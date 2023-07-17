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Китай: Суперлига
2023

Тур: 17. Стадион: . Главный судья: Yi Huang
Шанхай Шеньхуа
1:1
Второй тайм: 46'
Мэйчжоу Хакка
0'
33' Желтая карточка
Jie Chen
40' Желтая карточка
Дугалич Раде
1:0
42' Пенальти
Бассогог Кристиан
1:1
45' Гол
Rodrigo Henrique

Ход матча

33'
 
Jie Chen
40'
 
Дугалич Раде
42'
Бассогог Кристиан
1:0
45'
1:1
Rodrigo Henrique
(Косович Небойша)

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Шанхай Шеньхуа
Ничья
Мэйчжоу Хакка
2.03
3.61
5.50
Все Коэффициенты
1
Zhen
Ma
16
Zexiang
Yang
4
Shenglong
Jiang
5
Чжу
Чэньцзе
32
Aidi
Fulang
Xisi
15
У
Си
6
Амаду
Ибраим
17
Бассогог
Кристиан
10
Тейшейра
Жоау
20
Ханчао
Ю
11
Малеле
Сефас
18
Yuelei
Cheng
29
Tze-Nam
Yue
6
Junjian
Liao
20
Дугалич
Раде
15
Zhechao
Chen
30
Jie
Chen
27
Косович
Небойша
10
Хунбо
Инь
25
Rodrigo
Henrique
7
Chugui
Ye
8
Конраад
Тайрон
Шанхай Шеньхуа
4-2-3-1
Мэйчжоу Хакка
4-2-3-1

История личных встреч

Шанхай Шеньхуа
Мэйчжоу Хакка

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

История матчей

С
0:1
С
0:1
С
1:0

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.33
0.67

Среднее время на гол

270
135

Бомбардиры внутри турнира

Шанхай Шеньхуа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Малеле Сефас 6 0.35
Ханчао Ю 4 0.24
Shenglong Jiang 2 0.12
Цао Юньдин 1 0.06
Haoyang Xu 1 0.06
Haijian Wang 1 0.06
Тейшейра Жоау 1 (1) 0.06
Бассогог Кристиан 1 (1) 0.06
У Си 1 0.06
Хинг-Гловер Макарио 0 0
Мэйчжоу Хакка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чао-Шэн Ян 4 0.24
Инь Цуняо 3 0.18
Rodrigo Henrique 3 0.18
Chugui Ye 2 0.12
Дугалич Раде 2 0.12
Конраад Тайрон 2 0.12
Zhechao Chen 2 0.12
Хунбо Инь 1 0.06
Yihu Yang 1 0.06
Liang Shi 1 0.06
Ximing Pan 1 0.06
Yongjia Li 1 0.06
Weihui Rao 0 0
Лобжанидзе Элгуя 0 0
Yuelei Cheng 0 0
Tze-Nam Yue 0 0

Карточки

Шанхай Шеньхуа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Shenglong Jiang 6 0
Ханчао Ю 4 0
Малеле Сефас 4 0
Haijian Wang 3 0
Aidi Fulang Xisi 2 0
Чжу Чэньцзе 2 0
Haoyang Xu 2 0
Тейшейра Жоау 0 1
Zhen Ma 0 1
Синьли Пэн 1 0
У Си 1 0
Zexiang Yang 1 0
Jiabao Wen 1 0
Yaxiong Bao 1 0
Мэйчжоу Хакка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дугалич Раде 5 0
Ximing Pan 4 0
Jie Chen 3 0
Liang Shi 3 0
Junjian Liao 3 0
Tze-Nam Yue 3 0
Косович Небойша 2 0
Chugui Ye 2 0
Weihui Rao 2 0
Yuelei Cheng 2 0
Хунбо Инь 2 0
Rodrigo Henrique 0 1
Yilin Yang 0 1
Yihu Yang 1 0
Лобжанидзе Элгуя 1 0
Конраад Тайрон 1 0
Инь Цуняо 1 0
Zhechao Chen 1 0
Эгбучунам Чисом 1 0
Wei Cui III 1 0
Wei Wang 1 0
Junjie Wen 1 0

Результаты матчей

Шанхай Шеньхуа
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Мэйчжоу Хакка
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

5
7
Шанхай Шеньхуа
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Мэйчжоу Хакка
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

5
8

Волевые поражения

8
8
Шанхай Шеньхуа
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Мэйчжоу Хакка
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
13% (2)
50% (8)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

5
10

Волевые поражения

13
15

Голы по времени матча

Забито

9
11
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 5
8 Не забивали 10
0
0%
3
27%
1-15
3
33%
2
18%
16-30
2
22%
1
9%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
11%
1
9%
61-75
3
33%
2
18%
76-90

