Тур: 15.
0:0
Конец матча
0'
14' Желтая карточкаМело Фелипе
14' Желтая карточкаГансо Пауло
22' Желтая карточкаPedro Rangel
27' Желтая карточкаРибейро Эвертон
37' Желтая карточкаКано Херман
45' Желтая карточкаАндре
50' Желтая карточкаТьяго Маия
72' Желтая карточкаFernando Diniz
81' Желтая карточкаАндре Силва
85' Желтая карточкаVinicius Lima
90' Желтая карточкаГабриэл Барбоза
90' Красная карточкаАраужо Луис
90' Желтая карточкаДжон Кеннеди
90' Желтая карточкаЛуис Филипе
90'+13
Ход матча
14'
14'
22'
27'
37'
45'
50'
72'
81'
85'
90'
90'
90'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
33
Huan
Nino2
30
Мело
Фелипе
7
Андре
21
Ариас
Джон
10
Гансо
Пауло
14
Кано
Херман
25
Кунья
Матеус
43
Уэсли
Лопес
23
Луис
Давид
16
Луис
Филипе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
33 Huan Nino2Защитник
-
30 Мело ФелипеЗащитник
- Защитник
-
7 АндреПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Ариас ДжонПолузащитник
-
10 Гансо ПаулоПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Кано ХерманНападающий
- Запасные игроки
-
29 Тьяго СантосЗащитник
-
44 Браз ДавидЗащитник
- Полузащитник
-
32 IsaacПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
37 ДжованниНападающий
-
99 LeleНападающий
-
23 Guga3
-
-
22 Pedro Rangel
-
55 Daniel XII
-
Главный тренер: Fernando Diniz
- Основной состав
-
25 Кунья МатеусВратарь
-
43 Уэсли ЛопесЗащитник
-
23 Луис ДавидЗащитник
- Защитник
-
16 Луис ФилипеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Аллан СоузаПолузащитник
-
42 МатеузиньоПолузащитник
-
30 Кастро ПаблоНападающий
-
38 Андре СилваНападающий
-
22 Араужо ЛуисНападающий
-
29 Viktor Hugo
-
48 Jesus Igor
-
-
Главный тренер: Сампаоли Хорхе
История личных встреч
Флуминенсе
Фламенго
30 матчей
70%
30%
21 победа 9 ничьих 0 побед
Первый тайм
43.3%
43.3%
13.4%
13 побед 13 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
56.7%
18 побед 17 ничьих 0 побед
36 матчей
25%
75%
0 побед 9 ничьих 27 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 20 ничьих 20 побед
Второй тайм
30.6%
69.4%
0 побед 11 ничьих 20 побед
66 матчей
31.8%
27.3%
40.9%
21 победа 18 ничьих 27 побед
Первый тайм
19.7%
50%
30.3%
13 побед 33 ничьи 20 побед
Второй тайм
27.3%
42.4%
30.3%
18 побед 28 ничьих 20 побед
История матчей
Голы
Всего голов
37
42
Голов в среднем за матч
1.19
1.2
Среднее время на гол
75
75
Всего голов
48
40
Голов в среднем за матч
1.37
1.29
Среднее время на гол
65
69
Всего голов
85
82
Голов в среднем за матч
1.29
1.24
Тотал матчей
2.5
61
Больше 92%
Меньше 8%
5
47
Больше 71%
Меньше 29%
19
30
Больше 45%
Меньше 55%
36
16
Больше 24%
Меньше 76%
50
10
Больше 15%
Меньше 85%
56
3
Больше 5%
Меньше 95%
63
Среднее время на гол
69
72
Бомбардиры внутри турнира
Флуминенсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кано Херман
|4
|0.27
|Гансо Пауло
|3
|0.2
|Vinicius Lima
|3
|0.2
|Lele
|2
|0.13
|Джон Кеннеди
|2
|0.13
|Huan Nino2
|2
|0.13
|Samuel VII
|1
|0.07
|Мело Фелипе
|1
|0.07
|Алан VI
|1
|0.07
|Мартинелли Габриэл
|1
|0.07
|Gabriel Pirani
|1
|0.07
|Ариас Джон
|0
|0
|Марсело Виера
|0
|0
|Keno
|0
|0
|Guga3
|0
|0
|Alexsander Gomes
|0
|0
Фламенго
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Габриэл Барбоза
|4 (3)
|0.27
|Педро Гильерме
|4 (1)
|0.27
|Айртон Лукас
|3
|0.2
|Лео Перейра
|3
|0.2
|Жерсон Сантос
|2
|0.13
|Де Арраскаэта Джорджиан
|2
|0.13
|Эвертон Соарес
|2
|0.13
|Рибейро Эвертон
|2
|0.13
|Пульгар Эрик
|2
|0.13
|Луис Давид
|1
|0.07
|Энрике Бруно
|1
|0.07
|Матеузиньо
|1
|0.07
|Уэсли Лопес
|0
|0
|Бруно Фабрисио
|0
|0
|Viktor Hugo
|0
|0
Карточки
Флуминенсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Fernando Diniz
|3
|2
|Андре
|4
|1
|Мело Фелипе
|5
|0
|Джон Кеннеди
|5
|0
|Samuel VII
|4
|0
|Ариас Джон
|2
|1
|Huan Nino2
|2
|1
|Кано Херман
|3
|0
|Keno
|3
|0
|Гансо Пауло
|2
|0
|Тьяго Сантос
|2
|0
|Фабио Лопес
|2
|0
|Vinicius Lima
|2
|0
|Марсело Виера
|1
|0
|Джованни
|1
|0
|Браз Давид
|1
|0
|Lele
|1
|0
|Маноэл
|1
|0
|Vitor Mendes
|1
|0
|Guga3
|1
|0
|Gabriel Pirani
|1
|0
|Pedro Rangel
|1
|0
Фламенго
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Габриэл Барбоза
|5
|0
|Тьяго Маия
|3
|0
|Пульгар Эрик
|3
|0
|Бруно Фабрисио
|3
|0
|Айртон Лукас
|3
|0
|Видаль Артуро
|2
|0
|Араужо Луис
|0
|1
|Луис Филипе
|1
|0
|Рибейро Эвертон
|1
|0
|Луис Давид
|1
|0
|Де Арраскаэта Джорджиан
|1
|0
|Энрике Бруно
|1
|0
|Андре Силва
|1
|0
|Лео Перейра
|1
|0
|Мариньо
|1
|0
