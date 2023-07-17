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Китай: Суперлига
2023

Тур: 17. Стадион: . Главный судья: Di Wang
Циндао Чжуннэн
1:0
Второй тайм: 48'
Хэнань Цзянье
0'
1:0
20' Гол
Сарич Элвис
22' Желтая карточка
Xin Luo
31' Желтая карточка
Сарич Элвис

Ход матча

20'
Сарич Элвис
(Табеку Серж)
1:0
22'
 
Xin Luo
31'
Сарич Элвис
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 178 Количество передач 184
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Циндао Чжуннэн
Ничья
Хэнань Цзянье
1.30
5.10
12.50
Все Коэффициенты
28
Pengfei
Mou
4
Junshuai
Liu
31
Aleksandar
Andrejevic
24
Dong
Xu
25
Chien-Ming
Wang
2
Wei
Zhang
I
13
Табеку
Серж
32
Wei
Long
20
Синьли
Пэн
7
Сарич
Элвис
9
Форбс
Браун
19
Guoming
Wang
4
Xin
Luo
23
Шунич
Тони
5
Цао
Гу
29
Yihao
Zhong
6
Шангуань
Ван
24
Songyi
Li
17
Пина
Томас
31
Перейра
Илдеберту
32
Dong
Han
8
Zichang
Huang
Циндао Чжуннэн
5-4-1
Хэнань Цзянье
4-3-3

История личных встреч

Циндао Чжуннэн
Хэнань Цзянье

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

С
0:0

Голы

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Бомбардиры внутри турнира

Циндао Чжуннэн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Форбс Браун 5 (2) 0.29
Кангва Эванс 4 0.24
Wei Zhang I 3 0.18
Aleksandar Andrejevic 2 0.12
Сарич Элвис 2 (1) 0.12
Чен Чуньсинь 1 0.06
Chien-Ming Wang 1 0.06
Wenjie Song 1 0.06
Синьли Пэн 1 0.06
Табеку Серж 0 0
Нин Цзян 0 0
Jinbao Zhong 0 0
Dong Xu 0 0
Хэнань Цзянье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чович Неманья 8 (2) 0.47
Boyuan Feng 2 0.12
Пина Томас 1 0.06
Zichang Huang 1 0.06
Межеевски Адриан 1 0.06
Tianyu Gao 0 0
Zhao Ke 0 0
Yihao Zhong 0 0
Dong Han 0 0

Карточки

Циндао Чжуннэн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Junshuai Liu 4 1
Сарич Элвис 5 0
Jiashen Liu 4 0
Dong Xu 4 0
Чен Чуньсинь 3 0
Aleksandar Andrejevic 2 0
Jinbao Zhong 2 0
Yibo Sha 2 0
Chaoyang Liu 0 1
Форбс Браун 1 0
Wei Long 1 0
Pengfei Mou 1 0
Кангва Эванс 1 0
Хэнань Цзянье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пина Томас 3 1
Чович Неманья 3 1
Yihao Zhong 3 1
Xin Luo 4 0
Шунич Тони 3 0
Songyi Li 3 0
Межеевски Адриан 2 0
Шангуань Ван 2 0
Цао Гу 2 0
Tianyu Gao 2 0
Guoming Wang 1 0
Boyuan Feng 1 0
Zhao Ke 1 0
Zichang Huang 1 0
Dilemet Tudi 1 0
Shuai Yang1 1 0
Shuai Yang2 1 0
Yixin Liu 1 0

Результаты матчей

Циндао Чжуннэн
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Хэнань Цзянье
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

2
6
Циндао Чжуннэн
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Хэнань Цзянье
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

12
2

Волевые поражения

1
7
Циндао Чжуннэн
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Хэнань Цзянье
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

13
2

Волевые поражения

3
13

Голы по времени матча

Забито

12
7
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
11 Не забивали 11
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
1
14%
16-30
1
8%
3
43%
31-45
1
8%
1
14%
46-60
3
25%
2
29%
61-75
4
33%
0
0%
76-90

Пропущено

10
11
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
0
0%
1
9%
1-15
2
20%
1
9%
16-30
2
20%
1
9%
31-45
5
50%
3
27%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
10%
3
27%
76-90

Забито

7
7
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
11 Не забивали 11
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
5
71%
2
29%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

13
7
7 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
1
8%
1
14%
1-15
2
15%
1
14%
16-30
4
31%
1
14%
31-45
2
15%
2
29%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
2
15%
2
29%
76-90

