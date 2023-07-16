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  4. Аллсвенскан 2023

Швеция: Аллсвенскан
2023

Тур: 15. Стадион: .
Мьельбю
0:1
Первый тайм: 31'
ИФК Норрчепинг
0'
5' Желтая карточка
Тернквист Ноэль
0:0
6' Не забитый пенальти
Траустасон Арнор
0:1
6' Гол
Траустасон Арнор

Ход матча

5'
Тернквист Ноэль
 
6'
0:0
Траустасон Арнор
6'
0:1
Траустасон Арнор

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 4
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 56 Владение мячом, % 44
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Мьельбю
Ничья
ИФК Норрчепинг
6.00
3.80
3.52
Все Коэффициенты
1
Тернквист
Ноэль
29
Эйле
Ноа
5
Рослер
Колин
24
Петтерссон
Том
11
Штоль
Адам
7
Густафссон
Виктор
22
Густавссон
Йеспер
3
Брорссон
Арвид
17
Elliot
Stroud
9
Фенгер
Макс
12
Лёфквист
Дэвид
1
Янссон
Оскар
20
Daniel
Eid
2
Гуннарссон
Никлас
24
Эрикссон
Антон
3
Marcus
Baggesen
10
Хаммерсхёй-Мистрати
Вито
7
Ортмарк
Якоб
9
Траустасон
Арнор
26
Хазени
Кристоффер
5
Нюман
Кристоффер
19
Линн
Виктор
Мьельбю
3-5-2
ИФК Норрчепинг
4-3-3

История личных встреч

Мьельбю
ИФК Норрчепинг

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
28.6%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед

10 матчей

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед

17 матчей

29.4%
35.3%
35.3%
5 побед 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

41.2%
35.3%
23.5%
7 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

23.5%
41.2%
35.3%
4 победы 7 ничьих 6 побед

История матчей

А
2:2
А
1:1
А
2:2
А
0:1
А
2:0
А
1:1
А
3:1
А
1:1
А
3:2
А
1:2
КШ
2:0
А
2:1
А
2:0
А
0:0
А
0:3
С
1:0
С
0:1

Голы

Всего голов

8
13

Голов в среднем за матч

1.14
1.3

Среднее время на гол

78
69

Всего голов

15
5

Голов в среднем за матч

1.5
0.71

Среднее время на гол

60
126

Всего голов

23
18

Голов в среднем за матч

1.35
1.06

Тотал матчей

2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

66
85

Бомбардиры внутри турнира

Мьельбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брорссон Арвид 2 0.13
Штоль Адам 2 0.13
Фенгер Макс 2 0.13
Йоханссон Александр 2 (1) 0.13
Лёфквист Дэвид 1 0.07
Йоханссон Херман 1 0.07
Кричак Иван 1 0.07
Рослер Колин 1 0.07
Моро Мамудо 0 0
Густафссон Виктор 0 0
Эйле Ноа 0 0
Перссон Ноа 0 0
Otto Rosengren 0 0
ИФК Норрчепинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нюман Кристоффер 5 0.33
Сигурдссон Арнор 5 0.33
Линн Виктор 4 0.27
Траустасон Арнор 3 0.2
Хаммерсхёй-Мистрати Вито 2 0.13
Лунд Марко 1 0.07
Хазени Кристоффер 1 0.07
Marcus Baggesen 0 0
Daniel Eid 0 0
Эрикссон Антон 0 0

Карточки

Мьельбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кричак Иван 3 0
Йоханссон Херман 3 0
Густавссон Йеспер 2 0
Брорссон Арвид 2 0
Йоханссон Александр 2 0
Эйле Ноа 2 0
Фенгер Макс 2 0
Тернквист Ноэль 2 0
Otto Rosengren 2 0
Густафссон Виктор 1 0
Seedy Jagne 1 0
Elliot Stroud 1 0
ИФК Норрчепинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сисей Йеспер 6 0
Лунд Марко 4 1
Траустасон Арнор 4 0
Ортмарк Якоб 3 0
Сигурдссон Арнор 3 0
Эрикссон Антон 2 0
Скуласон Ари 1 0
Нюман Кристоффер 1 0
Хаммерсхёй-Мистрати Вито 1 0
Робак Эмиль 1 0
Каллей Яхья 1 0
Линн Виктор 1 0

