Тур: 14. Стадион: Aaraasen Stadion. Главный судья: Крингстад Сигурд
4:2
Конец матча
0'
1:0
9' ГолОльсен Томас
1:1
11' Гол в свои воротаДрагснес Ветле
2:1
18' ГолАдамс Акор
3:1
38' ГолАдамс Акор
4:1
68' ГолОльсен Томас
4:2
70' ГолJesper Taaje
80' Желтая карточкаIan Smeulers
85' Желтая карточкаРангер Ларс
90' Желтая карточкаJakob Masloe Dunsby
90'+5
Ход матча
9'
1:0
11'
1:1
18'
2:1
38'
3:1
68'
4:1
70'
4:2
80'
85'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 3
-
8 Удары в створ 5
-
4 Угловые 4
-
3 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
59 Владение мячом, % 41
Прогноз на матч от Liveresult
25
Эд
Эскил
10
Ольсен
Томас
23
Осен
Йермунд
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Эд ЭскилПолузащитник
-
10 Ольсен ТомасНападающий
-
23 Осен ЙермундНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Uba Charles
-
-
Главный тренер: Симон Месфин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Jesper TaajeЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Айер КининПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
12 Mats Viken
-
-
-
Главный тренер: Andreas Tegstroem
История личных встреч
Лиллестрём
Саннефьёрд
15 матчей
80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
13.3%
20%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
20%
13.3%
10 побед 3 ничьи 0 побед
4 матча
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
125%
0 побед 5 ничьих 1 победа
19 матчей
63.2%
31.6%
5.2%
12 побед 6 ничьих 1 победа
Первый тайм
52.6%
26.3%
21.1%
10 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
52.6%
42.1%
5.3%
10 побед 8 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
23
14
Голов в среднем за матч
2.09
1.75
Среднее время на гол
43
51
Всего голов
7
9
Голов в среднем за матч
0.88
0.82
Среднее время на гол
102
110
Всего голов
30
23
Голов в среднем за матч
1.58
1.21
Тотал матчей
2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
11
Больше 58%
Меньше 42%
8
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
57
74
Бомбардиры внутри турнира
Лиллестрём
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адамс Акор
|14 (1)
|1.08
|Ольсен Томас
|4
|0.31
|Осен Йермунд
|2
|0.15
|Тённесен Кристоффер
|2
|0.15
|Гарнас Эспен
|1
|0.08
|Эд Эскил
|1
|0.08
|Рангер Ларс
|0
|0
|Драгснес Ветле
|0
|0
|Ибрахимай Илльдрен
|0
|0
|Слёрдаль Филип
|0
|0
Саннефьёрд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Danilo Al-Saed
|4
|0.31
|Jesper Taaje
|3
|0.23
|Кумсан Джилберт
|1
|0.08
|Тветер Александер Рууд
|1
|0.08
|Бикоро Федерико
|1
|0.08
|Эгели Ветле Валле
|1
|0.08
|Youseff Chaib
|1
|0.08
|Ньенету Франклин
|1
|0.08
|Оттоссон Филип
|0
|0
Карточки
Лиллестрём
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарнас Эспен
|4
|0
|Рангер Ларс
|3
|0
|Хофф Вебьёрн
|2
|0
|Эд Эскил
|2
|0
|Габриэльсен Рубен
|1
|0
|Свендсен Тобиас
|1
|0
|Кристиансен Мадс
|1
|0
|Адамс Акор
|1
|0
|Слёрдаль Филип
|1
|0
|Скогволд Хенрик
|1
|0
Саннефьёрд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Оттоссон Филип
|4
|0
|Ian Smeulers
|3
|0
|Фосс Сандер Моэн
|2
|0
|Айер Кинин
|2
|0
|Jakob Masloe Dunsby
|2
|0
|Filip Loftesnes-Bjune
|2
|0
|Jesper Taaje
|1
|0
|Бикоро Федерико
|1
|0
|Кето Хуго
|1
|0
|Амин Симон
|1
|0
|Ньенету Франклин
|1
|0
|Эгели Ветле Валле
|1
|0
Результаты матчей
Лиллестрём
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Саннефьёрд
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
6
0
Волевые поражения
2
6
Лиллестрём
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Саннефьёрд
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
9
7
Лиллестрём
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
62% (8)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Саннефьёрд
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
31% (4)
62% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
8
2
Волевые поражения
11
13
Голы по времени матча
Забито
16
6
9 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
7 Не забивали 9
4
25%
1
17%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
2
13%
2
33%
31-45
1
6%
1
17%
46-60
1
6%
1
17%
61-75
5
31%
1
17%
76-90
Пропущено
11
22
4 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
0
0%
5
23%
1-15
1
9%
6
27%
16-30
3
27%
3
14%
31-45
4
36%
3
14%
46-60
2
18%
3
14%
61-75
1
9%
2
9%
76-90
Забито
9
8
2 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
0
0%
3
38%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
11%
2
25%
46-60
1
11%
1
13%
61-75
5
56%
1
13%
76-90
Пропущено
8
4
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
2
25%
1
25%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
2
50%
