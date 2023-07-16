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  4. Серия A 2023

Бразилия: Серия A
2023

Тур: 15.
Крузейро
0:0
Конец матча
Коритиба Парана
0'
30' Желтая карточка
Морено Марселино
39' Желтая карточка
Кушчевич Бенхамин
51' Желтая карточка
Нерис
58' Желтая карточка
Matheus Bianqui
89' Желтая карточка
Педросо Жан
90'+6
1
Рафаэл
Кабрал
24
Паласиос
Элибельтон
27
Нерис
4
Castan
da
Silva
Luciano
3
Хавьер
Марлон
18
Jussa
23
Machado
7
Витал
Матеус
11
Уэсли
Лопес
9
Насименто
Бруно
III
80
Vinicius
Robert
1
Габриэл
Васконселлос
16
Натанаэл
13
Кушчевич
Бенхамин
47
Педросо
Жан
83
Jamerson
6
Гомес
Бруно
17
Matheus
Bianqui
10
Морено
Марселино
37
Cesar
Andrade
Lima
Kaio
9
Пиньо
Родриго
30
Robson
IV
Крузейро
4-3-3
Коритиба Парана
4-3-3

История личных встреч

Крузейро
Коритиба Парана

13 матчей

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

76.9%
15.4%
7.7%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

53.8%
30.8%
15.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 5 побед

20 матчей

50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 побед

История матчей

СB
0:3
СB
0:0
СA
1:0
СA
2:0
СA
2:2
СA
1:0
СA
2:0
СA
1:0
БСА
1:2
БСА
3:2
БСА
2:1
БСА
1:0
СA
2:1
СA
4:0
СA
2:1
СA
2:1
СA
4:1
СA
1:3
СA
1:1
СA
1:1

Голы

Всего голов

19
11

Голов в среднем за матч

1.9
1.1

Среднее время на гол

47
81

Всего голов

14
8

Голов в среднем за матч

1.4
0.8

Среднее время на гол

64
112

Всего голов

33
19

Голов в среднем за матч

1.65
0.95

Тотал матчей

2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 75%
Меньше 25%
5
11
Больше 55%
Меньше 45%
9
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
2
Больше 10%
Меньше 90%
18

Среднее время на гол

54
94

Бомбардиры внутри турнира

Крузейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Насименто Бруно III 3 0.2
Gilberto IV 3 0.2
Уэсли Лопес 3 0.2
Хавьер Марлон 2 0.13
Machado 1 0.07
Рамиро 1 0.07
Дурадо Энрике 1 0.07
Маркес Лукас 1 0.07
Виллиам Фуртадо 0 0
Витал Матеус 0 0
Igor Marques 0 0
Коритиба Парана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Alef Manga 4 (1) 0.27
Robson IV 4 (1) 0.27
Морено Марселино 1 0.07
Бошилья Габриэл 1 0.07
Ze Roberto III 1 0.07
Луис Виктор 1 0.07
Гомес Бруно 1 0.07
Кушчевич Бенхамин 1 0.07
Габриэл Васконселлос 0 0
Diogo Batista 0 0
Ruan Lucas 0 0

Карточки

Крузейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маркес Лукас 4 2
Castan da Silva Luciano 3 0
Рамиро 3 0
Виллиам Фуртадо 3 0
Нерис 3 0
Хавьер Марлон 3 0
Jussa 3 0
Wallisson 3 0
Дурадо Энрике 2 0
Уэсли Лопес 2 0
Gilberto IV 2 0
Richard Almeida de Oliveira2 2 0
Machado 1 0
Nikao 1 0
Рафаэл Кабрал 1 0
Neto XI 1 0
Насименто Бруно III 1 0
Igor Marques 1 0
Pepa 1 0
Gabriel Mesquita 1 0
Каики 1 0
Vinicius Robert 1 0
Коритиба Парана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гомес Бруно 3 1
Ze Roberto III 3 1
Кушчевич Бенхамин 4 0
Robson IV 4 0
Андрей 3 0
Габриэл Васконселлос 3 0
Натанаэл 3 0
Henrique XIV 3 0
Виана Бруно 3 0
Alef Manga 3 0
Matheus Bianqui 3 0
Thiago Dombroski 3 0
Урсо Жуниор 2 0
Луис Виктор 2 0
Luan Polli 2 0
Пиньо Родриго 2 0
Морено Марселино 2 0
Cesar Andrade Lima Kaio 2 0
Виллиан Фариас 1 0
Jamerson 1 0
Бошилья Габриэл 1 0
William Pottker 1 0
Lizeiro 1 0
Marcos Vinicius2 1 0
Diogo Batista 1 0
Wesley Moreira 1 0
Педросо Жан 1 0
Antonio Zago 1 0
Thiago Kosloski 1 0