|Жерсон Сантос
|1
|0
|Viktor Hugo
|1
|0
Результаты матчей
Флуминенсе
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Фламенго
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
14% (1)
86% (6)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
2
5
Волевые поражения
3
3
Флуминенсе
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Фламенго
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
8
3
Волевые поражения
7
12
Флуминенсе
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
Фламенго
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
13% (2)
73% (11)
Сухие победы
6
0
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
10
8
Волевые поражения
10
15
Голы по времени матча
Забито
13
13
8 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 5
8 Не забивали 9
2
15%
2
15%
1-15
2
15%
4
31%
16-30
4
31%
3
23%
31-45
4
31%
2
15%
46-60
1
8%
1
8%
61-75
0
0%
1
8%
76-90
Пропущено
3
14
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 7
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
2
14%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
1
33%
4
29%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
0
0%
4
29%
76-90
Забито
9
14
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 5
11 Не забивали 8
1
11%
2
14%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
2
22%
1
7%
31-45
4
44%
3
21%
46-60
2
22%
2
14%
61-75
0
0%
4
29%
76-90
Пропущено
10
4
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
10%
1
25%
16-30
2
20%
1
25%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
1
25%
61-75
4
40%
0
0%
76-90
Забито
22
27
11 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 10
4 Не забивали 2
3
14%
4
15%
1-15
2
9%
6
22%
16-30
6
27%
4
15%
31-45
8
36%
5
19%
46-60
3
14%
3
11%
61-75
0
0%
5
19%
76-90
Пропущено
13
18
5 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 9
1
8%
1
6%
1-15
2
15%
3
17%
16-30
2
15%
4
22%
31-45
3
23%
4
22%
46-60
1
8%
2
11%
61-75
4
31%
4
22%
76-90
Результаты последних матчей
Флуминенсе
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Сан-Паулу - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Спортинг Кристал 1:1 Флуминенсе - Байя 2:1
Флуминенсе - Атлетико Минейро 1:1 Гойяс - Флуминенсе 2:2 Ривер Плейт - Флуминенсе 2:0 Флуминенсе - Ред Булл Брагантино 2:1 Фламенго - Флуминенсе 2:0 Коринтианс - Флуминенсе 2:0 Стронгест - Флуминенсе 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Фламенго 0:0 Флуминенсе - Куяба 2:0 Крузейро - Флуминенсе 0:2 Флуминенсе - Васко да Гама 1:1 Флуминенсе - Ривер Плейт 5:1 Форталеза Сеара - Флуминенсе 4:2 Пайсанду - Флуминенсе 0:3 Флуминенсе - Атлетико Паранаэнсе 2:0
Фламенго
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:1 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Фламенго - Форталеза Сеара 2:0
Фламенго - Аукас 4:0 Сантос - Фламенго 2:3 Ред Булл Брагантино - Фламенго 4:0 Фламенго - Гремио 3:0 Фламенго - Расинг Авельянеда 2:1 Васко да Гама - Фламенго 1:4 Фламенго - Флуминенсе 2:0 Фламенго - Крузейро 1:1 Ньюбленсе - Фламенго 1:1 Фламенго - Коринтианс 1:0 Флуминенсе - Фламенго 0:0 Байя - Фламенго 2:3 Фламенго - Гойяс 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 2:1 Расинг Авельянеда - Фламенго 1:1 Фламенго - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:3
Результаты матчей
Флуминенсе
Фламенго
Точный счет
2:0
3 раза 38%
1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:0
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
Точное количество голов
2
5 раз 63%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
Точный счет
1:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
2:1
2 раза 25%
2:3
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
2
3 раза 43%
3
1 раз 14%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
3
2 раза 25%
4
1 раз 13%
Точный счет
2:0
4 раза 27%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
2:3
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
8 раз 53%
0
4 раза 27%
1
2 раза 13%
3
1 раз 7%
1
5 раз 33%
3
4 раза 27%
2
3 раза 20%
0
2 раза 13%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Флуминенсе
Фламенго
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
53
52
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
62
43
35
16
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
132
96
87
114
510
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|13
|0
|2
|26 - 7
|39
|2.
