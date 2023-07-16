  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2023

Бразилия: Серия A
2023

Тур: 15.
Атлетико Паранаэнсе
1:0
Первый тайм: 27'
Байя
0'
1:0
26' Гол
Роке Витор
1
Bento
Krepski
2
Khellven
3
Ivaldo
44
Thiago
Heleno
37
Lucas
Esquivel
5
Фернандиньо
XII
26
Erick2
8
Витор
Буэно
88
Christian
Cardoso
14
Каноббио
Агустин
9
Роке
Витор
22
Маркос
Дос
Сантос
40
Сисиньо
Неусиано
3
Габриэл
Шавьер
4
Кану
Рубенилсон
66
Ryan
Santos
26
Асеведо
Николас
16
Thaciano
8
Соуза
Коули
7
Ademir
Santos
37
Да
Силва
Кайки
9
Стум
Эвералдо
Атлетико Паранаэнсе
4-5-1
Байя
4-5-1

История личных встреч

Атлетико Паранаэнсе
Байя

10 матчей

100%
10 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 7 побед

18 матчей

55.6%
11.1%
33.3%
10 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

22.2%
55.6%
22.2%
4 победы 10 ничьих 4 победы

Второй тайм

38.9%
22.2%
38.9%
7 побед 4 ничьи 7 побед

История матчей

К
2:1
К
1:2
СA
0:2
СA
2:1
СA
1:0
СA
1:0
СA
1:2
СA
1:0
КС
0:1
КС
0:1
СA
2:0
СA
0:0
СA
4:1
СA
6:2
СA
1:0
СA
0:2
КБ
5:0
КБ
1:1

Голы

Всего голов

15
9

Голов в среднем за матч

1.67
1

Среднее время на гол

54
90

Всего голов

13
7

Голов в среднем за матч

1.44
0.78

Среднее время на гол

62
115

Всего голов

28
16

Голов в среднем за матч

1.56
0.89

Тотал матчей

2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
11
Больше 61%
Меньше 39%
7
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

57
101

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Паранаэнсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роке Витор 7 0.47
Christian Cardoso 3 0.2
Виллиан Сикейра 2 0.13
Витор Буэно 1 (1) 0.07
Pablo I 1 0.07
Каноббио Агустин 1 0.07
Erick2 1 0.07
Энрике Педру II 1 0.07
Сантана Алекс 1 0.07
Фернандо Менегаццо 0 0
Фернандиньо Фернандо 0 0
Madson II 0 0
Khellven 0 0
Bento Krepski 0 0
Байя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Thaciano 2 0.13
Стум Эвералдо 2 0.13
Да Силва Кайки 2 0.13
Gabriel Teixeira 2 0.13
David Omar Rodriguez Barrera II 1 0.07
Ademir Santos 1 0.07
Alessandro Vinicius2 1 0.07
Vitor Jacare 1 0.07
Arthur Sales 1 0.07
Соуза Коули 0 0
Ryan Santos 0 0

Карточки

Атлетико Паранаэнсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сантана Алекс 3 1
Витор Буэно 4 0
Фернандиньо Фернандо 3 0
Энрике Педру II 3 0
Madson II 3 0
Каноббио Агустин 3 0
Erick2 3 0
Bento Krepski 3 0
Роке Витор 3 0
Thiago Heleno 2 0
Pablo I 2 0
Hugo Moura 2 0
Leonardo Linck 2 0
Фернандо Менегаццо 1 0
Хавьер Тиаго 1 0
David Terans 1 0
Marcelo XIII 1 0
Педринью Роша 1 0
Ivaldo 1 0
Vinicius Kaue 1 0
Байя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Асеведо Николас 5 0
Кану Рубенилсон 3 1
Rezende2 2 1
Сисиньо Неусиано 3 0
Стум Эвералдо 3 0
Ademir Santos 3 0
Vitor Jacare 3 0
Ryan Santos 3 0
Да Силва Кайки 2 0
Gabriel Teixeira 2 0
Габриэл Шавьер 1 0
Danilo XVI 1 0
Уго Витор 1 0
Yago I 1 0
David Omar Rodriguez Barrera II 1 0
Thaciano 1 0
Alessandro Vinicius2 1 0
Matheus Bahia 1 0
Jhoanner Chavez 1 0
Доминик Андре 1 0