76-90
Забито
25
14
11 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
3 Не забивали 6
4
16%
4
29%
1-15
5
20%
0
0%
16-30
2
8%
3
21%
31-45
2
8%
3
21%
46-60
2
8%
2
14%
61-75
10
40%
2
14%
76-90
Пропущено
19
26
8 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 9
2
11%
6
23%
1-15
3
16%
6
23%
16-30
3
16%
3
12%
31-45
6
32%
4
15%
46-60
2
11%
3
12%
61-75
3
16%
4
15%
76-90
Результаты последних матчей
Лиллестрём
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Русенборг - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Тромсё 0:1 Бранн - Лиллестрём 2:2 Лиллестрём - Стабек 3:1
Улленсакер-Киса - Лиллестрём 3:2 Хам-Кам - Лиллестрём 0:0 Шедсму - Лиллестрём 0:4 Бранн - Лиллестрём 2:0 Лиллестрём - Сарпсборг-08 1:2 Одд - Лиллестрём 0:1 Лиллестрём - Будё-Глимт 1:2 Волеренга - Лиллестрём 3:4 Лиллестрём - Будё-Глимт 1:0 Лиллестрём - Молде 2:1 Лиллестрём - Стрёмсгодсет 4:3 Викинг - Лиллестрём 2:0 Одд - Лиллестрём 0:2 Тромсё - Лиллестрём 2:3 Согндаль - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Хёугесунн 4:1
Саннефьёрд
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Саннефьёрд - Стабек 0:0 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 6:1 Хёугесунн - Саннефьёрд 3:2 Саннефьёрд - Одд 4:1
Молде - Саннефьёрд 5:0 Эик-Тенсберг - Саннефьёрд 2:2 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 1:0 Саннефьёрд - Викинг 1:2 Бранн - Саннефьёрд 0:0 Саннефьёрд - Олесунн 4:0 Русенборг - Саннефьёрд 1:1 Саннефьёрд - Тромсё 0:0 Хам-Кам - Саннефьёрд 2:0 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 2:2 Одд - Саннефьёрд 2:1 Бранн - Саннефьёрд 3:0 Саннефьёрд - Одд 4:1 ИК Старт - Саннефьёрд 1:0 Молде - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Русенборг 0:1
Результаты матчей
Лиллестрём
Саннефьёрд
Точный счет
1:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
0:0
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 29%
4
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
2 раза 40%
4
2 раза 40%
1
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
Точный счет
1:2
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
0:0
3 раза 23%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
4
3 раза 23%
3
1 раз 8%
0
6 раз 46%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
4
2 раза 15%
Тоталы голов в матче
Лиллестрём
Саннефьёрд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
32
43
23
34
23
25
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
44
33
26
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
76
76
49
49
211
310
211
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|12
|2
|1
|38 - 14
|38
|2.
|14
|9
|2
|3
|31 - 21
|29
|3.
|14
|8
|3
|3
|18 - 13
|27
|4.
|1:0
|15
|8
|3
|4
|27 - 18
|27
|5.
|15
|8
|2
|5
|33 - 18
|26
|6.
|13
|7
|2
|4
|24 - 20
|23
|7.
|14
|6
|3
|5
|25 - 20
|21
|8.
|0:1
|14
|6
|2
|6
|19 - 17
|20
|9.
|15
|5
|4
|6
|13 - 15
|19
|10.
|14
|4
|4
|6
|15 - 21
|16
|11.
|15
|4
|4
|7
|17 - 22
|16
|12.
|14
|4
|3
|7
|13 - 21
|15
|13.
|14
|4
|1
|9
|16 - 32
|13
|14.
|13
|3
|2
|8
|15 - 23
|11
|15.
|13
|2
|4
|7
|15 - 25
|10
|16.
|14
|2
|1
|11
|9 - 28
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|2
|0
|23 - 8
|20
|2.
|1:0
|8
|6
|2
|0
|18 - 6
|20
|3.
|7
|5
|1
|1
|17 - 6
|16
|4.
|7
|5
|1
|1
|21 - 11
|16
|5.
|9
|4
|1
|4
|11 - 12
|13
|6.
|0:1
|6
|4
|0
|2
|10 - 5
|12
|7.
|7
|4
|0
|3
|15 - 12
|12
|8.
|8
|3
|3
|2
|9 - 6
|12
|9.
|6
|3
|2
|1
|10 - 8
|11
|10.
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|11.
|7
|3
|1
|3
|14 - 11
|10
|12.
|7
|3
|1
|3
|7 - 8
|10
|13.
|5
|2
|2
|1
|9 - 3
|8
|14.
|6
|2
|2
|2
|4 - 4
|8
|15.
|8
|2
|1
|5
|7 - 14
|7
|16.
|7
|1
|0
|6
|8 - 16
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|0
|1
|15 - 6
|18
|2.
|7
|5
|1
|1
|10 - 6
|16
|3.
|7
|4
|1
|2
|10 - 10
|13
|4.
|6
|3
|2
|1
|9 - 8
|11
|5.
|7
|3
|2
|2
|11 - 9
|11
|6.
|9
|3
|2
|4
|9 - 11
|11
|7.
|8
|3
|1
|4
|16 - 12
|10
|8.
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|9.
|0:1
|8
|2
|2
|4
|9 - 12
|8
|10.
|1:0
|7
|2
|1
|4
|9 - 12
|7
|11.
|6
|1
|1
|4
|6 - 15
|4
|12.
|8
|1
|1
|6
|3 - 13
|4
|13.
|6
|0
|3
|3
|6 - 10
|3
|14.
|7
|1
|0
|6
|9 - 24
|3
|15.
|8
|0
|2
|6
|6 - 22
|2
|16.
|6
|0
|0
|6
|2 - 14
|0
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|14 (2)
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|13 (6)
|Бранн
|Финне Бор
|11 (3)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|10 (1)
|Викинг
|Трипич Златко
|7 (4)
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|6
|Одд
|Валлем Конрад
|6
|Волеренга
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|1 3
|Бранн
|Нильсен Сиверт
|4
|Волеренга
|Жута Леонард
|4