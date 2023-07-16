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  4. Серия A 2023

Бразилия: Серия A
2023

Тур: 15.
Сан-Паулу
2:0
Перерыв
Сантос
0'
13' Желтая карточка
Мессиас
1:0
22' Пенальти
Кальери Хонатан
24' Желтая карточка
Мендоса Стивен
35' Желтая карточка
Sandry Santos
2:0
45' Гол
Кальери Хонатан

Ход матча

13'
 
Мессиас
22'
Кальери Хонатан
1:0
24'
 
Мендоса Стивен
35'
 
Sandry Santos
45'
Кальери Хонатан
(Alisson II)
2:0
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сан-Паулу
Ничья
Сантос
1.69
6.90
6.40
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
23
Рафаэл
Пирес
13
Рафинья
XXI
4
Коста
Диего
5
Арболеда
Роберт
6
Welington
21
Мендес
Джегсон
7
Alisson
II
15
Michel
Araujo
10
Лусиано
Невес
9
Кальери
Хонатан
31
Жуан
Бланко
34
Жуан
Пауло
13
Joao
Lucas2
28
Joaquim
24
Мессиас
16
Додо
Родолфо
6
Sandry
Santos
19
Дуглас
XV
23
Лима
Лукас
III
20
Мендоса
Стивен
9
Леонардо
Маркос
30
Lucas
Braga
Сан-Паулу
4-3-3
Сантос
4-3-3

История личных встреч

Сан-Паулу
Сантос

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
83.3%
4 победы 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

83.3%
33.3%
10 побед 4 ничьи 0 побед

21 матч

28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 15 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 13 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 12 побед

33 матча

30.3%
24.2%
45.5%
10 побед 8 ничьих 15 побед

Первый тайм

12.1%
48.5%
39.4%
4 победы 16 ничьих 13 побед

Второй тайм

30.3%
33.3%
36.4%
10 побед 11 ничьих 12 побед

История матчей

ПА
3:1
СA
1:0
СA
2:1
ПА
0:3
СA
1:1
СA
2:0
ПА
4:0
СA
0:1
СA
2:2
ПА
2:1
СA
1:1
СA
3:2
ПА
2:0
СA
0:0
СA
1:0
П
0:1
СA
2:1
СA
3:2
ПА
1:3
СA
0:1
А2ЙГЭ
1:0
АПГЭ
0:0
СA
3:0
К
3:0
К
1:1
ПА
1:1
К
3:1
К
1:3
СA
3:0
СA
3:2
ПА
2:1
ПА
0:0
А
2:1

Голы

Всего голов

22
15

Голов в среднем за матч

1.57
0.88

Среднее время на гол

57
102

Всего голов

31
16

Голов в среднем за матч

1.63
1

Среднее время на гол

55
90

Всего голов

53
31

Голов в среднем за матч

1.61
0.94

Тотал матчей

2.5
30
Больше 91%
Меньше 9%
3
24
Больше 73%
Меньше 27%
9
18
Больше 55%
Меньше 45%
15
9
Больше 27%
Меньше 73%
24
3
Больше 9%
Меньше 91%
30

Среднее время на гол

56
95

Бомбардиры внутри турнира

Сан-Паулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кальери Хонатан 6 (1) 0.4
Лусиано Невес 4 0.27
Пауло Маркос 2 0.13
Pablo Maia 2 0.13
David VI 1 0.07
Michel Araujo 1 0.07
Жуан Бланко 1 0.07
Невес Габриэль 1 0.07
Rodrigo Nestor 1 0.07
Lucas Beraldo 1 0.07
Alisson II 0 0
Caio Paulista 0 0
Wellington Rato 0 0
Рафинья Марсио 0 0
Сантос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мендоса Стивен 5 (1) 0.33
Леонардо Маркос 3 (1) 0.2
Deivid de Souza 2 0.13
Angelo Borges 2 0.13
Лима Лукас III 1 0.07
Габриэль Эдуардо 1 0.07
Rodrigo Fernandez2 1 0.07
Сотельдо Йеферсон 0 0
Joao Lucas2 0 0

