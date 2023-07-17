  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Китай
  4. Суперлига 2023

Китай: Суперлига
2023

Тур: 17. Стадион: . Главный судья: Di Wang
Циндао Чжуннэн
2:0
Конец матча
Хэнань Цзянье
0'
1:0
20' Гол
Сарич Элвис
22' Желтая карточка
Xin Luo
31' Желтая карточка
Сарич Элвис
49' Желтая карточка
Wei Zhang I
56' Желтая карточка
Форбс Браун
64' Желтая карточка
Jinbao Zhong
66' Желтая карточка
Перейра Илдеберту
78' Желтая карточка
Shuai Yang2
79' Undefined phrase: football_event_
Сарич Элвис
2:0
85' Гол
Форбс Браун
88' Желтая карточка
Pengfei Mou
90' Undefined phrase: football_event_
Zichang Huang
90'+7

Ход матча

20'
Сарич Элвис
(Табеку Серж)
1:0
22'
 
Xin Luo
31'
Сарич Элвис
 
49'
Wei Zhang I
 
56'
Форбс Браун
 
59'
 
Shuai Yang2
Цао Гу
60'
Jinbao Zhong
Синьли Пэн
 
64'
Jinbao Zhong
 
66'
 
Перейра Илдеберту
67'
 
Межеевски Адриан
Dong Han
67'
 
Zhao Ke
Songyi Li
73'
 
Keqiang Chen
Перейра Илдеберту
73'
 
Yuhao Zhao
Пина Томас
78'
Цзю Янь
Wei Zhang I
 
78'
 
Shuai Yang2
79'
Сарич Элвис
 
85'
Форбс Браун
(Табеку Серж)
2:0
88'
Pengfei Mou
 
90'
 
Zichang Huang
90'
Wenjie Song
Форбс Браун
 
90'
Чен Чуньсинь
Табеку Серж
 
90'
Ма Ксянгью
Wei Long
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 9 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 3
  • 4 Офсайды 3
  • 16 Нарушения правил 12
  • 5 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 353 Количество передач 399
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

28
Pengfei
Mou
4
Junshuai
Liu
31
Aleksandar
Andrejevic
24
Dong
Xu
25
Chien-Ming
Wang
2
Wei
Zhang
I
13
Табеку
Серж
32
Wei
Long
20
Синьли
Пэн
7
Сарич
Элвис
9
Форбс
Браун
19
Guoming
Wang
4
Xin
Luo
23
Шунич
Тони
5
Цао
Гу
29
Yihao
Zhong
6
Шангуань
Ван
24
Songyi
Li
17
Пина
Томас
31
Перейра
Илдеберту
32
Dong
Han
8
Zichang
Huang
Циндао Чжуннэн
5-4-1
Хэнань Цзянье
4-3-3

История личных встреч

Циндао Чжуннэн
Хэнань Цзянье

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

С
0:0

Голы

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Бомбардиры внутри турнира

Циндао Чжуннэн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Форбс Браун 6 (2) 0.35
Кангва Эванс 4 0.24
Wei Zhang I 3 0.18
Aleksandar Andrejevic 2 0.12
Сарич Элвис 2 (1) 0.12
Чен Чуньсинь 1 0.06
Chien-Ming Wang 1 0.06
Wenjie Song 1 0.06
Синьли Пэн 1 0.06
Табеку Серж 0 0
Нин Цзян 0 0
Jinbao Zhong 0 0
Dong Xu 0 0
Хэнань Цзянье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чович Неманья 8 (2) 0.47
Boyuan Feng 2 0.12
Пина Томас 1 0.06
Zichang Huang 1 0.06
Межеевски Адриан 1 0.06
Tianyu Gao 0 0
Zhao Ke 0 0
Yihao Zhong 0 0
Dong Han 0 0

Карточки

Циндао Чжуннэн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Junshuai Liu 4 1
Сарич Элвис 5 0
Jiashen Liu 4 0
Dong Xu 4 0
Jinbao Zhong 3 0
Чен Чуньсинь 3 0
Форбс Браун 2 0
Aleksandar Andrejevic 2 0
Pengfei Mou 2 0
Yibo Sha 2 0
Chaoyang Liu 0 1
Wei Zhang I 1 0
Wei Long 1 0
Кангва Эванс 1 0
Хэнань Цзянье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пина Томас 3 1
Чович Неманья 3 1
Yihao Zhong 3 1
Xin Luo 4 0
Шунич Тони 3 0
Songyi Li 3 0
Межеевски Адриан 2 0
Шангуань Ван 2 0
Цао Гу 2 0
Shuai Yang2 2 0
Tianyu Gao 2 0
Перейра Илдеберту 1 0
Guoming Wang 1 0
Boyuan Feng 1 0
Zhao Ke 1 0
Zichang Huang 1 0
Dilemet Tudi 1 0
Shuai Yang1 1 0
Yixin Liu 1 0

Результаты матчей

Циндао Чжуннэн
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Хэнань Цзянье
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

