Тур: 15.
0:0
Конец матча
0'
30' Желтая карточкаМорено Марселино
39' Желтая карточкаКушчевич Бенхамин
51' Желтая карточкаНерис
58' Желтая карточкаMatheus Bianqui
89' Желтая карточкаПедросо Жан
90'+6
Ход матча
30'
51'
58'
58'
65'
89'
Прогноз на матч от Liveresult
27
Нерис
18
Jussa
23
Machado
11
Уэсли
Лопес
16
Натанаэл
47
Педросо
Жан
83
Jamerson
30
Robson
IV
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
27 НерисЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 JussaПолузащитник
-
23 MachadoПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Уэсли ЛопесНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Витор ПаулоВратарь
-
14 КаикиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 _Ian Luccas
-
21 Gilberto IV
-
8 Neto XI
-
-
-
-
Главный тренер: Пепа
- Основной состав
- Вратарь
-
16 НатанаэлЗащитник
- Защитник
-
47 Педросо ЖанЗащитник
-
83 JamersonЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
30 Robson IVНападающий
- Запасные игроки
-
27 Luan PolliВратарь
- Защитник
-
26 Луис ВикторЗащитник
-
12 МаркауЗащитник
- Полузащитник
-
7 АндрейПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Thiago Kosloski
История личных встреч
Крузейро
Коритиба Парана
13 матчей
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
76.9%
15.4%
7.7%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
53.8%
30.8%
15.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 5 побед
20 матчей
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
11
Голов в среднем за матч
1.9
1.1
Среднее время на гол
47
81
Всего голов
14
8
Голов в среднем за матч
1.4
0.8
Среднее время на гол
64
112
Всего голов
33
19
Голов в среднем за матч
1.65
0.95
Тотал матчей
2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 75%
Меньше 25%
5
11
Больше 55%
Меньше 45%
9
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
Среднее время на гол
54
94
Бомбардиры внутри турнира
Крузейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Насименто Бруно III
|3
|0.2
|Gilberto IV
|3
|0.2
|Уэсли Лопес
|3
|0.2
|Хавьер Марлон
|2
|0.13
|Machado
|1
|0.07
|Рамиро
|1
|0.07
|Дурадо Энрике
|1
|0.07
|Маркес Лукас
|1
|0.07
|Виллиам Фуртадо
|0
|0
|Витал Матеус
|0
|0
|Igor Marques
|0
|0
Коритиба Парана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Alef Manga
|4 (1)
|0.27
|Robson IV
|4 (1)
|0.27
|Морено Марселино
|1
|0.07
|Бошилья Габриэл
|1
|0.07
|Ze Roberto III
|1
|0.07
|Луис Виктор
|1
|0.07
|Гомес Бруно
|1
|0.07
|Кушчевич Бенхамин
|1
|0.07
|Габриэл Васконселлос
|0
|0
|Diogo Batista
|0
|0
|Ruan Lucas
|0
|0
Карточки
Крузейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маркес Лукас
|4
|2
|Castan da Silva Luciano
|3
|0
|Рамиро
|3
|0
|Виллиам Фуртадо
|3
|0
|Нерис
|3
|0
|Хавьер Марлон
|3
|0
|Jussa
|3
|0
|Wallisson
|3
|0
|Дурадо Энрике
|2
|0
|Уэсли Лопес
|2
|0
|Gilberto IV
|2
|0
|Richard Almeida de Oliveira2
|2
|0
|Machado
|1
|0
|Nikao
|1
|0
|Рафаэл Кабрал
|1
|0
|Neto XI
|1
|0
|Насименто Бруно III
|1
|0
|Igor Marques
|1
|0
|Pepa
|1
|0
|Gabriel Mesquita
|1
|0
|Каики
|1
|0
|Vinicius Robert
|1
|0
Коритиба Парана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гомес Бруно
|3
|1
|Ze Roberto III
|3
|1
|Кушчевич Бенхамин
|4
|0
|Robson IV
|4
|0
|Андрей
|3
|0
|Габриэл Васконселлос
|3
|0
|Натанаэл
|3
|0
|Henrique XIV
|3
|0
|Виана Бруно
|3
|0
|Alef Manga
|3
|0
|Matheus Bianqui
|3
|0
|Thiago Dombroski
|3
|0
|Урсо Жуниор
|2
|0
|Луис Виктор
|2
|0
|Luan Polli
|2
|0
|Пиньо Родриго
|2
|0
|Морено Марселино
|2
|0
|Cesar Andrade Lima Kaio
|2
|0
|Виллиан Фариас
|1
|0
|Jamerson
|1
|0
|Бошилья Габриэл
|1
|0
|William Pottker
|1
|0
|Lizeiro
|1
|0
|Marcos Vinicius2
|1
|0
|Diogo Batista
|1
|0
|Wesley Moreira
|1
|0
|Педросо Жан
|1
|0
|Antonio Zago
|1
|0
|Thiago Kosloski
|1
|0
Результаты матчей
Крузейро
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Коритиба Парана
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
4
0
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
0
7
Крузейро
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Коритиба Парана
