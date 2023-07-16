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  4. Типпелиген 2023

Норвегия: Типпелиген
2023

Тур: 14. Стадион: . Зрители: 3009 Главный судья: Лиен Мариус
Стабек
0:1
Конец матча
Викинг
0'
25' Желтая карточка
Сольбаккен Маркус
85' Желтая карточка
Геэльмуйден Херман
0:1
90' Гол
Бьярнасон Биркир
90' Желтая карточка
Сковгор Андреас
90'+5
21
Петтерссон
Исак
2
Педерсен
Каспер
3
Несс Николай
6
Сковгор
Андреас
33
Пахоник
Тобиас
47
Лукка
Жонатан
8
Эдвардс
Кертис
11
Вальстад
Николас
24
Костадинов
Калоян
14
Крогстад
Фредрик
69
Kasper
Waarst
Hoegh
30
Гуннарссон
Патрик
18
Бьёрсхоль
Сондре
5
Диоп
Джибрил
4
Брекало
Давид
20
Паттинама
Шейн
11
Де
Ланлай
Янн-Эрик
8
Сольбаккен
Маркус
14
Язбек
Патрик
7
Д'Агостино
Николас
9
Сальвесен
Ларс-Йорген
10
Трипич
Златко
Стабек
3-4-3
Викинг
4-3-3

История личных встреч

Стабек
Викинг

9 матчей

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

44.4%
100%
4 победы 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

88.9%
33.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

19 матчей

21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 15 побед

Первый тайм

36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

10.5%
89.5%
0 побед 2 ничьи 15 побед

28 матчей

14.3%
32.1%
53.6%
4 победы 9 ничьих 15 побед

Первый тайм

14.3%
57.1%
28.6%
4 победы 16 ничьих 8 побед

Второй тайм

28.6%
17.9%
53.5%
8 побед 5 ничьих 15 побед

История матчей

Т
1:3
Т
3:3
Т
1:1
Т
3:3
ТМК
1:3
Т
0:0
К
5:2
Т
3:0
Т
2:0
Т
1:1
Т
2:2
Т
1:0
Т
2:1
Т
1:0
Т
1:1
Т
4:1
Т
0:1
Т
1:0
Т
1:0
Т
1:0
Т
0:1
Т
2:3
Т
2:0
Т
2:0
Т
2:2
Т
4:1
Т
0:0
Т
2:1

Голы

Всего голов

10
19

Голов в среднем за матч

0.83
1.19

Среднее время на гол

108
75

Всего голов

38
11

Голов в среднем за матч

2.38
0.92

Среднее время на гол

37
98

Всего голов

48
30

Голов в среднем за матч

1.71
1.07

Тотал матчей

2.5
26
Больше 93%
Меньше 7%
2
19
Больше 68%
Меньше 32%
9
13
Больше 46%
Меньше 54%
15
10
Больше 36%
Меньше 64%
18
6
Больше 21%
Меньше 79%
22
3
Больше 11%
Меньше 89%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
27

Среднее время на гол

52
84

Бомбардиры внутри турнира

Стабек
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Kasper Waarst Hoegh 5 0.36
Бакенга Мушага 3 (1) 0.21
Кабран Кевин 2 0.14
Педерсен Каспер 1 0.07
Костадинов Калоян 1 0.07
Несс Николай 0 0
Крогстад Фредрик 0 0
Оттесен Стурла 0 0
Викинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Трипич Златко 7 (4) 0.5
Сальвесен Ларс-Йорген 5 0.36
Свеннсен Сандер 4 0.29
Бьёрсхоль Сондре 3 0.21
Д'Агостино Николас 2 0.14
Танген Харальд 2 0.14
Бьярнасон Биркир 2 0.14
Язбек Патрик 1 0.07
Паттинама Шейн 1 0.07
Сандберг Никлас 1 0.07
Лёкберг Кристоффер 1 0.07
Брекало Давид 1 0.07
Стенснесс Джанни 1 0.07
Де Ланлай Янн-Эрик 0 0
Edvin Austboe 0 0

