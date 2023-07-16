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  4. Типпелиген 2023

Норвегия: Типпелиген
2023

Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Mohammad Aslam
Русенборг
1:0
Перерыв
Тромсё
0'
29' Желтая карточка
Перейра Адриан
1:0
41' Гол
Сэтер Оле Кристиан

Ход матча

29'
Перейра Адриан
 
41'
Сэтер Оле Кристиан
(Хольсе Карло)
1:0

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 204 Количество передач 270
  • 49 Владение мячом, % 51
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Русенборг
Ничья
Тромсё
2.14
4.80
3.57
Все Коэффициенты
1
Хансен
Андре
32
Корник
Лео
2
Рейтан
Эрленд
Даль
23
Йенссен
Ульрик
19
Перейра
Адриан
21
Скарсем
Олаус
6
Вяянянен
Сантери
41
Нипан
Сверре
Халсет
10
Хольсе
Карло
9
Сэтер
Оле
Кристиан
11
Нельсон
Джейден
1
Хаугор
Якоб
20
Эйванн
Каспер
28
Псише
Кристоф
5
Енссен
Андерс
19
Вестерлунн
Никлас
22
Опсал
Сакариас
11
Йенсен
Рубен
8
Антонсен
Кент-Аре
17
Yaw
Paintsil
15
Vegard
Oestraat
Erlien
29
Траоре
Маи
Русенборг
4-3-3
Тромсё
3-5-2

История личных встреч

Русенборг
Тромсё

19 матчей

84.2%
15.8%
16 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

52.6%
52.6%
10 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.9%
26.3%
15.8%
11 побед 5 ничьих 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 10 побед

31 матч

51.6%
19.4%
29%
16 побед 6 ничьих 9 побед

Первый тайм

32.3%
51.6%
16.1%
10 побед 16 ничьих 5 побед

Второй тайм

35.5%
32.3%
32.2%
11 побед 10 ничьих 10 побед

История матчей

ТМК
1:1
Т
4:3
Т
3:0
ТМК
1:2
Т
3:2
Т
1:3
ТМК
1:0
Т
5:2
Т
1:0
Т
2:1
Т
2:1
Т
0:3
Т
1:2
К
1:1
Т
3:1
Т
1:2
Т
1:1
Т
1:1
Т
1:0
КН
2:1
Т
2:1
Т
1:1
Т
3:0
Т
3:1
Т
3:1
Т
1:0
Т
0:0
Т
0:0
Т
2:4
Т
4:0
Т
0:1

Голы

Всего голов

32
20

Голов в среднем за матч

1.88
1.43

Среднее время на гол

47
63

Всего голов

22
16

Голов в среднем за матч

1.57
0.94

Среднее время на гол

57
95

Всего голов

54
36

Голов в среднем за матч

1.74
1.16

Тотал матчей

2.5
29
Больше 94%
Меньше 6%
2
24
Больше 77%
Меньше 23%
7
19
Больше 61%
Меньше 39%
12
9
Больше 29%
Меньше 71%
22
4
Больше 13%
Меньше 87%
27
3
Больше 10%
Меньше 90%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
29

Среднее время на гол

51
77

Бомбардиры внутри турнира

Русенборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хольсе Карло 2 0.13
Нельсон Джейден 2 0.13
Бьёрло Мортен 2 0.13
Скарсем Олаус 2 0.13
Сэтер Оле Кристиан 2 0.13
Ага Оскар 1 0.07
Нипан Сверре Халсет 1 0.07
Ингасон Кристаль-Мани 1 0.07
Перейра Адриан 1 0.07
Хенриксен Маркус 1 (1) 0.07
Рейтан Эрленд Даль 0 0
Тагсет Эдвард 0 0
Садику Агон 0 0
Тромсё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Vegard Oestraat Erlien 7 (2) 0.5
Вестерлунн Никлас 3 (1) 0.21
Yaw Paintsil 2 0.14
Траоре Маи 2 0.14
Гундерсен Йостейн 1 0.07
Енссен Андерс 1 0.07
Басси Даниэль 1 0.07
Антонсен Кент-Аре 0 0
Йенсен Рубен 0 0
Опсал Сакариас 0 0
Hilmir Mikaelsson 0 0

