Тур: 17. Стадион: Qingdao Youth Football Stadium. Главный судья: Di Wang
1:0
Второй тайм: 48'
Ход матча
20'
1:0
22'
31'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
5 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 0
-
4 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
178 Количество передач 184
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
28
Pengfei
Mou
24
Dong
Xu
13
Табеку
Серж
32
Wei
Long
20
Синьли
Пэн
19
Guoming
Wang
4
Xin
Luo
23
Шунич
Тони
5
Цао
Гу
29
Yihao
Zhong
24
Songyi
Li
17
Пина
Томас
32
Dong
Han
- Основной состав
-
28 Pengfei MouВратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Dong XuЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Табеку СержПолузащитник
-
32 Wei LongПолузащитник
-
20 Синьли ПэнПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Zhenli LiuВратарь
-
33 Jiashen LiuЗащитник
-
19 Wenjie SongПолузащитник
-
15 Цзю ЯньПолузащитник
-
30 Jinbao ZhongПолузащитник
-
27 Лун ЧжэнНападающий
-
18 Ming Hu
-
-
12 Чен Чуньсинь
-
5 Yibo Sha
-
29 Chaoyang Liu
-
11 Xipeng Sun
-
Главный тренер: Antonio Gomez
- Основной состав
-
19 Guoming WangВратарь
-
4 Xin LuoЗащитник
-
23 Шунич ТониЗащитник
-
5 Цао ГуЗащитник
-
29 Yihao ZhongЗащитник
- Полузащитник
-
24 Songyi LiПолузащитник
-
17 Пина ТомасПолузащитник
- Нападающий
-
32 Dong HanНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Yuhao ZhaoПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
13 Пень Пень
-
15 Zhixuan Du
-
26 Jiahui Liu
-
-
-
16 Dilemet Tudi
-
21 Keqiang Chen
-
11 Zhao Ke
-
12 Minjie Yang
-
Главный тренер: Sergio Zarco Diaz
История личных встреч
Циндао Чжуннэн
Хэнань Цзянье
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Бомбардиры внутри турнира
Циндао Чжуннэн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Форбс Браун
|5 (2)
|0.29
|Кангва Эванс
|4
|0.24
|Wei Zhang I
|3
|0.18
|Aleksandar Andrejevic
|2
|0.12
|Сарич Элвис
|2 (1)
|0.12
|Чен Чуньсинь
|1
|0.06
|Chien-Ming Wang
|1
|0.06
|Wenjie Song
|1
|0.06
|Синьли Пэн
|1
|0.06
|Табеку Серж
|0
|0
|Нин Цзян
|0
|0
|Jinbao Zhong
|0
|0
|Dong Xu
|0
|0
Хэнань Цзянье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чович Неманья
|8 (2)
|0.47
|Boyuan Feng
|2
|0.12
|Пина Томас
|1
|0.06
|Zichang Huang
|1
|0.06
|Межеевски Адриан
|1
|0.06
|Tianyu Gao
|0
|0
|Zhao Ke
|0
|0
|Yihao Zhong
|0
|0
|Dong Han
|0
|0
Карточки
Циндао Чжуннэн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Junshuai Liu
|4
|1
|Сарич Элвис
|5
|0
|Jiashen Liu
|4
|0
|Dong Xu
|4
|0
|Чен Чуньсинь
|3
|0
|Aleksandar Andrejevic
|2
|0
|Jinbao Zhong
|2
|0
|Yibo Sha
|2
|0
|Chaoyang Liu
|0
|1
|Форбс Браун
|1
|0
|Wei Long
|1
|0
|Pengfei Mou
|1
|0
|Кангва Эванс
|1
|0
Хэнань Цзянье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пина Томас
|3
|1
|Чович Неманья
|3
|1
|Yihao Zhong
|3
|1
|Xin Luo
|4
|0
|Шунич Тони
|3
|0
|Songyi Li
|3
|0
|Межеевски Адриан
|2
|0
|Шангуань Ван
|2
|0
|Цао Гу
|2
|0
|Tianyu Gao
|2
|0
|Guoming Wang
|1
|0
|Boyuan Feng
|1
|0
|Zhao Ke
|1
|0
|Zichang Huang
|1
|0
|Dilemet Tudi
|1
|0
|Shuai Yang1
|1
|0
|Shuai Yang2
|1
|0
|Yixin Liu
|1
|0
Результаты матчей
Циндао Чжуннэн
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Хэнань Цзянье
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
2
6
Циндао Чжуннэн
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Хэнань Цзянье
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
12
2
Волевые поражения
1
7
Циндао Чжуннэн
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Хэнань Цзянье
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
13
2
Волевые поражения
3
13
Голы по времени матча
Забито
12
7
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
