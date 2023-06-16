Стадион: Гролс Весте. Главный судья: Ниберг Гленн
Позже
История личных встреч
Нидерланды
Италия
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа
9 матчей
22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
22.2%
66.7%
11.1%
2 победы 6 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
5
10
Голов в среднем за матч
1.25
2
Среднее время на гол
72
45
Всего голов
9
4
Голов в среднем за матч
1.8
1
Среднее время на гол
50
90
Всего голов
14
14
Голов в среднем за матч
1.56
1.56
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
57
57
Бомбардиры внутри турнира
Нидерланды
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Депай Мемфис
|3
|0.43
|Дюмфрис Дензел
|2
|0.29
|Гакпо Коди
|2
|0.29
|Бергвейн Стевен
|2
|0.29
|Ланг Ноа
|2
|0.29
|Ван Дейк Виргил
|1
|0.14
|Классен Дэви
|1
|0.14
|Вегхорст Ваут
|1
|0.14
|Мален Дониэлл
|1
|0.14
|Копмейнерс Тëн
|1
|0.14
|Блинд Дэйли
|0
|0
|Янссен Винсент
|0
|0
|Бергёйс Стивен
|0
|0
|Де Йонг Френки
|0
|0
|Схаутен Йерди
|0
|0
|Маласиа Тирелл
|0
|0
|Виффер Матс
|0
|0
Италия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пеллегрини Лоренцо
|2
|0.29
|Распадори Джакомо
|2
|0.29
|Димарко Федерико
|1
|0.14
|Ньонто Вильфред
|1
|0.14
|Барелла Николо
|1
|0.14
|Бастони Алессандро
|1
|0.14
|Иммобиле Чиро
|1 (1)
|0.14
|Бонуччи Леонардо
|0
|0
|Кристанте Бриан
|0
|0
|Спинаццола Леонардо
|0
|0
|Политано Маттео
|0
|0
Карточки
Нидерланды
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Йонг Френки
|2
|0
|Копмейнерс Тëн
|2
|0
|Бергёйс Стивен
|1
|0
|Инди Мартинс
|1
|0
|Ван Дейк Виргил
|1
|0
|Аке Натан
|1
|0
|Вегхорст Ваут
|1
|0
|Янссен Винсент
|1
|0
|Бергвейн Стевен
|1
|0
|Дюмфрис Дензел
|1
|0
|Гакпо Коди
|1
|0
|Маласиа Тирелл
|1
|0
|Тезе Джордан
|1
|0
|Тейлор Кеннет
|1
|0
Италия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тонали Сандро
|2
|0
|Бонуччи Леонардо
|1
|0
|Иммобиле Чиро
|1
|0
|Флоренци Алессандро
|1
|0
|Ачерби Франческо
|1
|0
|Кристанте Бриан
|1
|0
|Ди Лоренцо Джованни
|1
|0
|Пеллегрини Лоренцо
|1
|0
|Барелла Николо
|1
|0
|Локателли Мануэль
|1
|0
|Бастони Алессандро
|1
|0
|Дзаньоло Николо
|1
|0
|Канчельери Маттео
|1
|0
|Гатти Федерико
|1
|0
Результаты матчей
Нидерланды
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Италия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
4
3
Нидерланды
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Италия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
8
5
Нидерланды
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Италия
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
12
8
Голы по времени матча
Забито
8
5
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
1
20%
1-15
2
25%
1
20%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
1
20%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
2
40%
76-90
Пропущено
8
7
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
2
29%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
25%
1
14%
46-60
1
13%
2
29%
61-75
1
13%
1
14%
76-90
2
25%
0
0%
91-120
Забито
8
5
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
13%
1
20%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
2
25%
3
60%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Забито
16
10
5 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 4
0 Не забивали 1
1
6%
1
10%
1-15
2
13%
2
20%
16-30
2
13%
1
10%
31-45
5
31%
1
10%
46-60
3
19%
3
30%
61-75
3
19%
2
20%
76-90
Пропущено
10
8
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
0
0%
2
25%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
2
20%
1
13%
46-60
1
10%
3
38%
61-75
3
30%
1
13%
76-90
2
20%
0
0%
91-120
Результаты последних матчей
Нидерланды
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Нидерланды - Хорватия 2:4 Нидерланды - Гибралтар 3:0 Франция - Нидерланды 4:0 Нидерланды - Аргентина 2:2
Нидерланды - США 3:1 Нидерланды - Катар 2:0 Нидерланды - Эквадор 1:1 Сенегал - Нидерланды 0:2 Нидерланды - Бельгия 1:0 Польша - Нидерланды 0:2 Нидерланды - Уэльс 3:2 Нидерланды - Польша 2:2 Уэльс - Нидерланды 1:2 Бельгия - Нидерланды 1:4 Нидерланды - Германия 1:1 Нидерланды - Дания 4:2 Нидерланды - Норвегия 2:0 Черногория - Нидерланды 2:2 Нидерланды - Гибралтар 6:0 Латвия - Нидерланды 0:1
Италия
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Испания - Италия 2:1 Мальта - Италия 0:2 Италия - Англия 1:2 Австрия - Италия 2:0
Албания - Италия 1:3 Венгрия - Италия 0:2 Италия - Англия 1:0 Германия - Италия 5:2 Англия - Италия 0:0 Италия - Венгрия 2:1 Италия - Германия 1:1 Италия - Аргентина 0:3 Турция - Италия 2:3 Италия - Северная Македония 0:1 Северная Ирландия - Италия 0:0 Италия - Швейцария 1:1 Италия - Бельгия 2:1 Италия - Испания 1:2 Италия - Литва 5:0 Швейцария - Италия 0:0
Результаты матчей
Нидерланды
Италия
Точный счет
1:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
5:2
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
4
1 раз 33%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
Точный счет
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%
Точное количество голов
2
4 раза 57%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
2
3 раза 43%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Нидерланды
Италия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
12
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
34
25
16
|Норвегия
|Холанн Эрлинг
|6 (1)
|Сербия
|Митрович Александар
|6
|Косово
|Мурики Ведат
|5 (3)
|Грузия
|Кварацхелия Хвича
|5 (2)
|Латвия
|Гутковский Владислав
|5 (1)
|Словения
|Стоянович Петар
|4
|Швеция
|Кулушевски Деян
|4
|Армения
|Дашян Артак
|1 2
|Черногория
|Томашевич Зарко
|1 2
|Армения
|Амбарцумян Оганес
|1 2
Прогнозы на матч Нидерланды - Италия
Исход игры
Нидерланды
50% (1)
Ничья
0% (0)
Италия
50% (1)
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