Результаты матчей

Крузейро
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Коритиба Парана
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

4
0

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

0
7
Крузейро
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Коритиба Парана
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

2
6

Волевые поражения

11
5
Крузейро
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Коритиба Парана
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
14% (2)
43% (6)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

7
1

Волевые победы

4
7

Волевые поражения

11
12

Голы по времени матча

Забито

3
9
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
12 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
3
33%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
67%
2
22%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Пропущено

7
18
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
1
14%
2
11%
1-15
1
14%
1
6%
16-30
2
29%
2
11%
31-45
2
29%
4
22%
46-60
0
0%
5
28%
61-75
1
14%
4
22%
76-90

Забито

12
6
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
2
17%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
33%
3
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
4
33%
1
17%
76-90

Пропущено

5
9
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
0
0%
1
11%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
40%
1
11%
61-75
1
20%
5
56%
76-90

Забито

15
15
7 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 6
6 Не забивали 4
2
13%
2
13%
1-15
1
7%
3
20%
16-30
4
27%
5
33%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
4
27%
2
13%
61-75
4
27%
2
13%
76-90

Пропущено

12
27
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 20
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 13
1
8%
3
11%
1-15
2
17%
1
4%
16-30
3
25%
3
11%
31-45
2
17%
5
19%
46-60
2
17%
6
22%
61-75
2
17%
9
33%
76-90

Результаты последних матчей

Крузейро
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Васко да Гама - Крузейро 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Крузейро 0:0 Крузейро - Сан-Паулу 1:0 Крузейро - Форталеза Сеара 0:1
Байя - Крузейро 2:2 Крузейро - Атлетико Минейро 0:1 Крузейро - Гремио 0:1 Фламенго - Крузейро 1:1 Крузейро - Куяба 0:1 Гремио - Крузейро 1:1 Америка Минейро - Крузейро 0:4 Крузейро - Флуминенсе 0:2 Крузейро - Сантос 2:1 Ред Булл Брагантино - Крузейро 0:3 Крузейро - Наутико 2:0 Крузейро - Гремио 1:0 Коринтианс - Крузейро 2:1 Наутико - Крузейро 1:0 Крузейро - Ред Булл Брагантино 3:2 Америка Минейро - Крузейро 2:1
Коритиба Парана
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Коритиба Парана - Америка Минейро 3:1 Гойяс - Коритиба Парана 1:2 Гремио - Коритиба Парана 5:1 Коритиба Парана - Интернасьонал Порту Алегре 0:1
Коритиба Парана - Сантос 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Коритиба Парана 3:1 Куяба - Коритиба Парана 1:1 Коритиба Парана - Атлетико Минейро 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Коритиба Парана 3:2 Коритиба Парана - Васко да Гама 1:1 Байя - Коритиба Парана 3:1 Коритиба Парана - Сан-Паулу 1:1 Спорт Ресифи - Коритиба Парана 2:0 Коритиба Парана - Форталеза Сеара 0:3 Фламенго - Коритиба Парана 3:0 Коритиба Парана - Спорт Ресифи 3:3 Коритиба Парана - Крисьюма 1:1 Коритиба Парана - Каскавел 0:0 Каскавел - Коритиба Парана 3:1 Операрио Ферровиарио - Коритиба Парана 3:0

Результаты матчей

Крузейро
Коритиба Парана

Точный счет

0:1
3 раза 43%
1:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%

Точный счет

0:1
4 раза 29%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Крузейро
Коритиба Парана

