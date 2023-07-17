Тур: 17. Стадион: Qingdao Youth Football Stadium. Главный судья: Di Wang
2:0
Конец матча
0'
1:0
20' ГолСарич Элвис
22' Желтая карточкаXin Luo
31' Желтая карточкаСарич Элвис
49' Желтая карточкаWei Zhang I
56' Желтая карточкаФорбс Браун
64' Желтая карточкаJinbao Zhong
66' Желтая карточкаПерейра Илдеберту
78' Желтая карточкаShuai Yang2
79' Undefined phrase: football_event_Сарич Элвис
2:0
85' ГолФорбс Браун
88' Желтая карточкаPengfei Mou
90' Undefined phrase: football_event_Zichang Huang
90'+7
Ход матча
20'
1:0
22'
31'
49'
56'
59'
64'
73'
78'
78'
79'
85'
2:0
88'
90'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
9 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 1
-
5 Угловые 3
-
4 Офсайды 3
-
16 Нарушения правил 12
-
5 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
353 Количество передач 399
-
43 Владение мячом, % 57
Владение мячом
28
Pengfei
Mou
24
Dong
Xu
13
Табеку
Серж
32
Wei
Long
20
Синьли
Пэн
19
Guoming
Wang
4
Xin
Luo
23
Шунич
Тони
5
Цао
Гу
29
Yihao
Zhong
24
Songyi
Li
17
Пина
Томас
32
Dong
Han
- Основной состав
-
28 Pengfei MouВратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Dong XuЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Табеку СержПолузащитник
-
32 Wei LongПолузащитник
-
20 Синьли ПэнПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Zhenli LiuВратарь
-
33 Jiashen LiuЗащитник
-
19 Wenjie SongПолузащитник
-
15 Цзю ЯньПолузащитник
-
30 Jinbao ZhongПолузащитник
-
27 Лун ЧжэнНападающий
-
18 Ming Hu
-
-
12 Чен Чуньсинь
-
5 Yibo Sha
-
29 Chaoyang Liu
-
11 Xipeng Sun
-
Главный тренер: Antonio Gomez
- Основной состав
-
19 Guoming WangВратарь
-
4 Xin LuoЗащитник
-
23 Шунич ТониЗащитник
-
5 Цао ГуЗащитник
-
29 Yihao ZhongЗащитник
- Полузащитник
-
24 Songyi LiПолузащитник
-
17 Пина ТомасПолузащитник
- Нападающий
-
32 Dong HanНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Yuhao ZhaoПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
13 Пень Пень
-
15 Zhixuan Du
-
26 Jiahui Liu
-
-
-
16 Dilemet Tudi
-
21 Keqiang Chen
-
11 Zhao Ke
-
12 Minjie Yang
-
Главный тренер: Sergio Zarco Diaz
История личных встреч
Циндао Чжуннэн
Хэнань Цзянье
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Бомбардиры внутри турнира
Циндао Чжуннэн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Форбс Браун
|6 (2)
|0.35
|Кангва Эванс
|4
|0.24
|Wei Zhang I
|3
|0.18
|Aleksandar Andrejevic
|2
|0.12
|Сарич Элвис
|2 (1)
|0.12
|Чен Чуньсинь
|1
|0.06
|Chien-Ming Wang
|1
|0.06
|Wenjie Song
|1
|0.06
|Синьли Пэн
|1
|0.06
|Табеку Серж
|0
|0
|Нин Цзян
|0
|0
|Jinbao Zhong
|0
|0
|Dong Xu
|0
|0
Хэнань Цзянье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чович Неманья
|8 (2)
|0.47
|Boyuan Feng
|2
|0.12
|Пина Томас
|1
|0.06
|Zichang Huang
|1
|0.06
|Межеевски Адриан
|1
|0.06
|Tianyu Gao
|0
|0
|Zhao Ke
|0
|0
|Yihao Zhong
|0
|0
|Dong Han
|0
|0
Карточки
Циндао Чжуннэн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Junshuai Liu
|4
|1
|Сарич Элвис
|5
|0
|Jiashen Liu
|4
|0
|Dong Xu
|4
|0
|Jinbao Zhong
|3
|0
|Чен Чуньсинь
|3
|0
|Форбс Браун
|2
|0
|Aleksandar Andrejevic
|2
|0
|Pengfei Mou
|2
|0
|Yibo Sha
|2
|0
|Chaoyang Liu
|0
|1
|Wei Zhang I
|1
|0
|Wei Long
|1
|0
|Кангва Эванс
|1
|0
Хэнань Цзянье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пина Томас
|3
|1
|Чович Неманья
|3
|1
|Yihao Zhong
|3
|1
|Xin Luo
|4
|0
|Шунич Тони
|3
|0
|Songyi Li
|3
|0
|Межеевски Адриан
|2
|0
|Шангуань Ван
|2
|0
|Цао Гу
|2
|0
|Shuai Yang2
|2
|0
|Tianyu Gao
|2
|0
|Перейра Илдеберту
|1
|0
|Guoming Wang
|1
|0
|Boyuan Feng
|1
|0
|Zhao Ke
|1
|0
|Zichang Huang
|1
|0
|Dilemet Tudi
|1
|0
|Shuai Yang1
|1
|0
|Yixin Liu
|1
|0
Результаты матчей
Циндао Чжуннэн
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Хэнань Цзянье
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
2
6
Циндао Чжуннэн
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Хэнань Цзянье
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
12
2
Волевые поражения
1
7
Циндао Чжуннэн
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (8)
41% (7)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Хэнань Цзянье
