  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига наций УЕФА 2022-2023

Лига наций УЕФА
2022-2023

Стадион: . Главный судья: Цвайер Феликс
Хорватия
FIFA #7
0:0
Первый тайм: 24'
Испания
FIFA #10
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 0 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 65 Владение мячом, % 35

Владение мячом

Прогнозы 194
Хорватия 32% (62)
X 19.1% (37)
Испания 49% (95)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Хорватия
Ничья
Испания
4.20
3.42
2.33
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Ливакович
Доминик
22
Юранович
Йосип
6
Шутало
Йосип
5
Эрлич
Мартин
14
Перишич
Иван
10
Модрич
Лука
11
Брозович
Марсело
8
Ковачич
Матео
15
Пашалич
Марио
9
Крамарич
Андрей
16
Иванушец
Лука
23
Унай
Симон
22
Навас
Хесус
3
Ле
Норман
Робен
14
Лапорт
Эмерик
18
Альба
Жорди
16
Родри
Эрнандес
8
Фабиан
Руис
10
Асенсио
Марко
9
Гави
15
Пино
Йереми
7
Мората
Альваро
Хорватия
4-3-3
Испания
4-2-3-1

История личных встреч

Хорватия
Испания

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

5 матчей

40%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

40%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы

История матчей

Е2
3:5
ЛНУ
3:2
ЛНУ
6:0
Е2
2:1
Е2
0:1

Голы

Всего голов

8
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

6
9

Голов в среднем за матч

6
2.25

Среднее время на гол

15
40

Всего голов

14
9

Голов в среднем за матч

2.8
1.8

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

32
50

Бомбардиры внутри турнира

Хорватия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Модрич Лука 3 (2) 0.38
Пашалич Марио 2 0.25
Крамарич Андрей 2 (2) 0.25
Петкович Бруно 1 0.13
Майер Ловро 1 0.13
Ловрен Деян 1 0.13
Ливайя Марко 1 0.13
Соса Борна 1 0.13
Перишич Иван 0 0
Влашич Никола 0 0
Иванушец Лука 0 0
Испания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сарабия Пабло 2 0.25
Мората Альваро 2 0.25
Альба Жорди 1 0.13
Хоселу Санмартин 1 0.13
Иньиго Мартинес 1 0.13
Солер Карлос 1 0.13
Пино Йереми 1 0.13
Гави 1 0.13
Асенсио Марко 0 0
Родри Эрнандес 0 0
Льоренте Маркос 0 0
Торрес Ферран 0 0
Уильямс Нико 0 0

Карточки

Хорватия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перишич Иван 2 0
Брозович Марсело 2 0
Вида Домагой 1 0
Ловрен Деян 1 0
Ковачич Матео 1 0
Будимир Анте 1 0
Ливакович Доминик 1 0
Пашалич Марио 1 0
Чалета-Цар Дуе 1 0
Станишич Йосип 1 0
Испания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карвахаль Даниэль 2 0
Сарабия Пабло 1 0
Альба Жорди 1 0
Бускетс Серхио 1 0
Мората Альваро 1 0
Родри Эрнандес 1 0
Льоренте Диего 1 0
Гильямон Уго 1 0
Гави 1 0

Результаты матчей

Хорватия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Испания
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

1
2
Хорватия
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Испания
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

9
5
Хорватия
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Испания
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

10
7

Голы по времени матча

Забито

3
4
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
2
50%
76-90

Пропущено

5
2
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
3
60%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

9
6
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
2
22%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
11%
1
17%
46-60
4
44%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
2
22%
0
0%
91-120

Пропущено

3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
33%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Забито

12
10
2 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
1 Не забивали 0
2
17%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
2
17%
1
10%
46-60
4
33%
1
10%
61-75
2
17%
3
30%
76-90
2
17%
0
0%
91-120

Пропущено

8
6
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
13%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
3
38%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
25%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Хорватия
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Нидерланды - Хорватия 2:4 Турция - Хорватия 0:2 Хорватия - Уэльс 1:1 Хорватия - Марокко 2:1
Аргентина - Хорватия 3:0 Хорватия - Бразилия 1:1 Япония - Хорватия 1:1 Хорватия - Бельгия 0:0 Хорватия - Канада 4:1 Марокко - Хорватия 0:0 Саудовская Аравия - Хорватия 0:1 Австрия - Хорватия 1:3 Хорватия - Дания 2:1 Франция - Хорватия 0:1 Дания - Хорватия 0:1 Хорватия - Франция 1:1 Хорватия - Австрия 0:3 Хорватия - Болгария 2:1 Хорватия - Словения 1:1 Хорватия - РОССИЯ 1:0
Испания
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Испания - Италия 2:1 Шотландия - Испания 2:0 Испания - Норвегия 3:0 Марокко - Испания 0:0
Япония - Испания 2:1 Испания - Германия 1:1 Испания - Коста-Рика 7:0 Иордания - Испания 1:3 Португалия - Испания 0:1 Испания - Швейцария 1:2 Испания - Чехия 2:0 Швейцария - Испания 0:1 Чехия - Испания 2:2 Испания - Португалия 1:1 Испания - Исландия 5:0 Испания - Албания 2:1 Испания - Швеция 1:0 Греция - Испания 0:1 Испания - Франция 1:2 Италия - Испания 1:2

Результаты матчей

Хорватия
Испания

Точный счет

0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Точный счет

0:1
2 раза 50%
1:3
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
0:1
2 раза 67%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:1
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
0:1
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
4 раза 57%
2
3 раза 43%

