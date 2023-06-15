Греция (до 21 года) - Беларусь (до 21 года)

Беларусь (до 21 года) - Андорра (до 21 года)

Беларусь (до 21 года) - Казахстан (до 21 года)

Беларусь (до 21 года) - Россия (до 21 года)

08.06.2022

Исландия (до 21 года) - Беларусь (до 21 года)

3:1

04.06.2022

Беларусь (до 21 года) - Португалия (до 21 года)

1:5

01.06.2022

Беларусь (до 21 года) - Кипр (до 21 года)

2:0

29.03.2022

Азербайджан (до 21 года) - Беларусь (до 21 года)

1:3

26.03.2022

Кипр (до 21 года) - Беларусь (до 21 года)

0:1

16.11.2021

Лихтенштейн (до 21 года) - Беларусь (до 21 года)

0:4

12.11.2021

Греция (до 21 года) - Беларусь (до 21 года)

2:0

12.10.2021

Беларусь (до 21 года) - Лихтенштейн (до 21 года)

6:0

08.10.2021

Беларусь (до 21 года) - Греция (до 21 года)

0:2

06.09.2021

Португалия (до 21 года) - Беларусь (до 21 года)

1:0

02.09.2021

Беларусь (до 21 года) - Исландия (до 21 года)

1:2

29.03.2021

Грузия (до 21 года) - Беларусь (до 21 года)

4:1

26.03.2021

Армения (до 21 года) - Беларусь (до 21 года)

1:2

15.11.2020

Нидерланды (до 21 года) - Беларусь (до 21 года)

5:0

12.11.2020

Португалия (до 21 года) - Беларусь (до 21 года)

3:0

09.10.2020

Беларусь (до 21 года) - Кипр (до 21 года)

1:2