Тур: 15.
0'
13' Желтая карточкаМессиас
1:0
22' ПенальтиКальери Хонатан
24' Желтая карточкаМендоса Стивен
35' Желтая карточкаSandry Santos
2:0
45' ГолКальери Хонатан
Ход матча
13'
22'
1:0
24'
35'
45'
2:0
Прогноз на матч от Liveresult
23
Рафаэл
Пирес
13
Рафинья
XXI
31
Жуан
Бланко
34
Жуан
Пауло
13
Joao
Lucas2
28
Joaquim
24
Мессиас
16
Додо
Родолфо
19
Дуглас
XV
30
Lucas
Braga
- Основной состав
-
23 Рафаэл ПиресВратарь
-
13 Рафинья XXIЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
31 Жуан БланкоНападающий
- Запасные игроки
-
93 ЖандрейВратарь
- Полузащитник
-
32 Пауло МаркосПолузащитник
-
49 ЭрисонНападающий
-
-
-
-
8 Luan5
-
-
22 David VI
-
34 Rai Ramos
-
43 Ythallo
-
Главный тренер: Dorival Junior
- Основной состав
-
34 Жуан ПаулоВратарь
-
13 Joao Lucas2Защитник
-
28 JoaquimЗащитник
-
24 МессиасЗащитник
-
16 Додо РодолфоЗащитник
- Полузащитник
-
19 Дуглас XVПолузащитник
-
23 Лима ЛукасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
30 Lucas BragaНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
40 КадуЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
38 Kevyson
-
-
-
Главный тренер: Paulo Turra
История личных встреч
Сан-Паулу
Сантос
12 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
83.3%
4 победы 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
83.3%
33.3%
10 побед 4 ничьи 0 побед
21 матч
28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 15 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 13 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 12 побед
33 матча
30.3%
24.2%
45.5%
10 побед 8 ничьих 15 побед
Первый тайм
12.1%
48.5%
39.4%
4 победы 16 ничьих 13 побед
Второй тайм
30.3%
33.3%
36.4%
10 побед 11 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
15
Голов в среднем за матч
1.57
0.88
Среднее время на гол
57
102
Всего голов
31
16
Голов в среднем за матч
1.63
1
Среднее время на гол
55
90
Всего голов
53
31
Голов в среднем за матч
1.61
0.94
Тотал матчей
2.5
30
Больше 91%
Меньше 9%
3
24
Больше 73%
Меньше 27%
9
18
Больше 55%
Меньше 45%
15
9
Больше 27%
Меньше 73%
24
3
Больше 9%
Меньше 91%
30
Среднее время на гол
56
95
Бомбардиры внутри турнира
Сан-Паулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кальери Хонатан
|6 (1)
|0.4
|Лусиано Невес
|4
|0.27
|Пауло Маркос
|2
|0.13
|Pablo Maia
|2
|0.13
|David VI
|1
|0.07
|Michel Araujo
|1
|0.07
|Жуан Бланко
|1
|0.07
|Невес Габриэль
|1
|0.07
|Rodrigo Nestor
|1
|0.07
|Lucas Beraldo
|1
|0.07
|Alisson II
|0
|0
|Caio Paulista
|0
|0
|Wellington Rato
|0
|0
|Рафинья Марсио
|0
|0
Сантос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мендоса Стивен
|5 (1)
|0.33
|Леонардо Маркос
|3 (1)
|0.2
|Deivid de Souza
|2
|0.13
|Angelo Borges
|2
|0.13
|Лима Лукас III
|1
|0.07
|Габриэль Эдуардо
|1
|0.07
|Rodrigo Fernandez2
|1
|0.07
|Сотельдо Йеферсон
|0
|0
|Joao Lucas2
|0
|0
Карточки
Сан-Паулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Невес Габриэль
|4
|0
|Rodrigo Nestor
|2
|1
|Pablo Maia
|2
|1
|Рафинья Марсио
|2
|0
|Пауло Маркос
|2
|0
|Кальери Хонатан
|2
|0
|David VI
|2
|0
|Лусиано Невес
|2
|0
|Patryck
|2
|0
|Caio Paulista
|2
|0
|Alan Franco1
|2
|0
|Rai Ramos
|2
|0
|Wellington Rato
|2
|0
|Rodrigo Huendra
|2
|0
|Мендес Джегсон
|1
|0
|Alisson II
|1
|0
|Michel Araujo
|1
|0
|Lucas Beraldo
|1
|0
|Nathan Mendes
|1
|0
|Dorival Junior
|1
|0
Сантос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Rodrigo Fernandez2
|6
|0
|Дуглас XV
|5
|0
|Guilherme de Aguiar Camacho
|2
|1
|Luan Dias
|3
|0
|Сотельдо Йеферсон
|1
|1
|Мессиас
|2
|0
|Deivid de Souza
|2
|0
|Лима Лукас III
|2
|0
|Sandry Santos
|2
|0
|Сантос Натан
|2
|0
|Gabriel Inocencio
|2
|0
|Владимир
|0
|1
|Габриэль Эдуардо
|0
|1
|Пауло Турра
|0
|1
|Мезенга Бруно
|1
|0
|Joaquim
|1
|0
|Мендоса Стивен
|1
|0
|Жуан Пауло
|1
|0
|Lucas Pires
|1
|0
|Lucas Braga
|1
|0
|Леонардо Маркос
|1
|0
|Angelo Borges
|1
|0
|Daniel Rivera
|1
|0
|Odair Hellmann
|1
|0
Результаты матчей
Сан-Паулу
