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  4. Типпелиген 2023

Норвегия: Типпелиген
2023

Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Крингстад Сигурд
Лиллестрём
4:2
Конец матча
Саннефьёрд
0'
1:0
9' Гол
Ольсен Томас
1:1
11' Гол в свои ворота
Драгснес Ветле
2:1
18' Гол
Адамс Акор
3:1
38' Гол
Адамс Акор
4:1
68' Гол
Ольсен Томас
4:2
70' Гол
Jesper Taaje
80' Желтая карточка
Ian Smeulers
85' Желтая карточка
Рангер Ларс
90' Желтая карточка
Jakob Masloe Dunsby
90'+5

Ход матча

9'
Ольсен Томас
1:0
11'
1:1
Драгснес Ветле
18'
Адамс Акор
(Драгснес Ветле)
2:1
38'
Адамс Акор
(Ольсен Томас)
3:1
57'
 
Fredrik Mani Paalerud
Filip Loftesnes-Bjune
57'
 
Jakob Masloe Dunsby
Кумсан Джилберт
61'
Лундему Мариус
Хофф Вебьёрн
 
68'
Ольсен Томас
(Адамс Акор)
4:1
70'
4:2
Jesper Taaje
77'
Свендсен Тобиас
Ольсен Томас
 
80'
 
Ian Smeulers
81'
 
Рисан Сандер
Нильссон Александер II
85'
Рангер Ларс
 
90'
 
Jakob Masloe Dunsby

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 3
  • 8 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 4
  • 3 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 59 Владение мячом, % 41
Прогноз на матч от Liveresult
12
Кристиансен
Мадс
20
Vetle
Skjaervik
28
Габриэльсен
Рубен
5
Драгснес
Ветле
2
Рангер
Ларс
6
Хофф
Вебьёрн
7
Ибрахимай
Илльдрен
25
Эд
Эскил
10
Ольсен
Томас
23
Осен
Йермунд
9
Адамс
Акор
1
Кето
Хуго
26
Filip
Loftesnes-Bjune
15
Jesper
Taaje
17
Фосс
Сандер
Моэн
4
Ian
Smeulers
23
Айер
Кинин
18
Оттоссон
Филип
8
Нильссон
Александер
II
7
Кумсан
Джилберт
9
Тветер
Александер
Рууд
14
Danilo
Al-Saed
Лиллестрём
3-4-3
Саннефьёрд
4-3-3

История личных встреч

Лиллестрём
Саннефьёрд

15 матчей

80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
13.3%
20%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
20%
13.3%
10 побед 3 ничьи 0 побед

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

125%
0 побед 5 ничьих 1 победа

19 матчей

63.2%
31.6%
5.2%
12 побед 6 ничьих 1 победа

Первый тайм

52.6%
26.3%
21.1%
10 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

52.6%
42.1%
5.3%
10 побед 8 ничьих 1 победа

История матчей

ТМК
2:1
Т
3:0
Т
1:4
Т
2:0
Т
1:1
ТМК
3:3
Т
1:3
Т
1:0
Т
1:3
Т
2:1
К
1:0
Т
3:2
Т
0:0
КН
0:0
Т
0:1
Т
4:0
Т
2:2
Т
2:1
Т
1:1

Голы

Всего голов

23
14

Голов в среднем за матч

2.09
1.75

Среднее время на гол

43
51

Всего голов

7
9

Голов в среднем за матч

0.88
0.82

Среднее время на гол

102
110

Всего голов

30
23

Голов в среднем за матч

1.58
1.21

Тотал матчей

2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
11
Больше 58%
Меньше 42%
8
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

57
74

Бомбардиры внутри турнира

Лиллестрём
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адамс Акор 14 (1) 1.08
Ольсен Томас 4 0.31
Осен Йермунд 2 0.15
Тённесен Кристоффер 2 0.15
Гарнас Эспен 1 0.08
Эд Эскил 1 0.08
Рангер Ларс 0 0
Драгснес Ветле 0 0
Ибрахимай Илльдрен 0 0
Слёрдаль Филип 0 0
Саннефьёрд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Danilo Al-Saed 4 0.31
Jesper Taaje 3 0.23
Кумсан Джилберт 1 0.08
Тветер Александер Рууд 1 0.08
Бикоро Федерико 1 0.08
Эгели Ветле Валле 1 0.08
Youseff Chaib 1 0.08
Ньенету Франклин 1 0.08
Оттоссон Филип 0 0

Карточки

Лиллестрём
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарнас Эспен 4 0
Рангер Ларс 3 0
Хофф Вебьёрн 2 0
Эд Эскил 2 0
Габриэльсен Рубен 1 0
Свендсен Тобиас 1 0
Кристиансен Мадс 1 0
Адамс Акор 1 0
Слёрдаль Филип 1 0
Скогволд Хенрик 1 0
Саннефьёрд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Оттоссон Филип 4 0
Ian Smeulers 3 0
Фосс Сандер Моэн 2 0
Айер Кинин 2 0
Jakob Masloe Dunsby 2 0
Filip Loftesnes-Bjune 2 0
Jesper Taaje 1 0
Бикоро Федерико 1 0
Кето Хуго 1 0
Амин Симон 1 0
Ньенету Франклин 1 0
Эгели Ветле Валле 1 0

Результаты матчей

Лиллестрём
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Саннефьёрд
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

6
0

Волевые поражения

2
6
Лиллестрём
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Саннефьёрд
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

9
7
Лиллестрём
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
62% (8)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Саннефьёрд
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
31% (4)
62% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

8
2

Волевые поражения

11
13

Голы по времени матча

Забито

16
6
9 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
7 Не забивали 9
4
25%
1
17%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
2
13%
2
33%
31-45
1
6%
1
17%
46-60
1
6%
1
17%
61-75
5
31%
1
17%
76-90

Пропущено

11
22
4 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
0
0%
5
23%
1-15
1
9%
6
27%
16-30
3
27%
3
14%
31-45
4
36%
3
14%
46-60
2
18%
3
14%
61-75
1
9%
2
9%
76-90

Забито

9
8
2 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
0
0%
3
38%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
11%
2
25%
46-60
1
11%
1
13%
61-75
5
56%
1
13%
76-90

Пропущено

8
4
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
2
25%
1
25%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
2
50%
76-90

Забито

25
14
11 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
3 Не забивали 6
4
16%
4
29%
1-15
5
20%
0
0%
16-30
2
8%
3
21%
31-45
2
8%
3
21%
46-60
2
8%
2
14%
61-75
10
40%
2
14%
76-90

Пропущено

19
26
8 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 9
2
11%
6
23%
1-15
3
16%
6
23%
16-30
3
16%
3
12%
31-45
6
32%
4
15%
46-60
2
11%
3
12%
61-75
3
16%
4
15%
76-90

Результаты последних матчей

Лиллестрём
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Русенборг - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Тромсё 0:1 Бранн - Лиллестрём 2:2 Лиллестрём - Стабек 3:1
Улленсакер-Киса - Лиллестрём 3:2 Хам-Кам - Лиллестрём 0:0 Шедсму - Лиллестрём 0:4 Бранн - Лиллестрём 2:0 Лиллестрём - Сарпсборг-08 1:2 Одд - Лиллестрём 0:1 Лиллестрём - Будё-Глимт 1:2 Волеренга - Лиллестрём 3:4 Лиллестрём - Будё-Глимт 1:0 Лиллестрём - Молде 2:1 Лиллестрём - Стрёмсгодсет 4:3 Викинг - Лиллестрём 2:0 Одд - Лиллестрём 0:2 Тромсё - Лиллестрём 2:3 Согндаль - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Хёугесунн 4:1
Саннефьёрд
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Саннефьёрд - Стабек 0:0 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 6:1 Хёугесунн - Саннефьёрд 3:2 Саннефьёрд - Одд 4:1
Молде - Саннефьёрд 5:0 Эик-Тенсберг - Саннефьёрд 2:2 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 1:0 Саннефьёрд - Викинг 1:2 Бранн - Саннефьёрд 0:0 Саннефьёрд - Олесунн 4:0 Русенборг - Саннефьёрд 1:1 Саннефьёрд - Тромсё 0:0 Хам-Кам - Саннефьёрд 2:0 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 2:2 Одд - Саннефьёрд 2:1 Бранн - Саннефьёрд 3:0 Саннефьёрд - Одд 4:1 ИК Старт - Саннефьёрд 1:0 Молде - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Русенборг 0:1

