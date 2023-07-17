Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

40' Shihao Piao навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

38' Шицзячжуан совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Шицзячжуан совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Zhuoyi Feng навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

35' Паласиос Мануэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Шицзячжуан совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Матч возобновлен

32' Felipe на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

32' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

30' Матч возобновлен

29' Овусу-Секьере Деабеас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

28' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

28' Yang Liu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Шицзячжуан совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Матч возобновлен

26' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

25' Мяо Тан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

24' Матч возобновлен

24' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

23' Мяо Тан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

22' Чоу Тим пробует нанести удар издали, но Puliang Shao держит все под контролем

22' Чоу Тим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Шицзячжуан совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Жуков Георгий не смог попасть в створ ударом издали

20' Peng Wang из команды Шицзячжуан своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

19' Шицзячжуан совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Чоу Тим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Удар от ворот произведет Шицзячжуан

18' Жао Хонглуе из команды Шицзячжуан своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

18' Жао Хонглуе навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

17' Локадия Юрген из команды Шицзячжуан своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

14' Удар от ворот произведет Шицзячжуан

13' Felipe выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Tao Liu из команды Ченду Беттер Сити перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

12' Шицзячжуан совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Puliang Shao взял и забрал мяч на выходе

11' Yun Yang - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

10' Шицзячжуан совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Шицзячжуан совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Felipe выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Шицзячжуан совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Локадия Юрген выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Felipe выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Г О О О О Л - Овусу-Секьере Деабеас забивает ударом с правой ноги!

4' Шицзячжуан идет вперед с потенциально опасной атакой.

4' Чоу Тим - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

4' Жуков Георгий выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Шицзячжуан совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Шицзячжуан совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру