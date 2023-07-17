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Китай: Суперлига
2023

Тур: 17. Стадион: . Главный судья: Lei Zhang
Шицзячжуан
2:1
Конец матча
Ченду Беттер Сити
0'
4' Желтая карточка
Чоу Тим
1:0
5' Гол
Овусу-Секьере Деабеас
11' Желтая карточка
Yun Yang
31' Желтая карточка
Овусу-Секьере Деабеас
1:1
37' Гол
Фелипе
2:1
48' Гол
Локадия Юрген
66' Желтая карточка
Kaimu Zheng
85' Вторая желтая карточка
Yun Yang
90'+7

Ход матча

4'
 
Чоу Тим
5'
Овусу-Секьере Деабеас
1:0
11'
Yun Yang
 
31'
Овусу-Секьере Деабеас
 
37'
1:1
Фелипе
(Мяо Тан)
46'
 
Ху Хетао
Mutellip Iminqari
48'
Локадия Юрген
(Honglue Zhao)
2:1
63'
Xiaotian Yang
Honglue Zhao
 
66'
Kaimu Zheng
 
71'
 
Ким Мин-У
Тан Синь
71'
 
Ruibao Hu
Лю Тао
78'
Qinhan Sun
Shihao Piao
 
85'
Yun Yang
 
87'
 
Chuang Tang
Ху Хетао
88'
Fuyu Ma
Овусу-Секьере Деабеас
 
90'
 
Гоу Чжунчен
Паласиос Мануэль

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 8
  • 2 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 8
  • 2 Офсайды 2
  • 14 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 293 Количество передач 383
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

14
Puliang
Shao
6
Yun
Yang
16
Kaimu
Zheng
30
Yang
Liu
II
17
Shihao
Piao
3
Honglue
Zhao
15
Peng
Wang
III
19
Жуков
Георгий
10
Oscar
Taty
Maritu
31
Овусу-Секьере
Деабеас
9
Локадия
Юрген
1
Xiaofeng
Geng
23
Yiming
Yang
40
Виндбихлер
Рихард
26
Лю
Тао
20
Мяо
Тан
3
Тан
Синь
6
Zhuoyi
Feng
8
Чоу
Тим
29
Mutellip
Iminqari
7
Паласиос
Мануэль
21
Фелипе
Шицзячжуан
3-4-2-1
Ченду Беттер Сити
3-4-2-1

История личных встреч

Шицзячжуан
Ченду Беттер Сити

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

С
2:1
С
1:1
С
0:0

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

1.5
0

Среднее время на гол

60
0

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1
0.67

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

90
135

Бомбардиры внутри турнира

Шицзячжуан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Локадия Юрген 6 (2) 0.35
Oscar Taty Maritu 5 (1) 0.29
Овусу-Секьере Деабеас 5 0.29
Peng Wang III 2 0.12
Шкорич Миле 2 0.12
Жуков Георгий 1 0.06
Chuangyi Lin 0 0
Honglue Zhao 0 0
Xiaotian Yang 0 0
Ченду Беттер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фелипе 6 0.35
Ким Мин-У 4 0.24
Элкесон Кардосо 4 (1) 0.24
Ромуло 3 0.18
Мяо Тан 2 0.12
Чоу Тим 2 0.12
Ruibao Hu 1 0.06
Тан Синь 1 0.06
Лю Тао 1 0.06
Chuang Tang 1 0.06
Жуй Ган 0 0
Ган Чао 0 0
Gong Zhang 0 0
Mutellip Iminqari 0 0

Карточки

Шицзячжуан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Yang Liu II 5 0
Yun Yang 3 1
Honglue Zhao 4 0
Peng Wang III 4 0
Жуков Георгий 2 1
Chuangyi Lin 3 0
Shihao Piao 3 0
Zihao Yan 1 1
Шкорич Миле 2 0
Puliang Shao 2 0
Kaimu Zheng 2 0
Oscar Taty Maritu 2 0
Qinhan Sun 2 0
Xuchen Yao 2 0
Локадия Юрген 1 0
Xiaotian Yang 1 0
Овусу-Секьере Деабеас 1 0
Ченду Беттер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чоу Тим 4 0
Чжан Янь 2 1
Ган Чао 3 0
Тан Синь 3 0
Ruibao Hu 2 0
Gong Zhang 2 0
Yiming Yang 2 0
Фелипе 2 0
Zhuoyi Feng 0 1
Элкесон Кардосо 1 0
Мяо Тан 1 0
Паласиос Мануэль 1 0
Ромуло 1 0
Yanfeng Dong 1 0
Лю2 Бин 1 0
Ху Хетао 1 0
Mutellip Iminqari 1 0

Результаты матчей

Шицзячжуан
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Ченду Беттер Сити
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