Пропущено

4
16
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 13
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
6%
16-30
1
25%
2
13%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
2
50%
5
31%
61-75
0
0%
5
31%
76-90

Забито

9
11
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
9 Не забивали 10
1
11%
1
9%
1-15
1
11%
1
9%
16-30
2
22%
4
36%
31-45
2
22%
3
27%
46-60
2
22%
1
9%
61-75
1
11%
1
9%
76-90

Пропущено

7
13
5 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
4
57%
2
15%
16-30
1
14%
4
31%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
6
46%
76-90

Забито

18
22
9 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 10
12 Забивали первыми 9
1 Не забивали 4
1
6%
4
18%
1-15
4
22%
3
14%
16-30
4
22%
5
23%
31-45
2
11%
5
23%
46-60
3
17%
2
9%
61-75
4
22%
3
14%
76-90

Пропущено

11
29
7 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 20
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 16
0
0%
0
0%
1-15
5
45%
3
10%
16-30
2
18%
6
21%
31-45
0
0%
4
14%
46-60
2
18%
5
17%
61-75
2
18%
11
38%
76-90

Результаты последних матчей

Шанхай Шеньхуа
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Шаньдун Тайшань - Шанхай Шеньхуа 3:0 Чжэцзян Профессионал - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шанхай Шеньхуа - Тянцзинь Тэда 1:2 Шанхай Шеньхуа - Наньтун Чжиюнь 1:0
Юньнань Юкунь - Шанхай Шеньхуа 1:2 Циндао Чжуннэн - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шанхай Шеньхуа - Хэнань Цзянье 1:1 Ченду Беттер Сити - Шанхай Шеньхуа 2:1 Шанхай Шеньхуа - Бэйцзин Гоань 1:1 Шанхай Шеньхуа - Ухань Три Таунс 1:1 Шэньчжэнь - Шанхай Шеньхуа 1:3 Шанхай Шеньхуа - Далянь Ифан 1:0 Шанхай СИПГ - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Чанчунь Ятай 1:0 Мэйчжоу Хакка - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 1:0 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 0:2 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 0:2 Шанхай Шеньхуа - Шицзячжуан 5:1
Мэйчжоу Хакка
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Мэйчжоу Хакка - Бэйцзин Гоань 3:1 Мэйчжоу Хакка - Ченду Беттер Сити 3:1 Наньтун Чжиюнь - Мэйчжоу Хакка 2:2 Чжэцзян Профессионал - Мэйчжоу Хакка 3:0
Сучжоу Донву - Мэйчжоу Хакка 1:1 Мэйчжоу Хакка - Шицзячжуан 2:3 Хэнань Цзянье - Мэйчжоу Хакка 2:1 Шэньчжэнь - Мэйчжоу Хакка 3:2 Мэйчжоу Хакка - Тянцзинь Тэда 1:1 Мэйчжоу Хакка - Шанхай СИПГ 0:2 Циндао Чжуннэн - Мэйчжоу Хакка 2:0 Чанчунь Ятай - Мэйчжоу Хакка 2:4 Мэйчжоу Хакка - Шаньдун Тайшань 2:1 Далянь Ифан - Мэйчжоу Хакка 1:1 Мэйчжоу Хакка - Ухань Три Таунс 1:2 Мэйчжоу Хакка - Шанхай Шеньхуа 0:1 Бэйцзин Гоань - Мэйчжоу Хакка 1:1 Мэйчжоу Хакка - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Шаньдун Тайшань - Мэйчжоу Хакка 3:0 Мэйчжоу Хакка - Чанчунь Ятай 1:0

Результаты матчей

Шанхай Шеньхуа
Мэйчжоу Хакка

Точный счет

1:0
4 раза 50%
1:1
3 раза 38%
1:2
1 раз 13%
3:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%

Точное количество голов

1
8 раз 100%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%

Точный счет

0:1
4 раза 50%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
6 раз 75%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
4
1 раз 13%

Точный счет

0:1
4 раза 25%
1:0
4 раза 25%
1:1
4 раза 25%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
14 раз 88%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%
1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Шанхай Шеньхуа
Мэйчжоу Хакка

