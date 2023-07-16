Тур: 15.
2:0
Конец матча
0'
1:0
24' ГолРоке Витор
2:0
35' ГолErick2
63' Желтая карточкаСтум Эвералдо
66' Желтая карточкаIvaldo
84' Желтая карточкаThiago Heleno
90'+5
Ход матча
24'
1:0
63'
66'
66'
75'
84'
2
Khellven
3
Ivaldo
26
Erick2
66
Ryan
Santos
16
Thaciano
- Основной состав
- Вратарь
-
2 KhellvenЗащитник
-
3 IvaldoЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Erick2Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Madson II
-
-
-
17 Hugo Moura
-
-
28 Tomas Cuello
-
92 Pablo I
-
Главный тренер: Wesley Carvalho
- Основной состав
- Вратарь
-
40 СисиньоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
66 Ryan SantosЗащитник
- Полузащитник
-
16 ThacianoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
31 Уго ВиторПолузащитник
-
17 Diego RosaПолузащитник
-
19 Мугни ЛукасПолузащитник
-
12 Гомеш ТьягуНападающий
-
77 Mateus Claus
-
-
-
-
20 Yago I
-
14 Arthur Sales
-
Главный тренер: Renato Paiva
История личных встреч
Атлетико Паранаэнсе
Байя
10 матчей
100%
10 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
75%
25%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 7 побед
18 матчей
55.6%
11.1%
33.3%
10 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
22.2%
55.6%
22.2%
4 победы 10 ничьих 4 победы
Второй тайм
38.9%
22.2%
38.9%
7 побед 4 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
9
Голов в среднем за матч
1.67
1
Среднее время на гол
54
90
Всего голов
13
7
Голов в среднем за матч
1.44
0.78
Среднее время на гол
62
115
Всего голов
28
16
Голов в среднем за матч
1.56
0.89
Тотал матчей
2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
11
Больше 61%
Меньше 39%
7
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
57
101
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико Паранаэнсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роке Витор
|8
|0.53
|Christian Cardoso
|3
|0.2
|Erick2
|2
|0.13
|Виллиан Сикейра
|2
|0.13
|Витор Буэно
|1 (1)
|0.07
|Pablo I
|1
|0.07
|Каноббио Агустин
|1
|0.07
|Энрике Педру II
|1
|0.07
|Сантана Алекс
|1
|0.07
|Khellven
|0
|0
|Фернандо Менегаццо
|0
|0
|Фернандиньо Фернандо
|0
|0
|Madson II
|0
|0
|Bento Krepski
|0
|0
Байя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Thaciano
|2
|0.13
|Стум Эвералдо
|2
|0.13
|Да Силва Кайки
|2
|0.13
|Gabriel Teixeira
|2
|0.13
|David Omar Rodriguez Barrera II
|1
|0.07
|Ademir Santos
|1
|0.07
|Alessandro Vinicius2
|1
|0.07
|Vitor Jacare
|1
|0.07
|Arthur Sales
|1
|0.07
|Соуза Коули
|0
|0
|Ryan Santos
|0
|0
Карточки
Атлетико Паранаэнсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сантана Алекс
|3
|1
|Витор Буэно
|4
|0
|Фернандиньо Фернандо
|3
|0
|Энрике Педру II
|3
|0
|Thiago Heleno
|3
|0
|Madson II
|3
|0
|Каноббио Агустин
|3
|0
|Erick2
|3
|0
|Bento Krepski
|3
|0
|Роке Витор
|3
|0
|Pablo I
|2
|0
|Ivaldo
|2
|0
|Hugo Moura
|2
|0
|Leonardo Linck
|2
|0
|Фернандо Менегаццо
|1
|0
|Хавьер Тиаго
|1
|0
|David Terans
|1
|0
|Marcelo XIII
|1
|0
|Педринью Роша
|1
|0
|Vinicius Kaue
|1
|0
Байя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Асеведо Николас
|5
|0
|Кану Рубенилсон
|3
|1
|Стум Эвералдо
|4
|0
|Rezende2
|2
|1
|Сисиньо Неусиано
|3
|0
|Ademir Santos
|3
|0
|Vitor Jacare
|3
|0
|Ryan Santos
|3
|0
|Да Силва Кайки
|2
|0
|Gabriel Teixeira
|2
|0
|Габриэл Шавьер
|1
|0
|Danilo XVI
|1
|0
|Уго Витор
|1
|0
|Yago I
|1
|0
|David Omar Rodriguez Barrera II
|1
|0
|Thaciano
|1
|0
|Alessandro Vinicius2
|1
|0
|Matheus Bahia
|1
|0
|Jhoanner Chavez
|1
|0
|Доминик Андре
|1
|0
Результаты матчей
Атлетико Паранаэнсе
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Байя
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
3
2
Атлетико Паранаэнсе
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Байя
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
9
7
Волевые поражения
4
6
