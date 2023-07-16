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Норвегия: Типпелиген
2023

Тур: 14. Стадион: . Зрители: 4169 Главный судья: Jan Morten Tennoey
Сарпсборг-08
2:3
Конец матча
Хам-Кам
0'
7' Желтая карточка
Кристиансен Андерс II
0:1
8' Пенальти
Удаль Хенрик
1:1
16' Гол
Мартинссон-Нгуали Серж
2:1
24' Гол
Лундквист Рамон-Паскаль
2:2
36' Гол
John Olav Norheim
2:3
38' Гол
Kristian Loenstad Onsrud
73' Желтая карточка
Киркеволд Пол
90'+10

Ход матча

7'
Кристиансен Андерс II
 
8'
0:1
Удаль Хенрик
16'
Мартинссон-Нгуали Серж
(Лундквист Рамон-Паскаль)
1:1
24'
Лундквист Рамон-Паскаль
(Торп Виктор)
2:1
36'
2:2
John Olav Norheim
38'
2:3
Kristian Loenstad Onsrud
(Удаль Хенрик)
64'
Упсет Кристиан
Тибблинг Симон
 
68'
 
Кьяергор Оливер
Удаль Хенрик
73'
 
Киркеволд Пол
75'
Сколевик Стеффен
Утвик Бьорн
 
90'
 
Бьярнасон Бриньяр Инги
Шельстад Фредрик

Статистика матча

  • 12 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 3
  • 10 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 60 Владение мячом, % 40
Прогноз на матч от Liveresult
21
Кристиансен
Андерс
II
32
Вишне
Эйрик
4
Утвик
Бьорн
31
Скиппер
Антон
17
Солтведт
Йоахим
8
Андерсен
Йеппе
18
Мартинссон-Нгуали
Серж
25
Майгор
Миккел
29
Торп
Виктор
11
Тибблинг
Симон
10
Лундквист
Рамон-Паскаль
1
Lars
Jendal
4
Halvor
Roedoelen
Opsahl
23
Шельстад
Фредрик
6
John
Olav
Norheim
3
Гаммельбю
Йенс-Мартин
11
Tore
Andre
Soeraas
22
Кобе
Эрнандес-Фостер
7
Kristian
Loenstad
Onsrud
2
Конгсро
Вегар
16
Киркеволд
Пол
14
Удаль
Хенрик
Сарпсборг-08
4-2-3-1
Хам-Кам
3-5-2

История личных встреч

Сарпсборг-08
Хам-Кам

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 2 победы

История матчей

ТМК
2:1
Т
2:1
Т
3:2
К
1:0
ПД
3:5
ПД
4:1

Голы

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

2.67
2.33

Среднее время на гол

33
38

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

2.33
1

Среднее время на гол

38
90

Всего голов

15
10

Голов в среднем за матч

2.5
1.67

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

36
54

Бомбардиры внутри турнира

Сарпсборг-08
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Упсет Кристиан 5 0.36
Солтведт Йоахим 4 0.29
Торп Виктор 4 0.29
Майгор Миккел 3 0.21
Утвик Бьорн 3 0.21
Лундквист Рамон-Паскаль 2 0.14
Вишне Эйрик 2 0.14
Мартинссон-Нгуали Серж 1 0.07
Christopher Bonsu Baah 1 0.07
Тибблинг Симон 0 0
Андерсен Йеппе 0 0
Хам-Кам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Удаль Хенрик 5 (2) 0.36
Киркеволд Пол 3 0.21
John Olav Norheim 2 0.14
Aleksander Melgalvis 2 (1) 0.14
Kristian Loenstad Onsrud 1 0.07
Видесхейм-Пауль Расмус 1 0.07
Halvor Roedoelen Opsahl 1 0.07
Benjamin Thoresen Faraas 1 0.07
Куртович Виллиам 0 0