Результаты матчей

Мьельбю
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
ИФК Норрчепинг
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

3
4
Мьельбю
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
ИФК Норрчепинг
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

7
5

Волевые поражения

4
8
Мьельбю
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
ИФК Норрчепинг
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
14% (2)
43% (6)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

7
6

Волевые поражения

7
12

Голы по времени матча

Забито

8
12
6 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
3
25%
16-30
3
38%
3
25%
31-45
1
13%
3
25%
46-60
1
13%
1
8%
61-75
0
0%
2
17%
76-90

Пропущено

6
9
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
3
33%
1-15
1
17%
1
11%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
1
11%
46-60
3
50%
1
11%
61-75
1
17%
3
33%
76-90

Забито

4
11
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
11 Не забивали 8
1
25%
1
9%
1-15
1
25%
1
9%
16-30
1
25%
2
18%
31-45
1
25%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
0
0%
4
36%
76-90

Пропущено

8
8
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
2
25%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
1
13%
31-45
2
25%
3
38%
46-60
1
13%
1
13%
61-75
2
25%
2
25%
76-90

Забито

12
23
9 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 7
7 Не забивали 3
3
25%
1
4%
1-15
2
17%
4
17%
16-30
4
33%
5
22%
31-45
2
17%
5
22%
46-60
1
8%
2
9%
61-75
0
0%
6
26%
76-90

Пропущено

14
17
4 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
2
14%
4
24%
1-15
1
7%
1
6%
16-30
1
7%
1
6%
31-45
3
21%
4
24%
46-60
4
29%
2
12%
61-75
3
21%
5
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Мьельбю
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Мальмё - Мьельбю 1:2 Мьельбю - Кальмар 1:1 Мьельбю - Хельсинборг 3:2 Хеккен - Мьельбю 3:0
Гётеборг - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Хальмстад 0:2 Юргорден - Мьельбю 2:0 Мьельбю - Хеккен 1:4 Мьельбю - Сириус 3:0 Хаммарбю - Мьельбю 0:0 Мьельбю - АИК 0:0 Мьельбю - Эльфсборг 0:1 Броммапойкарна - Мьельбю 2:0 Мьельбю - Дегерфорс 2:0 Вернаму - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Варберг БоИС 2:2 Мьельбю - Ландскруна 3:3 Мьельбю - Хаммарбю 1:0 Кальмар - Мьельбю 0:0 Кальмар - Мьельбю 4:1
ИФК Норрчепинг
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
ИФК Норрчепинг - Хальмстад 1:2 ИФК Норрчепинг - Хеккен 2:2 ИФК Норрчепинг - АИК 1:2 Юргорден - ИФК Норрчепинг 2:2
ИФК Норрчепинг - Броммапойкарна 0:2 Кальмар - ИФК Норрчепинг 2:1 ИФК Норрчепинг - Эльфсборг 1:2 Варберг БоИС - ИФК Норрчепинг 1:3 Дегерфорс - ИФК Норрчепинг 0:2 ИФК Норрчепинг - Хаммарбю 2:0 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:1 Мальмё - ИФК Норрчепинг 3:0 ИФК Норрчепинг - Вернаму 2:1 АИК - ИФК Норрчепинг 0:3 ИФК Норрчепинг - Сириус 1:1 ИФК Норрчепинг - Броммапойкарна 1:2 ИФК Норрчепинг - Эстерсунд 0:0 Хеккен - ИФК Норрчепинг 3:0 ИФК Норрчепинг - Виборг 1:2 ИФК Норрчепинг - Силькеборг 2:3

Результаты матчей

Мьельбю
ИФК Норрчепинг

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
1:2
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
3 раза 43%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%

Точный счет

0:1
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%

Точный счет

0:1
3 раза 21%
2:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 50%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
2
5 раз 36%
1
5 раз 36%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%

