Стадион: Де Кёйп. Главный судья: Цвайер Феликс
История личных встреч
Хорватия
Испания
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
5 матчей
40%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
40%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
6
9
Голов в среднем за матч
6
2.25
Среднее время на гол
15
40
Всего голов
14
9
Голов в среднем за матч
2.8
1.8
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
32
50
Бомбардиры внутри турнира
Хорватия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Модрич Лука
|3 (2)
|0.43
|Пашалич Марио
|2
|0.29
|Крамарич Андрей
|2 (2)
|0.29
|Петкович Бруно
|1
|0.14
|Майер Ловро
|1
|0.14
|Ловрен Деян
|1
|0.14
|Ливайя Марко
|1
|0.14
|Соса Борна
|1
|0.14
|Перишич Иван
|0
|0
|Влашич Никола
|0
|0
|Иванушец Лука
|0
|0
Испания
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сарабия Пабло
|2
|0.29
|Мората Альваро
|2
|0.29
|Альба Жорди
|1
|0.14
|Хоселу Санмартин
|1
|0.14
|Иньиго Мартинес
|1
|0.14
|Солер Карлос
|1
|0.14
|Пино Йереми
|1
|0.14
|Гави
|1
|0.14
|Асенсио Марко
|0
|0
|Родри Эрнандес
|0
|0
|Льоренте Маркос
|0
|0
|Торрес Ферран
|0
|0
|Уильямс Нико
|0
|0
Карточки
Хорватия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перишич Иван
|2
|0
|Брозович Марсело
|2
|0
|Вида Домагой
|1
|0
|Ловрен Деян
|1
|0
|Ковачич Матео
|1
|0
|Будимир Анте
|1
|0
|Ливакович Доминик
|1
|0
|Пашалич Марио
|1
|0
|Чалета-Цар Дуе
|1
|0
|Станишич Йосип
|1
|0
Испания
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карвахаль Даниэль
|2
|0
|Сарабия Пабло
|1
|0
|Альба Жорди
|1
|0
|Бускетс Серхио
|1
|0
|Мората Альваро
|1
|0
|Родри Эрнандес
|1
|0
|Льоренте Диего
|1
|0
|Гильямон Уго
|1
|0
|Гави
|1
|0
Результаты матчей
Хорватия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Испания
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
1
2
Хорватия
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Испания
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
9
5
Хорватия
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Испания
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
10
7
Голы по времени матча
Забито
3
4
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
2
50%
76-90
Пропущено
5
2
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
3
60%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
9
6
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
2
22%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
11%
1
17%
46-60
4
44%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
2
22%
0
0%
91-120
Пропущено
3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
33%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
25%
76-90
Забито
12
10
2 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
1 Не забивали 0
2
17%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
2
17%
1
10%
46-60
4
33%
1
10%
61-75
2
17%
3
30%
76-90
2
17%
0
0%
91-120
Пропущено
8
6
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
13%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
3
38%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
25%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Хорватия
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Нидерланды - Хорватия 2:4 Турция - Хорватия 0:2 Хорватия - Уэльс 1:1 Хорватия - Марокко 2:1
Аргентина - Хорватия 3:0 Хорватия - Бразилия 1:1 Япония - Хорватия 1:1 Хорватия - Бельгия 0:0 Хорватия - Канада 4:1 Марокко - Хорватия 0:0 Саудовская Аравия - Хорватия 0:1 Австрия - Хорватия 1:3 Хорватия - Дания 2:1 Франция - Хорватия 0:1 Дания - Хорватия 0:1 Хорватия - Франция 1:1 Хорватия - Австрия 0:3 Хорватия - Болгария 2:1 Хорватия - Словения 1:1 Хорватия - РОССИЯ 1:0
Испания
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Испания - Италия 2:1 Шотландия - Испания 2:0 Испания - Норвегия 3:0 Марокко - Испания 0:0
Япония - Испания 2:1 Испания - Германия 1:1 Испания - Коста-Рика 7:0 Иордания - Испания 1:3 Португалия - Испания 0:1 Испания - Швейцария 1:2 Испания - Чехия 2:0 Швейцария - Испания 0:1 Чехия - Испания 2:2 Испания - Португалия 1:1 Испания - Исландия 5:0 Испания - Албания 2:1 Испания - Швеция 1:0 Греция - Испания 0:1 Испания - Франция 1:2 Италия - Испания 1:2
Результаты матчей
Хорватия
Испания
Точный счет
0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
Точный счет
0:1
2 раза 50%
1:3
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
0:1
2 раза 67%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:1
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
0:1
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
4 раза 57%
2
3 раза 43%
Тоталы голов в матче
Хорватия
Испания
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
12
22
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
34
34
25
16
|Норвегия
|Холанн Эрлинг
|6 (1)
|Сербия
|Митрович Александар
|6
|Косово
|Мурики Ведат
|5 (3)
|Грузия
|Кварацхелия Хвича
|5 (2)
|Латвия
|Гутковский Владислав
|5 (1)
|Словения
|Стоянович Петар
|4
|Швеция
|Кулушевски Деян
|4
|Армения
|Дашян Артак
|1 2
|Черногория
|Томашевич Зарко
|1 2
|Армения
|Амбарцумян Оганес
|1 2
Прогнозы на матч Хорватия - Испания
Исход игры
Хорватия
50% (1)
Ничья
0% (0)
Испания
50% (1)
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