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  4. Вейккауслига 2023

Финляндия: Вейккауслига
2023

Тур: 1. Стадион: .
Интер Турку
0:0
Перерыв
КуПС
0'
21' Желтая карточка
Арсьеро Родриго

Ход матча

21'
Арсьеро Родриго
 
Лучшие коэффициенты
Интер Турку
Ничья
КуПС
4.30
3.38
2.45
Все Коэффициенты
12
Рийконен
Матиас
25
Арсьеро
Родриго
22
Luka
Kuittinen
4
Алмен
Микаэль
2
Jussi
Niska
8
Ойяла
Матиас
17
Bismark
Ampofo
16
Юрю
Томми
23
Daniel
Roekman
9
Darren
Smith
III
6
Dimitri
Legbo
1
Крайдль
Йоханнес
18
Сааринен
Сет
22
Тойвомяки
Ханри
3
Коллинс
Шичендже
25
Антви
Клинтон
8
Дальстрем
Себастьян
13
Оксанен
Яакко
10
Ниссилья
Урхо
26
Видьеског
Аксель
44
Джервис
Джейк
9
Туоминен
Яссе
Интер Турку
КуПС

История личных встреч

Интер Турку
КуПС

22 матча

77.3%
22.7%
3.5527136788005E-15%
17 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

59.1%
36.4%
4.5%
13 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.6%
27.3%
9.1%
14 побед 6 ничьих 0 побед

25 матчей

16%
84%
0 побед 4 ничьи 21 победа

Первый тайм

48%
52%
0 побед 12 ничьих 14 побед

Второй тайм

36%
64%
0 побед 9 ничьих 18 побед

47 матчей

36.2%
19.1%
44.7%
17 побед 9 ничьих 21 победа

Первый тайм

27.7%
42.6%
29.7%
13 побед 20 ничьих 14 побед

Второй тайм

29.8%
31.9%
38.3%
14 побед 15 ничьих 18 побед

История матчей

В
1:2
В
2:0
К
1:0
В
1:2
В
2:1
В
2:3
В
1:0
В
1:0
В
2:0
В
1:0
К
4:4
В
0:2
В
2:0
В
1:0
В
0:1
В
0:1
В
5:1
В
1:2
В
1:1
В
2:1
В
0:2
В
2:1
В
3:1
В
3:1
К
1:1
В
1:1
В
1:1
В
0:0
В
4:2
В
1:1
КС
1:2
В
1:2
В
2:2
В
1:1
В
1:4
В
0:6
В
2:1
В
2:1
В
4:4
В
0:1
В
1:3
В
2:1
К
0:2
В
2:3
В
0:2
В
4:0
В
1:1

Голы

Всего голов

37
31

Голов в среднем за матч

1.61
1.29

Среднее время на гол

55
69

Всего голов

33
37

Голов в среднем за матч

1.38
1.61

Среднее время на гол

65
55

Всего голов

70
68

Голов в среднем за матч

1.49
1.45

Тотал матчей

2.5
46
Больше 98%
Меньше 2%
1
38
Больше 81%
Меньше 19%
9
24
Больше 51%
Меньше 49%
23
13
Больше 28%
Меньше 72%
34
8
Больше 17%
Меньше 83%
39
5
Больше 11%
Меньше 89%
42
2
Больше 4%
Меньше 96%
45
2
Больше 4%
Меньше 96%
45

Среднее время на гол

60
62

Бомбардиры внутри турнира

Интер Турку
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Darren Smith III 6 0.43
Юрю Томми 3 0.21
Ойяла Матиас 2 0.14
Алмен Микаэль 2 0.14
Форселль Петтери 1 0.07
Ярвинен Ииро 1 0.07
Тамминен Матиас 1 0.07
Нурми Ноа 1 0.07
Valentin Purosalo 1 0.07
Ставицки Тимо 0 0
КуПС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ниссилья Урхо 6 0.35
Ветели Йоона 5 0.29
Саволайнен Саку 3 0.18
Туоминен Яссе 2 0.12
Сааринен Сет 2 0.12
Антви Клинтон 1 0.06
Биспо Габриэл 1 0.06
Попович Антон 1 0.06
Видьеског Аксель 0 0
Хейнонен Артту 0 0
Хямяляйнен Танели 0 0