Карточки

Сарпсборг-08
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сколевик Стеффен 4 0
Майгор Миккел 3 0
Christopher Bonsu Baah 3 0
Андерсен Йеппе 1 1
Вишне Эйрик 2 0
Кристиансен Андерс II 1 0
Мартинссон-Нгуали Серж 1 0
Тибблинг Симон 1 0
Утвик Бьорн 1 0
Торп Виктор 1 0
Скиппер Антон 1 0
Хам-Кам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
John Olav Norheim 2 0
Киркеволд Пол 2 0
Halvor Roedoelen Opsahl 2 0
Сандберг Маркус 0 1
Шельстад Фредрик 0 1
Aleksander Melgalvis 1 0
Гаммельбю Йенс-Мартин 1 0
Jakob Michelsen 1 0
Benjamin Thoresen Faraas 1 0
Кобе Эрнандес-Фостер 1 0

Результаты матчей

Сарпсборг-08
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Хам-Кам
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

3
6
Сарпсборг-08
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Хам-Кам
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

7
6

Волевые поражения

9
6
Сарпсборг-08
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Хам-Кам
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

10
8

Волевые поражения

12
12

Голы по времени матча

Забито

14
9
9 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 10
2
14%
1
11%
1-15
5
36%
1
11%
16-30
2
14%
2
22%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
2
14%
1
11%
61-75
2
14%
4
44%
76-90

Пропущено

11
24
8 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 16
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
4
36%
0
0%
1-15
0
0%
5
21%
16-30
4
36%
3
13%
31-45
1
9%
5
21%
46-60
0
0%
6
25%
61-75
2
18%
5
21%
76-90

Забито

12
8
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
8 Не забивали 9
1
8%
1
13%
1-15
4
33%
1
13%
16-30
1
8%
1
13%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
3
25%
2
25%
76-90

Пропущено

8
7
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
13%
2
29%
46-60
1
13%
2
29%
61-75
3
38%
2
29%
76-90

Забито

26
17
15 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 6
3 Не забивали 5
3
12%
2
12%
1-15
9
35%
2
12%
16-30
3
12%
3
18%
31-45
4
15%
0
0%
46-60
2
8%
4
24%
61-75
5
19%
6
35%
76-90

Пропущено

19
31
11 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 22
4 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 11
6
32%
0
0%
1-15
1
5%
5
16%
16-30
4
21%
4
13%
31-45
2
11%
7
23%
46-60
1
5%
8
26%
61-75
5
26%
7
23%
76-90

Результаты последних матчей

Сарпсборг-08
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Молде - Сарпсборг-08 3:1 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 5:2 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 6:1 Согндаль - Сарпсборг-08 3:4
Русенборг - Сарпсборг-08 0:3 Сарпсборг-08 - Викинг 1:3 Сарпсборг-08 - Одд 3:1 Тромсё - Сарпсборг-08 2:1 Фригг - Сарпсборг-08 3:5 Сарпсборг-08 - Олесунн 3:1 Фуннефосс/Вормсунн - Сарпсборг-08 1:3 Лиллестрём - Сарпсборг-08 1:2 Сарпсборг-08 - Бранн 2:1 Стабек - Сарпсборг-08 1:1 Хёугесунн - Сарпсборг-08 0:0 Сарпсборг-08 - Одд 0:0 Волеренга - Сарпсборг-08 0:2 Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 0:2 Сарпсборг-08 - Стабек 2:1 Гётеборг - Сарпсборг-08 1:1
Хам-Кам
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Хам-Кам - Будё-Глимт 0:2 Хам-Кам - Олесунн 2:1 Бранн - Хам-Кам 2:1 Йовик-Люн - Хам-Кам 0:5
Хам-Кам - Одд 0:1 Будё-Глимт - Хам-Кам 3:0 Берум - Хам-Кам 1:3 Русенборг - Хам-Кам 4:0 Мьёльнер - Хам-Кам 0:8 Хам-Кам - Лиллестрём 0:0 Нюбергсунд - Хам-Кам 0:5 Волеренга - Хам-Кам 3:0 Хам-Кам - Тромсё 1:2 Хам-Кам - Молде 0:4 Викинг - Хам-Кам 7:3 Хам-Кам - Стрёмсгодсет 2:0 Хёугесунн - Хам-Кам 3:2 Хам-Кам - Саннефьёрд 2:0 Тромсё - Хам-Кам 1:0 Рёуфосс - Хам-Кам 3:0

Результаты матчей

Сарпсборг-08
Хам-Кам

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
6:1
1 раз 14%
2:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
6
1 раз 14%
0
3 раза 43%
2
3 раза 43%
1
1 раз 14%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%
3:0
2 раза 29%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
7:3
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
3 раза 43%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%