Карточки

Русенборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тагсет Эдвард 4 0
Хенриксен Маркус 3 0
Рейтан Эрленд Даль 3 0
Йенссен Ульрик 3 0
Роджерс Сэмюэль 3 0
Перейра Адриан 3 0
Шелбред Пер-Сильян 1 1
Ингасон Кристаль-Мани 2 0
Корник Лео 2 0
Торвальдссон Исак 2 0
Бьёрло Мортен 1 0
Скарсем Олаус 1 0
Бёркеейет Тобиас 1 0
Вяянянен Сантери 1 0
Нельсон Джейден 1 0
Тромсё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Псише Кристоф 2 0
Антонсен Кент-Аре 2 0
Гундерсен Йостейн 2 0
Vegard Oestraat Erlien 2 0
Коскела Миика 2 0
Нильсен Лассе III 1 0
Вестерлунн Никлас 1 0
Траоре Маи 1 0
Басси Даниэль 1 0
Jens Hjertoe-Dahl 1 0
Malick Diouf 1 0
Gaute Helstrup 1 0

Результаты матчей

Русенборг
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Тромсё
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
4

Волевые поражения

3
0
Русенборг
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Тромсё
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
4

Волевые поражения

2
6
Русенборг
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Тромсё
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

7
8

Волевые поражения

5
6

Голы по времени матча

Забито

9
9
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
5
56%
3
33%
46-60
1
11%
2
22%
61-75
1
11%
1
11%
76-90

Пропущено

11
4
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
3
27%
1
25%
16-30
3
27%
1
25%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
1
9%
1
25%
61-75
3
27%
1
25%
76-90

Забито

5
8
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 3
11 Не забивали 8
1
20%
2
25%
1-15
1
20%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
20%
2
25%
46-60
1
20%
1
13%
61-75
1
20%
1
13%
76-90

Пропущено

11
7
7 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
4
36%
2
29%
1-15
1
9%
2
29%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
3
27%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
9%
1
14%
76-90

Забито

14
17
4 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 7
5 Не забивали 3
2
14%
2
12%
1-15
2
14%
2
12%
16-30
0
0%
3
18%
31-45
6
43%
5
29%
29%
46-60
2
14%
3
18%
61-75
2
14%
2
12%
76-90

Пропущено

22
11
13 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 5
9 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
4
18%
2
18%
1-15
4
18%
3
27%
16-30
5
23%
1
9%
31-45
4
18%
1
9%
46-60
1
5%
2
18%
61-75
4
18%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Русенборг
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Русенборг - Лиллестрём 1:2 Олесунн - Русенборг 1:0 Русенборг - Сарпсборг-08 0:3 Стабек - Русенборг 2:2
Русенборг - Хам-Кам 4:0 Стйордалс Блинк - Русенборг 2:1 Бранн - Русенборг 3:1 Тригг/Лейд - Русенборг 0:1 Русенборг - Хёугесунн 1:0 Будё-Глимт - Русенборг 3:2 Русенборг - Волеренга 1:3 Русенборг - Бранн 0:2 Одд - Русенборг 0:0 Русенборг - Саннефьёрд 1:1 Молде - Русенборг 1:1 Русенборг - Викинг 1:0 Русенборг - Конгсвингер 2:1 Русенборг - Хёугесунн 0:0 Русенборг - Ранхейм 1:1 Викинг - Русенборг 2:0
Тромсё
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Тромсё - Волеренга 0:0 Лиллестрём - Тромсё 0:1 Будё-Глимт - Тромсё 3:2 Тромсё - Стабек 2:1
Олесунн - Тромсё 2:3 Альта - Тромсё 0:1 Тромсё - Сарпсборг-08 2:1 Тромсдален - Тромсё 1:1 Хёугесунн - Тромсё 1:2 ХИФ/Штайн - Тромсё 0:8 Тромсё - Будё-Глимт 2:3 Хам-Кам - Тромсё 1:2 Тромсё - Одд 0:1 Стрёмсгодсет - Тромсё 0:1 Тромсё - Викинг 1:1 Саннефьёрд - Тромсё 0:0 Тромсё - Молде 1:0 Тромсё - Хам-Кам 1:0 Тромсё - Лиллестрём 2:3 ИК Старт - Тромсё 1:1

Результаты матчей

Русенборг
Тромсё

Точный счет

1:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
4
1 раз 13%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
1:2
2 раза 33%
0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:3
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%
2
5 раз 38%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Русенборг
Тромсё