Карточки

Сан-Паулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Невес Габриэль 4 0
Rodrigo Nestor 2 1
Pablo Maia 2 1
Рафинья Марсио 2 0
Пауло Маркос 2 0
Кальери Хонатан 2 0
David VI 2 0
Лусиано Невес 2 0
Patryck 2 0
Caio Paulista 2 0
Alan Franco1 2 0
Rai Ramos 2 0
Wellington Rato 2 0
Rodrigo Huendra 2 0
Мендес Джегсон 1 0
Alisson II 1 0
Michel Araujo 1 0
Lucas Beraldo 1 0
Nathan Mendes 1 0
Dorival Junior 1 0
Сантос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Rodrigo Fernandez2 6 0
Дуглас XV 5 0
Guilherme de Aguiar Camacho 2 1
Luan Dias 3 0
Сотельдо Йеферсон 1 1
Мессиас 2 0
Deivid de Souza 2 0
Лима Лукас III 2 0
Sandry Santos 2 0
Сантос Натан 2 0
Gabriel Inocencio 2 0
Владимир 0 1
Габриэль Эдуардо 0 1
Пауло Турра 0 1
Мезенга Бруно 1 0
Joaquim 1 0
Мендоса Стивен 1 0
Жуан Пауло 1 0
Lucas Pires 1 0
Lucas Braga 1 0
Леонардо Маркос 1 0
Angelo Borges 1 0
Daniel Rivera 1 0
Odair Hellmann 1 0

Результаты матчей

Сан-Паулу
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
86% (6)
0% (0)
14% (1)
Сантос
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

0
1
Сан-Паулу
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Сантос
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

4
5

Волевые поражения

2
11
Сан-Паулу
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Сантос
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
64% (9)
21% (3)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

8
5

Волевые поражения

2
12

Голы по времени матча

Забито

14
2
5 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
8 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
3
21%
1
50%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
2
14%
1
50%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
6
43%
0
0%
76-90

Пропущено

6
8
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
1
13%
16-30
1
17%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
33%
2
25%
76-90

Забито

5
13
4 В 1-м тайме 9
1 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
2
40%
3
23%
1-15
2
40%
3
23%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
20%
1
8%
76-90

Пропущено

6
11
5 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
2
33%
2
18%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
3
50%
1
9%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
1
17%
1
9%
76-90

Забито

19
15
9 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 3
3 Не забивали 7
2
11%
3
20%
1-15
5
26%
4
27%
16-30
2
11%
3
20%
31-45
2
11%
3
20%
46-60
1
5%
1
7%
61-75
7
37%
1
7%
76-90

Пропущено

12
19
9 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 9
4
33%
2
11%
1-15
1
8%
4
21%
16-30
4
33%
3
16%
31-45
0
0%
4
21%
46-60
0
0%
3
16%
61-75
3
25%
3
16%
76-90

Результаты последних матчей

Сан-Паулу
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 1:2 Ред Булл Брагантино - Сан-Паулу 0:0 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Сан-Паулу - Флуминенсе 1:0
Сан-Паулу - Тигре 2:0 Крузейро - Сан-Паулу 1:0 Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Сан-Паулу - Депортес Толима 5:0 Гремио - Сан-Паулу 2:1 Сан-Паулу - Спорт Ресифи 1:3 Сан-Паулу - Гойяс 2:1 Академия Пуэрто Кабельо - Сан-Паулу 0:2 Сан-Паулу - Васко да Гама 4:2 Спорт Ресифи - Сан-Паулу 0:2 Коринтианс - Сан-Паулу 1:1 Форталеза Сеара - Сан-Паулу 0:0 Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Депортес Толима - Сан-Паулу 0:0 Коритиба Парана - Сан-Паулу 1:1
Сантос
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Сантос - Гойяс 4:3 Куяба - Сантос 3:0 Сантос - Блуминг 0:0 Сантос - Фламенго 2:3
Сантос - Коринтианс 0:2 Коритиба Парана - Сантос 0:0 Сантос - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Сантос - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Байя - Сантос 1:1 Ред Булл Брагантино - Сантос 2:0 Аудакс Итальяно - Сантос 2:1 Сантос - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Сантос - Байя 0:0 Васко да Гама - Сантос 0:1 Сантос - Байя 3:0 Крузейро - Сантос 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Сантос 1:0 Сантос - Америка Минейро 3:2 Сантос - Ботафого Сан-Паулу 1:0 Сантос - Атлетико Минейро 0:0

Результаты матчей

Сан-Паулу
Сантос

Точный счет

2:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
0:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
3 раза 38%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

0:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
3 раза 43%
0
4 раза 67%
1
2 раза 33%