Карточки

Интер Турку
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нурми Ноа 4 0
Форселль Петтери 3 0
Арсьеро Родриго 3 0
Ярвинен Ииро 3 0
Юрю Томми 3 0
Luka Kuittinen 3 0
Ставицки Тимо 2 0
Алмен Микаэль 2 0
Тамминен Матиас 2 0
Dimitri Legbo 2 0
Хювяринен Юхо 0 1
Lauri Hakanen 1 0
Хямяляйнен Юусо 1 0
Jussi Niska 1 0
Daniel Roekman 1 0
Bismark Ampofo 1 0
КуПС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Биспо Габриэл 6 0
Коллинс Шичендже 6 0
Попович Антон 4 0
Сиссе Ибраим 2 1
Ветели Йоона 3 0
Оксанен Яакко 3 0
Антви Клинтон 2 0
Видьеског Аксель 2 0
Туоминен Яссе 1 0
Тойвомяки Ханри 1 0
Йенсен Кристиан Туэ 1 0
Лампинен Пири 1 0
Хямяляйнен Танели 1 0

Результаты матчей

Интер Турку
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
КуПС
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

2
3

Волевые поражения

1
0
Интер Турку
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
КуПС
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

11
5

Волевые поражения

5
9
Интер Турку
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
КуПС
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
19% (3)
63% (10)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)

Сухие победы

3
7

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

13
8

Волевые поражения

6
9

Голы по времени матча

Забито

10
11
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
8 Не забивали 11
1
10%
1
9%
1-15
3
30%
2
18%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
30%
6
55%
46-60
1
10%
2
18%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Пропущено

5
4
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
2
40%
1
25%
76-90

Забито

8
10
6 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 5
7 Не забивали 10
3
38%
2
20%
1-15
2
25%
3
30%
16-30
1
13%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
2
20%
76-90

Пропущено

15
6
8 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
1
7%
1
17%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
4
27%
2
33%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
2
13%
3
50%
61-75
3
20%
0
0%
76-90

Забито

18
21
10 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 10
2 Не забивали 5
4
22%
3
14%
1-15
5
28%
5
24%
16-30
1
6%
2
10%
31-45
3
17%
7
33%
46-60
2
11%
2
10%
61-75
3
17%
2
10%
76-90

Пропущено

20
10
9 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 7
1
5%
2
20%
1-15
4
20%
0
0%
16-30
4
20%
2
20%
31-45
3
15%
1
10%
46-60
3
15%
4
40%
61-75
5
25%
1
10%
76-90

Результаты последних матчей

Интер Турку
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Интер Турку - ВПС 0:2 Хака - Интер Турку 2:2 ВПС - Интер Турку 3:0 Интер Турку - Ильвес 2:1
СалПа - Интер Турку 0:0 Оулу - Интер Турку 1:1 Интер Турку - КТП 2:1 Интер Турку - Хонка 2:0 Интер Турку - Интер Турку (до 19 лет) 8:0 Интер Турку - Хака 3:0 Интер Турку - Мариехамн 1:1 Тампере Юнайтед - Интер Турку 0:3 ХИК - Интер Турку 4:1 СЯК Сейнайоки - Интер Турку 2:1 Ильвес - Интер Турку 2:1 КуПС - Интер Турку 1:2 Интер Турку - Гнистан 4:0 Интер Турку - Хака 1:1 Интер Турку - СалПа 2:1 Интер Турку - Эканс 3:1
КуПС
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
КуПС - ВПС 0:1 Мариехамн - КуПС 1:1 Лахти - КуПС 3:4 КуПС - Мариехамн 0:1
КуПС - ХИФК 1:0 ВПС - КуПС 0:2 КуПС - Оулу 1:0 КуПС - Хака 3:0 Йювяскюля - КуПС 0:2 СЯК Сейнайоки - КуПС 1:0 КуПС - Лахти 2:0 Хонка - КуПС 0:1 Оулу - КуПС 0:2 КуПС - ХИК 2:1 Мариехамн - КуПС 0:2 КуПС - Ильвес 1:0 КуПС - Хонка 0:1 КТП - КуПС 0:0 КуПС - Интер Турку 1:2 СЯК Сейнайоки - КуПС 1:1

