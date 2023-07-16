Тур: 14. Стадион: Сарпсборг. Главный судья: Jan Morten Tennoey
2:3
Перерыв
0'
7' Желтая карточкаКристиансен Андерс II
0:1
8' ПенальтиУдаль Хенрик
1:1
16' ГолМартинссон-Нгуали Серж
2:1
24' ГолЛундквист Рамон-Паскаль
2:2
36' ГолJohn Olav Norheim
2:3
38' ГолKristian Loenstad Onsrud
Ход матча
8'
0:1
24'
36'
38'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 3
-
5 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
1 Нарушения правил 3
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
55 Владение мячом, % 45
Прогноз на матч от Liveresult
32
Вишне
Эйрик
29
Торп
Виктор
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Вишне ЭйрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Торп ВикторПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
40 Leander Oy
-
-
-
-
Главный тренер: Биллборн Стефан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Удаль ХенрикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Амин НуриПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Jakob Michelsen
История личных встреч
Сарпсборг-08
Хам-Кам
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
7
Голов в среднем за матч
2.67
2.33
Среднее время на гол
33
38
Всего голов
7
3
Голов в среднем за матч
2.33
1
Среднее время на гол
38
90
Всего голов
15
10
Голов в среднем за матч
2.5
1.67
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
36
54
Бомбардиры внутри турнира
Сарпсборг-08
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Упсет Кристиан
|5
|0.36
|Солтведт Йоахим
|4
|0.29
|Торп Виктор
|4
|0.29
|Майгор Миккел
|3
|0.21
|Утвик Бьорн
|3
|0.21
|Лундквист Рамон-Паскаль
|2
|0.14
|Вишне Эйрик
|2
|0.14
|Мартинссон-Нгуали Серж
|1
|0.07
|Christopher Bonsu Baah
|1
|0.07
|Тибблинг Симон
|0
|0
|Андерсен Йеппе
|0
|0
Хам-Кам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Удаль Хенрик
|5 (2)
|0.36
|Киркеволд Пол
|3
|0.21
|John Olav Norheim
|2
|0.14
|Aleksander Melgalvis
|2 (1)
|0.14
|Kristian Loenstad Onsrud
|1
|0.07
|Видесхейм-Пауль Расмус
|1
|0.07
|Halvor Roedoelen Opsahl
|1
|0.07
|Benjamin Thoresen Faraas
|1
|0.07
|Куртович Виллиам
|0
|0
|Шельстад Фредрик
|0
|0
Карточки
Сарпсборг-08
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сколевик Стеффен
|4
|0
|Майгор Миккел
|3
|0
|Christopher Bonsu Baah
|3
|0
|Андерсен Йеппе
|1
|1
|Вишне Эйрик
|2
|0
|Кристиансен Андерс II
|1
|0
|Мартинссон-Нгуали Серж
|1
|0
|Тибблинг Симон
|1
|0
|Утвик Бьорн
|1
|0
|Торп Виктор
|1
|0
|Скиппер Антон
|1
|0
Хам-Кам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|John Olav Norheim
|2
|0
|Halvor Roedoelen Opsahl
|2
|0
|Сандберг Маркус
|0
|1
|Шельстад Фредрик
|0
|1
|Aleksander Melgalvis
|1
|0
|Гаммельбю Йенс-Мартин
|1
|0
|Киркеволд Пол
|1
|0
|Jakob Michelsen
|1
|0
|Benjamin Thoresen Faraas
|1
|0
|Кобе Эрнандес-Фостер
|1
|0
Результаты матчей
Сарпсборг-08
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Хам-Кам
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
1
6
Сарпсборг-08
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Хам-Кам
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
7
6
Волевые поражения
9
6
Сарпсборг-08
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Хам-Кам
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
10
6
Волевые поражения
10
12
Голы по времени матча
Забито
12
6
7 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
9 Не забивали 10
2
17%
0
0%
1-15
3
25%
1
17%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
17%
1
17%
61-75
2
17%
4
67%
76-90
Пропущено
8
22
5 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 16
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
3
38%
0
0%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
2
25%
3
14%
31-45
1
13%
5
23%
46-60
0
0%
6
27%
61-75
2
25%
5
23%
76-90
Забито
12
8
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
7 Не забивали 8
1
8%
1
13%
1-15
4
33%
1
13%
16-30
1
8%
1
13%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
3
25%
2
25%
76-90
Пропущено
8
7
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
13%
2
29%
46-60
1
13%
2
29%
61-75
3
38%
2
29%
76-90
Забито
24
14
13 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 5
3 Не забивали 5
3
13%
1
7%
1-15
7
29%
29%
2
14%
16-30
3
13%
1
7%
31-45
4
17%
0
0%
46-60
2
8%
4
29%
61-75
5
21%
6
43%
76-90
Пропущено
16
29
8 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 22
3 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
5
31%
