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Лига наций УЕФА
2022-2023

Стадион: . Главный судья: Цвайер Феликс
Хорватия
FIFA #7
 
Позже
Испания
FIFA #10

История личных встреч

Хорватия
Испания

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

5 матчей

40%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

40%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы

История матчей

Е2
3:5
ЛНУ
3:2
ЛНУ
6:0
Е2
2:1
Е2
0:1

Голы

Всего голов

8
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

6
9

Голов в среднем за матч

6
2.25

Среднее время на гол

15
40

Всего голов

14
9

Голов в среднем за матч

2.8
1.8

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

32
50

Бомбардиры внутри турнира

Хорватия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Модрич Лука 3 (2) 0.43
Пашалич Марио 2 0.29
Крамарич Андрей 2 (2) 0.29
Петкович Бруно 1 0.14
Майер Ловро 1 0.14
Ловрен Деян 1 0.14
Ливайя Марко 1 0.14
Соса Борна 1 0.14
Перишич Иван 0 0
Влашич Никола 0 0
Иванушец Лука 0 0
Испания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сарабия Пабло 2 0.29
Мората Альваро 2 0.29
Альба Жорди 1 0.14
Хоселу Санмартин 1 0.14
Иньиго Мартинес 1 0.14
Солер Карлос 1 0.14
Пино Йереми 1 0.14
Гави 1 0.14
Асенсио Марко 0 0
Родри Эрнандес 0 0
Льоренте Маркос 0 0
Торрес Ферран 0 0
Уильямс Нико 0 0

Карточки

Хорватия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перишич Иван 2 0
Брозович Марсело 2 0
Вида Домагой 1 0
Ловрен Деян 1 0
Ковачич Матео 1 0
Будимир Анте 1 0
Ливакович Доминик 1 0
Пашалич Марио 1 0
Чалета-Цар Дуе 1 0
Станишич Йосип 1 0
Испания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карвахаль Даниэль 2 0
Сарабия Пабло 1 0
Альба Жорди 1 0
Бускетс Серхио 1 0
Мората Альваро 1 0
Родри Эрнандес 1 0
Льоренте Диего 1 0
Гильямон Уго 1 0
Гави 1 0

Результаты матчей

Хорватия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Испания
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

1
2
Хорватия
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Испания
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

9
5
Хорватия
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Испания
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

10
7

Голы по времени матча

Забито

3
4
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
2
50%
76-90

Пропущено

5
2
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
3
60%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

9
6
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
2
22%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
11%
1
17%
46-60
4
44%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
2
22%
0
0%
91-120

Пропущено

3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
33%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Забито

12
10
2 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
1 Не забивали 0
2
17%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
2
17%
1
10%
46-60
4
33%
1
10%
61-75
2
17%
3
30%
76-90
2
17%
0
0%
91-120

Пропущено

8
6
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
13%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
3
38%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
25%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Хорватия
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Нидерланды - Хорватия 2:4 Турция - Хорватия 0:2 Хорватия - Уэльс 1:1 Хорватия - Марокко 2:1
Аргентина - Хорватия 3:0 Хорватия - Бразилия 1:1 Япония - Хорватия 1:1 Хорватия - Бельгия 0:0 Хорватия - Канада 4:1 Марокко - Хорватия 0:0 Саудовская Аравия - Хорватия 0:1 Австрия - Хорватия 1:3 Хорватия - Дания 2:1 Франция - Хорватия 0:1 Дания - Хорватия 0:1 Хорватия - Франция 1:1 Хорватия - Австрия 0:3 Хорватия - Болгария 2:1 Хорватия - Словения 1:1 Хорватия - РОССИЯ 1:0
Испания
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Испания - Италия 2:1 Шотландия - Испания 2:0 Испания - Норвегия 3:0 Марокко - Испания 0:0
Япония - Испания 2:1 Испания - Германия 1:1 Испания - Коста-Рика 7:0 Иордания - Испания 1:3 Португалия - Испания 0:1 Испания - Швейцария 1:2 Испания - Чехия 2:0 Швейцария - Испания 0:1 Чехия - Испания 2:2 Испания - Португалия 1:1 Испания - Исландия 5:0 Испания - Албания 2:1 Испания - Швеция 1:0 Греция - Испания 0:1 Испания - Франция 1:2 Италия - Испания 1:2

Результаты матчей

Хорватия
Испания

Точный счет

0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Точный счет

0:1
2 раза 50%
1:3
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
0:1
2 раза 67%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:1
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
0:1
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
4 раза 57%
2
3 раза 43%

Тоталы голов в матче

Хорватия
Испания

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
1
2
2
2
2.5
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
3
4
1.5
3
4
2
5
2.5
1
6
3.5
1/2 финала
2 Нидерланды
4 Хорватия
2 Испания
1 Италия
Финал
Хорватия
Испания

Топ бомбардиров
Норвегия Холанн Эрлинг 6 (1)
Сербия Митрович Александар 6
Косово Мурики Ведат 5 (3)
Грузия Кварацхелия Хвича 5 (2)
Латвия Гутковский Владислав 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Словения Стоянович Петар 4
Швеция Кулушевски Деян 4
Армения Дашян Артак 1 2
Черногория Томашевич Зарко 1 2
Армения Амбарцумян Оганес 1 2
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Хорватия - Испания от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 июня 2023, осталось 1 день 18 часов 3 минуты.

    Главный судья: Цвайер Феликс

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    • Прогнозы 1
    Хорватия 100% (1)
    X 0% (0)
    Испания 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Хорватия
    Ничья
    Испания
    4.00
    3.58
    2.11
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Хорватия - Испания

    Исход игры
    Хорватия
    50% (1)
    Ничья
    0% (0)
    Испания
    50% (1)
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