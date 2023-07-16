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  4. Серия A 2023

Бразилия: Серия A
2023

Тур: 15.
Атлетико Паранаэнсе
2:0
Конец матча
Байя
0'
1:0
24' Гол
Роке Витор
2:0
35' Гол
Erick2
63' Желтая карточка
Стум Эвералдо
66' Желтая карточка
Ivaldo
84' Желтая карточка
Thiago Heleno
90'+5
1
Bento
Krepski
2
Khellven
3
Ivaldo
44
Thiago
Heleno
37
Lucas
Esquivel
5
Фернандиньо
XII
26
Erick2
8
Витор
Буэно
88
Christian
Cardoso
14
Каноббио
Агустин
9
Роке
Витор
22
Маркос
Дос
Сантос
40
Сисиньо
Неусиано
3
Габриэл
Шавьер
4
Кану
Рубенилсон
66
Ryan
Santos
26
Асеведо
Николас
16
Thaciano
8
Соуза
Коули
7
Ademir
Santos
37
Да
Силва
Кайки
9
Стум
Эвералдо
Атлетико Паранаэнсе
4-5-1
Байя
4-5-1

История личных встреч

Атлетико Паранаэнсе
Байя

10 матчей

100%
10 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 7 побед

18 матчей

55.6%
11.1%
33.3%
10 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

22.2%
55.6%
22.2%
4 победы 10 ничьих 4 победы

Второй тайм

38.9%
22.2%
38.9%
7 побед 4 ничьи 7 побед

История матчей

К
2:1
К
1:2
СA
0:2
СA
2:1
СA
1:0
СA
1:0
СA
1:2
СA
1:0
КС
0:1
КС
0:1
СA
2:0
СA
0:0
СA
4:1
СA
6:2
СA
1:0
СA
0:2
КБ
5:0
КБ
1:1

Голы

Всего голов

15
9

Голов в среднем за матч

1.67
1

Среднее время на гол

54
90

Всего голов

13
7

Голов в среднем за матч

1.44
0.78

Среднее время на гол

62
115

Всего голов

28
16

Голов в среднем за матч

1.56
0.89

Тотал матчей

2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
11
Больше 61%
Меньше 39%
7
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

57
101

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Паранаэнсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роке Витор 8 0.53
Christian Cardoso 3 0.2
Erick2 2 0.13
Виллиан Сикейра 2 0.13
Витор Буэно 1 (1) 0.07
Pablo I 1 0.07
Каноббио Агустин 1 0.07
Энрике Педру II 1 0.07
Сантана Алекс 1 0.07
Khellven 0 0
Фернандо Менегаццо 0 0
Фернандиньо Фернандо 0 0
Madson II 0 0
Bento Krepski 0 0
Байя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Thaciano 2 0.13
Стум Эвералдо 2 0.13
Да Силва Кайки 2 0.13
Gabriel Teixeira 2 0.13
David Omar Rodriguez Barrera II 1 0.07
Ademir Santos 1 0.07
Alessandro Vinicius2 1 0.07
Vitor Jacare 1 0.07
Arthur Sales 1 0.07
Соуза Коули 0 0
Ryan Santos 0 0

Карточки

Атлетико Паранаэнсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сантана Алекс 3 1
Витор Буэно 4 0
Фернандиньо Фернандо 3 0
Энрике Педру II 3 0
Thiago Heleno 3 0
Madson II 3 0
Каноббио Агустин 3 0
Erick2 3 0
Bento Krepski 3 0
Роке Витор 3 0
Pablo I 2 0
Ivaldo 2 0
Hugo Moura 2 0
Leonardo Linck 2 0
Фернандо Менегаццо 1 0
Хавьер Тиаго 1 0
David Terans 1 0
Marcelo XIII 1 0
Педринью Роша 1 0
Vinicius Kaue 1 0
Байя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Асеведо Николас 5 0
Кану Рубенилсон 3 1
Стум Эвералдо 4 0
Rezende2 2 1
Сисиньо Неусиано 3 0
Ademir Santos 3 0
Vitor Jacare 3 0
Ryan Santos 3 0
Да Силва Кайки 2 0
Gabriel Teixeira 2 0
Габриэл Шавьер 1 0
Danilo XVI 1 0
Уго Витор 1 0
Yago I 1 0
David Omar Rodriguez Barrera II 1 0
Thaciano 1 0
Alessandro Vinicius2 1 0
Matheus Bahia 1 0
Jhoanner Chavez 1 0
Доминик Андре 1 0