Результаты матчей

Атлетико Паранаэнсе
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Байя
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

3
2
Атлетико Паранаэнсе
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Байя
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

9
7

Волевые поражения

4
6
Атлетико Паранаэнсе
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
21% (3)
14% (2)
Байя
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

12
7

Волевые поражения

7
8

Голы по времени матча

Забито

12
3
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
1
33%
16-30
4
33%
2
67%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
3
25%
0
0%
76-90

Пропущено

7
11
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
14%
2
18%
1-15
2
29%
1
9%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
6
55%
46-60
1
14%
1
9%
61-75
0
0%
1
9%
76-90

Забито

6
10
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 7
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
17%
1
10%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
3
50%
1
10%
76-90

Пропущено

11
12
4 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
2
18%
1
8%
1-15
2
18%
4
33%
16-30
0
0%
4
33%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
1
9%
1
8%
61-75
5
45%
2
17%
76-90

Забито

18
13
7 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 6
3 Не забивали 4
2
11%
0
0%
1-15
1
6%
4
31%
16-30
4
22%
4
31%
31-45
3
17%
1
8%
46-60
2
11%
3
23%
61-75
6
33%
1
8%
76-90

Пропущено

18
23
8 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
3
17%
3
13%
1-15
4
22%
5
22%
16-30
1
6%
4
17%
31-45
3
17%
6
26%
46-60
2
11%
2
9%
61-75
5
28%
3
13%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Паранаэнсе
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 0:2 Форталеза Сеара - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Палмейрас Сан-Паулу 2:2
Атлетико Паранаэнсе - Альянса Лима 3:0 Атлетико Паранаэнсе - Коринтианс 1:0 Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Америка Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Либертад 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Гремио 1:2 Атлетико Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2 Атлетико Паранаэнсе - Коритиба Парана 3:2 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 2:1 Либертад - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Атлетико Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:1
Байя
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Гремио - Байя 1:1 Куяба - Байя 1:1 Байя - Гремио 1:1 Байя - Гремио 1:2
Флуминенсе - Байя 2:1 Байя - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Байя - Крузейро 2:2 Форталеза Сеара - Байя 0:0 Байя - Сантос 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Байя 2:0 Байя - Гойяс 1:1 Сантос - Байя 0:0 Байя - Фламенго 2:3 Сантос - Байя 3:0 Байя - Коритиба Парана 3:1 Васко да Гама - Байя 0:1 Байя - Волта-Редонда 4:0 Байя - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Ред Булл Брагантино - Байя 2:1 Волта-Редонда - Байя 1:2

Результаты матчей

Атлетико Паранаэнсе
Байя

Точный счет

1:0
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:2
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
2
3 раза 43%
3
1 раз 14%
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Точный счет

2:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
4 раза 57%
0
3 раза 43%

Точный счет

1:0
3 раза 21%
2:0
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
2:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 36%
1
5 раз 36%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%
1
8 раз 57%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Атлетико Паранаэнсе
Байя

