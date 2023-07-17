Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Chien-Ming Wang оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Команда Циндао Чжуннэн играла лучше в этом тайме.

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Синьли Пэн пробует нанести удар издали, но Ванг Гуоминг держит все под контролем

47' Матч возобновлен

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Aleksandar Andrejevic выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' ШТАНГА! Пробил головой Табеку Серж прямо в каркас ворот!

44' Циндао Чжуннэн идет вперед с потенциально опасной атакой.

41' Табеку Серж не смог попасть в створ ударом издали

39' Шангуань Ван не смог попасть в створ ударом издали

39' Wei Zhang не смог попасть в створ ударом издали

37' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

36' Chien-Ming Wang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Хэнань Цзянье совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Матч возобновлен

35' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

32' Yihao Zhong навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

31' Сарич Элвис совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

29' Сарич Элвис навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

28' Хорошую попытку сделал Табеку Серж . Удар в створ, но вратарь начеку

28' Циндао Чжуннэн идет вперед с потенциально опасной атакой.

27' Матч возобновлен

27' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

26' Хэнань Цзянье совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Ванг Гуоминг взял и забрал мяч на выходе

23' Циндао Чжуннэн совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Синьли Пэн оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

22' Xin Luo получил желтую карточку от судьи

22' Сарич Элвис навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

21' Команда Циндао Чжуннэн забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

20' Г О О О О Л - Сарич Элвис забивает с правой ноги!

17' Хэнань Цзянье совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Хэнань Цзянье совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Циндао Чжуннэн совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Циндао Чжуннэн совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Хэнань Цзянье совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Wei Zhang оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

12' Циндао Чжуннэн совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Хэнань Цзянье совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Циндао Чжуннэн совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Хэнань Цзянье совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Матч возобновлен

8' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

6' Перейра Илдеберту навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

6' Хэнань Цзянье совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Пина Томас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Ванг Гуоминг взял и забрал мяч на выходе

1' Циндао Чжуннэн совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру