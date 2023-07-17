Тур: 17. Стадион: Cangzhou Stadium. Главный судья: Lei Zhang
1:1
Второй тайм: 47'
0'
4' Желтая карточкаЧоу Тим
1:0
5' ГолОвусу-Секьере Деабеас
11' Желтая карточкаYun Yang
31' Желтая карточкаОвусу-Секьере Деабеас
1:1
37' ГолФелипе
Ход матча
4'
5'
11'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
1 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 2
-
2 Угловые 4
-
0 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 5
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
163 Количество передач 174
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
14
Puliang
Shao
6
Yun
Yang
16
Kaimu
Zheng
30
Yang
Liu
II
17
Shihao
Piao
23
Yiming
Yang
26
Лю
Тао
20
Мяо
Тан
3
Тан
Синь
8
Чоу
Тим
21
Фелипе
- Основной состав
-
14 Puliang ShaoВратарь
-
6 Yun YangЗащитник
-
16 Kaimu ZhengЗащитник
-
30 Yang Liu IIЗащитник
-
17 Shihao PiaoЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
29 Feng HanВратарь
- Защитник
-
2 Peng LiЗащитник
- Полузащитник
-
18 Xuchen Yao
-
27 Fuyu Ma
-
24 Youzu He
-
13 Qinhan Sun
-
20 Xinyu Liu1
-
25 Yue Zhang
-
-
22 Wei Wu
-
Главный тренер: Junzhe Zhao
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Yiming YangЗащитник
- Защитник
-
26 Лю ТаоЗащитник
-
20 Мяо ТанЗащитник
-
3 Тан СиньЗащитник
- Полузащитник
-
8 Чоу ТимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 ФелипеНападающий
- Запасные игроки
-
33 Чжан ЯньВратарь
- Защитник
-
11 Ким Мин-УПолузащитник
-
15 У ГуйчаоПолузащитник
-
17 Жуй ГанПолузащитник
-
14 Ран Вэйфэн
-
27 Лю2 Бин
-
36 Гоу Чжунчен
-
19 Yanfeng Dong
-
2 Ху Хетао
-
13 Ху Цзин
-
24 Chuang Tang
-
Главный тренер: Сео Чжун Вон
История личных встреч
Шицзячжуан
Ченду Беттер Сити
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
1.5
0
Среднее время на гол
60
0
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1
0.67
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
90
135
Бомбардиры внутри турнира
Шицзячжуан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Локадия Юрген
|5 (2)
|0.29
|Oscar Taty Maritu
|5 (1)
|0.29
|Овусу-Секьере Деабеас
|5
|0.29
|Peng Wang III
|2
|0.12
|Шкорич Миле
|2
|0.12
|Жуков Георгий
|1
|0.06
|Chuangyi Lin
|0
|0
|Xiaotian Yang
|0
|0
Ченду Беттер Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фелипе
|6
|0.35
|Ким Мин-У
|4
|0.24
|Элкесон Кардосо
|4 (1)
|0.24
|Ромуло
|3
|0.18
|Мяо Тан
|2
|0.12
|Чоу Тим
|2
|0.12
|Ruibao Hu
|1
|0.06
|Тан Синь
|1
|0.06
|Лю Тао
|1
|0.06
|Chuang Tang
|1
|0.06
|Жуй Ган
|0
|0
|Ган Чао
|0
|0
|Gong Zhang
|0
|0
|Mutellip Iminqari
|0
|0
Карточки
Шицзячжуан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Yang Liu II
|5
|0
|Honglue Zhao
|4
|0
|Peng Wang III
|4
|0
|Жуков Георгий
|2
|1
|Chuangyi Lin
|3
|0
|Yun Yang
|3
|0
|Shihao Piao
|3
|0
|Zihao Yan
|1
|1
|Шкорич Миле
|2
|0
|Puliang Shao
|2
|0
|Oscar Taty Maritu
|2
|0
|Qinhan Sun
|2
|0
|Xuchen Yao
|2
|0
|Локадия Юрген
|1
|0
|Xiaotian Yang
|1
|0
|Kaimu Zheng
|1
|0
|Овусу-Секьере Деабеас
|1
|0
Ченду Беттер Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чоу Тим
|4
|0
|Чжан Янь
|2
|1
|Ган Чао
|3
|0
|Тан Синь
|3
|0
|Ruibao Hu
|2
|0
|Gong Zhang
|2
|0
|Yiming Yang
|2
|0
|Фелипе
|2
|0
|Zhuoyi Feng
|0
|1
|Элкесон Кардосо
|1
|0
|Мяо Тан
|1
|0
|Паласиос Мануэль
|1
|0
|Ромуло
|1
|0
|Yanfeng Dong
|1
|0
|Лю2 Бин
|1
|0
|Ху Хетао
|1
|0
|Mutellip Iminqari
|1
|0
Результаты матчей
Шицзячжуан
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Ченду Беттер Сити
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
5
6
Шицзячжуан
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Ченду Беттер Сити
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
8
1
Волевые поражения
7
14
Шицзячжуан
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
Ченду Беттер Сити
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Сухие победы
0
4
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
10
2
Волевые поражения
