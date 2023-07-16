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  4. Типпелиген 2023

Норвегия: Типпелиген
2023

Тур: 14. Стадион: . Зрители: 13051 Главный судья: Хансен Торе
Бранн
1:0
Конец матча
Стрёмсгодсет
0'
1:0
29' Гол
Йенсен Вассберг Никлас
45' Желтая карточка
Стеневик Халлдор
90'+5

Ход матча

29'
Йенсен Вассберг Никлас
(Кастро Никлас)
1:0
45'
 
Стеневик Халлдор
60'
 
Albert Palmberg Thorsen
Энерсен Оле
61'
Холтен Расмус
Кнудсен Фредрик
 
67'
Бломберг Оле-Дидрик
Кастро Никлас
 
80'
 
Боаэн Эрнест
Грогард Томас
80'
 
Дансо Эммануэл
Красники Крешник
86'
Селанн-Хеггебе Эуне
Финне Бор
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 3
  • 7 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 5
  • 6 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 65 Владение мячом, % 35
Прогноз на матч от Liveresult
1
Дингеланд
Матиас
13
Кроне
Свенн
3
Кнудсен
Фредрик
6
Сери
Яфет
35
Jonas
Torsvik
8
Хорн
Майер
19
Нильсен
Сиверт
25
Йенсен
Вассберг
Никлас
10
Frederik
Boersting
11
Финне
Бор
9
Кастро
Никлас
1
Ресхольт-Мюра
Вильяр
2
Лейфссон
Ари
71
Валсвик
Густав
27
Fredrik
Kristensen
Dahl
7
Стеневик
Халлдор
8
Красники
Крешник
22
Jonas
Torrissen
Therkelsen
4
Грогард
Томас
77
Менерт
Маркус
14
Энерсен
Оле
9
Браут-Брюнес
Джонатан
Бранн
4-3-3
Стрёмсгодсет
3-4-3

История личных встреч

Бранн
Стрёмсгодсет

13 матчей

61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

69.2%
46.2%
9 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

69.2%
38.5%
9 побед 5 ничьих 0 побед

15 матчей

20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Второй тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 10 побед

28 матчей

28.6%
28.6%
42.8%
8 побед 8 ничьих 12 побед

Первый тайм

32.1%
32.1%
35.8%
9 побед 9 ничьих 10 побед

Второй тайм

32.1%
32.1%
35.8%
9 побед 9 ничьих 10 побед

История матчей

Т
3:1
Т
3:0
Т
1:1
Т
3:1
Т
6:0
Т
1:1
Т
3:1
Т
1:1
Т
2:1
Т
3:0
Т
1:0
Т
2:2
Т
1:4
Т
0:1
Т
1:1
Т
2:0
Т
2:0
КН
4:3
Т
1:2
Т
0:0
Т
1:0
Т
1:1
Т
4:0
Т
4:2
Т
2:1
ТМС
1:3
Т
2:0
Т
1:1

Голы

Всего голов

28
12

Голов в среднем за матч

1.87
0.92

Среднее время на гол

48
97

Всего голов

28
16

Голов в среднем за матч

2.15
1.07

Среднее время на гол

41
84

Всего голов

56
28

Голов в среднем за матч

2
1

Тотал матчей

2.5
27
Больше 96%
Меньше 4%
1
24
Больше 86%
Меньше 14%
4
15
Больше 54%
Меньше 46%
13
10
Больше 36%
Меньше 64%
18
4
Больше 14%
Меньше 86%
24
3
Больше 11%
Меньше 89%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
27

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Бранн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Финне Бор 11 (1) 0.73
Нильсен Сиверт 6 (4) 0.4
Кастро Никлас 2 0.13
Йенсен Вассберг Никлас 2 0.13
Frederik Boersting 1 0.07
Хорн Майер 1 0.07
Бломберг Оле-Дидрик 1 0.07
Селанн-Хеггебе Эуне 1 0.07
Матисен Ульрик 1 0.07
Jonas Torsvik 1 0.07
Расмуссен Матиас 0 0
Сери Яфет 0 0
Мёллер Вольфе Давид 0 0
Стрёмсгодсет
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Браут-Брюнес Джонатан 5 0.36
Менерт Маркус 3 0.21
Валсвик Густав 3 0.21
Вильсвик Ларс-Кристофер 1 0.07
Стенгель Херман 1 (1) 0.07
Стеневик Халлдор 1 0.07
Ипалибо Джек 1 0.07
Гулликсен Тобиас 1 0.07
Лейфссон Ари 1 0.07
Ханссен Сондре 1 0.07
Энерсен Оле 1 0.07
Красники Крешник 0 0
Jostein Ekeland 0 0

