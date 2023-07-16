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  4. Типпелиген 2023

Норвегия: Типпелиген
2023

Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Крингстад Сигурд
Лиллестрём
3:1
Перерыв
Саннефьёрд
0'
1:0
9' Гол
Ольсен Томас
1:1
11' Гол в свои ворота
Драгснес Ветле
2:1
18' Гол
Адамс Акор
3:1
38' Гол
Адамс Акор

Ход матча

9'
Ольсен Томас
1:0
11'
1:1
Драгснес Ветле
18'
Адамс Акор
(Драгснес Ветле)
2:1
38'
Адамс Акор
(Ольсен Томас)
3:1

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 58 Владение мячом, % 42
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лиллестрём
Ничья
Саннефьёрд
1.38
5.98
9.65
Все Коэффициенты
12
Кристиансен
Мадс
20
Vetle
Skjaervik
28
Габриэльсен
Рубен
5
Драгснес
Ветле
2
Рангер
Ларс
6
Хофф
Вебьёрн
7
Ибрахимай
Илльдрен
25
Эд
Эскил
10
Ольсен
Томас
23
Осен
Йермунд
9
Адамс
Акор
1
Кето
Хуго
26
Filip
Loftesnes-Bjune
15
Jesper
Taaje
17
Фосс
Сандер
Моэн
4
Ian
Smeulers
23
Айер
Кинин
18
Оттоссон
Филип
8
Нильссон
Александер
II
7
Кумсан
Джилберт
9
Тветер
Александер
Рууд
14
Danilo
Al-Saed
Лиллестрём
3-4-3
Саннефьёрд
4-3-3

История личных встреч

Лиллестрём
Саннефьёрд

15 матчей

80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
13.3%
20%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
20%
13.3%
10 побед 3 ничьи 0 побед

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

125%
0 побед 5 ничьих 1 победа

19 матчей

63.2%
31.6%
5.2%
12 побед 6 ничьих 1 победа

Первый тайм

52.6%
26.3%
21.1%
10 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

52.6%
42.1%
5.3%
10 побед 8 ничьих 1 победа

История матчей

ТМК
2:1
Т
3:0
Т
1:4
Т
2:0
Т
1:1
ТМК
3:3
Т
1:3
Т
1:0
Т
1:3
Т
2:1
К
1:0
Т
3:2
Т
0:0
КН
0:0
Т
0:1
Т
4:0
Т
2:2
Т
2:1
Т
1:1

Голы

Всего голов

23
14

Голов в среднем за матч

2.09
1.75

Среднее время на гол

43
51

Всего голов

7
9

Голов в среднем за матч

0.88
0.82

Среднее время на гол

102
110

Всего голов

30
23

Голов в среднем за матч

1.58
1.21

Тотал матчей

2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
11
Больше 58%
Меньше 42%
8
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

57
74

Бомбардиры внутри турнира

Лиллестрём
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адамс Акор 14 (1) 1.08
Ольсен Томас 3 0.23
Осен Йермунд 2 0.15
Тённесен Кристоффер 2 0.15
Гарнас Эспен 1 0.08
Эд Эскил 1 0.08
Рангер Ларс 0 0
Драгснес Ветле 0 0
Ибрахимай Илльдрен 0 0
Слёрдаль Филип 0 0
Саннефьёрд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Danilo Al-Saed 4 0.31
Jesper Taaje 2 0.15
Кумсан Джилберт 1 0.08
Тветер Александер Рууд 1 0.08
Бикоро Федерико 1 0.08
Эгели Ветле Валле 1 0.08
Youseff Chaib 1 0.08
Ньенету Франклин 1 0.08
Оттоссон Филип 0 0

Карточки

Лиллестрём
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарнас Эспен 4 0
Хофф Вебьёрн 2 0
Рангер Ларс 2 0
Эд Эскил 2 0
Габриэльсен Рубен 1 0
Свендсен Тобиас 1 0
Кристиансен Мадс 1 0
Адамс Акор 1 0
Слёрдаль Филип 1 0
Скогволд Хенрик 1 0
Саннефьёрд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Оттоссон Филип 4 0
Фосс Сандер Моэн 2 0
Айер Кинин 2 0
Ian Smeulers 2 0
Filip Loftesnes-Bjune 2 0
Jesper Taaje 1 0
Бикоро Федерико 1 0
Кето Хуго 1 0
Амин Симон 1 0
Jakob Masloe Dunsby 1 0
Ньенету Франклин 1 0
Эгели Ветле Валле 1 0