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
6
2
1
7
1.5
3
5
1
7
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
1
0.5
Больше Меньше
12
4
1
15
1.5
7
9
1
15
2.5
3
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 17 12 4 1 32 - 14 40
2.
Шанхай Шеньхуа
 1:1 17 9 5 3 18 - 13 32
3.
Ченду Беттер Сити
 1:1 17 8 7 2 26 - 17 31
4.
Шаньдун Тайшань
 17 7 8 2 27 - 15 29
5.
Тянцзинь Тэда
 17 6 10 1 22 - 16 28
6.
Чанчунь Ятай
 17 7 4 6 30 - 29 25
7.
Бэйцзин Гоань
 17 6 7 4 30 - 23 25
8.
Ухань Три Таунс
 17 5 9 3 26 - 19 24
9.
Чжэцзян Профессионал
 17 6 4 7 25 - 24 22
10.
Шицзячжуан
 1:1 17 4 7 6 20 - 26 19
11.
Мэйчжоу Хакка
 1:1 17 4 5 8 24 - 29 17
12.
Циндао Чжуннэн
 1:0 17 4 4 9 21 - 22 16
13.
Хэнань Цзянье
 0:1 17 3 6 8 13 - 20 15
14.
Наньтун Чжиюнь
 17 2 7 8 13 - 23 13
15.
Далянь Ифан
 17 1 9 7 13 - 20 12
16.
Шэньчжэнь
 17 3 2 12 15 - 45 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ченду Беттер Сити
 1:1 9 5 3 1 14 - 9 18
2.
Шаньдун Тайшань
 7 5 2 0 16 - 4 17
3.
Шанхай СИПГ
 8 5 2 1 15 - 10 17
4.
Бэйцзин Гоань
 9 4 4 1 20 - 10 16
5.
Шанхай Шеньхуа
 1:1 9 4 4 1 9 - 6 16
6.
Чанчунь Ятай
 8 4 2 2 16 - 14 14
7.
Тянцзинь Тэда
 8 3 5 0 12 - 9 14
8.
Циндао Чжуннэн
 1:0 9 4 2 3 14 - 9 14
9.
Чжэцзян Профессионал
 8 4 0 4 12 - 10 12
10.
Мэйчжоу Хакка
 1:1 8 3 1 4 12 - 12 10
11.
Хэнань Цзянье
 0:1 8 2 4 2 7 - 7 10
12.
Наньтун Чжиюнь
 9 2 4 3 8 - 13 10
13.
Шэньчжэнь
 10 3 1 6 11 - 21 10
14.
Шицзячжуан
 1:1 10 2 4 4 10 - 13 10
15.
Далянь Ифан
 9 1 6 2 8 - 9 9
16.
Ухань Три Таунс
 7 1 5 1 7 - 8 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 9 7 2 0 17 - 4 23
2.
Шанхай Шеньхуа
 1:1 8 5 1 2 9 - 7 16
3.
Ухань Три Таунс
 10 4 4 2 19 - 11 16
4.
Тянцзинь Тэда
 9 3 5 1 10 - 7 14
5.
Ченду Беттер Сити
 1:1 8 3 4 1 12 - 8 13
6.
Шаньдун Тайшань
 10 2 6 2 11 - 11 12
7.
Чанчунь Ятай
 9 3 2 4 14 - 15 11
8.
Чжэцзян Профессионал
 9 2 4 3 13 - 14 10
9.
Шицзячжуан
 1:1 7 2 3 2 10 - 13 9
10.
Бэйцзин Гоань
 8 2 3 3 10 - 13 9
11.
Мэйчжоу Хакка
 1:1 9 1 4 4 12 - 17 7
12.
Хэнань Цзянье
 0:1 9 1 2 6 6 - 13 5
13.
Наньтун Чжиюнь
 8 0 3 5 5 - 10 3
14.
Далянь Ифан
 8 0 3 5 5 - 11 3
15.
Циндао Чжуннэн
 1:0 8 0 2 6 7 - 13 2
16.
Шэньчжэнь
 7 0 1 6 4 - 24 1
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Топ бомбардиров
Чанчунь Ятай Леонардо Родригес 13 (4)
Шанхай СИПГ Лэй У 10 (4)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 9 (2)
Хэнань Цзянье Чович Неманья 8 (1)
Чанчунь Ятай Тан Лонг 7 (2)
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Топ нарушителей
Чжэцзян Профессионал Yu Dong 2 4
Тянцзинь Тэда Мин Тянь 1 5
Шанхай Шеньхуа Shenglong Jiang 6
Циндао Чжуннэн Junshuai Liu 1 4
Шанхай СИПГ Браунинг Тайас 2 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    Лучшие коэффициенты
    Шанхай Шеньхуа
    Ничья
    Мэйчжоу Хакка
    2.03
    3.61
    5.50
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    Где смотреть матч Шанхай Шеньхуа 1:1 Мэйчжоу Хакка онлайн

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