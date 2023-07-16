Тур: 14. Стадион: Сарпсборг. Зрители: 4169 Главный судья: Jan Morten Tennoey
2:3
Конец матча
0'
7' Желтая карточкаКристиансен Андерс II
0:1
8' ПенальтиУдаль Хенрик
1:1
16' ГолМартинссон-Нгуали Серж
2:1
24' ГолЛундквист Рамон-Паскаль
2:2
36' ГолJohn Olav Norheim
2:3
38' ГолKristian Loenstad Onsrud
73' Желтая карточкаКиркеволд Пол
90'+10
Ход матча
8'
0:1
24'
36'
38'
73'
Статистика матча
-
12 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 3
-
10 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
60 Владение мячом, % 40
Прогноз на матч от Liveresult
32
Вишне
Эйрик
29
Торп
Виктор
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Вишне ЭйрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Торп ВикторПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
40 Leander Oy
-
-
-
-
Главный тренер: Биллборн Стефан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Удаль ХенрикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Амин НуриПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Jakob Michelsen
История личных встреч
Сарпсборг-08
Хам-Кам
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
7
Голов в среднем за матч
2.67
2.33
Среднее время на гол
33
38
Всего голов
7
3
Голов в среднем за матч
2.33
1
Среднее время на гол
38
90
Всего голов
15
10
Голов в среднем за матч
2.5
1.67
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
36
54
Бомбардиры внутри турнира
Сарпсборг-08
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Упсет Кристиан
|5
|0.36
|Солтведт Йоахим
|4
|0.29
|Торп Виктор
|4
|0.29
|Майгор Миккел
|3
|0.21
|Утвик Бьорн
|3
|0.21
|Лундквист Рамон-Паскаль
|2
|0.14
|Вишне Эйрик
|2
|0.14
|Мартинссон-Нгуали Серж
|1
|0.07
|Christopher Bonsu Baah
|1
|0.07
|Тибблинг Симон
|0
|0
|Андерсен Йеппе
|0
|0
Хам-Кам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Удаль Хенрик
|5 (2)
|0.36
|Киркеволд Пол
|3
|0.21
|John Olav Norheim
|2
|0.14
|Aleksander Melgalvis
|2 (1)
|0.14
|Kristian Loenstad Onsrud
|1
|0.07
|Видесхейм-Пауль Расмус
|1
|0.07
|Halvor Roedoelen Opsahl
|1
|0.07
|Benjamin Thoresen Faraas
|1
|0.07
|Куртович Виллиам
|0
|0
Карточки
Сарпсборг-08
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сколевик Стеффен
|4
|0
|Майгор Миккел
|3
|0
|Christopher Bonsu Baah
|3
|0
|Андерсен Йеппе
|1
|1
|Вишне Эйрик
|2
|0
|Кристиансен Андерс II
|1
|0
|Мартинссон-Нгуали Серж
|1
|0
|Тибблинг Симон
|1
|0
|Утвик Бьорн
|1
|0
|Торп Виктор
|1
|0
|Скиппер Антон
|1
|0
Хам-Кам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|John Olav Norheim
|2
|0
|Киркеволд Пол
|2
|0
|Halvor Roedoelen Opsahl
|2
|0
|Сандберг Маркус
|0
|1
|Шельстад Фредрик
|0
|1
|Aleksander Melgalvis
|1
|0
|Гаммельбю Йенс-Мартин
|1
|0
|Jakob Michelsen
|1
|0
|Benjamin Thoresen Faraas
|1
|0
|Кобе Эрнандес-Фостер
|1
|0
Результаты матчей
Сарпсборг-08
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Хам-Кам
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
2
Волевые поражения
3
6
Сарпсборг-08
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Хам-Кам
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
7
6
Волевые поражения
9
6
Сарпсборг-08
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Хам-Кам
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
10
8
Волевые поражения
12
12
Голы по времени матча
Забито
14
9
9 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 10
2
14%
1
11%
1-15
5
36%
1
11%
16-30
2
14%
2
22%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
2
14%
1
11%
61-75
2
14%
4
44%
76-90
Пропущено
11
24
8 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 16
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
4
36%
0
0%
1-15
0
0%
5
21%
16-30
4
36%
3
13%
31-45
1
9%
5
21%
46-60
0
0%
6
25%
61-75
2
18%
5
21%
76-90
Забито
12
8
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
8 Не забивали 9
1
8%
1
13%
1-15
4
33%
1
13%
16-30
1
8%
1
13%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
3
25%
2
25%
76-90
Пропущено
8
7
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
13%
2
29%
46-60
1
13%
2
29%
61-75
3
38%
2
29%
76-90
Забито
26
17
15 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 6
3 Не забивали 5
3
12%
2
12%
1-15
9
35%
2
12%
16-30
3
12%
3
18%
31-45
4
15%
0
0%
46-60
2
8%
4
24%
61-75
5
19%
6
35%
76-90
Пропущено
19
31
11 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 22
4 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 11