Карточки

Стабек
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сковгор Андреас 3 0
Геэльмуйден Херман 3 0
Крогстад Фредрик 1 1
Kasper Waarst Hoegh 1 1
Лукка Жонатан 2 0
Пахоник Тобиас 0 1
Вангберг Симен 1 0
Бакенга Мушага 1 0
Несс Николай 1 0
Петтерссон Исак 1 0
Эдвардс Кертис 1 0
Викинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паттинама Шейн 2 1
Трипич Златко 3 0
Сольбаккен Маркус 3 0
Стенснесс Джанни 3 0
Язбек Патрик 3 0
Диоп Джибрил 3 0
Д'Агостино Николас 2 0
Брекало Давид 2 0
Бьёрсхоль Сондре 0 1
Сандберг Никлас 1 0
Де Ланлай Янн-Эрик 1 0
Сальвесен Ларс-Йорген 1 0
Танген Харальд 1 0
Гуннарссон Патрик 1 0
Bjarte Lunde Aarsheim 1 0

Результаты матчей

Стабек
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Викинг
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

2
3

Волевые поражения

2
2
Стабек
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Викинг
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

13
4

Волевые поражения

2
18
Стабек
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Викинг
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

15
7

Волевые поражения

4
20

Голы по времени матча

Забито

7
10
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 8
3
43%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
14%
1
10%
61-75
2
29%
5
50%
76-90

Пропущено

8
10
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
0
0%
1
10%
1-15
3
38%
3
30%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
63%
5
50%
76-90

Забито

5
21
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 19
1 Забивали первыми 2
10 Не забивали 7
1
20%
1
5%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
1
5%
31-45
0
0%
4
19%
46-60
0
0%
8
38%
61-75
1
20%
7
33%
76-90

Пропущено

16
11
10 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
5
31%
2
18%
1-15
3
19%
2
18%
16-30
2
13%
2
18%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
1
6%
2
18%
61-75
3
19%
3
27%
76-90

Забито

12
31
8 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 26
4 Забивали первыми 5
6 Не забивали 1
4
33%
3
10%
1-15
2
17%
1
3%
16-30
2
17%
1
3%
31-45
0
0%
5
16%
46-60
1
8%
9
29%
29%
61-75
3
25%
12
39%
76-90

Пропущено

24
21
13 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 11
5
21%
3
14%
1-15
6
25%
5
24%
16-30
2
8%
2
10%
31-45
2
8%
1
5%
46-60
1
4%
2
10%
61-75
8
33%
8
38%
76-90

Результаты последних матчей

Стабек
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Саннефьёрд - Стабек 0:0 Стабек - Стрёмсгодсет 0:1 Тромсё - Стабек 2:1 Стабек - Русенборг 2:2
Лиллестрём - Стабек 3:1 Хьельсос - Стабек 3:1 Стабек - Волеренга 2:1 Оссиден - Стабек 0:4 Бранн - Стабек 4:1 Стабек - Олесунн 1:0 Стабек - Сарпсборг-08 1:1 Молде - Стабек 2:3 Стабек - Бранн 0:2 Стабек - Хёугесунн 3:0 Будё-Глимт - Стабек 4:0 Стабек - Одд 0:0 Сарпсборг-08 - Стабек 2:1 Конгсвингер - Стабек 1:1 Стабек - Молде 1:1 Стабек - Брюне 5:0
Викинг
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Викинг - Хёугесунн 2:0 Волеренга - Викинг 1:2 Рёуфосс - Викинг 4:4 Викинг - Бранн 3:1
Сарпсборг-08 - Викинг 1:3 Фредрикстад - Викинг 1:2 Викинг - Молде 3:4 Видар - Викинг 0:2 Будё-Глимт - Викинг 5:1 Forus/Gausel - Викинг 0:5 Викинг - Одд 3:2 Саннефьёрд - Викинг 1:2 Викинг - Стрёмсгодсет 1:1 Викинг - Хам-Кам 7:3 Тромсё - Викинг 1:1 Викинг - Лиллестрём 2:0 Русенборг - Викинг 1:0 Хёугесунн - Викинг 1:1 ФК Кристиансунн - Викинг 4:1 Будё-Глимт - Викинг 5:3