Точный счет

0:0
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
7:3
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 36%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
3
2 раза 14%
6
1 раз 7%
0
6 раз 43%
2
4 раза 29%
1
2 раза 14%
3
2 раза 14%

Тоталы голов в матче

Сарпсборг-08
Хам-Кам

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
4
3
4
3
1.5
3
4
2
5
2.5
1
6
3.5
1
6
4.5
1
6
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
3
4
3
1.5
3
4
1
6
2.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
8
6
8
6
1.5
6
8
3
11
2.5
2
12
1
13
3.5
1
13
4.5
1
13
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 15 12 2 1 38 - 14 38
2.
Викинг
 14 9 2 3 31 - 21 29
3.
Тромсё
 14 8 3 3 18 - 13 27
4.
Бранн
 1:0 15 8 3 4 27 - 18 27
5.
Молде
 15 8 2 5 33 - 18 26
6.
Лиллестрём
 13 7 2 4 24 - 20 23
7.
Сарпсборг-08
 14 6 3 5 25 - 20 21
8.
Стрёмсгодсет
 0:1 14 6 2 6 19 - 17 20
9.
Одд
 15 5 4 6 13 - 15 19
10.
Стабек
 14 4 4 6 15 - 21 16
11.
Русенборг
 15 4 4 7 17 - 22 16
12.
Хёугесунн
 14 4 3 7 13 - 21 15
13.
Хам-Кам
 14 4 1 9 16 - 32 13
14.
Волеренга
 13 3 2 8 15 - 23 11
15.
Саннефьёрд
 13 2 4 7 15 - 25 10
16.
Олесунн
 14 2 1 11 9 - 28 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 8 6 2 0 23 - 8 20
2.
Бранн
 1:0 8 6 2 0 18 - 6 20
3.
Молде
 7 5 1 1 17 - 6 16
4.
Викинг
 7 5 1 1 21 - 11 16
5.
Русенборг
 9 4 1 4 11 - 12 13
6.
Стрёмсгодсет
 0:1 6 4 0 2 10 - 5 12
7.
Лиллестрём
 7 4 0 3 15 - 12 12
8.
Стабек
 8 3 3 2 9 - 6 12
9.
Хёугесунн
 6 3 2 1 10 - 8 11
10.
Тромсё
 7 3 2 2 8 - 7 11
11.
Сарпсборг-08
 7 3 1 3 14 - 11 10
12.
Хам-Кам
 7 3 1 3 7 - 8 10
13.
Саннефьёрд
 5 2 2 1 9 - 3 8
14.
Одд
 6 2 2 2 4 - 4 8
15.
Олесунн
 8 2 1 5 7 - 14 7
16.
Волеренга
 7 1 0 6 8 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 7 6 0 1 15 - 6 18
2.
Тромсё
 7 5 1 1 10 - 6 16
3.
Викинг
 7 4 1 2 10 - 10 13
4.
Лиллестрём
 6 3 2 1 9 - 8 11
5.
Сарпсборг-08
 7 3 2 2 11 - 9 11
6.
Одд
 9 3 2 4 9 - 11 11
7.
Молде
 8 3 1 4 16 - 12 10
8.
Волеренга
 6 2 2 2 7 - 7 8
9.
Стрёмсгодсет
 0:1 8 2 2 4 9 - 12 8
10.
Бранн
 1:0 7 2 1 4 9 - 12 7
11.
Стабек
 6 1 1 4 6 - 15 4
12.
Хёугесунн
 8 1 1 6 3 - 13 4
13.
Русенборг
 6 0 3 3 6 - 10 3
14.
Хам-Кам
 7 1 0 6 9 - 24 3
15.
Саннефьёрд
 8 0 2 6 6 - 22 2
16.
Олесунн
 6 0 0 6 2 - 14 0
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Топ бомбардиров
Лиллестрём Адамс Акор 14 (2)
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 13 (6)
Бранн Финне Бор 11 (3)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 10 (1)
Викинг Трипич Златко 7 (4)
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Топ нарушителей
Олесунн Мунксгор Александер 6
Одд Валлем Конрад 6
Волеренга Олдруп-Йенсен Фредрик 1 3
Бранн Нильсен Сиверт 4
Волеренга Жута Леонард 4
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