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
86% (6)
0% (0)
14% (1)
Сантос
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
0
1
Сан-Паулу
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Сантос
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
4
5
Волевые поражения
2
11
Сан-Паулу
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Сантос
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
64% (9)
21% (3)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
8
5
Волевые поражения
2
12
Голы по времени матча
Забито
14
2
5 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
8 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
3
21%
1
50%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
2
14%
1
50%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
6
43%
0
0%
76-90
Пропущено
6
8
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
1
13%
16-30
1
17%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
33%
2
25%
76-90
Забито
5
13
4 В 1-м тайме 9
1 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
2
40%
3
23%
1-15
2
40%
3
23%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
20%
1
8%
76-90
Пропущено
6
11
5 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
2
33%
2
18%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
3
50%
1
9%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
1
17%
1
9%
76-90
Забито
19
15
9 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 3
3 Не забивали 7
2
11%
3
20%
1-15
5
26%
4
27%
16-30
2
11%
3
20%
31-45
2
11%
3
20%
46-60
1
5%
1
7%
61-75
7
37%
1
7%
76-90
Пропущено
12
19
9 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 9
4
33%
2
11%
1-15
1
8%
4
21%
16-30
4
33%
3
16%
31-45
0
0%
4
21%
46-60
0
0%
3
16%
61-75
3
25%
3
16%
76-90
Результаты последних матчей
Сан-Паулу
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 1:2 Ред Булл Брагантино - Сан-Паулу 0:0 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Сан-Паулу - Флуминенсе 1:0
Сан-Паулу - Тигре 2:0 Крузейро - Сан-Паулу 1:0 Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Сан-Паулу - Депортес Толима 5:0 Гремио - Сан-Паулу 2:1 Сан-Паулу - Спорт Ресифи 1:3 Сан-Паулу - Гойяс 2:1 Академия Пуэрто Кабельо - Сан-Паулу 0:2 Сан-Паулу - Васко да Гама 4:2 Спорт Ресифи - Сан-Паулу 0:2 Коринтианс - Сан-Паулу 1:1 Форталеза Сеара - Сан-Паулу 0:0 Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Депортес Толима - Сан-Паулу 0:0 Коритиба Парана - Сан-Паулу 1:1
Сантос
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Сантос - Гойяс 4:3 Куяба - Сантос 3:0 Сантос - Блуминг 0:0 Сантос - Фламенго 2:3
Сантос - Коринтианс 0:2 Коритиба Парана - Сантос 0:0 Сантос - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Сантос - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Байя - Сантос 1:1 Ред Булл Брагантино - Сантос 2:0 Аудакс Итальяно - Сантос 2:1 Сантос - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Сантос - Байя 0:0 Васко да Гама - Сантос 0:1 Сантос - Байя 3:0 Крузейро - Сантос 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Сантос 1:0 Сантос - Америка Минейро 3:2 Сантос - Ботафого Сан-Паулу 1:0 Сантос - Атлетико Минейро 0:0
Результаты матчей
Сан-Паулу
Сантос
Точный счет
2:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
0:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
3 раза 38%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
0:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
3 раза 43%
0
4 раза 67%
1
2 раза 33%
Точный счет
2:1
4 раза 29%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
0:0
3 раза 21%
3:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
7 раз 50%
1
3 раза 21%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Сан-Паулу
Сантос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
53
52
44
25
35
16
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
77
59
410
212
311
113
113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|13
|0
|2
|26 - 7
|39
|2.
