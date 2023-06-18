Ливакович снова играет куда-то за пределы поля. Слишком сильно он вынес сферу вперед - получилось так, что мяч за боковой линией оказался.

Да, пока совсем уж скучный и тягомотный футбол мы наблюдаем. Бывают, конечно, подходы к воротам, но их, честно говоря, сложно назвать опасными.

Фабиан Руис под прессингом соперника сейчас упустил мяч за пределы поля. В итоге сфера досталась игрокам сборной Хорватии, которые таке не торопятся вводить мяч в игру.

Навас выполнил подачу на Морату, и тот головой переправлял снаряд в сторону рамки соперников, но попал в защитника. Первый угловой испанцы зарабатывают.

Ничего в результате навеса с правого края не смогла придумать Испания. А вот далее фолят испанцы в то время, как соперники пытаются по центру разбежаться с мячом.

Я думаю, что существенным образом сможет расшевелить игру гол в ворота Испании. Пока ничего интересного впереди ни те, ни другие предложить не могут.

Угловой теперь зарабатывает Крамарич. Подача идет с фланга, и Пашалич чудом не переправляет мяч в сетку. Начала дергаться теперь и сборная Испании!

15' Пашалич теперь в офсайде оказался. Перишич на него набрасывал мяч, но буквально носом левой бутсы во "вне игры" оказался Марио.

14' ОПАСНО! Гави! На линии штрафной наносил удар из-под двух защитников, и мяч впритирку с левой стойкой полетел, едва не оказавшись в сетке.

12' Асенсио сейчас забрасывал мяч в штрафную соперника, но не удалось Морате до сферы добраться в этой ситуации. Выбивается снаряд в центр поля.

11' Да, Ливакович едва не натворил дел. Если он он упустил мяч в ворота, то точно бы его засчитали судьи. И все именно к этому шло. Но выручила штанга.

10' Ничего себе! Чуть было не привез себе гол в ворота Ливакович. После навеса с левого края он ловил мяч в перчатки, но с ним врезался в штангу. В итоге отскочила сфера на Морату, и тот не сумел добить мяч в сетку. Да еще и офсайд, как оказалось, был у Альваро.

8' Оба наставника вышли к кромке поля сейчас. Все время на ногах пребывают главные тренеры. Альба сейчас с левой бровки простреливал мяч в штрафную противника, но сфера не дошла до адресата здесь.

7' Модрич выполнял заброс на партнера в район линии штрафной. Шутало попытался протиснуться в чужую штрафную, но до снаряда добраться не сумел. Сразу втроем его противники тут прессинговали.