12
20
Голы по времени матча
Забито
9
11
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 11
3
33%
1
9%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
2
22%
1
9%
61-75
3
33%
4
36%
76-90
Пропущено
12
7
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 4
2
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
25%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
4
33%
3
43%
76-90
Забито
10
14
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 6
9 Не забивали 9
1
10%
3
21%
1-15
2
20%
3
21%
16-30
2
20%
1
7%
31-45
3
30%
3
21%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
2
20%
2
14%
76-90
Пропущено
13
9
6 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
1
8%
0
0%
1-15
3
23%
1
11%
16-30
2
15%
1
11%
31-45
4
31%
2
22%
46-60
2
15%
2
22%
61-75
1
8%
3
33%
76-90
Забито
19
25
9 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 10
3 Не забивали 4
4
21%
4
16%
1-15
2
11%
6
24%
16-30
3
16%
1
4%
31-45
3
16%
5
20%
46-60
2
11%
3
12%
61-75
5
26%
6
24%
76-90
Пропущено
25
16
11 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 4
15 Не пропускали 10
3
12%
0
0%
1-15
3
12%
1
6%
16-30
5
20%
3
19%
31-45
4
16%
4
25%
46-60
5
20%
2
13%
61-75
5
20%
6
38%
76-90
Результаты последних матчей
Шицзячжуан
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Шицзячжуан - Тянцзинь Тэда 1:1 Циндао Чжуннэн - Шицзячжуан 1:1 Шицзячжуан - Чжэцзян Профессионал 2:1 Шицзячжуан - Хэнань Цзянье 0:1
Циндао Яс Айленд - Шицзячжуан 2:1 Мэйчжоу Хакка - Шицзячжуан 2:3 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шицзячжуан - Ухань Три Таунс 2:1 Бэйцзин Гоань - Шицзячжуан 6:2 Шицзячжуан - Чанчунь Ятай 2:4 Шицзячжуан - Шаньдун Тайшань 1:1 Далянь Ифан - Шицзячжуан 1:1 Шэньчжэнь - Шицзячжуан 0:1 Шицзячжуан - Наньтун Чжиюнь 1:1 Шицзячжуан - Шанхай СИПГ 0:1 Ченду Беттер Сити - Шицзячжуан 2:1 Тянцзинь Тэда - Шицзячжуан 1:1 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 0:2 Шанхай Шеньхуа - Шицзячжуан 5:1 Гуанчжоу Фули - Шицзячжуан 1:4
Ченду Беттер Сити
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Ченду Беттер Сити - Хэнань Цзянье 2:0 Мэйчжоу Хакка - Ченду Беттер Сити 3:1 Ченду Беттер Сити - Бэйцзин Гоань 0:1 Шэньчжэнь - Ченду Беттер Сити 0:3
Чунцин Тунлян Лонг - Ченду Беттер Сити 0:0 Ченду Беттер Сити - Тянцзинь Тэда 0:0 Шанхай СИПГ - Ченду Беттер Сити 0:1 Ченду Беттер Сити - Наньтун Чжиюнь 1:0 Ченду Беттер Сити - Шанхай Шеньхуа 2:1 Ухань Три Таунс - Ченду Беттер Сити 3:3 Ченду Беттер Сити - Чанчунь Ятай 2:2 Ченду Беттер Сити - Шаньдун Тайшань 2:2 Ченду Беттер Сити - Циндао Чжуннэн 3:2 Чжэцзян Профессионал - Ченду Беттер Сити 0:2 Далянь Ифан - Ченду Беттер Сити 0:0 Ченду Беттер Сити - Шицзячжуан 2:1 Хэнань Цзянье - Ченду Беттер Сити 1:1 Ченду Беттер Сити - Шанхай СИПГ 0:4 Шанхай СИПГ - Ченду Беттер Сити 4:0 Ченду Беттер Сити - Далянь Ифан 3:0
Результаты матчей
Шицзячжуан
Ченду Беттер Сити
Точный счет
0:1
3 раза 33%
1:1
3 раза 33%
2:1
2 раза 22%
2:4
1 раз 11%
2:1
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
2
5 раз 56%
0
2 раза 22%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Точный счет
1:1
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
6:2
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
Точное количество голов
1
5 раз 71%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
3 раза 43%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
Точный счет
1:1
6 раз 38%
0:1
4 раза 25%
2:1
3 раза 19%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 50%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
1 раз 6%
2
6 раз 38%
1
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
3 раза 19%
Тоталы голов в матче
Шицзячжуан
Ченду Беттер Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
72
36
63
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
25
Больше Меньше
34
16
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
133
511
97
115
313
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|12
|4
|1
|32 - 14
|40
|2.
|1:1
|17
|9
|5
|3
|18 - 13
|32
|3.
|1:1
|17
|8
|7
|2
|26 - 17
|31
|4.
|17
|7
|8
|2
|27 - 15
|29
|5.
|17
|6
|10
|1
|22 - 16
|28
|6.
|17
|7
|4
|6
|30 - 29
|25
|7.
|17
|6
|7
|4
|30 - 23
|25
|8.
|17
|5
|9
|3
|26 - 19
|24
|9.
|17
|6
|4
|7
|25 - 24
|22
|10.
|1:1
|17
|4
|7
|6
|20 - 26
|19
|11.
|1:1
|17
|4
|5
|8
|24 - 29
|17
|12.
|1:0
|17
|4
|4
|9
|21 - 22
|16
|13.
|0:1
|17
|3
|6
|8
|13 - 20
|15
|14.
|17
|2
|7
|8
|13 - 23
|13
|15.
|17
|1
|9
|7
|13 - 20
|12
|16.
|17
|3
|2
|12
|15 - 45
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|9
|5
|3
|1
|14 - 9
|18
|2.
|7
|5
|2
|0
|16 - 4
|17
|3.
|8
|5
|2
|1
|15 - 10
|17
|4.
|9
|4
|4
|1
|20 - 10
|16
|5.
|1:1
|9
|4
|4
|1
|9 - 6
|16
|6.
|8
|4
|2
|2
|16 - 14
|14
|7.
|8
|3
|5
|0
|12 - 9
|14
|8.
|1:0
|9
|4
|2
|3
|14 - 9
|14
|9.
|8
|4
|0
|4
|12 - 10
|12
|10.
|1:1
|8
|3
|1
|4
|12 - 12
|10
|11.
|0:1
|8
|2
|4
|2
|7 - 7
|10
|12.
|9
|2
|4
|3
|8 - 13
|10
|13.
|10
|3
|1
|6
|11 - 21
|10
|14.
|1:1
|10
|2
|4
|4
|10 - 13
|10
|15.
|9
|1
|6
|2
|8 - 9
|9
|16.
|7
|1
|5
|1
|7 - 8
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|2
|0
|17 - 4
|23
|2.
|1:1
|8
|5
|1
|2
|9 - 7
|16
|3.
|10
|4
|4
|2
|19 - 11
|16
|4.
|9
|3
|5
|1
|10 - 7
|14
|5.
|1:1
|8
|3
|4
|1
|12 - 8
|13
|6.
|10
|2
|6
|2
|11 - 11
|12
|7.
|9
|3
|2
|4
|14 - 15
|11
|8.
|9
|2
|4
|3
|13 - 14
|10
|9.
|1:1
|7
|2
|3
|2
|10 - 13
|9
|10.
|8
|2
|3
|3
|10 - 13
|9
|11.
|1:1
|9
|1
|4
|4
|12 - 17
|7
|12.
|0:1
|9
|1
|2
|6
|6 - 13
|5
|13.
|8
|0
|3
|5
|5 - 10
|3
|14.
|8
|0
|3
|5
|5 - 11
|3
|15.
|1:0
|8
|0
|2
|6
|7 - 13
|2
|16.
|7
|0
|1
|6
|4 - 24
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу
|Чанчунь Ятай
|Леонардо Родригес
|13 (4)
|Шанхай СИПГ
|Лэй У
|10 (4)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|9 (2)
|Хэнань Цзянье
|Чович Неманья
|8 (1)
|Чанчунь Ятай
|Тан Лонг
|7 (2)
|Чжэцзян Профессионал
|Yu Dong
|2 4
|Тянцзинь Тэда
|Мин Тянь
|1 5
|Шанхай Шеньхуа
|Shenglong Jiang
|6
|Циндао Чжуннэн
|Junshuai Liu
|1 4
|Шанхай СИПГ
|Браунинг Тайас
|2 2