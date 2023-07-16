Тур: 14. Стадион: Наддеруд. Главный судья: Лиен Мариус
Ход матча
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 4
-
2 Угловые 4
-
0 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
40 Владение мячом, % 60
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Lars Bohinen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Язбек ПатрикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Аарсхайм Бьярте Лунде
История личных встреч
Стабек
Викинг
9 матчей
44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
44.4%
100%
4 победы 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
88.9%
33.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
19 матчей
21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 15 побед
Первый тайм
36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 8 побед
Второй тайм
10.5%
89.5%
0 побед 2 ничьи 15 побед
28 матчей
14.3%
32.1%
53.6%
4 победы 9 ничьих 15 побед
Первый тайм
14.3%
57.1%
28.6%
4 победы 16 ничьих 8 побед
Второй тайм
28.6%
17.9%
53.5%
8 побед 5 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
19
Голов в среднем за матч
0.83
1.19
Среднее время на гол
108
75
Всего голов
38
11
Голов в среднем за матч
2.38
0.92
Среднее время на гол
37
98
Всего голов
48
30
Голов в среднем за матч
1.71
1.07
Тотал матчей
2.5
26
Больше 93%
Меньше 7%
2
19
Больше 68%
Меньше 32%
9
13
Больше 46%
Меньше 54%
15
10
Больше 36%
Меньше 64%
18
6
Больше 21%
Меньше 79%
22
3
Больше 11%
Меньше 89%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
Среднее время на гол
52
84
Бомбардиры внутри турнира
Стабек
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Kasper Waarst Hoegh
|5
|0.36
|Бакенга Мушага
|3 (1)
|0.21
|Кабран Кевин
|2
|0.14
|Педерсен Каспер
|1
|0.07
|Костадинов Калоян
|1
|0.07
|Несс Николай
|0
|0
|Крогстад Фредрик
|0
|0
|Оттесен Стурла
|0
|0
Викинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Трипич Златко
|7 (4)
|0.5
|Сальвесен Ларс-Йорген
|5
|0.36
|Свеннсен Сандер
|4
|0.29
|Бьёрсхоль Сондре
|3
|0.21
|Д'Агостино Николас
|2
|0.14
|Танген Харальд
|2
|0.14
|Язбек Патрик
|1
|0.07
|Паттинама Шейн
|1
|0.07
|Бьярнасон Биркир
|1
|0.07
|Сандберг Никлас
|1
|0.07
|Лёкберг Кристоффер
|1
|0.07
|Брекало Давид
|1
|0.07
|Стенснесс Джанни
|1
|0.07
|Де Ланлай Янн-Эрик
|0
|0
|Edvin Austboe
|0
|0
Карточки
Стабек
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крогстад Фредрик
|1
|1
|Kasper Waarst Hoegh
|1
|1
|Лукка Жонатан
|2
|0
|Сковгор Андреас
|2
|0
|Геэльмуйден Херман
|2
|0
|Пахоник Тобиас
|0
|1
|Вангберг Симен
|1
|0
|Бакенга Мушага
|1
|0
|Несс Николай
|1
|0
|Петтерссон Исак
|1
|0
|Эдвардс Кертис
|1
|0
Викинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паттинама Шейн
|2
|1
|Трипич Златко
|3
|0
|Сольбаккен Маркус
|3
|0
|Стенснесс Джанни
|3
|0
|Язбек Патрик
|3
|0
|Диоп Джибрил
|3
|0
|Д'Агостино Николас
|2
|0
|Брекало Давид
|2
|0
|Бьёрсхоль Сондре
|0
|1
|Сандберг Никлас
|1
|0
|Де Ланлай Янн-Эрик
|1
|0
|Сальвесен Ларс-Йорген
|1
|0
|Танген Харальд
|1
|0
|Гуннарссон Патрик
|1
|0
|Bjarte Lunde Aarsheim
|1
|0
Результаты матчей
Стабек
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Викинг
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
3
Волевые поражения
2
2
Стабек
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Викинг
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
13
4
Волевые поражения
2
18
Стабек
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Викинг
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
15
7
Волевые поражения
4
20
Голы по времени матча
Забито
7
9
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 8
3
43%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
14%
1
11%
61-75
2
29%
4
44%
76-90
Пропущено
7
10
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
0
0%
1
10%
1-15
3
43%
3
30%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
57%
5
50%
76-90
Забито
5
21
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 19
1 Забивали первыми 2
9 Не забивали 6
1
20%
1
5%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
1
5%
31-45
0
0%
4
19%
46-60
0
0%
8
38%
61-75
1
20%
7
33%
76-90
Пропущено
16
11
10 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
5
31%
2
18%
1-15
3
19%
2
18%
16-30
2
13%
2
18%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
1
6%
2
18%
61-75
3
19%
3
27%
76-90
Забито
12
30
8 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 25