Тоталы голов в матче

Хорватия
Испания

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
1
2
2
2
2.5
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
3
4
1.5
3
4
2
5
2.5
1
6
3.5
1/2 финала
2 Нидерланды
4 Хорватия
2 Испания
1 Италия
Финал
Хорватия
Испания

Топ бомбардиров
Норвегия Холанн Эрлинг 6 (1)
Сербия Митрович Александар 6
Косово Мурики Ведат 5 (3)
Грузия Кварацхелия Хвича 5 (2)
Латвия Гутковский Владислав 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Словения Стоянович Петар 4
Швеция Кулушевски Деян 4
Армения Дашян Артак 1 2
Черногория Томашевич Зарко 1 2
Армения Амбарцумян Оганес 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • Угловой
    24'
    Угловой теперь зарабатывает Крамарич. Подача идет с фланга, и Пашалич чудом не переправляет мяч в сетку. Начала дергаться теперь и сборная Испании!
  • 22'
    Я думаю, что существенным образом сможет расшевелить игру гол в ворота Испании. Пока ничего интересного впереди ни те, ни другие предложить не могут.
  • Фол, нарушение
    21'
    Ничего в результате навеса с правого края не смогла придумать Испания. А вот далее фолят испанцы в то время, как соперники пытаются по центру разбежаться с мячом. 
  • Угловой
    20'
    Навас выполнил подачу на Морату, и тот головой переправлял снаряд в сторону рамки соперников, но попал в защитника. Первый угловой испанцы зарабатывают.
  • 19'
    Фабиан Руис под прессингом соперника сейчас упустил мяч за пределы поля. В итоге сфера досталась игрокам сборной Хорватии, которые таке не торопятся вводить мяч в игру. 
  • 18'
    Да, пока совсем уж скучный и тягомотный футбол мы наблюдаем. Бывают, конечно, подходы к воротам, но их, честно говоря, сложно назвать опасными. 
  • 16'
    Ливакович снова играет куда-то за пределы поля. Слишком сильно он вынес сферу вперед - получилось так, что мяч за боковой линией оказался.
  • Офсайд
    15'
    Пашалич теперь в офсайде оказался. Перишич на него набрасывал мяч, но буквально носом левой бутсы во "вне игры" оказался Марио.
  • Опасный момент
    14'
    ОПАСНО! Гави! На линии штрафной наносил удар из-под двух защитников, и мяч впритирку с левой стойкой полетел, едва не оказавшись в сетке. 
  • 12'
    Асенсио сейчас забрасывал мяч в штрафную соперника, но не удалось Морате до сферы добраться в этой ситуации. Выбивается снаряд в центр поля.
  • 11'
    Да, Ливакович едва не натворил дел. Если он он упустил мяч в ворота, то точно бы его засчитали судьи. И все именно к этому шло. Но выручила штанга.
  • Офсайд
    10'
    Ничего себе! Чуть было не привез себе гол в ворота Ливакович. После навеса с левого края он ловил мяч в перчатки, но с ним врезался в штангу. В итоге отскочила сфера на Морату, и тот не сумел добить мяч в сетку. Да еще и офсайд, как оказалось, был у Альваро.
  • 8'
    Оба наставника вышли к кромке поля сейчас. Все время на ногах пребывают главные тренеры. Альба сейчас с левой бровки простреливал мяч в штрафную противника, но сфера не дошла до адресата здесь.
  • 7'
    Модрич выполнял заброс на партнера в район линии штрафной. Шутало попытался протиснуться в чужую штрафную, но до снаряда добраться не сумел. Сразу втроем его противники тут прессинговали. 
  • 6'
    В прессинге весьма симпатично играет Хорватия на первых минутах матча. Сложно даже сказать кто пока Испания, а кто Хорватия, ведь владеют снарядом балканцы чаще.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 4'
      Хорватия владеет мячом сейчас в район центрального круга и особо никуда не торопится. Нельзя исключать того факта, что сегодня будут играть оппоненты дополнительное время.
    • 3'
      Футболисты сборной Хорватии предстали сегодня на газоне в синих цветах, а игроки испанского коллектива предстали в красном обмундировании.
    • 2'
      Переполнены трибуны местного стадиона. У нас же Испания в атаке пребывает. Прострел с правого края следует, и на выходе играет вратарь хорватов.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовала у нас тем временем встреча в Нидерландах. Мяч с центра поля разыграли футболисты сборной Хорватии. Удачи соперникам, и пусть в этом матче победит сильнейший! Поехали!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на de Kuip. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 19.3% пользователей.
      Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
      BetBoom
      ПОСТАВИТЬ
    Где смотреть матч Хорватия 0:0 Испания онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Хорватия 0:0 Испания

    Исход игры
    Хорватия
    32.5% (64)
    Ничья
    18.8% (37)
    Испания
    48.7% (96)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.89% (69)
    Меньше
    36.11% (39)
    Обе команды забьют
    Да
    83.33% (90)
    Нет
    16.67% (18)
    Популярный счёт
    1:2 Испания
    19.3% (38)
    1:1 Ничья
    11.2% (22)
    2:1 Хорватия
    8.1% (16)
    0:1 Испания
    7.6% (15)
    2:2 Ничья
    3.6% (7)
    3:2 Хорватия
    2.5% (5)
    1:3 Испания
    1% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Хорватия
    Испания
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    1000 рублей - бесплатная ставка






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     