Тоталы голов в матче

Мьельбю
ИФК Норрчепинг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
6
1
3
4
1.5
3
4
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
6
1
1
6
1.5
4
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
7
0.5
Больше Меньше
12
2
4
10
1.5
7
7
1
13
2.5
2
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 15 11 3 1 35 - 11 36
2.
Хеккен
 16 11 2 3 42 - 18 35
3.
Мальмё
 14 11 1 2 35 - 12 34
4.
Юргорден
 15 8 3 4 23 - 18 27
5.
Хальмстад
 15 7 3 5 17 - 20 24
6.
ИФК Норрчепинг
 1:0 15 6 4 5 22 - 19 22
7.
Кальмар
 15 6 4 5 19 - 21 22
8.
Хаммарбю
 16 6 4 6 22 - 25 22
9.
Броммапойкарна
 15 6 1 8 19 - 24 19
10.
Мьельбю
 0:1 15 5 4 6 12 - 15 19
11.
Сириус
 15 4 5 6 19 - 23 17
12.
Вернаму
 15 5 1 9 15 - 20 16
13.
Дегерфорс
 16 4 2 10 16 - 40 14
14.
АИК
 14 2 4 8 12 - 19 10
15.
Гётеборг
 15 1 6 8 13 - 19 9
16.
Варберг БоИС
 14 1 5 8 10 - 27 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юргорден
 8 7 1 0 15 - 4 22
2.
Хеккен
 8 7 0 1 28 - 10 21
3.
Мальмё
 8 6 1 1 22 - 7 19
4.
Эльфсборг
 8 5 2 1 20 - 5 17
5.
Хаммарбю
 7 5 1 1 14 - 8 16
6.
Кальмар
 7 4 1 2 11 - 11 13
7.
Хальмстад
 8 3 3 2 7 - 6 12
8.
Дегерфорс
 9 3 2 4 11 - 15 11
9.
Мьельбю
 0:1 8 2 3 3 8 - 7 9
10.
ИФК Норрчепинг
 1:0 7 2 2 3 9 - 10 8
11.
Броммапойкарна
 7 2 1 4 7 - 9 7
12.
Сириус
 7 2 1 4 10 - 12 7
13.
Вернаму
 7 2 0 5 6 - 9 6
14.
АИК
 7 1 3 3 7 - 10 6
15.
Гётеборг
 7 1 2 4 9 - 7 5
16.
Варберг БоИС
 7 0 3 4 3 - 14 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 7 6 1 0 15 - 6 19
2.
Мальмё
 6 5 0 1 13 - 5 15
3.
Хеккен
 8 4 2 2 14 - 8 14
4.
ИФК Норрчепинг
 1:0 8 4 2 2 13 - 9 14
5.
Хальмстад
 7 4 0 3 10 - 14 12
6.
Броммапойкарна
 8 4 0 4 12 - 15 12
7.
Мьельбю
 0:1 7 3 1 3 4 - 8 10
8.
Вернаму
 8 3 1 4 9 - 11 10
9.
Сириус
 8 2 4 2 9 - 11 10
10.
Кальмар
 8 2 3 3 8 - 10 9
11.
Хаммарбю
 9 1 3 5 8 - 17 6
12.
Варберг БоИС
 7 1 2 4 7 - 13 5
13.
Юргорден
 7 1 2 4 8 - 14 5
14.
АИК
 7 1 1 5 5 - 9 4
15.
Гётеборг
 8 0 4 4 4 - 12 4
16.
Дегерфорс
 7 1 0 6 5 - 25 3
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  • — Вылет в Суперэттан

Топ бомбардиров
Хеккен Траоре Бени 12 (1)
Мальмё Телин Исаак 10 (1)
Мальмё Нанаси Себастьян 9 (2)
Эльфсборг Ондрейка Якоб 7 (5)
Вернаму Энгвалль Густав 7 (2)
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Топ нарушителей
ИФК Норрчепинг Сисей Йеспер 6
ИФК Норрчепинг Лунд Марко 1 4
Хаммарбю Странд Симон 1 4
Юргорден Шуллер Расмус 5
Хальмстад Сведберг Джонатан 5
Весь список
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Мьельбю
Ничья
ИФК Норрчепинг
6.00
3.80
3.52
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Мьельбю 0:1 ИФК Норрчепинг онлайн

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Мьельбю
ИФК Норрчепинг
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