Результаты матчей

Интер Турку
КуПС

Точный счет

2:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:1
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Точный счет

2:1
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
0:2
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

2:1
4 раза 31%
1:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:1
4 раза 25%
0:2
3 раза 19%
1:0
3 раза 19%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 38%
1
5 раз 38%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
0
5 раз 31%
2
5 раз 31%
1
4 раза 25%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Интер Турку
КуПС

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
6
3
4
2
1.5
3
6
1
5
2.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
2
2
5
1.5
4
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
11
5
6
7
1.5
7
9
1
12
2.5
2
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
СЯК Сейнайоки
 15 9 5 1 19 - 9 32
2.
КуПС
 0:0 17 10 2 5 21 - 10 32
3.
ХИК
 16 7 7 2 24 - 12 28
4.
Оулу
 16 8 3 5 25 - 23 27
5.
Хонка
 16 5 5 6 13 - 14 20
6.
Интер Турку
 0:0 14 5 4 5 18 - 20 19
7.
ВПС
 16 5 3 8 15 - 18 18
8.
КТП
 15 4 5 6 12 - 16 17
9.
Ильвес
 15 3 8 4 14 - 14 17
10.
Лахти
 14 3 5 6 13 - 20 14
11.
Хака
 15 2 6 7 17 - 27 12
12.
Мариехамн
 15 2 5 8 13 - 21 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
СЯК Сейнайоки
 8 6 1 1 10 - 7 19
2.
ХИК
 8 5 2 1 14 - 3 17
3.
КуПС
 0:0 9 5 0 4 10 - 6 15
4.
Интер Турку
 0:0 7 4 2 1 10 - 5 14
5.
КТП
 8 3 3 2 8 - 8 12
6.
ВПС
 8 3 2 3 8 - 6 11
7.
Хонка
 8 3 2 3 7 - 6 11
8.
Ильвес
 8 2 5 1 9 - 8 11
9.
Оулу
 7 3 1 3 10 - 12 10
10.
Хака
 7 1 6 0 13 - 11 9
11.
Мариехамн
 8 1 3 4 6 - 11 6
12.
Лахти
 6 1 2 3 7 - 9 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 0:0 8 5 2 1 11 - 4 17
2.
Оулу
 9 5 2 2 15 - 11 17
3.
СЯК Сейнайоки
 7 3 4 0 9 - 2 13
4.
ХИК
 8 2 5 1 10 - 9 11
5.
Хонка
 8 2 3 3 6 - 8 9
6.
Лахти
 8 2 3 3 6 - 11 9
7.
ВПС
 8 2 1 5 7 - 12 7
8.
Ильвес
 7 1 3 3 5 - 6 6
9.
Мариехамн
 7 1 2 4 7 - 10 5
10.
КТП
 7 1 2 4 4 - 8 5
11.
Интер Турку
 0:0 7 1 2 4 8 - 15 5
12.
Хака
 8 1 0 7 4 - 16 3
  • — Выход в Группу лидеров
  • — Выход в Группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
ХИК Радулович Боян 10
Оулу Коффей Эшли 9 (1)
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 7 (1)
КуПС Ниссилья Урхо 6 (1)
Интер Турку Darren Smith III 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Мариехамн De 1 7
Лахти Джалу Бубакар 6
СЯК Сейнайоки Tuomas Kaukua 6
КуПС Биспо Габриэл 6
КуПС Коллинс Шичендже 6
Весь список
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  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 21'
    Арсьеро Родриго получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Интер Турку
Ничья
КуПС
4.30
3.38
2.45
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