0
0%
1-15
1
6%
3
10%
16-30
2
13%
4
14%
31-45
2
13%
7
24%
46-60
1
6%
8
28%
61-75
5
31%
7
24%
76-90
Результаты последних матчей
Сарпсборг-08
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Молде - Сарпсборг-08 3:1 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 5:2 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 6:1 Согндаль - Сарпсборг-08 3:4
Русенборг - Сарпсборг-08 0:3 Сарпсборг-08 - Викинг 1:3 Сарпсборг-08 - Одд 3:1 Тромсё - Сарпсборг-08 2:1 Фригг - Сарпсборг-08 3:5 Сарпсборг-08 - Олесунн 3:1 Фуннефосс/Вормсунн - Сарпсборг-08 1:3 Лиллестрём - Сарпсборг-08 1:2 Сарпсборг-08 - Бранн 2:1 Стабек - Сарпсборг-08 1:1 Хёугесунн - Сарпсборг-08 0:0 Сарпсборг-08 - Одд 0:0 Волеренга - Сарпсборг-08 0:2 Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 0:2 Сарпсборг-08 - Стабек 2:1 Гётеборг - Сарпсборг-08 1:1
Хам-Кам
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Хам-Кам - Будё-Глимт 0:2 Хам-Кам - Олесунн 2:1 Бранн - Хам-Кам 2:1 Йовик-Люн - Хам-Кам 0:5
Хам-Кам - Одд 0:1 Будё-Глимт - Хам-Кам 3:0 Берум - Хам-Кам 1:3 Русенборг - Хам-Кам 4:0 Мьёльнер - Хам-Кам 0:8 Хам-Кам - Лиллестрём 0:0 Нюбергсунд - Хам-Кам 0:5 Волеренга - Хам-Кам 3:0 Хам-Кам - Тромсё 1:2 Хам-Кам - Молде 0:4 Викинг - Хам-Кам 7:3 Хам-Кам - Стрёмсгодсет 2:0 Хёугесунн - Хам-Кам 3:2 Хам-Кам - Саннефьёрд 2:0 Тромсё - Хам-Кам 1:0 Рёуфосс - Хам-Кам 3:0
Результаты матчей
Сарпсборг-08
Хам-Кам
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
6:1
1 раз 17%
2:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
6
1 раз 17%
0
3 раза 43%
2
3 раза 43%
1
1 раз 14%
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%
3:0
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
7:3
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:0
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
7:3
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
3
2 раза 15%
6
1 раз 8%
0
6 раз 46%
2
4 раза 31%
1
2 раза 15%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Сарпсборг-08
Хам-Кам
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
43
33
34
24
15
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
33
43
24
16
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
76
76
58
310
112
112
112
112
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|15
|11
|2
|2
|36 - 14
|35
|2.
|0:0
|14
|8
|3
|3
|30 - 21
|27
|3.
|0:1
|14
|8
|3
|3
|17 - 12
|27
|4.
|15
|8
|2
|5
|33 - 18
|26
|5.
|14
|7
|3
|4
|26 - 18
|24
|6.
|3:1
|13
|7
|2
|4
|23 - 19
|23
|7.
|2:3
|14
|6
|3
|5
|25 - 20
|21
|8.
|13
|6
|2
|5
|19 - 16
|20
|9.
|1:0
|14
|5
|3
|6
|13 - 19
|18
|10.
|0:0
|14
|4
|5
|5
|15 - 20
|17
|11.
|0:0
|15
|4
|5
|6
|10 - 15
|17
|12.
|1:0
|15
|4
|4
|7
|16 - 21
|16
|13.
|3:2
|14
|4
|1
|9
|16 - 32
|13
|14.
|13
|3
|2
|8
|15 - 23
|11
|15.
|1:3
|13
|2
|4
|7
|14 - 24
|10
|16.
|0:0
|14
|2
|2
|10
|9 - 25
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|2
|0
|17 - 6
|17
|2.
|0:1
|8
|5
|2
|1
|21 - 8
|17
|3.
|7
|5
|1
|1
|17 - 6
|16
|4.
|0:0
|7
|5
|1
|1
|21 - 11
|16
|5.
|0:0
|8
|3
|4
|1
|9 - 5
|13
|6.
|1:0
|9
|4
|1
|4
|10 - 11
|13
|7.
|6
|4
|0
|2
|10 - 5
|12
|8.
|3:1
|7
|4
|0
|3
|14 - 11
|12
|9.
|1:0
|6
|3
|2
|1
|10 - 8
|11
|10.
|0:1
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|11.
|2:3
|7
|3
|1
|3
|14 - 11
|10
|12.
|3:2
|7
|3
|1
|3
|7 - 8
|10
|13.
|1:3
|5
|2
|2
|1
|9 - 3
|8
|14.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|4 - 4
|8
|15.
|0:0
|8
|2
|2
|4
|7 - 11
|8
|16.
|7
|1
|0
|6
|8 - 16
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|7
|6
|0
|1
|15 - 6
|18
|2.
|0:1
|7
|5
|1
|1
|9 - 5
|16
|3.
|3:1
|6
|3
|2
|1
|9 - 8
|11
|4.
|2:3
|7
|3
|2
|2
|11 - 9
|11
|5.
|0:0
|7
|3
|2
|2
|9 - 10
|11
|6.
|8
|3
|1
|4
|16 - 12
|10
|7.
|0:0
|9
|2
|3
|4
|6 - 11
|9
|8.
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|9.
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|10.
|7
|2
|1
|4
|9 - 12
|7
|11.
|1:0
|8
|2
|1
|5
|3 - 11
|7
|12.
|0:0
|6
|1
|1
|4
|6 - 15
|4
|13.
|1:0
|6
|0
|3
|3
|6 - 10
|3
|14.
|3:2
|7
|1
|0
|6
|9 - 24
|3
|15.
|1:3
|8
|0
|2
|6
|5 - 21
|2
|16.
|0:0
|6
|0
|0
|6
|2 - 14
|0
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|14 (1)
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|13 (5)
|Бранн
|Финне Бор
|11 (3)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|9 (1)
|Викинг
|Трипич Златко
|7 (4)
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|6
|Одд
|Валлем Конрад
|6
|Волеренга
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|1 3
|Бранн
|Нильсен Сиверт
|4
|Волеренга
|Жута Леонард
|4