Забито

19
14
5 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
6 Не забивали 6
3
16%
0
0%
1-15
1
5%
2
14%
16-30
1
5%
4
29%
31-45
1
5%
4
29%
46-60
8
42%
4
29%
61-75
5
26%
0
0%
76-90

Пропущено

23
18
11 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 13
1
4%
2
11%
1-15
4
17%
2
11%
16-30
6
26%
2
11%
31-45
7
30%
5
28%
46-60
2
9%
2
11%
61-75
3
13%
5
28%
76-90

Результаты последних матчей

Циндао Чжуннэн
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Циндао Чжуннэн - Шэньчжэнь 5:0 Циндао Чжуннэн - Шицзячжуан 1:1 Далянь Ифан - Циндао Чжуннэн 1:1 Тянцзинь Тэда - Циндао Чжуннэн 3:2
Даньдун Тэнъюэ - Циндао Чжуннэн 1:1 Циндао Чжуннэн - Шанхай Шеньхуа 0:1 Наньтун Чжиюнь - Циндао Чжуннэн 1:0 Циндао Чжуннэн - Шаньдун Тайшань 0:1 Чанчунь Ятай - Циндао Чжуннэн 1:0 Циндао Чжуннэн - Чжэцзян Профессионал 2:2 Циндао Чжуннэн - Мэйчжоу Хакка 2:0 Шанхай СИПГ - Циндао Чжуннэн 2:1 Ченду Беттер Сити - Циндао Чжуннэн 3:2 Циндао Чжуннэн - Ухань Три Таунс 0:3 Циндао Чжуннэн - Бэйцзин Гоань 3:1 Хэнань Цзянье - Циндао Чжуннэн 0:0 Шэньчжэнь - Циндао Чжуннэн 2:1 Гуанси Пинггуо Халиао - Циндао Чжуннэн 2:2 Циндао Чжуннэн - Ляонин Шэньян Урбань 2:0 Синцзянь Тяншань - Циндао Чжуннэн 1:7
Хэнань Цзянье
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Ченду Беттер Сити - Хэнань Цзянье 2:0 Хэнань Цзянье - Шаньдун Тайшань 0:1 Чанчунь Ятай - Хэнань Цзянье 3:1 Шицзячжуан - Хэнань Цзянье 0:1
Хунань Сянтао - Хэнань Цзянье 0:1 Хэнань Цзянье - Чжэцзян Профессионал 2:2 Хэнань Цзянье - Мэйчжоу Хакка 2:1 Шанхай Шеньхуа - Хэнань Цзянье 1:1 Шанхай СИПГ - Хэнань Цзянье 3:2 Хэнань Цзянье - Далянь Ифан 1:0 Тянцзинь Тэда - Хэнань Цзянье 1:0 Хэнань Цзянье - Ухань Три Таунс 1:1 Хэнань Цзянье - Бэйцзин Гоань 0:1 Шэньчжэнь - Хэнань Цзянье 1:1 Наньтун Чжиюнь - Хэнань Цзянье 1:0 Хэнань Цзянье - Циндао Чжуннэн 0:0 Хэнань Цзянье - Ченду Беттер Сити 1:1 Хэбей Форчун - Хэнань Цзянье 0:4 Хэнань Цзянье - Шанхай Шеньхуа 1:1 Хэнань Цзянье - Шэньчжэнь 3:0

Результаты матчей

Циндао Чжуннэн
Хэнань Цзянье

Точный счет

0:1
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
0:1
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
3:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%

Точный счет

0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 25%
0:1
3 раза 19%
1:0
3 раза 19%
0:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 38%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
7 раз 44%
0
6 раз 38%
2
3 раза 19%