2
6
Циндао Чжуннэн
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Хэнань Цзянье
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

12
2

Волевые поражения

1
7
Циндао Чжуннэн
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (8)
41% (7)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Хэнань Цзянье
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
24% (4)
53% (9)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

13
2

Волевые поражения

3
13

Голы по времени матча

Забито

14
7
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
11 Не забивали 12
2
14%
0
0%
1-15
2
14%
1
14%
16-30
1
7%
3
43%
31-45
1
7%
1
14%
46-60
3
21%
2
29%
61-75
5
36%
0
0%
76-90

Пропущено

10
13
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
0
0%
1
8%
1-15
2
20%
2
15%
16-30
2
20%
1
8%
31-45
5
50%
3
23%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
1
10%
4
31%
76-90

Забито

7
7
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
12 Не забивали 12
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
5
71%
2
29%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

13
7
7 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
1
8%
1
14%
1-15
2
15%
1
14%
16-30
4
31%
1
14%
31-45
2
15%
2
29%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
2
15%
2
29%
76-90

Забито

21
14
6 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 5
6 Не забивали 7
3
14%
0
0%
1-15
2
10%
2
14%
16-30
1
5%
4
29%
31-45
1
5%
4
29%
46-60
8
38%
4
29%
61-75
6
29%
0
0%
76-90

Пропущено

23
20
11 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 14
1
4%
2
10%
1-15
4
17%
3
15%
16-30
6
26%
2
10%
31-45
7
30%
5
25%
46-60
2
9%
2
10%
61-75
3
13%
6
30%
76-90

Результаты последних матчей

Циндао Чжуннэн
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Циндао Чжуннэн - Шэньчжэнь 5:0 Циндао Чжуннэн - Шицзячжуан 1:1 Далянь Ифан - Циндао Чжуннэн 1:1 Тянцзинь Тэда - Циндао Чжуннэн 3:2
Даньдун Тэнъюэ - Циндао Чжуннэн 1:1 Циндао Чжуннэн - Шанхай Шеньхуа 0:1 Наньтун Чжиюнь - Циндао Чжуннэн 1:0 Циндао Чжуннэн - Шаньдун Тайшань 0:1 Чанчунь Ятай - Циндао Чжуннэн 1:0 Циндао Чжуннэн - Чжэцзян Профессионал 2:2 Циндао Чжуннэн - Мэйчжоу Хакка 2:0 Шанхай СИПГ - Циндао Чжуннэн 2:1 Ченду Беттер Сити - Циндао Чжуннэн 3:2 Циндао Чжуннэн - Ухань Три Таунс 0:3 Циндао Чжуннэн - Бэйцзин Гоань 3:1 Хэнань Цзянье - Циндао Чжуннэн 0:0 Шэньчжэнь - Циндао Чжуннэн 2:1 Гуанси Пинггуо Халиао - Циндао Чжуннэн 2:2 Циндао Чжуннэн - Ляонин Шэньян Урбань 2:0 Синцзянь Тяншань - Циндао Чжуннэн 1:7
Хэнань Цзянье
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Ченду Беттер Сити - Хэнань Цзянье 2:0 Хэнань Цзянье - Шаньдун Тайшань 0:1 Чанчунь Ятай - Хэнань Цзянье 3:1 Шицзячжуан - Хэнань Цзянье 0:1
Хунань Сянтао - Хэнань Цзянье 0:1 Хэнань Цзянье - Чжэцзян Профессионал 2:2 Хэнань Цзянье - Мэйчжоу Хакка 2:1 Шанхай Шеньхуа - Хэнань Цзянье 1:1 Шанхай СИПГ - Хэнань Цзянье 3:2 Хэнань Цзянье - Далянь Ифан 1:0 Тянцзинь Тэда - Хэнань Цзянье 1:0 Хэнань Цзянье - Ухань Три Таунс 1:1 Хэнань Цзянье - Бэйцзин Гоань 0:1 Шэньчжэнь - Хэнань Цзянье 1:1 Наньтун Чжиюнь - Хэнань Цзянье 1:0 Хэнань Цзянье - Циндао Чжуннэн 0:0 Хэнань Цзянье - Ченду Беттер Сити 1:1 Хэбей Форчун - Хэнань Цзянье 0:4 Хэнань Цзянье - Шанхай Шеньхуа 1:1 Хэнань Цзянье - Шэньчжэнь 3:0

Результаты матчей

Циндао Чжуннэн
Хэнань Цзянье

Точный счет

0:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
0:1
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
3:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%

Точный счет

0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
0:1
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 35%
2
5 раз 29%
1
4 раза 24%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
0
7 раз 41%
1
7 раз 41%
2
3 раза 18%

