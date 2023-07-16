Тур: 14. Стадион: Бранн. Зрители: 3009 Главный судья: Хансен Торе
1:0
Перерыв
Ход матча
29'
45'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 1
-
3 Угловые 0
-
2 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
72 Владение мячом, % 28
Прогноз на матч от Liveresult
13
Кроне
Свенн
11
Финне
Бор
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Кроне СвеннЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Финне БорНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
41 Elias Myrlid
-
-
Главный тренер: Хорнеланд Эйрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Энерсен ОлеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Сетра МортенВратарь
- Защитник
-
18 Боаэн ЭрнестЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Joergen Isnes
История личных встреч
Бранн
Стрёмсгодсет
13 матчей
61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
69.2%
46.2%
9 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
69.2%
38.5%
9 побед 5 ничьих 0 побед
15 матчей
20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Второй тайм
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 10 побед
28 матчей
28.6%
28.6%
42.8%
8 побед 8 ничьих 12 побед
Первый тайм
32.1%
32.1%
35.8%
9 побед 9 ничьих 10 побед
Второй тайм
32.1%
32.1%
35.8%
9 побед 9 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
28
12
Голов в среднем за матч
1.87
0.92
Среднее время на гол
48
97
Всего голов
28
16
Голов в среднем за матч
2.15
1.07
Среднее время на гол
41
84
Всего голов
56
28
Голов в среднем за матч
2
1
Тотал матчей
2.5
27
Больше 96%
Меньше 4%
1
24
Больше 86%
Меньше 14%
4
15
Больше 54%
Меньше 46%
13
10
Больше 36%
Меньше 64%
18
4
Больше 14%
Меньше 86%
24
3
Больше 11%
Меньше 89%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Бранн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Финне Бор
|11 (1)
|0.73
|Нильсен Сиверт
|6 (4)
|0.4
|Кастро Никлас
|2
|0.13
|Йенсен Вассберг Никлас
|2
|0.13
|Frederik Boersting
|1
|0.07
|Хорн Майер
|1
|0.07
|Бломберг Оле-Дидрик
|1
|0.07
|Селанн-Хеггебе Эуне
|1
|0.07
|Матисен Ульрик
|1
|0.07
|Jonas Torsvik
|1
|0.07
|Расмуссен Матиас
|0
|0
|Сери Яфет
|0
|0
|Мёллер Вольфе Давид
|0
|0
Стрёмсгодсет
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Браут-Брюнес Джонатан
|5
|0.36
|Менерт Маркус
|3
|0.21
|Валсвик Густав
|3
|0.21
|Вильсвик Ларс-Кристофер
|1
|0.07
|Стенгель Херман
|1 (1)
|0.07
|Стеневик Халлдор
|1
|0.07
|Ипалибо Джек
|1
|0.07
|Гулликсен Тобиас
|1
|0.07
|Лейфссон Ари
|1
|0.07
|Ханссен Сондре
|1
|0.07
|Энерсен Оле
|1
|0.07
|Красники Крешник
|0
|0
|Jostein Ekeland
|0
|0
Карточки
Бранн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нильсен Сиверт
|4
|0
|Кристиансен Рубен
|2
|0
|Кнудсен Фредрик
|2
|0
|Мёллер Вольфе Давид
|2
|0
|Кроне Свенн
|1
|0
|Frederik Boersting
|1
|0
|Хорн Майер
|1
|0
|Селанн-Хеггебе Эуне
|1
|0
|Бломберг Оле-Дидрик
|1
|0
|Jonas Torsvik
|1
|0
Стрёмсгодсет
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Браут-Брюнес Джонатан
|3
|0
|Гулликсен Тобиас
|3
|0
|Красники Крешник
|1
|1
|Валсвик Густав
|2
|0
|Стеневик Халлдор
|2
|0
|Менерт Маркус
|2
|0
|Jonas Torrissen Therkelsen
|2
|0
|Вильсвик Ларс-Кристофер
|1
|0
|Стенгель Херман
|1
|0
|Ресхольт-Мюра Вильяр
|1
|0
|Лейфссон Ари
|1
|0
|Fredrik Kristensen Dahl
|1
|0
|Дансо Эммануэл
|1
|0
|Joergen Isnes
|1
|0
Результаты матчей
Бранн
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Стрёмсгодсет
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
2
7
Бранн
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
0% (0)
43% (3)
Стрёмсгодсет
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
9
3
Волевые поражения
7
9
Бранн
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
57% (8)
21% (3)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
14% (2)
21% (3)
Стрёмсгодсет
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
12
3
Волевые поражения
9
16
Голы по времени матча
Забито
18
9
8 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
3
17%
0
0%
1-15
1
6%
1
11%
16-30
4
22%
2
22%
31-45
4
22%
0
0%
46-60
2
11%
4
44%
61-75
4
22%
2
22%
76-90
Пропущено
5
11
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
2
18%
16-30
1
20%
1
9%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
2
40%
2
18%
61-75
1
20%
5
45%
76-90
Забито
9
10
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 8
1
11%
2
20%
1-15
1
11%
1
10%
16-30
2
22%
3
30%
31-45
1
11%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
4
44%
2
20%
76-90
Пропущено
12
5
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
1
8%
1
20%
1-15
1
8%
2
40%
16-30
4
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
25%
2
40%
61-75
3
25%
0
0%
76-90
Забито
27
19
12 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 7
3 Не забивали 2
4
15%
2
11%
1-15
2
7%
2
11%
16-30
6
22%
5
26%
31-45
5
19%
1
5%
46-60
2
7%
5
26%
61-75
8
30%
30%
4
21%
76-90
Пропущено
17
16
8 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 8
1
6%
1
6%
1-15
2
12%
4
25%
16-30
5
29%
29%
1
6%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
5
29%
29%
4
25%
61-75
4
24%
5
31%
76-90
Результаты последних матчей
Бранн
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Волеренга - Бранн 3:2 Молде - Бранн 2:0 Бранн - Хам-Кам 2:1 Браттвог - Бранн 1:7
Викинг - Бранн 3:1 Бранн - Лиллестрём 2:2 Олесунн - Бранн 3:3 Олесунн - Бранн 1:3 Фьора - Бранн 1:8 Бранн - Русенборг 3:1 Фрейа - Бранн 0:5 Бранн - Лиллестрём 2:0 Бранн - Стабек 4:1 Сарпсборг-08 - Бранн 2:1 Бранн - Саннефьёрд 0:0 Русенборг - Бранн 0:2 Будё-Глимт - Бранн 2:2 Стабек - Бранн 0:2 Бранн - Волеренга 3:1 Одд - Бранн 2:0
Стрёмсгодсет
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 5:2 Стабек - Стрёмсгодсет 0:1 Молде - Стрёмсгодсет 3:0 Стрёмсгодсет - Будё-Глимт 2:0
Волеренга - Стрёмсгодсет 0:1 Вард Хёугесунн - Стрёмсгодсет 1:4 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 1:2 Эик-Тенсберг - Стрёмсгодсет 1:2 Одд - Стрёмсгодсет 1:1 Хеминг - Стрёмсгодсет 0:1 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 1:0 Молде - Стрёмсгодсет 3:2 Викинг - Стрёмсгодсет 1:1 Стрёмсгодсет - Тромсё 0:1 Хам-Кам - Стрёмсгодсет 2:0 Лиллестрём - Стрёмсгодсет 4:3 Стрёмсгодсет - Олесунн 1:0 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 2:2 Стрёмсгодсет - Мьёндален 4:0 Волеренга - Стрёмсгодсет 3:2
Результаты матчей
Бранн
Стрёмсгодсет
Точный счет
3:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%
Точное количество голов
3
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Точный счет
2:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:1
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
3:1
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 29%
3
4 раза 29%
0
3 раза 21%
1
2 раза 14%
4
1 раз 7%
1
7 раз 54%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Бранн
Стрёмсгодсет
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
51
61
24
43
15
16
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
61
34
25
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
112
95
49
59
211
113
112
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|12
|2
|1
|38 - 14
|38
|2.
|14
|9
|2
|3
|31 - 21
|29
|3.
|14
|8
|3
|3
|18 - 13
|27
|4.
|1:0
|15
|8
|3
|4
|27 - 18
|27
|5.
|15
|8
|2
|5
|33 - 18
|26
|6.
|13
|7
|2
|4
|24 - 20
|23
|7.
|14
|6
|3
|5
|25 - 20
|21
|8.
|0:1
|14
|6
|2
|6
|19 - 17
|20
|9.
|15
|5
|4
|6
|13 - 15
|19
|10.
|14
|4
|4
|6
|15 - 21
|16
|11.
|15
|4
|4
|7
|17 - 22
|16
|12.
|14
|4
|3
|7
|13 - 21
|15
|13.
|14
|4
|1
|9
|16 - 32
|13
|14.
|13
|3
|2
|8
|15 - 23
|11
|15.
|13
|2
|4
|7
|15 - 25
|10
|16.
|14
|2
|1
|11
|9 - 28
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|2
|0
|23 - 8
|20
|2.
|1:0
|8
|6
|2
|0
|18 - 6
|20
|3.
|7
|5
|1
|1
|17 - 6
|16
|4.
|7
|5
|1
|1
|21 - 11
|16
|5.
|9
|4
|1
|4
|11 - 12
|13
|6.
|0:1
|6
|4
|0
|2
|10 - 5
|12
|7.
|7
|4
|0
|3
|15 - 12
|12
|8.
|8
|3
|3
|2
|9 - 6
|12
|9.
|6
|3
|2
|1
|10 - 8
|11
|10.
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|11.
|7
|3
|1
|3
|14 - 11
|10
|12.
|7
|3
|1
|3
|7 - 8
|10
|13.
|5
|2
|2
|1
|9 - 3
|8
|14.
|6
|2
|2
|2
|4 - 4
|8
|15.
|8
|2
|1
|5
|7 - 14
|7
|16.
|7
|1
|0
|6
|8 - 16
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|0
|1
|15 - 6
|18
|2.
|7
|5
|1
|1
|10 - 6
|16
|3.
|7
|4
|1
|2
|10 - 10
|13
|4.
|6
|3
|2
|1
|9 - 8
|11
|5.
|7
|3
|2
|2
|11 - 9
|11
|6.
|9
|3
|2
|4
|9 - 11
|11
|7.
|8
|3
|1
|4
|16 - 12
|10
|8.
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|9.
|0:1
|8
|2
|2
|4
|9 - 12
|8
|10.
|1:0
|7
|2
|1
|4
|9 - 12
|7
|11.
|6
|1
|1
|4
|6 - 15
|4
|12.
|8
|1
|1
|6
|3 - 13
|4
|13.
|6
|0
|3
|3
|6 - 10
|3
|14.
|7
|1
|0
|6
|9 - 24
|3
|15.
|8
|0
|2
|6
|6 - 22
|2
|16.
|6
|0
|0
|6
|2 - 14
|0
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|14 (2)
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|13 (6)
|Бранн
|Финне Бор
|11 (3)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|10 (1)
|Викинг
|Трипич Златко
|7 (4)
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|6
|Одд
|Валлем Конрад
|6
|Волеренга
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|1 3
|Бранн
|Нильсен Сиверт
|4
|Волеренга
|Жута Леонард
|4