|15
|8
|3
|4
|27 - 18
|27
|3.
|14
|8
|2
|4
|24 - 20
|26
|4.
|15
|7
|4
|4
|22 - 14
|25
|5.
|15
|7
|4
|4
|21 - 14
|25
|6.
|0:0
|15
|6
|7
|2
|25 - 13
|25
|7.
|15
|6
|6
|3
|22 - 16
|24
|8.
|15
|6
|5
|4
|16 - 12
|23
|9.
|15
|6
|4
|5
|16 - 11
|22
|10.
|0:0
|15
|6
|4
|5
|13 - 16
|22
|11.
|0:0
|15
|6
|3
|6
|18 - 18
|21
|12.
|14
|5
|5
|4
|18 - 14
|20
|13.
|15
|5
|4
|6
|14 - 17
|19
|14.
|15
|4
|4
|7
|16 - 23
|16
|15.
|14
|4
|3
|7
|12 - 17
|15
|16.
|0:0
|15
|3
|5
|7
|15 - 21
|14
|17.
|14
|3
|2
|9
|14 - 26
|11
|18.
|15
|2
|5
|8
|14 - 28
|11
|19.
|14
|2
|3
|9
|11 - 23
|9
|20.
|14
|2
|3
|9
|16 - 32
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|8
|0
|0
|16 - 1
|24
|2.
|8
|7
|0
|1
|18 - 7
|21
|3.
|8
|5
|3
|0
|12 - 4
|18
|4.
|8
|5
|2
|1
|17 - 9
|17
|5.
|8
|5
|2
|1
|14 - 6
|17
|6.
|0:0
|8
|5
|2
|1
|12 - 7
|17
|7.
|7
|5
|1
|1
|14 - 4
|16
|8.
|8
|4
|3
|1
|10 - 5
|15
|9.
|0:0
|7
|4
|2
|1
|13 - 7
|14
|10.
|0:0
|7
|4
|2
|1
|7 - 4
|14
|11.
|8
|3
|3
|2
|13 - 11
|12
|12.
|8
|3
|1
|4
|4 - 6
|10
|13.
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|14.
|7
|2
|3
|2
|9 - 8
|9
|15.
|0:0
|7
|2
|2
|3
|11 - 11
|8
|16.
|6
|2
|1
|3
|8 - 12
|7
|17.
|7
|2
|1
|4
|8 - 14
|7
|18.
|7
|1
|3
|3
|7 - 10
|6
|19.
|7
|1
|3
|3
|6 - 9
|6
|20.
|7
|1
|1
|5
|4 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|0
|2
|10 - 6
|15
|2.
|8
|4
|1
|3
|7 - 7
|13
|3.
|7
|3
|3
|1
|12 - 5
|12
|4.
|7
|3
|2
|2
|9 - 6
|11
|5.
|8
|3
|2
|3
|13 - 14
|11
|6.
|0:0
|8
|2
|5
|1
|12 - 6
|11
|7.
|6
|3
|0
|3
|7 - 11
|9
|8.
|7
|2
|2
|3
|6 - 7
|8
|9.
|0:0
|8
|2
|2
|4
|6 - 12
|8
|10.
|7
|2
|1
|4
|9 - 10
|7
|11.
|7
|1
|4
|2
|8 - 10
|7
|12.
|8
|2
|0
|6
|5 - 12
|6
|13.
|0:0
|8
|1
|3
|4
|4 - 10
|6
|14.
|7
|1
|2
|4
|7 - 13
|5
|15.
|8
|1
|2
|5
|8 - 19
|5
|16.
|0:0
|7
|1
|1
|5
|6 - 11
|4
|17.
|7
|1
|1
|5
|3 - 12
|4
|18.
|7
|0
|4
|3
|4 - 7
|4
|19.
|8
|1
|1
|6
|6 - 14
|4
|20.
|7
|0
|2
|5
|8 - 18
|2
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|10 (4)
|Атлетико Паранаэнсе
|Роке Витор
|7 (2)
|Ред Булл Брагантино
|Саша Эдуардо
|6 (2)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|6 (2)
|Сан-Паулу
|Кальери Хонатан
|6 (1)
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 8
|Форталеза Сеара
|Emanuel Britez
|1 6
|Гойяс
|Магиньо
|1 6
|Крузейро
|Маркес Лукас
|2 4
|Флуминенсе
|Андре
|1 5