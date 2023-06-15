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Беларусь (до 21 года)
 
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Россия (до 21 года)
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Беларусь (до 21 года)
Ничья
Россия (до 21 года)
3.80
3.55
2.18
Все Коэффициенты
Беларусь (до 21 года)
Россия (до 21 года)

История личных встреч

Беларусь (до 21 года)
Россия (до 21 года)

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

20%
80%
1 победа 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

История матчей

ТМ(2Г
1:6
ТМ(2Г
7:0
ТМ(2Г
0:3
ТМС
0:2
ТМС
1:1

Голы

Всего голов

8
11

Голов в среднем за матч

4
3.67

Среднее время на гол

22
24

Всего голов

9
12

Голов в среднем за матч

1.8
2.4

Тотал матчей

2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3

Среднее время на гол

50
37

Результаты последних матчей

Беларусь (до 21 года)
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Греция (до 21 года) - Беларусь (до 21 года) 1:1 Беларусь (до 21 года) - Андорра (до 21 года) 0:0 Беларусь (до 21 года) - Казахстан (до 21 года) 1:1 Беларусь (до 21 года) - Россия (до 21 года) 1:6
Исландия (до 21 года) - Беларусь (до 21 года) 3:1 Беларусь (до 21 года) - Португалия (до 21 года) 1:5 Беларусь (до 21 года) - Кипр (до 21 года) 2:0 Азербайджан (до 21 года) - Беларусь (до 21 года) 1:3 Кипр (до 21 года) - Беларусь (до 21 года) 0:1 Лихтенштейн (до 21 года) - Беларусь (до 21 года) 0:4 Греция (до 21 года) - Беларусь (до 21 года) 2:0 Беларусь (до 21 года) - Лихтенштейн (до 21 года) 6:0 Беларусь (до 21 года) - Греция (до 21 года) 0:2 Португалия (до 21 года) - Беларусь (до 21 года) 1:0 Беларусь (до 21 года) - Исландия (до 21 года) 1:2 Грузия (до 21 года) - Беларусь (до 21 года) 4:1 Армения (до 21 года) - Беларусь (до 21 года) 1:2 Нидерланды (до 21 года) - Беларусь (до 21 года) 5:0 Португалия (до 21 года) - Беларусь (до 21 года) 3:0 Беларусь (до 21 года) - Кипр (до 21 года) 1:2
Россия (до 21 года)
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Россия (до 21 года) - Казахстан (до 21 года) 2:1 Беларусь (до 21 года) - Россия (до 21 года) 1:6 Россия (до 21 года) - Испания (до 21 года) 1:0 Россия (до 21 года) - Словакия (до 21 года) 3:0
Литва (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:3 Россия (до 21 года) - Северная Ирландия (до 21 года) 1:0 Россия (до 21 года) - Мальта (до 21 года) 6:0 Испания (до 21 года) - Россия (до 21 года) 4:1 Сербия (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:0 Болгария (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:1 Дания (до 21 года) - Россия (до 21 года) 3:0 Россия (до 21 года) - Франция (до 21 года) 0:2 Россия (до 21 года) - Исландия (до 21 года) 4:1 Словения (до 21 года) - Россия (до 21 года) 2:2 Венгрия (до 21 года) - Россия (до 21 года) 2:0 Латвия (до 21 года) - Россия (до 21 года) 1:4 Россия (до 21 года) - Эстония (до 21 года) 4:0 Польша (до 21 года) - Россия (до 21 года) 1:0 Россия (до 21 года) - Болгария (до 21 года) 2:0 Сербия (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:2
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! В товарищеском матче среди молодёжных сборных между собой сыграют Беларусь и Россия. Текстовую онлайн-трансляцию этой встречи на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Беларусь (до 21 года) - Россия (до 21 года) от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 июня 2023, осталось 40 минут.



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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Беларусь (до 21 года)
Ничья
Россия (до 21 года)
3.80
3.55
2.18
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Беларусь (до 21 года) - Россия (до 21 года) онлайн

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