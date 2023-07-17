Тур: 17. Стадион: Шанхай Интернешнл. Главный судья: Yi Huang
2:1
Конец матча
0'
33' Желтая карточкаJie Chen
40' Желтая карточкаДугалич Раде
1:0
42' ПенальтиБассогог Кристиан
1:1
45' ГолRodrigo Henrique
2:1
63' ГолХанчао Ю
77' Желтая карточкаZexiang Yang
84' Желтая карточкаАмаду Ибраим
87' Желтая карточкаLiang Shi
89' Желтая карточкаJunjian Liao
90'+6
Ход матча
33'
40'
42'
45'
62'
63'
2:1
77'
83'
84'
87'
89'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
4 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 3
-
7 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
322 Количество передач 406
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
1
Zhen
Ma
16
Zexiang
Yang
15
У
Си
20
Ханчао
Ю
11
Малеле
Сефас
18
Yuelei
Cheng
29
Tze-Nam
Yue
20
Дугалич
Раде
15
Zhechao
Chen
30
Jie
Chen
10
Хунбо
Инь
- Основной состав
-
1 Zhen MaВратарь
-
16 Zexiang YangЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 У СиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Ханчао ЮПолузащитник
-
11 Малеле СефасНападающий
- Запасные игроки
-
24 Yougang XuЗащитник
-
23 Jiajun BaiЗащитник
-
22 Yangyang JinЗащитник
-
30 Yaxiong Bao
-
-
-
36 Ernanduo Fei
-
38 Jiabao Wen
-
35 Longhai He
-
-
33 Haijian Wang
-
-
Главный тренер: Jingui Wu
- Основной состав
-
18 Yuelei ChengВратарь
-
29 Tze-Nam YueЗащитник
- Защитник
-
20 Дугалич РадеЗащитник
-
15 Zhechao ChenЗащитник
-
30 Jie ChenПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Хунбо ИньПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Го ЦюаньбоВратарь
- Защитник
-
31 Weihui RaoЗащитник
-
17 Yihu YangПолузащитник
-
13 Liang ShiПолузащитник
-
23 Wei Cui IIIПолузащитник
-
12 Инь ЦуняоНападающий
-
-
21 Wei Wang
-
38 Yongjia Li
-
19 Yilin Yang
-
37 Guokang Chen
-
Главный тренер: Milan Ristic
История личных встреч
Шанхай Шеньхуа
Мэйчжоу Хакка
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
0.33
0.67
Среднее время на гол
270
135
Бомбардиры внутри турнира
Шанхай Шеньхуа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Малеле Сефас
|6
|0.35
|Ханчао Ю
|5
|0.29
|Shenglong Jiang
|2
|0.12
|Цао Юньдин
|1
|0.06
|Haoyang Xu
|1
|0.06
|Haijian Wang
|1
|0.06
|Тейшейра Жоау
|1 (1)
|0.06
|Бассогог Кристиан
|1 (1)
|0.06
|У Си
|1
|0.06
|Хинг-Гловер Макарио
|0
|0
|Zexiang Yang
|0
|0
Мэйчжоу Хакка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чао-Шэн Ян
|4
|0.24
|Инь Цуняо
|3
|0.18
|Rodrigo Henrique
|3
|0.18
|Chugui Ye
|2
|0.12
|Дугалич Раде
|2
|0.12
|Конраад Тайрон
|2
|0.12
|Zhechao Chen
|2
|0.12
|Хунбо Инь
|1
|0.06
|Yihu Yang
|1
|0.06
|Liang Shi
|1
|0.06
|Ximing Pan
|1
|0.06
|Yongjia Li
|1
|0.06
|Weihui Rao
|0
|0
|Лобжанидзе Элгуя
|0
|0
|Косович Небойша
|0
|0
|Yuelei Cheng
|0
|0
|Tze-Nam Yue
|0
|0
Карточки
Шанхай Шеньхуа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Shenglong Jiang
|6
|0
|Ханчао Ю
|4
|0
|Малеле Сефас
|4
|0
|Haijian Wang
|3
|0
|Zexiang Yang
|2
|0
|Aidi Fulang Xisi
|2
|0
|Чжу Чэньцзе
|2
|0
|Haoyang Xu
|2
|0
|Тейшейра Жоау
|0
|1
|Zhen Ma
|0
|1
|Синьли Пэн
|1
|0
|Амаду Ибраим
|1
|0
|У Си
|1
|0
|Jiabao Wen
|1
|0
|Yaxiong Bao
|1
|0
Мэйчжоу Хакка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дугалич Раде
|5
|0
|Liang Shi
|4
|0
|Ximing Pan
|4
|0
|Junjian Liao
|4
|0
|Jie Chen
|3
|0
|Tze-Nam Yue
|3
|0
|Косович Небойша
|2
|0
|Chugui Ye
|2
|0
|Weihui Rao
|2
|0
|Yuelei Cheng
|2
|0
|Хунбо Инь
|2
|0
|Rodrigo Henrique
|0
|1
|Yilin Yang
|0
|1
|Yihu Yang
|1
|0
|Лобжанидзе Элгуя
|1
|0
|Конраад Тайрон
|1
|0
|Инь Цуняо
|1
|0
|Zhechao Chen
|1
|0
|Эгбучунам Чисом
|1
|0
|Wei Cui III
|1
|0
|Wei Wang
|1
|0
|Junjie Wen
|1
|0
Результаты матчей
Шанхай Шеньхуа
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Мэйчжоу Хакка
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
5
8
Шанхай Шеньхуа
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Мэйчжоу Хакка
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
11% (1)
78% (7)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
5
8
Волевые поражения
8
8
Шанхай Шеньхуа
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Мэйчжоу Хакка
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
12% (2)
53% (9)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
6
10
Волевые поражения
13
16
Голы по времени матча
Забито
11
12
