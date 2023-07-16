Тур: 14. Стадион: Леркендаль. Главный судья: Mohammad Aslam
Ход матча
29'
41'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 0
-
2 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 2
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
204 Количество передач 270
-
49 Владение мячом, % 51
Прогноз на матч от Liveresult
32
Корник
Лео
10
Хольсе
Карло
11
Йенсен
Рубен
17
Yaw
Paintsil
29
Траоре
Маи
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Корник ЛеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Хольсе КарлоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
16 Ростен ХоконЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Садику АгонНападающий
-
29 Ага ОскарНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Маален Свейн
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Йенсен РубенПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Yaw PaintsilПолузащитник
- Нападающий
-
29 Траоре МаиНападающий
- Запасные игроки
-
12 Томас СаймонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
26 Malick Diouf
-
-
Главный тренер: Gaute Helstrup
История личных встреч
Русенборг
Тромсё
19 матчей
84.2%
15.8%
16 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
52.6%
52.6%
10 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.9%
26.3%
15.8%
11 побед 5 ничьих 0 побед
12 матчей
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 10 побед
31 матч
51.6%
19.4%
29%
16 побед 6 ничьих 9 побед
Первый тайм
32.3%
51.6%
16.1%
10 побед 16 ничьих 5 побед
Второй тайм
35.5%
32.3%
32.2%
11 побед 10 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
32
20
Голов в среднем за матч
1.88
1.43
Среднее время на гол
47
63
Всего голов
22
16
Голов в среднем за матч
1.57
0.94
Среднее время на гол
57
95
Всего голов
54
36
Голов в среднем за матч
1.74
1.16
Тотал матчей
2.5
29
Больше 94%
Меньше 6%
2
24
Больше 77%
Меньше 23%
7
19
Больше 61%
Меньше 39%
12
9
Больше 29%
Меньше 71%
22
4
Больше 13%
Меньше 87%
27
3
Больше 10%
Меньше 90%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
Среднее время на гол
51
77
Бомбардиры внутри турнира
Русенборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хольсе Карло
|2
|0.13
|Нельсон Джейден
|2
|0.13
|Бьёрло Мортен
|2
|0.13
|Скарсем Олаус
|2
|0.13
|Сэтер Оле Кристиан
|2
|0.13
|Ага Оскар
|1
|0.07
|Нипан Сверре Халсет
|1
|0.07
|Ингасон Кристаль-Мани
|1
|0.07
|Перейра Адриан
|1
|0.07
|Хенриксен Маркус
|1 (1)
|0.07
|Рейтан Эрленд Даль
|0
|0
|Тагсет Эдвард
|0
|0
|Садику Агон
|0
|0
Тромсё
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Vegard Oestraat Erlien
|7 (2)
|0.5
|Вестерлунн Никлас
|3 (1)
|0.21
|Yaw Paintsil
|2
|0.14
|Траоре Маи
|2
|0.14
|Гундерсен Йостейн
|1
|0.07
|Енссен Андерс
|1
|0.07
|Басси Даниэль
|1
|0.07
|Антонсен Кент-Аре
|0
|0
|Йенсен Рубен
|0
|0
|Опсал Сакариас
|0
|0
|Hilmir Mikaelsson
|0
|0
Карточки
Русенборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тагсет Эдвард
|4
|0
|Хенриксен Маркус
|3
|0
|Рейтан Эрленд Даль
|3
|0
|Йенссен Ульрик
|3
|0
|Роджерс Сэмюэль
|3
|0
|Перейра Адриан
|3
|0
|Шелбред Пер-Сильян
|1
|1
|Ингасон Кристаль-Мани
|2
|0
|Корник Лео
|2
|0
|Торвальдссон Исак
|2
|0
|Бьёрло Мортен
|1
|0
|Скарсем Олаус
|1
|0
|Бёркеейет Тобиас
|1
|0
|Вяянянен Сантери
|1
|0
|Нельсон Джейден
|1
|0
Тромсё
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Псише Кристоф
|2
|0
|Антонсен Кент-Аре
|2
|0
|Гундерсен Йостейн
|2
|0
|Vegard Oestraat Erlien
|2
|0
|Коскела Миика
|2
|0
|Нильсен Лассе III
|1
|0
|Вестерлунн Никлас
|1
|0
|Траоре Маи
|1
|0
|Басси Даниэль