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
2
6
Волевые поражения
11
5
Крузейро
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Коритиба Парана
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
14% (2)
43% (6)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
7
1
Волевые победы
4
7
Волевые поражения
11
12
Голы по времени матча
Забито
3
9
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
12 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
3
33%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
67%
2
22%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Пропущено
7
18
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
1
14%
2
11%
1-15
1
14%
1
6%
16-30
2
29%
2
11%
31-45
2
29%
4
22%
46-60
0
0%
5
28%
61-75
1
14%
4
22%
76-90
Забито
12
6
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
2
17%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
33%
3
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
4
33%
1
17%
76-90
Пропущено
5
9
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
0
0%
1
11%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
40%
1
11%
61-75
1
20%
5
56%
76-90
Забито
15
15
7 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 6
6 Не забивали 4
2
13%
2
13%
1-15
1
7%
3
20%
16-30
4
27%
5
33%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
4
27%
2
13%
61-75
4
27%
2
13%
76-90
Пропущено
12
27
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 20
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 13
1
8%
3
11%
1-15
2
17%
1
4%
16-30
3
25%
3
11%
31-45
2
17%
5
19%
46-60
2
17%
6
22%
61-75
2
17%
9
33%
76-90
Результаты последних матчей
Крузейро
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Васко да Гама - Крузейро 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Крузейро 0:0 Крузейро - Сан-Паулу 1:0 Крузейро - Форталеза Сеара 0:1
Байя - Крузейро 2:2 Крузейро - Атлетико Минейро 0:1 Крузейро - Гремио 0:1 Фламенго - Крузейро 1:1 Крузейро - Куяба 0:1 Гремио - Крузейро 1:1 Америка Минейро - Крузейро 0:4 Крузейро - Флуминенсе 0:2 Крузейро - Сантос 2:1 Ред Булл Брагантино - Крузейро 0:3 Крузейро - Наутико 2:0 Крузейро - Гремио 1:0 Коринтианс - Крузейро 2:1 Наутико - Крузейро 1:0 Крузейро - Ред Булл Брагантино 3:2 Америка Минейро - Крузейро 2:1
Коритиба Парана
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Коритиба Парана - Америка Минейро 3:1 Гойяс - Коритиба Парана 1:2 Гремио - Коритиба Парана 5:1 Коритиба Парана - Интернасьонал Порту Алегре 0:1
Коритиба Парана - Сантос 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Коритиба Парана 3:1 Куяба - Коритиба Парана 1:1 Коритиба Парана - Атлетико Минейро 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Коритиба Парана 3:2 Коритиба Парана - Васко да Гама 1:1 Байя - Коритиба Парана 3:1 Коритиба Парана - Сан-Паулу 1:1 Спорт Ресифи - Коритиба Парана 2:0 Коритиба Парана - Форталеза Сеара 0:3 Фламенго - Коритиба Парана 3:0 Коритиба Парана - Спорт Ресифи 3:3 Коритиба Парана - Крисьюма 1:1 Коритиба Парана - Каскавел 0:0 Каскавел - Коритиба Парана 3:1 Операрио Ферровиарио - Коритиба Парана 3:0
Результаты матчей
Крузейро
Коритиба Парана
Точный счет
0:1
3 раза 43%
1:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
Точный счет
0:1
4 раза 29%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Крузейро
Коритиба Парана
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
43
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
61
34
25
25
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
104
410
311
212
113
113
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|10 (4)
|Атлетико Паранаэнсе
|Роке Витор
|7 (2)
|Ред Булл Брагантино
|Саша Эдуардо
|6 (2)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|6 (2)
|Коринтианс
|Роджер
|6
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 8
|Гойяс
|Магиньо
|1 6
|Крузейро
|Маркес Лукас
|2 4
|Палмейрас Сан-Паулу
|Абел Феррейра
|1 5
|Форталеза Сеара
|Emanuel Britez
|1 5