Тоталы голов в матче

Циндао Чжуннэн
Хэнань Цзянье

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
5
3
4
4
1.5
2
6
2
6
2.5
1
7
3.5
1
7
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
5
3
2
6
1.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
10
6
6
10
1.5
3
13
2
14
2.5
1
15
3.5
1
15
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 17 12 4 1 32 - 14 40
2.
Шанхай Шеньхуа
 1:1 17 9 5 3 18 - 13 32
3.
Ченду Беттер Сити
 1:1 17 8 7 2 26 - 17 31
4.
Шаньдун Тайшань
 17 7 8 2 27 - 15 29
5.
Тянцзинь Тэда
 17 6 10 1 22 - 16 28
6.
Чанчунь Ятай
 17 7 4 6 30 - 29 25
7.
Бэйцзин Гоань
 17 6 7 4 30 - 23 25
8.
Ухань Три Таунс
 17 5 9 3 26 - 19 24
9.
Чжэцзян Профессионал
 17 6 4 7 25 - 24 22
10.
Шицзячжуан
 1:1 17 4 7 6 20 - 26 19
11.
Мэйчжоу Хакка
 1:1 17 4 5 8 24 - 29 17
12.
Циндао Чжуннэн
 1:0 17 4 4 9 21 - 22 16
13.
Хэнань Цзянье
 0:1 17 3 6 8 13 - 20 15
14.
Наньтун Чжиюнь
 17 2 7 8 13 - 23 13
15.
Далянь Ифан
 17 1 9 7 13 - 20 12
16.
Шэньчжэнь
 17 3 2 12 15 - 45 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ченду Беттер Сити
 1:1 9 5 3 1 14 - 9 18
2.
Шаньдун Тайшань
 7 5 2 0 16 - 4 17
3.
Шанхай СИПГ
 8 5 2 1 15 - 10 17
4.
Бэйцзин Гоань
 9 4 4 1 20 - 10 16
5.
Шанхай Шеньхуа
 1:1 9 4 4 1 9 - 6 16
6.
Чанчунь Ятай
 8 4 2 2 16 - 14 14
7.
Тянцзинь Тэда
 8 3 5 0 12 - 9 14
8.
Циндао Чжуннэн
 1:0 9 4 2 3 14 - 9 14
9.
Чжэцзян Профессионал
 8 4 0 4 12 - 10 12
10.
Мэйчжоу Хакка
 1:1 8 3 1 4 12 - 12 10
11.
Хэнань Цзянье
 0:1 8 2 4 2 7 - 7 10
12.
Наньтун Чжиюнь
 9 2 4 3 8 - 13 10
13.
Шэньчжэнь
 10 3 1 6 11 - 21 10
14.
Шицзячжуан
 1:1 10 2 4 4 10 - 13 10
15.
Далянь Ифан
 9 1 6 2 8 - 9 9
16.
Ухань Три Таунс
 7 1 5 1 7 - 8 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 9 7 2 0 17 - 4 23
2.
Шанхай Шеньхуа
 1:1 8 5 1 2 9 - 7 16
3.
Ухань Три Таунс
 10 4 4 2 19 - 11 16
4.
Тянцзинь Тэда
 9 3 5 1 10 - 7 14
5.
Ченду Беттер Сити
 1:1 8 3 4 1 12 - 8 13
6.
Шаньдун Тайшань
 10 2 6 2 11 - 11 12
7.
Чанчунь Ятай
 9 3 2 4 14 - 15 11
8.
Чжэцзян Профессионал
 9 2 4 3 13 - 14 10
9.
Шицзячжуан
 1:1 7 2 3 2 10 - 13 9
10.
Бэйцзин Гоань
 8 2 3 3 10 - 13 9
11.
Мэйчжоу Хакка
 1:1 9 1 4 4 12 - 17 7
12.
Хэнань Цзянье
 0:1 9 1 2 6 6 - 13 5
13.
Наньтун Чжиюнь
 8 0 3 5 5 - 10 3
14.
Далянь Ифан
 8 0 3 5 5 - 11 3
15.
Циндао Чжуннэн
 1:0 8 0 2 6 7 - 13 2
16.
Шэньчжэнь
 7 0 1 6 4 - 24 1
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Топ бомбардиров
Чанчунь Ятай Леонардо Родригес 13 (4)
Шанхай СИПГ Лэй У 10 (4)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 9 (2)
Хэнань Цзянье Чович Неманья 8 (1)
Чанчунь Ятай Тан Лонг 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Чжэцзян Профессионал Yu Dong 2 4
Тянцзинь Тэда Мин Тянь 1 5
Шанхай Шеньхуа Shenglong Jiang 6
Циндао Чжуннэн Junshuai Liu 1 4
Шанхай СИПГ Браунинг Тайас 2 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 47'
    Циндао Чжуннэн пытается что-то создать.
  • 46'
    Хэнань Цзянье контролирует мяч.
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    Лучшие коэффициенты
    Циндао Чжуннэн
    Ничья
    Хэнань Цзянье
    1.30
    5.10
    12.50
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    Где смотреть матч Циндао Чжуннэн 1:0 Хэнань Цзянье онлайн

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    Циндао Чжуннэн
    Хэнань Цзянье
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