Точный счет

2:1
4 раза 29%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
0:0
3 раза 21%
3:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
7 раз 50%
1
3 раза 21%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Сан-Паулу
Сантос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
3
5
2
1.5
4
4
2
5
2.5
3
5
1
6
3.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
7
7
5
9
1.5
4
10
2
12
2.5
3
11
1
13
3.5
1
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 15 13 0 2 26 - 7 39
2.
Фламенго
 0:0 15 8 3 4 27 - 18 27
3.
Гремио
 14 8 2 4 24 - 20 26
4.
Сан-Паулу
 2:0 15 7 4 4 20 - 13 25
5.
Флуминенсе
 0:0 15 7 4 4 21 - 14 25
6.
Палмейрас Сан-Паулу
 14 6 6 2 25 - 13 24
7.
Ред Булл Брагантино
 15 6 6 3 22 - 16 24
8.
Форталеза Сеара
 0:1 15 6 5 4 16 - 12 23
9.
Крузейро
 15 6 4 5 16 - 11 22
10.
Интернасьонал Порту Алегре
 14 6 3 5 13 - 16 21
11.
Атлетико Паранаэнсе
 14 6 2 6 18 - 18 20
12.
Атлетико Минейро
 14 5 5 4 18 - 14 20
13.
Куяба
 1:0 15 5 4 6 14 - 17 19
14.
Сантос
 0:2 15 4 4 7 15 - 21 16
15.
Коринтианс
 14 4 3 7 12 - 17 15
16.
Байя
 14 3 4 7 15 - 21 13
17.
Гойяс
 14 3 2 9 14 - 26 11
18.
Коритиба Парана
 15 2 5 8 14 - 28 11
19.
Васко да Гама
 14 2 3 9 11 - 23 9
20.
Америка Минейро
 14 2 3 9 16 - 32 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 8 8 0 0 16 - 1 24
2.
Сан-Паулу
 2:0 8 7 0 1 16 - 6 21
3.
Флуминенсе
 0:0 8 5 3 0 12 - 4 18
4.
Гремио
 8 5 2 1 17 - 9 17
5.
Ред Булл Брагантино
 8 5 2 1 14 - 6 17
6.
Фламенго
 0:0 7 5 1 1 14 - 4 16
7.
Атлетико Паранаэнсе
 7 5 1 1 12 - 7 16
8.
Форталеза Сеара
 0:1 8 4 3 1 10 - 5 15
9.
Палмейрас Сан-Паулу
 7 4 2 1 13 - 7 14
10.
Интернасьонал Порту Алегре
 6 4 1 1 7 - 4 13
11.
Сантос
 0:2 8 3 3 2 13 - 11 12
12.
Крузейро
 8 3 1 4 4 - 6 10
13.
Коринтианс
 6 2 3 1 7 - 5 9
14.
Атлетико Минейро
 7 2 3 2 9 - 8 9
15.
Байя
 7 2 2 3 11 - 11 8
16.
Гойяс
 6 2 1 3 8 - 12 7
17.
Америка Минейро
 7 2 1 4 8 - 14 7
18.
Куяба
 1:0 7 1 3 3 7 - 10 6
19.
Коритиба Парана
 7 1 3 3 6 - 9 6
20.
Васко да Гама
 7 1 1 5 4 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 7 5 0 2 10 - 6 15
2.
Куяба
 1:0 8 4 1 3 7 - 7 13
3.
Крузейро
 7 3 3 1 12 - 5 12
4.
Атлетико Минейро
 7 3 2 2 9 - 6 11
5.
Фламенго
 0:0 8 3 2 3 13 - 14 11
6.
Палмейрас Сан-Паулу
 7 2 4 1 12 - 6 10
7.
Гремио
 6 3 0 3 7 - 11 9
8.
Форталеза Сеара
 0:1 7 2 2 3 6 - 7 8
9.
Интернасьонал Порту Алегре
 8 2 2 4 6 - 12 8
10.
Флуминенсе
 0:0 7 2 1 4 9 - 10 7
11.
Ред Булл Брагантино
 7 1 4 2 8 - 10 7
12.
Коринтианс
 8 2 0 6 5 - 12 6
13.
Васко да Гама
 7 1 2 4 7 - 13 5
14.
Байя
 7 1 2 4 4 - 10 5
15.
Коритиба Парана
 8 1 2 5 8 - 19 5
16.
Атлетико Паранаэнсе
 7 1 1 5 6 - 11 4
17.
Сантос
 0:2 7 1 1 5 2 - 10 4
18.
Сан-Паулу
 2:0 7 0 4 3 4 - 7 4
19.
Гойяс
 8 1 1 6 6 - 14 4
20.
Америка Минейро
 7 0 2 5 8 - 18 2
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 10 (4)
Атлетико Паранаэнсе Роке Витор 7 (2)
Ред Булл Брагантино Саша Эдуардо 6 (2)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 6 (2)
Сан-Паулу Кальери Хонатан 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Гремио Каннеманн Вальтер 1 8
Гойяс Магиньо 1 6
Крузейро Маркес Лукас 2 4
Флуминенсе Андре 1 5
Палмейрас Сан-Паулу Абел Феррейра 1 5
Весь список
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Лучшие коэффициенты
Сан-Паулу
Ничья
Сантос
1.69
6.90
6.40
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