Карточки

Бранн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нильсен Сиверт 4 0
Кристиансен Рубен 2 0
Кнудсен Фредрик 2 0
Мёллер Вольфе Давид 2 0
Кроне Свенн 1 0
Frederik Boersting 1 0
Хорн Майер 1 0
Селанн-Хеггебе Эуне 1 0
Бломберг Оле-Дидрик 1 0
Jonas Torsvik 1 0
Стрёмсгодсет
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стеневик Халлдор 3 0
Браут-Брюнес Джонатан 3 0
Гулликсен Тобиас 3 0
Красники Крешник 1 1
Валсвик Густав 2 0
Менерт Маркус 2 0
Jonas Torrissen Therkelsen 2 0
Вильсвик Ларс-Кристофер 1 0
Стенгель Херман 1 0
Ресхольт-Мюра Вильяр 1 0
Лейфссон Ари 1 0
Fredrik Kristensen Dahl 1 0
Дансо Эммануэл 1 0
Joergen Isnes 1 0

Результаты матчей

Бранн
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Стрёмсгодсет
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

2
7
Бранн
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
0% (0)
43% (3)
Стрёмсгодсет
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

9
3

Волевые поражения

7
9
Бранн
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
60% (9)
20% (3)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
20% (3)
20% (3)
Стрёмсгодсет
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

12
3

Волевые поражения

9
16

Голы по времени матча

Забито

19
9
9 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
3
16%
0
0%
1-15
2
11%
1
11%
16-30
4
21%
2
22%
31-45
4
21%
0
0%
46-60
2
11%
4
44%
61-75
4
21%
2
22%
76-90

Пропущено

5
12
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
3
25%
16-30
1
20%
1
8%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
2
40%
2
17%
61-75
1
20%
5
42%
76-90

Забито

9
10
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
1
11%
2
20%
1-15
1
11%
1
10%
16-30
2
22%
3
30%
31-45
1
11%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
4
44%
2
20%
76-90

Пропущено

12
5
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
1
8%
1
20%
1-15
1
8%
2
40%
16-30
4
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
25%
2
40%
61-75
3
25%
0
0%
76-90

Забито

28
19
13 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 7
3 Не забивали 3
4
14%
2
11%
1-15
3
11%
2
11%
16-30
6
21%
5
26%
31-45
5
18%
1
5%
46-60
2
7%
5
26%
61-75
8
29%
4
21%
76-90

Пропущено

17
17
8 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
1
6%
1
6%
1-15
2
12%
5
29%
29%
16-30
5
29%
29%
1
6%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
5
29%
29%
4
24%
61-75
4
24%
5
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Бранн
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Волеренга - Бранн 3:2 Молде - Бранн 2:0 Бранн - Хам-Кам 2:1 Браттвог - Бранн 1:7
Викинг - Бранн 3:1 Бранн - Лиллестрём 2:2 Олесунн - Бранн 3:3 Олесунн - Бранн 1:3 Фьора - Бранн 1:8 Бранн - Русенборг 3:1 Фрейа - Бранн 0:5 Бранн - Лиллестрём 2:0 Бранн - Стабек 4:1 Сарпсборг-08 - Бранн 2:1 Бранн - Саннефьёрд 0:0 Русенборг - Бранн 0:2 Будё-Глимт - Бранн 2:2 Стабек - Бранн 0:2 Бранн - Волеренга 3:1 Одд - Бранн 2:0
Стрёмсгодсет
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 5:2 Стабек - Стрёмсгодсет 0:1 Молде - Стрёмсгодсет 3:0 Стрёмсгодсет - Будё-Глимт 2:0
Волеренга - Стрёмсгодсет 0:1 Вард Хёугесунн - Стрёмсгодсет 1:4 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 1:2 Эик-Тенсберг - Стрёмсгодсет 1:2 Одд - Стрёмсгодсет 1:1 Хеминг - Стрёмсгодсет 0:1 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 1:0 Молде - Стрёмсгодсет 3:2 Викинг - Стрёмсгодсет 1:1 Стрёмсгодсет - Тромсё 0:1 Хам-Кам - Стрёмсгодсет 2:0 Лиллестрём - Стрёмсгодсет 4:3 Стрёмсгодсет - Олесунн 1:0 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 2:2 Стрёмсгодсет - Мьёндален 4:0 Волеренга - Стрёмсгодсет 3:2