Результаты матчей

Лиллестрём
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Саннефьёрд
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
0

Волевые поражения

2
5
Лиллестрём
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Саннефьёрд
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

9
7
Лиллестрём
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
67% (8)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)
Саннефьёрд
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

7
2

Волевые поражения

11
12

Голы по времени матча

Забито

11
5
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 9
2
18%
1
20%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
2
40%
31-45
1
9%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
45%
1
20%
76-90

Пропущено

10
17
4 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
0
0%
3
18%
1-15
1
10%
5
29%
29%
16-30
3
30%
2
12%
31-45
4
40%
3
18%
46-60
1
10%
2
12%
61-75
1
10%
2
12%
76-90

Забито

9
8
2 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
0
0%
3
38%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
11%
2
25%
46-60
1
11%
1
13%
61-75
5
56%
1
13%
76-90

Пропущено

8
4
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
2
25%
1
25%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
2
50%
76-90

Забито

20
13
7 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
3 Не забивали 6
2
10%
4
31%
1-15
4
20%
0
0%
16-30
1
5%
3
23%
31-45
2
10%
3
23%
46-60
1
5%
1
8%
61-75
10
50%
2
15%
76-90

Пропущено

18
21
8 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
2
11%
4
19%
1-15
3
17%
5
24%
16-30
3
17%
2
10%
31-45
6
33%
4
19%
46-60
1
6%
2
10%
61-75
3
17%
4
19%
76-90

Результаты последних матчей

Лиллестрём
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Русенборг - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Тромсё 0:1 Бранн - Лиллестрём 2:2 Лиллестрём - Стабек 3:1
Улленсакер-Киса - Лиллестрём 3:2 Хам-Кам - Лиллестрём 0:0 Шедсму - Лиллестрём 0:4 Бранн - Лиллестрём 2:0 Лиллестрём - Сарпсборг-08 1:2 Одд - Лиллестрём 0:1 Лиллестрём - Будё-Глимт 1:2 Волеренга - Лиллестрём 3:4 Лиллестрём - Будё-Глимт 1:0 Лиллестрём - Молде 2:1 Лиллестрём - Стрёмсгодсет 4:3 Викинг - Лиллестрём 2:0 Одд - Лиллестрём 0:2 Тромсё - Лиллестрём 2:3 Согндаль - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Хёугесунн 4:1
Саннефьёрд
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Саннефьёрд - Стабек 0:0 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 6:1 Хёугесунн - Саннефьёрд 3:2 Саннефьёрд - Одд 4:1
Молде - Саннефьёрд 5:0 Эик-Тенсберг - Саннефьёрд 2:2 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 1:0 Саннефьёрд - Викинг 1:2 Бранн - Саннефьёрд 0:0 Саннефьёрд - Олесунн 4:0 Русенборг - Саннефьёрд 1:1 Саннефьёрд - Тромсё 0:0 Хам-Кам - Саннефьёрд 2:0 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 2:2 Одд - Саннефьёрд 2:1 Бранн - Саннефьёрд 3:0 Саннефьёрд - Одд 4:1 ИК Старт - Саннефьёрд 1:0 Молде - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Русенборг 0:1

Результаты матчей

Лиллестрём
Саннефьёрд

Точный счет

1:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
0:0
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
2 раза 40%
4
2 раза 40%
1
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
6:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Точный счет