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
4
3
1
6
1.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
6
1
3
4
1.5
2
5
2
5
2.5
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
10
4
4
10
1.5
3
11
2
12
2.5
1
13
1
13
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 15 13 0 2 26 - 7 39
2.
Фламенго
 14 8 2 4 27 - 18 26
3.
Гремио
 14 8 2 4 24 - 20 26
4.
Флуминенсе
 14 7 3 4 21 - 14 24
5.
Палмейрас Сан-Паулу
 14 6 6 2 25 - 13 24
6.
Ред Булл Брагантино
 15 6 6 3 22 - 16 24
7.
Форталеза Сеара
 14 6 5 3 16 - 11 23
8.
Сан-Паулу
 14 6 4 4 18 - 13 22
9.
Крузейро
 15 6 4 5 16 - 11 22
10.
Интернасьонал Порту Алегре
 14 6 3 5 13 - 16 21
11.
Атлетико Паранаэнсе
 14 6 2 6 18 - 18 20
12.
Атлетико Минейро
 14 5 5 4 18 - 14 20
13.
Сантос
 14 4 4 6 15 - 19 16
14.
Куяба
 14 4 4 6 13 - 17 16
15.
Коринтианс
 14 4 3 7 12 - 17 15
16.
Байя
 14 3 4 7 15 - 21 13
17.
Гойяс
 14 3 2 9 14 - 26 11
18.
Коритиба Парана
 15 2 5 8 14 - 28 11
19.
Васко да Гама
 14 2 3 9 11 - 23 9
20.
Америка Минейро
 14 2 3 9 16 - 32 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 8 8 0 0 16 - 1 24
2.
Сан-Паулу
 7 6 0 1 14 - 6 18
3.
Флуминенсе
 7 5 2 0 12 - 4 17
4.
Гремио
 8 5 2 1 17 - 9 17
5.
Ред Булл Брагантино
 8 5 2 1 14 - 6 17
6.
Фламенго
 7 5 1 1 14 - 4 16
7.
Атлетико Паранаэнсе
 7 5 1 1 12 - 7 16
8.
Форталеза Сеара
 7 4 3 0 10 - 4 15
9.
Палмейрас Сан-Паулу
 7 4 2 1 13 - 7 14
10.
Интернасьонал Порту Алегре
 6 4 1 1 7 - 4 13
11.
Сантос
 8 3 3 2 13 - 11 12
12.
Крузейро
 8 3 1 4 4 - 6 10
13.
Коринтианс
 6 2 3 1 7 - 5 9
14.
Атлетико Минейро
 7 2 3 2 9 - 8 9
15.
Байя
 7 2 2 3 11 - 11 8
16.
Гойяс
 6 2 1 3 8 - 12 7
17.
Америка Минейро
 7 2 1 4 8 - 14 7
18.
Коритиба Парана
 7 1 3 3 6 - 9 6
19.
Куяба
 7 1 3 3 7 - 10 6
20.
Васко да Гама
 7 1 1 5 4 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 7 5 0 2 10 - 6 15
2.
Крузейро
 7 3 3 1 12 - 5 12
3.
Атлетико Минейро
 7 3 2 2 9 - 6 11
4.
Куяба
 7 3 1 3 6 - 7 10
5.
Фламенго
 7 3 1 3 13 - 14 10
6.
Палмейрас Сан-Паулу
 7 2 4 1 12 - 6 10
7.
Гремио
 6 3 0 3 7 - 11 9
8.
Форталеза Сеара
 7 2 2 3 6 - 7 8
9.
Интернасьонал Порту Алегре
 8 2 2 4 6 - 12 8
10.
Флуминенсе
 7 2 1 4 9 - 10 7
11.
Ред Булл Брагантино
 7 1 4 2 8 - 10 7
12.
Коринтианс
 8 2 0 6 5 - 12 6
13.
Васко да Гама
 7 1 2 4 7 - 13 5
14.
Байя
 7 1 2 4 4 - 10 5
15.
Коритиба Парана
 8 1 2 5 8 - 19 5
16.
Сантос
 6 1 1 4 2 - 8 4
17.
Атлетико Паранаэнсе
 7 1 1 5 6 - 11 4
18.
Сан-Паулу
 7 0 4 3 4 - 7 4
19.
Гойяс
 8 1 1 6 6 - 14 4
20.
Америка Минейро
 7 0 2 5 8 - 18 2
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 10 (4)
Атлетико Паранаэнсе Роке Витор 7 (2)
Ред Булл Брагантино Саша Эдуардо 6 (2)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 6 (2)
Коринтианс Роджер 6
Весь список

Топ нарушителей
Гремио Каннеманн Вальтер 1 8
Гойяс Магиньо 1 6
Крузейро Маркес Лукас 2 4
Палмейрас Сан-Паулу Абел Феррейра 1 5
Форталеза Сеара Emanuel Britez 1 5
Весь список
  • 60'
    Kaio уходит с поля. Andrey выходит вместо него
  • 59'
    Пиньо Родриго уходит с поля. Edu выходит вместо него
  • 58'
    Robert уходит с поля. Жилберто выходит вместо него
  • 58'
    Нерис уходит с поля. Маркес Лукас выходит вместо него
  • 58'
    Matheus Bianqui получил желтую карточку от судьи
  • 51'
    Нерис получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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