5
7
Шицзячжуан
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Ченду Беттер Сити
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

8
1

Волевые поражения

7
14
Шицзячжуан
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
Ченду Беттер Сити
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)

Сухие победы

0
4

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

11
2

Волевые поражения

12
21

Голы по времени матча

Забито

11
12
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
10 Не забивали 11
4
36%
1
8%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
1
9%
1
8%
31-45
1
9%
2
17%
46-60
2
18%
1
8%
61-75
3
27%
4
33%
76-90

Пропущено

13
9
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 5
2
15%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
31%
2
22%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
4
31%
3
33%
76-90

Забито

10
14
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 6
10 Не забивали 10
1
10%
3
21%
1-15
2
20%
3
21%
16-30
2
20%
1
7%
31-45
3
30%
3
21%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
2
20%
2
14%
76-90

Пропущено

13
9
6 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
1
8%
0
0%
1-15
3
23%
1
11%
16-30
2
15%
1
11%
31-45
4
31%
2
22%
46-60
2
15%
2
22%
61-75
1
8%
3
33%
76-90

Забито

21
26
10 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 10
3 Не забивали 4
5
24%
4
15%
1-15
2
10%
6
23%
16-30
3
14%
2
8%
31-45
4
19%
5
19%
46-60
2
10%
3
12%
61-75
5
24%
6
23%
76-90

Пропущено

26
18
12 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 5
16 Не пропускали 11
3
12%
1
6%
1-15
3
12%
1
6%
16-30
6
23%
3
17%
31-45
4
15%
5
28%
46-60
5
19%
2
11%
61-75
5
19%
6
33%
76-90

Результаты последних матчей

Шицзячжуан
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Шицзячжуан - Тянцзинь Тэда 1:1 Циндао Чжуннэн - Шицзячжуан 1:1 Шицзячжуан - Чжэцзян Профессионал 2:1 Шицзячжуан - Хэнань Цзянье 0:1
Циндао Яс Айленд - Шицзячжуан 2:1 Мэйчжоу Хакка - Шицзячжуан 2:3 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шицзячжуан - Ухань Три Таунс 2:1 Бэйцзин Гоань - Шицзячжуан 6:2 Шицзячжуан - Чанчунь Ятай 2:4 Шицзячжуан - Шаньдун Тайшань 1:1 Далянь Ифан - Шицзячжуан 1:1 Шэньчжэнь - Шицзячжуан 0:1 Шицзячжуан - Наньтун Чжиюнь 1:1 Шицзячжуан - Шанхай СИПГ 0:1 Ченду Беттер Сити - Шицзячжуан 2:1 Тянцзинь Тэда - Шицзячжуан 1:1 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 0:2 Шанхай Шеньхуа - Шицзячжуан 5:1 Гуанчжоу Фули - Шицзячжуан 1:4
Ченду Беттер Сити
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Ченду Беттер Сити - Хэнань Цзянье 2:0 Мэйчжоу Хакка - Ченду Беттер Сити 3:1 Ченду Беттер Сити - Бэйцзин Гоань 0:1 Шэньчжэнь - Ченду Беттер Сити 0:3
Чунцин Тунлян Лонг - Ченду Беттер Сити 0:0 Ченду Беттер Сити - Тянцзинь Тэда 0:0 Шанхай СИПГ - Ченду Беттер Сити 0:1 Ченду Беттер Сити - Наньтун Чжиюнь 1:0 Ченду Беттер Сити - Шанхай Шеньхуа 2:1 Ухань Три Таунс - Ченду Беттер Сити 3:3 Ченду Беттер Сити - Чанчунь Ятай 2:2 Ченду Беттер Сити - Шаньдун Тайшань 2:2 Ченду Беттер Сити - Циндао Чжуннэн 3:2 Чжэцзян Профессионал - Ченду Беттер Сити 0:2 Далянь Ифан - Ченду Беттер Сити 0:0 Ченду Беттер Сити - Шицзячжуан 2:1 Хэнань Цзянье - Ченду Беттер Сити 1:1 Ченду Беттер Сити - Шанхай СИПГ 0:4 Шанхай СИПГ - Ченду Беттер Сити 4:0 Ченду Беттер Сити - Далянь Ифан 3:0

Результаты матчей

Шицзячжуан
Ченду Беттер Сити

Точный счет

0:1
3 раза 30%
1:1
3 раза 30%
2:1
3 раза 30%
2:4
1 раз 10%
2:1
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
5 раз 56%
0
2 раза 22%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

1:1
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
6:2
1 раз 14%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 71%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
4 раза 50%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%

Точный счет

1:1
6 раз 35%
0:1
4 раза 24%
2:1
4 раза 24%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%
2:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 47%
2
5 раз 29%
0
3 раза 18%
3
1 раз 6%
2
6 раз 35%
1
5 раз 29%
0
3 раза 18%
3
3 раза 18%

Тоталы голов в матче

Шицзячжуан
Ченду Беттер Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
7
2
4
6
1.5
6
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
5
1.5
Больше Меньше
3
5
1
6
2.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
14
3
6
11
1.5
9
8
1
16
2.5
3
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 17 12 4 1 32 - 14 40
2.
Шанхай Шеньхуа
 17 10 4 3 19 - 13 34
3.
Ченду Беттер Сити
 17 8 6 3 26 - 18 30
4.
Шаньдун Тайшань
 17 7 8 2 27 - 15 29
5.
Тянцзинь Тэда
 17 6 10 1 22 - 16 28
6.
Чанчунь Ятай
 17 7 4 6 30 - 29 25
7.
Бэйцзин Гоань
 17 6 7 4 30 - 23 25
8.
Ухань Три Таунс
 17 5 9 3 26 - 19 24
9.
Чжэцзян Профессионал
 17 6 4 7 25 - 24 22
10.
Шицзячжуан
 17 5 6 6 21 - 26 21
11.
Циндао Чжуннэн
 17 4 4 9 22 - 22 16
12.
Мэйчжоу Хакка
 17 4 4 9 24 - 30 16
13.
Хэнань Цзянье
 17 3 6 8 13 - 21 15
14.
Наньтун Чжиюнь
 17 2 7 8 13 - 23 13
15.
Далянь Ифан
 17 1 9 7 13 - 20 12
16.
Шэньчжэнь
 17 3 2 12 15 - 45 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ченду Беттер Сити
 9 5 3 1 14 - 9 18
2.
Шанхай Шеньхуа
 9 5 3 1 10 - 6 18
3.
Шаньдун Тайшань
 7 5 2 0 16 - 4 17
4.
Шанхай СИПГ
 8 5 2 1 15 - 10 17
5.
Бэйцзин Гоань
 9 4 4 1 20 - 10 16
6.
Чанчунь Ятай
 8 4 2 2 16 - 14 14
7.
Тянцзинь Тэда
 8 3 5 0 12 - 9 14
8.
Циндао Чжуннэн
 9 4 2 3 15 - 9 14
9.
Чжэцзян Профессионал
 8 4 0 4 12 - 10 12
10.
Шицзячжуан
 10 3 3 4 11 - 13 12
11.
Мэйчжоу Хакка
 8 3 1 4 12 - 12 10
12.
Хэнань Цзянье
 8 2 4 2 7 - 7 10
13.
Наньтун Чжиюнь
 9 2 4 3 8 - 13 10
14.
Шэньчжэнь
 10 3 1 6 11 - 21 10
15.
Далянь Ифан
 9 1 6 2 8 - 9 9
16.
Ухань Три Таунс
 7 1 5 1 7 - 8 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 9 7 2 0 17 - 4 23
2.
Шанхай Шеньхуа
 8 5 1 2 9 - 7 16
3.
Ухань Три Таунс
 10 4 4 2 19 - 11 16
4.
Тянцзинь Тэда
 9 3 5 1 10 - 7 14
5.
Ченду Беттер Сити
 8 3 3 2 12 - 9 12
6.
Шаньдун Тайшань
 10 2 6 2 11 - 11 12
7.
Чанчунь Ятай
 9 3 2 4 14 - 15 11
8.
Чжэцзян Профессионал
 9 2 4 3 13 - 14 10
9.
Шицзячжуан
 7 2 3 2 10 - 13 9
10.
Бэйцзин Гоань
 8 2 3 3 10 - 13 9
11.
Мэйчжоу Хакка
 9 1 3 5 12 - 18 6
12.
Хэнань Цзянье
 9 1 2 6 6 - 14 5
13.
Наньтун Чжиюнь
 8 0 3 5 5 - 10 3
14.
Далянь Ифан
 8 0 3 5 5 - 11 3
15.
Циндао Чжуннэн
 8 0 2 6 7 - 13 2
16.
Шэньчжэнь
 7 0 1 6 4 - 24 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Чанчунь Ятай Леонардо Родригес 13 (4)
Шанхай СИПГ Лэй У 10 (4)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 9 (2)
Хэнань Цзянье Чович Неманья 8 (1)
Чанчунь Ятай Тан Лонг 7 (2)
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Топ нарушителей
Чжэцзян Профессионал Yu Dong 2 4
Тянцзинь Тэда Мин Тянь 1 5
Шанхай Шеньхуа Shenglong Jiang 6
Циндао Чжуннэн Junshuai Liu 1 4
Шанхай СИПГ Браунинг Тайас 2 2
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