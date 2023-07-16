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  4. Серия A 2023

Бразилия: Серия A
2023

Тур: 15.
Флуминенсе
0:0
Конец матча
Фламенго
0'
14' Желтая карточка
Мело Фелипе
14' Желтая карточка
Гансо Пауло
22' Желтая карточка
Pedro Rangel
27' Желтая карточка
Рибейро Эвертон
37' Желтая карточка
Кано Херман
45' Желтая карточка
Андре
50' Желтая карточка
Тьяго Маия
72' Желтая карточка
Fernando Diniz
81' Желтая карточка
Андре Силва
85' Желтая карточка
Vinicius Lima
90' Желтая карточка
Габриэл Барбоза
90' Красная карточка
Араужо Луис
90' Желтая карточка
Джон Кеннеди
90' Желтая карточка
Луис Филипе
90'+13
1
Фабио
Лопес
2
Samuel
VII
33
Huan
Nino2
30
Мело
Фелипе
12
Марсело
Виера
7
Андре
8
Мартинелли
Габриэл
21
Ариас
Джон
10
Гансо
Пауло
45
Vinicius
Lima
14
Кано
Херман
25
Кунья
Матеус
43
Уэсли
Лопес
23
Луис
Давид
4
Лео
Перейра
16
Луис
Филипе
8
Тьяго
Маия
20
Жерсон
Сантос
7
Рибейро
Эвертон
14
Де
Арраскаэта
Джорджиан
11
Эвертон
Соарес
10
Габриэл
Барбоза
Флуминенсе
4-5-1
Фламенго
4-4-2

История личных встреч

Флуминенсе
Фламенго

30 матчей

70%
30%
21 победа 9 ничьих 0 побед

Первый тайм

43.3%
43.3%
13.4%
13 побед 13 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
56.7%
18 побед 17 ничьих 0 побед

36 матчей

25%
75%
0 побед 9 ничьих 27 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 20 ничьих 20 побед

Второй тайм

30.6%
69.4%
0 побед 11 ничьих 20 побед

66 матчей

31.8%
27.3%
40.9%
21 победа 18 ничьих 27 побед

Первый тайм

19.7%
50%
30.3%
13 побед 33 ничьи 20 побед

Второй тайм

27.3%
42.4%
30.3%
18 побед 28 ничьих 20 побед

История матчей

К
2:0
К
0:0
ККГ
4:1
ККГ
2:0
ККГ
1:2
СA
1:2
СA
1:2
ККГ
1:1
ККГ
0:2
ККГ
0:1
СA
3:1
СA
0:1
ККГ
3:1
ККГ
1:1
ККГ
0:1
СA
1:2
СA
1:2
ЧК
1:0
ЧК
1:2
КК
1:1
ККГ
2:3
ККГ
0:1
СA
2:0
СA
0:0
ЧК
1:1
КК
1:2
ККГР
3:2
ККГ
0:1
СA
3:0
СA
0:2
КК
1:1
ККГР
4:0
КС
3:3
КС
0:1
СA
1:1
СA
2:2
ЧК
2:1
ЧК
0:1
ЧК
1:1
ЧК
3:3
СA
1:2
СA
1:2
К2ЙРЧГ
0:0
К1Р
1:2
СA
1:3
СA
2:3
ЧК
3:0
БСА
1:1
БСА
2:0
БСА
1:0
БСА
2:3
СA
0:1
СA
1:0
СA
3:2
СA
0:1
СA
3:3
СA
2:1
СA
2:0
КС
1:1
КС
0:0
СA
0:0
CC
1:0
CC
1:1
СA
2:2
СA
0:1
CC
1:4

Голы

Всего голов

37
42

Голов в среднем за матч

1.19
1.2

Среднее время на гол

75
75

Всего голов

48
40

Голов в среднем за матч

1.37
1.29

Среднее время на гол

65
69

Всего голов

85
82

Голов в среднем за матч

1.29
1.24

Тотал матчей

2.5
61
Больше 92%
Меньше 8%
5
47
Больше 71%
Меньше 29%
19
30
Больше 45%
Меньше 55%
36
16
Больше 24%
Меньше 76%
50
10
Больше 15%
Меньше 85%
56
3
Больше 5%
Меньше 95%
63

Среднее время на гол

69
72

Бомбардиры внутри турнира

Флуминенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кано Херман 4 0.27
Гансо Пауло 3 0.2
Vinicius Lima 3 0.2
Lele 2 0.13
Джон Кеннеди 2 0.13
Huan Nino2 2 0.13
Samuel VII 1 0.07
Мело Фелипе 1 0.07
Алан VI 1 0.07
Мартинелли Габриэл 1 0.07
Gabriel Pirani 1 0.07
Ариас Джон 0 0
Марсело Виера 0 0
Keno 0 0
Guga3 0 0
Alexsander Gomes 0 0
Фламенго
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Габриэл Барбоза 4 (3) 0.27
Педро Гильерме 4 (1) 0.27
Айртон Лукас 3 0.2
Лео Перейра 3 0.2
Жерсон Сантос 2 0.13
Де Арраскаэта Джорджиан 2 0.13
Эвертон Соарес 2 0.13
Рибейро Эвертон 2 0.13
Пульгар Эрик 2 0.13
Луис Давид 1 0.07
Энрике Бруно 1 0.07
Матеузиньо 1 0.07
Уэсли Лопес 0 0
Бруно Фабрисио 0 0
Viktor Hugo 0 0

Карточки

Флуминенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Fernando Diniz 3 2
Андре 4 1
Мело Фелипе 5 0
Джон Кеннеди 5 0
Samuel VII 4 0
Ариас Джон 2 1
Huan Nino2 2 1
Кано Херман 3 0
Keno 3 0
Гансо Пауло 2 0
Тьяго Сантос 2 0
Фабио Лопес 2 0
Vinicius Lima 2 0
Марсело Виера 1 0
Джованни 1 0
Браз Давид 1 0
Lele 1 0
Маноэл 1 0
Vitor Mendes 1 0
Guga3 1 0
Gabriel Pirani 1 0
Pedro Rangel 1 0
Фламенго
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Габриэл Барбоза 5 0
Тьяго Маия 3 0
Пульгар Эрик 3 0
Бруно Фабрисио 3 0
Айртон Лукас 3 0
Видаль Артуро 2 0
Араужо Луис 0 1
Луис Филипе 1 0
Рибейро Эвертон 1 0
Луис Давид 1 0
Де Арраскаэта Джорджиан 1 0
Энрике Бруно 1 0
Андре Силва 1 0
Лео Перейра 1 0
Мариньо 1 0
Жерсон Сантос 1 0
Viktor Hugo 1 0

Результаты матчей

Флуминенсе
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Фламенго
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
14% (1)
86% (6)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

2
5

Волевые поражения

3
3
Флуминенсе
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Фламенго
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

8
3

Волевые поражения

7
12
Флуминенсе
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
Фламенго
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
13% (2)
73% (11)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

10
8

Волевые поражения

10
15

Голы по времени матча

Забито

13
13
8 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 5
8 Не забивали 9
2
15%
2
15%
1-15
2
15%
4
31%
16-30
4
31%
3
23%
31-45
4
31%
2
15%
46-60
1
8%
1
8%
61-75
0
0%
1
8%
76-90

Пропущено

3
14
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 7
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
2
14%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
1
33%
4
29%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
0
0%
4
29%
76-90

Забито

9
14
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 5
11 Не забивали 8
1
11%
2
14%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
2
22%
1
7%
31-45
4
44%
3
21%
46-60
2
22%
2
14%
61-75
0
0%
4
29%
76-90

Пропущено

10
4
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
10%
1
25%
16-30
2
20%
1
25%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
1
25%
61-75
4
40%
0
0%
76-90