6 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 5
8 Не забивали 10
0
0%
3
25%
1-15
3
27%
2
17%
16-30
3
27%
2
17%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
2
18%
1
8%
61-75
3
27%
2
17%
76-90
Пропущено
5
18
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 14
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
6%
16-30
2
40%
3
17%
31-45
0
0%
3
17%
46-60
2
40%
6
33%
61-75
0
0%
5
28%
76-90
Забито
9
11
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
10 Не забивали 11
1
11%
1
9%
1-15
1
11%
1
9%
16-30
2
22%
4
36%
31-45
2
22%
3
27%
46-60
2
22%
1
9%
61-75
1
11%
1
9%
76-90
Пропущено
7
13
5 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
4
57%
2
15%
16-30
1
14%
4
31%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
6
46%
76-90
Забито
20
23
10 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 10
13 Забивали первыми 9
1 Не забивали 4
1
5%
4
17%
1-15
4
20%
3
13%
16-30
5
25%
6
26%
31-45
2
10%
5
22%
46-60
4
20%
2
9%
61-75
4
20%
3
13%
76-90
Пропущено
12
31
8 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 21
4 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 17
0
0%
0
0%
1-15
5
42%
3
10%
16-30
3
25%
7
23%
31-45
0
0%
4
13%
46-60
2
17%
6
19%
61-75
2
17%
11
35%
76-90
Результаты последних матчей
Шанхай Шеньхуа
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Шаньдун Тайшань - Шанхай Шеньхуа 3:0 Чжэцзян Профессионал - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шанхай Шеньхуа - Тянцзинь Тэда 1:2 Шанхай Шеньхуа - Наньтун Чжиюнь 1:0
Юньнань Юкунь - Шанхай Шеньхуа 1:2 Циндао Чжуннэн - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шанхай Шеньхуа - Хэнань Цзянье 1:1 Ченду Беттер Сити - Шанхай Шеньхуа 2:1 Шанхай Шеньхуа - Бэйцзин Гоань 1:1 Шанхай Шеньхуа - Ухань Три Таунс 1:1 Шэньчжэнь - Шанхай Шеньхуа 1:3 Шанхай Шеньхуа - Далянь Ифан 1:0 Шанхай СИПГ - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Чанчунь Ятай 1:0 Мэйчжоу Хакка - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 1:0 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 0:2 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 0:2 Шанхай Шеньхуа - Шицзячжуан 5:1
Мэйчжоу Хакка
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Мэйчжоу Хакка - Бэйцзин Гоань 3:1 Мэйчжоу Хакка - Ченду Беттер Сити 3:1 Наньтун Чжиюнь - Мэйчжоу Хакка 2:2 Чжэцзян Профессионал - Мэйчжоу Хакка 3:0
Сучжоу Донву - Мэйчжоу Хакка 1:1 Мэйчжоу Хакка - Шицзячжуан 2:3 Хэнань Цзянье - Мэйчжоу Хакка 2:1 Шэньчжэнь - Мэйчжоу Хакка 3:2 Мэйчжоу Хакка - Тянцзинь Тэда 1:1 Мэйчжоу Хакка - Шанхай СИПГ 0:2 Циндао Чжуннэн - Мэйчжоу Хакка 2:0 Чанчунь Ятай - Мэйчжоу Хакка 2:4 Мэйчжоу Хакка - Шаньдун Тайшань 2:1 Далянь Ифан - Мэйчжоу Хакка 1:1 Мэйчжоу Хакка - Ухань Три Таунс 1:2 Мэйчжоу Хакка - Шанхай Шеньхуа 0:1 Бэйцзин Гоань - Мэйчжоу Хакка 1:1 Мэйчжоу Хакка - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Шаньдун Тайшань - Мэйчжоу Хакка 3:0 Мэйчжоу Хакка - Чанчунь Ятай 1:0
Результаты матчей
Шанхай Шеньхуа
Мэйчжоу Хакка
Точный счет
1:0
4 раза 44%
1:1
3 раза 33%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
Точное количество голов
1
8 раз 89%
2
1 раз 11%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
Точный счет
0:1
4 раза 50%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
6 раз 75%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
4
1 раз 11%
Точный счет
0:1
4 раза 24%
1:0
4 раза 24%
1:1
4 раза 24%
2:1
2 раза 12%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
3:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
14 раз 82%
0
1 раз 6%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
1
6 раз 35%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Шанхай Шеньхуа
Мэйчжоу Хакка
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
18
Больше Меньше
44
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
72
17
36
17
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
161
Больше Меньше
134
215
710
116
314
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу
|Чанчунь Ятай
|Леонардо Родригес
|13 (4)
|Шанхай СИПГ
|Лэй У
|10 (4)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|9 (2)
|Хэнань Цзянье
|Чович Неманья
|8 (1)
|Чанчунь Ятай
|Тан Лонг
|7 (2)
|Чжэцзян Профессионал
|Yu Dong
|2 4
|Тянцзинь Тэда
|Мин Тянь
|1 5
|Шанхай Шеньхуа
|Shenglong Jiang
|6
|Циндао Чжуннэн
|Junshuai Liu
|1 4
|Шанхай СИПГ
|Браунинг Тайас
|2 2