4 Забивали первыми 4
5 Не забивали 1
4
33%
3
10%
1-15
2
17%
1
3%
16-30
2
17%
1
3%
31-45
0
0%
5
17%
46-60
1
8%
9
30%
61-75
3
25%
11
37%
76-90
Пропущено
23
21
13 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 11
5
22%
3
14%
1-15
6
26%
5
24%
16-30
2
9%
2
10%
31-45
2
9%
1
5%
46-60
1
4%
2
10%
61-75
7
30%
8
38%
76-90
Результаты последних матчей
Стабек
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Саннефьёрд - Стабек 0:0 Стабек - Стрёмсгодсет 0:1 Тромсё - Стабек 2:1 Стабек - Русенборг 2:2
Лиллестрём - Стабек 3:1 Хьельсос - Стабек 3:1 Стабек - Волеренга 2:1 Оссиден - Стабек 0:4 Бранн - Стабек 4:1 Стабек - Олесунн 1:0 Стабек - Сарпсборг-08 1:1 Молде - Стабек 2:3 Стабек - Бранн 0:2 Стабек - Хёугесунн 3:0 Будё-Глимт - Стабек 4:0 Стабек - Одд 0:0 Сарпсборг-08 - Стабек 2:1 Конгсвингер - Стабек 1:1 Стабек - Молде 1:1 Стабек - Брюне 5:0
Викинг
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Викинг - Хёугесунн 2:0 Волеренга - Викинг 1:2 Рёуфосс - Викинг 4:4 Викинг - Бранн 3:1
Сарпсборг-08 - Викинг 1:3 Фредрикстад - Викинг 1:2 Викинг - Молде 3:4 Видар - Викинг 0:2 Будё-Глимт - Викинг 5:1 Forus/Gausel - Викинг 0:5 Викинг - Одд 3:2 Саннефьёрд - Викинг 1:2 Викинг - Стрёмсгодсет 1:1 Викинг - Хам-Кам 7:3 Тромсё - Викинг 1:1 Викинг - Лиллестрём 2:0 Русенборг - Викинг 1:0 Хёугесунн - Викинг 1:1 ФК Кристиансунн - Викинг 4:1 Будё-Глимт - Викинг 5:3
Результаты матчей
Стабек
Викинг
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
2:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
7:3
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
3
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
7
1 раз 14%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
1:2
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
7:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
2
4 раза 31%
3
4 раза 31%
1
3 раза 23%
0
1 раз 8%
7
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Стабек
Викинг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
34
61
16
43
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
51
15
33
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
121
49
94
211
58
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|15
|11
|2
|2
|36 - 14
|35
|2.
|0:0
|14
|8
|3
|3
|30 - 21
|27
|3.
|0:1
|14
|8
|3
|3
|17 - 12
|27
|4.
|15
|8
|2
|5
|33 - 18
|26
|5.
|14
|7
|3
|4
|26 - 18
|24
|6.
|3:1
|13
|7
|2
|4
|23 - 19
|23
|7.
|2:3
|14
|6
|3
|5
|25 - 20
|21
|8.
|13
|6
|2
|5
|19 - 16
|20
|9.
|1:0
|14
|5
|3
|6
|13 - 19
|18
|10.
|0:0
|14
|4
|5
|5
|15 - 20
|17
|11.
|0:0
|15
|4
|5
|6
|10 - 15
|17
|12.
|1:0
|15
|4
|4
|7
|16 - 21
|16
|13.
|3:2
|14
|4
|1
|9
|16 - 32
|13
|14.
|13
|3
|2
|8
|15 - 23
|11
|15.
|1:3
|13
|2
|4
|7
|14 - 24
|10
|16.
|0:0
|14
|2
|2
|10
|9 - 25
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|2
|0
|17 - 6
|17
|2.
|0:1
|8
|5
|2
|1
|21 - 8
|17
|3.
|7
|5
|1
|1
|17 - 6
|16
|4.
|0:0
|7
|5
|1
|1
|21 - 11
|16
|5.
|0:0
|8
|3
|4
|1
|9 - 5
|13
|6.
|1:0
|9
|4
|1
|4
|10 - 11
|13
|7.
|6
|4
|0
|2
|10 - 5
|12
|8.
|3:1
|7
|4
|0
|3
|14 - 11
|12
|9.
|1:0
|6
|3
|2
|1
|10 - 8
|11
|10.
|0:1
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|11.
|2:3
|7
|3
|1
|3
|14 - 11
|10
|12.
|3:2
|7
|3
|1
|3
|7 - 8
|10
|13.
|1:3
|5
|2
|2
|1
|9 - 3
|8
|14.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|4 - 4
|8
|15.
|0:0
|8
|2
|2
|4
|7 - 11
|8
|16.
|7
|1
|0
|6
|8 - 16
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|7
|6
|0
|1
|15 - 6
|18
|2.
|0:1
|7
|5
|1
|1
|9 - 5
|16
|3.
|3:1
|6
|3
|2
|1
|9 - 8
|11
|4.
|2:3
|7
|3
|2
|2
|11 - 9
|11
|5.
|0:0
|7
|3
|2
|2
|9 - 10
|11
|6.
|8
|3
|1
|4
|16 - 12
|10
|7.
|0:0
|9
|2
|3
|4
|6 - 11
|9
|8.
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|9.
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|10.
|7
|2
|1
|4
|9 - 12
|7
|11.
|1:0
|8
|2
|1
|5
|3 - 11
|7
|12.
|0:0
|6
|1
|1
|4
|6 - 15
|4
|13.
|1:0
|6
|0
|3
|3
|6 - 10
|3
|14.
|3:2
|7
|1
|0
|6
|9 - 24
|3
|15.
|1:3
|8
|0
|2
|6
|5 - 21
|2
|16.
|0:0
|6
|0
|0
|6
|2 - 14
|0
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|14 (1)
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|13 (5)
|Бранн
|Финне Бор
|11 (3)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|9 (1)
|Викинг
|Трипич Златко
|7 (4)
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|6
|Одд
|Валлем Конрад
|6
|Волеренга
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|1 3
|Бранн
|Нильсен Сиверт
|4
|Волеренга
|Жута Леонард
|4