Результаты матчей

Стабек
Викинг

Точный счет

0:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
2:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
7:3
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
3
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
7
1 раз 14%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
1:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
7:3
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
2
4 раза 29%
1
4 раза 29%
3
4 раза 29%
0
1 раз 7%
7
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Стабек
Викинг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
3
5
1.5
6
1
1
7
2.5
4
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
6
1
1
5
1.5
3
4
1
5
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
13
1
4
10
1.5
9
5
2
12
2.5
5
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 15 12 2 1 38 - 14 38
2.
Викинг
 14 9 2 3 31 - 21 29
3.
Тромсё
 14 8 3 3 18 - 13 27
4.
Бранн
 1:0 15 8 3 4 27 - 18 27
5.
Молде
 15 8 2 5 33 - 18 26
6.
Лиллестрём
 13 7 2 4 24 - 20 23
7.
Сарпсборг-08
 14 6 3 5 25 - 20 21
8.
Стрёмсгодсет
 0:1 14 6 2 6 19 - 17 20
9.
Одд
 15 5 4 6 13 - 15 19
10.
Стабек
 14 4 4 6 15 - 21 16
11.
Русенборг
 15 4 4 7 17 - 22 16
12.
Хёугесунн
 14 4 3 7 13 - 21 15
13.
Хам-Кам
 14 4 1 9 16 - 32 13
14.
Волеренга
 13 3 2 8 15 - 23 11
15.
Саннефьёрд
 13 2 4 7 15 - 25 10
16.
Олесунн
 14 2 1 11 9 - 28 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 8 6 2 0 23 - 8 20
2.
Бранн
 1:0 8 6 2 0 18 - 6 20
3.
Молде
 7 5 1 1 17 - 6 16
4.
Викинг
 7 5 1 1 21 - 11 16
5.
Русенборг
 9 4 1 4 11 - 12 13
6.
Стрёмсгодсет
 0:1 6 4 0 2 10 - 5 12
7.
Лиллестрём
 7 4 0 3 15 - 12 12
8.
Стабек
 8 3 3 2 9 - 6 12
9.
Хёугесунн
 6 3 2 1 10 - 8 11
10.
Тромсё
 7 3 2 2 8 - 7 11
11.
Сарпсборг-08
 7 3 1 3 14 - 11 10
12.
Хам-Кам
 7 3 1 3 7 - 8 10
13.
Саннефьёрд
 5 2 2 1 9 - 3 8
14.
Одд
 6 2 2 2 4 - 4 8
15.
Олесунн
 8 2 1 5 7 - 14 7
16.
Волеренга
 7 1 0 6 8 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 7 6 0 1 15 - 6 18
2.
Тромсё
 7 5 1 1 10 - 6 16
3.
Викинг
 7 4 1 2 10 - 10 13
4.
Лиллестрём
 6 3 2 1 9 - 8 11
5.
Сарпсборг-08
 7 3 2 2 11 - 9 11
6.
Одд
 9 3 2 4 9 - 11 11
7.
Молде
 8 3 1 4 16 - 12 10
8.
Волеренга
 6 2 2 2 7 - 7 8
9.
Стрёмсгодсет
 0:1 8 2 2 4 9 - 12 8
10.
Бранн
 1:0 7 2 1 4 9 - 12 7
11.
Стабек
 6 1 1 4 6 - 15 4
12.
Хёугесунн
 8 1 1 6 3 - 13 4
13.
Русенборг
 6 0 3 3 6 - 10 3
14.
Хам-Кам
 7 1 0 6 9 - 24 3
15.
Саннефьёрд
 8 0 2 6 6 - 22 2
16.
Олесунн
 6 0 0 6 2 - 14 0
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Лиллестрём Адамс Акор 14 (2)
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 13 (6)
Бранн Финне Бор 11 (3)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 10 (1)
Викинг Трипич Златко 7 (4)
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Топ нарушителей
Олесунн Мунксгор Александер 6
Одд Валлем Конрад 6
Волеренга Олдруп-Йенсен Фредрик 1 3
Бранн Нильсен Сиверт 4
Волеренга Жута Леонард 4
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    • 71'
      Пахоник Тобиас уходит с поля. Оттесен Стурла выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 33'
      Г О О О О Л - Каспер Ваарст Хуг бьет в цель!
    • 25'
      Сольбаккен Маркус получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Стабек 0:1 Викинг онлайн

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