд
 0:0 9 2 3 4 6 - 11 9
8.
Волеренга
 6 2 2 2 7 - 7 8
9.
Стрёмсгодсет
 7 2 2 3 9 - 11 8
10.
Бранн
 7 2 1 4 9 - 12 7
11.
Хёугесунн
 1:0 8 2 1 5 3 - 11 7
12.
Стабек
 0:0 6 1 1 4 6 - 15 4
13.
Русенборг
 1:0 6 0 3 3 6 - 10 3
14.
Хам-Кам
 3:2 7 1 0 6 9 - 24 3
15.
Саннефьёрд
 1:3 8 0 2 6 5 - 21 2
16.
Олесунн
 0:0 6 0 0 6 2 - 14 0
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  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Лиллестрём Адамс Акор 14 (1)
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 13 (5)
Бранн Финне Бор 11 (3)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 9 (1)
Викинг Трипич Златко 7 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Олесунн Мунксгор Александер 6
Одд Валлем Конрад 6
Волеренга Олдруп-Йенсен Фредрик 1 3
Бранн Нильсен Сиверт 4
Волеренга Жута Леонард 4
Весь список
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сарпсборг-08
Ничья
Хам-Кам
2.65
5.23
6.84
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Сарпсборг-08 2:3 Хам-Кам онлайн

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Сарпсборг-08
Хам-Кам
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