Тоталы голов в матче

Циндао Чжуннэн
Хэнань Цзянье

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
5
3
5
4
1.5
2
6
2
7
2.5
1
8
3.5
1
8
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
5
4
2
6
1.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
6
0.5
Больше Меньше
10
7
7
10
1.5
3
14
2
15
2.5
1
16
3.5
1
16
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 17 12 4 1 32 - 14 40
2.
Шанхай Шеньхуа
 17 10 4 3 19 - 13 34
3.
Ченду Беттер Сити
 17 8 6 3 26 - 18 30
4.
Шаньдун Тайшань
 17 7 8 2 27 - 15 29
5.
Тянцзинь Тэда
 17 6 10 1 22 - 16 28
6.
Чанчунь Ятай
 17 7 4 6 30 - 29 25
7.
Бэйцзин Гоань
 17 6 7 4 30 - 23 25
8.
Ухань Три Таунс
 17 5 9 3 26 - 19 24
9.
Чжэцзян Профессионал
 17 6 4 7 25 - 24 22
10.
Шицзячжуан
 17 5 6 6 21 - 26 21
11.
Циндао Чжуннэн
 17 4 4 9 22 - 22 16
12.
Мэйчжоу Хакка
 17 4 4 9 24 - 30 16
13.
Хэнань Цзянье
 17 3 6 8 13 - 21 15
14.
Наньтун Чжиюнь
 17 2 7 8 13 - 23 13
15.
Далянь Ифан
 17 1 9 7 13 - 20 12
16.
Шэньчжэнь
 17 3 2 12 15 - 45 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ченду Беттер Сити
 9 5 3 1 14 - 9 18
2.
Шанхай Шеньхуа
 9 5 3 1 10 - 6 18
3.
Шаньдун Тайшань
 7 5 2 0 16 - 4 17
4.
Шанхай СИПГ
 8 5 2 1 15 - 10 17
5.
Бэйцзин Гоань
 9 4 4 1 20 - 10 16
6.
Чанчунь Ятай
 8 4 2 2 16 - 14 14
7.
Тянцзинь Тэда
 8 3 5 0 12 - 9 14
8.
Циндао Чжуннэн
 9 4 2 3 15 - 9 14
9.
Чжэцзян Профессионал
 8 4 0 4 12 - 10 12
10.
Шицзячжуан
 10 3 3 4 11 - 13 12
11.
Мэйчжоу Хакка
 8 3 1 4 12 - 12 10
12.
Хэнань Цзянье
 8 2 4 2 7 - 7 10
13.
Наньтун Чжиюнь
 9 2 4 3 8 - 13 10
14.
Шэньчжэнь
 10 3 1 6 11 - 21 10
15.
Далянь Ифан
 9 1 6 2 8 - 9 9
16.
Ухань Три Таунс
 7 1 5 1 7 - 8 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 9 7 2 0 17 - 4 23
2.
Шанхай Шеньхуа
 8 5 1 2 9 - 7 16
3.
Ухань Три Таунс
 10 4 4 2 19 - 11 16
4.
Тянцзинь Тэда
 9 3 5 1 10 - 7 14
5.
Ченду Беттер Сити
 8 3 3 2 12 - 9 12
6.
Шаньдун Тайшань
 10 2 6 2 11 - 11 12
7.
Чанчунь Ятай
 9 3 2 4 14 - 15 11
8.
Чжэцзян Профессионал
 9 2 4 3 13 - 14 10
9.
Шицзячжуан
 7 2 3 2 10 - 13 9
10.
Бэйцзин Гоань
 8 2 3 3 10 - 13 9
11.
Мэйчжоу Хакка
 9 1 3 5 12 - 18 6
12.
Хэнань Цзянье
 9 1 2 6 6 - 14 5
13.
Наньтун Чжиюнь
 8 0 3 5 5 - 10 3
14.
Далянь Ифан
 8 0 3 5 5 - 11 3
15.
Циндао Чжуннэн
 8 0 2 6 7 - 13 2
16.
Шэньчжэнь
 7 0 1 6 4 - 24 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Чанчунь Ятай Леонардо Родригес 13 (4)
Шанхай СИПГ Лэй У 10 (4)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 9 (2)
Хэнань Цзянье Чович Неманья 8 (1)
Чанчунь Ятай Тан Лонг 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Чжэцзян Профессионал Yu Dong 2 4
Тянцзинь Тэда Мин Тянь 1 5
Шанхай Шеньхуа Shenglong Jiang 6
Циндао Чжуннэн Junshuai Liu 1 4
Шанхай СИПГ Браунинг Тайас 2 2
Весь список
  • 94'
    Сарич Элвис навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 93'
    Тактическая замена. Табеку Серж уходит с поля и его заменяет Чен Чуньсинь
  • 93'
    Тактическая замена. Форбс Браун уходит с поля и его заменяет Wenjie Song
  • 93'
    Тактическая замена. Wei Long уходит с поля и его заменяет Ма Ксянгью
  • 92'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 92'
    НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Хэнань Цзянье отменен из-за положения "вне игры".
  • 92'
    VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Хэнань Цзянье.
  • 91'
    Шунич Тони сделал результативную передачу.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Qingdao Youth Football Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Циндао Чжуннэн 2:0 Хэнань Цзянье онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     