Результаты матчей

Атлетико Паранаэнсе
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Байя
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

3
2
Атлетико Паранаэнсе
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Байя
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

9
7

Волевые поражения

4
6
Атлетико Паранаэнсе
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
27% (4)
13% (2)
Байя
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

12
7

Волевые поражения

7
8

Голы по времени матча

Забито

14
3
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
2
14%
1
33%
16-30
5
36%
2
67%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
3
21%
0
0%
76-90

Пропущено

7
13
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
1
14%
2
15%
1-15
2
29%
2
15%
16-30
1
14%
1
8%
31-45
2
29%
6
46%
46-60
1
14%
1
8%
61-75
0
0%
1
8%
76-90

Забито

6
10
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
11 Не забивали 8
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
17%
1
10%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
3
50%
1
10%
76-90

Пропущено

11
12
4 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
2
18%
1
8%
1-15
2
18%
4
33%
16-30
0
0%
4
33%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
1
9%
1
8%
61-75
5
45%
2
17%
76-90

Забито

20
13
9 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 6
3 Не забивали 5
2
10%
0
0%
1-15
2
10%
4
31%
16-30
5
25%
4
31%
31-45
3
15%
1
8%
46-60
2
10%
3
23%
61-75
6
30%
1
8%
76-90

Пропущено

18
25
8 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 12
3
17%
3
12%
1-15
4
22%
6
24%
16-30
1
6%
5
20%
31-45
3
17%
6
24%
46-60
2
11%
2
8%
61-75
5
28%
3
12%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Паранаэнсе
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 0:2 Форталеза Сеара - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Палмейрас Сан-Паулу 2:2
Атлетико Паранаэнсе - Альянса Лима 3:0 Атлетико Паранаэнсе - Коринтианс 1:0 Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Америка Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Либертад 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Гремио 1:2 Атлетико Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2 Атлетико Паранаэнсе - Коритиба Парана 3:2 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 2:1 Либертад - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Атлетико Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:1
Байя
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Гремио - Байя 1:1 Куяба - Байя 1:1 Байя - Гремио 1:1 Байя - Гремио 1:2
Флуминенсе - Байя 2:1 Байя - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Байя - Крузейро 2:2 Форталеза Сеара - Байя 0:0 Байя - Сантос 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Байя 2:0 Байя - Гойяс 1:1 Сантос - Байя 0:0 Байя - Фламенго 2:3 Сантос - Байя 3:0 Байя - Коритиба Парана 3:1 Васко да Гама - Байя 0:1 Байя - Волта-Редонда 4:0 Байя - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Ред Булл Брагантино - Байя 2:1 Волта-Редонда - Байя 1:2

Результаты матчей

Атлетико Паранаэнсе
Байя

Точный счет

1:0
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
1:2
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
4 раза 50%
1
3 раза 38%
3
1 раз 13%
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Точный счет

2:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
0
4 раза 50%
1
4 раза 50%

Точный счет

2:0
4 раза 27%
1:0
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 40%
1
5 раз 33%
0
3 раза 20%
3
1 раз 7%
1
8 раз 53%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Атлетико Паранаэнсе
Байя