6
32%
0
0%
1-15
1
5%
5
16%
16-30
4
21%
4
13%
31-45
2
11%
7
23%
46-60
1
5%
8
26%
61-75
5
26%
7
23%
76-90
Результаты последних матчей
Сарпсборг-08
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Молде - Сарпсборг-08 3:1 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 5:2 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 6:1 Согндаль - Сарпсборг-08 3:4
Русенборг - Сарпсборг-08 0:3 Сарпсборг-08 - Викинг 1:3 Сарпсборг-08 - Одд 3:1 Тромсё - Сарпсборг-08 2:1 Фригг - Сарпсборг-08 3:5 Сарпсборг-08 - Олесунн 3:1 Фуннефосс/Вормсунн - Сарпсборг-08 1:3 Лиллестрём - Сарпсборг-08 1:2 Сарпсборг-08 - Бранн 2:1 Стабек - Сарпсборг-08 1:1 Хёугесунн - Сарпсборг-08 0:0 Сарпсборг-08 - Одд 0:0 Волеренга - Сарпсборг-08 0:2 Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 0:2 Сарпсборг-08 - Стабек 2:1 Гётеборг - Сарпсборг-08 1:1
Хам-Кам
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Хам-Кам - Будё-Глимт 0:2 Хам-Кам - Олесунн 2:1 Бранн - Хам-Кам 2:1 Йовик-Люн - Хам-Кам 0:5
Хам-Кам - Одд 0:1 Будё-Глимт - Хам-Кам 3:0 Берум - Хам-Кам 1:3 Русенборг - Хам-Кам 4:0 Мьёльнер - Хам-Кам 0:8 Хам-Кам - Лиллестрём 0:0 Нюбергсунд - Хам-Кам 0:5 Волеренга - Хам-Кам 3:0 Хам-Кам - Тромсё 1:2 Хам-Кам - Молде 0:4 Викинг - Хам-Кам 7:3 Хам-Кам - Стрёмсгодсет 2:0 Хёугесунн - Хам-Кам 3:2 Хам-Кам - Саннефьёрд 2:0 Тромсё - Хам-Кам 1:0 Рёуфосс - Хам-Кам 3:0
Результаты матчей
Сарпсборг-08
Хам-Кам
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
6:1
1 раз 14%
2:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
6
1 раз 14%
0
3 раза 43%
2
3 раза 43%
1
1 раз 14%
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%
3:0
2 раза 29%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
7:3
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
3 раза 43%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
Точный счет
0:0
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
7:3
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 36%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
3
2 раза 14%
6
1 раз 7%
0
6 раз 43%
2
4 раза 29%
1
2 раза 14%
3
2 раза 14%
Тоталы голов в матче
Сарпсборг-08
Хам-Кам
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
43
43
34
25
16
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
43
43
34
16
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
86
86
68
311
212
113
113
113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|12
|2
|1
|38 - 14
|38
|2.
|14
|9
|2
|3
|31 - 21
|29
|3.
|14
|8
|3
|3
|18 - 13
|27
|4.
|1:0
|15
|8
|3
|4
|27 - 18
|27
|5.
|15
|8
|2
|5
|33 - 18
|26
|6.
|13
|7
|2
|4
|24 - 20
|23
|7.
|14
|6
|3
|5
|25 - 20
|21
|8.
|0:1
|14
|6
|2
|6
|19 - 17
|20
|9.
|15
|5
|4
|6
|13 - 15
|19
|10.
|14
|4
|4
|6
|15 - 21
|16
|11.
|15
|4
|4
|7
|17 - 22
|16
|12.
|14
|4
|3
|7
|13 - 21
|15
|13.
|14
|4
|1
|9
|16 - 32
|13
|14.
|13
|3
|2
|8
|15 - 23
|11
|15.
|13
|2
|4
|7
|15 - 25
|10
|16.
|14
|2
|1
|11
|9 - 28
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|2
|0
|23 - 8
|20
|2.
|1:0
|8
|6
|2
|0
|18 - 6
|20
|3.
|7
|5
|1
|1
|17 - 6
|16
|4.
|7
|5
|1
|1
|21 - 11
|16
|5.
|9
|4
|1
|4
|11 - 12
|13
|6.
|0:1
|6
|4
|0
|2
|10 - 5
|12
|7.
|7
|4
|0
|3
|15 - 12
|12
|8.
|8
|3
|3
|2
|9 - 6
|12
|9.
|6
|3
|2
|1
|10 - 8
|11
|10.
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|11.
|7
|3
|1
|3
|14 - 11
|10
|12.
|7
|3
|1
|3
|7 - 8
|10
|13.
|5
|2
|2
|1
|9 - 3
|8
|14.
|6
|2
|2
|2
|4 - 4
|8
|15.
|8
|2
|1
|5
|7 - 14
|7
|16.
|7
|1
|0
|6
|8 - 16
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|0
|1
|15 - 6
|18
|2.
|7
|5
|1
|1
|10 - 6
|16
|3.
|7
|4
|1
|2
|10 - 10
|13
|4.
|6
|3
|2
|1
|9 - 8
|11
|5.
|7
|3
|2
|2
|11 - 9
|11
|6.
|9
|3
|2
|4
|9 - 11
|11
|7.
|8
|3
|1
|4
|16 - 12
|10
|8.
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|9.
|0:1
|8
|2
|2
|4
|9 - 12
|8
|10.
|1:0
|7
|2
|1
|4
|9 - 12
|7
|11.
|6
|1
|1
|4
|6 - 15
|4
|12.
|8
|1
|1
|6
|3 - 13
|4
|13.
|6
|0
|3
|3
|6 - 10
|3
|14.
|7
|1
|0
|6
|9 - 24
|3
|15.
|8
|0
|2
|6
|6 - 22
|2
|16.
|6
|0
|0
|6
|2 - 14
|0
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|14 (2)
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|13 (6)
|Бранн
|Финне Бор
|11 (3)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|10 (1)
|Викинг
|Трипич Златко
|7 (4)
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|6
|Одд
|Валлем Конрад
|6
|Волеренга
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|1 3
|Бранн
|Нильсен Сиверт
|4
|Волеренга
|Жута Леонард
|4