Тур: 14. Стадион: Колор Лайн. Главный судья: Сагги Рохит
Ход матча
32'
45'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 6
-
0 Удары в створ 2
-
5 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 3
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
33 Владение мячом, % 67
Прогноз на матч от Liveresult
25
Кителано
Йон
19
Атанга
Исаак
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Кителано ЙонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Атанга ИсаакНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
33 Харам СименЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Диоп АмидуПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Диоп МоктарНападающий
-
-
Главный тренер: Йонсен Кристиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
23 Anders Ryste
-
Главный тренер: Paal Arne Johansen
История личных встреч
Олесунн
Одд
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
50%
4 победы 2 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
11 матчей
27.3%
18.2%
54.5%
3 победы 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
18.2%
36.4%
45.4%
2 победы 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
36.4%
18.2%
45.4%
4 победы 2 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
9
Голов в среднем за матч
1.5
1.8
Среднее время на гол
60
50
Всего голов
13
11
Голов в среднем за матч
2.6
1.83
Среднее время на гол
34
49
Всего голов
22
20
Голов в среднем за матч
2
1.82
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
45
49
Бомбардиры внутри турнира
Олесунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карлсбакк Маркус
|3
|0.21
|Атанга Исаак
|3
|0.21
|Эбийе Мозес
|2 (1)
|0.14
|Кристенсен Бьорн Мартин
|1
|0.07
|Бармен Кристоффер
|0
|0
|Андерсен Александр
|0
|0
|Сегберг Эрленд
|0
|0
|Одемарксбаккен Кристоффер
|0
|0
|Мунксгор Александер
|0
|0
|Лундинг Каспер
|0
|0
|Nikolai Soeyset Hopland
|0
|0
Одд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йоргенсен Филип
|2
|0.13
|Валлем Конрад
|1
|0.07
|Ингебритсен Микаэль
|1
|0.07
|Юхансен Сондре
|1
|0.07
|Евтович Милан
|1
|0.07
|Мидтскуген Оле-Эрик
|1
|0.07
|Faniel Temesgen Tewelde
|1
|0.07
|Bork Classoenn Bang-Kitlisen
|1
|0.07
|Leon Hien
|1
|0.07
|Овусу Соломон
|0
|0
|Рууд Эспен
|0
|0
|Томас Диого
|0
|0
|Dennis Gjengaar
|0
|0
Карточки
Олесунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мунксгор Александер
|6
|0
|Фельман Давид
|4
|0
|Диоп Амиду I
|3
|0
|Кольскоген Оле
|3
|0
|Бармен Кристоффер
|1
|1
|Андерсен Александр
|2
|0
|Стёлос Александер
|1
|0
|Сегберг Эрленд
|1
|0
|Кителано Йон
|1
|0
|Лундинг Каспер
|1
|0
|Карлсбакк Маркус
|1
|0
|Мое Еппе
|1
|0
|Кристенсен Бьорн Мартин
|1
|0
Одд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Валлем Конрад
|6
|0
|Томас Диого
|4
|0
|Овусу Соломон
|3
|0
|Овусу Леонард
|3
|0
|Рууд Эспен
|2
|0
|Хаген Стеффен
|2
|0
|Юхансен Сондре
|2
|0
|Баккай Йосеф Бриан
|2
|0
|Leon Hien
|2
|0
|Ингебритсен Микаэль
|1
|0
|Евтович Милан
|1
|0
|Мидтскуген Оле-Эрик
|1
|0
|Вальштед Леопольд
|1
|0
|Bork Classoenn Bang-Kitlisen
|1
|0
Результаты матчей
Олесунн
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Одд
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
3
5
Олесунн
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Одд
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
14
3
Волевые поражения
0
4
Олесунн
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
15% (2)
31% (4)
Одд
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
71% (10)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
15
3
Волевые поражения
3
9
Голы по времени матча
Забито
7
7
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
0
0%
1
14%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
2
29%
1
14%
31-45
3
43%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
3
43%
76-90
Пропущено
11
10
3 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
9%
1
10%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
1
10%
31-45
3
27%
2
20%
46-60
1
9%
2
20%
61-75
4
36%
4
40%
76-90
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
11 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
14
4
5 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
1
25%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
2
14%
1
25%
46-60
3
21%
1
25%
61-75
4
29%
1
25%
76-90
Забито
9
11
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 7
7 Не забивали 6
