Тур: 15. Стадион: Страндваллен.
0:1
Первый тайм: 31'
0'
5' Желтая карточкаТернквист Ноэль
0:0
6' Не забитый пенальтиТраустасон Арнор
0:1
6' ГолТраустасон Арнор
Ход матча
6'
0:0
6'
0:1
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 4
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 3
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
56 Владение мячом, % 44
Прогноз на матч от Liveresult
29
Эйле
Ноа
11
Штоль
Адам
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Эйле НоаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Штоль АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Кричак ИванЗащитник
- Полузащитник
-
10 Моро МамудоНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Anders Torstensson
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Daniel EidЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Линн ВикторНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Каллей ЯхьяЗащитник
-
18 Скуласон АриПолузащитник
-
23 Сема МайчПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Glen Riddersholm
История личных встреч
Мьельбю
ИФК Норрчепинг
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
28.6%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед
10 матчей
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед
17 матчей
29.4%
35.3%
35.3%
5 побед 6 ничьих 6 побед
Первый тайм
41.2%
35.3%
23.5%
7 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
23.5%
41.2%
35.3%
4 победы 7 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
13
Голов в среднем за матч
1.14
1.3
Среднее время на гол
78
69
Всего голов
15
5
Голов в среднем за матч
1.5
0.71
Среднее время на гол
60
126
Всего голов
23
18
Голов в среднем за матч
1.35
1.06
Тотал матчей
2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
66
85
Бомбардиры внутри турнира
Мьельбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брорссон Арвид
|2
|0.13
|Штоль Адам
|2
|0.13
|Фенгер Макс
|2
|0.13
|Йоханссон Александр
|2 (1)
|0.13
|Лёфквист Дэвид
|1
|0.07
|Йоханссон Херман
|1
|0.07
|Кричак Иван
|1
|0.07
|Рослер Колин
|1
|0.07
|Моро Мамудо
|0
|0
|Густафссон Виктор
|0
|0
|Эйле Ноа
|0
|0
|Перссон Ноа
|0
|0
|Otto Rosengren
|0
|0
ИФК Норрчепинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нюман Кристоффер
|5
|0.33
|Сигурдссон Арнор
|5
|0.33
|Линн Виктор
|4
|0.27
|Траустасон Арнор
|3
|0.2
|Хаммерсхёй-Мистрати Вито
|2
|0.13
|Лунд Марко
|1
|0.07
|Хазени Кристоффер
|1
|0.07
|Marcus Baggesen
|0
|0
|Daniel Eid
|0
|0
|Эрикссон Антон
|0
|0
Карточки
Мьельбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кричак Иван
|3
|0
|Йоханссон Херман
|3
|0
|Густавссон Йеспер
|2
|0
|Брорссон Арвид
|2
|0
|Йоханссон Александр
|2
|0
|Эйле Ноа
|2
|0
|Фенгер Макс
|2
|0
|Тернквист Ноэль
|2
|0
|Otto Rosengren
|2
|0
|Густафссон Виктор
|1
|0
|Seedy Jagne
|1
|0
|Elliot Stroud
|1
|0
ИФК Норрчепинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сисей Йеспер
|6
|0
|Лунд Марко
|4
|1
|Траустасон Арнор
|4
|0
|Ортмарк Якоб
|3
|0
|Сигурдссон Арнор
|3
|0
|Эрикссон Антон
|2
|0
|Скуласон Ари
|1
|0
|Нюман Кристоффер
|1
|0
|Хаммерсхёй-Мистрати Вито
|1
|0
|Робак Эмиль
|1
|0
|Каллей Яхья
|1
|0
|Линн Виктор
|1
|0
Результаты матчей
Мьельбю
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
ИФК Норрчепинг
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
3
4
Мьельбю
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
ИФК Норрчепинг
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
7
5
Волевые поражения
4
8
Мьельбю
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
ИФК Норрчепинг
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
14% (2)
43% (6)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
7
6
Волевые поражения
7
12
Голы по времени матча
Забито
8
12
6 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
3
25%
16-30
3
38%
3
25%
31-45
1
13%
3
25%
46-60
1
13%
1
8%
61-75
0
0%
2
17%
76-90
Пропущено
6
9
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
3
33%
1-15
1
17%
1
11%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
1
11%
46-60
3
50%
1
11%
61-75
1
17%
3
33%
76-90
Забито
4
11
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
11 Не забивали 8
1
25%
1
9%
1-15
1
25%
1
9%
16-30
1
25%
2
18%
31-45
1
25%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
0
0%
4
36%
76-90
Пропущено
8
8
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
2
25%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
1
13%
31-45
2
25%
3
38%
46-60
1
13%
1
13%
61-75
2
25%
2
25%