Результаты матчей

Бранн
Стрёмсгодсет

Точный счет

3:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%

Точное количество голов

3
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Точный счет

2:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:1
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

3:1
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:1
3 раза 21%
1:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
4 раза 27%
3
4 раза 27%
0
3 раза 20%
1
3 раза 20%
4
1 раз 7%
1
7 раз 50%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Бранн
Стрёмсгодсет

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
5
1
6
2
1.5
2
4
4
4
2.5
1
5
1
7
3.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
6
2
3
4
1.5
2
6
1
6
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
11
3
9
6
1.5
4
10
5
10
2.5
2
12
1
14
3.5
1
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 15 12 2 1 38 - 14 38
2.
Викинг
 14 9 2 3 31 - 21 29
3.
Тромсё
 14 8 3 3 18 - 13 27
4.
Бранн
 15 8 3 4 27 - 18 27
5.
Молде
 15 8 2 5 33 - 18 26
6.
Лиллестрём
 13 7 2 4 24 - 20 23
7.
Сарпсборг-08
 14 6 3 5 25 - 20 21
8.
Стрёмсгодсет
 14 6 2 6 19 - 17 20
9.
Одд
 15 5 4 6 13 - 15 19
10.
Стабек
 14 4 4 6 15 - 21 16
11.
Русенборг
 15 4 4 7 17 - 22 16
12.
Хёугесунн
 14 4 3 7 13 - 21 15
13.
Хам-Кам
 14 4 1 9 16 - 32 13
14.
Волеренга
 13 3 2 8 15 - 23 11
15.
Саннефьёрд
 13 2 4 7 15 - 25 10
16.
Олесунн
 14 2 1 11 9 - 28 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 8 6 2 0 23 - 8 20
2.
Бранн
 8 6 2 0 18 - 6 20
3.
Молде
 7 5 1 1 17 - 6 16
4.
Викинг
 7 5 1 1 21 - 11 16
5.
Русенборг
 9 4 1 4 11 - 12 13
6.
Стрёмсгодсет
 6 4 0 2 10 - 5 12
7.
Лиллестрём
 7 4 0 3 15 - 12 12
8.
Стабек
 8 3 3 2 9 - 6 12
9.
Хёугесунн
 6 3 2 1 10 - 8 11
10.
Тромсё
 7 3 2 2 8 - 7 11
11.
Сарпсборг-08
 7 3 1 3 14 - 11 10
12.
Хам-Кам
 7 3 1 3 7 - 8 10
13.
Саннефьёрд
 5 2 2 1 9 - 3 8
14.
Одд
 6 2 2 2 4 - 4 8
15.
Олесунн
 8 2 1 5 7 - 14 7
16.
Волеренга
 7 1 0 6 8 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 7 6 0 1 15 - 6 18
2.
Тромсё
 7 5 1 1 10 - 6 16
3.
Викинг
 7 4 1 2 10 - 10 13
4.
Лиллестрём
 6 3 2 1 9 - 8 11
5.
Сарпсборг-08
 7 3 2 2 11 - 9 11
6.
Одд
 9 3 2 4 9 - 11 11
7.
Молде
 8 3 1 4 16 - 12 10
8.
Волеренга
 6 2 2 2 7 - 7 8
9.
Стрёмсгодсет
 8 2 2 4 9 - 12 8
10.
Бранн
 7 2 1 4 9 - 12 7
11.
Стабек
 6 1 1 4 6 - 15 4
12.
Хёугесунн
 8 1 1 6 3 - 13 4
13.
Русенборг
 6 0 3 3 6 - 10 3
14.
Хам-Кам
 7 1 0 6 9 - 24 3
15.
Саннефьёрд
 8 0 2 6 6 - 22 2
16.
Олесунн
 6 0 0 6 2 - 14 0
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Лиллестрём Адамс Акор 14 (2)
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 13 (6)
Бранн Финне Бор 11 (3)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 10 (1)
Викинг Трипич Златко 7 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Олесунн Мунксгор Александер 6
Одд Валлем Конрад 6
Волеренга Олдруп-Йенсен Фредрик 1 3
Бранн Нильсен Сиверт 4
Волеренга Жута Леонард 4
Весь список
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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