1:2
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
0:0
3 раза 25%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
4
2 раза 17%
3
1 раз 8%
0
6 раз 50%
1
3 раза 25%
4
2 раза 17%
2
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Лиллестрём
Саннефьёрд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
2
3
3
1.5
2
3
2
4
2.5
2
3
1
5
3.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
3
4
3
3
1.5
1
6
1
5
2.5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
6
6
6
6
1.5
3
9
3
9
2.5
2
10
2
10
3.5
2
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 0:1 15 11 2 2 36 - 14 35
2.
Викинг
 0:0 14 8 3 3 30 - 21 27
3.
Тромсё
 0:1 14 8 3 3 17 - 12 27
4.
Молде
 15 8 2 5 33 - 18 26
5.
Бранн
 14 7 3 4 26 - 18 24
6.
Лиллестрём
 3:1 13 7 2 4 23 - 19 23
7.
Сарпсборг-08
 2:3 14 6 3 5 25 - 20 21
8.
Стрёмсгодсет
 13 6 2 5 19 - 16 20
9.
Хёугесунн
 1:0 14 5 3 6 13 - 19 18
10.
Стабек
 0:0 14 4 5 5 15 - 20 17
11.
Одд
 0:0 15 4 5 6 10 - 15 17
12.
Русенборг
 1:0 15 4 4 7 16 - 21 16
13.
Хам-Кам
 3:2 14 4 1 9 16 - 32 13
14.
Волеренга
 13 3 2 8 15 - 23 11
15.
Саннефьёрд
 1:3 13 2 4 7 14 - 24 10
16.
Олесунн
 0:0 14 2 2 10 9 - 25 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 7 5 2 0 17 - 6 17
2.
Будё-Глимт
 0:1 8 5 2 1 21 - 8 17
3.
Молде
 7 5 1 1 17 - 6 16
4.
Викинг
 0:0 7 5 1 1 21 - 11 16
5.
Стабек
 0:0 8 3 4 1 9 - 5 13
6.
Русенборг
 1:0 9 4 1 4 10 - 11 13
7.
Стрёмсгодсет
 6 4 0 2 10 - 5 12
8.
Лиллестрём
 3:1 7 4 0 3 14 - 11 12
9.
Хёугесунн
 1:0 6 3 2 1 10 - 8 11
10.
Тромсё
 0:1 7 3 2 2 8 - 7 11
11.
Сарпсборг-08
 2:3 7 3 1 3 14 - 11 10
12.
Хам-Кам
 3:2 7 3 1 3 7 - 8 10
13.
Саннефьёрд
 1:3 5 2 2 1 9 - 3 8
14.
Одд
 0:0 6 2 2 2 4 - 4 8
15.
Олесунн
 0:0 8 2 2 4 7 - 11 8
16.
Волеренга
 7 1 0 6 8 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 0:1 7 6 0 1 15 - 6 18
2.
Тромсё
 0:1 7 5 1 1 9 - 5 16
3.
Лиллестрём
 3:1 6 3 2 1 9 - 8 11
4.
Сарпсборг-08
 2:3 7 3 2 2 11 - 9 11
5.
Викинг
 0:0 7 3 2 2 9 - 10 11
6.
Молде
 8 3 1 4 16 - 12 10
7.
Одд
 0:0 9 2 3 4 6 - 11 9
8.
Волеренга
 6 2 2 2 7 - 7 8
9.
Стрёмсгодсет
 7 2 2 3 9 - 11 8
10.
Бранн
 7 2 1 4 9 - 12 7
11.
Хёугесунн
 1:0 8 2 1 5 3 - 11 7
12.
Стабек
 0:0 6 1 1 4 6 - 15 4
13.
Русенборг
 1:0 6 0 3 3 6 - 10 3
14.
Хам-Кам
 3:2 7 1 0 6 9 - 24 3
15.
Саннефьёрд
 1:3 8 0 2 6 5 - 21 2
16.
Олесунн
 0:0 6 0 0 6 2 - 14 0
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Лиллестрём Адамс Акор 14 (1)
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 13 (5)
Бранн Финне Бор 11 (3)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 9 (1)
Викинг Трипич Златко 7 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Олесунн Мунксгор Александер 6
Одд Валлем Конрад 6
Волеренга Олдруп-Йенсен Фредрик 1 3
Бранн Нильсен Сиверт 4
Волеренга Жута Леонард 4
Весь список
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  • 11'
    Г О О О О Л - Драгснес Ветле уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • 11'
    Г О О О О Л - Драгснес Ветле уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • 9'
    Г О О О О Л - Ольсен Томас бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лиллестрём
Ничья
Саннефьёрд
1.38
5.98
9.65
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Лиллестрём 3:1 Саннефьёрд онлайн

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