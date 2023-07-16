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  4. Типпелиген 2023

Норвегия: Типпелиген
2023

Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Сагги Рохит
Олесунн
0:0
Второй тайм: 46'
Одд
0'
32' Желтая карточка
Фельман Давид
45' Желтая карточка
Рууд Эспен

Ход матча

32'
Фельман Давид
 
45'
 
Рууд Эспен

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 6
  • 0 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 33 Владение мячом, % 67
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Олесунн
Ничья
Одд
2.85
3.50
3.10
Все Коэффициенты
1
Грютебуст
Стен
31
Мунксгор
Александер
5
Фельман
Давид
30
Андерсен
Александр
25
Кителано
Йон
10
Бармен
Кристоффер
6
Сегберг
Эрленд
22
Карлсбакк
Маркус
19
Атанга
Исаак
29
Кристенсен
Бьорн
Мартин
15
Одемарксбаккен
Кристоффер
12
Вальштед
Леопольд
15
Юхансен
Сондре
21
Хаген
Стеффен
5
Томас
Диого
2
Рууд
Эспен
6
Овусу
Леонард
17
Овусу
Соломон
3
Баккай
Йосеф
Бриан
24
Dennis
Gjengaar
11
Мидтскуген
Оле-Эрик
7
Йоргенсен
Филип
Олесунн
4-3-3
Одд
3-4-3

История личных встреч

Олесунн
Одд

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
50%
4 победы 2 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

11 матчей

27.3%
18.2%
54.5%
3 победы 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

18.2%
36.4%
45.4%
2 победы 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

36.4%
18.2%
45.4%
4 победы 2 ничьи 5 побед

История матчей

Т
1:1
Т
2:3
Т
0:3
Т
3:2
Т
3:2
Т
5:1
ТМК
1:3
Т
1:0
Т
4:1
Т
1:3
Т
1:1

Голы

Всего голов

9
9

Голов в среднем за матч

1.5
1.8

Среднее время на гол

60
50

Всего голов

13
11

Голов в среднем за матч

2.6
1.83

Среднее время на гол

34
49

Всего голов

22
20

Голов в среднем за матч

2
1.82

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

45
49

Бомбардиры внутри турнира

Олесунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карлсбакк Маркус 3 0.21
Атанга Исаак 3 0.21
Эбийе Мозес 2 (1) 0.14
Кристенсен Бьорн Мартин 1 0.07
Бармен Кристоффер 0 0
Андерсен Александр 0 0
Сегберг Эрленд 0 0
Одемарксбаккен Кристоффер 0 0
Мунксгор Александер 0 0
Лундинг Каспер 0 0
Nikolai Soeyset Hopland 0 0
Одд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йоргенсен Филип 2 0.13
Валлем Конрад 1 0.07
Ингебритсен Микаэль 1 0.07
Юхансен Сондре 1 0.07
Евтович Милан 1 0.07
Мидтскуген Оле-Эрик 1 0.07
Faniel Temesgen Tewelde 1 0.07
Bork Classoenn Bang-Kitlisen 1 0.07
Leon Hien 1 0.07
Овусу Соломон 0 0
Рууд Эспен 0 0
Томас Диого 0 0
Dennis Gjengaar 0 0

Карточки

Олесунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мунксгор Александер 6 0
Фельман Давид 4 0
Диоп Амиду I 3 0
Кольскоген Оле 3 0
Бармен Кристоффер 1 1
Андерсен Александр 2 0
Стёлос Александер 1 0
Сегберг Эрленд 1 0
Кителано Йон 1 0
Лундинг Каспер 1 0
Карлсбакк Маркус 1 0
Мое Еппе 1 0
Кристенсен Бьорн Мартин 1 0
Одд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Валлем Конрад 6 0
Томас Диого 4 0
Овусу Соломон 3 0
Овусу Леонард 3 0
Рууд Эспен 2 0
Хаген Стеффен 2 0
Юхансен Сондре 2 0
Баккай Йосеф Бриан 2 0
Leon Hien 2 0
Ингебритсен Микаэль 1 0
Евтович Милан 1 0
Мидтскуген Оле-Эрик 1 0
Вальштед Леопольд 1 0
Bork Classoenn Bang-Kitlisen 1 0

Результаты матчей

Олесунн
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Одд
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

3
5
Олесунн
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Одд
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

14
3

Волевые поражения

0
4
Олесунн
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
15% (2)
31% (4)
Одд
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
71% (10)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

15
3

Волевые поражения

3
9

Голы по времени матча

Забито

7
7
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
0
0%
1
14%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
2
29%
1
14%
31-45
3
43%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
3
43%
76-90

Пропущено

11
10
3 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
9%
1
10%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
1
10%
31-45
3
27%
2
20%
46-60
1
9%
2
20%
61-75
4
36%
4
40%
76-90

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
11 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

14
4
5 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
1
25%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
2
14%
1
25%
46-60
3
21%
1
25%
61-75
4
29%
1
25%
76-90

Забито

9
11
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 7
7 Не забивали 6
0
0%
1
9%
1-15
1
11%
1
9%
16-30
3
33%
2
18%
31-45
3
33%
2
18%
46-60
1
11%
1
9%
61-75
1
11%
4
36%
76-90

Пропущено

25
14
8 В 1-м тайме 3
17 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 7
2
8%
1
7%
1-15
2
8%
1
7%
16-30
4
16%
1
7%
31-45
5
20%
3
21%
46-60
4
16%
3
21%
61-75
8
32%
5
36%
76-90

Результаты последних матчей

Олесунн
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Хам-Кам - Олесунн 2:1 Олесунн - Русенборг 1:0 Олесунн - Тромсё 2:3 Олесунн - Бранн 3:3
Олесунн - Бранн 1:3 Бьясен - Олесунн 1:6 Сарпсборг-08 - Олесунн 3:1 Эйд - Олесунн 0:4 Олесунн - Молде 3:1 Стабек - Олесунн 1:0 Олесунн - Хёугесунн 0:0 Молде - Олесунн 3:0 Саннефьёрд - Олесунн 4:0 Олесунн - Будё-Глимт 0:3 Стрёмсгодсет - Олесунн 1:0 Олесунн - Волеренга 0:1 Олесунн - ФК Кристиансунн 1:0 Олесунн - Молде 0:3 Олесунн - Хам-Кам 3:1 Олесунн - Будё-Глимт 1:1
Одд
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Одд - Будё-Глимт 0:2 Хёугесунн - Одд 2:1 Хам-Кам - Одд 0:1 Одд - Молде 1:0
Сарпсборг-08 - Одд 3:1 Саннефьёрд - Одд 4:1 Нутодден - Одд 2:5 Одд - Стрёмсгодсет 1:1 Уред - Одд 1:7 Викинг - Одд 3:2 Одд - Лиллестрём 0:1 Тромсё - Одд 0:1 Будё-Глимт - Одд 2:0 Одд - Русенборг 0:0 Сарпсборг-08 - Одд 0:0 Одд - Бранн 2:0 Стабек - Одд 0:0 Одд - Лиллестрём 0:2 Одд - Саннефьёрд 2:1 Одд - Дьерв 2:1

Результаты матчей

Олесунн
Одд

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

1:0
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:0
2 раза 25%
0:1
2 раза 25%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 67%
1
2 раза 33%
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%

Точный счет

1:0
3 раза 23%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:0
3 раза 21%
0:1
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 54%
1
4 раза 31%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
0
6 раз 43%
1
6 раз 43%
2
2 раза 14%