76-90
Забито
12
23
9 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 7
7 Не забивали 3
3
25%
1
4%
1-15
2
17%
4
17%
16-30
4
33%
5
22%
31-45
2
17%
5
22%
46-60
1
8%
2
9%
61-75
0
0%
6
26%
76-90
Пропущено
14
17
4 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
2
14%
4
24%
1-15
1
7%
1
6%
16-30
1
7%
1
6%
31-45
3
21%
4
24%
46-60
4
29%
2
12%
61-75
3
21%
5
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Мьельбю
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Мальмё - Мьельбю 1:2 Мьельбю - Кальмар 1:1 Мьельбю - Хельсинборг 3:2 Хеккен - Мьельбю 3:0
Гётеборг - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Хальмстад 0:2 Юргорден - Мьельбю 2:0 Мьельбю - Хеккен 1:4 Мьельбю - Сириус 3:0 Хаммарбю - Мьельбю 0:0 Мьельбю - АИК 0:0 Мьельбю - Эльфсборг 0:1 Броммапойкарна - Мьельбю 2:0 Мьельбю - Дегерфорс 2:0 Вернаму - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Варберг БоИС 2:2 Мьельбю - Ландскруна 3:3 Мьельбю - Хаммарбю 1:0 Кальмар - Мьельбю 0:0 Кальмар - Мьельбю 4:1
ИФК Норрчепинг
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
ИФК Норрчепинг - Хальмстад 1:2 ИФК Норрчепинг - Хеккен 2:2 ИФК Норрчепинг - АИК 1:2 Юргорден - ИФК Норрчепинг 2:2
ИФК Норрчепинг - Броммапойкарна 0:2 Кальмар - ИФК Норрчепинг 2:1 ИФК Норрчепинг - Эльфсборг 1:2 Варберг БоИС - ИФК Норрчепинг 1:3 Дегерфорс - ИФК Норрчепинг 0:2 ИФК Норрчепинг - Хаммарбю 2:0 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:1 Мальмё - ИФК Норрчепинг 3:0 ИФК Норрчепинг - Вернаму 2:1 АИК - ИФК Норрчепинг 0:3 ИФК Норрчепинг - Сириус 1:1 ИФК Норрчепинг - Броммапойкарна 1:2 ИФК Норрчепинг - Эстерсунд 0:0 Хеккен - ИФК Норрчепинг 3:0 ИФК Норрчепинг - Виборг 1:2 ИФК Норрчепинг - Силькеборг 2:3
Результаты матчей
Мьельбю
ИФК Норрчепинг
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
1:2
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
3 раза 43%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
Точный счет
0:1
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
Точный счет
0:1
3 раза 21%
2:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 50%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
2
5 раз 36%
1
5 раз 36%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
Тоталы голов в матче
Мьельбю
ИФК Норрчепинг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
61
34
34
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
61
16
43
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
77
Больше Меньше
122
410
77
113
212
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|11
|3
|1
|35 - 11
|36
|2.
|16
|11
|2
|3
|42 - 18
|35
|3.
|14
|11
|1
|2
|35 - 12
|34
|4.
|15
|8
|3
|4
|23 - 18
|27
|5.
|15
|7
|3
|5
|17 - 20
|24
|6.
|1:0
|15
|6
|4
|5
|22 - 19
|22
|7.
|15
|6
|4
|5
|19 - 21
|22
|8.
|16
|6
|4
|6
|22 - 25
|22
|9.
|15
|6
|1
|8
|19 - 24
|19
|10.
|0:1
|15
|5
|4
|6
|12 - 15
|19
|11.
|15
|4
|5
|6
|19 - 23
|17
|12.
|15
|5
|1
|9
|15 - 20
|16
|13.
|16
|4
|2
|10
|16 - 40
|14
|14.
|14
|2
|4
|8
|12 - 19
|10
|15.
|15
|1
|6
|8
|13 - 19
|9
|16.
|14
|1
|5
|8
|10 - 27
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|7
|1
|0
|15 - 4
|22
|2.
|8
|7
|0
|1
|28 - 10
|21
|3.
|8
|6
|1
|1
|22 - 7
|19
|4.
|8
|5
|2
|1
|20 - 5
|17
|5.
|7
|5
|1
|1
|14 - 8
|16
|6.
|7
|4
|1
|2
|11 - 11
|13
|7.
|8
|3
|3
|2
|7 - 6
|12
|8.
|9
|3
|2
|4
|11 - 15
|11
|9.
|0:1
|8
|2
|3
|3
|8 - 7
|9
|10.
|1:0
|7
|2
|2
|3
|9 - 10
|8
|11.
|7
|2
|1
|4
|7 - 9
|7
|12.
|7
|2
|1
|4
|10 - 12
|7
|13.
|7
|2
|0
|5
|6 - 9
|6
|14.
|7
|1
|3
|3
|7 - 10
|6
|15.
|7
|1
|2
|4
|9 - 7
|5
|16.
|7
|0
|3
|4
|3 - 14
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|1
|0
|15 - 6
|19
|2.
|6
|5
|0
|1
|13 - 5
|15
|3.
|8
|4
|2
|2
|14 - 8
|14
|4.
|1:0
|8
|4
|2
|2
|13 - 9
|14
|5.
|7
|4
|0
|3
|10 - 14
|12
|6.
|8
|4
|0
|4
|12 - 15
|12
|7.
|0:1
|7
|3
|1
|3
|4 - 8
|10
|8.
|8
|3
|1
|4
|9 - 11
|10
|9.
|8
|2
|4
|2
|9 - 11
|10
|10.
|8
|2
|3
|3
|8 - 10
|9
|11.
|9
|1
|3
|5
|8 - 17
|6
|12.
|7
|1
|2
|4
|7 - 13
|5
|13.
|7
|1
|2
|4
|8 - 14
|5
|14.
|7
|1
|1
|5
|5 - 9
|4
|15.
|8
|0
|4
|4
|4 - 12
|4
|16.
|7
|1
|0
|6
|5 - 25
|3
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Хеккен
|Траоре Бени
|12 (1)
|Мальмё
|Телин Исаак
|10 (1)
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|9 (2)
|Эльфсборг
|Ондрейка Якоб
|7 (5)
|Вернаму
|Энгвалль Густав
|7 (2)
|ИФК Норрчепинг
|Сисей Йеспер
|6
|ИФК Норрчепинг
|Лунд Марко
|1 4
|Хаммарбю
|Странд Симон
|1 4
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|5
|Хальмстад
|Сведберг Джонатан
|5