|1
|0
|Jens Hjertoe-Dahl
|1
|0
|Malick Diouf
|1
|0
|Gaute Helstrup
|1
|0
Результаты матчей
Русенборг
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Тромсё
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
4
Волевые поражения
3
0
Русенборг
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Тромсё
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
7
4
Волевые поражения
2
6
Русенборг
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Тромсё
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
7
8
Волевые поражения
5
6
Голы по времени матча
Забито
9
9
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
5
56%
3
33%
46-60
1
11%
2
22%
61-75
1
11%
1
11%
76-90
Пропущено
11
4
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
3
27%
1
25%
16-30
3
27%
1
25%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
1
9%
1
25%
61-75
3
27%
1
25%
76-90
Забито
5
8
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 3
11 Не забивали 8
1
20%
2
25%
1-15
1
20%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
20%
2
25%
46-60
1
20%
1
13%
61-75
1
20%
1
13%
76-90
Пропущено
11
7
7 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
4
36%
2
29%
1-15
1
9%
2
29%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
3
27%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
9%
1
14%
76-90
Забито
14
17
4 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 7
5 Не забивали 3
2
14%
2
12%
1-15
2
14%
2
12%
16-30
0
0%
3
18%
31-45
6
43%
5
29%
29%
46-60
2
14%
3
18%
61-75
2
14%
2
12%
76-90
Пропущено
22
11
13 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 5
9 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
4
18%
2
18%
1-15
4
18%
3
27%
16-30
5
23%
1
9%
31-45
4
18%
1
9%
46-60
1
5%
2
18%
61-75
4
18%
2
18%
76-90
Результаты последних матчей
Русенборг
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Русенборг - Лиллестрём 1:2 Олесунн - Русенборг 1:0 Русенборг - Сарпсборг-08 0:3 Стабек - Русенборг 2:2
Русенборг - Хам-Кам 4:0 Стйордалс Блинк - Русенборг 2:1 Бранн - Русенборг 3:1 Тригг/Лейд - Русенборг 0:1 Русенборг - Хёугесунн 1:0 Будё-Глимт - Русенборг 3:2 Русенборг - Волеренга 1:3 Русенборг - Бранн 0:2 Одд - Русенборг 0:0 Русенборг - Саннефьёрд 1:1 Молде - Русенборг 1:1 Русенборг - Викинг 1:0 Русенборг - Конгсвингер 2:1 Русенборг - Хёугесунн 0:0 Русенборг - Ранхейм 1:1 Викинг - Русенборг 2:0
Тромсё
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Тромсё - Волеренга 0:0 Лиллестрём - Тромсё 0:1 Будё-Глимт - Тромсё 3:2 Тромсё - Стабек 2:1
Олесунн - Тромсё 2:3 Альта - Тромсё 0:1 Тромсё - Сарпсборг-08 2:1 Тромсдален - Тромсё 1:1 Хёугесунн - Тромсё 1:2 ХИФ/Штайн - Тромсё 0:8 Тромсё - Будё-Глимт 2:3 Хам-Кам - Тромсё 1:2 Тромсё - Одд 0:1 Стрёмсгодсет - Тромсё 0:1 Тромсё - Викинг 1:1 Саннефьёрд - Тромсё 0:0 Тромсё - Молде 1:0 Тромсё - Хам-Кам 1:0 Тромсё - Лиллестрём 2:3 ИК Старт - Тромсё 1:1
Результаты матчей
Русенборг
Тромсё
Точный счет
1:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
Точное количество голов
1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
4
1 раз 13%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
1:2
2 раза 33%
0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:3
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%
2
5 раз 38%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Русенборг
Тромсё
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
52
17
34
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
51
24
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
103
311
67
113
112
113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|15
|11
|2
|2
|36 - 14
|35
|2.
