Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

42' Команда Шанхай Шеньхуа забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

42' Г О О О О О Л - Бассогог Кристиан из команды Шанхай Шеньхуа забивает с точки! Удар был нанесен левой ногой! Ченг Юелей прыгнул не в ту сторону.

42' После проверки VAR судья не изменил решения - Шанхай Шеньхуа пробьет пенальти!

41' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Шанхай Шеньхуа

40' Дугалич Раде получил желтую карточку от судьи

40' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Шанхай Шеньхуа совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Шанхай Шеньхуа совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Jie Chen - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

33' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Матч возобновлен

32' Ох, нехорошо это выглядит. Косович Небойша получил травму и медбригада забирает его с поля.

32' Косович Небойша на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

31' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Zexiang Yang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Хорошую попытку сделал Ханчао Ю . Удар в створ, но вратарь начеку

26' Бассогог Кристиан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

24' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Бассогог Кристиан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

22' Тейшейра Жоау навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

21' У Си создает голевую возможность для своего партнера по команде.

20' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Шанхай Шеньхуа совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Rodrigo Henrique навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

16' Rodrigo Henrique навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

15' Хунбо Инь создает голевую возможность для своего партнера по команде.

15' Хорошую попытку сделал Бассогог Кристиан . Удар в створ, но вратарь начеку

12' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Матч возобновлен

11' Ох, нехорошо это выглядит. Rodrigo Henrique получил травму и медбригада забирает его с поля.

10' Rodrigo Henrique на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

9' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

9' Оооо... вот это был удар! Косович Небойша должен был забить с этой позиции.

9' Хорошую попытку сделал Косович Небойша . Удар в створ, но вратарь начеку

9' Хунбо Инь создает голевую возможность для своего партнера по команде.

8' Ченг Юелей взял и забрал мяч на выходе

6' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Ченг Юелей взял и забрал мяч на выходе

6' Шанхай Шеньхуа идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Шанхай Шеньхуа совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Косович Небойша не смог попасть в створ ударом издали

4' Косович Небойша выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Дугалич Раде выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Шанхай Шеньхуа совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Тейшейра Жоау навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

2' Шанхай Шеньхуа совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Ченг Юелей взял и забрал мяч на выходе

1' Шанхай Шеньхуа идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру