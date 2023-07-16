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  4. Типпелиген 2023

Норвегия: Типпелиген
2023

Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Сагги Рохит
Олесунн
0:3
Конец матча
Одд
0'
32' Желтая карточка
Фельман Давид
45' Желтая карточка
Рууд Эспен
0:1
46' Гол
Рууд Эспен
63' Желтая карточка
Атанга Исаак
65' Желтая карточка
Бармен Кристоффер
0:2
70' Гол
Рууд Эспен
0:3
75' Гол
Томас Диого
90' Желтая карточка
Лундинг Каспер
90'+6

Ход матча

32'
Фельман Давид
 
45'
 
Рууд Эспен
46'
0:1
Рууд Эспен
63'
Атанга Исаак
 
65'
Бармен Кристоффер
 
70'
0:2
Рууд Эспен
(Йоргенсен Филип)
71'
Nikolai Soeyset Hopland
Андерсен Александр
 
75'
0:3
Томас Диого
(Рууд Эспен)
80'
Лундинг Каспер
Атанга Исаак
 
80'
Диоп Моктар
Кристенсен Бьорн Мартин
 
80'
Мелланд Хенрик
Бармен Кристоффер
 
87'
Харам Симен
Фельман Давид
 
90'
 
Dennis Gjengaar
Мидтскуген Оле-Эрик
90'
Лундинг Каспер
 
90'
 
Anders Ryste
Samuel Skree Skjeldal
90'
 
Thomas Rekdal
Овусу Соломон
90'
 
Jesper Svenungsen Skau
Овусу Леонард

Статистика матча

  • 12 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 6
  • 9 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Количество передач 0
  • 34 Владение мячом, % 66
Прогноз на матч от Liveresult
1
Грютебуст
Стен
31
Мунксгор
Александер
5
Фельман
Давид
30
Андерсен
Александр
25
Кителано
Йон
10
Бармен
Кристоффер
6
Сегберг
Эрленд
22
Карлсбакк
Маркус
19
Атанга
Исаак
29
Кристенсен
Бьорн
Мартин
15
Одемарксбаккен
Кристоффер
12
Вальштед
Леопольд
15
Юхансен
Сондре
21
Хаген
Стеффен
5
Томас
Диого
2
Рууд
Эспен
6
Овусу
Леонард
17
Овусу
Соломон
3
Баккай
Йосеф
Бриан
24
Dennis
Gjengaar
11
Мидтскуген
Оле-Эрик
7
Йоргенсен
Филип
Олесунн
4-3-3
Одд
3-4-3

История личных встреч

Олесунн
Одд

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
50%
4 победы 2 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

11 матчей

27.3%
18.2%
54.5%
3 победы 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

18.2%
36.4%
45.4%
2 победы 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

36.4%
18.2%
45.4%
4 победы 2 ничьи 5 побед

История матчей

Т
1:1
Т
2:3
Т
0:3
Т
3:2
Т
3:2
Т
5:1
ТМК
1:3
Т
1:0
Т
4:1
Т
1:3
Т
1:1

Голы

Всего голов

9
9

Голов в среднем за матч

1.5
1.8

Среднее время на гол

60
50

Всего голов

13
11

Голов в среднем за матч

2.6
1.83

Среднее время на гол

34
49

Всего голов

22
20

Голов в среднем за матч

2
1.82

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

45
49

Бомбардиры внутри турнира

Олесунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карлсбакк Маркус 3 0.21
Атанга Исаак 3 0.21
Эбийе Мозес 2 (1) 0.14
Кристенсен Бьорн Мартин 1 0.07
Бармен Кристоффер 0 0
Андерсен Александр 0 0
Сегберг Эрленд 0 0
Одемарксбаккен Кристоффер 0 0
Мунксгор Александер 0 0
Лундинг Каспер 0 0
Nikolai Soeyset Hopland 0 0
Одд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рууд Эспен 2 0.13
Йоргенсен Филип 2 0.13
Валлем Конрад 1 0.07
Томас Диого 1 0.07
Ингебритсен Микаэль 1 0.07
Юхансен Сондре 1 0.07
Евтович Милан 1 0.07
Мидтскуген Оле-Эрик 1 0.07
Faniel Temesgen Tewelde 1 0.07
Bork Classoenn Bang-Kitlisen 1 0.07
Leon Hien 1 0.07
Овусу Соломон 0 0
Dennis Gjengaar 0 0

Карточки

Олесунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мунксгор Александер 6 0
Фельман Давид 4 0
Бармен Кристоффер 2 1
Диоп Амиду I 3 0
Кольскоген Оле 3 0
Андерсен Александр 2 0
Лундинг Каспер 2 0
Стёлос Александер 1 0
Сегберг Эрленд 1 0
Кителано Йон 1 0
Карлсбакк Маркус 1 0
Атанга Исаак 1 0
Мое Еппе 1 0
Кристенсен Бьорн Мартин 1 0
Одд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Валлем Конрад 6 0
Томас Диого 4 0
Овусу Соломон 3 0
Овусу Леонард 3 0
Рууд Эспен 2 0
Хаген Стеффен 2 0
Юхансен Сондре 2 0
Баккай Йосеф Бриан 2 0
Leon Hien 2 0
Ингебритсен Микаэль 1 0
Евтович Милан 1 0
Мидтскуген Оле-Эрик 1 0
Вальштед Леопольд 1 0
Bork Classoenn Bang-Kitlisen 1 0

Результаты матчей

Олесунн
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Одд
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

3
5
Олесунн
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Одд
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
78% (7)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

14
3

Волевые поражения

0
4
Олесунн
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
57% (8)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
14% (2)
36% (5)
Одд
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
73% (11)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

15
3

Волевые поражения

3
9

Голы по времени матча

Забито

7
10
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
10 Не забивали 9
0
0%
1
10%
1-15
1
14%
1
10%
16-30
2
29%
1
10%
31-45
3
43%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
14%
3
30%
76-90

Пропущено

14
10
3 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
1
7%
1
10%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
1
7%
1
10%
31-45
4
29%
2
20%
46-60
3
21%
2
20%
61-75
4
29%
4
40%
76-90

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
12 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

14
4
5 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
1
25%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
2
14%
1
25%
46-60
3
21%
1
25%
61-75
4
29%
1
25%
76-90

Забито

9
14
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 8
8 Не забивали 6
0
0%
1
7%
1-15
1
11%
1
7%
16-30
3
33%
2
14%
31-45
3
33%
3
21%
46-60
1
11%
3
21%
61-75
1
11%
4
29%
76-90

Пропущено

28
14
8 В 1-м тайме 3
20 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 7
2
7%
1
7%
1-15
2
7%
1
7%
16-30
4
14%
1
7%
31-45
6
21%
3
21%
46-60
6
21%
3
21%
61-75
8
29%
5
36%
76-90

Результаты последних матчей

Олесунн
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Хам-Кам - Олесунн 2:1 Олесунн - Русенборг 1:0 Олесунн - Тромсё 2:3 Олесунн - Бранн 3:3
Олесунн - Бранн 1:3 Бьясен - Олесунн 1:6 Сарпсборг-08 - Олесунн 3:1 Эйд - Олесунн 0:4 Олесунн - Молде 3:1 Стабек - Олесунн 1:0 Олесунн - Хёугесунн 0:0 Молде - Олесунн 3:0 Саннефьёрд - Олесунн 4:0 Олесунн - Будё-Глимт 0:3 Стрёмсгодсет - Олесунн 1:0 Олесунн - Волеренга 0:1 Олесунн - ФК Кристиансунн 1:0 Олесунн - Молде 0:3 Олесунн - Хам-Кам 3:1 Олесунн - Будё-Глимт 1:1
Одд
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Одд - Будё-Глимт 0:2 Хёугесунн - Одд 2:1 Хам-Кам - Одд 0:1 Одд - Молде 1:0
Сарпсборг-08 - Одд 3:1 Саннефьёрд - Одд 4:1 Нутодден - Одд 2:5 Одд - Стрёмсгодсет 1:1 Уред - Одд 1:7 Викинг - Одд 3:2 Одд - Лиллестрём 0:1 Тромсё - Одд 0:1 Будё-Глимт - Одд 2:0 Одд - Русенборг 0:0 Сарпсборг-08 - Одд 0:0 Одд - Бранн 2:0 Стабек - Одд 0:0 Одд - Лиллестрём 0:2 Одд - Саннефьёрд 2:1 Одд - Дьерв 2:1

Результаты матчей

Олесунн
Одд

Точный счет

0:3
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

1:0
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:0
2 раза 22%
0:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 67%
1
2 раза 33%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

1:0
3 раза 21%
0:3
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:0
3 раза 20%
0:1
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
8 раз 57%
1
4 раза 29%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
0
6 раз 40%
1
6 раз 40%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Олесунн
Одд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
3
3
2
6
1.5
1
5
1
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
0.5
Больше Меньше
6
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
8
0.5
Больше Меньше
9
6
2
12
1.5
3
12
1
13
2.5
1
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 15 12 2 1 38 - 14 38
2.
Викинг
 14 9 2 3 31 - 21 29
3.
Тромсё
 14 8 3 3 18 - 13 27
4.
Бранн
 1:0 15 8 3 4 27 - 18 27
5.
Молде
 15 8 2 5 33 - 18 26
6.
Лиллестрём
 13 7 2 4 24 - 20 23
7.
Сарпсборг-08
 14 6 3 5 25 - 20 21
8.
Стрёмсгодсет
 0:1 14 6 2 6 19 - 17 20
9.
Одд
 15 5 4 6 13 - 15 19
10.
Стабек
 14 4 4 6 15 - 21 16
11.
Русенборг
 15 4 4 7 17 - 22 16
12.
Хёугесунн
 14 4 3 7 13 - 21 15
13.
Хам-Кам
 14 4 1 9 16 - 32 13
14.
Волеренга
 13 3 2 8 15 - 23 11
15.
Саннефьёрд
 13 2 4 7 15 - 25 10
16.
Олесунн
 14 2 1 11 9 - 28 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 8 6 2 0 23 - 8 20
2.
Бранн
 1:0 8 6 2 0 18 - 6 20
3.
Молде
 7 5 1 1 17 - 6 16
4.
Викинг
 7 5 1 1 21 - 11 16
5.
Русенборг
 9 4 1 4 11 - 12 13
6.
Стрёмсгодсет
 0:1 6 4 0 2 10 - 5 12
7.
Лиллестрём
 7 4 0 3 15 - 12 12
8.
Стабек
 8 3 3 2 9 - 6 12
9.
Хёугесунн
 6 3 2 1 10 - 8 11
10.
Тромсё
 7 3 2 2 8 - 7 11
11.
Сарпсборг-08
 7 3 1 3 14 - 11 10
12.
Хам-Кам
 7 3 1 3 7 - 8 10
13.
Саннефьёрд
 5 2 2 1 9 - 3 8
14.
Одд
 6 2 2 2 4 - 4 8
15.
Олесунн
 8 2 1 5 7 - 14 7
16.
Волеренга
 7 1 0 6 8 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 7 6 0 1 15 - 6 18
2.
Тромсё
 7 5 1 1 10 - 6 16
3.
Викинг
 7 4 1 2 10 - 10 13
4.
Лиллестрём
 6 3 2 1 9 - 8 11
5.
Сарпсборг-08
 7 3 2 2 11 - 9 11
6.
Одд
 9 3 2 4 9 - 11 11
7.
Молде
 8 3 1 4 16 - 12 10
8.
Волеренга
 6 2 2 2 7 - 7 8
9.
Стрёмсгодсет
 0:1 8 2 2 4 9 - 12 8
10.
Бранн
 1:0 7 2 1 4 9 - 12 7
11.
Стабек
 6 1 1 4 6 - 15 4
12.
Хёугесунн
 8 1 1 6 3 - 13 4
13.
Русенборг
 6 0 3 3 6 - 10 3
14.
Хам-Кам
 7 1 0 6 9 - 24 3
15.
Саннефьёрд
 8 0 2 6 6 - 22 2
16.
Олесунн
 6 0 0 6 2 - 14 0
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Лиллестрём Адамс Акор 14 (2)
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 13 (6)
Бранн Финне Бор 11 (3)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 10 (1)
Викинг Трипич Златко 7 (4)
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Топ нарушителей
Олесунн Мунксгор Александер 6
Одд Валлем Конрад 6
Волеренга Олдруп-Йенсен Фредрик 1 3
Бранн Нильсен Сиверт 4
Волеренга Жута Леонард 4
Весь список
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    • 65'
      Бармен Кристоффер получил желтую карточку от судьи
    • 63'
      Атанга Исаак получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Г О О О О Л - Рууд Эспен бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 45'
      Рууд Эспен получил желтую карточку от судьи
    • 32'
      Фельман Давид получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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    Где смотреть матч Олесунн 0:3 Одд онлайн

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