|0:0
|14
|8
|3
|3
|30 - 21
|27
|3.
|0:1
|14
|8
|3
|3
|17 - 12
|27
|4.
|15
|8
|2
|5
|33 - 18
|26
|5.
|14
|7
|3
|4
|26 - 18
|24
|6.
|3:1
|13
|7
|2
|4
|23 - 19
|23
|7.
|2:3
|14
|6
|3
|5
|25 - 20
|21
|8.
|13
|6
|2
|5
|19 - 16
|20
|9.
|1:0
|14
|5
|3
|6
|13 - 19
|18
|10.
|0:0
|14
|4
|5
|5
|15 - 20
|17
|11.
|0:0
|15
|4
|5
|6
|10 - 15
|17
|12.
|1:0
|15
|4
|4
|7
|16 - 21
|16
|13.
|3:2
|14
|4
|1
|9
|16 - 32
|13
|14.
|13
|3
|2
|8
|15 - 23
|11
|15.
|1:3
|13
|2
|4
|7
|14 - 24
|10
|16.
|0:0
|14
|2
|2
|10
|9 - 25
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|2
|0
|17 - 6
|17
|2.
|0:1
|8
|5
|2
|1
|21 - 8
|17
|3.
|7
|5
|1
|1
|17 - 6
|16
|4.
|0:0
|7
|5
|1
|1
|21 - 11
|16
|5.
|0:0
|8
|3
|4
|1
|9 - 5
|13
|6.
|1:0
|9
|4
|1
|4
|10 - 11
|13
|7.
|6
|4
|0
|2
|10 - 5
|12
|8.
|3:1
|7
|4
|0
|3
|14 - 11
|12
|9.
|1:0
|6
|3
|2
|1
|10 - 8
|11
|10.
|0:1
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|11.
|2:3
|7
|3
|1
|3
|14 - 11
|10
|12.
|3:2
|7
|3
|1
|3
|7 - 8
|10
|13.
|1:3
|5
|2
|2
|1
|9 - 3
|8
|14.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|4 - 4
|8
|15.
|0:0
|8
|2
|2
|4
|7 - 11
|8
|16.
|7
|1
|0
|6
|8 - 16
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|7
|6
|0
|1
|15 - 6
|18
|2.
|0:1
|7
|5
|1
|1
|9 - 5
|16
|3.
|3:1
|6
|3
|2
|1
|9 - 8
|11
|4.
|2:3
|7
|3
|2
|2
|11 - 9
|11
|5.
|0:0
|7
|3
|2
|2
|9 - 10
|11
|6.
|8
|3
|1
|4
|16 - 12
|10
|7.
|0:0
|9
|2
|3
|4
|6 - 11
|9
|8.
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|9.
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|10.
|7
|2
|1
|4
|9 - 12
|7
|11.
|1:0
|8
|2
|1
|5
|3 - 11
|7
|12.
|0:0
|6
|1
|1
|4
|6 - 15
|4
|13.
|1:0
|6
|0
|3
|3
|6 - 10
|3
|14.
|3:2
|7
|1
|0
|6
|9 - 24
|3
|15.
|1:3
|8
|0
|2
|6
|5 - 21
|2
|16.
|0:0
|6
|0
|0
|6
|2 - 14
|0
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|14 (1)
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|13 (5)
|Бранн
|Финне Бор
|11 (3)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|9 (1)
|Викинг
|Трипич Златко
|7 (4)
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|6
|Одд
|Валлем Конрад
|6
|Волеренга
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|1 3
|Бранн
|Нильсен Сиверт
|4
|Волеренга
|Жута Леонард
|4