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
1.5
Больше Меньше
3
4
1
6
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
4
3
2
5
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
11
3
6
8
1.5
3
11
1
13
2.5
1
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 15 13 0 2 26 - 7 39
2.
Фламенго
 15 8 3 4 27 - 18 27
3.
Гремио
 14 8 2 4 24 - 20 26
4.
Сан-Паулу
 15 7 4 4 22 - 14 25
5.
Флуминенсе
 15 7 4 4 21 - 14 25
6.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:0 15 6 7 2 25 - 13 25
7.
Ред Булл Брагантино
 15 6 6 3 22 - 16 24
8.
Форталеза Сеара
 15 6 5 4 16 - 12 23
9.
Крузейро
 15 6 4 5 16 - 11 22
10.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:0 15 6 4 5 13 - 16 22
11.
Атлетико Паранаэнсе
 0:0 15 6 3 6 18 - 18 21
12.
Атлетико Минейро
 14 5 5 4 18 - 14 20
13.
Куяба
 15 5 4 6 14 - 17 19
14.
Сантос
 15 4 4 7 16 - 23 16
15.
Коринтианс
 14 4 3 7 12 - 17 15
16.
Байя
 0:0 15 3 5 7 15 - 21 14
17.
Гойяс
 14 3 2 9 14 - 26 11
18.
Коритиба Парана
 15 2 5 8 14 - 28 11
19.
Васко да Гама
 14 2 3 9 11 - 23 9
20.
Америка Минейро
 14 2 3 9 16 - 32 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 8 8 0 0 16 - 1 24
2.
Сан-Паулу
 8 7 0 1 18 - 7 21
3.
Флуминенсе
 8 5 3 0 12 - 4 18
4.
Гремио
 8 5 2 1 17 - 9 17
5.
Ред Булл Брагантино
 8 5 2 1 14 - 6 17
6.
Атлетико Паранаэнсе
 0:0 8 5 2 1 12 - 7 17
7.
Фламенго
 7 5 1 1 14 - 4 16
8.
Форталеза Сеара
 8 4 3 1 10 - 5 15
9.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:0 7 4 2 1 13 - 7 14
10.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:0 7 4 2 1 7 - 4 14
11.
Сантос
 8 3 3 2 13 - 11 12
12.
Крузейро
 8 3 1 4 4 - 6 10
13.
Коринтианс
 6 2 3 1 7 - 5 9
14.
Атлетико Минейро
 7 2 3 2 9 - 8 9
15.
Байя
 0:0 7 2 2 3 11 - 11 8
16.
Гойяс
 6 2 1 3 8 - 12 7
17.
Америка Минейро
 7 2 1 4 8 - 14 7
18.
Куяба
 7 1 3 3 7 - 10 6
19.
Коритиба Парана
 7 1 3 3 6 - 9 6
20.
Васко да Гама
 7 1 1 5 4 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 7 5 0 2 10 - 6 15
2.
Куяба
 8 4 1 3 7 - 7 13
3.
Крузейро
 7 3 3 1 12 - 5 12
4.
Атлетико Минейро
 7 3 2 2 9 - 6 11
5.
Фламенго
 8 3 2 3 13 - 14 11
6.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:0 8 2 5 1 12 - 6 11
7.
Гремио
 6 3 0 3 7 - 11 9
8.
Форталеза Сеара
 7 2 2 3 6 - 7 8
9.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:0 8 2 2 4 6 - 12 8
10.
Флуминенсе
 7 2 1 4 9 - 10 7
11.
Ред Булл Брагантино
 7 1 4 2 8 - 10 7
12.
Коринтианс
 8 2 0 6 5 - 12 6
13.
Байя
 0:0 8 1 3 4 4 - 10 6
14.
Васко да Гама
 7 1 2 4 7 - 13 5
15.
Коритиба Парана
 8 1 2 5 8 - 19 5
16.
Атлетико Паранаэнсе
 0:0 7 1 1 5 6 - 11 4
17.
Сантос
 7 1 1 5 3 - 12 4
18.
Сан-Паулу
 7 0 4 3 4 - 7 4
19.
Гойяс
 8 1 1 6 6 - 14 4
20.
Америка Минейро
 7 0 2 5 8 - 18 2
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 10 (4)
Атлетико Паранаэнсе Роке Витор 7 (2)
Ред Булл Брагантино Саша Эдуардо 6 (2)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 6 (2)
Сан-Паулу Кальери Хонатан 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Гремио Каннеманн Вальтер 1 8
Форталеза Сеара Emanuel Britez 1 6
Гойяс Магиньо 1 6
Крузейро Маркес Лукас 2 4
Флуминенсе Андре 1 5
Весь список
Лучшие коэффициенты
Атлетико Паранаэнсе
Ничья
Байя
1.82
4.15
5.80
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Атлетико Паранаэнсе 1:0 Байя онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

PARI



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Атлетико Паранаэнсе
Байя
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 
Супер-кэшбэк от Winline!
Получай до 50 000 рублей
и 15% возврата каждый месяц!
1000 рублей - бесплатная ставка






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 