Результаты матчей

Лиллестрём
Саннефьёрд

Точный счет

1:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
0:0
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 29%
4
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
2 раза 40%
4
2 раза 40%
1
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%

Точный счет

1:2
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
0:0
3 раза 23%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
4
3 раза 23%
3
1 раз 8%
0
6 раз 46%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
4
2 раза 15%

Тоталы голов в матче

Лиллестрём
Саннефьёрд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
3
2
4
3
1.5
2
3
3
4
2.5
2
3
2
5
3.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
4
3
3
1.5
2
6
1
5
2.5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
7
6
7
6
1.5
4
9
4
9
2.5
2
11
3
10
3.5
2
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 15 12 2 1 38 - 14 38
2.
Викинг
 14 9 2 3 31 - 21 29
3.
Тромсё
 14 8 3 3 18 - 13 27
4.
Бранн
 1:0 15 8 3 4 27 - 18 27
5.
Молде
 15 8 2 5 33 - 18 26
6.
Лиллестрём
 13 7 2 4 24 - 20 23
7.
Сарпсборг-08
 14 6 3 5 25 - 20 21
8.
Стрёмсгодсет
 0:1 14 6 2 6 19 - 17 20
9.
Одд
 15 5 4 6 13 - 15 19
10.
Стабек
 14 4 4 6 15 - 21 16
11.
Русенборг
 15 4 4 7 17 - 22 16
12.
Хёугесунн
 14 4 3 7 13 - 21 15
13.
Хам-Кам
 14 4 1 9 16 - 32 13
14.
Волеренга
 13 3 2 8 15 - 23 11
15.
Саннефьёрд
 13 2 4 7 15 - 25 10
16.
Олесунн
 14 2 1 11 9 - 28 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 8 6 2 0 23 - 8 20
2.
Бранн
 1:0 8 6 2 0 18 - 6 20
3.
Молде
 7 5 1 1 17 - 6 16
4.
Викинг
 7 5 1 1 21 - 11 16
5.
Русенборг
 9 4 1 4 11 - 12 13
6.
Стрёмсгодсет
 0:1 6 4 0 2 10 - 5 12
7.
Лиллестрём
 7 4 0 3 15 - 12 12
8.
Стабек
 8 3 3 2 9 - 6 12
9.
Хёугесунн
 6 3 2 1 10 - 8 11
10.
Тромсё
 7 3 2 2 8 - 7 11
11.
Сарпсборг-08
 7 3 1 3 14 - 11 10
12.
Хам-Кам
 7 3 1 3 7 - 8 10
13.
Саннефьёрд
 5 2 2 1 9 - 3 8
14.
Одд
 6 2 2 2 4 - 4 8
15.
Олесунн
 8 2 1 5 7 - 14 7
16.
Волеренга
 7 1 0 6 8 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 7 6 0 1 15 - 6 18
2.
Тромсё
 7 5 1 1 10 - 6 16
3.
Викинг
 7 4 1 2 10 - 10 13
4.
Лиллестрём
 6 3 2 1 9 - 8 11
5.
Сарпсборг-08
 7 3 2 2 11 - 9 11
6.
Одд
 9 3 2 4 9 - 11 11
7.
Молде
 8 3 1 4 16 - 12 10
8.
Волеренга
 6 2 2 2 7 - 7 8
9.
Стрёмсгодсет
 0:1 8 2 2 4 9 - 12 8
10.
Бранн
 1:0 7 2 1 4 9 - 12 7
11.
Стабек
 6 1 1 4 6 - 15 4
12.
Хёугесунн
 8 1 1 6 3 - 13 4
13.
Русенборг
 6 0 3 3 6 - 10 3
14.
Хам-Кам
 7 1 0 6 9 - 24 3
15.
Саннефьёрд
 8 0 2 6 6 - 22 2
16.
Олесунн
 6 0 0 6 2 - 14 0
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Лиллестрём Адамс Акор 14 (2)
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 13 (6)
Бранн Финне Бор 11 (3)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 10 (1)
Викинг Трипич Златко 7 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Олесунн Мунксгор Александер 6
Одд Валлем Конрад 6
Волеренга Олдруп-Йенсен Фредрик 1 3
Бранн Нильсен Сиверт 4
Волеренга Жута Леонард 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 38'
    Ольсен Томас сделал результативную передачу.
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