Забито

22
27
11 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 10
4 Не забивали 2
3
14%
4
15%
1-15
2
9%
6
22%
16-30
6
27%
4
15%
31-45
8
36%
5
19%
46-60
3
14%
3
11%
61-75
0
0%
5
19%
76-90

Пропущено

13
18
5 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 9
1
8%
1
6%
1-15
2
15%
3
17%
16-30
2
15%
4
22%
31-45
3
23%
4
22%
46-60
1
8%
2
11%
61-75
4
31%
4
22%
76-90

Результаты последних матчей

Флуминенсе
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Сан-Паулу - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Спортинг Кристал 1:1 Флуминенсе - Байя 2:1
Флуминенсе - Атлетико Минейро 1:1 Гойяс - Флуминенсе 2:2 Ривер Плейт - Флуминенсе 2:0 Флуминенсе - Ред Булл Брагантино 2:1 Фламенго - Флуминенсе 2:0 Коринтианс - Флуминенсе 2:0 Стронгест - Флуминенсе 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Фламенго 0:0 Флуминенсе - Куяба 2:0 Крузейро - Флуминенсе 0:2 Флуминенсе - Васко да Гама 1:1 Флуминенсе - Ривер Плейт 5:1 Форталеза Сеара - Флуминенсе 4:2 Пайсанду - Флуминенсе 0:3 Флуминенсе - Атлетико Паранаэнсе 2:0
Фламенго
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:1 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Фламенго - Форталеза Сеара 2:0
Фламенго - Аукас 4:0 Сантос - Фламенго 2:3 Ред Булл Брагантино - Фламенго 4:0 Фламенго - Гремио 3:0 Фламенго - Расинг Авельянеда 2:1 Васко да Гама - Фламенго 1:4 Фламенго - Флуминенсе 2:0 Фламенго - Крузейро 1:1 Ньюбленсе - Фламенго 1:1 Фламенго - Коринтианс 1:0 Флуминенсе - Фламенго 0:0 Байя - Фламенго 2:3 Фламенго - Гойяс 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 2:1 Расинг Авельянеда - Фламенго 1:1 Фламенго - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:3

Результаты матчей

Флуминенсе
Фламенго

Точный счет

2:0
3 раза 38%
1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:0
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%

Точное количество голов

2
5 раз 63%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%

Точный счет

1:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
2:1
2 раза 25%
2:3
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
2
3 раза 43%
3
1 раз 14%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
3
2 раза 25%
4
1 раз 13%

Точный счет

2:0
4 раза 27%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
2:3
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
8 раз 53%
0
4 раза 27%
1
2 раза 13%
3
1 раз 7%
1
5 раз 33%
3
4 раза 27%
2
3 раза 20%
0
2 раза 13%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Флуминенсе
Фламенго

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
5
3
1.5
5
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
6
2
4
3
1.5
3
5
1
6
2.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
13
2
9
6
1.5
8
7
1
14
2.5
5
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 15 13 0 2 26 - 7 39
2.
Фламенго
 15 8 3 4 27 - 18 27
3.
Гремио
 14 8 2 4 24 - 20 26
4.
Сан-Паулу
 15 7 4 4 22 - 14 25
5.
Флуминенсе
 15 7 4 4 21 - 14 25
6.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:0 15 6 7 2 25 - 13 25
7.
Ред Булл Брагантино
 15 6 6 3 22 - 16 24
8.
Форталеза Сеара
 15 6 5 4 16 - 12 23
9.
Крузейро
 15 6 4 5 16 - 11 22
10.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:0 15 6 4 5 13 - 16 22
11.
Атлетико Паранаэнсе
 0:0 15 6 3 6 18 - 18 21
12.
Атлетико Минейро
 14 5 5 4 18 - 14 20
13.
Куяба
 15 5 4 6 14 - 17 19
14.
Сантос
 15 4 4 7 16 - 23 16
15.
Коринтианс
 14 4 3 7 12 - 17 15
16.
Байя
 0:0 15 3 5 7 15 - 21 14
17.
Гойяс
 14 3 2 9 14 - 26 11
18.
Коритиба Парана
 15 2 5 8 14 - 28 11
19.
Васко да Гама
 14 2 3 9 11 - 23 9
20.
Америка Минейро
 14 2 3 9 16 - 32 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 8 8 0 0 16 - 1 24
2.
Сан-Паулу
 8 7 0 1 18 - 7 21
3.
Флуминенсе
 8 5 3 0 12 - 4 18
4.
Гремио
 8 5 2 1 17 - 9 17
5.
Ред Булл Брагантино
 8 5 2 1 14 - 6 17
6.
Атлетико Паранаэнсе
 0:0 8 5 2 1 12 - 7 17
7.
Фламенго
 7 5 1 1 14 - 4 16
8.
Форталеза Сеара
 8 4 3 1 10 - 5 15
9.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:0 7 4 2 1 13 - 7 14
10.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:0 7 4 2 1 7 - 4 14
11.
Сантос
 8 3 3 2 13 - 11 12
12.
Крузейро
 8 3 1 4 4 - 6 10
13.
Коринтианс
 6 2 3 1 7 - 5 9
14.
Атлетико Минейро
 7 2 3 2 9 - 8 9
15.
Байя
 0:0 7 2 2 3 11 - 11 8
16.
Гойяс
 6 2 1 3 8 - 12 7
17.
Америка Минейро
 7 2 1 4 8 - 14 7
18.
Куяба
 7 1 3 3 7 - 10 6
19.
Коритиба Парана
 7 1 3 3 6 - 9 6
20.
Васко да Гама
 7 1 1 5 4 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 7 5 0 2 10 - 6 15
2.
Куяба
 8 4 1 3 7 - 7 13
3.
Крузейро
 7 3 3 1 12 - 5 12
4.
Атлетико Минейро
 7 3 2 2 9 - 6 11
5.
Фламенго
 8 3 2 3 13 - 14 11
6.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:0 8 2 5 1 12 - 6 11
7.
Гремио
 6 3 0 3 7 - 11 9
8.
Форталеза Сеара
 7 2 2 3 6 - 7 8
9.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:0 8 2 2 4 6 - 12 8
10.
Флуминенсе
 7 2 1 4 9 - 10 7
11.
Ред Булл Брагантино
 7 1 4 2 8 - 10 7
12.
Коринтианс
 8 2 0 6 5 - 12 6
13.
Байя
 0:0 8 1 3 4 4 - 10 6
14.
Васко да Гама
 7 1 2 4 7 - 13 5
15.
Коритиба Парана
 8 1 2 5 8 - 19 5
16.
Атлетико Паранаэнсе
 0:0 7 1 1 5 6 - 11 4
17.
Сантос
 7 1 1 5 3 - 12 4
18.
Сан-Паулу
 7 0 4 3 4 - 7 4
19.
Гойяс
 8 1 1 6 6 - 14 4
20.
Америка Минейро
 7 0 2 5 8 - 18 2
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 10 (4)
Атлетико Паранаэнсе Роке Витор 7 (2)
Ред Булл Брагантино Саша Эдуардо 6 (2)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 6 (2)
Сан-Паулу Кальери Хонатан 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Гремио Каннеманн Вальтер 1 8
Форталеза Сеара Emanuel Britez 1 6
Гойяс Магиньо 1 6
Крузейро Маркес Лукас 2 4
Флуминенсе Андре 1 5
Весь список
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    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Андре получил желтую карточку от судьи
    • 37'
      Кано Херман получил желтую карточку от судьи
    • 27'
      Рибейро Эвертон получил желтую карточку от судьи
    • 22'
      Pedro Rangel получил желтую карточку от судьи
    • 14'
      Гансо Пауло получил желтую карточку от судьи
    • 14'
      Мело Фелипе получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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