Тоталы голов в матче

Олесунн
Одд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
3
3
2
5
1.5
1
5
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
0.5
Больше Меньше
5
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
7
0.5
Больше Меньше
8
6
2
11
1.5
2
12
1
12
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 0:1 15 11 2 2 36 - 14 35
2.
Викинг
 0:0 14 8 3 3 30 - 21 27
3.
Тромсё
 0:1 14 8 3 3 17 - 12 27
4.
Молде
 15 8 2 5 33 - 18 26
5.
Бранн
 14 7 3 4 26 - 18 24
6.
Лиллестрём
 3:1 13 7 2 4 23 - 19 23
7.
Сарпсборг-08
 2:3 14 6 3 5 25 - 20 21
8.
Стрёмсгодсет
 13 6 2 5 19 - 16 20
9.
Хёугесунн
 1:0 14 5 3 6 13 - 19 18
10.
Стабек
 0:0 14 4 5 5 15 - 20 17
11.
Одд
 0:0 15 4 5 6 10 - 15 17
12.
Русенборг
 1:0 15 4 4 7 16 - 21 16
13.
Хам-Кам
 3:2 14 4 1 9 16 - 32 13
14.
Волеренга
 13 3 2 8 15 - 23 11
15.
Саннефьёрд
 1:3 13 2 4 7 14 - 24 10
16.
Олесунн
 0:0 14 2 2 10 9 - 25 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 7 5 2 0 17 - 6 17
2.
Будё-Глимт
 0:1 8 5 2 1 21 - 8 17
3.
Молде
 7 5 1 1 17 - 6 16
4.
Викинг
 0:0 7 5 1 1 21 - 11 16
5.
Стабек
 0:0 8 3 4 1 9 - 5 13
6.
Русенборг
 1:0 9 4 1 4 10 - 11 13
7.
Стрёмсгодсет
 6 4 0 2 10 - 5 12
8.
Лиллестрём
 3:1 7 4 0 3 14 - 11 12
9.
Хёугесунн
 1:0 6 3 2 1 10 - 8 11
10.
Тромсё
 0:1 7 3 2 2 8 - 7 11
11.
Сарпсборг-08
 2:3 7 3 1 3 14 - 11 10
12.
Хам-Кам
 3:2 7 3 1 3 7 - 8 10
13.
Саннефьёрд
 1:3 5 2 2 1 9 - 3 8
14.
Одд
 0:0 6 2 2 2 4 - 4 8
15.
Олесунн
 0:0 8 2 2 4 7 - 11 8
16.
Волеренга
 7 1 0 6 8 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 0:1 7 6 0 1 15 - 6 18
2.
Тромсё
 0:1 7 5 1 1 9 - 5 16
3.
Лиллестрём
 3:1 6 3 2 1 9 - 8 11
4.
Сарпсборг-08
 2:3 7 3 2 2 11 - 9 11
5.
Викинг
 0:0 7 3 2 2 9 - 10 11
6.
Молде
 8 3 1 4 16 - 12 10
7.
Одд
 0:0 9 2 3 4 6 - 11 9
8.
Волеренга
 6 2 2 2 7 - 7 8
9.
Стрёмсгодсет
 7 2 2 3 9 - 11 8
10.
Бранн
 7 2 1 4 9 - 12 7
11.
Хёугесунн
 1:0 8 2 1 5 3 - 11 7
12.
Стабек
 0:0 6 1 1 4 6 - 15 4
13.
Русенборг
 1:0 6 0 3 3 6 - 10 3
14.
Хам-Кам
 3:2 7 1 0 6 9 - 24 3
15.
Саннефьёрд
 1:3 8 0 2 6 5 - 21 2
16.
Олесунн
 0:0 6 0 0 6 2 - 14 0
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Топ бомбардиров
Лиллестрём Адамс Акор 14 (1)
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 13 (5)
Бранн Финне Бор 11 (3)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 9 (1)
Викинг Трипич Златко 7 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Олесунн Мунксгор Александер 6
Одд Валлем Конрад 6
Волеренга Олдруп-Йенсен Фредрик 1 3
Бранн Нильсен Сиверт 4
Волеренга Жута Леонард 4
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    Рууд Эспен получил желтую карточку от судьи
  • 32'
    Фельман Давид получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Олесунн
Ничья
Одд
2.85
3.50
3.10
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Где смотреть матч Олесунн 0:0 Одд онлайн

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Олесунн
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