11 Не забивали 11
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
1
14%
16-30
1
8%
3
43%
31-45
1
8%
1
14%
46-60
3
25%
2
29%
61-75
4
33%
0
0%
76-90
Пропущено
10
11
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
0
0%
1
9%
1-15
2
20%
1
9%
16-30
2
20%
1
9%
31-45
5
50%
3
27%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
10%
3
27%
76-90
Забито
7
7
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
11 Не забивали 11
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
5
71%
2
29%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
13
7
7 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
1
8%
1
14%
1-15
2
15%
1
14%
16-30
4
31%
1
14%
31-45
2
15%
2
29%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
2
15%
2
29%
76-90
Забито
19
14
5 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
6 Не забивали 6
3
16%
0
0%
1-15
1
5%
2
14%
16-30
1
5%
4
29%
31-45
1
5%
4
29%
46-60
8
42%
4
29%
61-75
5
26%
0
0%
76-90
Пропущено
23
18
11 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 13
1
4%
2
11%
1-15
4
17%
2
11%
16-30
6
26%
2
11%
31-45
7
30%
5
28%
46-60
2
9%
2
11%
61-75
3
13%
5
28%
76-90
Результаты последних матчей
Циндао Чжуннэн
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Циндао Чжуннэн - Шэньчжэнь 5:0 Циндао Чжуннэн - Шицзячжуан 1:1 Далянь Ифан - Циндао Чжуннэн 1:1 Тянцзинь Тэда - Циндао Чжуннэн 3:2
Даньдун Тэнъюэ - Циндао Чжуннэн 1:1 Циндао Чжуннэн - Шанхай Шеньхуа 0:1 Наньтун Чжиюнь - Циндао Чжуннэн 1:0 Циндао Чжуннэн - Шаньдун Тайшань 0:1 Чанчунь Ятай - Циндао Чжуннэн 1:0 Циндао Чжуннэн - Чжэцзян Профессионал 2:2 Циндао Чжуннэн - Мэйчжоу Хакка 2:0 Шанхай СИПГ - Циндао Чжуннэн 2:1 Ченду Беттер Сити - Циндао Чжуннэн 3:2 Циндао Чжуннэн - Ухань Три Таунс 0:3 Циндао Чжуннэн - Бэйцзин Гоань 3:1 Хэнань Цзянье - Циндао Чжуннэн 0:0 Шэньчжэнь - Циндао Чжуннэн 2:1 Гуанси Пинггуо Халиао - Циндао Чжуннэн 2:2 Циндао Чжуннэн - Ляонин Шэньян Урбань 2:0 Синцзянь Тяншань - Циндао Чжуннэн 1:7
Хэнань Цзянье
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Ченду Беттер Сити - Хэнань Цзянье 2:0 Хэнань Цзянье - Шаньдун Тайшань 0:1 Чанчунь Ятай - Хэнань Цзянье 3:1 Шицзячжуан - Хэнань Цзянье 0:1
Хунань Сянтао - Хэнань Цзянье 0:1 Хэнань Цзянье - Чжэцзян Профессионал 2:2 Хэнань Цзянье - Мэйчжоу Хакка 2:1 Шанхай Шеньхуа - Хэнань Цзянье 1:1 Шанхай СИПГ - Хэнань Цзянье 3:2 Хэнань Цзянье - Далянь Ифан 1:0 Тянцзинь Тэда - Хэнань Цзянье 1:0 Хэнань Цзянье - Ухань Три Таунс 1:1 Хэнань Цзянье - Бэйцзин Гоань 0:1 Шэньчжэнь - Хэнань Цзянье 1:1 Наньтун Чжиюнь - Хэнань Цзянье 1:0 Хэнань Цзянье - Циндао Чжуннэн 0:0 Хэнань Цзянье - Ченду Беттер Сити 1:1 Хэбей Форчун - Хэнань Цзянье 0:4 Хэнань Цзянье - Шанхай Шеньхуа 1:1 Хэнань Цзянье - Шэньчжэнь 3:0
Результаты матчей
Циндао Чжуннэн
Хэнань Цзянье
Точный счет
0:1
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
0:1
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
Точный счет
1:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
3:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%
Точный счет
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 25%
0:1
3 раза 19%
1:0
3 раза 19%
0:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 38%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
7 раз 44%
0
6 раз 38%
2
3 раза 19%
Тоталы голов в матче
Циндао Чжуннэн
Хэнань Цзянье
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
53
44
26
26
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
53
26
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
106
610
313
214
115
115
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|12
|4
|1
|32 - 14
|40
|2.