|0:0
|15
|8
|3
|4
|27 - 18
|27
|3.
|14
|8
|2
|4
|24 - 20
|26
|4.
|2:0
|15
|7
|4
|4
|20 - 13
|25
|5.
|0:0
|15
|7
|4
|4
|21 - 14
|25
|6.
|14
|6
|6
|2
|25 - 13
|24
|7.
|15
|6
|6
|3
|22 - 16
|24
|8.
|0:1
|15
|6
|5
|4
|16 - 12
|23
|9.
|15
|6
|4
|5
|16 - 11
|22
|10.
|14
|6
|3
|5
|13 - 16
|21
|11.
|14
|6
|2
|6
|18 - 18
|20
|12.
|14
|5
|5
|4
|18 - 14
|20
|13.
|1:0
|15
|5
|4
|6
|14 - 17
|19
|14.
|0:2
|15
|4
|4
|7
|15 - 21
|16
|15.
|14
|4
|3
|7
|12 - 17
|15
|16.
|14
|3
|4
|7
|15 - 21
|13
|17.
|14
|3
|2
|9
|14 - 26
|11
|18.
|15
|2
|5
|8
|14 - 28
|11
|19.
|14
|2
|3
|9
|11 - 23
|9
|20.
|14
|2
|3
|9
|16 - 32
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|8
|0
|0
|16 - 1
|24
|2.
|2:0
|8
|7
|0
|1
|16 - 6
|21
|3.
|0:0
|8
|5
|3
|0
|12 - 4
|18
|4.
|8
|5
|2
|1
|17 - 9
|17
|5.
|8
|5
|2
|1
|14 - 6
|17
|6.
|0:0
|7
|5
|1
|1
|14 - 4
|16
|7.
|7
|5
|1
|1
|12 - 7
|16
|8.
|0:1
|8
|4
|3
|1
|10 - 5
|15
|9.
|7
|4
|2
|1
|13 - 7
|14
|10.
|6
|4
|1
|1
|7 - 4
|13
|11.
|0:2
|8
|3
|3
|2
|13 - 11
|12
|12.
|8
|3
|1
|4
|4 - 6
|10
|13.
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|14.
|7
|2
|3
|2
|9 - 8
|9
|15.
|7
|2
|2
|3
|11 - 11
|8
|16.
|6
|2
|1
|3
|8 - 12
|7
|17.
|7
|2
|1
|4
|8 - 14
|7
|18.
|1:0
|7
|1
|3
|3
|7 - 10
|6
|19.
|7
|1
|3
|3
|6 - 9
|6
|20.
|7
|1
|1
|5
|4 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|0
|2
|10 - 6
|15
|2.
|1:0
|8
|4
|1
|3
|7 - 7
|13
|3.
|7
|3
|3
|1
|12 - 5
|12
|4.
|7
|3
|2
|2
|9 - 6
|11
|5.
|0:0
|8
|3
|2
|3
|13 - 14
|11
|6.
|7
|2
|4
|1
|12 - 6
|10
|7.
|6
|3
|0
|3
|7 - 11
|9
|8.
|0:1
|7
|2
|2
|3
|6 - 7
|8
|9.
|8
|2
|2
|4
|6 - 12
|8
|10.
|0:0
|7
|2
|1
|4
|9 - 10
|7
|11.
|7
|1
|4
|2
|8 - 10
|7
|12.
|8
|2
|0
|6
|5 - 12
|6
|13.
|7
|1
|2
|4
|7 - 13
|5
|14.
|7
|1
|2
|4
|4 - 10
|5
|15.
|8
|1
|2
|5
|8 - 19
|5
|16.
|7
|1
|1
|5
|6 - 11
|4
|17.
|0:2
|7
|1
|1
|5
|2 - 10
|4
|18.
|2:0
|7
|0
|4
|3
|4 - 7
|4
|19.
|8
|1
|1
|6
|6 - 14
|4
|20.
|7
|0
|2
|5
|8 - 18
|2
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|10 (4)
|Атлетико Паранаэнсе
|Роке Витор
|7 (2)
|Ред Булл Брагантино
|Саша Эдуардо
|6 (2)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|6 (2)
|Сан-Паулу
|Кальери Хонатан
|6 (1)
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 8
|Гойяс
|Магиньо
|1 6
|Крузейро
|Маркес Лукас
|2 4
|Флуминенсе
|Андре
|1 5
|Палмейрас Сан-Паулу
|Абел Феррейра
|1 5