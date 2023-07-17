Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

88' Puliang Shao взял и забрал мяч на выходе

87' Матч возобновлен

87' Тактическая замена. Ху Хетао уходит с поля и его заменяет Chuang Tang

87' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

86' VAR - КАРТОЧКА! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальная карточка для игрока из Шицзячжуан

85' Yun Yang на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

85' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

85' УДАЛЕНИЕ! – После тактического фола Yun Yang получает вторую желтую карточку

83' Felipe оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

82' Удар от ворот произведет Шицзячжуан

81' Шицзячжуан совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Мяо Тан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

77' Xiaotian Yang навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

74' Удар от ворот произведет Шицзячжуан

73' Удар от ворот произведет Шицзячжуан

71' Тактическая замена. Tao Liu уходит с поля и его заменяет Ruibao Hu

70' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

69' Паласиос Мануэль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

69' Генг Ксиаофенг взял и забрал мяч на выходе

68' Удар от ворот произведет Шицзячжуан

68' Тан Синь не смог попасть в створ ударом издали

68' Zhuoyi Feng навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

68' Чоу Тим нанес удар головой, но Puliang Shao спокойно отбил мяч.

66' Судья свистит. Kaimu Zheng атаковал сзади соперника. Это Felipe заработал своей команде штрафной

66' Виндбихлер Рихард выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Жуков Георгий выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Матч возобновлен

61' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

60' Хорошую попытку сделал Паласиос Мануэль . Удар в створ, но вратарь начеку

59' Локадия Юрген из команды Шицзячжуан своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

59' Шицзячжуан идет вперед с потенциально опасной атакой.

57' Удар от ворот произведет Шицзячжуан

57' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

56' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Ченду Беттер Сити

54' Шицзячжуан совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Шицзячжуан совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Матч возобновлен

52' Peng Wang на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

52' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Жао Хонглуе оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

48' Игрок из команды Шицзячжуан делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

48' Felipe выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Жуков Георгий навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

46' Шицзячжуан совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Шицзячжуан совершает вбрасывание на половине поля противника