|1:1
|17
|9
|5
|3
|18 - 13
|32
|3.
|1:1
|17
|8
|7
|2
|26 - 17
|31
|4.
|17
|7
|8
|2
|27 - 15
|29
|5.
|17
|6
|10
|1
|22 - 16
|28
|6.
|17
|7
|4
|6
|30 - 29
|25
|7.
|17
|6
|7
|4
|30 - 23
|25
|8.
|17
|5
|9
|3
|26 - 19
|24
|9.
|17
|6
|4
|7
|25 - 24
|22
|10.
|1:1
|17
|4
|7
|6
|20 - 26
|19
|11.
|1:1
|17
|4
|5
|8
|24 - 29
|17
|12.
|1:0
|17
|4
|4
|9
|21 - 22
|16
|13.
|0:1
|17
|3
|6
|8
|13 - 20
|15
|14.
|17
|2
|7
|8
|13 - 23
|13
|15.
|17
|1
|9
|7
|13 - 20
|12
|16.
|17
|3
|2
|12
|15 - 45
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|9
|5
|3
|1
|14 - 9
|18
|2.
|7
|5
|2
|0
|16 - 4
|17
|3.
|8
|5
|2
|1
|15 - 10
|17
|4.
|9
|4
|4
|1
|20 - 10
|16
|5.
|1:1
|9
|4
|4
|1
|9 - 6
|16
|6.
|8
|4
|2
|2
|16 - 14
|14
|7.
|8
|3
|5
|0
|12 - 9
|14
|8.
|1:0
|9
|4
|2
|3
|14 - 9
|14
|9.
|8
|4
|0
|4
|12 - 10
|12
|10.
|1:1
|8
|3
|1
|4
|12 - 12
|10
|11.
|0:1
|8
|2
|4
|2
|7 - 7
|10
|12.
|9
|2
|4
|3
|8 - 13
|10
|13.
|10
|3
|1
|6
|11 - 21
|10
|14.
|1:1
|10
|2
|4
|4
|10 - 13
|10
|15.
|9
|1
|6
|2
|8 - 9
|9
|16.
|7
|1
|5
|1
|7 - 8
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|2
|0
|17 - 4
|23
|2.
|1:1
|8
|5
|1
|2
|9 - 7
|16
|3.
|10
|4
|4
|2
|19 - 11
|16
|4.
|9
|3
|5
|1
|10 - 7
|14
|5.
|1:1
|8
|3
|4
|1
|12 - 8
|13
|6.
|10
|2
|6
|2
|11 - 11
|12
|7.
|9
|3
|2
|4
|14 - 15
|11
|8.
|9
|2
|4
|3
|13 - 14
|10
|9.
|1:1
|7
|2
|3
|2
|10 - 13
|9
|10.
|8
|2
|3
|3
|10 - 13
|9
|11.
|1:1
|9
|1
|4
|4
|12 - 17
|7
|12.
|0:1
|9
|1
|2
|6
|6 - 13
|5
|13.
|8
|0
|3
|5
|5 - 10
|3
|14.
|8
|0
|3
|5
|5 - 11
|3
|15.
|1:0
|8
|0
|2
|6
|7 - 13
|2
|16.
|7
|0
|1
|6
|4 - 24
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу
|Чанчунь Ятай
|Леонардо Родригес
|13 (4)
|Шанхай СИПГ
|Лэй У
|10 (4)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|9 (2)
|Хэнань Цзянье
|Чович Неманья
|8 (1)
|Чанчунь Ятай
|Тан Лонг
|7 (2)
|Чжэцзян Профессионал
|Yu Dong
|2 4
|Тянцзинь Тэда
|Мин Тянь
|1 5
|Шанхай Шеньхуа
|Shenglong Jiang
|6
|Циндао Чжуннэн
|Junshuai Liu
|1 4
|Шанхай СИПГ
|Браунинг Тайас
|2 2