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
5
2
1
7
1.5
3
4
1
7
2.5
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
5
1
2
4
1.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
10
3
3
11
1.5
6
7
1
13
2.5
1
12
1
13
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 0:1 15 11 2 2 36 - 14 35
2.
Викинг
 0:0 14 8 3 3 30 - 21 27
3.
Тромсё
 0:1 14 8 3 3 17 - 12 27
4.
Молде
 15 8 2 5 33 - 18 26
5.
Бранн
 14 7 3 4 26 - 18 24
6.
Лиллестрём
 3:1 13 7 2 4 23 - 19 23
7.
Сарпсборг-08
 2:3 14 6 3 5 25 - 20 21
8.
Стрёмсгодсет
 13 6 2 5 19 - 16 20
9.
Хёугесунн
 1:0 14 5 3 6 13 - 19 18
10.
Стабек
 0:0 14 4 5 5 15 - 20 17
11.
Одд
 0:0 15 4 5 6 10 - 15 17
12.
Русенборг
 1:0 15 4 4 7 16 - 21 16
13.
Хам-Кам
 3:2 14 4 1 9 16 - 32 13
14.
Волеренга
 13 3 2 8 15 - 23 11
15.
Саннефьёрд
 1:3 13 2 4 7 14 - 24 10
16.
Олесунн
 0:0 14 2 2 10 9 - 25 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 7 5 2 0 17 - 6 17
2.
Будё-Глимт
 0:1 8 5 2 1 21 - 8 17
3.
Молде
 7 5 1 1 17 - 6 16
4.
Викинг
 0:0 7 5 1 1 21 - 11 16
5.
Стабек
 0:0 8 3 4 1 9 - 5 13
6.
Русенборг
 1:0 9 4 1 4 10 - 11 13
7.
Стрёмсгодсет
 6 4 0 2 10 - 5 12
8.
Лиллестрём
 3:1 7 4 0 3 14 - 11 12
9.
Хёугесунн
 1:0 6 3 2 1 10 - 8 11
10.
Тромсё
 0:1 7 3 2 2 8 - 7 11
11.
Сарпсборг-08
 2:3 7 3 1 3 14 - 11 10
12.
Хам-Кам
 3:2 7 3 1 3 7 - 8 10
13.
Саннефьёрд
 1:3 5 2 2 1 9 - 3 8
14.
Одд
 0:0 6 2 2 2 4 - 4 8
15.
Олесунн
 0:0 8 2 2 4 7 - 11 8
16.
Волеренга
 7 1 0 6 8 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 0:1 7 6 0 1 15 - 6 18
2.
Тромсё
 0:1 7 5 1 1 9 - 5 16
3.
Лиллестрём
 3:1 6 3 2 1 9 - 8 11
4.
Сарпсборг-08
 2:3 7 3 2 2 11 - 9 11
5.
Викинг
 0:0 7 3 2 2 9 - 10 11
6.
Молде
 8 3 1 4 16 - 12 10
7.
Одд
 0:0 9 2 3 4 6 - 11 9
8.
Волеренга
 6 2 2 2 7 - 7 8
9.
Стрёмсгодсет
 7 2 2 3 9 - 11 8
10.
Бранн
 7 2 1 4 9 - 12 7
11.
Хёугесунн
 1:0 8 2 1 5 3 - 11 7
12.
Стабек
 0:0 6 1 1 4 6 - 15 4
13.
Русенборг
 1:0 6 0 3 3 6 - 10 3
14.
Хам-Кам
 3:2 7 1 0 6 9 - 24 3
15.
Саннефьёрд
 1:3 8 0 2 6 5 - 21 2
16.
Олесунн
 0:0 6 0 0 6 2 - 14 0
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Лиллестрём Адамс Акор 14 (1)
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 13 (5)
Бранн Финне Бор 11 (3)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 9 (1)
Викинг Трипич Златко 7 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Олесунн Мунксгор Александер 6
Одд Валлем Конрад 6
Волеренга Олдруп-Йенсен Фредрик 1 3
Бранн Нильсен Сиверт 4
Волеренга Жута Леонард 4
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 41'
    Хольсе Карло сделал результативную передачу.
  • 41'
    Г О О О О Л - Сэтер Оле Кристиан бьет в цель!
  • 29'
    Перейра Адриан получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Русенборг
Ничья
Тромсё
2.14
4.80
3.57
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Где смотреть матч Русенборг 1:0 Тромсё онлайн

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