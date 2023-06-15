Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Скибский ЯнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Сучков АнтонПолузащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Шуканов Юрий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Зорин ДаниилПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Галактионов Михаил
История личных встреч
Беларусь (до 21 года)
Россия (до 21 года)
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
20%
80%
1 победа 0 ничьих 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
11
Голов в среднем за матч
4
3.67
Среднее время на гол
22
24
Всего голов
9
12
Голов в среднем за матч
1.8
2.4
Тотал матчей
2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
Среднее время на гол
50
37
Результаты последних матчей
Беларусь (до 21 года)
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Греция (до 21 года) - Беларусь (до 21 года) 1:1 Беларусь (до 21 года) - Андорра (до 21 года) 0:0 Беларусь (до 21 года) - Казахстан (до 21 года) 1:1 Беларусь (до 21 года) - Россия (до 21 года) 1:6
Исландия (до 21 года) - Беларусь (до 21 года) 3:1 Беларусь (до 21 года) - Португалия (до 21 года) 1:5 Беларусь (до 21 года) - Кипр (до 21 года) 2:0 Азербайджан (до 21 года) - Беларусь (до 21 года) 1:3 Кипр (до 21 года) - Беларусь (до 21 года) 0:1 Лихтенштейн (до 21 года) - Беларусь (до 21 года) 0:4 Греция (до 21 года) - Беларусь (до 21 года) 2:0 Беларусь (до 21 года) - Лихтенштейн (до 21 года) 6:0 Беларусь (до 21 года) - Греция (до 21 года) 0:2 Португалия (до 21 года) - Беларусь (до 21 года) 1:0 Беларусь (до 21 года) - Исландия (до 21 года) 1:2 Грузия (до 21 года) - Беларусь (до 21 года) 4:1 Армения (до 21 года) - Беларусь (до 21 года) 1:2 Нидерланды (до 21 года) - Беларусь (до 21 года) 5:0 Португалия (до 21 года) - Беларусь (до 21 года) 3:0 Беларусь (до 21 года) - Кипр (до 21 года) 1:2
Россия (до 21 года)
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Россия (до 21 года) - Казахстан (до 21 года) 2:1 Беларусь (до 21 года) - Россия (до 21 года) 1:6 Россия (до 21 года) - Испания (до 21 года) 1:0 Россия (до 21 года) - Словакия (до 21 года) 3:0
Литва (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:3 Россия (до 21 года) - Северная Ирландия (до 21 года) 1:0 Россия (до 21 года) - Мальта (до 21 года) 6:0 Испания (до 21 года) - Россия (до 21 года) 4:1 Сербия (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:0 Болгария (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:1 Дания (до 21 года) - Россия (до 21 года) 3:0 Россия (до 21 года) - Франция (до 21 года) 0:2 Россия (до 21 года) - Исландия (до 21 года) 4:1 Словения (до 21 года) - Россия (до 21 года) 2:2 Венгрия (до 21 года) - Россия (до 21 года) 2:0 Латвия (до 21 года) - Россия (до 21 года) 1:4 Россия (до 21 года) - Эстония (до 21 года) 4:0 Польша (до 21 года) - Россия (до 21 года) 1:0 Россия (до 21 года) - Болгария (до 21 года) 2:0 Сербия (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:2