0
0%
1
9%
1-15
1
11%
1
9%
16-30
3
33%
2
18%
31-45
3
33%
2
18%
46-60
1
11%
1
9%
61-75
1
11%
4
36%
76-90
Пропущено
25
14
8 В 1-м тайме 3
17 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 7
2
8%
1
7%
1-15
2
8%
1
7%
16-30
4
16%
1
7%
31-45
5
20%
3
21%
46-60
4
16%
3
21%
61-75
8
32%
5
36%
76-90
Результаты последних матчей
Олесунн
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Хам-Кам - Олесунн 2:1 Олесунн - Русенборг 1:0 Олесунн - Тромсё 2:3 Олесунн - Бранн 3:3
Олесунн - Бранн 1:3 Бьясен - Олесунн 1:6 Сарпсборг-08 - Олесунн 3:1 Эйд - Олесунн 0:4 Олесунн - Молде 3:1 Стабек - Олесунн 1:0 Олесунн - Хёугесунн 0:0 Молде - Олесунн 3:0 Саннефьёрд - Олесунн 4:0 Олесунн - Будё-Глимт 0:3 Стрёмсгодсет - Олесунн 1:0 Олесунн - Волеренга 0:1 Олесунн - ФК Кристиансунн 1:0 Олесунн - Молде 0:3 Олесунн - Хам-Кам 3:1 Олесунн - Будё-Глимт 1:1
Одд
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Одд - Будё-Глимт 0:2 Хёугесунн - Одд 2:1 Хам-Кам - Одд 0:1 Одд - Молде 1:0
Сарпсборг-08 - Одд 3:1 Саннефьёрд - Одд 4:1 Нутодден - Одд 2:5 Одд - Стрёмсгодсет 1:1 Уред - Одд 1:7 Викинг - Одд 3:2 Одд - Лиллестрём 0:1 Тромсё - Одд 0:1 Будё-Глимт - Одд 2:0 Одд - Русенборг 0:0 Сарпсборг-08 - Одд 0:0 Одд - Бранн 2:0 Стабек - Одд 0:0 Одд - Лиллестрём 0:2 Одд - Саннефьёрд 2:1 Одд - Дьерв 2:1
Результаты матчей
Олесунн
Одд
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
1:0
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:0
2 раза 25%
0:1
2 раза 25%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 67%
1
2 раза 33%
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%
Точный счет
1:0
3 раза 23%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:0
3 раза 21%
0:1
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 54%
1
4 раза 31%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
0
6 раз 43%
1
6 раз 43%
2
2 раза 14%
Тоталы голов в матче
Олесунн
Одд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
33
25
15
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
53
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
67
Больше Меньше
86
211
212
112
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|15
|11
|2
|2
|36 - 14
|35
|2.
|0:0
|14
|8
|3
|3
|30 - 21
|27
|3.
|0:1
|14
|8
|3
|3
|17 - 12
|27
|4.
|15
|8
|2
|5
|33 - 18
|26
|5.
|14
|7
|3
|4
|26 - 18
|24
|6.
|3:1
|13
|7
|2
|4
|23 - 19
|23
|7.
|2:3
|14
|6
|3
|5
|25 - 20
|21
|8.
|13
|6
|2
|5
|19 - 16
|20
|9.
|1:0
|14
|5
|3
|6
|13 - 19
|18
|10.
|0:0
|14
|4
|5
|5
|15 - 20
|17
|11.
|0:0
|15
|4
|5
|6
|10 - 15
|17
|12.
|1:0
|15
|4
|4
|7
|16 - 21
|16
|13.
|3:2
|14
|4
|1
|9
|16 - 32
|13
|14.
|13
|3
|2
|8
|15 - 23
|11
|15.
|1:3
|13
|2
|4
|7
|14 - 24
|10
|16.
|0:0
|14
|2
|2
|10
|9 - 25
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|2
|0
|17 - 6
|17
|2.
|0:1
|8
|5
|2
|1
|21 - 8
|17
|3.
|7
|5
|1
|1
|17 - 6
|16
|4.
|0:0
|7
|5
|1
|1
|21 - 11
|16
|5.
|0:0
|8
|3
|4
|1
|9 - 5
|13
|6.
|1:0
|9
|4
|1
|4
|10 - 11
|13
|7.
|6
|4
|0
|2
|10 - 5
|12
|8.
|3:1
|7
|4
|0
|3
|14 - 11
|12
|9.
|1:0
|6
|3
|2
|1
|10 - 8
|11
|10.
|0:1
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|11.
|2:3
|7
|3
|1
|3
|14 - 11
|10
|12.
|3:2
|7
|3
|1
|3
|7 - 8
|10
|13.
|1:3
|5
|2
|2
|1
|9 - 3
|8
|14.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|4 - 4
|8
|15.
|0:0
|8
|2
|2
|4
|7 - 11
|8
|16.
|7
|1
|0
|6
|8 - 16
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|7
|6
|0
|1
|15 - 6
|18
|2.
|0:1
|7
|5
|1
|1
|9 - 5
|16
|3.
|3:1
|6
|3
|2
|1
|9 - 8
|11
|4.
|2:3
|7
|3
|2
|2
|11 - 9
|11
|5.
|0:0
|7
|3
|2
|2
|9 - 10
|11
|6.
|8
|3
|1
|4
|16 - 12
|10
|7.
|0:0
|9
|2
|3
|4
|6 - 11
|9
|8.
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|9.
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|10.
|7
|2
|1
|4
|9 - 12
|7
|11.
|1:0
|8
|2
|1
|5
|3 - 11
|7
|12.
|0:0
|6
|1
|1
|4
|6 - 15
|4
|13.
|1:0
|6
|0
|3
|3
|6 - 10
|3
|14.
|3:2
|7
|1
|0
|6
|9 - 24
|3
|15.
|1:3
|8
|0
|2
|6
|5 - 21
|2
|16.
|0:0
|6
|0
|0
|6
|2 - 14
|0
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|14 (1)
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|13 (5)
|Бранн
|Финне Бор
|11 (3)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|9 (1)
|Викинг
|Трипич Златко
|7 (4)
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|6
|Одд
|Валлем Конрад
|6
|Волеренга
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|1 3
|Бранн
|Нильсен Сиверт
|4
|Волеренга
|Жута Леонард
|4