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
24% (4)
53% (9)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
13
2
Волевые поражения
3
13
Голы по времени матча
Забито
14
7
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
11 Не забивали 12
2
14%
0
0%
1-15
2
14%
1
14%
16-30
1
7%
3
43%
31-45
1
7%
1
14%
46-60
3
21%
2
29%
61-75
5
36%
0
0%
76-90
Пропущено
10
13
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
0
0%
1
8%
1-15
2
20%
2
15%
16-30
2
20%
1
8%
31-45
5
50%
3
23%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
1
10%
4
31%
76-90
Забито
7
7
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
12 Не забивали 12
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
5
71%
2
29%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
13
7
7 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
1
8%
1
14%
1-15
2
15%
1
14%
16-30
4
31%
1
14%
31-45
2
15%
2
29%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
2
15%
2
29%
76-90
Забито
21
14
6 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 5
6 Не забивали 7
3
14%
0
0%
1-15
2
10%
2
14%
16-30
1
5%
4
29%
31-45
1
5%
4
29%
46-60
8
38%
4
29%
61-75
6
29%
0
0%
76-90
Пропущено
23
20
11 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 14
1
4%
2
10%
1-15
4
17%
3
15%
16-30
6
26%
2
10%
31-45
7
30%
5
25%
46-60
2
9%
2
10%
61-75
3
13%
6
30%
76-90
Результаты последних матчей
Циндао Чжуннэн
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Циндао Чжуннэн - Шэньчжэнь 5:0 Циндао Чжуннэн - Шицзячжуан 1:1 Далянь Ифан - Циндао Чжуннэн 1:1 Тянцзинь Тэда - Циндао Чжуннэн 3:2
Даньдун Тэнъюэ - Циндао Чжуннэн 1:1 Циндао Чжуннэн - Шанхай Шеньхуа 0:1 Наньтун Чжиюнь - Циндао Чжуннэн 1:0 Циндао Чжуннэн - Шаньдун Тайшань 0:1 Чанчунь Ятай - Циндао Чжуннэн 1:0 Циндао Чжуннэн - Чжэцзян Профессионал 2:2 Циндао Чжуннэн - Мэйчжоу Хакка 2:0 Шанхай СИПГ - Циндао Чжуннэн 2:1 Ченду Беттер Сити - Циндао Чжуннэн 3:2 Циндао Чжуннэн - Ухань Три Таунс 0:3 Циндао Чжуннэн - Бэйцзин Гоань 3:1 Хэнань Цзянье - Циндао Чжуннэн 0:0 Шэньчжэнь - Циндао Чжуннэн 2:1 Гуанси Пинггуо Халиао - Циндао Чжуннэн 2:2 Циндао Чжуннэн - Ляонин Шэньян Урбань 2:0 Синцзянь Тяншань - Циндао Чжуннэн 1:7
Хэнань Цзянье
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Ченду Беттер Сити - Хэнань Цзянье 2:0 Хэнань Цзянье - Шаньдун Тайшань 0:1 Чанчунь Ятай - Хэнань Цзянье 3:1 Шицзячжуан - Хэнань Цзянье 0:1
Хунань Сянтао - Хэнань Цзянье 0:1 Хэнань Цзянье - Чжэцзян Профессионал 2:2 Хэнань Цзянье - Мэйчжоу Хакка 2:1 Шанхай Шеньхуа - Хэнань Цзянье 1:1 Шанхай СИПГ - Хэнань Цзянье 3:2 Хэнань Цзянье - Далянь Ифан 1:0 Тянцзинь Тэда - Хэнань Цзянье 1:0 Хэнань Цзянье - Ухань Три Таунс 1:1 Хэнань Цзянье - Бэйцзин Гоань 0:1 Шэньчжэнь - Хэнань Цзянье 1:1 Наньтун Чжиюнь - Хэнань Цзянье 1:0 Хэнань Цзянье - Циндао Чжуннэн 0:0 Хэнань Цзянье - Ченду Беттер Сити 1:1 Хэбей Форчун - Хэнань Цзянье 0:4 Хэнань Цзянье - Шанхай Шеньхуа 1:1 Хэнань Цзянье - Шэньчжэнь 3:0
Результаты матчей
Циндао Чжуннэн
Хэнань Цзянье
Точный счет
0:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
0:1
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
Точный счет
1:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
3:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%
Точный счет
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
0:1
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 35%
2
5 раз 29%
1
4 раза 24%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
0
7 раз 41%
1
7 раз 41%
2
3 раза 18%
Тоталы голов в матче
Циндао Чжуннэн
Хэнань Цзянье
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
53
54
26
27
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
54
26
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
116
Больше Меньше
107
710
314
215
116
116
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу
|Чанчунь Ятай
|Леонардо Родригес
|13 (4)
|Шанхай СИПГ
|Лэй У
|10 (4)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|9 (2)
|Хэнань Цзянье
|Чович Неманья
|8 (1)
|Чанчунь Ятай
|Тан Лонг
|7 (2)
|Чжэцзян Профессионал
|Yu Dong
|2 4
|Тянцзинь Тэда
|Мин Тянь
|1 5
|Шанхай Шеньхуа
|Shenglong Jiang
|6
|Циндао Чжуннэн
|Junshuai Liu
|1 4
|Шанхай СИПГ
|Браунинг Тайас
|2 2