Атлетико Паранаэнсе
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
27% (4)
13% (2)
Байя
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
12
7
Волевые поражения
7
8
Голы по времени матча
Забито
14
3
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
2
14%
1
33%
16-30
5
36%
2
67%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
3
21%
0
0%
76-90
Пропущено
7
13
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
1
14%
2
15%
1-15
2
29%
2
15%
16-30
1
14%
1
8%
31-45
2
29%
6
46%
46-60
1
14%
1
8%
61-75
0
0%
1
8%
76-90
Забито
6
10
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
11 Не забивали 8
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
17%
1
10%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
3
50%
1
10%
76-90
Пропущено
11
12
4 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
2
18%
1
8%
1-15
2
18%
4
33%
16-30
0
0%
4
33%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
1
9%
1
8%
61-75
5
45%
2
17%
76-90
Забито
20
13
9 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 6
3 Не забивали 5
2
10%
0
0%
1-15
2
10%
4
31%
16-30
5
25%
4
31%
31-45
3
15%
1
8%
46-60
2
10%
3
23%
61-75
6
30%
1
8%
76-90
Пропущено
18
25
8 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 12
3
17%
3
12%
1-15
4
22%
6
24%
16-30
1
6%
5
20%
31-45
3
17%
6
24%
46-60
2
11%
2
8%
61-75
5
28%
3
12%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико Паранаэнсе
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 0:2 Форталеза Сеара - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Палмейрас Сан-Паулу 2:2
Атлетико Паранаэнсе - Альянса Лима 3:0 Атлетико Паранаэнсе - Коринтианс 1:0 Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Америка Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Либертад 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Гремио 1:2 Атлетико Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2 Атлетико Паранаэнсе - Коритиба Парана 3:2 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 2:1 Либертад - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Атлетико Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:1
Байя
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Гремио - Байя 1:1 Куяба - Байя 1:1 Байя - Гремио 1:1 Байя - Гремио 1:2
Флуминенсе - Байя 2:1 Байя - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Байя - Крузейро 2:2 Форталеза Сеара - Байя 0:0 Байя - Сантос 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Байя 2:0 Байя - Гойяс 1:1 Сантос - Байя 0:0 Байя - Фламенго 2:3 Сантос - Байя 3:0 Байя - Коритиба Парана 3:1 Васко да Гама - Байя 0:1 Байя - Волта-Редонда 4:0 Байя - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Ред Булл Брагантино - Байя 2:1 Волта-Редонда - Байя 1:2
Результаты матчей
Атлетико Паранаэнсе
Байя
Точный счет
1:0
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
1:2
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
2
4 раза 50%
1
3 раза 38%
3
1 раз 13%
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
Точный счет
2:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
0
4 раза 50%
1
4 раза 50%
Точный счет
2:0
4 раза 27%
1:0
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 40%
1
5 раз 33%
0
3 раза 20%
3
1 раз 7%
1
8 раз 53%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Атлетико Паранаэнсе
Байя
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
34
17
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
44
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
114
78
312
114
114
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|10 (4)
|Атлетико Паранаэнсе
|Роке Витор
|8 (2)
|Ред Булл Брагантино
|Саша Эдуардо
|6 (2)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|6 (2)
|Сан-Паулу
|Кальери Хонатан
|6 (1)
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 8
|Форталеза Сеара
|Emanuel Britez
|1 6
|Гойяс
|Магиньо
|1 6
|Крузейро
|Маркес Лукас
|2 4
|Флуминенсе
|Андре
|1 5