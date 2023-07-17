Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

89' Матч возобновлен

89' Junjian Liao получил желтую карточку от судьи

88' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

87' Рефери не любит споров - именно за это Liang Shi сейчас получил желтую

85' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Амаду Ибраим получил желтую карточку от судьи

84' Rodrigo Henrique выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' Шанхай Шеньхуа совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Матч возобновлен

82' Zexiang Yang на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

82' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

81' Yangyang Jin создает голевую возможность для своего партнера по команде.

81' Шанхай Шеньхуа идет вперед с потенциально опасной атакой.

80' Яо Вейхуи из команды Мэйчжоу Хакка перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

78' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Zexiang Yang - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

76' Ханчао Ю навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

76' Оооо... вот это был удар! Малеле Сефас должен был забить с этой позиции.

76' Малеле Сефас нанес удар головой, но Ченг Юелей спокойно отбил мяч.

76' Ханчао Ю создает голевую возможность для своего партнера по команде.

76' Шанхай Шеньхуа идет вперед с потенциально опасной атакой.

76' Шанхай Шеньхуа совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Оооо... вот это был удар! Амаду Ибраим должен был забить с этой позиции.

74' Амаду Ибраим оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

74' Малеле Сефас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

74' Чжу Чэньцзе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Шанхай Шеньхуа совершает вбрасывание на своей половине поля

73' Тактическая замена. Zhechao Chen уходит с поля и его заменяет Яо Вейхуи

72' Шанхай Шеньхуа совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Матч возобновлен

72' Ох, нехорошо это выглядит. Бассогог Кристиан получил травму и медбригада забирает его с поля.

72' Бассогог Кристиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

71' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

71' У Си выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Шанхай Шеньхуа совершает вбрасывание на своей половине поля

66' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на половине поля противника

65' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Шанхай Шеньхуа будет все-таки засчитан.

64' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Шанхай Шеньхуа

64' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

63' Zexiang Yang создает голевую возможность для своего партнера по команде.

62' Матч возобновлен

61' Матч возобновится спорным мячом

60' Ох, нехорошо это выглядит. Хунбо Инь получил травму и медбригада забирает его с поля.

59' Хунбо Инь на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

59' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

58' Матч возобновлен

58' Ох, нехорошо это выглядит. Aidi Fulangxisi получил травму и медбригада забирает его с поля.

57' Aidi Fulangxisi на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

57' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

56' Chugui Ye выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Бассогог Кристиан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

54' Шанхай Шеньхуа совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Оооо... вот это был удар! Малеле Сефас должен был забить с этой позиции.

53' Малеле Сефас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

53' Матч возобновится спорным мячом

52' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Тейшейра Жоау выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Малеле Сефас пробует нанести удар издали, но Ченг Юелей держит все под контролем

47' Бассогог Кристиан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

47' Малеле Сефас создает голевую возможность для своего партнера по команде.