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
1.5
Больше Меньше
3
4
1
7
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
4
4
2
5
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
11
4
7
8
1.5
3
12
1
14
2.5
1
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 15 13 0 2 26 - 7 39
2.
Фламенго
 15 8 3 4 27 - 18 27
3.
Гремио
 14 8 2 4 24 - 20 26
4.
Сан-Паулу
 15 7 4 4 22 - 14 25
5.
Флуминенсе
 15 7 4 4 21 - 14 25
6.
Палмейрас Сан-Паулу
 15 6 7 2 25 - 13 25
7.
Ред Булл Брагантино
 15 6 6 3 22 - 16 24
8.
Атлетико Паранаэнсе
 15 7 2 6 20 - 18 23
9.
Форталеза Сеара
 15 6 5 4 16 - 12 23
10.
Крузейро
 15 6 4 5 16 - 11 22
11.
Интернасьонал Порту Алегре
 15 6 4 5 13 - 16 22
12.
Атлетико Минейро
 14 5 5 4 18 - 14 20
13.
Куяба
 15 5 4 6 14 - 17 19
14.
Сантос
 15 4 4 7 16 - 23 16
15.
Коринтианс
 14 4 3 7 12 - 17 15
16.
Байя
 15 3 4 8 15 - 23 13
17.
Гойяс
 14 3 2 9 14 - 26 11
18.
Коритиба Парана
 15 2 5 8 14 - 28 11
19.
Васко да Гама
 14 2 3 9 11 - 23 9
20.
Америка Минейро
 14 2 3 9 16 - 32 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 8 8 0 0 16 - 1 24
2.
Сан-Паулу
 8 7 0 1 18 - 7 21
3.
Атлетико Паранаэнсе
 8 6 1 1 14 - 7 19
4.
Флуминенсе
 8 5 3 0 12 - 4 18
5.
Гремио
 8 5 2 1 17 - 9 17
6.
Ред Булл Брагантино
 8 5 2 1 14 - 6 17
7.
Фламенго
 7 5 1 1 14 - 4 16
8.
Форталеза Сеара
 8 4 3 1 10 - 5 15
9.
Палмейрас Сан-Паулу
 7 4 2 1 13 - 7 14
10.
Интернасьонал Порту Алегре
 7 4 2 1 7 - 4 14
11.
Сантос
 8 3 3 2 13 - 11 12
12.
Крузейро
 8 3 1 4 4 - 6 10
13.
Коринтианс
 6 2 3 1 7 - 5 9
14.
Атлетико Минейро
 7 2 3 2 9 - 8 9
15.
Байя
 7 2 2 3 11 - 11 8
16.
Гойяс
 6 2 1 3 8 - 12 7
17.
Америка Минейро
 7 2 1 4 8 - 14 7
18.
Куяба
 7 1 3 3 7 - 10 6
19.
Коритиба Парана
 7 1 3 3 6 - 9 6
20.
Васко да Гама
 7 1 1 5 4 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 7 5 0 2 10 - 6 15
2.
Куяба
 8 4 1 3 7 - 7 13
3.
Крузейро
 7 3 3 1 12 - 5 12
4.
Атлетико Минейро
 7 3 2 2 9 - 6 11
5.
Фламенго
 8 3 2 3 13 - 14 11
6.
Палмейрас Сан-Паулу
 8 2 5 1 12 - 6 11
7.
Гремио
 6 3 0 3 7 - 11 9
8.
Форталеза Сеара
 7 2 2 3 6 - 7 8
9.
Интернасьонал Порту Алегре
 8 2 2 4 6 - 12 8
10.
Флуминенсе
 7 2 1 4 9 - 10 7
11.
Ред Булл Брагантино
 7 1 4 2 8 - 10 7
12.
Коринтианс
 8 2 0 6 5 - 12 6
13.
Васко да Гама
 7 1 2 4 7 - 13 5
14.
Байя
 8 1 2 5 4 - 12 5
15.
Коритиба Парана
 8 1 2 5 8 - 19 5
16.
Атлетико Паранаэнсе
 7 1 1 5 6 - 11 4
17.
Сантос
 7 1 1 5 3 - 12 4
18.
Сан-Паулу
 7 0 4 3 4 - 7 4
19.
Гойяс
 8 1 1 6 6 - 14 4
20.
Америка Минейро
 7 0 2 5 8 - 18 2
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 10 (4)
Атлетико Паранаэнсе Роке Витор 8 (2)
Ред Булл Брагантино Саша Эдуардо 6 (2)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 6 (2)
Сан-Паулу Кальери Хонатан 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Гремио Каннеманн Вальтер 1 8
Форталеза Сеара Emanuel Britez 1 6
Гойяс Магиньо 1 6
Крузейро Маркес Лукас 2 4
Флуминенсе Андре 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 35'
    Хеллвен сделал результативную передачу.
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