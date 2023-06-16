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Лига наций УЕФА
2022-2023

Стадион: . Главный судья: Ниберг Гленн
Нидерланды
FIFA #6
 
Позже
Италия
FIFA #8
Прогнозы 2
Нидерланды 50% (1)
X 0% (0)
Италия 50% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Нидерланды
Ничья
Италия
2.39
3.65
3.15
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Нидерланды
Италия

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа

9 матчей

22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

22.2%
66.7%
11.1%
2 победы 6 ничьих 1 победа

История матчей

ЛНУ
1:1
ЛНУ
0:1
ТМС
1:1
ТМС
1:2
ТМС
2:0
ТМС
1:1
КЛ
5:8
ТМС
0:0
ЧЕ2(2
3:0

Голы

Всего голов

5
10

Голов в среднем за матч

1.25
2

Среднее время на гол

72
45

Всего голов

9
4

Голов в среднем за матч

1.8
1

Среднее время на гол

50
90

Всего голов

14
14

Голов в среднем за матч

1.56
1.56

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

57
57

Бомбардиры внутри турнира

Нидерланды
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Депай Мемфис 3 0.43
Дюмфрис Дензел 2 0.29
Гакпо Коди 2 0.29
Бергвейн Стевен 2 0.29
Ланг Ноа 2 0.29
Ван Дейк Виргил 1 0.14
Классен Дэви 1 0.14
Вегхорст Ваут 1 0.14
Мален Дониэлл 1 0.14
Копмейнерс Тëн 1 0.14
Блинд Дэйли 0 0
Янссен Винсент 0 0
Бергёйс Стивен 0 0
Де Йонг Френки 0 0
Схаутен Йерди 0 0
Маласиа Тирелл 0 0
Виффер Матс 0 0
Италия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пеллегрини Лоренцо 2 0.29
Распадори Джакомо 2 0.29
Димарко Федерико 1 0.14
Ньонто Вильфред 1 0.14
Барелла Николо 1 0.14
Бастони Алессандро 1 0.14
Иммобиле Чиро 1 (1) 0.14
Бонуччи Леонардо 0 0
Кристанте Бриан 0 0
Спинаццола Леонардо 0 0
Политано Маттео 0 0

Карточки

Нидерланды
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Йонг Френки 2 0
Копмейнерс Тëн 2 0
Бергёйс Стивен 1 0
Инди Мартинс 1 0
Ван Дейк Виргил 1 0
Аке Натан 1 0
Вегхорст Ваут 1 0
Янссен Винсент 1 0
Бергвейн Стевен 1 0
Дюмфрис Дензел 1 0
Гакпо Коди 1 0
Маласиа Тирелл 1 0
Тезе Джордан 1 0
Тейлор Кеннет 1 0
Италия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тонали Сандро 2 0
Бонуччи Леонардо 1 0
Иммобиле Чиро 1 0
Флоренци Алессандро 1 0
Ачерби Франческо 1 0
Кристанте Бриан 1 0
Ди Лоренцо Джованни 1 0
Пеллегрини Лоренцо 1 0
Барелла Николо 1 0
Локателли Мануэль 1 0
Бастони Алессандро 1 0
Дзаньоло Николо 1 0
Канчельери Маттео 1 0
Гатти Федерико 1 0

Результаты матчей

Нидерланды
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Италия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

4
3
Нидерланды
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Италия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

8
5
Нидерланды
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Италия
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

12
8

Голы по времени матча

Забито

8
5
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
1
20%
1-15
2
25%
1
20%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
1
20%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
2
40%
76-90

Пропущено

8
7
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
2
29%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
25%
1
14%
46-60
1
13%
2
29%
61-75
1
13%
1
14%
76-90
2
25%
0
0%
91-120

Забито

8
5
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
13%
1
20%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
2
25%
3
60%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Забито

16
10
5 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 4
0 Не забивали 1
1
6%
1
10%
1-15
2
13%
2
20%
16-30
2
13%
1
10%
31-45
5
31%
1
10%
46-60
3
19%
3
30%
61-75
3
19%
2
20%
76-90

Пропущено

10
8
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
0
0%
2
25%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
2
20%
1
13%
46-60
1
10%
3
38%
61-75
3
30%
1
13%
76-90
2
20%
0
0%
91-120

Результаты последних матчей

Нидерланды
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Нидерланды - Хорватия 2:4 Нидерланды - Гибралтар 3:0 Франция - Нидерланды 4:0 Нидерланды - Аргентина 2:2
Нидерланды - США 3:1 Нидерланды - Катар 2:0 Нидерланды - Эквадор 1:1 Сенегал - Нидерланды 0:2 Нидерланды - Бельгия 1:0 Польша - Нидерланды 0:2 Нидерланды - Уэльс 3:2 Нидерланды - Польша 2:2 Уэльс - Нидерланды 1:2 Бельгия - Нидерланды 1:4 Нидерланды - Германия 1:1 Нидерланды - Дания 4:2 Нидерланды - Норвегия 2:0 Черногория - Нидерланды 2:2 Нидерланды - Гибралтар 6:0 Латвия - Нидерланды 0:1
Италия
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Испания - Италия 2:1 Мальта - Италия 0:2 Италия - Англия 1:2 Австрия - Италия 2:0
Албания - Италия 1:3 Венгрия - Италия 0:2 Италия - Англия 1:0 Германия - Италия 5:2 Англия - Италия 0:0 Италия - Венгрия 2:1 Италия - Германия 1:1 Италия - Аргентина 0:3 Турция - Италия 2:3 Италия - Северная Македония 0:1 Северная Ирландия - Италия 0:0 Италия - Швейцария 1:1 Италия - Бельгия 2:1 Италия - Испания 1:2 Италия - Литва 5:0 Швейцария - Италия 0:0

Результаты матчей

Нидерланды
Италия

Точный счет

1:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
5:2
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
4
1 раз 33%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Точный счет

0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%

Точное количество голов

2
4 раза 57%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
2
3 раза 43%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Нидерланды
Италия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
1
2
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
2.5
Больше Меньше
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
1.5
Больше Меньше
3
4
2
5
2.5
1
6
3.5
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Нидерланды - Италия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 июня 2023, осталось 1 день 12 часов 18 минут.

    Главный судья: Ниберг Гленн

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    • Прогнозы 2
    Нидерланды 50% (1)
    X 0% (0)
    Италия 50% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Нидерланды
    Ничья
    Италия
    2.39
    3.65
    3.15
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    Прогнозы на матч Нидерланды - Италия

    Исход игры
    Нидерланды
    50% (1)
    Ничья
    0% (0)
    Италия
    50% (1)
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    Нидерланды
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